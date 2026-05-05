Passez du rang de Genin à celui de Jonin grâce à ces 7 meilleurs jeux Naruto

Trouver les meilleurs jeux Naruto, c'est un peu comme essayer d'arracher ces maudites clochettes à Kakashi Sensei. Cette série existe depuis une éternité et a donné naissance à toutes sortes de titres, des jeux de combat en arène aux quêtes secondaires de jeux de rôle que vous aimeriez sans doute pouvoir effacer de votre mémoire. Certains ne sont que du vent, d'autres donnent vraiment l'impression d'un véritable affrontement de ninjas. L’astuce ? Savoir lesquels méritent que vous y consacriez du temps et lesquels devraient finir à la poubelle.

J’ai joué à plus de jeux Naruto que je ne veux bien l’admettre. J’ai martelé les boutons pour passer en revue les bons, les mauvais et ceux qui m’ont fait me demander « mais pourquoi ce jeu existe-t-il ? ». Tout cela pour que vous n’ayez pas à le faire. Après avoir lancé suffisamment de Rasengan et de clones d’ombre pour détruire une manette, j’ai dressé une liste qui tient vraiment la route. Pas de produits dérivés bâclés, pas de regard teinté de nostalgie, juste ceux qui résistent une fois la poussière retombée.

Faites défiler la page vers le bas et vous découvrirez mes coups de cœur, un aperçu rapide de chacun d’entre eux, ainsi que les raisons pour lesquelles ils méritent une place sur votre étagère (ou votre disque dur). Que vous recherchiez de grands combats cinématiques ou une progression solide qui donne l’impression de gravir les échelons du rang de Chunin, ma liste vous évitera d’avoir à vous frayer un chemin parmi les jeux de remplissage.

Mes coups de cœur parmi les meilleurs jeux Naruto

Commençons par les poids lourds. Voici les meilleurs jeux Naruto qui vous donnent véritablement l’impression de plonger dans l’univers de l’anime. Attendez-vous à des combats spectaculaires, un casting impressionnant et juste ce qu’il faut de chaos pour vous faire hurler devant votre écran.

1 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 2016 Une liste de personnages impressionnante, des graphismes soignés et des combats de boss qui donnent l’impression de jouer des épisodes à part entière. Les combats sont rapides sans pour autant être stupides, et le mode histoire fait toujours autant d’effet qu’un Rasengan parfaitement synchronisé. Buy now 2 Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018 Un jeu de combat en ligne endiablé dans lequel vous créez votre propre ninja et affrontez d’autres joueurs. C’est parfois un peu chaotique, mais lorsque tout se met en place, vous courez sur les murs au cœur du chaos et lancez des jutsu sur des inconnus tel un véritable shinobi redoutable. Buy now 3 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto 2017 Il s’agit en gros de Storm 4, enrichi de contenu lié à Boruto. De nouveaux éléments d’histoire, davantage de personnages, et une bonne raison de vous replonger dans l’aventure si vous cherchiez une excuse pour le faire. Considérez-le comme le DLC qui a rendu le jeu original encore plus complet. Buy now

J’ai sélectionné ces trois titres pour leurs combats bien rodés, leur fidélité à l’œuvre originale et leur contenu suffisamment riche pour vous tenir en haleine bien après le générique de fin.

Les 7 meilleurs jeux Naruto : croyez-le !

Voici ma sélection des meilleurs jeux Naruto qui valent vraiment le détour. Chacun d’entre eux offre ce mélange de combats spectaculaires et de drame typique des anime qui fait tout le charme de la série. Certains misent tout sur des combats opposant un vaste éventail de personnages, d’autres vous permettent de revivre la saga étape par étape. Tous font mouche.

1. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 [Meilleur jeu Naruto toutes catégories confondues]

C’est l’un des meilleurs jeux d’anime qui a enfin su reproduire à la perfection la formule de Naruto. Ultimate Ninja Storm 4 restitue à la perfection l’ampleur de l’anime grâce à des combats cinématiques grandioses, des transitions fluides entre les cinématiques et le chaos, ainsi qu’un casting si vaste qu’il ferait transpirer même un recensement de ninjas. Les combats sont certes spectaculaires, mais pas pour autant stupides. J’ai adoré les changements de personnage en équipe et les coups ultimes collectifs qui semblent tout droit sortis de la série.

Ce qui rend ce jeu mémorable, c’est la façon dont il conclut à merveille la saga Shippuden. Le mode histoire est un véritable best-of jouable de la Quatrième Grande Guerre des Ninjas, regorgeant de combats de boss spectaculaires qui ont véritablement de l’envergure. Le souci du détail transforme chaque combat en un épisode qui mérite d’être revu deux fois. Je suis resté scotché à l’écran devant ces superbes animations, ces jutsu ultimes et ces mouvements de caméra spectaculaires.

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures (mode histoire) Gameplay Jeu de combat en arène au rythme effréné, proposant des mécanismes d’équipe dynamiques, des combats de boss cinématiques et un vaste choix de personnages. Les changements de personnage en équipe, les enchaînements de combos et les coups ultimes spectaculaires confèrent à chaque combat une intensité explosive. Histoire Couvre l’arc narratif culminant de la Quatrième Grande Guerre des Ninjas. Vous revivrez les plus grandes batailles et les moments les plus émouvants de l’anime. Les combats contre les boss sont intenses, les cinématiques sont fidèles à l’œuvre originale et chaque personnage principal a l’occasion de briller. Bande originale Un mélange énergique de morceaux orchestraux, de thèmes d’inspiration rock et de musiques de combat percutantes. Elle sublime chaque combat et ajoute du drame aux moments clés de l’histoire, en capturant parfaitement l’esprit de l’anime. Graphismes et ambiance Des graphismes dignes de l’anime, avec des animations de personnages fluides, des effets de particules époustouflants et des angles de caméra cinématographiques. Les arènes semblent prendre vie, des champs de bataille aux décors de villages destructibles. Points forts Une vaste sélection de personnages, une histoire fidèle à l’œuvre originale, des combats de boss cinématiques, des mécanismes de combat fluides. Inconvénients Quelques problèmes d’équilibrage en multijoueur ; le mode histoire peut paraître court si vous le parcourez à la hâte. Ce que j’ai préféré Réussir un « Team Ultimate » parfaitement synchronisé et voir la cinématique se dérouler comme si elle sortait tout droit de l’anime.

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2. Naruto to Boruto : Shinobi Striker [Meilleur jeu Naruto pour des combats de ninjas personnalisés]

C'est le jeu qui sort du lot dans la gamme Naruto, et c'est justement ce qui le rend intéressant. Shinobi Striker troque les duels 1 contre 1 contre le chaos des combats à 4 contre 4. Créez votre propre ninja, choisissez une classe et combattez sur des cartes verticales où la mobilité et la composition de vos jutsu feront la différence. Un bon écran de jeu rend la verticalité et l’action rapide d’autant plus agréables.

Ce qui rend ce jeu mémorable, c’est la possibilité d’expérimenter. Il n’est pas parfait – l’équilibrage a toujours fait l’objet de débats – mais lorsqu’un match fonctionne, on a vraiment l’impression de vivre une véritable escarmouche de ninjas. Des mises à jour constantes lui ont permis de rester d’actualité, et la personnalisation lui confère cet avantage « votre ninja, vos règles » que les jeux de la série principale n’ont jamais osé explorer.

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Multijoueur en ligne, action Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 Développeur/éditeur Soleil Ltd./Bandai Namco Entertainment Durée de jeu moyenne Plus de 50 heures pour débloquer tous les éléments et atteindre les meilleurs classements Gameplay Multijoueur par équipes de 4 contre 4 proposant des combats rapides dans des arènes verticales. Les joueurs choisissent un rôle (Attaque, À distance, Défense, Soigneur) et personnalisent leur équipement en fonction de leur style de jeu. Histoire Une histoire traditionnelle réduite au minimum. Le jeu se concentre sur les missions multijoueurs et l’entraînement en réalité virtuelle permettant de revivre des batailles clés. Le récit passe au second plan au profit des modes compétitifs et coopératifs. Bande originale Des morceaux de combat énergiques avec une touche moderne. Elle n’égale pas la bande originale de l’anime, mais elle maintient une ambiance tendue et dynamique tout au long des matchs. Graphismes et ambiance Des graphismes stylisés avec des arènes lumineuses et ouvertes, ainsi que des agencements verticaux. La personnalisation des personnages se démarque, mais les animations manquent du raffinement cinématographique des jeux Storm de la série principale. Points forts Une orientation multijoueur unique, une personnalisation amusante et des mises à jour régulières qui renouvellent constamment le contenu Inconvénients Contenu solo peu riche Ce que j’ai préféré Réussir une ultime d'équipe coordonnée en plein vol et voir l'équipe adverse se disperser

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3. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto [Le meilleur jeu Naruto pour passer de Naruto à Boruto]

« En route vers Boruto » reprend tout ce qui a fait le succès d’« Ultimate Ninja Storm 4 » et l’intègre à l’ère Boruto. C’est un jeu de combat très abouti, doté d’un vaste choix de personnages, de nouvelles missions, de personnages inédits, et qui vous donnera envie d’y revenir même si vous avez déjà terminé l’arc narratif de la guerre.

Cela fonctionne car le jeu conclut la fin de Naruto et prépare le terrain pour Boruto sans donner l’impression d’être un simple supplément bon marché. Ce n’est pas une suite à part entière, mais c’est la version à se procurer si vous souhaitez profiter à la fois de la conclusion de Shippuden et de la nouvelle génération en une seule fois.

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2017 Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures (campagne + contenu Boruto) Gameplay S'appuie sur Storm 4 avec les mêmes combats d'arène au rythme effréné, un roster élargi et des missions de l'ère Boruto. Les mécanismes de jeu en équipe et les combats de boss cinématiques restent les points forts du jeu. Histoire Combine la fin de la Quatrième Grande Guerre des Ninjas avec les débuts de l’histoire de Boruto. Ajoute de nouvelles missions, cinématiques et personnages tout en conservant intact l’intensité émotionnelle de l’œuvre originale. Bande originale La même bande originale orchestrale pleine d’énergie, enrichie de morceaux supplémentaires pour l’intrigue de Boruto. Elle maintient une tension élevée lors des combats clés et assure des transitions fluides entre les différents arcs narratifs. Graphismes et ambiance Des graphismes éclatants, fidèles à l’anime, avec des effets légèrement affinés. Le contenu de Boruto s’intègre bien à l’œuvre originale, même si les environnements restent globalement les mêmes. Avantages Comprend tout le contenu majeur de Storm 4, ajoute l’histoire de Boruto, un vaste choix de personnages Inconvénients Ce n’est pas une suite à part entière, avec quelques éléments légèrement recyclés Ce que j’ai préféré Pouvoir découvrir la fin de Naruto et les débuts hésitants de Boruto dans un seul et même jeu, sans avoir à passer par deux jeux distincts

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4. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Legacy [Idéal pour découvrir l'intégralité de la série Storm]

Ultimate Ninja Storm Legacy est le pack tout-en-un destiné à tous ceux qui souhaitent vivre l’intégralité de l’aventure Storm d’un seul coup. Il regroupe les quatre jeux principaux ainsi que tous les DLC majeurs au sein d’une seule et même collection. Vous bénéficiez ainsi de tout, depuis les premières rivalités de Naruto jusqu’au dénouement complet de Shippuden, sans avoir à passer d’un titre à l’autre.

Ce qui le distingue, c’est sa commodité. Pas besoin de faire des choix, ni de vous demander quelle version propose la bonne sélection de personnages : tout est là, peaufiné et prêt à l’emploi sur les plateformes modernes. Ce n’est pas un nouveau jeu, mais si vous découvrez la série ou si vous souhaitez simplement tout avoir au même endroit, c’est la solution la plus simple.

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures (tous jeux confondus) Gameplay Gameplay complet de la série Storm : combats d'arène au rythme effréné, combats de boss cinématiques et mécanismes évolutifs à travers quatre titres Histoire Couvre l’intégralité de la saga de Naruto. De ses débuts en tant que Genin jusqu’à la fin de la Quatrième Grande Guerre des Ninjas. Tous les arcs narratifs majeurs sont présents. Bande originale Les bandes originales des quatre jeux Storm, avec des morceaux de combat marquants et des pièces orchestrales spectaculaires pour chaque époque. Graphismes et ambiance Les graphismes remasterisés harmonisent la série grâce à des textures plus nettes et un rendu plus fluide. Les premiers jeux trahissent encore leur âge, mais l’ensemble de la collection présente une grande cohérence. Avantages La série complète dans un seul coffret, tous les DLC inclus, idéal pour les nouveaux venus Inconvénients Pas de nouveau contenu, les premiers opus semblent un peu dépassés, installation longue Ce que j’ai préféré Voir les combats et les graphismes évoluer du premier opus à Storm 4 sans perdre le fil

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5. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 3 : Full Burst [Le meilleur jeu Naruto pour le chaos de la quatrième guerre des ninjas]

La série a enfin trouvé ses marques avec « Ultimate Ninja Storm 3 : Full Burst ». Ce titre proposait un vaste choix de personnages, des combats cinématiques et un mode histoire centré sur la Quatrième Grande Guerre des Ninjas. Il a ajouté des missions, le mode Sage de Kabuto (comme s’il n’était pas déjà assez redoutable) et des améliorations visuelles qui ont parachevé l’ensemble.

C’est un choix judicieux si vous souhaitez vous préparer à Storm 4 sans passer directement à la conclusion. Les combats sont rapides, les affrontements contre les boss sont spectaculaires et l’histoire reste captivante. Même si la finition n’atteint pas tout à fait le niveau de Storm 4.

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2013 (Full Burst) Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (campagne + bonus) Gameplay Des combats d'arène avec des enchaînements enrichis, des affrontements contre des boss à grande échelle et des séquences cinématiques qui ont fait évoluer la série. Histoire Elle se concentre sur la Quatrième Grande Guerre des Ninjas, menant à l’acte final de la série. Elle ajoute des cinématiques et des missions qui enrichissent les moments clés. Bande originale Un mélange énergique de morceaux de combat et de thèmes émouvants qui accompagnent les scènes majeures. Elle reste l’une des meilleures bandes originales de la série. Graphismes et ambiance Des graphismes anime lumineux avec des effets de particules améliorés dans le mode « Full Burst ». Certaines zones et cinématiques datent un peu, mais l’ambiance est toujours bien rendue. Points forts Contenu enrichi, rythme narratif soutenu, grande variété de personnages Inconvénients Un aspect visuel qui date, absence de certaines mécaniques plus récentes, pics de difficulté inégaux Ce que j’ai préféré Les combats contre les boss : ils sont grandioses, spectaculaires et donnent l’impression que les moments clés de l’anime prennent vie.

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6. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 2 [Le meilleur jeu Naruto pour les combats du début de Shippuden]

C’est avec Ultimate Ninja Storm 2 que la série a véritablement pris une dimension épique. On y trouve des combats plus grandioses, davantage de personnages et des environnements qui confèrent véritablement une ampleur impressionnante aux affrontements. Les duels classiques en 1 contre 1 sont toujours au rendez-vous, mais les arcs narratifs consacrés aux guerres prennent désormais une ampleur et une intensité réelles.

L’histoire couvre les moments forts du début de Shippuden : l’Akatsuki, les affrontements majeurs et ces moments cinématiques face aux boss qui vous donnent l’impression d’être au cœur même de l’anime. Les combats sont plus précis, les animations des jutsu sont époustouflantes, et ce titre constitue une excellente mise en jambe pour Storm 3 et 4.

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2010 Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures (mode histoire) Gameplay Des combats en arène 1 contre 1 au rythme effréné, avec des combats de boss étoffés et des séquences impliquant plusieurs ninjas. Les combos et les attaques ultimes sont fluides et cinématiques. Histoire Couvre les premiers arcs narratifs de Shippuden, en mettant l’accent sur Naruto contre l’Akatsuki et les conflits majeurs. Les cinématiques relient étroitement l’histoire à l’anime. Bande originale Des morceaux énergiques qui s’accordent au rythme des combats, avec des thèmes émouvants pour les moments clés. Graphismes et ambiance Des graphismes lumineux, fidèles à l’anime, avec des effets améliorés par rapport au premier jeu. Les vastes champs de bataille commencent à révéler le potentiel cinématographique de la série. Points forts Un casting élargi, des combats améliorés, des combats de boss cinématiques Inconvénients Certaines animations plus anciennes datent un peu, mode histoire plus court que dans les opus suivants Ce que j’ai préféré Lancer des coups ultimes impliquant plusieurs ninjas, ce qui donne au champ de bataille l’impression d’une véritable guerre à grande échelle.

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7. Naruto : Ultimate Ninja Storm [Le meilleur jeu Naruto pour se lancer dans les combats en 3D]

C'est avec « Ultimate Ninja Storm » que tout a commencé. Ce jeu a transposé l'univers de Naruto dans des arènes entièrement en 3D, vous permettant pour la première fois de vous déplacer, de sauter et de combattre sur des niveaux dynamiques. Les combats sont fluides, les jutsu sont superbes, et même la première sélection de personnages comprend les favoris des fans que vous attendiez.

Ce jeu reste dans les mémoires pour avoir transposé l’anime en une expérience jouable. Le mode Histoire reprend les arcs narratifs originaux, les cinématiques donnent aux combats l’allure d’épisodes, et les commandes sont suffisamment simples pour être maîtrisées rapidement. Il a établi le modèle pour tous les jeux qui ont suivi.

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Combat, action Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS Année de sortie 2008 Développeur/éditeur CyberConnect2/Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures (mode histoire) Gameplay Combats en arène 3D avec des combos de base, des jutsus et des changements de personnage en équipe. Ce titre introduit la formule « Storm », que les jeux suivants ont développée. Histoire Retrace les premières aventures de Naruto, les examens Chunin et le combat contre les premiers grands antagonistes. Les cinématiques vous donnent l’impression d’être dans l’anime. Bande originale Des morceaux de combat énergiques, inspirés de l’anime, avec des passages dramatiques pour les moments clés de l’histoire Graphismes et ambiance Des graphismes stylisés fidèles à l’anime, des arènes aux couleurs vives et des animations fluides pour l’époque. Points forts Premier jeu Naruto en 3D, mode histoire divertissant, facile à prendre en main et à jouer Inconvénients Un choix de personnages plus restreint, des mécanismes de jeu limités par rapport aux suites Ce que je préfère Réussir pour la première fois les coups ultimes en équipe – c’est toujours aussi génial.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Naruto ?

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 est le meilleur jeu Naruto du marché. Il propose une liste impressionnante de personnages, des combats de boss cinématiques et un mode histoire qui donne l’impression de jouer un épisode d’anime. C’est un jeu abouti, explosif et qui n’a pas pris une ride : c’est sans aucun doute celui par lequel il faut commencer si vous souhaitez vivre l’expérience Naruto ultime.

Existe-t-il un jeu Naruto en monde ouvert ?

Pas vraiment. Les jeux Naruto mettent l’accent sur les combats en arène, les affrontements cinématiques et les missions scénarisées. Vous bénéficiez de cartes immenses lors des combats et d’une grande verticalité, mais rien qui s’apparente à un monde entièrement ouvert comme dans un jeu de type « bac à sable ». Les jeux de la série Storm restent concentrés, rapides et spectaculaires, à l’image de l’anime.

Naruto Storm 4 est-il meilleur que Naruto Storm Connections ?

Oui. Storm 4 est le volet final abouti, avec un mode histoire cinématique, un casting impressionnant et des combats de boss intenses. Connections est amusant pour les bases, mais Storm 4 offre l’expérience Naruto ultime, des coups ultimes d’équipe spectaculaires aux combats parfaitement mis en scène. C’est celui qui donne encore aujourd’hui l’impression d’être un jeu d’une envergure exceptionnelle.

Ninja Storm 4 est-il le dernier jeu Naruto ?

Pas tout à fait : c’est le dernier jeu de la série principale Shippuden sur consoles, mais des compilations comme Storm Legacy regroupent l’intégralité du contenu. Si vous souhaitez découvrir la fin de l’histoire de Shippuden avec le contenu Boruto, optez pour Storm 4 ou Legacy. C’est la fin des grands combats cinématiques de la série.

Naruto Storm 4 est-il le meilleur jeu d’anime ?

Pour les fans de Naruto, sans aucun doute. Il reproduit à la perfection les combats cinématiques, la diversité des personnages et les rebondissements de l’histoire de Shippuden comme aucun autre. Spectaculaire, flamboyant et dramatique : c’est l’anime sous forme jouable. Même si tous les jeux d’anime n’atteignent pas ce niveau, Storm 4 prouve ce qu’une adaptation fidèle peut accomplir.

Quel jeu Naruto compte le plus grand nombre de personnages ?

Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections détient le record du plus grand nombre de personnages, avec plus de 130 personnages jouables, dont de nouvelles additions telles que Naruto en mode Baryon et Kawaki.

Existe-t-il un jeu Naruto dans lequel vous pouvez créer votre propre personnage ?

Oui, vous pouvez créer votre propre personnage dans Naruto to Boruto : Shinobi Striker. Vous choisissez une classe et vous vous lancez dans des combats en équipe en ligne. La personnalisation concerne à la fois l’apparence et le style de combat, ce qui vous permet d’aligner un ninja véritablement unique dans des parties multijoueurs endiablées.

Naruto 4 est-il un jeu en monde ouvert ?

Pas au sens traditionnel du terme. Les cartes sont vastes et les combats se déroulent en hauteur, ce qui vous permet de courir sur les murs, de sauter et de vous déplacer librement pendant les affrontements. L’accent est mis sur des combats cinématiques en arène, et non sur l’exploration de type « bac à sable » ; imaginez donc un chaos vertical et des stratégies, et non une balade dans le Village de Konoha à cueillir des fleurs.

Naruto Ninja Storm 4 vaut-il toujours le coup ?

Absolument ! Storm 4 fait toujours forte impression avec ses combats rapides, ses affrontements cinématiques et une liste de personnages qui vous tiendra en haleine. Revivez la finale de Shippuden ou plongez-vous dans une nouvelle aventure : le jeu est abouti, gigantesque et regorge de contenu. Si vous recherchez l’expérience Naruto ultime, c’est celui-là qu’il vous faut.