Les 7 meilleurs jeux de stratégie sur PS5 pour les génies de la tactique en 2026

En matière de meilleurs jeux de stratégie sur PS5, le choix est immense. Je sais, ce n’est pas facile de se décider. Je suis là pour essayer de vous faciliter la tâche. Nous allons passer en revue une sélection de jeux de stratégie qui proposent des scénarios fantastiques et vous demandent de faire preuve de votre esprit stratégique, de gérer vos ressources et de prendre part à des affrontements intenses qui sauront vous captiver pendant des heures.

Cette liste contient un peu de tout. Tous les jeux répertoriés appartiennent au genre des jeux de stratégie, mais chacun d’entre eux présente des éléments uniques qui méritent le détour. Alors, installez-vous confortablement, et c’est parti.

Nos meilleurs choix de jeux de stratégie sur PS5

Avant de vous présenter notre liste complète des meilleurs jeux de stratégie sur PS5, je souhaitais m’attarder tout d’abord sur notre sélection des 3 meilleurs titres.

Cela vous donnera une idée de la place qu’occupe chaque jeu dans notre classement d’experts, et vous indiquera par lequel commencer si vous souhaitez en essayer plusieurs.

Civilization VII (2025) – un jeu créatif et abouti qui vous permet de bâtir un empire à partir de zéro, où vous pourrez mettre en avant vos talents diplomatiques et militaires tout en gérant efficacement vos ressources. Civilization VII s’apparente à une réinvention des jeux de stratégie de construction d’empire, et propose des graphismes époustouflants ainsi que des mécanismes innovants. Age of Empires II (2020, Édition définitive) – un jeu de stratégie classique qui se présente sous la forme d’une version remastérisée du légendaire Age of Empires II. Dans ce jeu, vous pouvez bâtir et étendre votre empire au fil de l’histoire, mettre votre intelligence à l’épreuve lors de combats stratégiques et gérer vos ressources de la meilleure façon possible. Frostpunk (2020, édition complète) – un jeu de stratégie sombre et à enjeux élevés qui vous permet de prendre le contrôle de la dernière ville sur Terre, au cœur d’une apocalypse glaciale. Tout repose sur les choix que vous ferez. Vos décisions morales détermineront le sort de l’humanité.

Ces trois jeux de stratégie incontournables sont des incontournables absolus pour tous les amateurs de combats tactiques qui aiment prendre des décisions difficiles et ressentir le frisson de déjouer leur ennemi. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur chacun d’entre eux et découvrir quelques autres titres du même genre.

Les 7 meilleurs jeux de stratégie PS5 pour les esprits tactiques

Vous aimez les bons jeux de stratégie ? Cette liste des 7 meilleurs jeux de stratégie sur PS5 passe en revue chaque titre, en vous donnant des détails sur leurs points forts, ce qui les distingue des autres, ainsi que toute autre information importante. C’est parti, d’accord ?

1. Civilization VII [Idéal pour bâtir un empire épique]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2025 Développeur Firaxis Games Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de stratégie au tour par tour complexes et de construction d’empire Caractéristiques uniques Menez une civilisation de l’âge de pierre à l’ère de l’information, grâce à une diplomatie sophistiquée, à la construction de villes et à des tactiques militaires

Civilization VII est un jeu absolument légendaire qui offre une expérience riche et captivante, très appréciée des passionnés de stratégie. Dans ce jeu, vous êtes chargé de diriger une civilisation et de la guider depuis l’âge de pierre jusqu’à l’ère de l’information. Vous gérez les ressources, faites preuve de vos talents diplomatiques en négociant des accords et menez votre armée dans le but d’étendre votre empire.

Chaque choix que vous faites dans le jeu s’apparente à un tournant qui façonne l’avenir de votre empire. Vous prenez en charge les projets de construction de villes, la recherche technologique et les stratégies militaires. En tant que souverain, vous devez trouver l’équilibre parfait entre les besoins de votre civilisation et vos objectifs globaux à long terme afin de vaincre vos ennemis et d’étendre votre empire.

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Ce qui distingue Civilization VII des autres jeux, c’est sa grande rejouabilité. On ne s’en lasse jamais ! Vous pouvez passer d’une civilisation à l’autre, chacune dotée de ses propres caractéristiques et conditions, chacune offrant une expérience totalement nouvelle. Puisque nous parlons de jeux de civilisation, voici mes recommandations concernant les meilleurs titres de la série Civilization à découvrir.

Civilization VII est un jeu incontournable pour les amateurs de stratégie au tour par tour, car il offre un équilibre parfait entre complexité et accessibilité. Dans Civilization VII, vous ne vous contentez pas de revivre l’histoire. Vous créez votre propre histoire alternative, où vos décisions changent le cours du monde.

Mon verdict : Firaxis Games a perfectionné la formule de la stratégie au tour par tour avec Civilization VII, un jeu où chaque décision a des répercussions sur plusieurs siècles et crée votre propre version de l’histoire.

2. Age of Empires II [Meilleure expérience de RTS historique]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2020 (Édition définitive) Développeur Relic Entertainment Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de stratégie en temps réel historiques, de jeux de construction de ville et de combats tactiques Caractéristiques uniques Dirigez des civilisations historiques à travers différentes époques, des batailles à grande échelle et des mécanismes stratégiques approfondis

Age of Empires II est un jeu de stratégie en temps réel (RTS) exceptionnel qui vous permet de prendre le contrôle de l’une des nombreuses civilisations historiques proposées par le jeu. Cette édition, intitulée « « L’édition définitive » (2020), est une superbe réédition du classique Age of Empires II qui a révolutionné le genre des jeux RTS.

Les principaux objectifs du jeu consistent à construire des villes, à gérer vos ressources, à négocier avec d’autres empires, à former des alliances et, enfin, à mener des combats stratégiques. Si vous aimez les jeux de stratégie en temps réel historiques comme Age of Empires II, consultez notre sélection des meilleurs jeux PS5 pour découvrir d’autres titres encore plus immersifs.

Vous êtes chargé de superviser le développement économique, les opérations militaires et les progrès technologiques de votre civilisation, tout en l’engageant dans des guerres contre d’autres entités. Ajoutez à cela des campagnes innovantes et des graphismes améliorés, et vous obtenez un jeu incroyablement immersif et mémorable.

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Ce qui distingue ce jeu, c'est sa précision historique et le fait qu'il trouve un juste équilibre entre histoire et innovation, offrant ainsi une expérience de jeu renouvelée. Diriger de puissantes factions rivales est essentiel dans Age of Empires II, où vous vous battez pour étendre votre empire et cherchez des moyens de déjouer vos ennemis.

Pour les amateurs de stratégie en temps réel (RTS), Age of Empires II offre une expérience exceptionnelle alliant gameplay tactique, immersion historique et combats stratégiques. Le jeu est un mélange parfait de campagnes solo et de batailles multijoueurs.

Mon verdict : Age of Empires II de Relic Entertainment reste la référence absolue en matière de stratégie en temps réel historique, alliant authenticité et gameplay tactique addictif qui a résisté à l’épreuve du temps.

3. Frostpunk [Meilleur jeu de survie et de construction de ville]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2021 Développeur 11 bit studios Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les amateurs de stratégie de survie, de gestion de ville et de choix éthiques Caractéristiques uniques Construisez et gérez la dernière ville d’un monde gelé, faites face à des choix moraux difficiles et gérez vos ressources

Dans ce jeu en monde ouvert exigeant, l’humanité a été anéantie par une nouvelle ère glaciaire. En tant que dirigeant de la dernière ville encore habitée, vous devez accomplir plusieurs tâches : gérer vos ressources, construire des infrastructures et prendre des décisions cruciales qui auront une incidence sur le bien-être de tous vos sujets.

Frostpunk vous poussera à vos limites en vous plaçant dans des situations où vous devrez prendre des décisions morales difficiles, comme, par exemple, choisir entre imposer des lois strictes à votre population ou adopter une approche plus souple et plus indulgente. Vous serez constamment tiraillé entre donner la priorité aux besoins de votre population et lutter contre les éléments de cette terre gelée.

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Le jeu vous met au défi de créer et de diriger une civilisation en période difficile, tout en offrant des graphismes magnifiques et une atmosphère inquiétante. Voici une liste de nos suggestions concernant les meilleurs écrans pour PS5 afin de profiter pleinement des graphismes exceptionnels de Frostpunk.

Les amateurs de stratégie en temps réel (RTS) apprécieront la combinaison parfaite entre la construction de ville, la gestion des ressources et les choix moraux. Ce jeu est un incontournable pour tous ceux qui aiment se lancer des défis en élaborant des stratégies complexes nécessitant un jugement moral. Consultez ce guide des meilleurs jeux de stratégie pour découvrir d’autres titres similaires à celui-ci.

Mon verdict : 11 bit studios vous impose des choix impossibles dans Frostpunk, où survie et moralité s’affrontent dans un désert glacé qui mettra vos qualités de dirigeant à l’épreuve comme aucun autre jeu de stratégie.

4. Tropico 5 & 6 [Meilleur jeu de stratégie satirique politique]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Tropico 5 : PS4, Xbox 360, Xbox One, PC ; Tropico 6 : PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Année de sortie Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Développeur Limbic Entertainment Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de construction de ville, de simulation et de stratégie politique Caractéristiques uniques Gérez une nation insulaire, régnez en tant qu’« El Presidente », traversez différentes époques historiques et trouvez le juste équilibre entre ressources et pouvoir politique

Dans Tropico 5 et 6, vous incarnez El Presidente, qui dirige un pays insulaire tropical à travers différentes époques historiques, de la période coloniale à l’ère moderne. Vous avez pour mission de gouverner votre pays, de gérer vos ressources et de planifier vos stratégies politiques. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de conflits. Vous êtes constamment confronté à des défis lancés par d’autres pays et vous vous efforcez de ne pas perdre votre pouvoir.

Il existe plusieurs différences entre ces deux jeux. Tropico 5 se déroule sur une île, tandis que Tropico 6 se déroule sur un archipel, où vous pouvez passer d’une île à l’autre au gré de vos déplacements.

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Tropico 5 propose un système simple de placement des bâtiments, tandis que Tropico 6 intègre des réseaux de transports en commun. De plus, Tropico 6 ajoute un système de raids, qui vous permet d'envoyer des agents voler des merveilles du monde, une fonctionnalité qui n'existe pas dans Tropico 5.

Pour les amateurs de stratégie qui aiment la construction de villes avec une touche politique amusante, Tropico 5 et 6 constituent le choix idéal. Tropico adopte une approche humoristique de la gouvernance, en mettant davantage l’accent sur les absurdités du métier de dictateur que sur la planification stratégique et la gestion. Si vous êtes amateur de stratégie politique et de jeux de construction de ville, ne manquez pas de découvrir les meilleurs jeux de stratégie au tour par tour pour trouver d’autres titres axés sur la prise de décision réfléchie et la gestion.

Mon verdict : Limbic Entertainment transforme la dictature en comédie noire avec Tropico 5 & 6, où l’absurdité et la gestion stratégique créent une expérience de construction de ville particulièrement divertissante.

5. Midnight Suns de Marvel [Meilleur combat tactique basé sur des cartes]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, Xbox X/S, PC Année de sortie 2022 Développeur Firaxis Games Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle tactiques, de combats au tour par tour et les fans de Marvel Caractéristiques uniques Système de combat basé sur des cartes, développement de relations avec les héros Marvel, scénario sombre dans l’univers Marvel

Marvel’s Midnight Suns est une combinaison fantastique de jeu de rôle tactique (RPG) et de simulation de relations interpersonnelles qui met en avant une facette plus sombre de l’univers Marvel.

Dans cet incroyable jeu Marvel, vous incarnez Hunter, mais vous pouvez tout de même faire équipe avec tous les héros emblématiques tels qu’Iron Man, Captain America et Spider-Man – Peter Parker étant l’un des personnages clés – et collaborer pour lutter contre différentes forces qui menacent le monde.

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Il s’agit d’un jeu qui vous oblige à réfléchir de manière stratégique avant d’effectuer le moindre geste. Il s’agit d’un jeu de combat au tour par tour utilisant des cartes qui représentent vos capacités. Chaque joueur dispose de son propre jeu de cartes et doit mûrement réfléchir avant de choisir celle qu’il va utiliser. Midnight Suns de Marvel utilise également la manette DualSense, tirant parti de ses fonctionnalités telles que le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour vous offrir une expérience de jeu exceptionnelle.

Marvel’s Midnight Suns est le choix idéal si vous aimez les jeux de rôle qui allient combats stratégiques, évolution des personnages et récits riches en émotions. Bien qu’il soit principalement axé sur le mode solo, vous pouvez également vous amuser en mode coopératif et faire équipe avec des amis pour des combats tactiques. C’est un jeu incontournable pour les fans de l’univers Marvel et des jeux de stratégie qui recherchent cette même ambiance dans les jeux vidéo.

Mon verdict : Firaxis Games a su allier l’action des super-héros à une stratégie tactique approfondie dans Marvel’s Midnight Suns, prouvant ainsi que les combats basés sur des cartes peuvent être tout aussi intenses que les systèmes traditionnels au tour par tour.

6. Crusader Kings III [Meilleur simulateur de dynastie]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox X/S, PC Année de sortie 2022 Développeur Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les amateurs de stratégie à grande échelle, d’intrigues politiques et de gestion de dynastie Caractéristiques uniques Un gameplay axé sur les personnages, la gestion d’une dynastie, des intrigues politiques et personnelles

Crusader Kings III est un jeu de rôle et de grande stratégie exceptionnel dans lequel vous incarnez le souverain d’une ancienne dynastie et menez votre famille à travers des générations d’intrigues politiques, de conflits armés et de drames familiaux. Ce n’est pas un jeu de stratégie comme les autres. Dans Crusader Kings III, outre la réflexion stratégique nécessaire pour diriger un pays, vous devez également faire face à des drames personnels directement liés aux luttes de pouvoir au sein de la cour. Ce jeu offre une rétrocompatibilité : que vous jouiez sur PS4 ou que vous profitiez des fonctionnalités améliorées sur PS5, l’expérience reste captivante.

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Vous vous retrouverez dans des situations où vous devrez prendre des décisions difficiles, comme former des alliances, arranger des mariages, déclencher des guerres, etc. Au fil de la partie, vous savez que chacun de vos choix peut mener soit à la victoire et à une ascension au pouvoir, soit à une défaite dévastatrice.

Crusader Kings III est un incontournable pour les amateurs de stratégie en quête d’un jeu proposant des intrigues profondes, associées à des dynamiques politiques et personnelles complexes. Il ne s’agit pas seulement de bâtir un empire et de régner. Il s’agit de créer quelque chose qui perdurera pour les générations à venir. En prime, voici quelques options supplémentaires à découvrir dans notre guide des jeux de grande stratégie.

Mon verdict : Paradox Interactive a conçu avec Crusader Kings III un chef-d’œuvre de construction d’héritage, où les drames personnels et les intrigues politiques comptent tout autant que les conquêtes militaires à travers les générations.

7. Collection XCOM 2 [Meilleur combat tactique au tour par tour]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, Xbox One, PC Année de sortie 2020 (Collection) Développeur Firaxis Games Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les amateurs de combats tactiques, de stratégie au tour par tour et de guerres de science-fiction Caractéristiques uniques Mécanique de « permadeath », personnalisation des escouades, gestion de base et missions générées de manière procédurale

Collection XCOM 2 vous plonge dans un combat désespéré pour la survie de l’humanité face à une occupation extraterrestre. En tant que commandant d’un mouvement de résistance, vous gérez un quartier général mobile, recrutez et formez des soldats, menez des recherches sur la technologie extraterrestre et dirigez des missions tactiques par escouade où chaque décision peut être une question de vie ou de mort.

Le système impitoyable de « mort définitive » du jeu signifie que la perte d’un soldat n’est pas seulement un revers. Vous perdez un personnage que vous avez mis des heures à développer, doté de capacités uniques et d’une histoire personnelle. Cela crée une véritable tension dans chaque mission, vous obligeant à anticiper plusieurs coups à l’avance et à évaluer soigneusement les risques.

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Au-delà des combats, vous devez jongler entre la gestion des ressources et la stratégie globale. Vous construisez des installations, forgez des alliances avec des cellules de résistance et menez une course contre la montre face au compte à rebours du plan extraterrestre. Cette collection comprend l’ensemble du contenu téléchargeable du jeu de base et de l’extension « War of the Chosen », qui apporte encore plus de profondeur grâce à de nouvelles classes de soldats et à des niveaux stratégiques supplémentaires.

Pour les fans qui apprécient la profondeur tactique associée à la gestion stratégique d’une base, la collection XCOM 2 s’impose comme l’une des expériences les plus enrichissantes du genre. La tension liée à la mort définitive, combinée à des options de personnalisation très poussées, en fait l’un des meilleurs jeux de rôle à ce jour.

Mon verdict : Firaxis Games a atteint les sommets de la stratégie tactique avec Collection XCOM 2, où les enjeux liés à la mort définitive et la personnalisation des escouades forgent des histoires inoubliables, entre triomphe et déchirement.

Mon verdict global sur les meilleurs jeux de stratégie sur PS5

Le catalogue de jeux de stratégie sur PS5 s'adresse à des styles de jeu très variés ; votre point de départ idéal dépend donc entièrement du type de défi stratégique qui vous passionne le plus. Chaque jeu de cette liste excelle dans son domaine spécifique, mais ces trois-là se distinguent particulièrement pour certains types de joueurs :

Pour les débutants en jeux de grande stratégie à la recherche d’une profondeur accessible → Civilization VII . Firaxis a trouvé l’équilibre parfait entre complexité et accessibilité, vous permettant ainsi de façonner des civilisations sur plusieurs millénaires sans tutoriels fastidieux ni mécanismes obscurs.

→ . Firaxis a trouvé l’équilibre parfait entre complexité et accessibilité, vous permettant ainsi de façonner des civilisations sur plusieurs millénaires sans tutoriels fastidieux ni mécanismes obscurs. Pour les passionnés de combat tactique qui aiment prendre des décisions à haut risque → Collection XCOM 2 . Chaque mission devient une partie d’échecs haletante où les conséquences de la mort définitive vous obligent à anticiper trois coups à l’avance, ce qui donne lieu à des histoires inoubliables, faites de triomphes et de tragédies.

→ . Chaque mission devient une partie d’échecs haletante où les conséquences de la mort définitive vous obligent à anticiper trois coups à l’avance, ce qui donne lieu à des histoires inoubliables, faites de triomphes et de tragédies. Pour les joueurs qui préfèrent allier stratégie et humour → Tropico 5 & 6. Limbic Entertainment a transformé la dictature en une satire divertissante, où diriger une nation insulaire ressemble moins à la gestion d’un tableur qu’à jouer le rôle principal dans votre propre comédie politique.

Chaque jeu représente une facette différente du jeu de stratégie, allant de la construction d’empire au tour par tour à la gestion de survie en temps réel. La beauté du catalogue de jeux de stratégie sur PS5 réside dans le fait que vous pouvez passer de la construction de civilisations antiques au commandement de combattants de la résistance extraterrestre désespérés, en passant par la gestion de paradis tropicaux, sans jamais quitter le genre.

Foire aux questions