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Les 15 meilleurs jeux Need for Speed en 2026

Viktoriia Kononova
Viktoriia Kononova Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus
Fact checked by: Vita Stevens
Updated: October 12, 2026
Les 15 meilleurs jeux Need for Speed en 2026
Image credit: EA Black Box

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le meilleur jeu Need for Speed ? Eh bien, cette série, qui compte parmi les plus célèbres et les mieux établies, a donné naissance à de nombreux titres emblématiques.

De nombreux joueurs y ont passé des centaines d’heures pour tenter d’obtenir la voiture de sport de leurs rêves ou de devenir le pilote le plus recherché dans Most Wanted. Même si le premier jeu de la série est sorti en 1994, il avait déjà émerveillé les joueurs à l’époque grâce à ses graphismes avancés et à la physique réaliste des voitures.

Vous venez de découvrir la série et vous ne voulez pas passer à côté des meilleurs jeux de course ? Alors, notre sélection des meilleurs jeux Need for Speed est faite pour vous !

Nos coups de cœur parmi les jeux Need for Speed

Avant de passer au classement complet des jeux Need for Speed, nous avons sélectionné plusieurs titres phares qui méritent sans aucun doute votre attention. Voici les 15 meilleurs jeux Need for Speed qui se démarquent des autres de la série :

  1. Need for Speed: Most Wanted 2005
    RACING
    Des courses de rue de type arcade avec la police, un monde ouvert et un système de « liste noire ». Le mode carrière propose 15 adversaires que vous devez vaincre pour atteindre le succès.
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  2. Need for Speed: Hot Pursuit 2010
    RACING
    Des poursuites policières intenses, des sensations fortes et des vitesses de fou. La particularité de ce jeu réside dans la possibilité de choisir d'incarner soit un policier, soit un pilote.
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  3. Need for Speed: Rivals 2013
    RACING
    Il s'agit de l'un des premiers jeux NFS à proposer un monde ouvert. Un mode multijoueur est disponible, ainsi que des changements de rôle dynamiques entre policiers et pilotes.
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Ce ne sont là que quelques-uns des titres exceptionnels de cette liste, alors n’hésitez pas à continuer à faire défiler la page pour en savoir plus !

Les 15 meilleurs jeux Need for Speed en 2026

La majeure partie de la série est axée sur les courses de rue illégales et les tentatives des pilotes pour échapper à la police. Parfois, cependant, les développeurs se sont écartés du scénario principal, comme dans le jeu Shift, où un mode de course sur des circuits professionnels a été introduit.

Une revue détaillée des meilleurs jeux de la série vous aidera à choisir un titre qui vous intéresse. Bien que le dernier opus de la série soit sorti en 2022, les développeurs affirment que le projet NFS n’est pas clos et que de nouvelles aventures de course pourraient bientôt nous attendre. Passons sans plus attendre au vif du sujet.

1. Need for Speed : Most Wanted [Meilleur jeu de course automobile avec des poursuites policières]

Need for Speed : Most Wanted - Le meilleur jeu de course automobile avec des poursuites policières
Notre note
Enebameter 10/10
PlateformesPC, PS2, Xbox Series, Xbox 360, GameCube, PSP
Année de sortie2005
Thème principal du jeuCourses de rue avec un système de progression structuré
Interaction avec la policePoursuites policières intenses
Durée moyenne de jeu15 à 20 heures (mode carrière)
Note Metacritic84

Need for Speed : Most Wanted n’est pas seulement un jeu de course, mais un classique culte qui reste considéré comme une référence parmi les meilleurs jeux de course. Il combine avec brio plusieurs éléments clés : un monde ouvert équilibré, des poursuites policières intenses et un système de progression bien pensé.

L'objectif principal du jeu est d'atteindre le sommet de la « Blacklist », le classement des meilleurs pilotes de course de rue de la ville. On peut également le considérer comme l'un des jeux les plus intenses de toute la série : le développeur a su trouver l'équilibre parfait entre jeu d'arcade et réalisme. Ce qui pourrait vous plaire :

  • Chaque course peut soudainement se transformer en une scène d’action palpitante avec des hélicoptères, des barricades et des véhicules du SWAT.
  • Des voitures légendaires sont disponibles, notamment la BMW M3 GTR, devenue l’emblème de la série.
  • La ville regorge de rampes, de recoins secrets pour échapper à la police et de circuits pittoresques.
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2. Need for Speed : Hot Pursuit [Meilleur jeu de course d’arcade]

Need for Speed : Hot Pursuit - Le meilleur jeu de course d&apos;arcade
Notre note
Enebameter 10/10
PlateformesPC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (pour la version remastérisée)
Année de sortie2010
Caractéristiques du gameplayCourse de type arcade 
Interaction avec la policePoursuites dynamiques à l'aide d'outils tels que des impulsions électromagnétiques (EMP), des bandes cloutées et des barrages routiers
Durée moyenne de jeu12 à 15 heures (mode carrière ; plus long en multijoueur)
Note Metacritic88

Il s’agit d’un véritable simulateur d’adrénaline qui a ramené la série à ses racines. Le jeu propose un système de poursuites dynamiques dans lequel les unités de police disposent de capacités étendues, allant des barrières à pointes aux barrages routiers. Ce jeu prend de la place, et ce dans le bon sens du terme. Vous y découvrirez un véritable jeu de course en monde ouvert, où chaque circuit du comté de Seacrest a été soigneusement conçu. 

L’une des nouvelles fonctionnalités est l’introduction du système Autolog, qui permet aux joueurs de comparer leurs records et de défier les autres. Grâce à ce mécanisme, la compétition va au-delà des courses habituelles du mode histoire. Ce que vous apprécierez dans ce jeu :

  • Un gameplay dans le style de Burnout Paradise : chaque accident est véritablement spectaculaire et les poursuites sont palpitantes
  • Les voitures se comportent de manière réaliste, mais les commandes restent simples et réactives
  • Des véhicules d’exception : l’univers du jeu regorge de supercars d’élite, notamment la Bugatti Veyron, la Lamborghini Murciélago et la McLaren F1 (oui, oui et oui)
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3. Need for Speed : Rivals [Meilleure expérience multijoueur Need for Speed]

Need for Speed : Rivals - La meilleure expérience multijoueur de la série Need for Speed
Notre note
Enebameter 9.8/10
PlateformesPC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Année de sortie2013
Caractéristiques du jeuCourse en monde ouvert avec une intégration fluide entre les modes solo et multijoueur
Interaction avec la policeLes joueurs peuvent choisir d'incarner des pilotes ou des policiers
Durée moyenne de jeu18 à 25 heures (deux campagnes + mode multijoueur)
Note Metacritic80

Need for Speed : Rivals a marqué un véritable tournant pour la série, en combinant un jeu de course en monde ouvert avec un mode multijoueur dynamique où d’autres joueurs peuvent rejoindre votre course en toute fluidité. Ce jeu se distingue parmi les meilleurs jeux en monde ouvert grâce à la possibilité de passer facilement du rôle de pilote à celui de policier. Chaque camp dispose de ses propres caractéristiques et mécanismes pour contrer ses adversaires.

Le jeu a introduit le système AllDrive, supprimant ainsi les frontières entre le mode solo et le mode en ligne. Les joueurs peuvent s’affronter en temps réel sans aucun écran de chargement.

Ce que j’ai apprécié :

  • La possibilité de participer instantanément à des courses avec des amis ou de mettre des bâtons dans les roues d'autres joueurs qui tentent d'atteindre la ligne d'arrivée dans leur course
  • Diverses fonctionnalités policières, telles que des hélicoptères, des hérissons et des impulsions électromagnétiques (EMP), qui compliquent considérablement la tâche des pilotes
  • Un vaste garage proposant aussi bien des voitures classiques tunées que de puissantes supercars
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4. Need for Speed : Payback [Meilleur jeu axé sur l’histoire, dans l’esprit de Fast & Furious]

Need for Speed : Payback - Le meilleur jeu axé sur l&apos;histoire, dans l&apos;esprit de « Fast & Furious »
Notre note
Enebameter 9.4/10
PlateformesPC, PS4, Xbox One
Année de sortie2017
Axe de gameplayDes courses axées sur l'histoire avec des séquences cinématiques
Interaction avec la policePoursuites policières scénarisées au cours de missions spécifiques
Durée de jeu moyenne20 à 25 heures (campagne principale ; plus de 35 heures pour terminer le jeu dans son intégralité)
Note Metacritic61

Need for Speed : Payback s'éloigne des courses de rue classiques pour se concentrer sur un scénario qui rappelle les films « Fast & Furious ». Ici, pas de compétition classique : chaque course ressemble à une scène tirée d’un blockbuster, avec des sauts, des poursuites et des accidents spectaculaires. Le jeu a introduit un système de personnalisation très complet, permettant aux joueurs de construire la voiture de leurs rêves, en partant d’une carrosserie rouillée pour aboutir à une hypercar à part entière. Le gameplay mêle courses de dragsters, courses tout-terrain et courses de drift, offrant une expérience de conduite unique. Cependant, le produit final a reçu des critiques mitigées en raison du système de « loot boxes » payantes présent dès le lancement ; mais après plusieurs mises à jour, le jeu s’est considérablement amélioré.

Caractéristiques :

  • Un scénario dynamique, ce qui est souvent rare dans les jeux de course
  • La personnalisation modifie non seulement l’apparence de la voiture, mais aussi ses caractéristiques techniques
  • Un magnifique monde ouvert : de vastes déserts, des canyons à perte de vue et, bien sûr, une ville nocturne envoûtante
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5. Need for Speed : The Run [Meilleur jeu de course cinématographique]

Need for Speed : The Run - Meilleur jeu de course cinématique
Notre note
Enebameter 9/10
PlateformesPC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS
Année de sortie2011
Point fort du gameplayUne course à travers le pays, de San Francisco à New York, axée sur l'histoire
Interactions avec la policeRencontres scénarisées avec la police intégrées au scénario
Durée moyenne de jeu6 à 8 heures (histoire principale ; expérience cinématographique courte)
Note Metacritic68

Need for Speed : The Run n’est pas seulement un jeu de course : c’est un véritable périple à travers l’Amérique, de San Francisco à New York. Contrairement aux autres jeux de la série, il n’y a pas d’exploration libre du monde, mais chaque tronçon du circuit est unique. Vous traverserez des montagnes enneigées et les autoroutes désertiques des États-Unis. L’une des particularités du jeu réside dans l’ajout, pour la première fois, de moments où le héros peut sortir de sa voiture.

Les mécanismes de course ont également été revus : ici, il est important non seulement de dépasser vos adversaires, mais aussi d’éviter divers obstacles sur la piste. Parmi ceux-ci figurent les véhicules venant en sens inverse et les glissements de terrain.

Ce que vous allez adorer :

  • Les cinématiques ajoutent du suspense et créent un effet cinématographique, ce qui en fait un spectacle captivant à regarder pendant votre temps libre
  • Des scènes de poursuite intenses qui n’ont rien à envier aux superproductions hollywoodiennes
  • De superbes paysages naturels américains
★ PSN – top up
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6. Need for Speed Heat [Meilleure personnalisation de voitures de la série]

Need for Speed Heat - La meilleure personnalisation de voitures de la série
Notre note
Enebameter 8.8/10
PlateformesPC, PS4, Xbox One
Année de sortie2019
Point fort du gameplayCourses en double mode : courses officielles le jour et courses de rue illégales la nuit
Interaction avec la policePrésence policière renforcée la nuit, avec des niveaux de « heat » croissants
Durée moyenne de jeu20 à 30 heures (campagne principale + exploration)
Note Metacritic72

Ce jeu marque le véritable retour de la série aux courses de rue classiques, mais avec des graphismes modernes et des mécanismes avancés, tenant compte d’une physique réaliste. Parmi ses fonctionnalités, je retiendrai notamment l’alternance dynamique entre le jour et la nuit : les compétitions légales se déroulent pendant la journée, tandis que les courses illégales ont lieu la nuit, où vous devrez également faire face à la police. J’ai également apprécié la personnalisation des voitures ; c’est l’une des plus détaillées et des plus complètes de toute la série. Le mode monde ouvert vous permet d’explorer Palm City sans aucune restriction.

Ce qui est intéressant dans ce jeu :

  • Des courses-poursuites nocturnes palpitantes : plus vous roulez longtemps, plus la police réagit avec virulence
  • Chaque aspect de la voiture peut être personnalisé
  • Des effets néon éclatants et des graphismes créent une atmosphère unique
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7. Need for Speed : Porsche Unleashed [Meilleur jeu NFS dédié à une marque automobile]

Need for Speed : Porsche Unleashed - Meilleur jeu NFS consacré à une marque automobile
Notre note
Enebameter 8.5/10
PlateformesPC, PS1
Année de sortie2000
Axe de gameplayL'accent est mis sur l'histoire de Porsche, avec une approche de la course de type simulation
Interaction avec la policeMinimale
Durée de jeu moyenne12 à 15 heures (mode carrière ; plus long pour collectionner l'intégralité des voitures)
Note Metacritic78

Need for Speed : Porsche Unleashed est l’un des opus les plus originaux de la série, entièrement consacré aux voitures emblématiques de Porsche. Ici, pas de courses-poursuites avec la police ni de courses de rue : l’accent est principalement mis sur la conduite et l’histoire de la marque. Vous pourrez prendre le volant de différentes voitures, des modèles classiques des années 50 aux supercars modernes.

Ce qui vous plaira :

  • Une occasion rare de découvrir l’évolution de la marque Porsche
  • Certaines voitures sont assez difficiles à maîtriser, et les erreurs sur le circuit peuvent vous coûter cher
  • Même après toutes ces années, le jeu reste toujours d'actualité
★ Best NFS Game Dedicated to a Car Brand
Need for Speed: Porsche Unleashed
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8. Need for Speed : Hot Pursuit 2 [Meilleur jeu de course d’arcade classique]

Need for Speed : Hot Pursuit 2 - Le meilleur jeu de course d&apos;arcade classique
Notre note
Enebameter 8.2/10
PlateformesPC, PS2, Xbox, GameCube
Année de sortie2002
Type de jeuParcours d’arcade 
Interaction avec la policeImportante ; les joueurs peuvent soit échapper à la police en tant que pilotes, soit incarner des policiers
Durée moyenne de jeu10 à 12 heures (progression en mode Carrière)
Note Metacritic89

Need for Speed : Hot Pursuit 2 est l'un des meilleurs jeux de course arcade du début des années 2000. Il met l'accent sur l'action à l'état pur, les poursuites spectaculaires et les vitesses vertigineuses. Le jeu propose un système unique de poursuites policières. Il n'y a ni mécanismes complexes ni monde ouvert comme dans d'autres jeux, mais la vitesse à l'état pur et l'adrénaline le rendent incroyablement divertissant.

Ce que nous avons apprécié :

  • La police utilise tous les moyens possibles pour arrêter les pilotes
  • Les voitures se conduisent avec fluidité, ce qui est parfait pour les jeux de course d’arcade
  • Des circuits estivaux, des ciels au coucher du soleil et des routes de course idéales : que demander de plus pour une expérience de jeu palpitante ?
★ The perfect gift for gamers
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9. Need for Speed : Shift [Meilleur jeu de course réaliste de la série]

Need for Speed : Shift - Le meilleur jeu de course réaliste de la série
Notre note
Enebameter 8/10
PlateformesPC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, appareils mobiles (iOS, Android)
Année de sortie2009
Axe principal du gameplayJeu de course de type simulation mettant l'accent sur une physique de conduite réaliste
Interaction avec la policeAucune
Durée moyenne de jeu10 à 15 heures (mode carrière)
Note Metacritic83

Need for Speed : Shift s’est radicalement éloigné des courses de rue et des poursuites policières pour proposer un style de jeu plus réaliste, proche des simulateurs de course. Au lieu d’une exploration libre et de courses-poursuites en ville, les joueurs se voient proposer des courses professionnelles sur circuit. De plus, cette version est disponible sur votre appareil mobile.

Ce que j’ai apprécié :

  • Une physique réaliste qui rend bien le poids et l’inertie de la voiture
  • Les dégâts sur les voitures les plus réalistes de toute la série
  • Des courses se déroulant sur des circuits de renom
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10. Need for Speed : Underground [Meilleur jeu de courses de rue avec personnalisation]

Need for Speed : Underground - Le meilleur jeu de courses de rue avec personnalisation
Notre note
Enebameter 7.8/10
PlateformesPC, PS2, Xbox, GameCube, GBA
Année de sortie2003
Thème principal du jeuCourses de rue en milieu urbain avec de nombreuses possibilités de personnalisation des voitures
Interaction avec la policeAucune
Durée moyenne de jeu12 à 15 heures (mode carrière)
Note Metacritic85

Un jeu emblématique, sans doute le meilleur de la série Need for Speed, qui reste d’actualité même plusieurs années après sa sortie. C’est la première fois qu’un système complet de personnalisation des voitures a été introduit. La personnalisation vous permet de modifier non seulement l’apparence de la voiture, mais aussi ses caractéristiques techniques. Le jeu est entièrement axé sur les courses clandestines, notamment les courses de dragsters et de drift.

Ce que j’ai apprécié :

  • Les détails, les kits carrosserie, les néons, les autocollants, la personnalisation de chaque pièce de la voiture : tout ce qu’il faut pour la personnalisation
  • Les lumières éclatantes de la ville la nuit, les voitures élégantes et la bande-son qui résonne encore dans mon esprit
  • Underground a posé les bases des futurs succès de la série
★ Best Street Racing Game with Tuning
Need for Speed: Underground
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11. Need for Speed 2 : Shift 2 Unleashed [Meilleur souci de réalisme de la série NFS]

Need for Speed 2 : Shift 2 Unleashed - Le plus grand souci de réalisme de la série NFS
Notre note
Enebameter 7.4/10
PlateformesPC, PS3, Xbox 360
Année de sortie2011
Thème principal du jeuSimulation de course sur circuit avec un moteur physique avancé
Interaction avec la policeAucune
Durée moyenne de jeu15 à 20 heures (carrière principale ; davantage pour atteindre 100 %)
Note MetacriticN/A

La simulation de course la plus exigeante de la franchise NFS. Need for Speed Shift 2 Unleashed troque les courses-poursuites en monde ouvert contre une IA agressive et une courbe d’apprentissage qui met à rude épreuve le joueur occasionnel. Mais si vous aimez les défis, ce jeu deviendra votre source d’inspiration. Il propose des réglages approfondis, une caméra embarquée pour une immersion totale et met l’accent sur des circuits réels.

Ce que j’ai apprécié :

  • Un réalisme brutal, notamment grâce à la caméra embarquée et au flou
    de mouvement
  • Une tenue de route authentique, réservée aux plus téméraires
  • Un véritable test de vos compétences de pilotage, à mille lieues de l’ambiance arcade
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12. Need for Speed Unbound [Les meilleurs graphismes de la série NFS]

Need for Speed Unbound - Les plus beaux graphismes de la série NFS à ce jour
Notre note
Enebameter 7.1/10
PlateformesPC, PS5, Xbox Series X|S
Année de sortie2022
Point fort du gameplayCourses de rue avec des effets stylisés et un système de paris
Interaction avec la policePoursuites intenses et fréquentes avec des niveaux de « heat » qui s'intensifient
Durée de jeu moyenne18 à 25 heures (campagne ; plus de 35 heures avec le contenu secondaire)
Note Metacritic77

Need for Speed Unbound donne vie aux graffitis grâce à des effets « cel-shading » et à des superpositions d’animations audacieuses qui débordent de personnalité. C’est une nouvelle génération de NFS. Le jeu mêle en quelque sorte l’esthétique hip-hop à des mécanismes de jeu solides. Bon, d’accord. L’histoire est un peu banale, MAIS la maniabilité des voitures est une expérience que vous n’avez jamais vécue ni vue dans la série. De plus, préparez-vous à découvrir des graphismes exceptionnels.

Ce que j’ai aimé :

  • Un style visuel déjanté qui fonctionne vraiment à l’écran
  • Les paris à haut risque avant les courses font monter la tension
  • Une sélection de voitures modernes et une finition de nouvelle génération
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13. Need for Speed : High Stakes [Un classique extrêmement sous-estimé]

Need for Speed : High Stakes - Un grand classique extrêmement sous-estimé
Notre note
Enebameter 7/10
PlateformesPC, PS1
Année de sortie1999
Point fort du gameplayCourse de type arcade avec un système de carrière et de prise de risque très développé
Interaction avec la policeOui. Des poursuites endiablées sur des circuits exigeants
Durée moyenne de jeu10 à 12 heures (carrière + défis)
Note Metacritic86

Un joyau méconnu qui apportait une dimension émotionnelle : si vous détruisez votre voiture, vous en payez le prix. High Stakes a introduit des systèmes de dégâts et un mode carrière où l’argent est en jeu ! Ce titre est sans doute plus intense que ses prédécesseurs. Les poursuites policières étaient impitoyables et les graphismes étaient impressionnants pour l’époque.

 Ce que j’ai aimé :

  • La course semblait plus personnelle grâce à de vraies voitures et de véritables enjeux
  • L’un des premiers jeux à prendre en compte
    les dégâts subis par les véhicules
  • Un excellent équilibre entre plaisir arcade et défi
★ Extremely Underrated Classic
Need for Speed: High Stakes
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14. Need for Speed : No Limits [Meilleur jeu NFS sur mobile]

Need for Speed : No Limits - Le meilleur jeu NFS sur mobile
Notre note
Enebameter 6.7/10
PlateformesiOS, Android
Année de sortie2015
Point fort du gameplayCourses de rue courtes et améliorations de véhicules
Interaction avec la policePoursuites occasionnelles, événements spéciaux
Durée moyenne de jeu20 à 30 heures (service mobile en ligne continu ; pas de fin définie)
Note Metacritic67

Need for Speed No Limits est bien plus qu’un simple jeu gratuit conçu pour vous soutirer de l’argent (et je le pense vraiment). C’est un jeu de course étonnamment abouti, conçu pour les appareils mobiles. Si vous avez envie d’un jeu décontracté et palpitant, ne cherchez pas plus loin. Les courses sont courtes et les améliorations demandent de la persévérance, mais elles sont gratifiantes. Conçu pour vous procurer des montées d’adrénaline lors de vos déplacements, EA assure sa pérennité en proposant régulièrement du nouveau contenu. 

C’est sans doute le jeu idéal pour les fans de NFS qui sont souvent en déplacement. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de console que vous ne pouvez pas profiter des joies de la course automobile.

 Ce que j’ai aimé :

  • L’ambiance authentique de NFS dans votre poche
  • Des graphismes impressionnants pour un jeu
    mobile
  • Un système de tuning et une structure d’événements très aboutis
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15. Need for Speed : Carbon [Meilleures courses dans les canyons et gameplay axé sur les équipes]

Need for Speed : Carbon - Les meilleures courses dans les canyons et un gameplay axé sur les équipes
Notre note
Enebameter 6.5/10
PlateformesPC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP
Année de sortie2006
Point fort du gameplayCourses de rue par territoire avec un système de gangs et des duels dans les canyons
Interaction avec la policeOui, via des poursuites intenses qui s'intensifient en fonction du niveau de « heat »
Durée moyenne de jeu12 à 18 heures (mode carrière + courses secondaires)
Note Metacritic77

Need for Speed : Carbon a élargi l’univers des courses clandestines en introduisant une dynamique de groupe et le mode palpitant « Canyon Duel ». Les joueurs pouvaient recruter des coéquipiers dotés de compétences spécifiques. Il fallait ainsi se forger des avantages pendant les courses. Le décor du jeu passe des rues urbaines aux routes de canyon, ce qui offre une expérience de conduite exceptionnelle.

Ce que j’ai apprécié :

  • Les « Canyon Duels
    », qui font monter l’adrénaline
  • Les mécanismes stratégiques des équipes, qui ajoutent de la profondeur aux courses
  • Les nombreuses options de personnalisation qui amélioraient à la fois l’esthétique et les performances
★ The perfect gift for gamers
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Jeux Need for Speed : les titres offrant les meilleures mécaniques de conduite

Les joueurs détestent les commandes imprécises. Parlons donc des sensations de jeu. Need for Speed : Heat offre une maniabilité précise et réactive, parfaite pour les joueurs adeptes du drift, tandis qu’Unbound s’oriente davantage vers le style arcade. C’est amusant, mais cela divise. Quant à Hot Pursuit Remastered, c’est un pur chaos à grande vitesse, avec juste ce qu’il faut de précision pour vous tenir en haleine. 

La maniabilité est essentielle, et cette analyse le montre clairement : certains titres récompensent la maîtrise, d’autres l’audace. Lorsque vous choisissez parmi les meilleurs jeux Need for Speed, vérifiez toujours comment ils se conduisent. Parcourez le classement et trouvez le jeu dont la maniabilité vous correspond le mieux.

Jeux NFS : l’évolution des poursuites policières 

Au début, les policiers dans Need for Speed faisaient figure de simple décor : bruyants, tape-à-l’œil et faciles à ignorer. Dans Hot Pursuit (1998), vous entendiez une sirène et vous les semiez en trente secondes. Sans effort. Pas d’enjeu. Tout cela dans la bonne humeur. Mais Most Wanted (2005) est arrivé, et tout a changé. 

Tout à coup, ce n’était plus une course à moins d’esquiver les barrages routiers ou de slalomer entre les bandes à clous comme un magicien de la route. Il fallait être malin et juste un peu téméraire. Avec Hot Pursuit (2010) et Rivals, les policiers étaient armés. Pannes électromagnétiques, bélier électrique. Vous deviez échapper à une équipe d’intervention coordonnée, équipée de gadgets et animée par une rancune tenace.

Et puis Heat a mis la barre encore plus haut. La journée était réservée aux courses « propres ». Mais la nuit ? C’est là que les choses devenaient dangereuses. Plus vous couriez, plus l’ambiance s’échauffait. Les flics ne lâchaient pas prise. À peine aviez-vous terminé un sprint que vous étiez immédiatement pris en chasse, comme si vous aviez volé la lune. Voici comment le chaos s’intensifiait :

  • Niveau de tension 1 : une voiture, quelques gyrophares, on commence tout juste à s'échauffer.
  • Niveau de tension 2 : ils commencent à appeler des renforts. Des barrages routiers apparaissent.
  • Niveau de tension 3 : des hélicoptères. Des hérissons. Les rues deviennent oppressantes.
  • Niveau d’intensité 4 : Ils sortent les Corvettes. Elles vous percutent. Elles s’en moquent.
  • Niveau de tension 5 : des « Rhinos » blindés, une IA agressive et une véritable guerre de rue. Aucune limite à la lutte.

C’est là que Need for Speed prend toute sa dimension.

Jusqu’où va réellement la personnalisation dans chaque jeu NFS ?

Tous les jeux NFS ne mettent pas en avant la culture du tuning. Underground 2 a placé la barre très haut avec un tuning visuel complet, tandis que Payback a introduit la chasse aux pièces détachées et les mécanismes de butin. C’est à la fois controversé et complexe. Heat a réuni tous ces éléments grâce à une interface utilisateur moderne et une liberté esthétique débridée. Si vous aimez les livrées, les couleurs de la fumée de pneus et les réglages de l’ECU, cette fonctionnalité est essentielle. Point final.

Chaque grand titre de la franchise Need for Speed aborde la personnalisation à sa manière. Certains titres vont en profondeur, d’autres n’en effleurent que la surface. Consultez la liste pour découvrir quels jeux vous permettent de vraiment vous approprier votre configuration.

Ordre de sortie des jeux Need for Speed

Depuis la sortie du premier jeu, 26 opus de la série NFS ont été commercialisés. Voici les principaux opus classés par ordre de sortie.

Non.TitreDate de sortie
1La soif de vitesse31 août 1994
2Need for Speed II31 mars 1997
3Need for Speed : V-Rally3 juillet 1997
4Need for Speed III : Hot Pursuit25 mars 1998
5Need for Speed : High Stakes1er mars 1999
6Need for Speed : Porsche Unleashed29 février 2000
7Need for Speed : Hot Pursuit 22 octobre 2002
8Need for Speed : Underground17 novembre 2003
9Need for Speed : Underground 215 novembre 2004
10Need for Speed : Most Wanted15 novembre 2005
11Need for Speed : Carbon31 octobre 2006
12Need for Speed : ProStreet14 novembre 2007
13Need for Speed : Undercover18 novembre 2008
14Need for Speed : Shift15 septembre 2009
15Need for Speed : Nitro3 novembre 2009
16Need for Speed : World27 juillet 2010
17Need for Speed : Hot Pursuit (2010)16 novembre 2010
18Shift 2 : Unleashed29 mars 2011
19Need for Speed : The Run15 novembre 2011
20Need for Speed : Most Wanted (2012)30 octobre 2012
21Need for Speed : Rivals15 novembre 2013
22Need for Speed : No Limits30 septembre 2015
23Need for Speed (2015)3 novembre 2015
24Need for Speed : Payback10 novembre 2017
25Need for Speed : Heat8 novembre 2019
26Need for Speed Unbound2 décembre 2022

Foire aux questions

Quelle est la meilleure version de Need for Speed ?

Tout dépend de vos préférences. Si l'on parle des titres les plus emblématiques et les plus populaires, Need for Speed : Most Wanted (2005) est souvent considéré comme le meilleur de toute la série. Il alliait exploration libre, courses-poursuites avec la police, un scénario riche et une excellente physique des véhicules.

Quel jeu Need for Speed s'est le mieux vendu ?

Le jeu le plus vendu de la série est Need for Speed : Most Wanted (2005). Selon diverses sources, il s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires, ce qui en fait le plus grand succès de la série.

Quel est le jeu Need for Speed le plus difficile ?

Parmi les opus les plus difficiles figure Need for Speed : ProStreet, où la précision des commandes et l’absence de simplifications de type arcade jouent un rôle important. De même, Need for Speed : The Run peut être considéré comme difficile, car il met l’accent sur la course et les séquences de type « quick-time events ».

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Viktoriia Kononova

Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus

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