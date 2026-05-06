Les 7 meilleurs jeux « Plants vs. Zombies » : des zombies sur votre pelouse

On ne peut nier que le premier « Plants vs. Zombies » » a connu un succès phénoménal, mais bien qu’il s’agisse de l’un des meilleurs jeux « Plants vs. Zombies » » (sinon le meilleur), la franchise a bien plus à offrir. Des jeux mobiles aux jeux de tir à la troisième personne, en passant même par un jeu de cartes, l’univers de PvZ est plus vaste que la plupart des gens ne le pensent .

Et si vous faites partie de ceux qui recherchent encore plus d’aventures PvZ, ou si vous cherchez un point de départ pour vous lancer, vous avez de la chance. Dans cette liste, nous allons passer en revue 7 excellents titres Plants vs. Zombies, dont chacun a quelque chose d’unique à offrir.

Nos coups de cœur de la franchise Plants vs. Zombies

Les jeux de cette liste sont tous remarquables, mais certains d’entre eux se démarquent clairement :

1 Plants vs. Zombies 2009 Le premier opus de la série est également, sans conteste, le meilleur, grâce à son approche décontractée et mémorable du genre « tower defense ». Buy now 2 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2014 Ce jeu de tir à la fois charmant et accessible a certes constitué un tournant inattendu, mais qui s'est avéré être un succès. Buy now 3 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 2016 Tout ce qui a fait le succès de Garden Warfare, avec encore plus de finesse et de finition. Buy now

Mais bien qu’il s’agisse des meilleurs jeux PvZ de cette liste, je vous invite à continuer à faire défiler la page ; après tout, cette série recèle bien d’autres trésors à découvrir.

Les 7 meilleurs jeux Plants vs. Zombies

Certes, il n’y a pas énormément de jeux PvZ : principalement des jeux de tower defense, et quelques spin-offs. Mais n’oubliez pas qu’au vu de l’évolution actuelle du développement vidéoludique, la série pourrait bien prendre une direction inattendue.

Passons maintenant à la liste. Combien de ces jeux Plants vs. Zombies avez-vous déjà essayés ?

1. Plants vs. Zombies (2009) [Le premier jeu de tower defense]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, et bien d’autres plateformes Année de sortie 2009 Créateur(s) PopCap Games Durée moyenne de jeu ~8 heures

Certes, les versions plus récentes de Plants vs. Zombies proposent peut-être davantage de modes de jeu, de fonctionnalités clés qui bouleversent le gameplay, de nouveaux personnages et davantage de graines pour enrichir votre collection de « toutes les plantes disponibles à ce jour »… mais je maintiens que le Plants vs. Zombies original reste le meilleur.

Dans ce jeu, vous serez assailli par des morts-vivants qui veulent dévorer votre cerveau. Heureusement, vous disposez à la fois d’une pelouse spacieuse (et d’un jardin) ainsi que de sachets de graines, dont chacune donne naissance à une plante spéciale. Ces plantes constituent votre défense : la plupart tirent sur les zombies, mais d’autres offrent des fonctionnalités différentes, telles que des murs, des pièges, des effets d’étourdissement et des explosions.

Pourquoi nous l’avons choisi Même aujourd’hui, le gameplay simple mais addictif de Plants vs. Zombies en fait un jeu idéal tant pour les débutants que pour les habitués du genre « tower defense ».

Ce gameplay peut sembler simple à prendre en main et à maîtriser. C’est le cas, mais il est également parfaitement équilibré et riche sur le plan stratégique. Certes, il n’arrive pas à la cheville des meilleurs jeux de grande stratégie, mais grâce à de nombreuses combinaisons et synergies inattendues entre les plantes, ainsi qu’à certains modes difficiles, Plants vs. Zombies offre des heures de divertissement.

Comme si cela ne suffisait pas, Plants vs. Zombies se distingue également par un style graphique emblématique, ainsi que par des personnages charmants et inoubliables, tant du côté des plantes que des zombies, autant d’éléments qui le rendent unique. Et cela ne s’arrête pas là, loin de là. Plants vs. Zombies dispose également d’une bande-son soigneusement composée qui a étonnamment bien vieilli, à tel point que je fredonne encore ces mélodies dans ma tête aujourd’hui.

Mon verdict : Plants vs. Zombies est un jeu de tower defense incroyablement addictif qui vaut vraiment la peine d’y plonger les dents, même aujourd’hui.

2. Plants vs. Zombies : Garden Warfare [Spin-off de type jeu de tir]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 Développeur(s) PopCap Games, Electronic Arts Durée moyenne de jeu Variable



Si la plupart des gens pensent aux jeux de tower defense lorsqu’on évoque PvZ, ce n’est pas la seule voie que PopCap a choisie. Je l’admets, j’étais très sceptique à propos de Plants vs. Zombies : Garden Warfare, mais je suis ravi d’avoir eu tort.

Dans Garden Warfare, vous choisirez de vous ranger du côté des plantes ou des zombies et vous affronterez d’autres joueurs dans plusieurs modes de jeu. Chaque camp dispose de classes différentes (à l’image de Team Fortress 2), qui apportent toutes quelque chose d’unique sur le champ de bataille. Pour remporter la victoire, il vous faudra à la fois connaître les capacités de votre classe et celles de vos adversaires, et faire preuve d’habileté.

Pourquoi nous l’avons choisi Garden Warfare aurait pu n’être qu’une simple opération commerciale, mais ce n’est pas le cas. Ce jeu de tir à la troisième personne est véritablement original, drôle et toujours très amusant à jouer.



Tout comme le premier PvZ, Garden Warfare a été conçu pour plaire à un public aussi large que possible. Et grâce à son gameplay ludique, coloré, distinctif et très accessible, qui rend les combats clairs, ainsi qu’à sa facilité de prise en main qui rend le multijoueur particulièrement divertissant, il a réussi son pari, faisant de Garden Warfare un titre toujours d’actualité dans la bibliothèque PvZ.

Mon avis : Grâce à la combinaison d’un gameplay bien ficelé et du style propre à Plants vs. Zombies, « Jardin Warfare » reste aujourd’hui encore un jeu qui vaut le détour.

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur(s) PopCap Games, Electronic Arts Durée moyenne de jeu Variable

Quoi de mieux qu’un Garden Warfare ? Deux Garden Warfare, voilà tout. Après le succès inattendu de Garden Warfare en 2014, l’annonce d’une suite n’était qu’une question de temps. Heureusement, les fans n’ont pas eu à attendre longtemps, puisque Garden Warfare 2 est sorti en 2016.

Il n’y a pas grand-chose à ajouter sur cette suite que l’original n’ait déjà abordé ; il s’agit toujours du même jeu de tir à la troisième personne, solide et très accessible, basé sur des classes, avec cette touche caractéristique de la série Plants vs. Zombies. Une fois de plus, vous vous lancerez aux côtés de votre équipe de plantes ou de zombies pour affronter l’équipe adverse dans divers modes de jeu. Pas de chichis, pas de complications, juste du bon divertissement sans prise de tête.

Pourquoi nous l’avons choisi Garden Warfare 2 reprend tout ce que Garden Warfare avait de meilleur et le porte à un niveau supérieur.

Tout est plus grand, meilleur et plus audacieux dans Garden Warfare 2, avec un choix encore plus vaste de plantes et de zombies, ainsi que davantage de modes de jeu, un monde central et des quêtes. Mais surtout, Garden Warfare 2 a amélioré les options multijoueur du premier opus et propose désormais un mode coopératif en écran partagé, ce qui en fait un jeu idéal pour vos soirées entre amis.

Mon verdict : Plants vs. Zombies : Garden Warfare 2 est un fantastique successeur d’un jeu déjà excellent. Si vous avez adoré le premier Garden Warfare, vous adorerez celui-ci à coup sûr.

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4. Plants vs. Zombies : Les Héros [Un jeu de cartes PvZ]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2016 Développeur(s) PopCap Games, Electronic Arts Durée moyenne de jeu Variable



Maintenant que vous avez découvert un TPS Plants vs. Zombies, vous vous demandez peut-être : « Et ensuite ? » Un vaste jeu 4X ? Un jeu de combat hack-and-slash amusant ? Non, il s’agit d’un jeu de cartes à collectionner numérique, intitulé Plants vs. Zombies : Heroes.

Heroes est la réinterprétation par PopCap de la formule de Hearthstone. Dans ce jeu de combat de cartes astucieux et charmant, vous incarnez soit les plantes, soit les zombies, et vous affrontez soit l’IA dans une campagne solo, soit d’autres joueurs dans le but d’éliminer le héros adverse. Et oui, ce jeu est tout aussi accessible que n’importe quel titre de la série PvZ, avec un tutoriel fluide pour vous aider à vous familiariser avec le jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien qu’il s’inspire de Hearthstone, Heroes n’en est pas une copie conforme. L’intégration de mécanismes de voies et de cartes d’environnement implique que vous devrez faire preuve d’un peu plus de stratégie, ce qui contribue d’ailleurs à le distinguer des autres jeux du même genre.



Au fil de la partie, vous collecterez de nouvelles cartes « plantes » et « zombies », que vous pourrez intégrer à votre deck de 40 cartes. Bien qu’il soit tout à fait possible de se livrer à un échange de coups en utilisant les cartes de combat et les cartes « astuce » les plus puissantes dont vous disposez, le jeu fait également largement appel à la réflexion. Pour gagner, vous devrez non seulement faire preuve de force, mais aussi d’intelligence pour exploiter les nombreuses capacités dont vous et vos cartes disposez.

Mon verdict : Plants vs. Zombies : Heroes est un jeu facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, ce qui en fait un excellent jeu pour pratiquement tout le monde.

5. Plants vs. Zombies 2 [Encore plus de folie « tower defense »]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2013 Développeur(s) PopCap Games, Electronic Arts Durée moyenne de jeu environ 20 heures

Le premier jeu Plants vs. Zombies était génial, mais il y a toujours matière à amélioration : davantage de plantes, des ennemis plus redoutables, de nouveaux mécanismes de jeu, et bien plus encore. Plants vs. Zombies 2 est l’aboutissement de ces améliorations, et bien qu’il comporte de nombreuses nouveautés, il reste un jeu de tower defense rapide, accessible et bien ficelé.

Dans PvZ 2, vous continuerez à combattre des zombies sur votre pelouse à l’aide de vos plantes. Il y a toutefois une petite particularité : vous voyagerez dans le temps tout en jouant. De l’Égypte antique au Far West, en passant par l’ère des dinosaures, vous affronterez les morts-vivants de toutes les époques, tout en enrichissant considérablement votre collection de plantes.

Pourquoi nous l'avons choisi Plants vs. Zombies 2 reste fidèle au gameplay de base de PvZ tout en y ajoutant une multitude de contenus. Et je dis bien une multitude.

Outre vos astuces habituelles, vous aurez également accès à l’engrais pour plantes, qui permet non seulement de suralimenter une plante, mais aussi de contourner les temps de recharge de vos sachets de graines. Cela vous permettra de prendre des décisions tactiques percutantes… mais rassurez-vous, les zombies auront eux aussi de nouveaux jouets à leur disposition.

Mon verdict : Plants vs. Zombies 2 reste l’expérience PvZ par excellence, mais avec encore plus de finitions et de contenu. C’est sans aucun doute un jeu incontournable si vous avez apprécié le premier opus.

6. Plants vs. Zombies : La bataille pour Neighborville [Ce qui aurait pu être]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) PopCap Games, Electronic Arts Durée moyenne de jeu environ 20 heures

Passons maintenant à Plants vs. Zombies : La bataille pour Neighborville. Certes, celui-ci est moins populaire que ses prédécesseurs, Garden Warfare et Garden Warfare 2, mais si vous êtes prêt à passer outre ses défauts, il reste un jeu de tir tout à fait correct et un jeu d’aventure plutôt amusant, grâce à sa campagne solo.

Pourquoi nous l'avons choisi Que les choses soient claires : La bataille de Neighborville n’est pas Garden Warfare, au grand dam de beaucoup (dont moi). Il n’en reste pas moins qu’il repose sur des bases solides, et que sa campagne solo est généralement considérée comme meilleure que celle de Garden Warfare 2.

Tous les ingrédients d’un excellent jeu sont réunis dans La bataille de Neighborville : un vaste hub ludique, de nombreux modes coopératifs et JcJ, des modèles de personnages soignés, ainsi que le même (enfin, plus ou moins le même) gameplay accessible et solide. En même temps, il y a aussi de nombreuses lacunes, et beaucoup de leçons qui auraient dû être tirées de Garden Warfare 2 font ici défaut.

C’est précisément pour cette raison que La bataille de Neighborville n’a pas été aussi bien accueilli. De nombreux joueurs de Garden Warfare 2 ont dénoncé les changements radicaux apportés au gameplay. Ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’au lieu de s’asseoir autour d’une table pour discuter et trouver des solutions, PopCap a purement et simplement mis fin à La bataille de Neighborville. C’est vraiment dommage, tout bien considéré.

Mon verdict : si vous parvenez à passer outre ses défauts, Plants vs. Zombies : La bataille pour Neighborville est un jeu de tir solide et loufoque.

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Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeurs PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Durée moyenne de jeu ~8 heures

Le dernier titre de cette liste est le remake du jeu original, Plants vs. Zombies : Replanté. Bien qu’il existe de nombreux jeux similaires à Plants vs. Zombies : Replanté (dans la mesure où ce sont des remakes de classiques), celui-ci est le seul à ressembler véritablement au Plants vs. Zombies original. Je ne plaisante pas : c’est pratiquement le même jeu que l’original, donc oui, les vétérans en tireront moins de plaisir.



Si, en revanche, vous découvrez la série, vous serez ravi d’apprendre que Replanted regorge de fonctionnalités supplémentaires. Outre les graphismes remasterisés, le contenu supprimé qui a été réintégré et les nouveaux modes de jeu, ce remake propose également un mode coopératif local et un mode JcJ si vous souhaitez jouer avec un ami ou un membre de votre famille.

Pourquoi nous l’avons choisi Plants vs. Zombies : Replanté est un choix judicieux pour les personnes qui découvrent la série. Il offre le même gameplay captivant que l’original, mais avec des graphismes mis à jour et des bonus supplémentaires.

Un point qu’il convient d’évoquer à propos de « Replanted », c’est à quel point son lancement a été chaotique. Les bugs, l’utilisation supposée de l’IA et (surtout) le manque de communication avec l’équipe originale de Plants vs. Zombies ont laissé un goût amer à de nombreux joueurs, dont je fais partie. EA et PopCap ont reconnu ces problèmes et s’efforcent de les résoudre ; j’espère sincèrement qu’ils y parviendront.

Mon verdict : Plants vs. Zombies : Replanté est un excellent moyen pour les nouveaux venus de se plonger dans l’histoire de la série, tout en offrant aux vétérans un voyage dans le passé.

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Tout ce qu’il faut savoir sur les jeux Plants vs. Zombies

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différents jeux Plants vs. Zombies, prenons un instant pour approfondir un peu les spécificités de la série.

L’histoire de Plants vs. Zombies

Le premier Plants vs. Zombies est sorti en 2009 et a connu un succès fulgurant dès sa sortie, grâce à son attrait universel, à son gameplay simple mais gratifiant et à son style graphique unique. Son succès a été si retentissant qu’EA a conclu un accord pour racheter PopCap pour 750 millions de dollars le 12 juillet 2011. Cet événement a marqué le tournant du studio vers les jeux sociaux et mobiles.

Grâce à son rachat par EA, PopCap s'est soudainement retrouvé avec un budget plus important, mais les enjeux étaient également bien plus élevés. Sa gamme de jeux de tower defense s’est poursuivie avec PvZ 2 en 2013, puis avec le malheureux PvZ 3 en 2019, qui a été tellement décrié que le studio l’a entièrement refait pour en faire le bien meilleur PvZ 3 : Evolved.

PopCap a également tenté de réinventer sa franchise en s'aventurant dans d'autres genres, tels que les jeux de tir à la troisième personne. En 2014, PvZ : Garden Warfare est sorti, et son succès a justifié la création de Garden Warfare 2 en 2016 et de La bataille de Neighborville en 2019. Par ailleurs, PopCap s’est également lancé sur le marché des jeux de cartes avec PvZ Heroes, sorti en 2016.

Aujourd’hui, la marque Plants vs. Zombies reste incroyablement forte. Son succès a non seulement ouvert la voie à l’accessibilité du genre « tower defense » à un public plus occasionnel, mais continue également de captiver par son gameplay, son univers graphique et son humour.

Comprendre les différents types de jeux Plants vs. Zombies

Or, tous les jeux Plants vs. Zombies ne se ressemblent pas. En général, on distingue trois types de jeux PvZ : la tower defense traditionnelle, le jeu de tir à la troisième personne et le jeu de cartes. Nous allons passer en revue ces trois types afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Commençons par les principaux jeux de tower defense (PvZ 1, 2 et 3 Evolved). Dans ces titres PvZ, vous devrez cultiver des plantes dans votre jardin pour vaincre les zombies qui arrivent de l’autre côté. Vos plantes tireront, étourdiront ou empêcheront d’une manière ou d’une autre les zombies d’atteindre votre maison, car si l’un d’entre eux parvient à entrer, c’est game over.

Les jeux de tower defense proposent généralement un mode Aventure sous forme de campagne, ainsi que des mini-jeux bonus et un mode survie sans fin.

Viennent ensuite les jeux de tir à la troisième personne (Garden Warfare 1, 2 et La bataille de Neighborville). Dans ces jeux, vous choisirez parmi une variété de classes de plantes ou de zombies pour affronter (ou parfois coopérer avec) l’équipe adverse à travers plusieurs modes et différents champs de bataille.

Vient enfin le seul jeu de cartes de la série, Plants vs. Zombies : Les Héros. Dans ce jeu de cartes au tour par tour, vous affrontez soit d’autres joueurs (soit des adversaires contrôlés par l’IA dans le mode Aventure solo) en incarnant des combattants végétaux et des zombies, et en utilisant des astuces pour réduire la santé du héros adverse.

Conseils essentiels pour réussir dans les jeux Plants vs. Zombies

Quel que soit le jeu Plants vs. Zombies auquel vous décidez de jouer, voici quelques conseils généraux et essentiels dont vous aurez besoin pour gagner.



Tout d’abord, vous devez bien connaître vos plantes. Que ce soit dans le mode traditionnel de défense de tour ou dans le mode de tir à la troisième personne de Garden Warfare, savoir ce que fait chacune de vos plantes et à quel moment les utiliser fait toute la différence entre rester en vie et mourir. N’oubliez pas : chacune de vos plantes a un rôle précis.

Ensuite, vous devez comprendre votre ennemi. Ne commettez pas l’erreur de vous cantonner à une seule stratégie : passez en revue ce que chacun de vos ennemis est capable de faire, en particulier leurs capacités, et assurez-vous de vous y préparer. Il suffit qu’un seul zombie ballon passe à toute vitesse devant vos défenses pour que cette leçon vous reste gravée dans la mémoire.

Enfin, il y a la question de la gestion économique, qui concerne principalement les jeux de type « tower defense ». Même si le début de chaque partie est pratiquement identique, n’oubliez pas d’adapter votre production de Soleil afin de pouvoir non seulement installer des plantes plus puissantes, mais aussi disposer d’une réserve au cas où les choses tourneraient mal.

Mon verdict final

Même avec toutes ces informations, vous hésitez peut-être encore. Allons donc droit au but.

Quel est le meilleur point de départ pour les jeux Plants vs. Zombies aujourd’hui ?

Pour les débutants absolus → Plants vs. Zombies : Replanté . Les nouveaux venus apprécieront à coup sûr les graphismes et le moteur remaniés de ce remake, tout en restant fidèles aux mécanismes du jeu original.



Les nouveaux venus apprécieront à coup sûr les graphismes et le moteur remaniés de ce remake, tout en restant fidèles aux mécanismes du jeu original. Pour les fans de FPS → Plants vs. Zombies : La bataille pour Neighborville . Ce jeu de tir en équipe est plus ambitieux, plus abouti et plus raffiné que les titres Garden Warfare qui l’ont précédé.



Ce jeu de tir en équipe est plus ambitieux, plus abouti et plus raffiné que les titres Garden Warfare qui l’ont précédé. Pour les fans de l’original → Plants vs. Zombies 2 : It’s About Time. La suite du PvZ original reprend tout ce qui a fait son succès tout en conservant son gameplay de base.

Foire aux questions