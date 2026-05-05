Les 12 meilleurs jeux de survie sur Switch en 2026 – Le guide ultime pour les joueurs

Les meilleurs jeux de survie sur Switch vous marquent d’une manière particulière, car chaque session de jeu se vit comme une histoire à part entière. Il m’est arrivé de passer des nuits à survivre de justesse à une tempête de neige dans *The Long Dark*, ou de passer des heures à construire une base dans *Minecraft*, pour la voir finalement détruite par des créatures. Jouer sur la Switch rend ces moments encore plus intenses.

Certains jeux mettent l’accent sur l’action pure et le danger, tandis que d’autres privilégient l’artisanat et le travail d’équipe, ce qui vous offre un large choix. Quoi qu’il en soit, ils mettent tous votre créativité et votre patience à l’épreuve à leur manière. Voici notre liste des meilleurs jeux de survie sur Switch en 2026 , ceux qui nous donnent envie de revenir pour « encore une partie ».

Nos coups de cœur parmi les jeux de survie sur Switch

Certains jeux de survie sur Switch sortent vraiment du lot. Ce sont ceux vers lesquels vous revenez sans cesse, car ils allient défi, créativité et plaisir d’une manière qui marque les esprits. Voici les trois qui, selon nous, se démarquent du reste.

Subnautica (2018) – Peu de jeux parviennent à créer une atmosphère comme celle-ci. C’est à la fois tendu, palpitant et inoubliable lorsque vous explorez des océans extraterrestres et de nouvelles profondeurs. Minecraft (2009) – C’est simple : Minecraft reste le jeu de survie de référence. Vous pouvez tout construire, survivre à des nuits interminables et vous enfoncer au cœur de grottes ou de fermes. The Long Dark (2017) – Un univers rude, glacial et d’un réalisme brutal. Chaque décision compte lorsque vous luttez contre la faim, le froid et l’isolement dans cette nature sauvage gelée.

Ce sont nos coups de cœur, mais il existe bien d'autres jeux de survie sur Switch à découvrir.

Les 12 meilleurs jeux de survie sur Switch – Liste complète

Vous pouvez faire naufrage au milieu de l’océan, vous perdre dans la jungle, ou même rétrécir pour combattre des fourmis dans votre jardin ; la survie sur Switch se décline sous toutes les formes. Chaque titre propose des défis, des styles et des options uniques qui vous tiendront en haleine. Passons-les tous en revue.

Combien de ces meilleurs jeux de survie sur Switch avez-vous déjà joués ?

1. Subnautica [Idéal pour l’exploration sous-marine]

Note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Aventure, Exploration Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2018 (portage sur Switch en 2021) Créateur(s) Unknown Worlds Entertainment Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de survival horror mêlés à l’exploration Ce que j’ai apprécié Le mélange constant d’émerveillement et de terreur lors de l’exploration des zones les plus profondes

Il y a des jeux que l’on aimerait revivre avec un regard neuf. Subnautica fait partie de ces jeux ; le moment où l’on s’échappe d’un vaisseau spatial en feu pour plonger dans un océan extraterrestre plein de vie est inoubliable. La version Nintendo Switch préserve cette sensation à la fois de beauté et d’effroi, en associant des biomes colorés à de terrifiants léviathans qui rôdent dans l’obscurité.

Le principe est simple mais puissant : collecter des ressources, fabriquer des outils, agrandir votre base sous-marine et débloquer des véhicules tels que le Seamoth et le Cyclops pour vous enfoncer plus profondément dans des territoires inexplorés. Chaque biome possède sa propre personnalité, des forêts de varech luminescentes aux épaves inquiétantes qui semblent tout droit sorties d’un film de Ridley Scott.

Pourquoi nous l’avons choisi Le cadre de cet océan extraterrestre rend la survie à la fois tendue et époustouflante.

Contrairement à la plupart des jeux de survie, Subnautica est carrément terrifiant. La vigilance et la discrétion priment sur les armes, ce qui fait de chaque plongée une épreuve de nerfs.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience de survie mêlant émerveillement et peur à l’état pur, Subnautica s’impose comme l’un des meilleurs jeux de survie.

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2. Minecraft [Meilleur jeu de survie en mode bac à sable]

Note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Sandbox, Survie, Aventure Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, mobile Année de sortie 2011 (édition Switch 2017) Créateur(s) Mojang Studios / Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu Sans fin Idéal pour Les joueurs qui recherchent une rejouabilité infinie Ce que j’ai apprécié La portabilité de la Switch, associée à la richesse du mode survie

Minecraft sur Nintendo Switch allie la portabilité de la Pocket Edition au confort des commandes d’une console. Le cycle familier consistant à abattre des arbres, à fabriquer des outils et à repousser des monstres est tout aussi addictif en mode portable qu’en mode sur station d’accueil.

La version Switch se distingue par sa praticité : connectez-vous en ligne avec vos amis ou profitez d’un mode coopératif en écran partagé chez vous. Le mode local à deux joueurs en écran partagé fonctionne mieux lorsque la console est branchée sur sa station d’accueil, car le petit écran rend le jeu sur table difficile à suivre.

Pourquoi nous l’avons choisi Une créativité et un système de fabrication sans limites en font le jeu « bac à sable » par excellence sur Switch.

Il n'offre pas les fonctionnalités les plus récentes de la version PC et ne propose pas certaines options telles que le système de combat remanié et la gestion de l'inventaire via l'écran tactile, mais les joueurs sur Switch bénéficient tout de même d'exclusivités amusantes, comme des skins sur le thème de Super Mario.

Mon verdict : en termes de rejouabilité pure, rien n’égale Minecraft. Sur Switch, le jeu est à la fois portable et social ; il figure donc sans conteste parmi les meilleurs jeux Nintendo Switch.

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3. The Long Dark [Meilleur jeu de survie réaliste]

Note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Simulation, FPS Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2017 (portage sur Switch en 2020) Développeur(s) Hinterland Studio Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un réalisme lent et exigeant Ce que j’ai apprécié L’atmosphère oppressante et les nuits d’une noirceur absolue qui semblent interminables

The Long Dark incarne la survie comme peu d’autres jeux. Sur Nintendo Switch, la nature sauvage et gelée du Canada semble encore plus intense. Les couleurs sourdes et le style graphique rendent l’univers à la fois magnifique et impitoyable. Et ces nuits ? Elles sont de véritables cauchemars. Quand l’obscurité est totale, même le plus petit feu apparaît comme une bouée de sauvetage.

Le mode Survie vous plonge dans la nature avec pour seule arme votre intelligence, et tout compte : la faim, la soif, la température corporelle… tout cela s'épuise peu à peu tandis que loups et ours rôdent aux abords de la forêt. Un instant, vous lancez des pierres sur des lapins pour votre dîner ; l'instant d'après, vous priez pour qu'un loup ne détecte pas votre odeur.

Pourquoi nous l'avons choisi Ses mécanismes d’un réalisme brutal font de chaque heure un combat pour la survie.

Pour les joueurs à la recherche d’une structure plus affirmée, la campagne narrative épisodique « Wintermute » propose une expérience de survie axée sur l’histoire, tandis que le mode « Challenge » met en scène des scénarios brutaux avec des objectifs uniques.

Mon verdict : The Long Dark est l’un des jeux de survie les plus difficiles mais aussi les plus gratifiants sur Switch, et bien qu’il ne fasse pas partie des meilleurs jeux de RPG d’action, il offre cette même intensité où chaque heure ressemble à un combat pour l’existence.

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4. Don’t Starve Together [Meilleur jeu de survie en coopératif]

Note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Création, Coopératif Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2018 (édition Switch) Développeur(s) Klei Entertainment Durée moyenne de jeu Plus de 40 heures Idéal pour Les amis qui recherchent un défi de survie difficile mais amusant Ce que j’ai apprécié L’univers à la Tim Burton, aussi drôle que cruel

Don’t Starve Together reprend le gameplay de survie exigeant du jeu original et y ajoute un chaos multijoueur total. Sur Nintendo Switch, cela se transforme rapidement en une épreuve d’amitié. Vous devrez vous battre pour trouver de la nourriture, fabriquer des outils et jongler entre votre santé mentale, votre faim et votre santé physique, tandis que le monde fait tout ce qu’il peut pour vous anéantir.

Pourquoi nous l’avons choisi Le chaos coopératif décalé transforme même la simple recherche de nourriture en une aventure déjantée.

La carte est immense et générée aléatoirement, ce qui fait qu’aucune partie ne se ressemble. Dans une partie, vous mourez de froid en hiver. Dans la suivante, vous êtes pourchassé par des monstres de l’ombre ou vous perdez tout face à un Deerclops déchaîné.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience de survie impitoyable teintée d’un humour décalé, Don’t Starve Together est l’un des meilleurs jeux de survie sur Switch à jouer entre amis, surtout lorsqu’il est associé à une manette Switch fiable pour un chaos coopératif encore plus fluide.

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5. This War of Mine [Meilleur jeu de survie narratif]

Note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Narratif, Stratégie Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, mobile Année de sortie 2014 (Édition complète Switch 2018) Développeur(s) 11 Bit Studios Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de survie riche en émotions et axé sur l’histoire Ce que j’ai apprécié La façon dont chaque décision a un poids et suscite un sentiment de culpabilité

This War of Mine : Édition complète propulse la survie dans un tout autre univers, une ville ravagée par la guerre où vous n’êtes pas un soldat, mais un civil qui tente simplement de s’en sortir. Sur Nintendo Switch, le jeu vous touche en plein cœur avec son style graphique sombre, ses textures granuleuses et le bruit constant des coups de feu au loin.

Pourquoi nous l’avons choisi Une narration émouvante transforme la survie en une expérience profondément humaine.

Vous irez fouiller les décombres la nuit, esquiverez les tireurs d’élite, réparerez votre abri et veillerez à ce que tout le monde soit nourri et au chaud. Chaque partie est différente grâce à la génération aléatoire des personnages et des ressources, et l’ajout de DLC comme « The Little Ones » rend la survie encore plus difficile lorsque des enfants font partie du groupe.

Mon verdict : si vous souhaitez découvrir l’un des meilleurs jeux de stratégie sur Switch, « This War of Mine » est sans aucun doute l’un des meilleurs choix.

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6. ARK: Survival Evolved [Idéal pour les fans de dinosaures]

Note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Création, Multijoueur Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2017 (portage sur Switch en 2018, mise à jour « Ultimate Survivor » en 2022) Développeur(s) Studio Wildcard / Snail Games Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Idéal pour Les fans de dinosaures et d’univers de survie à grande échelle Ce que j’ai apprécié Le frisson de dompter votre premier dinosaure et de construire d’immenses bases

ARK : Survival Evolved est un jeu de survie avec une touche préhistorique. Vous vous réveillez presque nu sur une île hostile peuplée de dinosaures, et votre seul objectif est de survivre jusqu’à la fin de la journée. Les premières heures sont brutales : il faut abattre des arbres pour obtenir du bois, fabriquer des outils et repousser les prédateurs qui se feront un plaisir de faire de vous leur déjeuner.

Pourquoi nous l'avons choisi Apprivoiser et chevaucher des dinosaures apporte un frisson de survie unique en son genre.

Sur Nintendo Switch, les performances sont inégales, même si la mise à jour « Ultimate Survivor Edition » a amélioré la stabilité et les graphismes par rapport au portage initial. En mode portable, le jeu souffre encore de problèmes d’affichage soudain, mais le mode sur station d’accueil offre une expérience plus fluide.

Construire une base gigantesque et gérer une tribu nécessitent des performances fiables ; c’est pourquoi de nombreux joueurs optent pour un hébergement de serveurs ARK haut de gamme afin de s’assurer que leur monde reste stable et sans latence.

Mon verdict : si vous avez toujours rêvé d’apprivoiser un T-Rex et de construire une forteresse dans un monde préhistorique vivant, ARK vous offre une expérience de survie endiablée.

7. Stranded Deep [Meilleur jeu de survie sur une île]

Note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, Exploration Plates-formes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2015 (portage sur Switch en 2020) Développeur(s) Jeux de l’équipe Beam Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de survie réalistes et au rythme lent Ce que j’ai apprécié La tension brute que l’on ressent lorsqu’on commence sans rien d’autre qu’un radeau

Stranded Deep s'ouvre sur une scène chaotique : un accident d'avion qui vous propulse sur un minuscule radeau au milieu du Pacifique. À partir de ce moment-là, il n'y a plus que vous, quelques îles éparses et la peur constante de ce qui se cache sous les vagues.

Pourquoi nous l’avons choisi Le cadre de l’île déserte incarne à la perfection le fantasme de se retrouver seul et abandonné.

Le principe est simple mais efficace. Restez en vie en gérant votre faim, votre soif et votre santé tout en construisant des abris, en chassant des crabes et en plongeant dans des épaves à la recherche de provisions. La version Switch n’est pas parfaite, mais le cycle de survie reste captivant.

Mon verdict : pour les joueurs qui rêvent de survivre sur une île déserte, entre requins et tempêtes, Stranded Deep est un jeu imparfait mais captivant sur Nintendo Switch.

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8. Green Hell [L'expérience de survie la plus réaliste]

Note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, monde ouvert, mode histoire Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2019 (portage sur Switch en 2020) Créateur(s) Creepy Jar Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche de la simulation de survie en jungle la plus réaliste Ce que j’ai apprécié Chaque succès semble mérité, qu’il s’agisse de trouver de l’eau potable ou de mettre en place un campement fonctionnel

Green Hell vous plonge au cœur de la forêt amazonienne avec pour seule arme votre intelligence. Dès le début, le jeu est impitoyable : déshydratation, parasites, venins, prédateurs et même votre propre santé mentale constituent des menaces constantes. Contrairement à d’autres jeux de survie sur Switch, chaque mécanisme semble ancré dans la réalité. Vous ferez bouillir de l’eau sale dans des noix de coco, soignerez vos blessures avec des bandages en feuilles et retirerez les sangsues de votre peau en vue à la première personne.

Pourquoi nous l’avons choisi Une survie hyperréaliste en pleine jungle qui pousse le corps et l’esprit à leurs limites.

Le système d’artisanat est à la fois complexe et intuitif : les bâtons, les pierres et les lianes se transforment en haches, tandis que les os d’animaux permettent de les améliorer pour en faire des armes. Allumer un simple feu donne l’impression d’avoir accompli quelque chose, et le fait d’installer enfin un campement avec de l’eau potable et un abri procure un véritable sentiment de progrès.

Mon verdict : si vous recherchez un défi de survie hardcore et immersif, Green Hell est sans conteste l’un des meilleurs jeux de survie sur Switch. Sa jungle impitoyable et sa courbe d’apprentissage abrupte plairont aux joueurs qui apprécient les aventures difficiles mettant leurs compétences à l’épreuve et qui sont déjà fans de jeux comme Hollow Knight.

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9. Terraria [Meilleur jeu de survie en 2D de type « bac à sable »]

Note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Sandbox en 2D, Survie, Action-Aventure Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, mobile Année de sortie 2011 (portage sur Switch en 2019) Développeur(s) Re-Logic / 505 Games Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux de survie en monde ouvert proposant des combats complexes Ce que j’ai apprécié La liberté de creuser, de construire et de combattre comme bon vous semble

On décrit souvent Terraria comme « Minecraft en 2D », mais cela ne lui rend pas justice. Il s’agit d’un immense univers ouvert où vous creuserez profondément sous terre, construirez des bases gigantesques et affronterez une série de boss complètement fous.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu de type « bac à sable » en 2D qui brille par ses possibilités d’exploration infinies et ses combats de boss épiques.

L’exploration est au cœur du jeu. Vous tomberez par hasard sur des donjons, des jungles et même des invasions martiennes, chacun regorgeant de butin et d’ennemis uniques. La construction est tout aussi riche, avec des PNJ sympathiques qui emménagent dans les maisons que vous concevez. Sur Switch, les commandes peuvent sembler un peu maladroites au début, mais la prise en charge de l’écran tactile en mode portable rend la collecte de ressources beaucoup plus fluide.

Mon verdict : si vous recherchez une créativité sans limites alliée à une survie exigeante, Terraria est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux d’aventure.

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10. Grounded [Le jeu de survie en coopératif le plus créatif]

Note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie en coopération, exploration Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox Année de sortie 2020 (portage sur Switch en 2024) Développeur(s) Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Idéal pour Les amis qui recherchent un défi de survie original et en équipe Ce que j’ai apprécié Transformer un jardin de banlieue en un monde immense et dangereux

Grounded est un jeu de survie avec une touche d’originalité : vous et vos amis êtes réduits à la taille de fourmis et lâchés dans un jardin qui semble aussi dangereux que l’Amazonie. Une flaque d’eau devient un lac, une canette de soda est un gratte-ciel, et une seule araignée peut anéantir toute votre équipe. C’est un cadre astucieux qui donne une dimension épique aux objets du quotidien.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jardin transformé en immense terrain de jeu fait de chaque brin d’herbe une aventure.

Le gameplay suit les codes familiers de la survie : collecter de l’eau et de la nourriture, fabriquer des outils et construire des bases, mais c’est l’aspect coopératif qui fait toute la différence. Travailler ensemble pour fortifier votre campement ou repousser des vagues d’insectes est à la fois palpitant et hilarant.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu de survie amusant, unique et à savourer de préférence entre amis, Grounded est l’un des meilleurs jeux de survie sur Switch.

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11. No Man’s Sky [Meilleure aventure de survie dans l’espace]

Note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie spatiale, exploration, monde ouvert Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2016 (portage sur Switch en 2022) Créateur(s) Hello Games Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de survie en mode « sandbox » infini dans l’espace Ce que j’ai apprécié La découverte de planètes extraterrestres qui donnent véritablement l’impression d’être vivantes

Peu de jeux de survie sur Switch sont aussi ambitieux que No Man’s Sky. Ce qui avait commencé par un lancement décevant en 2016 s’est depuis transformé en l’une des plus belles histoires de retour en force du monde du jeu vidéo. Sur Switch, il s’agit d’une immense aventure de survie où vous explorez des planètes générées de manière procédurale, gérez vos ressources et améliorez progressivement votre équipement et votre vaisseau spatial.

Pourquoi nous l’avons choisi Une galaxie de planètes offre une variété inégalée en matière d’exploration et de survie.

Chaque nouveau monde offre une expérience différente. Vous pourrez explorer des plantes inconnues, affronter une faune hostile ou rechercher des minéraux rares tout en esquivant des tempêtes toxiques. La version Switch n’est pas parfaite (attendez-vous à quelques effets de « pop-in » et de flou en mode portable), mais elle fonctionne de manière étonnamment fluide et parvient toujours à transmettre ce sentiment de découverte infinie.

Mon verdict : si vous avez toujours rêvé de jouer à l’un des meilleurs jeux « bac à sable » alliant exploration de science-fiction et gestion des ressources, No Man’s Sky est le choix idéal.

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12. Astroneer [Idéal pour les constructeurs créatifs]

Note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie en monde ouvert, construction créative Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2016 (portage sur Switch en 2022) Développeur(s) System Era Softworks Durée moyenne de jeu Plus de 60 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient une expérience de survie créative et détendue entre amis Ce que j’ai apprécié L'outil de modélisation du terrain est simple, puissant et agréable à utiliser

Astroneer vous propulse sur des planètes extraterrestres hautes en couleur avec pour seules ressources votre combinaison et un outil de modification du terrain. Contrairement aux jeux de survie plus exigeants, l’accent n’est pas mis ici sur le combat, mais sur l’exploration, l’artisanat et la construction de bases tentaculaires à travers plusieurs mondes.

Pourquoi nous l'avons choisi Un jeu de type « sandbox » à la fois relaxant et profond, qui met l’accent sur la créativité et la construction interplanétaire.

Le gameplay repose sur la collecte de ressources, leur transformation en matériaux, et la capacité à développer votre base grâce à de nouvelles technologies. Vous installerez des câbles d'alimentation en oxygène, fondrez des minerais pour obtenir des alliages, et finirez par fabriquer des rovers ou des navettes pour explorer le système solaire.

Mon avis : pour les joueurs qui aiment construire, explorer et expérimenter sans pression constante, Astroneer est l’un des meilleurs jeux de survie créatifs sur Switch.

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Notre verdict sur les meilleurs jeux de survie sur Switch

La survie sur Switch prend une autre dimension lorsqu’un jeu continue de vous marquer longtemps après que vous l’avez éteint. The Long Dark incarne parfaitement ce sentiment. Je me souviens encore de ma première nuit passée à grelotter en pleine nature, agrippé à une allumette comme si ma vie en dépendait.

Minecraft reste imbattable en matière de créativité pure ; mon meilleur conseil est de commencer modestement par des abris avant de vous lancer dans des constructions gigantesques. Et puis il y a Subnautica : peu de moments peuvent rivaliser avec cette première plongée terrifiante où l’on aperçoit une ombre bouger dans les profondeurs.

Chacun de ces jeux offre une expérience de survie qui lui est propre, qu’il s’agisse de réalisme, de créativité ou d’émerveillement. Si vous êtes prêt pour votre prochaine aventure, c’est par ces trois-là que vous devriez commencer.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu de survie sur Switch ?

Le meilleur jeu de survie sur Switch est Subnautica. Alliant exploration sous-marine, collecte de ressources et une histoire captivante, il offre à la fois un défi et une expérience immersive aux joueurs à la recherche d’une expérience de survie unique.

Quel est le meilleur jeu de survie en monde ouvert sur Switch ?

Le meilleur jeu de survie en monde ouvert sur Switch est No Man’s Sky. The Long Dark et ARK: Survival Evolved se distinguent également. Mais l’univers gigantesque et généré de manière procédurale de No Man’s Sky est tout simplement difficile à battre.

Existe-t-il de bons jeux d’horreur et de survie sur Switch ?

Oui, il existe quelques bons jeux d’horreur et de survie sur Switch. Parmi ceux-ci, on peut citer Subnautica, la série Resident Evil et The Long Dark. Subnautica mêle exploration et terreur des profondeurs marines, tandis que Resident Evil propose un gameplay classique d’horreur et de survie.

Existe-t-il des jeux de survie multiplateformes sur Switch ?

Oui, il existe des jeux de survie multiplateformes sur Switch. Minecraft, No Man’s Sky et Grounded prennent en charge le jeu multiplateforme, ce qui vous permet de faire équipe avec des amis sur PC, Xbox ou PlayStation tout en jouant sur Switch.

Existe-t-il des jeux de survie en mode coopératif sur Switch ?

Oui, il existe des jeux de survie en mode coopératif sur Switch, notamment Don’t Starve Together, Grounded, Astroneer et Minecraft. Ces modes coopératifs vous permettent de construire des bases, de partager des ressources et de faire face aux dangers en équipe.