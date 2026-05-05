Les 10 meilleurs jeux NASCAR de 2026 : À vos marques, prêts, partez !

Si vous avez hâte de découvrir le meilleur jeu NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) qui vous mettra au volant et fera battre votre cœur plus fort qu’un redémarrage sous drapeau vert, vous êtes au bon endroit.

Des circuits ovales emblématiques aux parcours courts à couper le souffle, il existe une expérience NASCAR qui vous fera courir après la gloire, depuis votre salon jusqu’au prochain Daytona ou Talladega.

Mais soyons réalistes : certains jeux ne parviennent tout simplement pas à restituer les sensations fortes des courses NASCAR en 2026 . C’est pourquoi j’ai élaboré ce guide « arrêt au stand » des meilleurs jeux NASCAR du moment, afin de vous éviter de vous retrouver avec un jeu médiocre alors que vous pourriez dévaler la piste avec panache sur votre PC ou vos consoles.

Que vous soyez un fan de longue date de la NASCAR ou un novice attiré par les sensations fortes des courses à grande vitesse, ces jeux ont la puissance nécessaire pour vous divertir pendant des heures.

Nos coups de cœur parmi les jeux vidéo NASCAR

Préparez-vous à faire vrombir vos moteurs, car nous allons plonger tête la première dans l’univers palpitant des jeux NASCAR ! Ces titres se distinguent non seulement par leurs sensations de vitesse et leur ambiance de course authentique, mais aussi par leur capacité à transposer l’effervescence de la piste directement sur votre écran.

Voici notre sélection :

1 NASCAR Heat 5 2020 Dernier opus de la série NASCAR Heat, ce jeu propose des courses de stock-cars intenses avec des pilotes et des écuries mis à jour. Buy now 2 NASCAR Heat 4 2019 Une expérience de course aboutie, avec des saisons dynamiques, une maniabilité réaliste et des options de personnalisation très complètes pour les fans de NASCAR. Buy now 3 NASCAR 21: Ignition 2021 Ce titre NASCAR de nouvelle génération, doté de graphismes époustouflants et d'un mode carrière immersif, a toutefois connu un lancement difficile. Buy now

Et ce n’est que le départ, mes amis ! Poursuivez votre lecture pour découvrir la liste complète des meilleurs jeux vidéo NASCAR qui vous feront se frotter les carrosseries, perfectionner vos arrêts au stand et courir après ce tour d’honneur en un rien de temps.

Les 10 meilleurs jeux de course NASCAR pour tous les fans

Des conditions météorologiques changeantes qui vous tiendront en haleine à une physique réaliste et à des voitures personnalisables qui vous permettent d’exprimer votre style de conduite, chaque jeu vous offre une dose d’adrénaline et de pur plaisir que les autres jeux ne peuvent égaler.

Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans l’univers des jeux vidéo NASCAR, conçus pour la vitesse et riches en rebondissements. Si vous êtes prêts, c’est parti pour faire crisser les pneus.

1. NASCAR Heat 5

Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur 704Games, Jeux de sport automobile Caractéristiques uniques Mode Carrière amélioré, nouveau mode d'essai, ainsi que les pilotes, équipes et circuits officiels de la NASCAR.

NASCAR Heat 5 est un jeu de course palpitant qui vous place au volant et vous fait vivre toute l’excitation de la NASCAR en situation réelle. Il peaufine ce qui fonctionnait déjà dans Heat 4, en proposant des commandes plus fluides et une IA améliorée, à la fois exigeante et équitable. C’est le mode carrière qui brille le plus, vous permettant de bâtir votre légende grâce à une gestion avisée et à des courses à couper le souffle.

Visuellement, le jeu est solide : les voitures sont superbes, les circuits semblent vivants et la sensation de vitesse est toujours au rendez-vous. Bien qu’il ne s’agisse pas du jeu le plus spectaculaire en termes de graphismes, il restitue parfaitement l’ambiance de la NASCAR. La maniabilité est précise et réactive, faisant de chaque tour une épreuve d’habileté et de timing – surtout lorsque vous vous battez pour la dernière place sur le podium tout en évitant les accidents sur la piste !

L’une des meilleures nouveautés de Heat 5 est son mode d’essai, qui vous permet de régler votre voiture et de faire des essais pour trouver la configuration idéale. Le jeu propose même une cabine de peinture pour personnaliser l’apparence de votre voiture selon votre style. Avec des effectifs officiels et les véritables circuits de la NASCAR Cup Series, c’est le titre le plus complet de la série à ce jour.

Certes, il ne réinvente pas la roue, mais NASCAR Heat 5 peaufine et perfectionne tout ce qui l’a précédé. Pour tous ceux qui aiment la NASCAR ou qui souhaitent simplement ressentir les sensations fortes de la vitesse, ce jeu est un véritable succès.

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2. NASCAR Heat 4

Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur 704Games Caractéristiques uniques Des graphismes améliorés, un mode carrière plus approfondi, des tracés de circuits dynamiques et une IA compétitive.

NASCAR Heat 4 marque une nette amélioration pour la série, vous offrant une expérience NASCAR encore plus palpitante. Dès le départ, on constate que les graphismes sont plus nets, avec un éclairage amélioré et des détails de circuit plus vivants qui donnent vie aux courses.

Le point fort de ce jeu vidéo de sport immersif réside dans votre progression de carrière, qui apporte profondeur et défis à mesure que vous gravissez les échelons entre parrainages, rivalités et la nécessité de maintenir votre voiture en parfait état. La maniabilité est d’une fluidité exceptionnelle, offrant un bel équilibre entre simulation et action de type arcade qui vous donnera envie de revenir pour « encore une course ».

L'IA est intelligente et compétitive, vous offrant un combat équitable à chaque tour. Ce n’est pas parfait – les graphismes ne sont pas époustouflants – mais pour les fans de courses de stock-cars, Heat 4 est une expérience passionnante. Si vous recherchez un jeu NASCAR à la fois amusant et riche en contenu sans pour autant être trop complexe, Heat 4 est un choix incontournable.

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3. NASCAR 21 : Ignition

Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur Jeux de sport automobile Caractéristiques uniques Des graphismes époustouflants grâce au moteur Unreal Engine, un parcours de carrière immersif et du contenu officiel de la NASCAR Cup Series.

NASCAR 21 : Ignition tente de s'imposer comme le nouveau leader non seulement parmi les meilleurs jeux multijoueurs sur Xbox, mais aussi dans le domaine des courses de stock-cars, et il y parvient en grande partie. Premier jeu à utiliser le moteur Unreal Engine, il offre des graphismes vraiment impressionnants : les voitures brillent au soleil et les circuits sont immersifs et pleins de vie. C’est un régal pour les yeux, et la sensation de vitesse est palpitante.

Gravir les échelons de la carrière est gratifiant : vous plongez ainsi dans la NASCAR Cup Series avec de véritables équipes et de véritables circuits. L’IA est redoutable et agressive, ce qui vous tient en haleine du début à la fin. Vous ressentirez la pression à chaque course tandis que vous vous battrez pour décrocher le drapeau à damier.

C’est au niveau de la maniabilité qu’Ignition se distingue. Les voitures donnent une impression de poids et d’authenticité, et leur maîtrise exige un véritable savoir-faire. C’est un véritable défi, mais ô combien gratifiant une fois que l’on a pris le coup de main.

Il y a toutefois quelques accrocs : des bugs et des dysfonctionnements peuvent survenir, et certaines fonctionnalités semblent inachevées. Mais lorsque tout fonctionne comme il se doit, c’est un véritable régal. NASCAR 21 : Ignition marque une avancée ambitieuse pour la série, offrant aux fans de NASCAR une nouvelle façon passionnante de assouvir leur passion pour la course.

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4. NASCAR ‘15 Victory

Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2015 Développeur Eutechnyx Caractéristiques uniques Effectif 2015 mis à jour, expérience NASCAR classique et dynamique de course perfectionnée.

NASCAR ’15 Victory fait peut-être un peu date aujourd’hui, mais il reste un choix de tout premier ordre pour les fans souhaitant revivre les courses NASCAR d’antan. Dernier opus de la série NASCAR d’Eutechnyx, ce jeu vous propose tous les pilotes, toutes les voitures et tous les circuits de la saison 2015, ainsi qu’un mode carrière simple mais gratifiant. Vous pouvez vous lancer sans attendre et ressentir l’adrénaline de filer à toute allure sur la piste au volant de votre stock-car préféré !

Visuellement, le jeu ne vous épatera pas, mais il restitue bien l’ambiance des circuits réels de la NASCAR grâce à des détails de piste corrects et des couleurs vives. Les commandes sont faciles à prendre en main, ce qui en fait un excellent point d’entrée si vous découvrez les jeux NASCAR. L’IA peut se montrer un peu trop prudente ; attendez-vous donc à une course où il s’agira davantage de perfectionner vos tours de piste que d’affronter des adversaires agressifs.

Pourtant, NASCAR ’15 Victory possède un charme intemporel : il est simple, divertissant et offre un beau voyage dans le passé aux fans de la série. Si vous avez envie de revivre l’expérience NASCAR à l’ancienne, sans trop de fioritures, ce jeu vaut le détour.

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5. NASCAR Heat 2

Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur 704Games Caractéristiques uniques Trois séries NASCAR, un mode multijoueur en écran partagé et une IA adaptée à chaque circuit.

C'est avec NASCAR Heat 2 que la série Heat moderne a véritablement pris son envol. Il offre toute l’énergie des courses de stock-cars classiques, avec tous les circuits NASCAR que vous adorez et un parcours de carrière captivant qui vous donnera envie d’y revenir sans cesse. Pour la première fois, ce jeu intègre les séries NASCAR Xfinity et Camping World Truck, ajoutant ainsi davantage de profondeur et de sensations fortes à vos week-ends de course.

Les graphismes sont de bonne qualité, et même s’ils ne vous laisseront pas bouche bée, ils restituent bien la vitesse et l’esprit de la NASCAR. Les mécanismes de conduite sont ici plus aboutis, et l’on ressent véritablement le poids et le contrôle du véhicule à chaque virage. La maniabilité est précise et réactive, ce qui est parfait pour se livrer à des duels acharnés dans les derniers tours.

L’un des points forts ? Le mode multijoueur en écran partagé et en ligne : idéal pour défier vos amis et prouver que vous êtes le meilleur sur la piste. Certes, ce n’est pas le jeu le plus spectaculaire qui soit, mais NASCAR Heat 2 réussit à merveille ce savant mélange de plaisir et de compétition. Si vous recherchez un jeu NASCAR complet, facile à prendre en main et dont on a du mal à se détacher, celui-ci est un véritable coup de cœur.

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6. NASCAR 14

Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2014 Développeur Eutechnyx Caractéristiques uniques Une IA dynamique, une ambiance NASCAR authentique et un mode carrière très complet.

NASCAR 14 date peut-être un peu, mais il reste un jeu incontournable pour les fans de courses de stock-cars. Mettant en scène de véritables pilotes, équipes et circuits de la NASCAR, il vous fait vivre toute l’excitation de la Sprint Cup Series au bout de vos doigts. La progression en mode carrière est simple mais immersive, vous permettant de gravir les échelons et de vous sentir comme un véritable professionnel de la NASCAR.

Côté graphismes, le jeu est correct pour l’époque : des modèles de voitures bien réalisés, des détails de circuit authentiques et une ambiance NASCAR globalement immersive. C’est la course elle-même qui tient le premier rôle : elle est rapide, amusante et donne une impression d’authenticité, surtout lorsque vous vous battez au coude à coude dans un peloton serré.

Les commandes sont intuitives et faciles à maîtriser, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs de tous niveaux. L’IA est inégale – parfois trop prudente, parfois étonnamment agressive – mais elle rend la course captivante lorsque vous vous battez pour gagner des places.

NASCAR 14 est parfait si vous recherchez une expérience NASCAR agréable et sans fioritures. Il ne bénéficie peut-être pas de tout le raffinement des titres plus récents, mais il reste un véritable régal pour les fans qui souhaitent plonger dans l’univers à grande vitesse des courses de stock-cars.

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7. NASCAR Heat 5 : Édition Ultimate

Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur 704Games, Jeux de sport automobile Caractéristiques uniques Tous les DLC de NASCAR Heat 5 inclus, des effectifs mis à jour et l'expérience NASCAR Heat la plus complète qui soit.

NASCAR Heat 5 : Édition Ultime reprend tout ce que vous aimez dans NASCAR Heat 5 et y ajoute une touche de piment supplémentaire. Elle regroupe tous les DLC, y compris la mise à jour de la saison 2020, pour que vous disposiez d’un pack complet dès le départ. Cela signifie plus de voitures, plus de circuits et davantage de façons de courir comme un pro.

Les graphismes tiennent la route, avec des modèles de voitures fidèles à la réalité et une ambiance de circuit très vivante qui vous plonge directement au cœur de l’action. La maniabilité est fluide et réactive, offrant un équilibre parfait entre l’action arcade et le défi propre aux simulateurs. Si vous recherchez cette sensation authentique de la NASCAR, l’Édition ultime tient toutes ses promesses.

Le mode Carrière est la vedette du jeu : gravissez les échelons, peaufinez les réglages de votre voiture et voyez si vous avez l’étoffe d’un champion pour remporter la Coupe. Vous disposerez également d’un mode multijoueur en écran partagé et en ligne pour vous vanter auprès de vos amis, comme au bon vieux temps.

Le seul bémol ? Il s’agit essentiellement de Heat 5 agrémenté de quelques bonus ; si vous possédez déjà le jeu de base et les DLC, cet achat ne vous semblera peut-être pas indispensable. Mais pour les nouveaux venus ou les fans inconditionnels de NASCAR, c’est un ensemble complet, prêt à prendre la piste.

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8. NASCAR The Game 2013

Plateformes PC Année de sortie 2013 Développeur Eutechnyx Caractéristiques uniques Circuits NASCAR authentiques, modélisation réaliste des dégâts et personnalisation approfondie des voitures.

NASCAR The Game 2013 est un véritable petit bijou méconnu pour les fans de courses de stock-cars. Ce n’est peut-être pas le dernier-né du genre, mais il incarne parfaitement l’esprit de la NASCAR grâce à des graphismes soignés et à des fonctionnalités étonnamment riches. Des saisons multiples aux courses rapides, vous y trouverez de quoi rester au volant pendant des heures.

Les graphismes sont corrects : rien d’extraordinaire, mais suffisamment bons pour que chaque course soit pleine d’animation. Les commandes sont également assez simples, ce qui rend le jeu accessible aux joueurs qui souhaitent simplement se lancer et courir. Le jeu offre un bon équilibre : suffisamment réaliste pour les fans de NASCAR, tout en restant indulgent si vous êtes plutôt un joueur occasionnel.

Le point fort réside dans la progression en mode carrière. Vous pouvez personnaliser votre voiture, affiner vos stratégies et gravir les échelons jusqu’à devenir un véritable champion de NASCAR. Les pilotes contrôlés par l’IA vous tiennent en haleine, et chaque tour est riche en émotions.

Dans l’ensemble, NASCAR The Game 2013 n’est pas le jeu le plus spectaculaire, mais c’est un jeu de course NASCAR solide et satisfaisant qui reste une valeur sûre pour tous ceux qui souhaitent revivre les sensations fortes des courses de stock-cars.

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9. NASCAR Heat Evolution

Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur Monster Games Caractéristiques uniques Une IA dynamique, des défis spécifiques à chaque circuit et une difficulté progressive adaptée aux débutants comme aux vétérans.

NASCAR Heat Evolution a été le premier jeu de la série NASCAR Heat à faire son apparition sur les consoles modernes, et bien qu’il présente encore quelques imperfections, il constitue un excellent point d’entrée pour les nouveaux venus dans l’univers de la NASCAR. Vous y retrouverez tous les pilotes et circuits officiels de la saison 2016, ce qui vous permettra de vous lancer facilement dans le jeu.

Visuellement, le jeu est correct, mais il date clairement par rapport aux opus plus récents. Les circuits sont toutefois bien reproduits, et sa présentation sans fioritures dégage un certain charme. Les commandes sont faciles à maîtriser, ce qui est parfait pour permettre aux nouveaux fans de se familiariser avec les courses de NASCAR.

La progression de carrière est assez basique, mais elle vous offre la possibilité de gravir les échelons, en passant du statut de pilote amateur à celui de star de la Cup Series. L’IA n’est pas des plus agressives ; il s’agit donc davantage d’affiner vos trajectoires et de maîtriser le parcours que de vous livrer à des courses-poursuites intenses, pare-chocs contre pare-chocs.

NASCAR Heat Evolution n’est peut-être pas le titre le plus profond, mais c’est un excellent point de départ si vous découvrez la NASCAR ou si vous recherchez simplement un divertissement décontracté. C’est la NASCAR, dans sa version épurée et prête à rouler.

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10. NASCAR Heat 3

Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur 704Games Caractéristiques uniques Nouveau Xtreme Dirt Tour, tournois en ligne et mode Carrière plus approfondi proposant davantage d’options de course.

NASCAR Heat 3 a marqué un grand pas en avant par rapport à Evolution et Heat 2, offrant aux fans un ensemble plus complet avec un peu de tout. Il regroupe tous les grands noms et les circuits réels auxquels vous vous attendez, ainsi que la série « Dirt » pour s'amuser dans la boue.

Visuellement, le jeu est très réussi : les voitures sont esthétiques, les circuits semblent vivants et l’on ressent une belle sensation de vitesse lorsque l’on file à toute allure sur le circuit. L’IA a été considérablement améliorée, vous offrant de véritables obstacles à surmonter tandis que vous vous battez pour le drapeau à damier.

C’est dans le mode Carrière que Heat 3 brille vraiment. Vous pouvez gravir les échelons au fil des différentes séries, en constituant votre équipe et en perfectionnant vos compétences. Les modes multijoueur en ligne et en écran partagé ajoutent encore plus de rejouabilité pour ceux qui souhaitent se mesurer à leurs amis au coude à coude.

Le jeu n’est pas sans quelques particularités – certains trouveront peut-être la maniabilité un peu « flottante » –, mais il s’agit d’une expérience NASCAR bien équilibrée et facile d’accès. Si vous recherchez un jeu NASCAR accessible, riche en fonctionnalités et tout simplement amusant, Heat 3 est un excellent choix.

Si vous appréciez les expériences de conduite réalistes, vous apprécierez sans doute également d’autres jeux de simulation de haut niveau.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu NASCAR ?

Le meilleur jeu de NASCAR dépend de ce que vous recherchez ! NASCAR Heat 5 est l’un des favoris des fans pour son mode carrière et son authenticité, tandis que NASCAR 21 : Ignition séduit par ses graphismes époustouflants et sa conduite réaliste, pour les fans inconditionnels de NASCAR.

Quand le nouveau jeu NASCAR sortira-t-il ?

La sortie d'un nouveau jeu NASCAR n'a pas encore été confirmée, mais les fans espèrent des nouvelles en 2026 . Restez à l'écoute des annonces officielles pour connaître les dernières informations concernant le prochain opus !

Y a-t-il de la NASCAR dans Forza ?

Oui, Forza Motorsport 6 proposait un pack d’extension NASCAR comprenant de véritables pilotes, voitures et circuits NASCAR, vous permettant de participer à des épreuves NASCAR authentiques au sein de l’univers incroyablement immersif du jeu.