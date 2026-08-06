Les 10 meilleurs jeux Digimon de 2026 pour tous les types de dresseurs

Pour trouver les meilleurs jeux Digimon, il faut faire un choix, car la franchise englobe désormais des simulations d’élevage de monstres, des JRPG au tour par tour, des jeux de stratégie tactique et des jeux de combat en arène destinés à des dresseurs très différents.

Avec Bandai Namco qui élargit le Monde Numérique grâce à *Digimon Story : Time Stranger* sur Nintendo Switch 2 et aux mises à jour régulières de *Digimon Alysion*, les occasions de se replonger dans l’univers ne manquent pas.

Qu'il s'agisse d'élever un partenaire numérique à partir d'un œuf ou de sauver l'univers d'une anomalie spatio-temporelle, cette liste présente les meilleurs jeux vidéo Digimon de tous les temps, classés par ordre de préférence .

Nos coups de cœur parmi les jeux Digimon

Si vous souhaitez une réponse aussi concise que possible, voici les trois titres les plus marquants de la franchise à l’heure actuelle – ceux vers lesquels je reviens sans cesse et que je recommande sans hésitation :

1 Digimon Story: Time Stranger 2025 Il s'agit du RPG Digimon le plus récent et le plus abouti à ce jour, articulé autour de l'évolution de plus de 450 Digimon au sein du magnifique Monde Numérique d'Iliad. La version pour Nintendo Switch 2, sortie en juillet 2026, le rend plus accessible que jamais. Buy now 2 Digimon Story: Cyber Sleuth 2015 Ce jeu a remis les RPG Digimon au goût du jour, grâce à une structure de jeu de rôle japonais (JRPG) axée sur l'histoire et si accessible qu'elle convertit régulièrement les fans de Pokémon dès leur premier contact. Buy now 3 Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory 2017 Il s'agit d'une histoire parallèle se déroulant dans l'univers de Cyber Sleuth, qui suit un hacker déterminé à laver son nom, avec suffisamment de nouvelles digivolutions et de nouveaux donjons pour récompenser les joueurs ayant déjà terminé le jeu original. Buy now

Vous hésitez encore ? Préparez votre Digivice, car la liste complète ci-dessous couvre tous les styles de jeu, des classiques nostalgiques sur PlayStation aux derniers RPG phares sur les consoles de dernière génération.

Les 10 meilleurs jeux Digimon à découvrir en 2026

Vous trouverez ci-dessous notre classement complet des meilleurs jeux Digimon à découvrir dès maintenant. Cette liste tient compte à la fois de la qualité moderne, de l’impact de la série, de la rejouabilité et des jeux dont les fans parlent encore le plus.

1. Digimon Story : Time Stranger [Meilleur jeu Digimon toutes catégories confondues]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 (PS5/Xbox/PC) – 2026 (Nintendo Switch 2) Développeur Media.Vision Durée moyenne de jeu ~50 h Genre RPG au tour par tour

Digimon Story : Time Stranger est le tout dernier RPG phare de la franchise, et il s’est rapidement hissé au sommet du classement des meilleurs jeux Digimon. Il reprend la formule de la série « Story » avec une présentation nettement plus soignée, un système de combat enrichi et le type de progression par élevage de monstres que les fans de Digimon réclamaient depuis Cyber Sleuth.

Ce qui le distingue, c’est son assurance. Le Monde Numérique d’Iliad est l’un des décors les plus saisissants visuellement de la série, et le passage des rencontres aléatoires à des affrontements avec des ennemis identifiés par des symboles donne véritablement vie à l’exploration.

En réalité, vous préférez explorer le monde plutôt que de le traverser à toute vitesse. Le retour à des statistiques maximales illimitées pour les parcours d’évolution est un détail mineur mais significatif qui récompense les joueurs qui consacrent du temps à leur équipe.

La version pour Nintendo Switch 2, sortie en juillet 2026, ajoute un mode visuel 4K/30 images par seconde et un mode performance 1080p/60 images par seconde, ce qui en fait la version la plus aboutie techniquement du jeu. Si vous cherchez la réponse la plus récente à la question « Quel est le meilleur jeu Digimon ? », c’est le titre qui a le plus de chances d’être cité en premier – et pour cause.

Mon verdict : Digimon Story : Time Stranger est l’un des meilleurs JRPG sur Switch de ces dernières années. Il reprend la formule que tout le monde a adorée dans Cyber Sleuth et la fait évoluer sans perdre ce qui la rendait si spéciale.

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2. Digimon Story : Cyber Sleuth [Idéal pour les débutants en JRPG]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Développeur Media.Vision Durée moyenne de jeu ~40 h Genre JRPG axé sur l'histoire

Le prochain titre sur la liste des meilleurs jeux Digimon est Digimon Story : Cyber Sleuth. C’est ce jeu qui a remis les RPG Digimon sur le devant de la scène pour toute une génération de joueurs, et il reste l’une des recommandations les plus évidentes dans ce genre.

Sa structure axée sur l’histoire, ses combats au tour par tour et son cycle de collection très gratifiant s’associent pour former un jeu qui ressemble moins à un jeu sous licence qu’à un véritable JRPG mettant simplement en scène des Digimon. C’est également l’un des meilleurs RPG au tour par tour consacrés à l’élevage de monstres sur Steam, d’autant plus que l’édition complète regroupe le jeu de base et son contenu post-campagne en un seul achat.

C’est dans le mécanisme de numérisation que réside une grande partie de l’attrait des meilleurs jeux Digimon. Accumuler un pourcentage sur un Digimon jusqu’à ce que vous puissiez le reproduire et l’ajouter à votre équipe est bien plus intéressant qu’il n’y paraît, et dès que vous obtenez votre première évolution au niveau Méga, le cycle de jeu devient véritablement addictif.

L’histoire n’est pas le récit de JRPG le plus complexe jamais écrit, mais elle possède un charme et un élan qui vous portent du début à la fin.

Même plusieurs années après sa sortie, c'est toujours le premier jeu Digimon que je recommande aux débutants – en particulier à ceux qui viennent de Pokémon et qui recherchent un jeu un peu plus pointu et complexe. Le système de limite de mémoire oblige à constituer une équipe de manière plus stratégique que ne le font la plupart des jeux de capture de monstres, et c'est précisément cette difficulté qui donne le sentiment que la récompense est méritée.

Mon verdict : C’est avec *Cyber Sleuth* que la plupart des fans de *Digimon* ont commencé, et pour cause. Il reste l’un des meilleurs points d’entrée dans l’univers des JRPG que la franchise ait jamais produits.

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3. Digimon Story Cyber Sleuth : La mémoire du pirate informatique [Meilleur opus complémentaire de la série]

Notre note Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur Media.Vision Durée moyenne de jeu ~45 h Genre JRPG au tour par tour

Digimon Story : La mémoire du hacker est souvent proposé en lot avec Cyber Sleuth dans les éditions collector, et cela semble tout à fait justifié. Il ne s'agit pas tant d'une suite que d'un jeu complémentaire : il se déroule dans le même univers et suit un autre protagoniste à travers des événements qui se déroulent en parallèle du premier jeu.

Cette structure parallèle fait que des moments qui restaient mystérieux dans Cyber Sleuth apparaissent soudain sous un jour nouveau ici, ce qui constitue une récompense véritablement satisfaisante pour tous ceux qui ont joué aux deux jeux à la suite.

Les mécanismes de base ont été affinés plutôt que repensés. Les restrictions liées à la mémoire pour la constitution d’équipes sont plus strictes, la liste des Digimon s’est élargie, et le récit s’appuie davantage sur la sous-culture des hackers qui fait l’identité de la série Story. Si Cyber Sleuth donnait l’impression de se retenir quelque peu dans la construction de son univers, La mémoire du pirate informatique comble ces lacunes avec une réelle assurance.

Je ne vous recommanderais pas de commencer par cet opus si vous n’avez pas joué à Cyber Sleuth au préalable : la structure parallèle de ces deux excellents jeux Digimon perd en grande partie de son impact sans ce contexte. Mais si vous avez déjà terminé le premier jeu et que vous souhaitez en découvrir davantage avec une touche plus tranchante, La mémoire du pirate informatique répondra parfaitement à vos attentes.

Mon verdict : « La mémoire du hacker » est l'un de ces rares opus complémentaires qui apporte plus qu'il n'enlève. Jouez-y juste après « Cyber Sleuth », et les deux vous donneront l'impression de ne former qu'un seul et même jeu complet.

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4. Digimon World : Next Order [Idéal pour élever des monstres]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2016 Développeur B.B. Studio Durée moyenne de jeu ~60 h Genre Simulation d'élevage de monstres

Digimon World : Next Order n’est pas destiné aux impatients, et c’est justement là tout l’intérêt. Élever simultanément deux Digimon partenaires – suivre leurs programmes d’entraînement, gérer leur durée de vie, les voir vieillir puis finir par disparaître afin de pouvoir élever leurs successeurs – crée un lien entre le joueur et les Digimon qu’aucun autre jeu de la franchise ne parvient tout à fait à reproduire.

Les cycles de fin de vie et de renaissance propres au V-Pet, qui caractérisaient le Digimon World original, sont ici revisités dans un format plus moderne, et ce cycle s’avère gratifiant plutôt que pénalisant.

Le système à deux partenaires est la fonctionnalité phare, et à juste titre. Vos deux partenaires évoluent différemment selon la manière dont vous les entraînez, et les voir tous deux atteindre leur forme « Méga » après des heures de gestion minutieuse constitue l’une des récompenses les plus gratifiantes de tout jeu Digimon.

La structure en monde ouvert confère à la progression une impression d’ampleur qui donne tout son sens aux boucles d’entraînement répétitives tout au long d’une partie pouvant facilement dépasser les 60 heures.

Cela frustrera les joueurs à la recherche d’un JRPG classique, mais si vous appréciez la gestion à long terme des monstres et que vous souhaitez avoir le sentiment d’élever véritablement des Digimon plutôt que de simplement les faire monter en niveau, Next Order est un titre incontournable.

Mon verdict : Next Order n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux Digimon, mais aussi une expérience remarquable d’élevage de monstres au sein de la franchise. Il exige beaucoup de votre temps et de votre patience, et vous récompense pleinement en retour.

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5. Digimon World [Meilleur jeu classique d’élevage de monstres]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Année de sortie 1999 Créateur Bandai Durée moyenne de jeu ~30 h Genre Simulation d'élevage de monstres

Le premier Digimon World reste l’un des jeux les plus importants de la franchise, et y jouer aujourd’hui ne fait que le confirmer, loin de le remettre en cause. Il a introduit cette formule étrange, charmante et parfois d’une impitoyable rigueur, qui a contribué à définir les jeux Digimon pendant des années : l’idée que votre Digimon est une créature vivante dotée d’habitudes, d’humeurs et d’une durée de vie, et non pas simplement une unité que vous gérez pour ses statistiques.

Les cycles de fin de vie et de renaissance du V-Pet vous touchent différemment lorsque vous y jouez pour la première fois. Voir un partenaire que vous avez passé des heures à entraîner disparaître parce que vous avez oublié de le mettre en sommeil au bon moment est une expérience bouleversante que les jeux plus aboutis ne parviennent jamais tout à fait à reproduire.

C’est précisément ce côté brut et imprévisible que les fans gardent en si bonne mémoire, et que Next Order allait plus tard transformer en un jeu plus accessible sans pour autant lui faire perdre son âme.

Selon les critères actuels, le jeu présente véritablement des imperfections : la traduction est étrange, certains mécanismes sont obscurs et le monde ouvert exige une patience que les jeux modernes requièrent rarement.

Mais c’est justement un titre emblématique parce qu’il se démarque radicalement de tout ce qui existe dans le genre. Son caractère expérimental et brut nous rappelle à quel point de nombreux joueurs recherchent activement d’excellents jeux indépendants afin de vivre des expériences uniques qui repoussent les limites, ce que les studios grand public osent rarement faire aujourd’hui.

Mon verdict : Le Digimon World original est brut, étrange et parfois exaspérant – mais c’est l’un des jeux de monstres les plus mémorables jamais créés. Un titre phare de la franchise que vous vous devez d’essayer, surtout si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux Digimon.

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6. Digimon World 3 [Idéal pour les fans de JRPG classiques]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Année de sortie 2002 Développeur BEC Durée moyenne de jeu ~40 h Genre JRPG au tour par tour

Digimon World 3 est un jeu que les fans défendent avec passion, et il suffit d’y jouer un peu pour comprendre pourquoi. Contrairement aux précédents opus de la série Digimon World, qui mettaient l’accent sur l’élevage de monstres, cet opus s’inscrit dans une structure JRPG traditionnelle : constitution d’un groupe, donjons, rebondissements scénaristiques et ce genre d’exploration typique de l’ère PlayStation qui récompense les joueurs prêts à se perdre un peu.

Le début des années 2000 n’a pas été une période favorable aux jeux sous licence, mais Digimon World 3 a largement évité ce piège en s’en tenant à sa structure de RPG avec une véritable conviction. Les trois Digimon de départ que vous choisissez au début façonnent l’intégralité de votre partie, et faire progresser différents Digimon pour débloquer leurs parcours d’évolution confère à la progression une richesse qui m’a surpris lorsque j’y ai joué pour la première fois.

Le rythme traîne parfois en longueur, et la localisation présente quelques bizarreries, mais le cœur du gameplay RPG est suffisamment solide pour que sa communauté de fans dévoués continue d’en parler depuis plus de deux décennies. Pour les joueurs qui recherchent une approche plus traditionnelle du JRPG avec Digimon, sans la complexité des jeux « Story », c’est l’un des choix rétro les plus sûrs de cette liste.

Mon verdict : Digimon World 3 est un jeu empreint de nostalgie, axé sur le JRPG, et qui trouve véritablement sa place dans cette liste des meilleurs jeux Digimon. Ce n’est pas sans raison que sa communauté de fans passionnés l’a maintenu en vie.

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7. Digimon Survive [Idéal pour les fans de jeux axés sur l’histoire]

Notre note Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2022 Développeur Hyde Durée moyenne de jeu ~30 à 40 heures Genre Roman visuel / RPG tactique

Digimon Survive emmène la franchise vers des horizons qu’elle n’avait encore jamais pleinement explorés, et le résultat est l’un des opus les plus controversés et les plus singuliers de la série.

La structure de roman visuel domine l’expérience : de longues séquences de dialogues entre les personnages, des prises de décision dictées par l’intrigue et des évolutions ramifiées basées sur le karma, façonnées par les choix que vous effectuez tout au long du récit. Les phases de combat tactique sont au service de l’histoire, et non l’inverse.

Ce changement a suscité des réactions contrastées parmi les fans qui s’attendaient à quelque chose de plus proche de Cyber Sleuth, mais si vous abordez Survive comme une expérience axée avant tout sur l’histoire, avec des éléments de RPG légers, plutôt que comme un RPG habillé d’une enveloppe de roman visuel, le jeu vous séduira d’une manière dont il est difficile de se détacher.

C’est dans le système de karma que réside la véritable profondeur du jeu : la manière dont vous réagissez face aux personnages et aux situations détermine les voies d’évolution qui s’ouvrent à votre Digimon, ce qui signifie qu’une deuxième partie peut offrir une expérience véritablement différente.

Le ton est plus sombre et plus mature que dans presque tous les autres titres de la franchise. Les personnages sont confrontés à de véritables conséquences, les éléments d’horreur frappent plus fort que prévu, et l’histoire ne choisit pas la facilité aussi souvent que le font généralement les récits des jeux sous licence. Si vous privilégiez les drames des personnages et l’ambiance, « Survive » est le titre le plus mémorable de cette liste après les jeux « Story ».

Mon verdict : Digimon Survive est la tentative créative la plus audacieuse de la franchise. Si vous savez l’apprécier à sa juste valeur, c’est le jeu Digimon le plus captivant sur le plan narratif jamais créé.

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8. Digimon World DS [Idéal pour le jeu sur console portable]

Notre note Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2006 Développeur BEC Durée moyenne de jeu environ 30 heures Genre RPG d'élevage de monstres

Digimon World DS a permis à la franchise de s'imposer sur les consoles portables à un moment où la série avait besoin d'une forte présence sur ce support, et ce titre a constitué l'une des expériences de jeu les plus captivantes de l'ère Nintendo DS.

La combinaison entre les mécanismes d’élevage de Digimon, l’exploration de donjons et la progression régulière propre aux jeux de rôle lui conférait un rythme dans lequel on se plongeait facilement pendant les trajets quotidiens et dont il était difficile de se détacher une fois que les voies d’évolution commençaient à s’ouvrir.

La disposition à double écran fonctionne particulièrement bien ici. Gérer les statistiques de vos Digimon, suivre leurs progrès et consulter les tableaux d’évolution DigiForm, très détaillés, sur l’écran tactile confère à la gestion des menus une dimension tactile que les titres sur consoles de salon n’ont jamais tout à fait réussi à reproduire. Cette sensation nostalgique offerte par le double écran fait véritablement partie de l’attrait des meilleurs jeux Digimon.

Ce n’est pas le jeu Digimon le plus profond de cette liste, et au regard des normes actuelles, les limites de l’ère des consoles portables se font sentir. Mais pour les joueurs qui recherchaient une expérience Digimon fiable et fidèle aux mécanismes du genre lors de leurs déplacements, c’était l’une des meilleures options disponibles – et elle comble toujours ce besoin particulier.

Mon verdict : Digimon World DS est un titre portable compact et satisfaisant qui résiste mieux que la plupart des jeux de son époque. Un excellent choix pour les joueurs qui aiment les boucles de jeu consistant à élever des monstres sur console portable.

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9. Digimon : Combat de cartes numériques [Idéal pour les amateurs de jeux de cartes]

Notre note Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Année de sortie 2000 Créateur Bandai Durée moyenne de jeu ~15 h Genre RPG de combat de cartes

Digimon : Combat de cartes numériques est une franchise qui se démarque véritablement de ses concurrentes, et ce avec un tel brio qu’elle a survécu à la plupart de ses contemporains pour devenir un classique culte. Au lieu de se concentrer sur l’élevage de monstres ou sur une progression classique de jeu de rôle, ce titre transforme l’univers Digimon en un système de combat par cartes – un système bien plus intéressant sur le plan mécanique que ne le laisseraient supposer son époque et sa licence.

La construction de deck présente une réelle profondeur pour un jeu sous licence de l’ère PlayStation. Les cartes sont classées dans des emplacements colorés sur un plateau de combat, et le fait de synchroniser vos actions en fonction des schémas de votre adversaire crée un rythme qui devient étonnamment tactique une fois que vous maîtrisez le système.

La gamme de Digimon est bien représentée dans le pool de cartes, et la quête des cartes les plus rares pour compléter votre deck constitue une expérience dont les fans gardent encore un excellent souvenir, plus de deux décennies plus tard.

Ce n’est peut-être pas le jeu Digimon le plus célèbre, mais il possède une identité forte et un véritable savoir-faire mécanique qui font cruellement défaut à la plupart des jeux de cartes sous licence de la même époque. Si vous appréciez Digimon et les jeux de cartes, il s’agit là de l’une des expériences les plus intéressantes de la franchise.

Mon verdict : « Digimon : Combat de cartes numériques » est, à juste titre, un classique culte parmi les meilleurs jeux Digimon. C’est un jeu bien ciblé, aux mécanismes honnêtes, et bien plus gratifiant que ne pourrait l’espérer quiconque s’attendait à un simple produit commercial destiné à faire de l’argent à la va-vite.

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10. Digimon Rumble Arena 2 [Idéal pour s'amuser rapidement en multijoueur]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Année de sortie 2004 Développeur Black Ship Games Durée moyenne de jeu ~10 h Genre Jeu de combat sur plateforme

Digimon Rumble Arena 2 clôt cette liste en tant que titre le plus accessible de cette sélection ; un jeu de combat sur plate-forme conçu pour les joueurs qui préfèrent l’action aux systèmes de RPG, et qui veulent en profiter immédiatement. La sélection de personnages regorge de Digimon reconnaissables sous leur forme évoluée, les commandes sont suffisamment simples pour être maîtrisées en quelques minutes, et le mode multijoueur chaotique – qui s'apparente vaguement à Super Smash Bros. – tient parfaitement ses promesses.

Je ne vais pas prétendre qu’il possède la profondeur de la plupart des autres jeux de cette liste. Le contenu solo est maigre, l’IA est inégale et les mécanismes de combat sont rudimentaires par rapport à ceux des jeux de combat de plateforme spécialisés. Mais pour des parties décontractées entre amis qui recherchaient des affrontements rapides et un plaisir sans prise de tête, ce jeu tombait à point nommé à une époque où les jeux d’action Digimon étaient rares.

La sélection de personnages, qui comprend des évolutions de niveau Méga issues de plusieurs lignées de Digimon très appréciées des fans, reste l’un des aspects les plus divertissants du jeu. Voir Wargreymon échanger des coups avec Metalgarurumon tandis que le chaos s’installe sur une arène toute simple, c’est exactement le genre de divertissement sans prise de tête pour lequel ce jeu a été conçu.

Mon verdict : Digimon Rumble Arena 2 cherche avant tout à être amusant. Et à ce titre, il reste un jeu de combat nostalgique, facile à prendre en main et idéal pour des parties décontractées.

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Les meilleurs jeux Digimon en un coup d’œil : analyse du gameplay et des évolutions

Vous ne savez pas quel est le meilleur jeu Digimon adapté à votre style de jeu ? Cette analyse passe en revue la liste complète par genre, en mettant l’accent sur le principe d’évolution principal et sur ce qui justifie de choisir chaque titre. Ce tableau vous guide directement vers le jeu qui vous convient.

Si vous appréciez ce principe de collection de monstres et que vous souhaitez découvrir d’autres titres du même genre, consultez notre liste de jeux similaires à Pokémon.

Vous découvrez l'univers de Digimon ? Voici par où commencer

Tous les meilleurs jeux Digimon ne s’adressent pas forcément aux débutants, mais ces trois titres constituent des points d’entrée idéaux selon ce que vous recherchez :

Digimon Story : Time Stranger (2025) – si vous souhaitez vous lancer directement dans le titre le plus récent et le plus abouti, Time Stranger est conçu pour être accessible sans pour autant sacrifier la profondeur du jeu. La version Nintendo Switch 2 constitue le meilleur point de départ

– si vous souhaitez vous lancer directement dans le titre le plus récent et le plus abouti, Time Stranger est conçu pour être accessible sans pour autant sacrifier la profondeur du jeu. La version Nintendo Switch 2 constitue le meilleur point de départ Digimon Story : Cyber Sleuth (2015) – la recommandation la plus évidente dans l’ensemble, et celle vers laquelle la plupart des fans de Pokémon se tournent naturellement. Des mécanismes accessibles, une histoire aboutie et un cycle de collection qui procure une satisfaction immédiate.

– la recommandation la plus évidente dans l’ensemble, et celle vers laquelle la plupart des fans de Pokémon se tournent naturellement. Des mécanismes accessibles, une histoire aboutie et un cycle de collection qui procure une satisfaction immédiate. Digimon World : Next Order (2016) – si vous recherchez l’expérience d’élevage de monstres qui a fait la renommée de la franchise, mais dans un format moderne, commencez par celui-ci. Le système à deux partenaires est exigeant, mais la prise en main est plus en douceur que dans le Digimon World original.

Ces trois titres sont disponibles sous forme de clés de jeu numériques Bandai Namco à petit prix sur Eneba. Choisissez celui qui correspond à votre style de jeu et lancez-vous.

Mon avis général sur les meilleurs jeux Digimon

Les meilleurs jeux Digimon ne se vivent pas de la même manière selon le type de dresseur que vous êtes. Certains recherchent l’attachement profond que procure le fait d’élever un partenaire à partir de zéro, d’autres préfèrent un véritable scénario de JRPG ou le chaos d’une bagarre rapide entre amis. Mais il y en a pour tous les goûts :

Pour les amateurs de JRPG axés sur l'histoire : « Digimon Story : Time Stranger » ou « Cyber Sleuth ». Ces titres prouvent que Digimon peut rivaliser avec les meilleurs JRPG du genre, et pas seulement avec les meilleurs jeux sous licence.

». Ces titres prouvent que Digimon peut rivaliser avec les meilleurs JRPG du genre, et pas seulement avec les meilleurs jeux sous licence. Pour les passionnés d’élevage de monstres : Digimon World : Next Order . Aucun titre de cette liste ne parvient à reproduire l’attachement que vous développez grâce au système de cycle de vie à double partenaire.

. Aucun titre de cette liste ne parvient à reproduire l’attachement que vous développez grâce au système de cycle de vie à double partenaire. Pour les débutants : Cyber Sleuth . Accessible, moderne et largement disponible. Si vous n’avez jamais joué à un jeu Digimon, commencez par celui-ci.

. Accessible, moderne et largement disponible. Si vous n’avez jamais joué à un jeu Digimon, commencez par celui-ci. Pour les amateurs de récits : *Digimon Survive**. Le titre le plus abouti et le plus axé sur l’histoire de la franchise, et celui qui a le plus de chances de vous marquer longtemps après le générique de fin.

Peu importe par où vous commencez, les meilleurs jeux Digimon vous réservent un partenaire. La seule question est de savoir quel Digimon vous êtes prêt à élever.

Foire aux questions