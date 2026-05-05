Les 7 meilleurs jeux indépendants sur PS5 : des titres originaux à ne pas manquer !

Parcourir le PlayStation Store à la recherche des meilleurs jeux indépendants pour PS5 peut s’avérer frustrant, mais heureusement, vous êtes au bon endroit ! Aujourd’hui, je vous propose une exploration en profondeur de la vaste collection de jeux indépendants de la PlayStation afin de vous présenter la crème de la crème, l’élite du monde indépendant sur cette plateforme.

Des chouchous de la scène indépendante aux titres moins connus mais incroyablement bien conçus, ces jeux développés de manière indépendante osent nous surprendre de manière tout à fait inattendue , et c’est précisément pour cela qu’ils valent vraiment le détour. Nous allons analyser leur gameplay et ce qui les rend si spéciaux afin que vous puissiez dénicher d’excellents jeux à ajouter à votre collection.

Allons-y sans plus attendre !

Nos coups de cœur parmi les jeux indépendants sur PS5

Voici un bref aperçu de quelques-uns de nos coups de cœur parmi les meilleurs jeux indépendants sur PS5 figurant dans cette liste :

Hades – Parcourez l’enfer, dans l’espoir d’échapper aux Enfers et à votre infâme… père ? Hades est un roguelike phénoménal qui vous permet de manier les pouvoirs des dieux de la Grèce antique tout au long de votre périple pour échapper à l’enfer et percer le mystère de vos liens familiaux. Outer Wilds – Vous aimez les aventures spatiales ? Outer Wilds vous plonge dans un monde où vous êtes pris au piège dans une boucle temporelle, vous amenant à explorer des planètes étranges et merveilleuses pour percer le mystère de cette boucle avant d’être réduit en cendres par une supernova sans fin ! Stray – Incarnez un adorable chat roux qui traverse une ville Cyberpunk dystopique dans le but de retrouver ses compagnons à fourrure, tout aussi adorables que lui ! Une aventure charmante vue sous un angle unique, comme on n’en a jamais vu auparavant !

Ce n’est là qu’un aperçu des meilleurs jeux indépendants sur PlayStation ; bien d’autres vous attendent, chacun vous offrant un sentiment d’émerveillement et des mécanismes de jeu uniques que les titres AAA ne proposent tout simplement pas.

Consultez ci-dessous la liste complète et les critiques de chacun des meilleurs jeux indépendants sur PS5 pour en savoir plus !

Les 7 meilleurs jeux indépendants sur PS5 : une alternative pour chaque joueur

La scène indépendante est vaste, c’est pourquoi cette liste propose une grande variété de genres parmi lesquels choisir. Que vous soyez un joueur en quête de détente, que vous adoriez le parkour 2D exigeant ou que vous recherchiez de l’action à couper le souffle, il y en a pour tous les goûts :

1. Hades

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2021 Développeur Supergiant Games Genre Jeu de donjon de type roguelike Durée moyenne de jeu 45 heures

Lorsqu’on évoque les meilleurs jeux indépendants sur PlayStation, il est difficile de ne pas mentionner l’un des titres les plus populaires de la plateforme, Hades. Il s’agit d’un jeu de type « roguelike » et « dungeon crawler » dans lequel vous incarnez Zagreus, le fils du souverain des Enfers, Hadès.

Zag traverse une phase de rébellion et souhaite s’échapper des Enfers pour retrouver sa véritable mère, après avoir été trompé toute sa vie.

Animé par le désir de quitter les Enfers pour des horizons littéralement plus verts, Zag affronte les démons qui peuplent les Enfers, combattant des adversaires redoutables qui gardent chaque royaume, meurent, puis renaissent dans un bain de sang.

Pour l’aider à mener à bien ses tentatives d’évasion, Zag fait appel à ses proches perdus de vue depuis longtemps, d’autres dieux du panthéon grec tels que Zeus, Poséidon, Athéna, Arès et bien d’autres divinités notables de la mythologie grecque.

Ces pouvoirs, appelés « Boons », constituent ses principales armes pour venir à bout des gardes et des chefs de son père ; ils lui confèrent différentes capacités telles que des boucliers, des attaques de zone, une augmentation des dégâts critiques et d’autres pouvoirs, selon le dieu dont vous recevez le « Boon ».

Le cycle de jeu est addictif, avec des salles aléatoires et de légères variations au niveau des boss, vous permettant de gagner en puissance et en compétences à chaque tentative réussie. Mais ce qui fait que Hades est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de type « roguelike » de ces dernières années, c’est son histoire.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, que vous multipliez les tentatives d’évasion et que vous mourez, vous finirez par vous lier d’amitié avec les habitants des Enfers.

À chaque rencontre, vous apprendrez quelque chose de nouveau, débloquerez de nouvelles interactions ou les aiderez à accomplir une quête, ce qui vous permettra de tisser des liens qui vous sembleront significatifs ; ce récit continu apporte une touche remarquable qui rend le jeu plus « abouti » que prévu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Outer Wilds

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2019 Développeur Mobius Digital Genre Jeu d'aventure et d'exploration à la première personne Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures

Outer Wilds propose une approche unique du genre de l’exploration spatiale et vous plonge dans une aventure déroutante en tant que nouvelle recrue du programme spatial « Outer Wilds Ventures ». Mais comme souvent dans la vie, vous n’êtes pas une recrue comme les autres : vous êtes chargé d’explorer un système solaire mystérieux et dangereux.

Après vous être aventuré dans le système solaire, vous vous rendez compte que vous êtes piégé parmi les étoiles, pris dans une boucle temporelle sans fin. Chaque boucle dure 22 minutes, jusqu’à ce que le Soleil, au centre du système solaire, se transforme en supernova.

Vous êtes alors immédiatement replongé dans votre aventure pour tout revivre depuis le début.

Mais le défi réside dans le fait qu’au fur et à mesure que vous explorez les mondes du système solaire, vous découvrirez de plus en plus de ruines extraterrestres et d’indices qui vous aideront à comprendre cette boucle temporelle et, espérons-le, à y mettre fin.

Les mondes du jeu offrent une expérience incroyablement envoûtante, avec des exoplanètes balayées par des tornades, des mondes marins et des paysages rocheux infernaux, qui vous obligeront à lutter pour survivre, à gérer vos réserves d’oxygène et à faire griller une ou deux guimauves !

Le jeu adopte une perspective à la première personne, à l’instar de vos jeux de tir à la première personne préférés, ce qui rend la pilotage de votre vaisseau d’autant plus captivant. Honnêtement, je ne peux pas trop m’étendre sur l’histoire ou les mécanismes du jeu, car cela gâcherait l’expérience.

Se lancer à l’aveugle, percer le mystère, survivre et découvrir comment maîtriser les mécanismes propres à chaque monde font partie intégrante du défi. Si vous aimez le mystère et les aventures spatiales, c’est l’un des jeux solo les plus impressionnants disponibles sur cette plateforme.

L’équipe de développement est réduite, mais elle a réussi à restituer cette sensation particulière que l’on éprouve en s’aventurant dans l’espace, perdu et seul, pour démêler un mystère cosmique qui constitue véritablement un trésor unique que l’on ne trouve que dans le milieu indépendant.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Stray

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2022 Développeur BlueTwelve Studio Genre Aventure et casse-tête Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures

Avez-vous déjà rêvé d’être un chat, de faire des choses de chat, dans une ville Cyberpunk futuriste baignée de néons ? Alors Stray est exactement ce qu’il vous faut, car ce n’est pas seulement un excellent titre indépendant, mais aussi un jeu qui tire parfaitement parti des capacités matérielles de la PS5, ce qui donne à la console quelques atouts dans le débat PS5 contre Xbox Series X.

Dans Stray, vous vous retrouvez soudainement dans la peau d’un adorable chat errant orange. Ce fantastique jeu en vue à la troisième personne vous plongera dans un univers haut en couleur, où vous ne perdrez pas de vue le protagoniste à fourrure, que l’on a tellement envie de caresser.

En tant que chat errant, vous êtes perdu dans une ville robotique dystopique et intimidante, et l’histoire suit le parcours du chat pour remonter à la surface après être tombé d’un tuyau grinçant, afin de se livrer à des activités félines avec sa famille de chats errants ! Vous savez, comme boire dans des flaques d’eau, sauter sur les toits, ce genre de choses.

Au fil de votre aventure, vous rencontrerez un compagnon tout aussi adorable, le drone B-12, qui vous aidera à guider votre personnage animal à travers les environnements du jeu, notamment en piratant des systèmes, en traduisant et en interagissant avec d’autres technologies.

La plupart du temps, cependant, vous incarnez le chat égaré pour découvrir le monde au cours de son périple visant à s'échapper de la ville fortifiée, en vous livrant à toutes sortes de pitreries félines : sauter de plate-forme en plate-forme, faire la sieste, renverser des objets et griffer les portes ! De plus, le jeu (pour un titre indépendant) est magnifique, avec des environnements détaillés et immersifs à explorer, et il est superbe sur les meilleurs téléviseurs pour PS5 !

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Stray figure tout simplement parmi les meilleurs jeux PS5, ne serait-ce que pour l’adorable chat qui en est le héros ! Si vous recherchez une aventure courte, adorable et immersive comme vous n’en avez jamais vue auparavant, Stray est un véritable petit bijou à découvrir.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Inscryption

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2021 Développeur Jeux de Daniel Mullins Genre Jeu de cartes d'horreur avec des éléments de roguelike Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures

Le titre suivant de notre liste des meilleurs jeux indépendants sur PlayStation est Inscryption, un jeu d’horreur acclamé par la critique. Ce qui commence comme un jeu de cartes de type « roguelike » sur le thème de l’horreur, s’inspirant de titres tels que Slay the Spire, prend rapidement une tournure « étrange » et effrayante à mesure que vous dévoilez les secrets du jeu.

Alors que vous misez des cartes pour affronter le sinistre maître du jeu, vous devrez rester vigilant, car à certains moments, vous devrez vous lever de la table et traverser la cabane sombre et désolée. Là, vous devrez résoudre des énigmes de type « escape room » pour en savoir plus sur les secrets du jeu et sa méta-narration.

Au fond, cependant, vous disputerez de nombreuses parties de cartes grâce à un système de combat de cartes solide, simple mais exigeant, doté de mécanismes uniques et d’une grande variété d’adversaires à déjouer.

Mais honnêtement, le véritable attrait du jeu réside dans son atmosphère inquiétante : vous ne savez jamais si vous avez réellement aperçu des yeux se cachant dans l’obscurité, vous fixant derrière la faible lueur des bougies, et cela semble particulièrement inquiétant sur les écrans optimisés pour la PS5.

C’est une touche originale qui vient bousculer le gameplay souvent unidimensionnel des autres jeux de cartes, avec une ambiance effrayante parfaitement rendue, ce qui en fait l’un des jeux d’horreur les plus singuliers sur PS5.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Celeste

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2018 Développeur Jeux « extrêmement bien » Genre Jeu de plateforme en 2D Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures

Si vous préférez les jeux de plateforme brutaux et exigeants, Celeste est sans doute le jeu de plateforme le plus populaire et le plus difficile de la scène indépendante. Dans ce titre, vous incarnez Madeline dans son périple pour conquérir la montagne Celeste.

Madeline cherche une réponse pour apaiser son tourment intérieur et vaincre ses démons en se précipitant vers le sommet de la montagne Celeste. En chemin, elle lutte contre son anxiété et ses peurs profondément enracinées, mais poursuit son ascension avec détermination, dans l’espoir que l’atteinte du sommet apaisera ses inhibitions intérieures.

En chemin, elle rencontrera toute une série de personnages excentriques qui l’aideront en lui prodiguant des conseils ou en lui permettant de s’exprimer. Mais le cœur du jeu réside dans un gameplay de plateforme intense mais incroyablement gratifiant, avec plus de 700 défis et secrets à découvrir.

Le charmant style « pixel art », associé à des environnements stylisés, rend le défi encore plus captivant ; mais c’est presque comme si vous vous battiez contre la montagne elle-même, alors attendez-vous à mourir plusieurs fois à cause d’un saut mal calculé ou d’une collision avec de redoutables pointes.

Personnellement, j’ai trouvé que le défi ressemblait beaucoup à celui de Super Meat Boy — si vous y avez déjà joué, vous savez de quoi il s’agit : un jeu de plateforme extrêmement exigeant et brutal. Mais ces commandes très précises, « simples » à utiliser mais difficiles à maîtriser, font de Celeste un jeu de plateforme très apprécié des passionnés les plus chevronnés.

Enfin, en prime, si vous souhaitez y jouer en déplacement, Celeste sera parfait non seulement sur votre PS5, mais aussi sur votre ordinateur portable de jeu préféré. Grâce à ses graphismes en pixel art de style 2D, le jeu n’est pas trop exigeant, et son gameplay de jeu de plateforme le rend idéal pour jouer sans souris.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Blasphemous 2

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2023 Développeur The Game Kitchen Genre Jeu d'action en 2D de type Metroidvania avec graphismes en pixel art Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures

Pour les amateurs de combats impitoyables exigeant une planification minutieuse et de bons réflexes, à l’image d’Elden Ring et d’autres jeux de type « Soulslike », mais dans un superbe univers en pixel art 2D, Blasphemous 2 est un excellent jeu de rôle d’action.

Blasphemous 2 est la suite et une version considérablement améliorée du jeu original Blasphemous, proposant de nouvelles mécaniques, armes et outils pour venir à bout de vos adversaires grotesques et monstrueux.

Vous incarnez « The Penitent One » et vous vous préparez à mettre votre courage à l’épreuve en affrontant des monstres titanesques, des serpents géants et un énorme bébé aux yeux bandés. On peut affirmer sans risque que Blasphemous 2 propose des boss et des ennemis incroyablement originaux et saisissants, qui contribuent grandement à l’atmosphère générale que l’on ne retrouve que dans un titre indépendant comme celui-ci.

Sa structure s’inscrit essentiellement dans le genre « Metroidvania », mêlant plates-formes à défilement horizontal et combats intenses. Vous y découvrirez une multitude de quêtes ainsi qu’un magnifique monde ouvert regorgeant de secrets qui récompensent les retours en arrière.

Il est difficile de définir précisément ce qui rend Blasphemous 2 si exceptionnel, mais si vous êtes amateur de jeux d’action en 2D dans un univers hautement stylisé avec un superbe pixel art, c’est un titre à ne pas manquer. Et si celui-ci vous plaît, je vous recommande vivement de découvrir le Blasphemous original, car l’histoire se poursuit dans la suite !

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Darkest Dungeon II

Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, consoles Xbox Année de sortie 2023 Développeur Red Hook Studios Genre Stratégie au tour par tour de type roguelike Durée moyenne de jeu 65 à 90 heures

Le dernier de cette sélection des meilleurs jeux indépendants sur PlayStation n’est autre que Darkest Dungeon II. Il s’agit d’une approche unique, l’un des jeux de stratégie PS5 les plus exigeants, dans le style roguelike au tour par tour, se déroulant dans un univers sinistre, sombre et d’horreur surnaturelle, avec une esthétique gothique incroyable.

Darkest Dungeon II marque une évolution radicale par rapport à l’original, se transformant en un véritable roguelike centré sur votre périple semé d’embûches vers « La Montagne ».

La Montagne abrite tout le mal et les ténèbres, et vous recrutez des mercenaires pour affronter aussi bien des bêtes maléfiques que des humains rebelles. Avant de commencer une partie, vous constituerez votre équipe à partir d’un groupe hétéroclite de mercenaires, de soldats et de malfaiteurs.

Vous aurez le choix parmi de nombreux personnages, chacun doté de ses propres styles de jeu, positions et capacités. Par exemple, un guerrier capable d’encaisser les coups, un bandit muni d’une dague et d’un pistolet pour abattre ses ennemis, ou encore un clerc pour soigner vos blessés.

Dans Darkest Dungeon II, comme dans tous les meilleurs jeux de stratégie, le positionnement est crucial, car il détermine les capacités auxquelles vos personnages ont accès. Le jeu propose également un système unique de « stress » et de relations, qui détermine le déroulement de votre partie.

Au fur et à mesure que vous progresserez à travers le pays, vos héros seront confrontés à des horreurs indicibles et à des décisions difficiles, qui détermineront s’ils s’entendent avec les autres membres de leur groupe, ce qui entraînera des effets positifs ou négatifs qui influenceront le déroulement de la partie.

Un seul faux pas et vous en paierez le prix : lorsque vous rencontrerez les ennemis impitoyables qui se dresseront sur votre chemin, vous mourrez souvent. Tout ce que vous pouvez faire, c’est aller de l’avant en utilisant les bougies que vous avez gagnées lors de vos parties précédentes pour faire le plein de ressources, fabriquer de nouveaux objets, acquérir de nouvelles capacités puissantes et améliorer vos personnages.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

FAQ

Quel est le meilleur jeu indépendant sur PS5 ?

Le meilleur jeu indépendant sur PS5 est Hades, grâce à son excellent mélange de mécanismes de combat variés et exigeants, à son scénario et à sa narration charmants, ainsi qu’à son style général en matière de conception des personnages, de graphisme et d’environnements.

Existe-t-il des jeux indépendants multiplateformes sur PS5 ?

Oui, il existe des jeux indépendants multiplateformes sur PS5, mais ils sont rares. Parmi les jeux indépendants PlayStation multiplateformes notables proposant un mode multijoueur avec d’autres plateformes ou consoles , on peut citer Among Us, Rust et No Man’s Sky (bien que ce dernier se trouve dans une zone un peu floue en raison de la promotion menée par Sony).