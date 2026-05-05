Vous êtes-vous déjà demandé quel était le meilleur jeu Need for Speed ? Eh bien, cette série, qui compte parmi les plus célèbres et les mieux établies, a donné naissance à de nombreux titres emblématiques.

De nombreux joueurs y ont passé des centaines d’heures pour tenter d’obtenir la voiture de sport de leurs rêves ou de devenir le pilote le plus recherché dans Most Wanted. Même si le premier jeu de la série est sorti en 1994, il avait déjà émerveillé les joueurs à l’époque grâce à ses graphismes avancés et à la physique réaliste des voitures .

Vous venez de découvrir la série et vous ne voulez pas passer à côté des meilleurs jeux de course ? Alors, notre sélection des meilleurs jeux Need for Speed est faite pour vous !

Nos coups de cœur parmi les jeux Need for Speed

Avant de passer au classement complet des jeux Need for Speed, nous avons sélectionné plusieurs titres phares qui méritent sans aucun doute votre attention. Voici les 15 meilleurs jeux Need for Speed qui se démarquent des autres de la série :

1 Need for Speed: Most Wanted 2005 Des courses de rue de type arcade avec la police, un monde ouvert et un système de « liste noire ». Le mode carrière propose 15 adversaires que vous devez vaincre pour atteindre le succès. Buy now 2 Need for Speed: Hot Pursuit 2010 Des poursuites policières intenses, des sensations fortes et des vitesses de fou. La particularité de ce jeu réside dans la possibilité de choisir d'incarner soit un policier, soit un pilote. Buy now 3 Need for Speed: Rivals 2013 Il s'agit de l'un des premiers jeux NFS à proposer un monde ouvert. Un mode multijoueur est disponible, ainsi que des changements de rôle dynamiques entre policiers et pilotes. Buy now

Ce ne sont là que quelques-uns des titres exceptionnels de cette liste, alors n’hésitez pas à continuer à faire défiler la page pour en savoir plus !

Les 15 meilleurs jeux Need for Speed en 2026

La majeure partie de la série est axée sur les courses de rue illégales et les tentatives des pilotes pour échapper à la police. Parfois, cependant, les développeurs se sont écartés du scénario principal, comme dans le jeu Shift, où un mode de course sur des circuits professionnels a été introduit.

Une revue détaillée des meilleurs jeux de la série vous aidera à choisir un titre qui vous intéresse. Bien que le dernier opus de la série soit sorti en 2022, les développeurs affirment que le projet NFS n’est pas clos et que de nouvelles aventures de course pourraient bientôt nous attendre. Passons sans plus attendre au vif du sujet.



1. Need for Speed : Most Wanted [Meilleur jeu de course automobile avec des poursuites policières]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox Series, Xbox 360, GameCube, PSP Année de sortie 2005 Thème principal du jeu Courses de rue avec un système de progression structuré Interaction avec la police Poursuites policières intenses Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures (mode carrière) Note Metacritic 84

Need for Speed : Most Wanted n’est pas seulement un jeu de course, mais un classique culte qui reste considéré comme une référence parmi les meilleurs jeux de course. Il combine avec brio plusieurs éléments clés : un monde ouvert équilibré, des poursuites policières intenses et un système de progression bien pensé.

L'objectif principal du jeu est d'atteindre le sommet de la « Blacklist », le classement des meilleurs pilotes de course de rue de la ville. On peut également le considérer comme l'un des jeux les plus intenses de toute la série : le développeur a su trouver l'équilibre parfait entre jeu d'arcade et réalisme. Ce qui pourrait vous plaire :

Chaque course peut soudainement se transformer en une scène d’action palpitante avec des hélicoptères, des barricades et des véhicules du SWAT.

Des voitures légendaires sont disponibles, notamment la BMW M3 GTR, devenue l’emblème de la série.

La ville regorge de rampes, de recoins secrets pour échapper à la police et de circuits pittoresques.

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2. Need for Speed : Hot Pursuit [Meilleur jeu de course d’arcade]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (pour la version remastérisée) Année de sortie 2010 Caractéristiques du gameplay Course de type arcade Interaction avec la police Poursuites dynamiques à l'aide d'outils tels que des impulsions électromagnétiques (EMP), des bandes cloutées et des barrages routiers Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures (mode carrière ; plus long en multijoueur) Note Metacritic 88

Il s’agit d’un véritable simulateur d’adrénaline qui a ramené la série à ses racines. Le jeu propose un système de poursuites dynamiques dans lequel les unités de police disposent de capacités étendues, allant des barrières à pointes aux barrages routiers. Ce jeu prend de la place, et ce dans le bon sens du terme. Vous y découvrirez un véritable jeu de course en monde ouvert, où chaque circuit du comté de Seacrest a été soigneusement conçu.

L’une des nouvelles fonctionnalités est l’introduction du système Autolog, qui permet aux joueurs de comparer leurs records et de défier les autres. Grâce à ce mécanisme, la compétition va au-delà des courses habituelles du mode histoire. Ce que vous apprécierez dans ce jeu :

Un gameplay dans le style de Burnout Paradise : chaque accident est véritablement spectaculaire et les poursuites sont palpitantes

Les voitures se comportent de manière réaliste, mais les commandes restent simples et réactives

Des véhicules d’exception : l’univers du jeu regorge de supercars d’élite, notamment la Bugatti Veyron, la Lamborghini Murciélago et la McLaren F1 (oui, oui et oui)

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3. Need for Speed : Rivals [Meilleure expérience multijoueur Need for Speed]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2013 Caractéristiques du jeu Course en monde ouvert avec une intégration fluide entre les modes solo et multijoueur Interaction avec la police Les joueurs peuvent choisir d'incarner des pilotes ou des policiers Durée moyenne de jeu 18 à 25 heures (deux campagnes + mode multijoueur) Note Metacritic 80

Need for Speed : Rivals a marqué un véritable tournant pour la série, en combinant un jeu de course en monde ouvert avec un mode multijoueur dynamique où d’autres joueurs peuvent rejoindre votre course en toute fluidité. Ce jeu se distingue parmi les meilleurs jeux en monde ouvert grâce à la possibilité de passer facilement du rôle de pilote à celui de policier. Chaque camp dispose de ses propres caractéristiques et mécanismes pour contrer ses adversaires.

Le jeu a introduit le système AllDrive, supprimant ainsi les frontières entre le mode solo et le mode en ligne. Les joueurs peuvent s’affronter en temps réel sans aucun écran de chargement.

Ce que j’ai apprécié :

La possibilité de participer instantanément à des courses avec des amis ou de mettre des bâtons dans les roues d'autres joueurs qui tentent d'atteindre la ligne d'arrivée dans leur course

Diverses fonctionnalités policières, telles que des hélicoptères, des hérissons et des impulsions électromagnétiques (EMP), qui compliquent considérablement la tâche des pilotes

Un vaste garage proposant aussi bien des voitures classiques tunées que de puissantes supercars

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4. Need for Speed : Payback [Meilleur jeu axé sur l’histoire, dans l’esprit de Fast & Furious]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Axe de gameplay Des courses axées sur l'histoire avec des séquences cinématiques Interaction avec la police Poursuites policières scénarisées au cours de missions spécifiques Durée de jeu moyenne 20 à 25 heures (campagne principale ; plus de 35 heures pour terminer le jeu dans son intégralité) Note Metacritic 61

Need for Speed : Payback s'éloigne des courses de rue classiques pour se concentrer sur un scénario qui rappelle les films « Fast & Furious ». Ici, pas de compétition classique : chaque course ressemble à une scène tirée d’un blockbuster, avec des sauts, des poursuites et des accidents spectaculaires. Le jeu a introduit un système de personnalisation très complet, permettant aux joueurs de construire la voiture de leurs rêves, en partant d’une carrosserie rouillée pour aboutir à une hypercar à part entière. Le gameplay mêle courses de dragsters, courses tout-terrain et courses de drift, offrant une expérience de conduite unique. Cependant, le produit final a reçu des critiques mitigées en raison du système de « loot boxes » payantes présent dès le lancement ; mais après plusieurs mises à jour, le jeu s’est considérablement amélioré.

Caractéristiques :

Un scénario dynamique, ce qui est souvent rare dans les jeux de course

La personnalisation modifie non seulement l’apparence de la voiture, mais aussi ses caractéristiques techniques

Un magnifique monde ouvert : de vastes déserts, des canyons à perte de vue et, bien sûr, une ville nocturne envoûtante

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5. Need for Speed : The Run [Meilleur jeu de course cinématographique]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Année de sortie 2011 Point fort du gameplay Une course à travers le pays, de San Francisco à New York, axée sur l'histoire Interactions avec la police Rencontres scénarisées avec la police intégrées au scénario Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures (histoire principale ; expérience cinématographique courte) Note Metacritic 68

Need for Speed : The Run n’est pas seulement un jeu de course : c’est un véritable périple à travers l’Amérique, de San Francisco à New York. Contrairement aux autres jeux de la série, il n’y a pas d’exploration libre du monde, mais chaque tronçon du circuit est unique. Vous traverserez des montagnes enneigées et les autoroutes désertiques des États-Unis. L’une des particularités du jeu réside dans l’ajout, pour la première fois, de moments où le héros peut sortir de sa voiture.

Les mécanismes de course ont également été revus : ici, il est important non seulement de dépasser vos adversaires, mais aussi d’éviter divers obstacles sur la piste. Parmi ceux-ci figurent les véhicules venant en sens inverse et les glissements de terrain.

Ce que vous allez adorer :

Les cinématiques ajoutent du suspense et créent un effet cinématographique, ce qui en fait un spectacle captivant à regarder pendant votre temps libre

Des scènes de poursuite intenses qui n’ont rien à envier aux superproductions hollywoodiennes

De superbes paysages naturels américains

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6. Need for Speed Heat [Meilleure personnalisation de voitures de la série]

Notre note Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Point fort du gameplay Courses en double mode : courses officielles le jour et courses de rue illégales la nuit Interaction avec la police Présence policière renforcée la nuit, avec des niveaux de « heat » croissants Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (campagne principale + exploration) Note Metacritic 72

Ce jeu marque le véritable retour de la série aux courses de rue classiques, mais avec des graphismes modernes et des mécanismes avancés, tenant compte d’une physique réaliste. Parmi ses fonctionnalités, je retiendrai notamment l’alternance dynamique entre le jour et la nuit : les compétitions légales se déroulent pendant la journée, tandis que les courses illégales ont lieu la nuit, où vous devrez également faire face à la police. J’ai également apprécié la personnalisation des voitures ; c’est l’une des plus détaillées et des plus complètes de toute la série. Le mode monde ouvert vous permet d’explorer Palm City sans aucune restriction.

Ce qui est intéressant dans ce jeu :

Des courses-poursuites nocturnes palpitantes : plus vous roulez longtemps, plus la police réagit avec virulence

Chaque aspect de la voiture peut être personnalisé

Des effets néon éclatants et des graphismes créent une atmosphère unique

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7. Need for Speed : Porsche Unleashed [Meilleur jeu NFS dédié à une marque automobile]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS1 Année de sortie 2000 Axe de gameplay L'accent est mis sur l'histoire de Porsche, avec une approche de la course de type simulation Interaction avec la police Minimale Durée de jeu moyenne 12 à 15 heures (mode carrière ; plus long pour collectionner l'intégralité des voitures) Note Metacritic 78

Need for Speed : Porsche Unleashed est l’un des opus les plus originaux de la série, entièrement consacré aux voitures emblématiques de Porsche. Ici, pas de courses-poursuites avec la police ni de courses de rue : l’accent est principalement mis sur la conduite et l’histoire de la marque. Vous pourrez prendre le volant de différentes voitures, des modèles classiques des années 50 aux supercars modernes.

Ce qui vous plaira :

Une occasion rare de découvrir l’évolution de la marque Porsche

Certaines voitures sont assez difficiles à maîtriser, et les erreurs sur le circuit peuvent vous coûter cher

Même après toutes ces années, le jeu reste toujours d'actualité

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8. Need for Speed : Hot Pursuit 2 [Meilleur jeu de course d’arcade classique]

Notre note Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox, GameCube Année de sortie 2002 Type de jeu Parcours d’arcade Interaction avec la police Importante ; les joueurs peuvent soit échapper à la police en tant que pilotes, soit incarner des policiers Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures (progression en mode Carrière) Note Metacritic 89

Need for Speed : Hot Pursuit 2 est l'un des meilleurs jeux de course arcade du début des années 2000. Il met l'accent sur l'action à l'état pur, les poursuites spectaculaires et les vitesses vertigineuses. Le jeu propose un système unique de poursuites policières. Il n'y a ni mécanismes complexes ni monde ouvert comme dans d'autres jeux, mais la vitesse à l'état pur et l'adrénaline le rendent incroyablement divertissant.

Ce que nous avons apprécié :

La police utilise tous les moyens possibles pour arrêter les pilotes

Les voitures se conduisent avec fluidité, ce qui est parfait pour les jeux de course d’arcade

Des circuits estivaux, des ciels au coucher du soleil et des routes de course idéales : que demander de plus pour une expérience de jeu palpitante ?

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9. Need for Speed : Shift [Meilleur jeu de course réaliste de la série]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, appareils mobiles (iOS, Android) Année de sortie 2009 Axe principal du gameplay Jeu de course de type simulation mettant l'accent sur une physique de conduite réaliste Interaction avec la police Aucune Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures (mode carrière) Note Metacritic 83

Need for Speed : Shift s’est radicalement éloigné des courses de rue et des poursuites policières pour proposer un style de jeu plus réaliste, proche des simulateurs de course. Au lieu d’une exploration libre et de courses-poursuites en ville, les joueurs se voient proposer des courses professionnelles sur circuit. De plus, cette version est disponible sur votre appareil mobile.

Ce que j’ai apprécié :

Une physique réaliste qui rend bien le poids et l’inertie de la voiture

Les dégâts sur les voitures les plus réalistes de toute la série

Des courses se déroulant sur des circuits de renom

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10. Need for Speed : Underground [Meilleur jeu de courses de rue avec personnalisation]

Notre note Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Année de sortie 2003 Thème principal du jeu Courses de rue en milieu urbain avec de nombreuses possibilités de personnalisation des voitures Interaction avec la police Aucune Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures (mode carrière) Note Metacritic 85

Un jeu emblématique, sans doute le meilleur de la série Need for Speed, qui reste d’actualité même plusieurs années après sa sortie. C’est la première fois qu’un système complet de personnalisation des voitures a été introduit. La personnalisation vous permet de modifier non seulement l’apparence de la voiture, mais aussi ses caractéristiques techniques. Le jeu est entièrement axé sur les courses clandestines, notamment les courses de dragsters et de drift.

Ce que j’ai apprécié :

Les détails, les kits carrosserie, les néons, les autocollants, la personnalisation de chaque pièce de la voiture : tout ce qu’il faut pour la personnalisation

Les lumières éclatantes de la ville la nuit, les voitures élégantes et la bande-son qui résonne encore dans mon esprit

Underground a posé les bases des futurs succès de la série

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11. Need for Speed 2 : Shift 2 Unleashed [Meilleur souci de réalisme de la série NFS]

Notre note Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2011 Thème principal du jeu Simulation de course sur circuit avec un moteur physique avancé Interaction avec la police Aucune Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures (carrière principale ; davantage pour atteindre 100 %) Note Metacritic N/A

La simulation de course la plus exigeante de la franchise NFS. Need for Speed Shift 2 Unleashed troque les courses-poursuites en monde ouvert contre une IA agressive et une courbe d’apprentissage qui met à rude épreuve le joueur occasionnel. Mais si vous aimez les défis, ce jeu deviendra votre source d’inspiration. Il propose des réglages approfondis, une caméra embarquée pour une immersion totale et met l’accent sur des circuits réels.

Ce que j’ai apprécié :

Un réalisme brutal, notamment grâce à la caméra embarquée et au flou

de mouvement

de mouvement Une tenue de route authentique, réservée aux plus téméraires



Un véritable test de vos compétences de pilotage, à mille lieues de l’ambiance arcade

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12. Need for Speed Unbound [Les meilleurs graphismes de la série NFS]

Notre note Enebameter 7.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X|S Année de sortie 2022 Point fort du gameplay Courses de rue avec des effets stylisés et un système de paris Interaction avec la police Poursuites intenses et fréquentes avec des niveaux de « heat » qui s'intensifient Durée de jeu moyenne 18 à 25 heures (campagne ; plus de 35 heures avec le contenu secondaire) Note Metacritic 77

Need for Speed Unbound donne vie aux graffitis grâce à des effets « cel-shading » et à des superpositions d’animations audacieuses qui débordent de personnalité. C’est une nouvelle génération de NFS. Le jeu mêle en quelque sorte l’esthétique hip-hop à des mécanismes de jeu solides. Bon, d’accord. L’histoire est un peu banale, MAIS la maniabilité des voitures est une expérience que vous n’avez jamais vécue ni vue dans la série. De plus, préparez-vous à découvrir des graphismes exceptionnels.

Ce que j’ai aimé :

Un style visuel déjanté qui fonctionne vraiment à l’écran



Les paris à haut risque avant les courses font monter la tension



Une sélection de voitures modernes et une finition de nouvelle génération

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13. Need for Speed : High Stakes [Un classique extrêmement sous-estimé]

Notre note Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS1 Année de sortie 1999 Point fort du gameplay Course de type arcade avec un système de carrière et de prise de risque très développé Interaction avec la police Oui. Des poursuites endiablées sur des circuits exigeants Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures (carrière + défis) Note Metacritic 86

Un joyau méconnu qui apportait une dimension émotionnelle : si vous détruisez votre voiture, vous en payez le prix. High Stakes a introduit des systèmes de dégâts et un mode carrière où l’argent est en jeu ! Ce titre est sans doute plus intense que ses prédécesseurs. Les poursuites policières étaient impitoyables et les graphismes étaient impressionnants pour l’époque.

Ce que j’ai aimé :

La course semblait plus personnelle grâce à de vraies voitures et de véritables enjeux



L’un des premiers jeux à prendre en compte

les dégâts subis par les véhicules

les dégâts subis par les véhicules Un excellent équilibre entre plaisir arcade et défi

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14. Need for Speed : No Limits [Meilleur jeu NFS sur mobile]

Notre note Enebameter 6.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2015 Point fort du gameplay Courses de rue courtes et améliorations de véhicules Interaction avec la police Poursuites occasionnelles, événements spéciaux Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (service mobile en ligne continu ; pas de fin définie) Note Metacritic 67

Need for Speed No Limits est bien plus qu’un simple jeu gratuit conçu pour vous soutirer de l’argent (et je le pense vraiment). C’est un jeu de course étonnamment abouti, conçu pour les appareils mobiles. Si vous avez envie d’un jeu décontracté et palpitant, ne cherchez pas plus loin. Les courses sont courtes et les améliorations demandent de la persévérance, mais elles sont gratifiantes. Conçu pour vous procurer des montées d’adrénaline lors de vos déplacements, EA assure sa pérennité en proposant régulièrement du nouveau contenu.

C’est sans doute le jeu idéal pour les fans de NFS qui sont souvent en déplacement. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de console que vous ne pouvez pas profiter des joies de la course automobile.

Ce que j’ai aimé :

L’ambiance authentique de NFS dans votre poche



Des graphismes impressionnants pour un jeu

mobile

mobile Un système de tuning et une structure d’événements très aboutis

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15. Need for Speed : Carbon [Meilleures courses dans les canyons et gameplay axé sur les équipes]

Notre note Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Année de sortie 2006 Point fort du gameplay Courses de rue par territoire avec un système de gangs et des duels dans les canyons Interaction avec la police Oui, via des poursuites intenses qui s'intensifient en fonction du niveau de « heat » Durée moyenne de jeu 12 à 18 heures (mode carrière + courses secondaires) Note Metacritic 77

Need for Speed : Carbon a élargi l’univers des courses clandestines en introduisant une dynamique de groupe et le mode palpitant « Canyon Duel ». Les joueurs pouvaient recruter des coéquipiers dotés de compétences spécifiques. Il fallait ainsi se forger des avantages pendant les courses. Le décor du jeu passe des rues urbaines aux routes de canyon, ce qui offre une expérience de conduite exceptionnelle.

Ce que j’ai apprécié :

Les « Canyon Duels

», qui font monter l’adrénaline

», qui font monter l’adrénaline Les mécanismes stratégiques des équipes, qui ajoutent de la profondeur aux courses



Les nombreuses options de personnalisation qui amélioraient à la fois l’esthétique et les performances

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Jeux Need for Speed : les titres offrant les meilleures mécaniques de conduite

Les joueurs détestent les commandes imprécises. Parlons donc des sensations de jeu. Need for Speed : Heat offre une maniabilité précise et réactive, parfaite pour les joueurs adeptes du drift, tandis qu’Unbound s’oriente davantage vers le style arcade. C’est amusant, mais cela divise. Quant à Hot Pursuit Remastered, c’est un pur chaos à grande vitesse, avec juste ce qu’il faut de précision pour vous tenir en haleine.

La maniabilité est essentielle, et cette analyse le montre clairement : certains titres récompensent la maîtrise, d’autres l’audace. Lorsque vous choisissez parmi les meilleurs jeux Need for Speed, vérifiez toujours comment ils se conduisent. Parcourez le classement et trouvez le jeu dont la maniabilité vous correspond le mieux.

Jeux NFS : l’évolution des poursuites policières

Au début, les policiers dans Need for Speed faisaient figure de simple décor : bruyants, tape-à-l’œil et faciles à ignorer. Dans Hot Pursuit (1998), vous entendiez une sirène et vous les semiez en trente secondes. Sans effort. Pas d’enjeu. Tout cela dans la bonne humeur. Mais Most Wanted (2005) est arrivé, et tout a changé.

Tout à coup, ce n’était plus une course à moins d’esquiver les barrages routiers ou de slalomer entre les bandes à clous comme un magicien de la route. Il fallait être malin et juste un peu téméraire. Avec Hot Pursuit (2010) et Rivals, les policiers étaient armés. Pannes électromagnétiques, bélier électrique. Vous deviez échapper à une équipe d’intervention coordonnée, équipée de gadgets et animée par une rancune tenace.

Et puis Heat a mis la barre encore plus haut. La journée était réservée aux courses « propres ». Mais la nuit ? C’est là que les choses devenaient dangereuses. Plus vous couriez, plus l’ambiance s’échauffait. Les flics ne lâchaient pas prise. À peine aviez-vous terminé un sprint que vous étiez immédiatement pris en chasse, comme si vous aviez volé la lune. Voici comment le chaos s’intensifiait :

Niveau de tension 1 : une voiture, quelques gyrophares, on commence tout juste à s'échauffer.



: une voiture, quelques gyrophares, on commence tout juste à s'échauffer. Niveau de tension 2 : ils commencent à appeler des renforts. Des barrages routiers apparaissent.



: ils commencent à appeler des renforts. Des barrages routiers apparaissent. Niveau de tension 3 : des hélicoptères. Des hérissons. Les rues deviennent oppressantes.



: des hélicoptères. Des hérissons. Les rues deviennent oppressantes. Niveau d’intensité 4 : Ils sortent les Corvettes. Elles vous percutent. Elles s’en moquent.



: Ils sortent les Corvettes. Elles vous percutent. Elles s’en moquent. Niveau de tension 5 : des « Rhinos » blindés, une IA agressive et une véritable guerre de rue. Aucune limite à la lutte.

C’est là que Need for Speed prend toute sa dimension.

Jusqu’où va réellement la personnalisation dans chaque jeu NFS ?

Tous les jeux NFS ne mettent pas en avant la culture du tuning. Underground 2 a placé la barre très haut avec un tuning visuel complet, tandis que Payback a introduit la chasse aux pièces détachées et les mécanismes de butin. C’est à la fois controversé et complexe. Heat a réuni tous ces éléments grâce à une interface utilisateur moderne et une liberté esthétique débridée. Si vous aimez les livrées, les couleurs de la fumée de pneus et les réglages de l’ECU, cette fonctionnalité est essentielle. Point final.

Chaque grand titre de la franchise Need for Speed aborde la personnalisation à sa manière. Certains titres vont en profondeur, d’autres n’en effleurent que la surface. Consultez la liste pour découvrir quels jeux vous permettent de vraiment vous approprier votre configuration.

Ordre de sortie des jeux Need for Speed

Depuis la sortie du premier jeu, 26 opus de la série NFS ont été commercialisés. Voici les principaux opus classés par ordre de sortie.

Non. Titre Date de sortie 1 La soif de vitesse 31 août 1994 2 Need for Speed II 31 mars 1997 3 Need for Speed : V-Rally 3 juillet 1997 4 Need for Speed III : Hot Pursuit 25 mars 1998 5 Need for Speed : High Stakes 1er mars 1999 6 Need for Speed : Porsche Unleashed 29 février 2000 7 Need for Speed : Hot Pursuit 2 2 octobre 2002 8 Need for Speed : Underground 17 novembre 2003 9 Need for Speed : Underground 2 15 novembre 2004 10 Need for Speed : Most Wanted 15 novembre 2005 11 Need for Speed : Carbon 31 octobre 2006 12 Need for Speed : ProStreet 14 novembre 2007 13 Need for Speed : Undercover 18 novembre 2008 14 Need for Speed : Shift 15 septembre 2009 15 Need for Speed : Nitro 3 novembre 2009 16 Need for Speed : World 27 juillet 2010 17 Need for Speed : Hot Pursuit (2010) 16 novembre 2010 18 Shift 2 : Unleashed 29 mars 2011 19 Need for Speed : The Run 15 novembre 2011 20 Need for Speed : Most Wanted (2012) 30 octobre 2012 21 Need for Speed : Rivals 15 novembre 2013 22 Need for Speed : No Limits 30 septembre 2015 23 Need for Speed (2015) 3 novembre 2015 24 Need for Speed : Payback 10 novembre 2017 25 Need for Speed : Heat 8 novembre 2019 26 Need for Speed Unbound 2 décembre 2022

Foire aux questions