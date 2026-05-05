Les 10 meilleurs jeux en monde ouvert sur Switch pour des aventures sans fin en 2026

Si vous recherchez les meilleurs jeux en monde ouvert sur Switch, vous êtes au bon endroit. Après des recherches approfondies, de nombreuses heures de jeu et quelques dépenses inconsidérées, j’ai testé une multitude d’excellents jeux sur les plateformes Nintendo – mais j’ai également tombé sur des ratés qui promettent des mondes ouverts tout en proposant des mécanismes de jeu peu aboutis, des scénarios insipides ou des cartes vides de sens.

Cette liste rassemble les meilleurs jeux en monde ouvert sur Switch, parfaits aussi bien en mode portable qu’en mode télé. Vous y trouverez de l’exploration spatiale, des quêtes classiques mêlant épée et magie, ainsi que des combats à l’arme à feu très satisfaisants : il y en a pour tous les âges et tous les types de joueurs. Malgré des styles de jeu variés, chaque titre se distingue par une exploration dotée d’une touche originale et d’un cadre unique. L’aventure vous attend. C’est parti !

Nos coups de cœur parmi les jeux en monde ouvert sur Switch

Avant de passer à la liste, voici un bref aperçu de mes coups de cœur. Ce sont sans aucun doute les meilleurs titres en monde ouvert sur Nintendo Switch en termes de performances, de graphismes exceptionnels, de conception de niveaux impressionnante et d’expérience de jeu globale :

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Sans doute le meilleur jeu du genre sur Nintendo Switch. Une exploration sans limites, de nombreux secrets à découvrir, des combats simples et gratifiants, le tout dans un Hyrule grandiose et une réinterprétation de la franchise Zelda. Buy now 2 No Man’s Sky 2022 Un vaste jeu d’exploration spatiale où chaque planète est unique. Découvrez des espèces extraterrestres, construisez des bases, échangez des ressources ou devenez un pirate de l’espace : c’est la liberté à l’échelle galactique, désormais magnifiquement optimisée pour le jeu sur console portable. Buy now 3 The Elder Scrolls V: Skyrim 2017 Jeu de rôle légendaire en monde ouvert, Skyrim sur Switch vous permet d’explorer Tamriel, de terrasser des dragons et de tracer votre propre chemin. Grâce aux commandes de mouvement, à la prise en charge des Amiibo et à d’innombrables quêtes, c’est une aventure à rejouer à l’infini, où que vous soyez. Buy now

Mais honnêtement, ce n’est qu’un aperçu des jeux en monde ouvert disponibles sur Nintendo Switch. Il existe une multitude de jeux à découvrir, alors consultez la liste détaillée ci-dessous pour trouver l’aventure en monde ouvert ultime !

Les 10 meilleurs jeux en monde ouvert sur Switch : des univers immersifs à explorer

Les jeux en monde ouvert se déclinent en une multitude de styles de gameplay différents. Préférez-vous un titre de style médiéval ou fantastique, avec des épées et de la magie ? Un gameplay axé sur les armes à feu ? Ou peut-être recherchez-vous un mélange d’exploration en monde ouvert et de mécanique de combat unique ?

L’histoire et les défis proposés par ces jeux peuvent varier, mais au fond, l’exploration et le « caractère ouvert » sont des éléments clés de l’expérience.

1. The Legend of Zelda : Breath of the Wild [Meilleure aventure en monde ouvert]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Nintendo EPD, Nintendo Durée moyenne de jeu 60 à 120 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment la liberté, l’exploration et la résolution d’énigmes

Sans doute le meilleur jeu sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild (BoTW). Aux côtés de jeux à succès sur Nintendo Switch tels que Super Mario Odyssey et la la franchise Fire Emblem, BoTW est un titre phare.

Grâce à la vue à la troisième personne, les combats et l’exploration procurent un sentiment d’émerveillement et de plaisir, avec un « véritable » monde ouvert à découvrir.

Vous pouvez littéralement aller partout où votre regard se porte. Vous avez repéré une montagne ? Escaladez-la. Envie d’explorer les eaux ? Plongez-y ! La première fois que j’ai joué à ce jeu, j’ai eu l’impression de ne connaître aucune limite, avec une véritable liberté de choisir mon chemin.

Les combats sont fluides mais peuvent s’intensifier face à certains ennemis plus coriaces, et l’exploration est fantastique ; trouver des Koroks cachés et des coffres contenant de nouveaux butins était toujours une source de satisfaction.

Il ne répond pas aux critères « RPG » d’autres jeux d’action-RPG immersifs, mais c’est un jeu incontournable auquel il faut jouer au moins une fois si vous possédez une Nintendo Switch.

Mon verdict : une expérience incontournable pour tout possesseur de Switch – une exploration à couper le souffle, des énigmes astucieuses et un véritable sentiment de liberté qui a défini le genre moderne des jeux en monde ouvert.



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Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2022 (Switch) Développeur(s) Hello Games Durée moyenne de jeu 50 à 200+ heures Idéal pour Les joueurs qui aiment l’exploration spatiale, les mécanismes de survie et une liberté sans limites

Oubliez le « monde » ouvert, que diriez-vous d’un jeu à univers ouvert ?

No Man’s Sky vous offre un univers apparemment infini à explorer. Grâce à la génération procédurale, chaque planète abrite une grande diversité de formes de vie, de ressources et d’environnements.

Face à un univers aussi vaste et infini, le défi consiste à survivre dans les environnements dans lesquels vous vous retrouvez plongé.

Chaque monde que vous rencontrerez sera différent des autres ; vous pourriez atterrir sur une planète entièrement recouverte d’océans, sur des planètes exotiques regorgeant de vie et de créatures étranges, ou encore sur des planètes rocheuses et mortes. Certaines présentent même des environnements hostiles, tels que des substances toxiques, des radiations ou des températures glaciales ; vous devrez donc vous préparer avant d’y atterrir.

Une situation difficile qui vous oblige à vous adapter à la volée, mais parfaite pour les amateurs de bons jeux de survie.

Ce que j’ai particulièrement apprécié dans No Man’s Sky, c’est la « liberté » de jouer comme bon vous semble.

Au cours de votre aventure spatiale, vous pouvez parcourir l’univers en tant que commerçant, abattre des vaisseaux rebelles en tant que chasseur de primes, ou peut-être rejoindre le « côté obscur » et devenir un pirate de l’espace.

Le développeur a certes commis son lot d’erreurs lors du lancement, mais il n’y a désormais plus aucune raison valable de ne pas essayer No Man’s Sky.

Mon verdict : une aventure spatiale vaste et en constante évolution qui récompense la curiosité et la persévérance – parfaite pour les joueurs qui aiment la liberté et la découverte sans limites.

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3. The Elder Scrolls V : Skyrim [Meilleur RPG classique sur Switch]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2017 (Switch) Développeur(s) Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 80 à 200 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle qui apprécient la liberté, la narration et les univers fantastiques riches

Quand on parle de jeux en monde ouvert, impossible de ne pas évoquer The Elder Scrolls V : Skyrim.

Vous incarnez le « Dragonborn » après avoir échappé de justesse à l’attaque d’un dragon. Une fois sauvé, vous vous lancez dans une aventure, mais en réalité, vous êtes libre d’aller où bon vous semble, d’accomplir des quêtes secondaires, d’acquérir des compétences et des trésors, et d’explorer les lieux.

Skyrim propose un univers fantastique avec une grande variété d’armes de mêlée et à distance, de sorts magiques et de pouvoirs du Dragonborn pour semer le chaos le plus total. La moitié du plaisir réside dans la découverte du monde, la recherche de repaires, de camps de bandits et de cavernes souterraines.

Les mécanismes de jeu uniques viennent compléter l'ensemble : par exemple, pour passer au niveau supérieur, vous devez utiliser certaines compétences ; vous déplacer furtivement améliore votre « Furtivité », tandis que tirer à l'arc améliore votre « Tir à l'arc ».

Vous devrez patienter avant de passer au niveau supérieur, mais cela vous plonge totalement dans l’univers du jeu. C’est comme si vous progressiez à mesure que vous utilisez certaines compétences, ce qui vous permet d’adapter l’expérience à votre style de jeu préféré.

Mon verdict : Toujours l’un des meilleurs RPG jamais créés – immersif, vaste et offrant une rejouabilité infinie, désormais disponible en version portable pour vivre des aventures où que vous soyez.

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4. Xenoblade Chronicles X [Meilleur JRPG de science-fiction en monde ouvert]

Notre note Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Wii U Année de sortie 2025 Développeur(s) Monolith Soft, Nintendo Durée moyenne de jeu 70 à 150 heures Idéal pour Les fans de JRPG qui apprécient les intrigues riches, les cartes immenses et les mechas personnalisables

Xenoblade Chronicles X est une version remastérisée et enrichie du jeu original sorti sur Wii U. Vous êtes plongé dans l’univers de « Mira », une vaste planète sur laquelle vous vous écrasez et que vous comptez transformer en un nouveau foyer pour l’humanité.

Xenoblade est avant tout une série unique en son genre qui met généralement en scène un groupe de personnages affrontant des monstres gigantesques à l’aide d’épées et d’armes à feu futuristes, ainsi qu’à l’aide de robots géants appelés « Skells ».

Au fur et à mesure de votre progression, vous gagnerez le droit de piloter des Skells et de les personnaliser à votre guise. Il existe différentes catégories de poids et une grande variété d’accessoires d’armement pour donner libre cours à vos fantasmes de méchas.

Le système de combat de Xenoblade Chronicles X est un mélange de stratégie en temps réel et de mécanismes au tour par tour, à l’instar de Final Fantasy. Si vous êtes amateur de grands jeux de rôle, ses personnages mémorables, son univers vaste et son gameplay gratifiant valent le détour.

Mon verdict : un RPG gigantesque et ambitieux, regorgeant de méchas, de monstres et d’exploration approfondie – parfait pour les amateurs de grandes épopées de science-fiction.

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5. The Legend of Zelda : Les Larmes du Royaume [Meilleure suite et meilleur jeu d’exploration créative]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2023 Créateur(s) Nintendo EPD, Nintendo Durée moyenne de jeu 80 à 150 heures Idéal pour Les joueurs créatifs qui aiment l'exploration, l'artisanat et la résolution d'énigmes complexes

Vient ensuite la suite de BoTW, The Legend of Zelda : Les Larmes du Royaume.

Il est surprenant de constater à quel point l’univers du jeu semble à la fois familier et inédit. Mais là où Les Larmes du Royaume se distingue, c’est en portant les choses vers de nouveaux sommets. Littéralement.

Avec la calamité que représente la résurrection de Ganon, le ciel s’effondre et transforme profondément Hyrule. Il existe désormais des « îles célestes » à explorer, apportant cette dimension verticale qui manquait cruellement à BoTW.

Link est désormais « armé » de nouvelles capacités puissantes lui permettant de créer pratiquement n’importe quelle arme en fusionnant des éléments, comme une épée en champignon, des pouvoirs de télékinésie grâce à l’Ultrahand, la capacité « Ascend » pour « nager » rapidement à travers les plafonds, et bien plus encore.

De plus, vous pouvez utiliser une fantastique variété de véhicules et de structures grâce à ces nouvelles capacités. J’ai même fabriqué des motos, des montgolfières, des voitures et même des avions à réaction pour voler dans les airs.

L’histoire est fantastique et bouleversante, mais le plaisir réside dans la découverte de nouvelles façons de se déplacer dans Hyrule, la création de constructions inventives et la résolution d’énigmes astucieuses qui rivalisent avec les meilleures de notre liste de jeux de réflexion sur Nintendo Switch.

Mon avis : Une suite brillante à *Breath of the Wild* qui redéfinit la créativité et l’exploration – de la pure magie pour les aventuriers imaginatifs.

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6. Red Dead Redemption [Meilleur jeu en monde ouvert sur le thème du Far West]

Notre note Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Année de sortie 2023 (Switch) Développeur(s) Rockstar San Diego, Rockstar Games Durée moyenne de jeu 40 à 80 heures Idéal pour Les amateurs de westerns, de scénarios riches et d’aventures immersives en monde ouvert

Red Dead Redemption est un jeu fantastique, principalement grâce à ses personnages mémorables et à son scénario complexe. Mais il propose également des mécanismes de combat réactifs et nuancés dans un vaste monde à explorer, imprégné de cette ambiance western si particulière.

Parcourez les plaines à cheval pour capturer les méchants au lasso, participez à un duel à l’ancienne ou campez en pleine nature. Il y a quelque chose de vraiment spécial à vivre mes fantasmes de cow-boy hors-la-loi, et RDR y parvient à la perfection.

Vous vous imaginez en chasseur ? Traquez et chassez plus de 30 espèces d'animaux à l'aide d'un équipement spécialisé. Ou pourquoi pas une partie de poker ? Devenez le joueur le plus redouté de l'Ouest. Peut-être préférez-vous le mode de vie d'un éleveur et souhaitez-vous garder des troupeaux de bétail ou dompter des chevaux.

En bref, RDR vous plonge pleinement dans l’univers brut de l’Ouest américain grâce à une histoire captivante et à des mécanismes de jeu divertissants qu’aucun autre grand jeu TPS sur cette même console ne propose.

Mon verdict : un chef-d’œuvre western inoubliable, avec une narration captivante, une ambiance unique et une profondeur émotionnelle – l’un des meilleurs univers jamais créés par Rockstar.

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7. Dragon’s Dogma : Dark Arisen [Meilleur RPG fantastique de chasse aux monstres]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Année de sortie 2019 (Switch) Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 50 à 120 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle en quête de combats exigeants, de monstres gigantesques et d’explorations enrichissantes

Dragon’s Dogma : Dark Arisen est un jeu de chasse aux monstres dans un univers fantastique, un peu comme un « Monster Hunter Rise » médiéval. Mais au lieu d’un point central, vous disposez d’un vaste monde ouvert à découvrir et vous voyagerez beaucoup.

Le jeu vous récompense lorsque vous revenez sur vos pas et revisitez des lieux où vous êtes déjà allé. Vous y trouverez de nouvelles récompenses et des coffres au trésor, des ressources précieuses, et vous tomberez par hasard sur des personnages et des quêtes supplémentaires.

Mais le principal attrait réside ici dans les mécanismes de combat uniques. Face à des monstres gigantesques tels que des cyclopes ou des griffons, vous pouvez sauter sur eux et viser des parties spécifiques de leur corps pour leur infliger un maximum de dégâts, par exemple en poignardant un cyclope dans l’œil.

Les combats sont extrêmement satisfaisants et originaux, l’histoire est excellente bien qu’un peu alambiquée, et le contenu est très riche grâce à tous les DLC inclus.

Mon verdict : Unique, exigeant et plein de personnalité – un joyau méconnu qui récompense le combat tactique et l’exploration approfondie d’un univers fantastique.

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8. Grand Theft Auto : La Trilogie [Meilleure collection de jeux de crime en monde ouvert]

Notre note Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, mobile Année de sortie 2021 (Switch) Développeur(s) Rockstar Games, Grove Street Games Durée moyenne de jeu 60 à 150 heures et plus (au total) Idéal pour Les joueurs qui aiment les histoires policières nostalgiques, la liberté et le gameplay chaotique en monde ouvert

Grand Theft Auto : La Trilogie est un coffret exceptionnel qui regroupe trois des jeux les plus emblématiques de la série : GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas. Honnêtement, c’est un peu surprenant que ce jeu soit disponible sur la même console que Mario et Super Smash Bros.

La Trilogie propose des graphismes mis à jour et des mécanismes améliorés, et vous permet de semer le chaos, de conduire à toute allure à travers ces mondes emblématiques, d’abattre des policiers avant de vous faire descendre, et de commettre de nombreux crimes.

Accomplissez des missions pour le compte de parrains de la mafia, bâtissez votre empire de la drogue ou allez vous dépenser à San Andreas. Ces jeux sont « emblématiques » pour une bonne raison. Ils rappellent avec nostalgie le côté « arcade » de la franchise et, comme vous obtenez trois jeux pour le prix d’un, cela vaut vraiment le détour.

Mon verdict : Trois univers emblématiques dans un seul coffret – nostalgique, chaotique et infiniment divertissant pour les fans de chaos en monde ouvert.

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9. The Witcher 3 : La Chasse sauvage [Meilleur RPG en monde ouvert axé sur l’histoire]

Notre note Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2019 (Switch) Développeur(s) CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 100 à 200 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui apprécient les histoires complexes, les choix moraux et les vastes univers fantastiques

The Witcher 3 : La Chasse sauvage vous plonge dans un monde sombre et impitoyable aux côtés de Geralt de Riv, un « chasseur de monstres » célèbre et redoutable doté de capacités surnaturelles renforcées par des mutations.

L’univers est celui d’un jeu de fantasy classique se déroulant à l’époque médiévale. Vous y trouverez de nombreux combats à l’épée, de la magie et des monstres terrifiants à vaincre au cours de votre périple à la recherche de votre fille adoptive, Ciri.

Il y a tant à explorer ici : des ruines oubliées, des cavernes périlleuses, des villes animées et une grande variété de lieux aux ambiances et aux environnements distincts. Comme on peut s’y attendre, le jeu regorge de quêtes secondaires, de trésors uniques à découvrir, de secrets à dévoiler et de choix à faire.

Dans l’ensemble, une expérience en monde ouvert incroyable, avec une narration captivante et un système de combat solide permettant d’affronter une grande variété d’ennemis et de monstres.

Mon verdict : une épopée sombre et émouvante, regorgeant de détails, de choix et de personnages inoubliables – sans conteste l’une des plus belles expériences en monde ouvert jamais créées.

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Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2020 (Switch) Développeur(s) Ubisoft Québec, Ubisoft Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’aventures mythologiques légères, mêlant énigmes et humour

Pour finir, voici Immortals : L’Ascension de Fenyx, un « clone » de BoTW, mais avec une touche originale : l’action se déroule dans la Grèce antique.

Il présente toutefois quelques particularités, comme son système de combat qui combine affrontements au sol et en vol. Vous découvrirez une multitude d’armes à trouver et à débloquer, de nombreuses possibilités de personnalisation et d’armures, ainsi que des pouvoirs divins pour vaincre des créatures mythologiques telles que Méduse et le Minotaure.

Vous êtes le dernier espoir des dieux pour briser une malédiction et vaincre le redoutable Titan, Typhon, mais en chemin, vous découvrirez de nombreuses quêtes secondaires, des énigmes stimulantes et un vaste monde à explorer, composé de régions distinctes et stylisées.

Mon avis : Un petit bijou charmant et méconnu, qui allie un scénario plein d’esprit, des énigmes amusantes et des combats fluides – le choix idéal pour les amateurs d’aventures légères en monde ouvert.

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Mon verdict général sur les meilleurs jeux en monde ouvert sur Switch

Les jeux en monde ouvert sur Nintendo Switch offrent certaines des aventures les plus variées et les plus mémorables que l’on puisse vivre sur une console portable. Que vous rêviez de royaumes fantastiques, de planètes futuristes ou de paysages westerns austères, il y en a pour tous les goûts. Ces titres démontrent à quel point la créativité, la liberté et l’immersion peuvent coexister à merveille, même sur un matériel aux capacités limitées.

Quels que soient vos goûts – magie, chaos ou mystère –, ces jeux en monde ouvert sur Switch vous offrent des expériences inoubliables qui récompensent la curiosité et la créativité. Chacun d’entre eux propose une liberté qui lui est propre et une narration d’une grande qualité. Si vous avez soif d’encore plus de jeux exceptionnels, consultez notre guide des jeux Switch les plus vendus pour découvrir les titres phares dont les joueurs ne se lassent pas.

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