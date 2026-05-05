Les 15 meilleurs jeux FPS sur PS5 en 2026 – Des jeux de tir pour tous les joueurs

Les meilleurs jeux FPS sur PlayStation 5 offrent une action palpitante, des échanges de tirs d’une précision redoutable et des graphismes époustouflants qui poussent la console à ses limites. Vous préférez les opérations militaires tactiques, les vastes mondes ouverts ou encore les fusillades fantastiques démesurées ? Eh bien, soyez assuré que le catalogue de la PlayStation 5 a de quoi satisfaire tous les joueurs.

Des franchises à succès aux jeux indépendants innovants, ces titres proposent des échanges de tirs palpitants dans tous les sous-genres des jeux de tir à la première personne, et chacun d’entre eux tire pleinement parti de la vitesse de la PS5, des sensations haptiques de la manette DualSense et des capacités 4K. Attendez-vous à tout : des fusillades effrénées dans les rues urbaines baignées de néons aux confrontations à haut risque dans des avant-postes brûlés par le soleil, le genre de moments qui vous marquent longtemps après la fin de la partie.

Nos coups de cœur parmi les jeux FPS sur PS5

Si vous souhaitez aller directement à la crème de la crème, voici trois titres qui se distinguent par leur gameplay, leur rejouabilité et leur effet « waouh » global.

1 Call of Duty: Modern Warfare III 2023 Il s'agit là de Call of Duty dans ce qu'il a de plus cinématographique et percutant, proposant une campagne très bien ficelée et un arsenal qui donne une impression de puissance à chaque fois que vous appuyez sur la gâchette. Le mode multijoueur est riche et abouti, ce qui en fait un incontournable pour les fans de FPS compétitifs. Buy now 2 Metro Exodus 2019 Ce jeu de tir et de survie allie des échanges de tirs haletants à une exploration pleine d’ambiance, vous emmenant à travers les paysages envoûtants de la Russie. Son mélange de missions furtives, de récupération d’objets et de missions scénarisées crée un sentiment d’immersion que peu de jeux de tir à la première personne peuvent égaler. Buy now 3 Battlefield 2042 2021 Avec des combats à 128 joueurs et des conditions météorologiques dynamiques susceptibles de renverser le cours des opérations, Battlefield 2042 offre une impression d’ampleur inégalée. C’est un véritable concentré d’adrénaline pour les joueurs qui apprécient le travail d’équipe et les affrontements imprévisibles. Buy now

À partir de maintenant, nous allons passer en revue les 15 jeux, avec leurs caractéristiques techniques, leurs fonctionnalités phares et des liens directs pour que vous puissiez vous les procurer immédiatement.

Les 15 meilleurs jeux FPS sur PS5 pour tous les fans de jeux de tir

1. Call of Duty : Modern Warfare III [Idéal pour l’action militaire à grand spectacle]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2023 Créateur(s) Sledgehammer Games, Infinity Ward (développeurs) ; Activision (éditeur) Durée moyenne de jeu 8 heures (campagne)

Ce troisième opus de la série Modern Warfare, relancée, s’appuie sur son prédécesseur tout en mettant davantage l’accent sur la variété et la liberté du joueur. La campagne alterne entre des séquences au scénario très ficelé et de nouvelles « missions de combat ouvertes », qui vous permettent de choisir entre la furtivité et des assauts à grande échelle.

Le suspense reste à son comble avec le capitaine Price et la Task Force 141 à la poursuite de Vladimir Makarov, un antagoniste qui plonge l’équipe dans des scènes à haute tension et des zones de combat à découvert. Il s’agit d’un chapitre marquant dans la longue histoire de la franchise, qui vient s’ajouter aux autres grands titres de la série Call of Duty.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est actuellement le jeu de tir le plus complet sur PS5, combinant une campagne à grand spectacle, un mode multijoueur compétitif et un mode Zombies en monde ouvert au sein d’un titre abouti et riche en contenu.

Le mode multijoueur fait revivre 16 cartes plébiscitées par les fans, issues de Modern Warfare 2 de 2009, désormais mises à jour pour s’adapter aux mécanismes et aux graphismes modernes. Le rythme est plus soutenu grâce à un « mantling » amélioré, des glissades plus rapides et des courbes de recul affinées.

De nouveaux modes, associés au système de pièces de rechange, permettent de renouveler sans cesse la personnalisation des armes bien après la sortie du jeu. Le mode Zombies évolue vers un vaste monde ouvert où des escouades affrontent des vagues de morts-vivants tout en accomplissant des contrats, en récupérant de l’équipement et en traversant des zones de danger qui deviennent de plus en plus risquées à mesure que vous vous enfoncez. C’est la nouvelle génération de combats contre les zombies à la Call of Duty : Black Ops.

Mon verdict : Modern Warfare III est le FPS incontournable sur PS5 si vous recherchez une offre complète comprenant une campagne riche en action, un mode multijoueur approfondi et un mode coopératif exigeant une bonne coordination.

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2. Metro Exodus [Idéal pour une immersion post-apocalyptique]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, survival horror Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2019 (version originale) / 2021 (édition améliorée) Créateur(s) 4A Games (développeur) ; Deep Silver (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Metro Exodus mêle un survival horror au rythme lent à des combats intenses de type FPS, vous plaçant dans la peau d’Artyom alors qu’il parcourt une Russie en ruines. L’histoire des origines d’Artyom est riche et complexe. Les niveaux alternent entre des séquences serrées, axées sur l’intrigue, et de vastes zones d’exploration ouvertes, vous offrant la liberté de fouiller, de fabriquer et d’adapter votre équipement aux menaces qui vous attendent.

L'édition « Enhanced » sur PS5 renforce encore davantage l'atmosphère grâce à un éclairage par ray tracing, à l'éclairage global et aux vibrations du DualSense qui vous permettent de ressentir chaque coup de feu et chaque coup reçu. Le changement des saisons et les conditions météorologiques donnent vie à chaque lieu ou, bien souvent, donnent l'impression qu'il est au bord du gouffre. Le doublage est un atout majeur qui renforce l'immersion.

Pourquoi nous l’avons choisi Son équilibre entre survival horror, furtivité et exploration libre crée un parcours immersif où chaque balle et chaque changement de filtre comptent, ce qui en fait un titre idéal pour les amateurs de FPS solo axés sur l'histoire.

Metro Exodus récompense la patience, la gestion des ressources et la précision du tir. La tension liée au nombre limité de munitions, le grincement du filtre de votre masque à gaz qui s'épuise et le choix entre la furtivité ou un échange de tirs sans merci rendent chaque rencontre imprévisible. C’est un voyage atmosphérique où chaque tir et chaque décision ont un véritable poids. Découvrez d’autres jeux qui mettront votre endurance à l’épreuve, à l’image des autres défis proposés dans les meilleurs jeux de survie sur PS5.

Mon verdict : les fans de FPS qui souhaitent s’éloigner un peu du simple « run-and-gun » trouveront dans Metro Exodus un voyage riche et immersif où chaque tir et chaque décision ont un véritable poids.

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3. Battlefield 2042 [Idéal pour le chaos à grande échelle et la guerre du futur]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2021 Créateur(s) DICE (développeur) ; Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu N/A (jeu axé sur le multijoueur)

Battlefield 2042 intensifie le chaos avec des parties à 128 joueurs sur des cartes immenses qui semblent vivantes et dangereuses. Des phénomènes météorologiques dynamiques, tels que des tornades et des tempêtes de sable, peuvent bouleverser le cours d’un combat, tandis que les environnements destructibles vous permettent de remodeler vos abris ou de raser un bâtiment pour débusquer vos ennemis.

Le combat interarmes est une valeur sûre de la série : chars, hélicoptères, avions de chasse et infanterie se côtoient sur le champ de bataille, chacun contribuant à l’impression de grandeur. C’est une véritable vitrine de l’action en ligne à grande échelle, qui se hisse sans peine au rang des meilleurs jeux multijoueurs.

Pourquoi nous l’avons choisi Il offre les batailles FPS les plus grandioses sur PS5, avec des parties à 128 joueurs, une météo dynamique et la possibilité de combattre à pied, à bord de véhicules ou à travers des scénarios personnalisés en mode « Portal ».

Le système « Specialist » propose des personnages uniques dotés de gadgets emblématiques, vous permettant d’adapter votre rôle, que ce soit pour soigner des alliés sous le feu ennemi ou pour neutraliser les véhicules blindés adverses. Le système « Plus » permet de personnaliser ses armes en plein combat, une fonctionnalité très appréciée des fans pour sa flexibilité.

Le mode « Portal » est un autre point fort : il s’agit d’un mode bac à sable qui mêle les anciennes cartes et armes de Battlefield à des mécanismes modernes, encourageant ainsi la créativité et la création de scénarios par la communauté, qui peuvent être aussi chaotiques ou tactiques que vous le souhaitez.

Mon verdict : si vous adorez les combats imprévisibles à grande échelle où le travail d’équipe et la capacité d’adaptation sont essentiels, Battlefield 2042 vous offre l’expérience FPS la plus grandiose et la plus intense sur PS5.

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4. Deathloop [Idéal pour une action où le temps s’inverse et qui vous fera tourner la tête]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Arkane Lyon (développeur) ; Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Deathloop s’articule autour d’une boucle temporelle de 24 heures, où chaque choix et chaque mouvement redéfinit le déroulement de la journée. Vous incarnez Colt, chargé d’éliminer huit Visionnaires dispersés sur l’île de Blackreef avant minuit.

Si vous mourez ou échouez, la boucle se réinitialise et vous ramène au début, mais en conservant les connaissances acquises lors des parties précédentes. L’univers présente cette densité artisanale qui fait la renommée d’Arkane, alliant une conception de niveaux ouverts à des mécanismes de simulation immersive.

La furtivité, le parkour et les assassinats créatifs côtoient des fusillades qui donnent une impression de réalisme et d’improvisation. La direction artistique s’inspire d’un style rétro-futuriste des années 1960, avec des palettes de couleurs vives et une architecture stylisée qui confèrent à chaque quartier son identité propre. C’est un jeu multijoueur véritablement brillant.

Conseil de pro Prévoyez que vos assassinats se chevauchent au cours d’une même période. Cette approche peut vous permettre d’éliminer plusieurs Visionnaires en une seule boucle, ce qui vous fera économiser des parties pour des expérimentations ultérieures.

Pour un défi vraiment unique, connectez-vous en ligne et envahissez la partie d’un autre joueur en incarnant Julianna. Cette variante multijoueur transforme une boucle soigneusement planifiée en une bataille tendue du chat et de la souris, et l’imprévisibilité de la situation vous obligera à vous adapter à la volée. C’est le genre de gameplay rapide et intense qui caractérise bon nombre des meilleurs jeux d’action sur PS5.

Mon verdict : pour les fans de FPS qui recherchent une conception de niveaux intelligente, des rencontres imprévisibles et un jeu qui récompense l’expérimentation, Deathloop offre une variante élégante et satisfaisante du genre.

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5. Back 4 Blood [Idéal pour un jeu d’équipe frénétique face aux morts-vivants]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, survival horror Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Turtle Rock Studios (développeur) ; Warner Bros. Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures (campagne)

Back 4 Blood vous plonge dans des missions coopératives à quatre joueurs où le travail d’équipe fait toute la différence entre survivre à une horde d’ennemis et finir traînés dans la boue. Développé par l’équipe à l’origine de Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, il en reprend l’ADN : des échanges de tirs effrénés, des apparitions imprévisibles d’ennemis et des moments où toute l’équipe hurle dans le chat vocal.

Le système phare du jeu réside dans son mécanisme de construction de deck. Avant chaque mission, vous choisissez des cartes qui confèrent des bonus, modifient les armes ou changent la vitesse de déplacement. Associé à l’IA « Director » qui s’adapte à vos performances, aucune partie ne se ressemble. Il s’agit d’une version aboutie et satisfaisante du jeu de tir contre des hordes de zombies, qui trouve tout naturellement sa place aux côtés d’autres titres dans la liste des meilleurs jeux de zombies sur PS5.

Pourquoi nous l'avons choisi Le système de cartes et l’IA adaptative garantissent une expérience toujours renouvelée à chaque mission. Ce jeu s’adresse aux joueurs qui aiment réagir à des menaces en constante évolution aux côtés d’une équipe bien coordonnée.

Ce jeu est à juste titre un classique moderne du jeu coopératif. Son système de cartes unique, associé à un directeur d’IA dynamique, vous garantit de toujours faire face à un nouveau défi. Il est parfait pour les joueurs qui aiment travailler ensemble sous pression.

Mon verdict : les fans de FPS à la recherche d’un véritable défi coopératif, avec des vagues imprévisibles, une stratégie à plusieurs niveaux et de nombreuses anecdotes du genre « on a failli y passer », n’auront aucun mal à se laisser convaincre par Back 4 Blood.

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6. Resident Evil Village [Idéal pour les combats terrifiants et les vampires]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie, jeu de tir à la première personne Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Année de sortie 2021 Créateur(s) Capcom (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 10 heures

Joué entièrement du point de vue d’Ethan Winters, Resident Evil Village allie un survival horror haletant à des moments de combat d’une grande intensité. Le décor de ce village d’Europe de l’Est recouvert de neige constitue une menace tout aussi grande que ses habitants, des Lycans sauvages à l’imposante et inoubliable Lady Dimitrescu.

Pourquoi nous l’avons choisi Il allie le jeu de tir à la première personne à une ambiance d’horreur, offrant aux joueurs PS5 une campagne pleine de suspense qui trouve le juste équilibre entre exploration, énigmes et combats sous haute pression.

L’exploration et la résolution d’énigmes s’intègrent au rythme du jeu, obligeant les joueurs à rechercher des ressources tout en gérant des munitions limitées lors des échanges de tirs. Le moteur RE Engine offre des environnements hyperdétaillés, un éclairage atmosphérique et des designs de personnages qui repoussent les limites du réalisme tout en embrassant le grotesque.

La prise en charge de la réalité virtuelle sur PS VR2 renforce l’immersion, tandis que le mode à la troisième personne optionnel et le DLC « Les ombres de Rose » offrent des perspectives alternatives.

Mon verdict : les amateurs de FPS à la recherche d’une expérience d’horreur mêlant tension atmosphérique et combats riches en adrénaline trouveront en Resident Evil Village, un jeu à la fois terrifiant et profondément gratifiant.

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7. RoboCop : Rogue City [Idéal pour la brutalité à l’ancienne et la nostalgie]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Année de sortie 2023 Créateur(s) Teyon (développeur) ; Nacon (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures

RoboCop : Rogue City allie des séquences de tir intenses et réfléchies à des moments de travail policier et d’enquête au rythme tranquille. Vous passerez votre temps à suivre des pistes, à accomplir des quêtes secondaires et à réduire vos ennemis en miettes avec l’Auto-9 lors de combats d’une violence sans concession.

Pourquoi nous l’avons choisi Des déplacements mesurés, des échanges de tirs intenses et un décor authentique des années 80 capturent l’essence même de RoboCop, offrant un jeu de tir ciblé qui reste fidèle à l’esprit des films.

Les déplacements sont volontairement lourds, reflétant la structure mécanique de RoboCop. Les environnements du jeu baignent dans l’atmosphère dystopique des années 80, avec des rues éclairées au néon et des zones industrielles crasseuses qui semblent tout droit sorties des films. Le retour de Peter Weller, qui prête sa voix et son image à RoboCop, ajoute à l’authenticité du jeu.

Mon verdict : Si vous recherchez un FPS qui s'apparente à une capsule temporelle issue de l'âge d'or des films d'action, « RoboCop : Rogue City » tient toutes ses promesses. Il est brutal, fidèle à son œuvre d'origine, et son rythme récompense les joueurs qui apprécient les combats réfléchis et exigeants.

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8. Crysis Remastered Trilogy [Idéal pour l’infiltration futuriste et la destruction]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (développeurs) ; Electronic Arts, Crytek (éditeurs) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures

La trilogie Crysis Remastered vous propose trois campagnes dans lesquelles votre Nanosuit est l’outil tactique ultime. Utilisez la fonction de camouflage pour vous faufiler derrière les patrouilles, passez en mode armure pour encaisser les balles, ou augmentez votre vitesse pour prendre les ennemis à revers avant qu’ils n’aient le temps de réagir.

Les niveaux sont conçus comme des environnements ouverts, vous permettant d’aborder les objectifs sous différents angles : en tirant depuis une crête, en vous faufilant à travers la végétation ou en intervenant de manière spectaculaire avec des explosifs. Sur PS5, les versions remasterisées offrent des textures plus nettes, un éclairage amélioré et des performances stables, avec un mode à 60 images par seconde pour une visée et des déplacements fluides.

Conseil de pro Passez d’une capacité de la Nanosuit à l’autre en plein combat pour contrer différentes menaces : utilisez la camouflage pour vous échapper, l’armure pour absorber les dégâts et la vitesse pour vous repositionner rapidement.

Le cadre de chaque jeu évolue tant sur le plan visuel que mécanique, des îles tropicales du premier Crysis à la guerre urbaine de Crysis 2, en passant par les ruines envahies par la végétation de Crysis 3. La diversité des styles de jeu disponibles confère à cette série un atout unique.

Mon verdict : pour les fans de FPS qui recherchent une liberté d’approche associée à un univers de super-pouvoirs, cette trilogie est difficile à battre. La polyvalence de la Nanosuit apporte de la variété aux combats, et les graphismes améliorés confèrent à la série un aspect moderne sur PS5.

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9. Dying Light 2 : Stay Human [Idéal pour le parkour dans un jeu d’action-horreur]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie, jeu de rôle d'action, jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Créateur(s) Techland (développeur) ; Warner Bros. Interactive Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures (campagne principale), plus de 80 heures (contenu secondaire)

Dying Light 2 : Stay Human vous plonge au cœur de Villedor, une immense ville en ruines où les toits constituent des refuges sûrs tandis que les rues regorgent de dangers. Le système de parkour est au cœur du jeu : il vous permet de courir sur les murs, de sauter par-dessus des obstacles et de vous balancer d’un toit à l’autre pour échapper aux hordes d’infectés ou tendre des embuscades à d’autres survivants.

Le combat repose principalement sur le corps à corps, mais la menace s’intensifie à la tombée de la nuit. La nuit venue, les infectés les plus agressifs font leur apparition, vous obligeant à effectuer des sprints haletants vers des zones sûres et récompensant ceux qui prennent le risque.

Pourquoi nous l’avons choisi Son système de parkour transforme les espaces verticaux en atouts tactiques, offrant aux joueurs la liberté de se battre, de s’échapper ou de tendre des embuscades depuis les toits dans un monde ouvert vivant.

Les décisions des joueurs influencent le contrôle des factions, l’état de la ville et même les itinéraires de déplacement disponibles. C’est un jeu de tir contre des hordes de zombies exceptionnel, doté d’un excellent mode coopératif en ligne. C’est l’un des meilleurs jeux en monde ouvert qui offre également une expérience de survie exceptionnelle.

Ce jeu propose un mélange unique de combats à la première personne au rythme effréné et de mouvements de parkour fluides. Il s'agit d'un FPS vertical où l'environnement est à la fois une arme et votre outil de survie le plus important.

Mon avis : Pour les amateurs de FPS qui recherchent autre chose que des fusillades dans des couloirs, Dying Light 2 offre une liberté verticale, des combats au corps à corps dynamiques et une expérience de survie à haut risque où les toits constituent véritablement votre bouée de sauvetage.

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10. Les Immortels d’Aveum [Idéal pour un jeu d’action fantastique axé sur les sorts]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, Xbox Series X/S, Windows Année de sortie 2023 Créateur(s) Ascendant Studios (développeur) ; Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures

Les Immortels d’Aveum troque les balles contre la magie, en articulant l’ensemble de son système de combat autour de trois couleurs de sorts distinctes : le bleu pour la précision, le rouge pour la puissance à courte portée et le vert pour les attaques en rafale.

Chacune d'entre elles se comporte comme un archétype classique d'arme de FPS, tout en offrant la flexibilité de la personnalisation des sorts, des améliorations de sigils et des enchaînements de capacités efficaces contre différents types d'ennemis. Les déplacements et la visée restent rapides, ce qui fait que changer de type de sort en plein combat devient un réflexe.

Pourquoi nous l'avons choisi En associant les rôles classiques des jeux de tir aux couleurs des sorts, le jeu apporte de la variété au combat sans perdre la réactivité et le rythme attendus d’un FPS.

En dehors des combats, les niveaux mêlent progression linéaire et détours vers des énigmes, des objectifs secondaires et des éléments d’univers, donnant ainsi aux joueurs des raisons de revenir sur leurs pas avec de nouvelles capacités. C’est étonnant de constater à quel point ce jeu fantastique peut donner l’impression d’être un jeu de tir moderne.

Mon verdict : Pour les fans de FPS prêts à troquer les armes à feu contre la magie, Les Immortels d’Aveum offre un mélange abouti de réflexes de tir et de spectacle de haute fantasy.

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11. Resident Evil RE:Verse [Idéal pour le chaos multijoueur]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre FPS multijoueur, Deathmatch Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Capcom (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu N/A (multijoueur en ligne)

Resident Evil RE:Verse est la tentative de Capcom de transposer les racines horrifiques de la franchise dans un format de deathmatch en ligne. Les parties sont courtes, d’une durée de 5 minutes, au cours desquelles vous incarnez des personnages célèbres tels que Chris Redfield ou Jill Valentine, chacun doté d’armes et de capacités uniques.

Conseil de pro Tirez parti du mécanisme de réapparition des monstres. Éliminer des groupes d’adversaires sous la forme d’une arme biologique peut faire basculer le match en votre faveur avant même que vous ne repreniez votre forme humaine.

La particularité marquante du jeu réside dans le mécanisme de la « vengeance de l’arme biologique » : lorsque vous êtes éliminé, vous réapparaissez sous la forme d’un monstre tel que Nemesis ou un Hunter, ce qui vous permet de renverser la situation face à votre bourreau. Sur le plan visuel, le jeu applique un shader de bande dessinée aux environnements familiers de Resident Evil, ce qui lui confère un style qui le distingue des titres principaux de la série.

Mon verdict : les fans de FPS qui apprécient les personnages et l’univers de Resident Evil pourraient aimer RE:Verse pour quelques parties d’un chaos original, mais le contenu limité et la durée de vie réduite du jeu font qu’il est difficile de le recommander plutôt que des jeux de tir multijoueurs plus aboutis.

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12. Doom : The Dark Ages [Idéal pour le chaos médiéval et la rage meurtrière à l'état pur]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, Windows, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) id Software (développeur) ; Bethesda Softworks (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures

Doom : The Dark Ages fait sortir le Slayer des couloirs de science-fiction pour le plonger dans un sinistre univers médiéval fantastique. Préquelle de DOOM (2016) et de DOOM Eternal, ce jeu s’articule autour de combats au corps à corps brutaux, d’armes destructrices et de guerres démoniaques à grande échelle.

Préparez-vous à manier des armes redoutables telles que la scie-bouclier, le fléau et la masse, tout en taillant en pièces les démons grâce à des coups de grâce cinématiques. En plus des combats au sol, les joueurs peuvent chevaucher d’imposants dragons pour se lancer dans la bataille, ce qui ajoute une dimension verticale au chaos et donne lieu à des séquences spectaculaires à grande échelle.

Pourquoi nous l'avons choisi Il transpose la vitesse et l’intensité de DOOM dans un décor médiéval, en y ajoutant des armes de combat au corps à corps et des batailles à cheval à grande échelle, tout en conservant la rapidité caractéristique des combats.

Le moteur idTech 8 garantit des fréquences d’images élevées, des animations fluides et une maniabilité réactive des armes, ce que les fans de FPS apprécieront lorsque les combats deviendront chaotiques. Le super fusil à pompe fait son grand retour au meilleur de sa forme, ce qui confirme que ce titre mérite pleinement sa place parmi les meilleurs jeux DOOM.

Mon verdict : pour les joueurs qui recherchent un FPS alliant une brutalité implacable, des mécanismes de combat au corps à corps inventifs et une touche médiévale originale apportée à la formule DOOM, The Dark Ages est l’un des jeux de tir incontournables de 2026 .

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13. Far Cry 6 [Idéal pour une révolution tropicale chaotique]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, monde ouvert Plateformes PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Ubisoft Toronto (développeur) ; Ubisoft (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures

Le gameplay de Far Cry 6 allie infiltration, combats explosifs et créativité en mode « bac à sable ». Vous pouvez vous approcher des bastions ennemis pour les neutraliser en silence, foncer à l'assaut avec des armes montées ou tendre des pièges en tirant parti de l'environnement.

Pourquoi nous l’avons choisi Le fusil et l’équipement thématiques enrichissent à la fois les parties de chasse et les affrontements, ajoutant une touche ludique aux échanges de tirs dans le monde ouvert de Yara sans limiter le choix du joueur.

L'équipement et les missions de chasse au crocodile apportent une touche unique à l'expérience, grâce à des armes puissantes qui s'avèrent utiles aussi bien contre les soldats en armure que contre la faune sauvage dangereuse. Le doublage est excellent, en particulier celui du méchant principal, Anton Castillo. Vous pouvez vraiment semer le chaos dans ce jeu.

Vous souhaitez le comparer aux autres opus de la série ? Consultez notre liste des meilleurs jeux Far Cry.

Mon avis : Pour les fans de FPS qui apprécient la liberté d’expérimenter différents styles de combat dans un vaste monde ouvert – et qui souhaitent que leur révolution ait un peu plus de mordant –, le pack « Croc Hunter » apporte à la fois du panache et de la puissance de feu.

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14. Les Pays des Merveilles de Tiny Tina [Idéal pour les jeux de tir et de butin dans un univers fantastique]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle d’action, jeu de tir à la première personne Plateformes PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Créateur(s) Gearbox Software (développeur) ; 2K (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Les Pays des Merveilles de Tiny Tina transpose la formule du jeu de tir et de butin de Borderlands dans un univers de haute fantaisie. Les joueurs plongent dans un jeu de rôle sur table qui prend vie, avec Tiny Tina elle-même qui commente chaque rebondissement.

Vous créez un héros multiclasse, puis vous pillez, tirez, tailladez et lancez des sorts à travers de vastes donjons et des paysages fantaisistes. L’arsenal mêle magie et armes à feu surpuissantes, et chaque quête est ponctuée de l’humour chaotique de Tina. Le jeu se distingue par son système de multiclasses, qui vous permet de combiner deux classes de personnages pour créer des configurations de compétences uniques.

Pourquoi nous l'avons choisi La fusion entre les combats typiques des jeux de tir « looter-shooter », la personnalisation multiclasse et l’utilisation de sorts crée un système à la fois ludique et profond permettant de créer des configurations de personnages uniques.

La carte du monde propose des rencontres aléatoires et des secrets à découvrir entre les missions, tandis que le style graphique allie le cel-shading de Borderlands à des designs fantastiques aux couleurs vives. Le mode coopératif en ligne constitue un atout majeur.

Mon verdict : les joueurs de FPS qui souhaitent allier la chasse au butin à une aventure hilarante inspirée de Donjons et Dragons trouveront dans Wonderlands un jeu offrant une rejouabilité infinie. C’est un jeu de tir rare qui mise autant sur le rire que sur le butin.

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15. Destiny 2 : Lightfall [Le meilleur jeu de tir de science-fiction avec des pouvoirs cosmiques]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, MMO Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2023 Créateur(s) Bungie (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures (campagne)

Lightfall vous plonge au cœur de Neomuna, une ville tentaculaire d’inspiration Cyberpunk, baignée de lumières holographiques et de néons aux couleurs saturées. Les combats de type FPS sont intenses et dynamiques, la sous-classe « Strand » proposant un style de jeu très mobile, basé sur l’utilisation d’un grappin, ainsi que des capacités de contrôle de foule dévastatrices.

Pourquoi nous l’avons choisi La sous-classe Strand élargit les possibilités de déplacement et de combat, offrant aux modes PvE et PvP de nouvelles stratégies qui se distinguent clairement des extensions précédentes.

On retrouve bien sûr le cœur du jeu de tir et de butin qui a fait la renommée de Destiny : enchaîner les tirs à la tête, changer d’armes élémentaires et partir à la chasse aux butins exotiques, mais les options de déplacement offertes par « Strand » ouvrent la voie à de nouvelles tactiques en PvE et en PvP. Le niveau de difficulté « Légendaire » de la campagne est suffisamment exigeant pour que chaque combat compte, tout en restant accessible en solo.

Le raid « Root of Nightmares » mise sur un spectacle cinématographique avec des arènes changeantes et des mécanismes qui exigent une bonne coordination. Le mode coopératif en ligne est un élément essentiel de l’identité du jeu.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu de tir alliant des combats tactiles à des pouvoirs magiques spatiaux et des raids à l’échelle d’un MMO, « Lightfall » est l’une des extensions de FPS les plus ambitieuses disponibles sur PS5.

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