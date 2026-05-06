Les 20 meilleurs jeux Nintendo DS qui ont fait l’effet d’une carapace bleue en 2026

Les meilleurs jeux Nintendo DS ont marqué toute une génération. Ils les transportaient dans leurs minuscules cartouches, tels des héros aux graphismes pixelisés. Des jeux de rôle qui ont révolutionné leur genre à la folie de l'écran tactile, en passant par la magie emblématique de Nintendo, le catalogue de la DS regorgeait de titres incontournables .

Que vous dépoussiériez votre vieille console portable ou que vous lanciez un émulateur, voici les meilleurs jeux DS de tous les temps. Après y avoir longuement joué, je me suis assuré de ne vous proposer que des titres incontournables.

Prêts à plonger dans les jeux qui ont rendu les stylets tendance et fait des deux écrans l’avenir ? Classons, remémorons-nous et revivons l’âge d’or des meilleurs jeux pour Nintendo DS.

Nos coups de cœur parmi les jeux Nintendo DS

Réduire cette liste à seulement cinq titres n’a pas été une mince affaire. C’était un peu comme essayer de choisir mon Pokémon de départ préféré alors que le chronomètre tourne. Voici les meilleurs jeux Nintendo DS qui ont gagné une place permanente sur ma carte mémoire. Ils sont ingénieux, offrent une rejouabilité infinie et restent aujourd’hui encore des champions incontestés.

Mario Kart DS (2005) – Le meilleur jeu DS qui va bien au-delà de la simple nostalgie. C’est un véritable modèle de précision dans les commandes, de conception de circuits et de chaos total. Sans oublier que ce titre a également marqué les débuts de Mario Kart en ligne. Que vous dériviez sur la place Delfino ou que vous quittiez la partie en rage face à un éclair dans le dernier tour, ce jeu reste toujours aussi captivant. Advance Wars : Dual Strike (2005) – Le meilleur jeu DS si vous aimez les tactiques brillantes. Dual Strike vous permet de laisser s’exprimer votre génie militaire. Jonglez avec vos unités sur terre, sur mer et dans les airs ; tout y est. On dirait un Fire Emblem avec des chars et moins de crises émotionnelles. Ghost Trick : Le détective fantôme (2011) – Ce jeu met l’au-delà en scène. Issu de l’esprit créateur d’Ace Attorney, il m’a captivé par ses mécanismes de casse-tête inventifs et son histoire follement originale. Vous résolvez littéralement votre propre meurtre, et c’est aussi génial que cela en a l’air.

Ces cinq titres ont été sélectionnés en fonction de leur impact durable, de leur caractère innovant, de la qualité de leur gameplay et de leur capacité à rester d’actualité. J’ai recherché des titres qui exploitaient intelligemment les capacités de la DS ou qui réussissaient tout simplement leur pari. Vous trouverez bien d’autres perles de la DS dans ma liste complète ci-dessous.

Les 20 meilleurs jeux Nintendo DS qui ont fait de la DS une légende

Qu'il s'agisse de jeux de course effrénés ou d'énigmes qui font travailler les méninges, tous ont prouvé que les cartouches Nintendo DS pouvaient offrir des expériences incroyables. J'ai joué à tous ces titres sur ma Nintendo DS Lite, et ils s'imposent comme les aventures les plus emblématiques, les plus inventives et les plus divertissantes que la console ait proposées, dont beaucoup restent d'actualité aujourd'hui.

Voici ma liste définitive des meilleurs jeux Nintendo DS. Combien d’entre eux avez-vous réellement joués ?

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1. Mario Kart DS [Le meilleur jeu DS qui va bien au-delà de la nostalgie]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course de karts, arcade, chaos multijoueur Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2005 Développeur Nintendo Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures et plus (illimité en mode multijoueur) Idéal pour Les amateurs de courses compétitives Caractéristiques uniques Multijoueur en ligne, mode mission, mécanique de « snaking »

Mario Kart DS a transposé le chaos des courses de karting sur console portable et l’a encore amélioré. Avec des commandes ultra-réactives, un système de dérapage très précis et une sélection impressionnante de circuits classiques et originaux, cet opus vous plonge dans cette boucle addictive qui vous fait dire « encore une course ». C’est également le premier Mario Kart à proposer un mode multijoueur en ligne, ce qui constituait une véritable révolution à l’époque (et reste aujourd’hui encore très amusant en mode sans fil local).

Le jeu fonctionne de manière fluide sur la DS, avec des graphismes 3D épurés et des sprites colorés qui ne manquent toujours pas de personnalité. Son mode Mission est une variante très appréciée des fans, proposant des mini-défis et des combats contre des boss qui vont bien au-delà du Grand Prix classique.

Les vétérans débattent encore de l’art du « snaking », une technique qui récompense les joueurs habiles par des accélérations continues, ce qui montre à quel point ce jeu de course est en réalité profond. C’est sans conteste l’un des meilleurs jeux de course sur DS.

Conseil de pro Maîtrisez rapidement le drift et apprenez à « slalomer » dans les lignes droites. Enchaîner ainsi les mini-turbos vous permettra de rester en tête du peloton, en particulier dans les courses en 150 cm³. Préparez-vous simplement à la déception causée par la carapace bleue lorsque vous êtes en tête.

Mon verdict : Mario Kart DS n’a rien perdu de son attrait. Les circuits, le chaos, la maniabilité d’une précision redoutable : tout est toujours là et tout aussi addictif. C’est le summum du jeu de course sur console portable, et l’un des meilleurs jeux Nintendo DS auxquels vous pouvez jouer à tout moment pour vous éclater.

2. Advance Wars : Dual Strike [Le meilleur jeu DS qui fait la part belle à des tactiques brillantes]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tactique au tour par tour, stratégie, simulation de guerre Plateformes Nintendo DS, Wii U Année de sortie 2005 Développeur Systèmes intelligents Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 25 à 80 heures et plus Idéal pour Les amateurs de jeux de tactique, les adeptes de la stratégie au tour par tour, les perfectionnistes Caractéristiques uniques Combats sur deux écrans, pouvoirs de commandement en équipe, grande variété d’unités

Advance Wars : Dual Strike reprend les combats serrés au tour par tour des opus sur GBA et les enrichit grâce à des astuces ingénieuses propres à la DS. Vous commandez l’infanterie, les chars, les unités aériennes et les forces navales sur des cartes colorées en grille. Tout repose sur l’équilibre entre la gestion des ressources et l’anticipation des mouvements ennemis. Le système « Dual Strike » vous permet d’associer deux officiers supérieurs, en enchaînant leurs pouvoirs pour un effet dévastateur.

Le jeu utilise effectivement les deux écrans de la DS. Certaines missions comportent des combats simultanés sur les deux écrans, ce qui vous oblige à partager votre attention. Je me souviens encore d’une mission où ma force aérienne tenait tant bien que mal le haut du tableau tandis que mes unités terrestres se battaient pour chaque ville en contrebas. Gérer ces deux fronts semblait chaotique, mais c’était aussi incroyablement satisfaisant lorsque tout s’enchaînait parfaitement.

Le style visuel est épuré et charmant, avec un pixel art aux couleurs vives qui cache des mécanismes de jeu étonnamment complexes. Chaque CO possède des forces et des faiblesses bien distinctes, ce qui rend la composition de votre équipe tout aussi importante que vos actions sur le terrain.

Conseil de pro N’utilisez pas tout de suite les pouvoirs de vos commandants. Gardez-les pour le moment où vous pourrez les enchaîner tous les deux en un seul tour. Le renversement de situation qui en résultera peut vous faire remporter la partie.

Mon verdict : La DS exploite ici le potentiel de ses deux écrans de la manière la plus intelligente qui soit. Advance Wars : Dual Strike est un jeu profond, addictif et un choix parfait si vous aimez anticiper trois tours à l’avance.

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3. Ghost Trick : Le détective fantôme [Meilleur jeu DS qui met l’au-delà en scène]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Puzzle, aventure, mystère Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, mobile Année de sortie 2010 Développeur Capcom Éditeur Capcom Durée moyenne de jeu 12 à 18 heures Idéal pour Les amateurs de mystère, d'énigmes et de jeux axés sur l'histoire Caractéristiques uniques Des énigmes basées sur la possession, un mécanisme de « fantôme » en temps réel, des animations élégantes

Ghost Trick : Le détective fantôme commence par un rebondissement : vous êtes mort. Enfin… vous venez de mourir. Vous incarnez Sissel, un esprit doté de la capacité de posséder et de manipuler des objets pour modifier le cours des événements. Votre objectif ? Résoudre votre propre meurtre et sauver plusieurs personnes de la mort, le tout avant le lever du soleil.

Les énigmes sont de la pure magie DS : un mélange de timing, de créativité et de « mais comment ça va bien pouvoir marcher ? ». J’ai également adoré le style d’animation du jeu, qui reste tout simplement incroyable. Sa créativité hors du commun lui a valu une place dans ma liste des meilleurs jeux d’énigmes.

Les personnages sont à la fois touchants et loufoques, et l’histoire vous prendra au dépourvu avec des rebondissements qui font vraiment mouche. Je souris encore en repensant au niveau où j’ai sauvé la vie de quelqu’un à l’aide d’un réfrigérateur, d’un mixeur et d’un boulet de démolition.

Conseil de pro Examinez tous les objets avec lesquels vous pouvez interagir avant de faire votre premier geste. Si vous négligez ne serait-ce qu’un seul élément, vous risquez de faire échouer tout votre plan de sauvetage.

Mon verdict : Ghost Trick offre des moments drôles, un style unique et des énigmes qui vous font vraiment réfléchir. C’est l’un de ces rares jeux que l’on a envie de recommencer juste pour revivre l’expérience. C’est en tout cas mon cas.

4. Mario & Luigi : L’Aventure de Bowser [Meilleur jeu DS où Bowser devient votre partenaire]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG, comédie au tour par tour, aventure Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2009 Développeur AlphaDream Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle, d'humour et de Bowser Caractéristiques uniques Incarnez Bowser, mécanismes « à l'intérieur/à l'extérieur », dialogues hilarants

Ce jeu est une version complètement déjantée de vos jeux Mario habituels de haut vol. Vous incarnez Bowser. Oui, ce Koopa grincheux et cracheur de feu que l’on adore détester. Vous piétinez vos ennemis tout en les écrasant, tandis que vos frères explorent l’intérieur de Bowser pour résoudre des énigmes et lui venir en aide. Passer du grand bonhomme à ses petits frères apporte de la fraîcheur au gameplay et rend le jeu bien plus amusant que vous ne l’auriez imaginé.

Le scénario oscille entre le loufoque et le très astucieux. Les crises de rage hilarantes de Bowser et les pitreries des frères m’ont fait tomber sous le charme de cet incroyable jeu de rôle. Une mission m’a fait rire aux éclats lorsque la jauge de rage de Bowser a atteint son maximum après que Mario et Luigi aient réussi une attaque combinée déchaînée.

Les combats exigent un timing précis et des réflexes rapides. Se contenter d’enchaîner les attaques à tout va ne suffira pas ici. Vous devrez apprendre les schémas d’attaque des ennemis et maîtriser ces coups chargés, notamment pour briser les boucliers et infliger rapidement des dégâts.

Conseil de pro Surveillez toujours la jauge de santé de Bowser et réservez vos puissantes attaques chargées pour les ennemis protégés par un bouclier. Un timing parfait peut renverser le cours de la bataille.

Mon verdict : *Bowser's Inside Story* est astucieux, chaotique et hilarant. Il mêle combat et personnalité débordante, et j’adore ça. Le gameplay « intérieur-extérieur » est une véritable bouffée d’air frais, et il met votre timing à l’épreuve à chaque instant.

5. Hotel Dusk : Chambre 215 [Le meilleur jeu DS qui donne l’impression de tenir un roman policier entre vos mains]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'aventure « pointer-cliquer » / roman visuel Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2007 Développeur Cing Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d'énigmes de type « pointer-cliquer » et d'intrigues complexes Caractéristiques uniques Énigmes à résoudre au stylet, style graphique noir et esquissé, narration immersive

On a l’impression de tenir entre ses mains un roman policier dans lequel on peut fouiller, fouetter et bouleverser l’intrigue. Vous incarnez Kyle Hyde, un ancien flic sur le déclin qui enquête sur les événements étranges qui se déroulent dans un hôtel louche. Le jeu utilise l’écran tactile de la DS pour toutes vos investigations. Il vous suffit donc de pointer, de toucher et de faire glisser pour résoudre des énigmes et dévoiler des secrets.

Le style graphique dégage cette ambiance brute et sombre propre aux croquis de roman noir. C’est un univers brut, sombre, qui constitue le cadre idéal pour un mystère qui vous fera tourner la tête. L’histoire démarre lentement, mais vous plonge peu à peu dans un monde peuplé de clients étranges et de secrets louches. Je me souviens d’être resté assis là pendant des heures, à rassembler des indices tirés de conversations anodines et de notes éparses. Tout est dans l’art de repérer les petits détails.

Conseil de pro Ne passez pas à côté des conversations secondaires et ne négligez pas les détails insolites. De minuscules indices se cachent partout et peuvent vous permettre de résoudre l'affaire.

Mon verdict : Hotel Dusk est un jeu incontournable si vous aimez mettre votre cerveau à l’épreuve avec de superbes énigmes qui se dévoilent petit à petit. Son univers artistique unique et ses énigmes astucieuses le distinguent des autres, et c’est l’un des rares jeux DS qui donne vraiment l’impression d’être un roman interactif digne de votre attention.

6. Série Professeur Layton [Meilleur jeu DS pour entraîner votre cerveau et votre cœur]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Casse-tête, aventure Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2007 (premier jeu) Développeur Level-5 Éditeur Level-5, Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures par titre Idéal pour Les amateurs d'énigmes, de belles histoires et de mystère Caractéristiques uniques Des casse-têtes qui vous feront réfléchir, une histoire charmante, des graphismes dessinés à la main

Professeur Layton est un jeu solo exceptionnel qui incarne à la perfection le genre de l’aventure et des énigmes avec beaucoup de style. Les graphismes dessinés à la main et les personnages excentriques vous captivent très vite. Vous explorez des villes étranges, discutez avec des habitants farfelus et vous attaquez à des énigmes qui vont de « simples et logiques » à « mais par où diable faut-il commencer ça ? ».

Les intrigues commencent modestement, par exemple par un objet disparu ou une rumeur étrange, puis s’enchaînent pour déboucher sur des mystères de plus en plus complexes. Chaque énigme que vous résolvez vous apporte des indices et fait avancer l’intrigue. Elles ne donnent toutefois jamais l’impression d’être de simples remplissages, car le jeu propose également une histoire captivante et un gameplay fluide.

En substance, Layton propose un rythme unique : exploration, énigme, histoire, et ainsi de suite. Vous viendrez facilement à bout des énigmes simples. D’autres vous feront marquer une pause, vous arracher les cheveux, voire vous éloigner un moment. Mais c’est là tout le charme du jeu. Cela donne l’impression qu’une véritable victoire vous attend lorsque vous parvenez à résoudre l’énigme suivante.

Conseil de pro Utilisez un carnet ou le bloc-notes intégré au jeu. Notez les indices ou esquissez les énigmes pour ne pas vous perdre et garder la tête froide.

Mon verdict : Layton met votre cerveau au défi et vous séduit au plus haut point. C’est une série rare, intelligente sans être prétentieuse. Elle est parfaite si vous aimez les bonnes énigmes qui ont du mordant.

7. Castlevania : Dawn of Sorrow [Meilleur jeu DS qui combat Dracula avec panache]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Metroidvania, jeu de plates-formes Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2005 Développeur Konami Éditeur Konami Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les amateurs d'action, de jeux de type « Metroidvania » et d'horreur gothique Caractéristiques uniques Système d’absorption d’âmes, sorts lancés via l’écran tactile, progression approfondie

Soma Cruz fait son retour avec des combats rapides et fluides dans ce jeu Metroidvania exceptionnel. Voler les âmes des ennemis ajoute une dimension stratégique et vous permet de combiner des pouvoirs pour adapter votre style de jeu. Les sorts lancés via l’écran tactile s’intègrent naturellement au rythme du jeu sans le ralentir.

L’exploration est solide, avec une carte regorgeant de secrets et une conception de niveaux bien pensée. Les combats contre les boss exigent un bon timing et de l’habileté (ici, pas question d’appuyer frénétiquement sur les boutons). Débloquer de nouvelles âmes et tester des combos m’a tenu en haleine pendant des heures. La façon dont le jeu équilibre l’action classique de Castlevania avec de nouvelles mécaniques astucieuses est tout simplement parfaite : jamais trop difficile, toujours gratifiant.

Chaque pouvoir que vous acquérez peut modifier votre approche. Un instant, vous encaisser les coups grâce à une âme de bouclier ; l’instant d’après, vous anéantissez vos ennemis à distance avec de la magie. C’est le genre de système qui attise votre curiosité et vous incite à expérimenter sans cesse.

Conseil de pro Essayez différentes combinaisons d’âmes pour découvrir de puissantes synergies. Certaines configurations facilitent considérablement les combats difficiles.

Mon verdict : le système de vol d’âmes extrait de *Dawn of Sorrow* apporte une véritable dimension stratégique au combat classique de *Castlevania*, et la conception des niveaux vous pousse à partir sans cesse à la recherche de secrets. Si vous recherchez un jeu DS qui récompense l’habileté et la curiosité, celui-ci vaut vraiment le détour.

8. New Super Mario Bros. [Meilleur jeu DS qui réinvente le plaisir de sauter]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, action Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2006 Développeur Nintendo Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de plateforme exigeants et de niveaux bien conçus Caractéristiques uniques Un gameplay Mario 2D classique revisité avec une touche de modernité, de nouveaux bonus et un mode multijoueur

New Super Mario Bros. reprend les mécanismes de saut que nous connaissons tous et les pousse à leur paroxysme. Les niveaux regorgent de secrets et de sauts délicats qui vous tiennent en haleine. Les bonus ne donnent jamais l’impression d’être rajoutés à la va-vite : ils modifient votre façon de jouer et maintiennent l’intérêt du jeu.

Le jeu s'est avéré extrêmement fluide lors de mes essais. Les commandes sont précises et réactives, et rater un saut relève souvent davantage du défi que de la punition. De plus, l'ajout d'un mode multijoueur garantit des moments de chaos hilarants si vous jouez avec des amis qui savent vraiment comment exploiter les failles du jeu.

Conseil de pro Apprenez à enchaîner les sauts tournoyants pour gagner en portée et multiplier les dégâts de combo. Cela fait toute la différence lorsque vous essayez de venir à bout des niveaux rapidement.

Mon verdict : Il ne s’agit pas ici de simple nostalgie de Mario en pilote automatique. C’est un jeu de plateforme rapide et intelligent qui continue de surprendre et d’épater, même après toutes ces années.

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9. Animal Crossing : Le Monde sauvage [Meilleur jeu DS qui donne l’impression de vivre dans un village de poche]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie, jeu social Plateformes Nintendo DS, Wii U Année de sortie 2005 Développeur Nintendo Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux décontractés, à déroulement libre et de simulations sociales Caractéristiques uniques Horloge en temps réel, mode multijoueur en ligne, personnalisation illimitée

Animal Crossing : Le Monde sauvage transforme votre DS en un petit village où vous êtes à la fois maire, architecte et meilleur ami d’une bande d’animaux excentriques. Grâce à l’horloge en temps réel, votre univers de jeu évolue au fil des jours, des saisons et des événements spéciaux. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Le gameplay est décontracté mais addictif. Pêchez, attrapez des insectes, personnalisez votre maison, nouez des amitiés et façonnez petit à petit la ville à votre image. Le mode multijoueur vous permet de visiter les villes de vos amis, d’échanger des objets ou simplement de passer du bon temps ensemble.

J’ai perdu la notion du temps ici plus d’une fois. C’est le jeu idéal à sortir lorsque vous avez envie de quelque chose de relaxant mais qui reste gratifiant. Pas de précipitation, pas de stress lié au classement, juste votre petite vie virtuelle dans l’un des meilleurs jeux de simulation du moment.

Wild World a posé les bases de ce qui allait finalement donner naissance au magnifique Animal Crossing : New Horizons que tout le monde connaît et adore aujourd’hui. Et le meilleur reste à venir : Animal Crossing : New Horizons – Édition Nintendo Switch 2 sortira le 15 janvier 2026 avec une résolution améliorée, des commandes de type souris via les Joy-Con 2, un mode en ligne enrichi et bien d’autres bonus exclusifs à la Switch 2.

De plus, une mise à jour gratuite arrive à la fois sur les versions Switch 2 et Switch, avec un hôtel de villégiature, des améliorations pour les amiibo, des objets issus de collaborations, et bien plus encore. Notez bien la date, chers habitants de l’île !

Conseil de pro Secouez tous les arbres fruitiers que vous voyez, même s’il ne s’agit pas d’un fruit local. Les fruits non locaux se vendent plus cher en clochettes, et vous pouvez les replanter pour développer votre propre verger rentable.

Mon verdict : Wild World offre un plaisir qui s’installe en douceur et dont on ne peut plus se passer. C’est un jeu où vous construisez votre propre monde à votre rythme, avec des événements inédits et des voisins excentriques qui maintiennent l’intérêt. Si vous recherchez une évasion décontractée qui récompense la patience, c’est le choix incontournable sur DS.

10. Metroid Prime : Hunters [Meilleur jeu DS qui vise les étoiles avec un stylet]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne, aventure Plateformes Nintendo DS, Wii U Année de sortie 2006 Développeur Nintendo Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de tir de science-fiction et d'exploration Caractéristiques uniques Visée sur écran tactile, environnements immersifs, mode multijoueur

Metroid Prime : Hunters était sans doute le meilleur jeu de tir à la première personne de l’époque (sur consoles portables). Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à la visée sur écran tactile, mais une fois que j’ai pris le coup de main, cela m’a semblé précis et naturel. La campagne solo propose une exploration et des fusillades de qualité dans des décors de science-fiction à l’ambiance sombre.

Vous incarnez Samus, à la poursuite d’un signal étrange, et vous affrontez des chasseurs rivaux ainsi que des extraterrestres effrayants. Les niveaux vous obligent à réfléchir avant de tirer. Les combats contre les boss ? Oubliez le « martèlement de boutons ». Il faut trouver le bon timing, sinon vous vous faites laminer.

C’était également l’un des meilleurs jeux multijoueurs, à l’époque où le Nintendo WFC était encore d’actualité. J’ai toutefois dû me contenter du mode solo. L’exploration, les combats et la chasse aux secrets m’ont captivé bien plus longtemps que je ne l’aurais imaginé. Les énigmes et les améliorations cachées donnent toute sa substance à la campagne (aucun jeu de tir sur console portable ne m’avait semblé aussi abouti).

Conseil de pro Utilisez souvent le scanner pour découvrir des secrets cachés et prendre l'avantage sur vos adversaires.

Mon verdict : Hunters est bien plus percutant que ce à quoi on pourrait s’attendre sur une DS. Les commandes sont précises, le système de tir est solide et la campagne solo vous marque vraiment. Si vous aimez les jeux de tir de science-fiction à emporter, celui-ci vaut le détour.

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11. Chrono Trigger [Meilleur jeu DS vous permettant de réécrire le destin]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, aventure Plateformes SNES, Nintendo DS Année de sortie 1995 (SNES), 2008 (portage sur DS) Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de RPG classiques, d’histoires de voyage dans le temps et de quêtes épiques Caractéristiques uniques Finales multiples, système de combat dynamique, bande originale inoubliable

Chrono Trigger était le jeu de rôle dont tout le monde parlait à une certaine époque. Et son portage sur DS a contribué à entretenir cet engouement. Vous voyagez à travers le temps (de l’ère des dinosaures à des futurs high-tech), en essayant de réparer un monde en ruines avec une équipe de personnages qui semblent vraiment réels. L’histoire regorge de rebondissements, de drames et d’assez d’humour pour vous faire sourire sans cesse.

Les combats ne sont pas ces habituels affrontements au tour par tour qui ennuient à mourir. Grâce au système de combat actif, le timing et les combos ont toute leur importance. De plus, si vous parvenez à créer une bonne synergie au sein de votre groupe, vous pouvez débloquer des coups incroyablement puissants qui vous permettent de venir à bout des boss en un clin d’œil. La version DS apporte quelques améliorations sans dénaturer l’original (comme le bestiaire, par exemple).

J’ai été complètement happé. Chaque saut dans le temps m’a plongé encore plus profondément dans l’univers. La recherche des fins cachées m’a tenu en haleine bien au-delà du stade du « encore un combat ». Si vous aimez les RPG qui allient intelligence, émotion et style, celui-ci s’impose comme un choix évident. En revanche, si vous recherchez un excellent RPG d’action, Chrono Trigger n’est pas fait pour vous.

Conseil de pro Variez la composition de votre équipe. Certains combos débloquent des attaques « triple-tech » qui anéantissent rapidement les boss.

Mon verdict : Chrono Trigger est une véritable référence en matière de narration, de gameplay et de rejouabilité. La version DS offre une expérience fluide et portable. Si vous recherchez un jeu qui reste gratifiant quel que soit le nombre de fois où vous y revenez, celui-ci est le choix idéal.

12. Pokémon Mystery Dungeon : Les Explorateurs du Temps / des Ténèbres [Meilleur jeu DS vous permettant d'incarner le Pokémon héros]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de donjon de type roguelike Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2007 Développeur Spike Chunsoft Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les fans de Pokémon qui recherchent une expérience plus approfondie que les simples combats Caractéristiques uniques Des donjons générés aléatoirement, la constitution d’une équipe, une histoire étonnamment émouvante

Vous vous réveillez sous la forme d’un Pokémon sans aucun souvenir, avec un mystère à élucider. Les donjons se déroulent sous forme de combats tactiques au tour par tour où chaque mouvement compte. La constitution de votre équipe ne doit pas se résumer à choisir vos personnages préférés. Les attaques et les rôles ont leur importance, car certaines combinaisons anéantissent les ennemis tandis que d’autres se soldent par un échec cuisant.

L’histoire est plus poignante que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un spin-off Pokémon. Vous vivrez des moments de véritable amitié, de perte et de sacrifice. Les donjons avancés augmentent considérablement la difficulté, et vous devrez repenser votre stratégie au lieu de vous contenter de progresser à la force du bras. Je dois dire que je ne m’attendais pas à ce que la franchise Pokémon propose l’un des meilleurs jeux de type « dungeon crawler » sur DS.

J'ai passé des heures à jongler entre les équipes et à mémoriser les mouvements de l'ennemi. L'imprévisibilité de chaque donjon vous tiendra en haleine et récompensera les stratégies judicieuses.

Conseil de pro Associez des Pokémon qui compensent mutuellement leurs faiblesses. Se contenter de vos favoris ne vous mènera pas loin.

Mon verdict : ce jeu est un dungeon crawler solide doté d’une histoire étonnamment captivante. Il est difficile, gratifiant et incontournable si vous recherchez des Pokémon qui ont vraiment du mordant.

13. Elite Beat Agents [Meilleur jeu DS où l’on danse au milieu du danger]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Rythme, musique Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2006 Développeur iNis Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Idéal pour Les amateurs de défis rythmiques dotés d’un sens de l’humour décalé Caractéristiques uniques Gameplay basé sur des tapotements et des glissements avec le stylet, des missions décalées, une bande-son pop-rock d'enfer

Dans « Elite Beat Agents », votre stylet est mis à rude épreuve : vous devez suivre le rythme et glisser sur l'écran avec précision. À mon avis, c’est de loin le meilleur jeu de rythme sur la console DS. Les missions sont farfelues, mais dans le bon sens du terme : il s’agit par exemple d’aider une maman à réussir son récital de danse ou de sauver le monde grâce au pouvoir de la guitare imaginaire. Une mission m’a fait jurer à cause de ses tapotements d’une rapidité folle, mais la réussir m’a donné l’impression de gagner une bataille de pouces contre un pro.

La musique est inégale : certains morceaux m’ont resté en tête, d’autres m’ont semblé superflus, mais les cinématiques loufoques et les moments entre les personnages ont rendu l’expérience divertissante. Je ne m’attendais pas à ce que les passages narratifs entre les chansons soient aussi étrangement charmants et farfelus.

Conseil de pro Ne vous précipitez pas dans les passages difficiles ; taper trop vite vous fait perdre le rythme davantage que d’y aller lentement mais sûrement.

Mon verdict : Elite Beat Agents met votre timing et votre précision à l’épreuve comme peu de jeux DS le font. Les missions décalées et l’humour original font que les passages difficiles ressemblent moins à une corvée qu’à un test d’habileté amusant.

14. Dragon Quest IX : Les Sentinelles du ciel étoilé [Meilleur jeu DS qui met des quêtes épiques dans votre poche]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle au tour par tour Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2009 Développeur Level-5 Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle qui apprécient une histoire riche et des mécanismes classiques Caractéristiques uniques Personnages personnalisables, système de quêtes très riche, intrigue excellente

Dragon Quest IX offre tout ce que vous attendez d’un RPG classique : des combats au tour par tour, un monde immense et une histoire qui va bien au-delà du simple « sauver le monde ». Les deux écrans de la DS gèrent parfaitement les menus et les cartes, ce qui facilite la navigation sans interrompre le rythme du jeu. La personnalisation des personnages est très bien conçue, avec une multitude de classes et de compétences adaptées à votre style de jeu.

Je dois l’admettre, je me suis retrouvé bloqué dans certains donjons. Les énigmes ne sont pas toujours évidentes. Comme cette énigme délicate avec les interrupteurs dans le donjon du volcan Gollund, où vous devez allumer des torches dans un ordre précis tout en évitant les coulées de lave. Il m’a fallu un bon moment pour la résoudre. Les boss peuvent frapper fort si vous n’êtes pas préparé, en particulier le combat contre le Dragon de l’Ombre, qui exige une stratégie rigoureuse et un groupe bien équilibré.

Le système de quêtes est très vaste, avec des missions secondaires qui peuvent parfois s’éterniser, mais qui vous proposent également des défis astucieux. Le mode coopératif en ligne constituait également un atout appréciable à l’époque. Si vous aimez les RPG classiques offrant un gameplay solide et une grande aventure, ce titre est un choix sûr. La répétitivité peut parfois être pesante, mais les possibilités de personnalisation et l’histoire vous permettent de rester captivé.

Conseil de pro Concentrez-vous dès le début sur le déblocage et la maîtrise des classes « Marchand » et « Voleur ». Ensemble, elles vous offrent un avantage considérable tant pour la collecte de ressources que pour la survie.

Mon verdict : Dragon Quest IX offre une expérience RPG solide avec un monde immense et des configurations de personnages bien pensées. La répétition des tâches peut être pénible, et certaines énigmes peuvent s’avérer agaçantes, mais le gameplay et l’histoire vous tiennent en haleine. Si vous recherchez un véritable RPG sur DS, celui-ci est fait pour vous.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [Meilleur jeu DS où votre imagination permet de tout résoudre]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Puzzle, bac à sable Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2009 / 2010 Développeur 5th Cell Éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Idéal pour Les amateurs de créativité et de résolution de problèmes originale Caractéristiques uniques Invoquer des objets à l’aide de mots, des énigmes ouvertes, un vocabulaire très riche

Scribblenauts vous captive grâce à une idée simple mais géniale : tapez pratiquement n’importe quel mot pour faire apparaître l’objet correspondant. Besoin d’une échelle ? Tapez-le. Envie d’une licorne volante ? Laissez libre cours à votre imagination.

Super Scribblenauts ajoute des adjectifs, ce qui vous permet de transformer cette licorne en une « licorne volante géante et sympathique » et de voir le chaos (ou les solutions) se dérouler sous vos yeux. Le principe de base vous permet de résoudre les énigmes comme bon vous semble, et il n’y a que très rarement une seule bonne réponse.

Je suis resté bloqué sur une énigme jusqu’à ce que j’essaie de faire apparaître un « éléphant ballon » pour flotter au-dessus d’un mur. Une idée complètement inattendue, mais ça a marché. Ce sont des moments comme celui-là qui font que le jeu ressemble moins à un casse-tête qu’à un terrain de jeu pour vos idées farfelues.

Conseil de pro Ne vous contentez pas d’invoquer des objets classiques. Expérimentez avec les adjectifs pour modifier les objets. Cela peut transformer un objet inutile en la clé parfaite pour résoudre une énigme. Un « dragon volant sympathique » pourrait ouvrir des portes qu’un « dragon ordinaire » ne peut pas ouvrir.

Mon verdict : La magie réside ici dans la résolution d’énigmes de type « bac à sable ». Si vous aimez les jeux qui vous permettent d’enfreindre les règles et de faire preuve de créativité, Scribblenauts est fait pour vous. Ne vous attendez toutefois pas à des énigmes classiques. Ce jeu suit ses propres règles, pour le moins originales.

16. Final Fantasy Tactics A2 : Grimoire of the Rift [Meilleur jeu DS récompensant la patience tactique]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Puzzle, bac à sable Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2009 / 2010 Développeur 5th Cell Éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Idéal pour Les amateurs de créativité et de résolution de problèmes originale Caractéristiques uniques Invocation d’objets à partir de mots, énigmes ouvertes, vocabulaire très riche

Final Fantasy Tactics A2 reste fidèle aux racines des RPG tactiques classiques tout en offrant une liberté accrue. Le système de métiers vous permet de combiner les classes pour créer des combinaisons endiablées. Les combats reposent entièrement sur le positionnement et le timing ; un seul faux pas et c'est fini pour vous. Les deux écrans permettent de distinguer clairement les menus du champ de bataille, afin que vous ne perdiez pas votre rythme.

L’histoire n’est pas des plus profondes, mais les personnages et l’univers ont suffisamment de charme pour maintenir l’intérêt. Voici un véritable défi auquel j’ai été confronté : au cours de la quête secondaire « La pierre sans nom », vous affrontez le Mur démoniaque – un boss qui inflige des malus et utilise « Repel » pour repousser vos unités hors de la carte. S’en sortir sans suffisamment de « Rubans » ni de défenses contre les malus est un véritable calvaire. Cela m’a forcé à repenser mes équipements et à privilégier les protections, et non plus uniquement l’attaque.

Chaque mission m’a poussé plus loin. Certaines comportaient des pièges, d’autres étaient longues, mais aucune ne m’a semblé inutile. Même les plus difficiles m’ont obligé à faire une pause, à élaborer une stratégie et à revenir mieux préparé. FFT A2 ne remportera sans doute pas le titre du meilleur jeu Final Fantasy, mais ce fut une expérience étonnamment rafraîchissante.

Conseil de pro Choisissez dès le début quelques combinaisons de classes préférées et maîtrisez-les. Essayer de tout faire vous dispersera trop et mènera à des défaites cuisantes.

Mon verdict : FFT A2 propose des combats tactiques exigeants, avec suffisamment de profondeur pour vous obliger à jongler entre différentes stratégies. Si vous recherchez un jeu DS qui respecte votre intelligence et récompense les configurations astucieuses, celui-ci se démarque nettement.

17. Valkyrie Profile : Covenant of the Plume [Meilleur jeu DS qui met à l’épreuve votre volonté de gagner à tout prix]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2008 Développeur tri-Ace Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les amateurs d’histoires sombres, de systèmes complexes et de mécanismes de sacrifice Caractéristiques uniques Mécanique « Destiny Plume », système de quota de péché, fins à embranchements multidirectionnels

Vous incarnez Wylfred, un homme qui tient la Valkyrie Lenneth pour responsable de la mort de son père. Vous concluez un pacte avec Hel et obtenez la « Plume du Destin », qui vous permet d’augmenter considérablement votre puissance au prix de la vie d’un coéquipier. Ce choix détermine la branche de votre histoire et vos compétences. Le jeu propose des tactiques brutales sur des cartes en grille, et la disposition sur deux écrans permet de garder les menus à l’écart du champ de bataille.

C’est là que les choses sont devenues sérieuses pour moi : dès le début, j’ai dû atteindre 200 % de « Sin » dans un donjon pour éviter de me heurter à un ennemi redoutable par la suite. Cela m’a obligé à éliminer chaque unité de manière excessive, à exploiter les renversements et à enchaîner les attaques avec précision. Ce système de quota de « Sin » modifie les renforts et la difficulté dans les chapitres suivants, donnant à chaque combat une dimension stratégique.

Les joueurs qualifient généralement ce jeu de « l’un des SRPG les plus originaux » et saluent la manière dont les « plumes » imposent des choix moraux sans issue. Il n’est pas étonnant que Valkyrie Profile bénéficie d’un tel engouement auprès d’une communauté de fans.

Conseil de pro Utilisez à bon escient les compétences de type « plume », comme « L’Éveil de Vali ». Elles doublent temporairement les statistiques de Wylfred et attirent l’aggro, transformant ainsi les boss en cibles faciles.

Mon verdict : Ce jeu est difficile, sombre et récompense ceux qui anticipent trois coups à l’avance. Si vous recherchez un jeu de tactique exigeant, mais qui récompense également les sacrifices judicieux et les mécanismes complexes, voici la révélation inattendue de la DS.

18. Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy [Meilleur jeu DS transformant les salles d’audience en champs de bataille]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roman visuel, aventure judiciaire Plateformes Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, mobile Année de sortie 2014 Développeur Capcom Éditeur Capcom Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures par partie Idéal pour Les amateurs d’humour incisif, de mystère et d’affaires étranges Caractéristiques uniques Interaction avec les indices à l’aide du stylet, récits déjantés, moments finaux marqués par un « OBJECTION ! »

La trilogie « Phoenix Wright : Ace Attorney » rassemble les trois premiers jeux dans un coffret soigneusement conçu et vous offre une place au premier rang pour assister aux procès les plus extravagants jamais mis en scène en pixel art. Vous fouillerez les scènes de crime, interrogerez les témoins, démasquerez les contradictions et lancerez des « OBJECTION ! » comme une véritable rock star du droit.

La version remasterisée améliore les graphismes sans perdre le charme des sprites originaux de la DS, et le scénario continue de faire mouche à chaque réplique cinglante et chaque rebondissement. Chaque affaire est un mélange d’énigmes logiques, de dialogues incisifs et de moments où vous vous sentirez comme la personne la plus intelligente au monde… juste avant de réaliser que vous avez complètement manqué un indice évident.

C’est linéaire, certes, mais c’est justement le but. Le plaisir réside dans le fait de suivre ces rebondissements narratifs endiablés. Si vous n’avez jamais joué à Ace Attorney, c’est le meilleur point de départ. C’est également un excellent jeu sur Nintendo Switch, si vous recherchez un titre plus récent sur lequel jouer.

Conseil de pro Prenez des notes. Sérieusement. Certaines contradictions reposent sur des détails que vous avez remarqués il y a des heures, et rien n’est plus satisfaisant que de prendre un menteur en flagrant délit avec ses propres mots.

Mon verdict : l’équivalent de trois jeux de drames judiciaires et de moments comiques en or. C’est astucieux, drôle et toujours inégalé dans le genre des « simulateurs d’avocat » – à condition de considérer que hurler sur des témoins relève du droit.

19. Nintendogs [Le meilleur jeu DS qui rend les animaux de compagnie plus réels que jamais]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation d'animal de compagnie virtuel Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2005 Développeur Nintendo Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu 10 à 30 heures (potentiellement bien plus pour les joueurs assidus) Idéal pour Les amateurs de chiens et de jeux mignons et décontractés Caractéristiques uniques Interactions via l’écran tactile et le microphone, plusieurs races, des compétitions, une routine de soins quotidiens

Nintendogs n’est pas un jeu que l’on « termine ». Il s’agit plutôt d’un chiot de poche dont il faut s’occuper. Vous choisissez une race, donnez un nom à votre chien, puis vous le nourrissez, le toilettez et lui apprenez des tours. Le micro et l’écran tactile de la DS rendent le jeu étonnamment interactif pour l’époque. Appeler votre chien par son nom a quelque chose de magique… jusqu’à ce qu’il vous ignore comme si vous parliez martien.

Le plaisir réside dans ces petites routines : lancer des balles, participer à des concours d’obéissance ou partir à la chasse aux cadeaux lors des promenades. Pas d’histoire, pas de pression, juste une douceur réconfortante. Il a su créer cette dynamique de « visite quotidienne » bien avant que les jeux mobiles n’en fassent une tendance.

Le jeu peut devenir répétitif une fois que vous avez tout débloqué et dressé votre chien, mais les sessions courtes et agréables avec votre animal de compagnie numérique conservent tout leur charme. C’est l’un des rares jeux que j’ai émulé sur mon ordinateur portable de jeu haut de gamme, simplement pour ne pas avoir à transporter ma DS de test avec moi.

Conseil de pro Apprenez rapidement des tours à votre chiot et participez à des concours pour débloquer des races rares et des accessoires sympas. Continuez à vous entraîner aux ordres vocaux. Votre chien vous écoute mieux que vous ne le pensez.

Mon verdict : Nintendogs offre un divertissement décontracté et accessible, où l’on privilégie la convivialité plutôt que les meilleurs scores. Si vous recherchez une pause détendue et agréable, ou si vous adorez tout simplement les chiots, cela vaut toujours la peine d’allumer votre DS.

20. Final Fantasy IV [Meilleur jeu DS qui redonne vie à l’univers fantastique]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, stratégie au tour par tour Plateformes Nintendo DS (à l'origine sur SNES) + de nombreux portages Année de sortie 2007 (remake sur DS) Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle axés sur l'histoire et de combats au tour par tour classiques Caractéristiques uniques Graphismes et doublage améliorés sur DS, système de combat en temps réel, développement approfondi des personnages

Final Fantasy IV sur DS est un incontournable pour tous les amateurs de JRPG à l’ancienne proposant une narration de grande qualité. Vous incarnez Cecil, un chevalier sombre et taciturne qui se transforme en véritable héros. Les combats utilisent le système « Active Time Battle » : bien qu’il s’agisse d’un système au tour par tour, il vous tient en haleine. Les combats contre les boss vous poussent également à réfléchir et à élaborer des stratégies.

L’histoire regorge de rebondissements, de moments déchirants et de ce sens du drame si caractéristique de Square Enix. Je me suis retrouvé bloqué lors de quelques combats, notamment lorsque le jeu m’a contraint à modifier la composition de mon équipe et mes tactiques. Les « Four Fiends », ça vous dit quelque chose ? Ils sont bien plus coriaces dans cette version DS.

Les quêtes secondaires apportent une variété appréciable, et la version DS propose un doublage qui fonctionne vraiment bien, ainsi que des graphismes améliorés qui ne trahissent pas la nostalgie. Le rendu est également très réussi si vous associez votre émulateur à un bon écran de jeu.

Conseil de pro Ne vous contentez pas de faire progresser un seul personnage. Il est essentiel de varier la composition de votre équipe et de bien synchroniser l’utilisation de vos compétences. Essayez de lancer des buffs et des débuffs dès le début ; cela transforme les combats difficiles en affrontements gérables.

Mon verdict : Final Fantasy IV sur DS a toujours autant de punch. Il propose des combats intelligents, une histoire qui touche au plus profond et suffisamment de charme pour vous tenir en haleine. Si vous recherchez un RPG qui a du mordant et du cœur, celui-ci s’impose comme un choix évident.

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Mon avis général sur les meilleurs jeux Nintendo DS

La Nintendo DS n’était pas seulement une console portable : c’était un véritable phénomène. Ses deux écrans, ses commandes tactiles et le chaos provoqué par le stylet ont transformé chaque trajet, chaque récréation et chaque session de jeu nocturne en un moment de pure magie. Des jeux de course aux RPG, en passant par les casse-têtes et les simulations d’animaux de compagnie, la DS a prouvé que le plaisir n’a pas besoin de graphismes en 4K : il suffit de créativité, de passion et d’une petite cartouche remplie de souvenirs.

Pour les amateurs de courses et les amateurs de sensations fortes → Mario Kart DS – [Le meilleur jeu DS qui va bien au-delà de la nostalgie]. Il reste le champion incontesté pour tous ceux qui aiment les circuits serrés, les dérapages parfaits et la douce douleur d’une carapace bleue.

– [Le meilleur jeu DS qui va bien au-delà de la nostalgie]. Il reste le champion incontesté pour tous ceux qui aiment les circuits serrés, les dérapages parfaits et la douce douleur d’une carapace bleue. Pour les génies de la stratégie → Advance Wars : Dual Strike – [Le meilleur jeu DS qui exige des tactiques brillantes]. Une bataille d’esprit profonde et astucieuse où chaque tour donnait l’impression que la victoire ou la défaite ne tenait qu’à un cheveu.

– [Le meilleur jeu DS qui exige des tactiques brillantes]. Une bataille d’esprit profonde et astucieuse où chaque tour donnait l’impression que la victoire ou la défaite ne tenait qu’à un cheveu. Pour les amateurs de mystère → Ghost Trick : Le Détective fantôme – [Le meilleur jeu DS qui plonge l’au-delà dans l’action]. Des énigmes pointues, une narration captivante et un rebondissement qui vous hantera (dans le bon sens du terme).

– [Le meilleur jeu DS qui plonge l’au-delà dans l’action]. Des énigmes pointues, une narration captivante et un rebondissement qui vous hantera (dans le bon sens du terme). Pour les fans de RPG axés sur l’histoire → Mario & Luigi : L’Aventure de Bowser – [Le meilleur jeu DS qui fait de Bowser votre partenaire]. Un voyage hilarant et émouvant où même les méchants ont des parcours dignes d’être applaudis.

– [Le meilleur jeu DS qui fait de Bowser votre partenaire]. Un voyage hilarant et émouvant où même les méchants ont des parcours dignes d’être applaudis. Pour les explorateurs en quête de tranquillité → Animal Crossing : Le Monde Sauvage – [Le meilleur jeu DS qui donne l’impression de vivre dans un village de poche]. Pas de pression, pas de précipitation – juste vous, vos voisins excentriques et un monde qui respire le charme.

Quel que soit votre style de jeu, la DS avait de quoi satisfaire tout le monde. C'était l'innovation dans votre poche : audacieuse, décalée et offrant une rejouabilité infinie. Dépoussiérez votre console portable, rechargez votre stylet et revivez les jeux qui nous ont convaincus que deux écrans valaient mieux qu'un seul.

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Foire aux questions