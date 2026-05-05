Les 10 meilleurs jeux « roguelike » sur PS5 en 2026 — Une multitude de jeux en 2D et en 3D

Les meilleurs jeux de type « roguelike » sur PS5 connaissent un succès fulgurant, les développeurs trouvant sans cesse de nouvelles façons de les rendre originaux, exigeants et addictifs. Ils offrent une rejouabilité infinie , et rien ne vaut l’adrénaline que l’on ressent lorsqu’on parvient enfin à surmonter leurs défis impitoyables.

Jeux de combat en 2D, jeux de tir en 3D, jeux d’exploration, jeux de construction de deck… Le genre roguelike ne semble pas manquer d’innovation. Il y en a pour tous les goûts. La difficulté peut également évoluer au rythme de votre progression et vous garantir que, quel que soit votre niveau, il y aura toujours un défi à relever et à surmonter.

La PS5 rend ces expériences roguelike encore plus immersives grâce à son système unique de retour haptique. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans cet univers de gameplay à la fois décontracté et compétitif, où chaque partie apporte un sentiment de progression, je vous présente les meilleurs jeux roguelike disponibles aujourd’hui sur PS5.

Notre sélection des meilleurs jeux roguelike sur PS5

Il est difficile de faire un choix parmi les meilleurs jeux roguelike sur PS5, compte tenu de la grande diversité des titres appartenant à ce genre, mais nous pensons avoir fait du bon travail avec cette liste.

Voici nos trois meilleurs choix, qui vous présentent les meilleurs jeux roguelike du moment.

Risk of Rain 2 : un jeu de tir à la troisième personne à la fois exigeant et fluide, doté d’un mode coopératif addictif, d’une action qui fait monter l’adrénaline et d’une bande-son exceptionnelle qui optimise la rejouabilité. Dead Cells : De superbes animations en 2D pour chaque action, attaque et ennemi, ainsi qu’une ambiance incroyable, parfaites pour les fans qui aiment les jeux hardcore qui les mettent au défi. Dave the Diver : un mélange apaisant de gestion de restaurant et d’exploration des profondeurs marines. Il vous propose une histoire décalée mais charmante et une boucle de jeu extrêmement gratifiante.

Si vous découvrez les jeux roguelike, cette liste vous indiquera quels titres choisir et où les trouver au meilleur prix. Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs jeux roguelike à jouer sur PS5.

Les 10 meilleurs jeux roguelike sur PS5 à découvrir sans plus attendre

Notre liste des meilleurs jeux roguelike sur PS5 comprend des classiques old school, mais aussi de nouveaux titres et des suites qui ont reçu des critiques extrêmement positives. Que vous recherchiez un style pixel art 2D soigné, un environnement 3D chaotique ou un roguelike multijoueur, il y en a pour tous les goûts.

1. Risk of Rain 2

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Hopoo Games Éditeur(s) Gearbox Publishing Metascore 85 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~15 à 100 heures / Idéal pour le mode coopératif / Jeu de tir roguelike en 3D au rythme effréné offrant une rejouabilité exceptionnelle

Risk of Rain 2 est la suite en 3D du jeu Risk of Rain, acclamé par la critique. C’est un véritable exemple de suite qui dépasse toutes les attentes, au point de lui valoir la première place de notre classement des meilleurs jeux roguelike sur PS5.

À chaque partie, votre objectif est de collecter des objets de plus en plus puissants dans une course contre la montre, tout en vous frayant un chemin à travers des hordes de monstres extraterrestres. Les niveaux, l’apparition des ennemis et les objets à récupérer varient à chaque partie, ce qui vous oblige à rester vigilant, quel que soit le nombre d’heures que vous avez déjà consacrées au jeu.

Ce jeu roguelike époustouflant vous encourage à trouver des moyens de le « casser » et de devenir aussi surpuissant que possible, tout en rendant les ennemis suffisamment menaçants pour vous éliminer d’un seul coup aux niveaux de difficulté les plus élevés.

Le jeu est un véritable exercice d’équilibre pour les passionnés invétérés, et une source de plaisir immense lorsque vous vous lancez dans le mode coopératif multijoueur avec des amis. Les parties peuvent devenir incroyablement exigeantes aux niveaux de difficulté les plus élevés, avec des centaines d’ennemis à l’écran, et les capacités matérielles de la PS5 sont idéales pour vous offrir une expérience fluide tout au long de l’aventure.

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2. Dead Cells

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) Motion Twin Éditeur(s) Motion Twin Metascore 89 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~14 à 90 heures / Idéal pour les joueurs chevronnés

Si vous êtes amateur de roguelikes modernes, le nom Dead Cells ne vous est certainement pas inconnu. Depuis sa sortie en 2018, le jeu a connu un succès fulgurant grâce à son univers 2D sombre magnifiquement animé et à son gameplay solo addictif et divertissant, qui offre une rejouabilité exceptionnelle.

Que vous souhaitiez taillader, trancher et écraser vos ennemis avec des armes de mêlée, les éliminer à distance à l’aide d’armes de tir, ou même créer des configurations autour de divers pièges, grenades et améliorations magiques, tout est possible.

Si vous recherchez un jeu dont vous pourrez vous vanter d’avoir terminé à des niveaux de difficulté élevés, c’est celui-ci qu’il vous faut.

De plus, si vous êtes amateur de collaborations ou de crossovers, ce jeu en regorge, notamment avec Hollow Knight, Castlevania, Blasphemous et Hyper Light Breaker, pour n'en citer que quelques-uns, ce qui en fait l'un des meilleurs jeux roguelike sur PS5.

3. Dave le plongeur

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Nintendo Switch Année de sortie 2023 Développeur(s) MINTROCKET Éditeur(s) MINTROCKET Metascore 90 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~25 à 49 heures / Idéal pour une expérience roguelike relaxante / Équilibre entre la plongée et la gestion d’un restaurant

Parmi les jeux roguelike les plus charmants sur PS5, Dave the Diver combine de manière unique une exploration sereine et le chaos de la préparation de sushis, le tout avec un charme irrésistible. Déroutant, certes, mais d’une certaine manière, la boucle de jeu fonctionne à merveille, un peu comme un mélange entre Subnautica et Diner Dash.

Bien que le jeu propose des versions allégées des mêmes éléments de type « roguelike » que l’on retrouve dans les autres titres de cette liste — comme la perte de tout votre butin si vous êtes mis K.O. ou la nécessité de gérer vos ressources pour survivre à des dangers et des ennemis générés de manière procédurale —, il n’en reste pas moins une expérience globalement plus légère en comparaison.

Le ton passe d’une exploration sereine à des combats de boss intenses, puis à des moments de frénésie chaotique au restaurant, mais il ne perd jamais le charme surréaliste qui se dégage de tous ses environnements et personnages hauts en couleur.

Cependant, les amateurs de jeux de type « roguelike » peuvent tout de même compter sur Dave the Diver pour leur proposer des choix significatifs qui maintiennent l’intérêt du gameplay, quelle que soit votre progression dans le jeu.

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4. Pacific Drive

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Windows Année de sortie 2024 Développeur(s) Ironwood Studios Éditeur(s) Kepler Interactive Metascore 79 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~20 à 48 heures / Idéal pour les joueurs qui aiment la gestion des ressources / Une atmosphère post-apocalyptique inquiétante inspirée de l'Amérique des années 80

Pacific Drive s’impose parmi les meilleurs jeux roguelike sur PS5 grâce à un mécanisme de survie captivant, centré sur votre voiture dans un univers apocalyptique inquiétant.

Dans ce jeu, votre voiture est votre bouée de sauvetage, votre seul lien avec le monde des vivants. Malheureusement, cette voiture n’est pas en très bon état lorsque vous commencez votre périple ; vous devrez donc vous frayer un chemin à travers les tempêtes et les dangers surnaturels pour la réparer, faire le plein et l’améliorer.

En tant que roguelike, Pacific Drive propose une génération procédurale des itinéraires, des anomalies et de l’emplacement du butin. De plus, le jeu reproduit à la perfection la pression addictive de la « mort permanente », très appréciée des fans de roguelike, où chaque stratégie que vous élaborez risque d’endommager ou de détruire la voiture que vous vous efforcez constamment d’entretenir.

L’atmosphère de science-fiction inquiétante du jeu contribue à amplifier cette pression, vous poussant à remettre en question chacun de vos choix. Pour ceux d’entre vous qui recherchent les sensations fortes d’un roguelike axé sur la survie, Pacific Drive ne vous décevra pas.

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5. Inscryption

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Jeux de Daniel Mullins Éditeur(s) Devolver Digital Metascore 85 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques Environ 12 à 30 heures / Idéal pour les amateurs d’horreur angoissante / Éléments narratifs brisant le quatrième mur

Inscryption est un jeu de type « roguelike » mêlant survival-horror et construction de deck, dans lequel vous vous retrouvez piégé dans une cabane sombre, contraint de jouer à un jeu de cartes par un personnage mystérieux. Ce jeu vous fait parcourir des donjons remplis d’adversaires de plus en plus redoutables, que vous combattez à l’aide de votre jeu de cartes, en sacrifiant des créatures et en fusionnant des pouvoirs.

Les cartes que vous collectez déterminent votre style de jeu à chaque partie ; vous pouvez vous spécialiser dans les essaims de bêtes, les bloqueurs dotés d’une grande santé, les effets de mort instantanée, et bien plus encore. La gestion des ressources est bien sûr essentielle, et perdre signifie repartir de zéro. Cependant, Inscription comporte une petite fonctionnalité astucieuse : il vous fournit parfois des cartes héritées de vos parties précédentes.

Au fur et à mesure de votre progression, vous constaterez que le jeu change ses règles en un clin d’œil et, plus tard, révèle même des réponses à des mystères tant à l’intérieur du jeu qu’à l’extérieur, au sein de la cabane. La rupture du quatrième mur contribue grandement à l’atmosphère inquiétante du jeu. Tout cela combiné le place parmi les 5 meilleurs jeux roguelike sur PS5 de notre classement.

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6. Les enfants de Morta

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Dead Mage Éditeur(s) Playdigious, 11 Bit Studios Metascore 82 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~14 à 28 heures / Idéal pour les joueurs qui apprécient les récits émouvants / Prenez le contrôle de toute une famille de personnages

Dans Les Enfants de Morta, vous incarnez une famille de guerriers, de mages et de voleurs chargés de mettre un terme à une mystérieuse corruption qui se propage à travers le royaume. Jusqu’ici, rien de bien nouveau pour un RPG ; cependant, le système de combat propose une multitude de donjons générés de manière procédurale que vous devrez traverser au combat, en récupérant du butin et en faisant progresser non seulement le personnage que vous avez choisi, mais aussi toute la famille.

Les amateurs de jeux de type roguelike apprécieront la diversité offerte par le style de jeu de chaque personnage. En plus de disposer d’armes et de spécialisations différentes, chaque membre de la famille possède un arbre de compétences et une histoire uniques que les joueurs devront découvrir au fil de leur progression. De plus, les combats de boss aléatoires, les mini-événements et les pièges dans les salles obligent les joueurs à s’adapter à ces différents styles de jeu d’un donjon à l’autre.

Une fois que vous maîtrisez la mécanique de jeu, celle-ci devient rapidement un cycle addictif qui vous donne envie d’en redemander. Alliant des récits centrés sur la famille à des combats profonds, Les Enfants de Morta mérite pleinement sa place dans notre liste des meilleurs jeux de type roguelike grâce à l’une des narrations les plus touchantes qui soient.

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7. Le magicien de la légende

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) Humble Games Éditeur(s) Contingent99, Limited Run Games, Humble Bundle Metascore 76 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~10 à 30 heures / Idéal pour les joueurs en quête d’action trépidante / De nombreuses possibilités de personnalisation uniques

Le Magicien de la Légende est un autre de ces jeux roguelike cultes, réputé pour son rythme incroyablement rapide et son action exigeante. Vous êtes plongé dans une épreuve où vous devez venir à bout de donjons et affronter les quatre sorciers légendaires avant de pouvoir revendiquer le titre de « Le Magicien de la Légende ».

Le jeu propose plus d’une centaine de sorts parmi lesquels choisir et plus de 200 artefacts qui vous confèrent des effets permettant de personnaliser davantage vos configurations.

Feu, eau, glace, foudre, air et terre : vous pouvez maîtriser les éléments et les déchaîner contre vos adversaires dans des combos visuellement époustouflants et très gratifiants. La difficulté n’est pas non plus une plaisanterie : comme il n’existe aucun réglage permettant de la réduire, vous ne pouvez pas récupérer de points de vie à la légère, et chaque affrontement avec un ennemi devient complexe et impitoyable.

Bien qu’il s’agisse de l’un des jeux les plus anciens de cette liste, il parvient encore aujourd’hui à figurer parmi les meilleurs jeux roguelike sur PS5.

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8. Rogue Legacy 2

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Cellar Door Games Éditeur(s) Cellar Door Games Metascore 88 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~20 à 80 heures / Idéal pour les amateurs de jeux décontractés / Difficulté réglable

Rogue Legacy 2 est un jeu de plateforme d’action en 2D et l’un des meilleurs jeux de plateforme disponibles sur PlayStation 5. Il améliore le premier opus en y ajoutant plusieurs nouveaux systèmes.

Malgré son univers morne et ses boss terrifiants, Rogue Legacy 2 parvient tout de même à s’imposer comme un jeu incroyablement charmant et agréable grâce à son ton léger et à son accessibilité. Et pour faire bonne mesure, les développeurs ont ajouté un niveau de difficulté réglable au jeu afin d’en faire l’un des meilleurs jeux roguelike sur PS5, qui s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux joueurs chevronnés.

Maîtrisez vos sorts et vos armes, et familiarisez-vous avec les salles et les ennemis au fil d’une boucle de jeu pouvant vous occuper pendant près d’une centaine d’heures.

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9. Vampire Survivors

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) poncle Éditeur(s) poncle Metascore 86 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~10 à 50 heures / Idéal pour les joueurs occasionnels qui apprécient les fantasmes de toute-puissance et une ambiance à la Castlevania / Jeu de type « bullet hell » proposant une multitude d’améliorations uniques

Il n’est pas exagéré de dire que Vampire Survivors est à lui seul à l’origine de la popularisation du genre « bullet hell inversé » auprès du grand public. Par conséquent, aucune liste des meilleurs jeux roguelike sur PS5 ne saurait être complète sans Vampire Survivors, un jeu de type « bullet hell » d’une simplicité trompeuse mais d’une addictivité sans fin.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Vampire Survivors est l’un des meilleurs jeux de vampires. Au premier abord, il s’agit d’un simple jeu à défilement vertical, mais la véritable aventure commence dès que vous commencez à améliorer et à découvrir les évolutions de votre arme. Vos maigres boules de feu se transforment en salves imparables, votre simple baguette en mitrailleuse « bullet hell », et le fouet en un véritable mixeur qui fauche tous les ennemis qui osent s’approcher de vous.

Vous pouvez choisir parmi des centaines d’armes et plus d’une centaine de personnages. Chaque arme dispose ensuite de sa propre évolution, que vous pouvez débloquer en associant les bonnes armes et les bons objets passifs dans vos emplacements limités. Vous pouvez même faire équipe avec vos amis pour vivre une expérience multijoueur incontestablement exceptionnelle.

Une fois encore, le retour haptique est ici roi : la manette PS5 vous plonge véritablement dans la sensation d’être écrasé par des hordes d’ennemis à chaque partie.

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10. Spelunky 2

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X et Series S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Mossmouth, Blitworks Éditeur(s) Mossmouth Metascore 87 Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~26 à 170 heures / Idéal pour les amateurs d’exploration à haut risque / Une rejouabilité apparemment infinie et une grande variété de gameplay

Dans Spelunky 2, vous devez descendre dans un immense réseau de grottes où la mort n’est jamais qu’à un faux pas. Le système physique très poussé du jeu fait de chaque bloc et de chaque piège un obstacle potentiellement mortel que vous devez éviter ou franchir.

Bien que le jeu ne propose pas de classes de type RPG auxquelles vous pourriez accéder, les objets que vous collectez tout au long de votre aventure permettent d’adopter des styles de jeu très variés.

Au fur et à mesure que vous descendez dans les biomes colorés de Spelunky 2, vous pouvez secourir des alliés qui vous viendront en aide. Qu’il s’agisse de vous aider au combat, de servir de boucliers humains ou même de se transformer en armes de fortune, ces alliés contribuent à l’atmosphère charmamment chaotique du jeu.

Les amateurs de jeux roguelike hardcore apprécieront tout particulièrement le mécanisme impitoyable de « permadeath » de Spelunky 2 ainsi que la variété infinie de ses défis. Entre les niveaux secrets à découvrir, les nouveaux personnages à débloquer et les parties de défi d’une difficulté extrême, Spelunky 2 offre sans doute la plus grande rejouabilité parmi tous les meilleurs jeux roguelike PS5 de cette liste.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu roguelike sur PS5 ?

Risk of Rain 2 est le meilleur jeu roguelike sur PS5, point final. Nos autres coups de cœur parmi les meilleurs jeux roguelike sur PS5 sont Dead Cells, si vous aimez les jeux à défilement horizontal en 2D, et Dave the Diver pour les joueurs à la recherche d’une expérience décontractée.

Quelle est la durée d’un jeu de type « roguelike » ?

La plupart des parties de roguelike durent entre 20 et 40 minutes, mais vous pouvez y jouer pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. La génération procédurale garantit que les roguelikes restent rejouables d'une partie à l'autre.

Qu'est-ce qu'un jeu de type « roguelike » ?

Les jeux de type « roguelike » constituent un sous-genre des jeux de rôle (RPG) présentant des caractéristiques telles que la mort permanente, des parties aléatoires ou générées de manière procédurale, du butin, des ennemis et de puissants systèmes d'amélioration.