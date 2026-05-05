Les 13 meilleurs jeux de type Metroidvania disponibles sur Switch en 2026

Le « Metroidvania » fait partie de ces genres qui ne perdent jamais de leur attrait. Les meilleurs jeux « Metroidvania » sur Switch allient exploration, jeux de plateforme et action, tout en vous encourageant à devenir de plus en plus fort.

Chaque nouvelle capacité améliore non seulement vos performances au combat, mais vous permet également d’accéder à des zones qui vous étaient auparavant inaccessibles, ce qui rend l’univers du jeu plus riche et plus cohérent à chaque nouvelle découverte.

Il existe de nombreux titres de type Metroidvania, mais lorsqu’il s’agit des meilleurs sur Nintendo Switch, seuls quelques-uns se démarquent véritablement. Face à un choix aussi vaste, faire une sélection a été un véritable défi, mais ne vous inquiétez pas, j’y suis parvenu.

J’ai dressé une liste des tout meilleurs jeux de type Metroidvania disponibles aujourd’hui sur Switch, chacun offrant une aventure inoubliable et illustrant à la perfection ce qui fait de ce genre un favori des fans.

Nos coups de cœur parmi les jeux de type Metroidvania sur Switch

Certains titres se démarquent toutefois, même parmi les meilleurs. En ce qui concerne les jeux Metroidvania sur Switch, voici ceux qui figurent sur la liste des « incontournables » :

1 Hollow Knight 2017 Un jeu indépendant fantastique qui s'est imposé comme l'une des références des Metroidvanias modernes. Buy now 2 Metroid Prime Remastered 2023 On dit souvent qu’on ne peut pas améliorer la perfection, mais cette version remasterisée y parvient pourtant. Buy now 3 Metroid Dread 2021 Il propose un mélange magistral entre une expérience de furtivité haletante et l'action propre à Metroid. Buy now

Mais bien que ces jeux soient la crème de la crème, chaque titre de cette liste mérite absolument le détour. Poursuivez votre lecture pour découvrir la sélection complète et savoir quels univers Metroidvania vous attendent sur la Nintendo Switch.

Les 13 meilleurs jeux de type Metroidvania sur Switch que tout joueur devrait essayer

On comprend aisément pourquoi le genre Metroidvania est si populaire : des mécanismes simples, de nombreuses façons d’aborder l’histoire et l’intégration d’éléments de RPG constituent une base solide pour un très bon jeu.

Mais si de nombreux jeux parviennent à trouver le juste équilibre pour créer cette boucle addictive, certains vont encore plus loin, notamment sur la Switch.

Passons maintenant à la liste des incroyables jeux Metroidvania sur Switch :

1. Hollow Knight [Le Metroidvania le plus emblématique sur Nintendo Switch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur Team Cherry Durée moyenne de jeu environ 45 heures Note Metacritic 90

Commençons par l’un des jeux de type « Metroidvania » les plus marquants de la dernière décennie : Hollow Knight.

Malgré un genre plutôt saturé, Hollow Knight a réussi à se démarquer nettement de ses concurrents. Le plus beau dans tout ça ? Team Cherry a tout réussi, des personnages excentriques mais inoubliables aux combats précis et percutants, en passant par sa propre interprétation de la narration propre aux jeux de type « Soulslike » – ce qui fait de ce jeu incroyable l’un des meilleurs jeux de type « Metroidvania » de tous les temps.

Pourquoi nous l’avons choisi Hollow Knight se distingue par sa combinaison magistrale de combats précis et exigeants, d’exploration vaste et d’un univers inoubliable. Ce jeu incarne parfaitement l’essence même d’un Metroidvania tout en y ajoutant son propre style unique, ce qui en fait un incontournable de toute collection Switch.

Dans Hollow Knight, vous incarnez un guerrier sans nom (et plutôt mignon). Devant vous s’étend le royaume d’Hallownest, vide et presque dépourvu de vie. Pour découvrir qui vous êtes et ce que vous devez accomplir, vous devez vous lancer dans une aventure périlleuse à travers les ruines de ce royaume, et finalement décider de son sort.

En matière de gameplay, Hollow Knight s’apparente davantage aux jeux NES de style rétro qu’à ses homologues orientés RPG. Avec seulement cinq masques de santé au départ et peu de moyens de les récupérer, vous devrez maîtriser le système de combat rapide, brutal et captivant de Hollow Knight. Les ennemis normaux comme les boss constituent des adversaires redoutables ; préparez-vous donc à être mis à rude épreuve.

Ce qui pourrait toutefois vous surprendre le plus, c’est le style de Hollow Knight. Alors que l’univers et les combats pourraient lui conférer une atmosphère sombre et lugubre, le jeu propose au contraire une exploration d’une beauté envoûtante, presque fantaisiste, dans un monde peuplé d’insectes, le tout accompagné d’une bande-son fantastique qui reste une référence en matière de bons jeux de type Metroidvania.

Mon verdict : Hollow Knight est l’un de ces rares jeux qui réussit tout sur toute la ligne – c’est tout simplement un incontournable pour les amateurs de Metroidvania.

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Que disent les joueurs ?

Sixdayworkday ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est sans conteste l'un des meilleurs jeux de type « Metroidvania » auxquels j'ai jamais joué.

2. Metroid Prime Remastered [Le meilleur Metroidvania original revisité sur Nintendo Switch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2023 Développeurs Retro Studios, avec le concours d’Iron Galaxy Studios et de plusieurs autres studios Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 94

Petit rappel historique : le dernier jeu Metroid avant Metroid Prime était Super Metroid. Personne ne savait comment adapter ce genre à la N64, et il semblait impossible de faire mieux que Super Metroid.

Cela a toutefois laissé aux développeurs tout le temps nécessaire pour peaufiner leur projet, et lorsque Metroid Prime est enfin sorti, ce fut un succès phénoménal – à tel point que non seulement Nintendo a cherché à reproduire ce succès avec une version remasterisée, mais que les joueurs ne cessent de s’y adonner. Sans surprise, c’est également l’un des meilleurs jeux sur la Nintendo Switch.

Pourquoi nous l’avons choisi Metroid Prime Remastered conserve tout ce qui a fait de l’original un classique, tout en l’enrichissant de graphismes modernes, de commandes améliorées et de subtiles modifications du gameplay. Cela en fait non seulement un jeu incontournable pour les fans de longue date de Metroid, mais aussi l’une des meilleures expériences de type Metroidvania sur la Nintendo Switch.

Metroid Prime Remastered est, à bien des égards, presque identique à l’original. C’est toujours la même aventure en FPS à travers Tallon IV, et presque rien n’a changé. C’est toujours le même Metroidvania bourré d’action où vous devrez vous frayer un chemin à coups de fusil et d’explosifs à travers une planète extraterrestre tout en collectant des outils de déplacement et en explorant le dernier cul-de-sac.

Ce qui diffère toutefois, ce sont les nombreuses améliorations visuelles et sonores dont le jeu a bénéficié. Metroid Prime Remastered vous offre une refonte visuelle complète et de s effet s sonores nettement améliorés (grâce au matériel moderne), mais il a également été enrichi d’une multitude d’améliorations de confort de jeu, telles que des commandes optimisées, des ajustements au niveau des armes et des détails minutieux qui donnent encore plus de vie à cet univers.

Mon avis : Même si vous n'êtes pas fan de Metroid, ce jeu vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour l'expérience FPS qu'il offre.

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Que disent les joueurs ?

JudesNana ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tout en restant fidèle à l'original, la version remasterisée de Metroid Prime propose des graphismes améliorés et des optimisations visant à faciliter le jeu. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil, surtout si vous avez apprécié le jeu original.

3. Metroid Dread [Le meilleur Metroidvania furtif à enjeux élevés sur Switch]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeurs Mercury Steam, Nintendo EPD, Nintendo Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic 88

On pourrait penser qu’avec le succès de Metroid Prime, tous les jeux Metroid deviendraient des jeux de tir à la première personne. Comme l’a prouvé Metroid Dread, la 2D (bon, d’accord, la 2,5D) reste la perspective de prédilection des fans de Metroidvania, et ce jeu allait devenir l’un des meilleurs jeux d’aventure de tous les temps.

Ce jeu reprend là où Metroid Fusion s'était arrêté. Lorsque les parasites X refont surface (au sens figuré) sur la planète ZDR, c'est à la seule personne immunisée contre l'infection qu'il revient de s'en occuper.

Comme si cela ne suffisait pas, sept robots E.M.M.I., envoyés par la Fédération galactique, se sont rebellés. Ces machines sont « fabriquées à partir du matériau le plus résistant de l’univers », alors ne vous y trompez pas : si l’un d’entre eux attrape Samus, c’est pratiquement game over, à moins que vous ne soyez d’une précision redoutable lors du QTE.

Pourquoi nous l’avons choisi Il est difficile de passer d’un genre à l’autre avec autant de maîtrise que le fait Metroid Dread. Même sans ce gameplay mêlant les genres, il s’agit tout de même d’un jeu très solide. Ses affrontements intenses contre les E.M.M.I. et son exploration enrichissante en font un Metroidvania hors du commun sur Switch.

D’où la partie « dread » du titre. Contrairement aux autres titres Metroid, Dread intègre la furtivité dans son gameplay. Pour maîtriser ce nouvel environnement, vous devrez à la fois explorer, utiliser de nombreux outils, apprendre à rester silencieux, rester dans l’ombre et éviter les combats que vous ne pouvez pas gagner.

Mon verdict : si vous recherchez quelque chose de nouveau dans l’univers Metroid, Metroid Dread saura certainement vous satisfaire.

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Que disent les joueurs ?

anawe_902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je n'avais joué qu'à Prime et je pensais que je n'apprécierais jamais un Metroid en 2D. Je suis ravi de dire que Dread m'a prouvé le contraire.

4. Super Metroid [Le meilleur classique du genre Metroidvania sur Nintendo Switch]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes SNES, Nintendo Switch Année de sortie 1994 Créateurs Nintendo R&D1, Intelligent Systems Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic N/A (jeu antérieur au lancement de Metacritic)

Lorsque l’on évoque les « Metroidvanias », plusieurs jeux viennent immédiatement à l’esprit, et Super Metroid en fait partie.

Dans ce premier opus de la franchise, Samus se lance à la poursuite de Ridley et des larves de Metroid volées sur la planète Zebes. Comme on pouvait s’y attendre, les choses tournent mal tant pour Samus que pour les pirates de l’espace ; c’est donc à la chasseuse de primes de remettre de l’ordre – et de préparer le terrain pour Fusion et Prime.

Pourquoi nous l’avons choisi Super Metroid est à l’origine de la moitié du nom de ce genre. Bien qu’il puisse paraître dépassé selon les normes actuelles, la conception de ses niveaux et de son gameplay reste la référence absolue à laquelle tous les autres « Metroidvanias » sont comparés.

Une conception des niveaux à la fois compacte et riche (avec une disposition ingénieuse de la carte), une exploration au rythme parfaitement maîtrisé, des commandes précises et un cadre fantastique se sont combinés pour faire de ce jeu un chef-d’œuvre inoubliable.

Mon verdict : Super Metroid est un jeu ancien, mais il reste un véritable bijou. Si vous souhaitez découvrir comment les « Metroidvanias » sont devenus le genre populaire qu'ils sont aujourd'hui, vous devriez absolument vous plonger dans celui-ci.

Que disent les joueurs ?

ACID_Candy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est incroyable qu'un vieux jeu ait si bien résisté à l'épreuve du temps.

5. Ori et la Volonté des Lueurs [Meilleure aventure Metroidvania axée sur l’histoire]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeurs Moon Studios, Xbox Game Studios, Iam8Bit Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 90

Ce jeu de plateforme émouvant a été pour moi un succès inattendu. Ori et la Volonté des Lueurs m’a captivé par sa présentation et son histoire. Il est très facile de recommander ce titre comme un excellent Metroidvania sur Nintendo Switch.

Dans la peau d’Ori, vous explorerez une carte immense et collecterez divers outils qui vous permettront de découvrir davantage ce monde. Je tiens également à souligner que le système de combat est nettement amélioré cette fois-ci : les combats ne se résument plus à « marteler le bouton d’attaque ».

Pourquoi nous l’avons choisi La série Ori ne cesse d’impressionner par sa présentation. Les feux follets, en particulier, a réussi à trouver le juste équilibre entre des graphismes exceptionnels, un gameplay fluide et une histoire marquante.

Les feux follets se distingue des autres jeux de type Metroidvania par l’importance qu’il accorde à l’histoire, qui rivalise avec celle de certains des plus grands jeux narratifs. Alors que de nombreux Metroidvania ne proposent qu’une histoire symbolique (car, pour l’essentiel, il s’agit de farmer, de collecter des objets rares et de devenir plus fort), l’histoire profondément émouvante transparaît dans presque tous les aspects du jeu.

De plus, « Ori et la Volonté des Lueurs » se distingue par un style graphique unique, peint à la main, qui est toujours un régal pour les yeux, que vous parcouriez le monde ou que vous affrontiez une succession d’adversaires.

Mon verdict : même si vous avez déjà joué à Ori et la forêt aveugle, Ori et la Volonté des Lueurs est un jeu de type Metroidvania qui vous marquera longtemps.

Que disent les joueurs ?

Fourthmanifold ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il est meilleur que le premier jeu Ori à tous les égards.

6. Axiom Verge [Meilleur hommage aux Metroidvanias classiques]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur Thomas Happ Games Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 84

Axiom Verge ressemble à Super Metroid. Il se joue et donne la même impression que Super Metroid. Mais malgré cette très forte inspiration, ce titre a réussi à se tailler une place à part.

Créé par le talentueux développeur de jeux indépendants Thomas Happ, Axiom Verge vous met dans la peau de Trace, une survivante d’un accident de laboratoire, piégée dans un monde étrange et extraterrestre. Pour survivre dans cet environnement et découvrir ce qui s’est passé, vous devrez compter sur une vaste gamme d’outils et de gadgets à collectionner, ainsi que sur les conseils d’une voix mystérieuse.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu ne se contente pas de puiser dans la force de ses sources d’inspiration, il joue également avec les attentes des joueurs chevronnés de Metroidvania. C’est cette audace, associée à un gameplay solide, qui a valu à Axiom Verge une place dans ma liste.

Les ennemis abondent dans Axiom Verge, mais heureusement, vos armes sont parfaitement adaptées aussi bien au combat rapproché qu’aux affrontements à distance. En chemin, vous trouverez également d’autres outils de mobilité pour vous aider à atteindre des zones éloignées et à dévoiler davantage la carte. Un programme assez classique.

S'il serait bien trop facile de créer un Metroidvania de qualité en s'inspirant des éléments clés des grands classiques du passé, Axiom Verge va encore plus loin. Il offre des commandes raffinées, des graphismes époustouflants qui rappellent l'époque de la SNES, ainsi qu'une ambiance soigneusement travaillée dans chaque zone.

Mon verdict : Axiom Verge est un hommage plein d’amour aux précurseurs de la franchise, mais il offre également un gameplay exceptionnel. Les joueurs de longue date de Metroidvania voudront sans aucun doute y jeter un œil, même s’il convient également parfaitement aux débutants.

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FarmingInTheRain ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une belle hommage à Super Metroid. Je recommanderais toutefois ce jeu aux joueurs chevronnés du genre Metroidvania.

7. Blasphemous 2 [Meilleur Metroidvania d’horreur religieuse sur Switch]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeurs The Game Kitchen, Team17 Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 84

Ayant reçu une éducation résolument catholique, je n’aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que la religion puisse être aussi… « metal ». Blasphemous et sa suite, Blasphemous 2, m’ont prouvé le contraire.

Dans ce Metroidvania, vous incarnez à nouveau le Pénitent, tiré de son repos bien mérité par le retour du Miracle. Une fois encore, vous devez revêtir votre capirote et reprendre votre pénitence en menant une croisade à travers les terres de Cvstodia, un monde dément et grotesque où la foi déforme la chair et où les prières trouvent une réponse auprès d’oreilles surnaturelles.

Tout comme Hollow Knight, Blasphemous 2 adopte une approche plus « hardcore » en matière de combat. Bien que le jeu intègre quelques éléments de RPG et de « soulslike », les combats dépendent en grande partie de votre maîtrise des outils à votre disposition, ainsi que de votre capacité à repérer les moments clés pour lancer des contre-attaques décisives.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce Metroidvania ne se contente pas d’offrir des bases fantastiques, il assume aussi pleinement son identité. Quand on pense à un « Metroidvania sanglant », on pense à Blasphemous.

C’est dans sa présentation que Blasphemous 2 excelle. L’horreur religieuse est poussée à son paroxysme et ne faiblit jamais. Des fanatiques religieux pervertis par leur dévotion aux fidèles innocents dont les prières ont été prises bien trop au pied de la lettre, Blasphemous 2 n’hésite jamais à montrer à quel point ses designs et ses animations peuvent être dérangés.

Mon verdict : Blasphemous 2 est remarquable tant au niveau du gameplay que de la présentation. Ceux qui recherchent une aventure littéralement viscérale ne manqueront pas d’adorer ce jeu.

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oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une excellente suite d'un jeu déjà excellent. L'horreur religieuse n'a jamais été aussi captivante.

8. Bloodstained : Ritual of the Night [Le meilleur renouveau du genre Metroidvania gothique sur Switch]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2019 Développeurs ArtPlay, 505Games, NetEase (versions mobiles) Durée moyenne de jeu environ 30 heures Note Metacritic 83

Ma première expérience de jeu avec Bloodstained : Ritual of the Night correspondait, en tous points, au mème d’Anton Ego dans Ratatouille. Tout ce que j’aimais dans Castlevania et Symphonie de la nuit s’y retrouvait, et c’est l’un des meilleurs jeux d’action-RPG de type Metroidvania auxquels j’ai jamais joué.

Dans la peau de Miriam, la « Shardbinder », vous vous réveillez après un sommeil de dix ans dans un monde transformé. La Guilde d’alchimie est en ruines, des démons peuplent désormais le monde et, pire encore, votre ami d’enfance Gebel règne désormais en maître sur un château infernal.

Pourquoi nous l'avons choisi Bloodstained : Ritual of the Night marque (si j’ose dire) un retour en force pour Koji Igarashi. Même en faisant abstraction du facteur nostalgie, Bloodstained développe considérablement les bases posées par les autres titres de la série Castlevania signés IGA.

En termes de gameplay, Bloodstained se joue de manière très similaire à Symphonie de la nuit et à la série Sorrow. À chaque démon vaincu, Miriam peut absorber ses pouvoirs – au prix de souffrances – grâce à des « Shards », ce qui lui permet d’acquérir des capacités actives, d’invocation et passives. En outre, elle peut s’équiper de diverses armes et armures, ainsi que gagner des niveaux et devenir plus forte.

C’est, comme certains le disent, une aventure très familière. Mais même si beaucoup ont déjà vécu ce parcours, il vaut tout de même largement la peine d’être entrepris, car il est l’œuvre du célèbre Koji Igarashi, l’un des principaux artisans de *Symphonie de la nuit**.

Mon verdict : *Bloodstained : Ritual of the Night* pourrait tout aussi bien être qualifié de *Symphonie de la nuit* moderne. Si vous recherchez un *Metroidvania* à forte composante RPG dans lequel vous pourrez vraiment vous plonger, ce jeu est fait pour vous.

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AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un « Castlevania » juridiquement distinct. En réalité, il est plus proche des jeux originaux ; on ressent vraiment la touche d'IGA.

9. Collection Castlevania « Advance » [La meilleure collection de jeux de type Metroidvania sur Switch]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur Konami Digital Entertainment Durée moyenne de jeu environ 50 heures Note Metacritic 83

Si vous avez découvert l'engouement pour Castlevania ou Bloodstained un peu trop tard et que vous avez manqué certains titres du début des années 2000, ne vous inquiétez pas : la Castlevania : Collection avancée est là pour vous. Cette anthologie regroupe 4 titres de la franchise : Le Cercle de la Lune, L’harmonie de la dissonance, Aria of Sorrow et Dracula X.

Pourquoi nous l'avons choisi Non seulement chacun de ces titres de la collection Castlevania Advance offre un aperçu des racines du genre et de ses débuts, mais ce sont également des jeux de grande qualité en soi (je dois toutefois ajouter que Le Cercle de la Lune est assez maladroit).

Tous ces jeux (à l’exception de Dracula X) explorent les mécanismes de Symphonie de la Night. Non seulement ils utilisent des équipements pour améliorer les statistiques, mais chacun dispose également d’un système de magie unique : les cartes DSS de Circle, le grimoire et les combinaisons d’armes secondaires d’Harmony, ainsi que le système d’âmes d’Aria, qui perdure aujourd’hui sous la forme des « shards » de Bloodstained.

Bien qu’ils ne redéfinissent pas tout à fait le genre autant que Symphony, chacun des jeux de l’Collection « Advance » constitue un excellent moyen de découvrir comment les premières innovations du genre allaient évoluer – et ils sont également très amusants.

Mon verdict : Collection Castlevania « Advance » est un incontournable pour ceux qui souhaitent non seulement se plonger dans l’histoire du Metroidvania, mais aussi profiter de quelques excellents titres de la première heure.

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AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je vous le recommanderais tout de même, car tous ces jeux sont, à mon avis, incontournables. À l'exception de CotM.

10. L’Express de l’île de Yoku [Meilleure aventure hybride de type Metroidvania sur Nintendo Switch]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeurs Villa Gorilla, Team17 Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 83

Dans L’Express de l’île de Yoku, vous incarnez Yoku, le minuscule maître de poste de l’île de Mokumana. Vos projets d’une vie paisible et confortable sont bouleversés lorsque vous découvrez que vous devez remettre l’île sur pied en aidant le dieu de l’île. Bon, rien de bien grave.

Mais même si cela ressemble au scénario d’un Metroidvania sérieux, c’est tout le contraire. L’Express de l’île de Yoku se distingue non seulement par ses graphismes mignons et charmants, mais aussi par son gameplay. En effet, L’Express de l’île de Yoku intègre des mécanismes de flipper dans son gameplay.

Cela signifie que vous ne devrez pas seulement courir partout et collecter des objets pour vous aider à explorer davantage, mais que vous devrez également utiliser des flippers et des déflecteurs pour frapper la balle de Yoku. J’espère que vous avez une bonne manette Switch à portée de main.

Pourquoi nous l'avons choisi « Un Metroidvania de flipper », voilà une expression à laquelle je ne m’attendais vraiment pas, mais L’Express de l’île de Yoku mêle magistralement ces deux genres pour offrir une aventure originale, unique et, surtout, très amusante.

Heureusement, L’Express de l’île de Yoku ne tombe pas dans le piège d’une innovation excessive sans avoir été testé en conditions réelles. Bien que le concept soit novateur, je vous assure que le gameplay n’a pas été sacrifié au profit de cette fonctionnalité, et qu’il s’agit toujours d’un Metroidvania très solide et de l’un des meilleurs jeux familiaux disponibles sur Nintendo Switch.

Mon verdict : si vous recherchez une variante originale mais amusante des jeux de type Metroidvania, essayez L’Express de l’île de Yoku.

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This_Is_A_Username ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu de type Metroidvania relativement facile. Mignon et charmant. Un excellent titre à découvrir après le travail.

11. Monster Boy et le royaume maudit [Le meilleur Metroidvania avec changement de forme sur Switch]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 Développeurs Game Atelier, FDG Entertainment Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 86

Dans Monster Boy et le royaume maudit, vous incarnez Jin, qui s’est retrouvé transformé en cochon par son oncle Nabu, alors que celui-ci était ivre. Heureusement, être un cochon présente certains avantages, et Jin doit donc apprendre à tirer parti de sa nouvelle apparence pour découvrir pourquoi son oncle, d’ordinaire si gentil, a décidé de transformer tous les habitants du royaume.

Le gameplay repose sur des éléments classiques du jeu de plateforme, agrémentés d’une touche de RPG. Non seulement Jin peut acquérir de nouvelles formes animales, chacune dotée d’un nouvel ensemble de pouvoirs, mais vous devrez également gagner de l’or pour acheter un nouvel équipement plus performant, qui vous permettra d’affronter vos adversaires à armes égales.

Pourquoi nous l’avons choisi Monster Boy et le royaume maudit est à la fois facile à prendre en main et à jouer, et propose des mécanismes de RPG solides. Le changement de forme est la cerise sur le gâteau, et le fait de pouvoir combiner plusieurs formes pour résoudre des problèmes est particulièrement génial.

Dans l’ensemble, *Le garçon monstre et le royaume maudit* est un jeu de type « Metroidvania » très simple mais bien réalisé. Grâce à son univers fantastique inspiré des contes de fées, je le classerais également parmi les meilleurs jeux Switch pour enfants.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu plus léger mais qui offre tout de même beaucoup de contenu, « « Monster Boy et le royaume maudit » devrait vous plaire.

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J154PS1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu de type Metroidvania vraiment créatif qui sort des sentiers battus en vous mettant au défi de combiner les atouts de chaque forme.

12. Le Prince de Perse : La Couronne perdue [Le meilleur Metroidvania fluide et amusant sur Switch]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2024 Développeurs Ubisoft Montpellier, Ubisoft Durée moyenne de jeu environ 30 heures Note Metacritic 86

Cela faisait un bon moment que je n’avais plus entendu parler de Le Prince de Perse – ma dernière expérience avec la franchise remontait à la SNES – et j’ai donc été surpris d’apprendre qu’elle faisait son retour sous la forme d’un jeu de type Metroidvania. Une surprise, certes, mais très bienvenue.

Dans ce Metroidvania, vous incarnez Sargon, membre des Immortels, une secte d’élite de guerriers. Ce qui aurait dû être un moment de fête après une bataille âprement remportée tourne au désastre : le prince Ghassan est enlevé et des anomalies temporelles font des ravages. Bref, rien de bien nouveau.

Pourquoi nous l’avons choisi Je vais être franc : cela faisait très, très longtemps que je ne m’étais pas autant amusé avec un jeu Ubisoft. Le Prince de Perse : La Couronne perdue est simple, charmant, d’une durée idéale et, surtout, très satisfaisant à jouer.

La couronne perdue donne l’impression d’être une sorte de renaissance pour le genre. En y jouant, j’ai eu le sentiment que l’équipe expérimentait pour voir dans quelle direction elle allait orienter cette nouvelle itération de la franchise, et l’histoire a été plutôt inégale pour beaucoup de gens, moi y compris.

Mais surtout, les fondamentaux du genre « Metroidvania » de *La couronne perdue* – les phases de plate-forme et les combats – sont parfaitement maîtrisés, ce qui en fait un excellent titre à tous les égards, tant pour les débutants que pour les vétérans. Le point fort absolu de ce titre réside sans doute dans ses combats : tendus, précis et très gratifiants, à l’image des meilleurs jeux de combat sur Switch.

Mon verdict : Le Prince de Perse : La Couronne perdue saura certainement vous satisfaire si vous recherchez une expérience « Metroidvania » compacte et riche en action.

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Que disent les joueurs ?

RenaissanceSucks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Tout est presque parfait — j'aurais juste aimé que l'histoire soit plus captivante, mais le gameplay compense largement ce petit bémol.

13. Ender Magnolia : Bloom in the Mist [Le meilleur Metroidvania de la Switch, à l’ambiance sombre et au contenu riche]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateurs Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Durée moyenne de jeu ~25 heures Note Metacritic 84

Le dernier, mais certainement pas le moindre, est *Ender Magnolia : Fleur dans la brume**. À l’instar du jeu précédent, *Ender Lilies : Quietus des Chevaliers**, il s’agit d’un *Metroidvania* sombre, atmosphérique et mélancolique – ce qui en fait également l’un des meilleurs jeux dans la veine de *Hollow Knight*.

Pourquoi nous l’avons choisi On voit clairement que les développeurs ont tiré les leçons d’Ender Lilies. Ces enseignements ont été pris à cœur lors de la création d’Ender Magnolia : Fleur dans la brume : non seulement le jeu est exceptionnel sur le plan mécanique, mais il se distingue aussi incontestablement tout en approfondissant l’univers d’Ender.

Dans cette suite, vous incarnez Lilac, une « Attuner » dotée du pouvoir de sauver les Homunculi, de puissantes formes de vie artificielles qui constituent l’équivalent, dans l’univers de Magnolia, des esprits de Lilies. Dans ce Metroidvania aux accents de RPG, Lilac peut gagner des niveaux et s’équiper d’objets, mais gardez à l’esprit que la plupart de vos statistiques proviennent de votre équipement.

Bon nombre des petits désagréments présents dans Lilies ont été corrigés, et Magnolia va encore plus loin que Lilies, non seulement en termes de gameplay, mais aussi sur le plan narratif. Avec un récit puissant et émouvant, Magnolia est un Metroidvania qui marque des points non seulement sur le plan de l’action, mais aussi par son impact émotionnel.



Mon verdict : même si vous n’avez pas joué au premier opus, l’univers mélancolique de Magnolia, son gameplay soigné et son récit captivant vous feront facilement l’adopter.

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Que disent les joueurs ?

cre8osoter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un excellent jeu de type Metroidvania à l'ambiance exceptionnelle. La bande originale est également superbe.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu de type Metroidvania sur Switch ?

Le meilleur jeu de type Metroidvania sur Switch est une question de goût, mais personnellement, je citerais Hollow Knight. Son vaste monde interconnecté, ses combats exigeants et son univers immersif établissent une nouvelle référence pour le genre sur Nintendo.

Existe-t-il des jeux Metroidvania « cosy » sur Switch ?

Oui ! Bien que la plupart des jeux de type Metroidvania soient très axés sur l’action, il existe quelques options plus « douillettes » sur Switch. L’Express de l’île de Yoku, Le garçon-monstre et le royaume maudit et Ori et la Volonté des Lueurs proposent une exploration relaxante, des graphismes charmants et un gameplay accessible.

Quel a été le premier véritable jeu de type « Metroidvania » sur Switch ?

Le premier véritable jeu de type « Metroidvania » sur Switch était *Blaster Master Zero*, sorti le 9 mars 2017, soit seulement 6 jours après le lancement de la Nintendo Switch.

Quel jeu Castlevania propose un monde ouvert ?

Aucun jeu Castlevania n’est en monde ouvert. Les jeux de type « Metroidvania » reposent sur une progression linéaire, le retour sur ses pas et l’utilisation de nouveaux outils pour accéder à des zones auparavant inaccessibles ; cela va à l’encontre de la conception en monde ouvert qui permet aux joueurs de simplement se promener où bon leur semble.

Quels sont les Metroidvanias les plus difficiles sur Switch ?

Le classement des Metroidvanias les plus difficiles sur Switch est subjectif, car chacun rencontre des difficultés différentes. Cela dit, je citerais Hollow Knight : Silksong – il est encore plus difficile que Hollow Knight.