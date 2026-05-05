Les 10 meilleurs jeux de stratégie sur PC pour perfectionner vos compétences tactiques en 2026

Les meilleurs jeux de stratégie sur PC, à mon avis, sont ceux qui vous plongent dans ces univers où vos décisions ont vraiment de l'importance. Chaque coup que vous jouez peut vous mener à la victoire ou à la défaite. Ce sont des jeux qui valorisent et récompensent votre esprit tactique. Vous vivez ainsi le frisson de diriger votre propre armée, d’élaborer des stratégies brillantes, de résoudre des énigmes, et bien plus encore !

Ces jeux excellent à vous plonger dans leurs univers et à vous offrir d'innombrables heures de divertissement. Sans plus attendre, découvrons les jeux de cette liste pour trouver votre prochaine obsession stratégique.

Nos meilleurs choix de jeux de stratégie sur PC

En ce qui concerne les meilleurs jeux de stratégie sur PC, j’ai sélectionné quelques titres qui, selon moi, sont les meilleurs en raison de leur rejouabilité, de leur profondeur et de leur complexité. Après tout, c’est bien ce que vous recherchez dans un jeu de stratégie, n’est-ce pas ?

Quand je pense à un jeu de stratégie, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est cette image de la façon dont ils élaboreraient leurs tactiques de guerre dans « Game of Thrones ». Cette immense table devant eux, chaque ennemi représenté par une figurine à l’emblème distinct. Ghaa ! C’est trop cool !

Les jeux ci-dessous procurent la même sensation en alliant défi stratégique et résolution créative de problèmes. C’est parti !

1 Sid Meier's Civilization VI 2016 Construisez et dirigez une civilisation à travers des époques marquées par la guerre, la diplomatie et les progrès technologiques. Buy now 2 Stellaris 2016 Dirigez votre empire extraterrestre alors qu'il explore la galaxie, noue des alliances et bien plus encore ! Buy now 3 Into The Breach 2018 Déjouez l'intelligence d'énormes monstres extraterrestres dans ce jeu de tactique à petite échelle où chacun de vos mouvements compte. Buy now

Ces trois meilleurs jeux de stratégie sur PC élèvent la tactique au tour par tour, la stratégie en temps réel et la construction d’empire à un tout autre niveau. Si vous êtes prêt à relever un défi de taille, c’est le point de départ idéal. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces jeux de tactique et découvrir cinq autres titres incroyables !

Les 10 meilleurs jeux de stratégie sur PC pour les génies de la tactique

Les jeux de stratégie mettent à l’épreuve votre esprit, votre patience et vos capacités de planification. Chacun de ces 10 meilleurs jeux de stratégie sur PC vous offre l’occasion de vous essayer au jeu tactique et à la construction d’un empire. Préparez-vous à mettre vos compétences à l’épreuve !

1. Civilization VI de Sid Meier

Plateformes PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, iOS, Android Date de sortie 20 octobre 2016 Développeur Firaxis Games Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Diplomatie dynamique, conditions de victoire multiples, prise en charge des mods, extensions pour plus de profondeur

Civilization VI de Sid Meier est un jeu de stratégie au tour par tour passionnant dans lequel vous prenez les rênes d’une civilisation et la menez à travers différentes époques tout en maîtrisant la diplomatie, la guerre et l’innovation. Votre objectif est simple : remporter la victoire, que ce soit par la force des armes ou par la diplomatie.

Vous commencez à étendre votre empire, et de nouvelles responsabilités vous incombent. Vous devez désormais gérer des villes et nouer des liens avec les dirigeants d’autres civilisations. Ce jeu incarne à la perfection l’esprit des fantastiques jeux 4X grâce à sa profondeur, à sa diplomatie et à son rythme mesuré.

Vous êtes constamment encouragé à planifier stratégiquement la gestion de vos ressources, de votre technologie et de votre armée. Chaque fois que vous jouez à Civilization VI, vous trouvez de nouvelles idées auxquelles vous aviez peut-être pensé juste avant de vous endormir. Chaque civilisation avec laquelle vous interagissez possède ses propres caractéristiques et bâtiments, ce qui vous donne l’impression de ne jamais jouer deux fois le même jeu.

Si vous êtes amateur de jeux de stratégie, Civilization VI est l’un des titres les plus brillants du genre. C’est d’ailleurs l’un de mes jeux préférés. J’apprécie particulièrement le fait que, dans ce jeu, il n’y ait pas de voie toute tracée ni de méthode unique pour agir. Chaque décision que vous prenez vous engage sur une voie différente, tout comme dans la vie réelle.

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2. Stellaris

Plateformes PS4, Xbox X/S, Xbox One, PC Date de sortie 9 mai 2016 Développeur Paradox Interactive Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Génération procédurale de la galaxie, diplomatie approfondie, empires personnalisables, crises galactiques, prise en charge des mods

Dans Stellaris, comme son nom l’indique, l’action se déroule dans la galaxie, où vous dirigez votre propre empire interstellaire. Le destin de cet empire est entre vos mains. C’est à vous de le guider et de le protéger contre toute menace.

Au fil de la partie, vous avez l’impression d’avoir 100 onglets ouverts dans votre esprit. Vous jonglez sans cesse entre l’économie, la diplomatie et les conflits armés de l’empire, et vous êtes même confronté à de nombreux dilemmes éthiques. Stellaris offre davantage de profondeur que les jeux précédents du genre.

Ce jeu s’adresse à ceux qui s’épanouissent sous pression et aiment bien planifier les choses. De plus, si vous appréciez les jeux de stratégie spatiaux, ne manquez pas de découvrir les meilleurs jeux de guerre pour des combats plus intenses et une profondeur stratégique accrue. Contrairement à d’autres jeux où la diplomatie passe au second plan, Stellaris met l’accent sur la négociation d’alliances et la gestion de situations politiques complexes.

Le jeu offre des graphismes exceptionnels qui vous procurent une expérience immersive. Si vous souhaitez apprécier pleinement les graphismes détaillés de la galaxie de Stellaris, pensez à vous équiper d’un excellent écran de jeu. Vous trouverez les meilleures options dans notre guide des meilleurs écrans de jeu.

Stellaris répond à toutes les attentes des amateurs de stratégie grâce à ses mécanismes approfondis de diplomatie et d’expansion impériale, ainsi qu’à certains contenus en accès anticipé qui vous donnent un avant-goût de ce qui vous attend. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de stratégie !

Un autre atout majeur est sa rejouabilité. Les joueurs affirment qu’on ne se lasse jamais (et encore moins qu’on s’ennuie) de jouer à Stellaris.

Il y a toujours quelque chose de nouveau, et il existe toujours une nouvelle façon de faire les choses. Chaque décision modifie le cours de votre aventure. Un jeu incontournable, sans aucun doute !

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3. À l'assaut

Plateformes PC, Nintendo Switch, Android, iOS Date de sortie 27 février 2018 Développeur Subset Games Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Combats sur grille, missions générées de manière procédurale, plusieurs escouades de méchas, défis tactiques rejouables

« Oubliez la diplomatie ! Envoyez les méchas ! » Telle est la devise d’Dans la brèche, où vous prenez les commandes de votre escouade de méchas géants et où votre objectif est de défendre les civils contre les envahisseurs extraterrestres.

La précision est essentielle dans les tactiques que vous employez. Vous devez déjouer vos ennemis et éviter les conséquences dévastatrices de vos combats.

La tension est à son comble, car avant d’agir, vous devez être très attentif à la menace actuelle, mais aussi aux nouvelles menaces qui pourraient surgir. Pour en savoir plus sur ce genre tactique, découvrez les meilleurs jeux de stratégie au tour par tour.

Ce jeu de stratégie au tour par tour consiste à diriger votre équipe de méchas qui combattent vos ennemis à votre place. Vous participez à des combats au tour par tour, et chacune de vos décisions est cruciale. Grâce à la génération procédurale du jeu, aucune mission ne se ressemble, et c’est ce qui vous rend accro. Pour ceux qui souhaitent profiter d’Dans la brèche où qu’ils soient, consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables de jeu pour bénéficier des meilleures performances en déplacement.

Les amateurs de stratégie adorent les mécanismes exigeants Extrait de *Dans la brèche*, qui sont incroyablement bien conçus et vous tiennent en haleine. Ce jeu est parfait pour les joueurs qui apprécient les combats associés à des énigmes. Les critiques soulignent tout particulièrement la rejouabilité du jeu et la qualité de conception de ses cartes, notant que cela rend le gameplay plus dynamique et captivant.

Astuce bonus : si vous appréciez les combats tactiques accompagnés de défis intenses, Les experts en assaut tactique offre une expérience similaire à celle « Dans la brèche ».

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4. XCOM 2

Plateformes PS4, Xbox One, PC, Android, Nintendo Switch Date de sortie 5 février 2016 Développeur Firaxis Games Durée moyenne de jeu 20 à 100 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Soldats personnalisables, gestion de base, parcours narratifs dynamiques, prise en charge des mods

Sans vouloir paraître trop enthousiaste, XCOM 2 dégage vraiment une ambiance incroyable. Ce mélange fantastique de combats intenses, de gestion des ressources et de construction de base constitue la combinaison idéale pour tout amateur de stratégie. XCOM 2 se distingue par sa capacité à donner à chaque décision un caractère crucial et à vous plonger au cœur de l’action.

Dans ce jeu, vous dirigez un mouvement de résistance de type guérilla qui lutte contre une invasion extraterrestre sur Terre. Votre objectif est de personnaliser vos soldats et de les mener au combat au tour par tour.

Il y a tant à faire ! Vous vous tenez informé de toutes les nouvelles technologies extraterrestres, vous travaillez à l’expansion de votre résistance et vous vous préparez à toute attaque soudaine. Tout repose sur vous, et vous devez faire preuve d’une grande prudence dans chacune de vos actions.

Le gameplay est principalement axé sur les combats tactiques, et vous déplacez vos soldats sur les cases d’un champ de bataille quadrillé. Mais, comme vous le savez déjà, il ne s’agit pas uniquement de combats ; vous devez également gérer la résistance et vous attacher à agrandir votre base. Ce jeu figure parmi les meilleurs jeux PC du genre stratégique, mais offre également une expérience exceptionnelle aux joueurs sur PS5, grâce à un mélange parfait de combats tactiques et de gameplay immersif.

Pour les amateurs de stratégie, XCOM 2 a tout pour plaire : des combats tactiques, la gestion des ressources et des prises de décision à haut risque qui le distinguent des autres jeux du genre. L’ensemble du jeu est conçu autour de batailles tactiques, où chaque décision compte. Si vous êtes amateur de stratégie à haute tension, découvrez les meilleurs jeux PC solo.

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5. Crusader Kings III

Plateformes PC Date de sortie 1er septembre 2020 Développeur Paradox Development Studio Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Gestion d’une dynastie, développement complexe des personnages, mariages stratégiques, systèmes politiques approfondis

Imaginez-vous à l’époque médiévale : vous ne vous contentez pas de diriger un royaume, vous dirigez une dynastie. Dans Crusader Kings III, c’est vous qui tenez les rênes et menez votre dynastie à travers les guerres et les intrigues politiques. Vous pouvez incarner différents personnages, et chacun d’entre eux vous fera vivre une aventure unique, avec ses propres objectifs et caractéristiques.

Ce jeu a énormément à offrir. Vous aurez l’occasion d’expérimenter des situations que vous n’auriez pu qu’imaginer, des choses que vous n’avez vues que dans les films. Vous participerez à des intrigues politiques, vous vous efforcerez de forger des alliances, vous arrangerez des mariages à des fins politiques, et bien plus encore.

Avec ses événements dynamiques, ses systèmes complexes de développement des personnages et la possibilité de façonner votre propre saga familiale, Crusader Kings III offre une profondeur rarement vue dans les jeux de stratégie. C’est sans aucun doute le dernier jeu en date à porter la grande stratégie à un niveau supérieur.

Pour les amateurs de jeux de stratégie, Crusader Kings III vous garantit une expérience unique en son genre. L'accent mis sur les personnages, l'héritage et les subtilités de la politique médiévale en fait un jeu idéal pour les joueurs qui apprécient les jeux de stratégie profonds, axés sur la narration et offrant une rejouabilité infinie. Si vous appréciez les systèmes politiques dynamiques, n’hésitez pas à découvrir les meilleurs jeux multijoueurs pour explorer d’autres façons d’élaborer des stratégies avec d’autres joueurs.

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6. Hearts of Iron IV

Plateformes PC Date de sortie 6 juin 2016 Développeur Paradox Development Studio Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Stratégie en temps réel, gestion militaire détaillée, systèmes politiques dynamiques, prise en charge des mods

Hearts of Iron IV élève la stratégie à un tout autre niveau. Vous ne dirigez pas un pays en particulier. Vous pouvez prendre les rênes de n’importe quelle nation du monde en 1936 ou 1939, et la guider tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Votre objectif est d’œuvrer pour l’avenir de votre nation en gérant vos ressources, en renforçant votre armée et en maintenant un équilibre diplomatique avec les autres pays.

Le gameplay s'articule autour de la gestion des aspects militaires, économiques et politiques de votre nation, tout en prenant des décisions cruciales qui influenceront l'avenir de votre pays. Vous pourrez tester différentes stratégies, comme conclure une alliance pour remporter la victoire ou adopter une approche agressive pour dominer le champ de bataille.

Hearts of Iron IV vous donne l’impression de vivre réellement les périodes historiques. Les amateurs de jeux de stratégie apprécient particulièrement la riche combinaison qu’il offre entre stratégie mondiale, mécanismes de combat détaillés et liberté de tracer votre propre chemin à travers l’histoire. Pour découvrir d’autres jeux sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, consultez notre guide des meilleurs jeux sur la Seconde Guerre mondiale.

Conseil bonus : si vous avez aimé Company of Heroes, vous trouverez de quoi vous plaire dans Hearts of Iron IV.

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7. Total War : Les Trois Royaumes

Plateformes PC Date de sortie 23 mai 2019 Développeur Creative Assembly Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Combats tactiques en temps réel, systèmes politiques complexes, « La Romance des Trois Royaumes », guerres à grande échelle

Point de vue : Nous sommes à l’époque des Trois Royaumes. Vous vous trouvez dans la Chine antique. Vous incarnez un seigneur de guerre et vous vous battez pour la suprématie. Votre objectif principal est d’unifier la Chine sous une seule bannière, et vous devez pour cela utiliser tous les moyens à votre disposition : conquêtes militaires, diplomatie et alliances stratégiques.

Total War : Les Trois Royaumes allie des combats tactiques en temps réel à une grande stratégie au tour par tour. Cela vous offre la possibilité de commander des armées gigantesques et de gérer des systèmes politiques complexes. Si ce type de guerre vous intéresse, consultez cette liste des meilleurs jeux de grande stratégie.

Total War : Les Trois Royaumes offre une expérience de jeu fluide qui inclut la gestion des ressources, le commandement d’armées lors de grandes batailles et la gestion des intrigues politiques des Trois Royaumes. Vous devrez trouver le juste équilibre entre vos ressources et gérer vos relations avec vos alliés et vos ennemis.

Pour les amateurs de stratégie historique, Total War : Les Trois Royaumes s’impose comme le meilleur jeu ! C’est un mélange parfait entre stratégie approfondie et combats en temps réel. En prime, le récit historique extrêmement captivant fait de votre expérience de jeu un moment unique. Par ailleurs, pour découvrir d’autres campagnes historiques, explorez les meilleurs jeux indépendants afin d’aborder la stratégie sous un angle nouveau.

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8. Age of Empires IV

Plateformes PC, Xbox X/S, Xbox One Date de sortie 28 octobre 2021 Développeur Relic Entertainment Durée moyenne de jeu 30 à 100 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Campagnes historiques, construction de bases, batailles à grande échelle, modes multijoueur

Age of Empires IV offre une expérience exceptionnelle de stratégie en temps réel sur les PC modernes. Vous prenez ainsi les commandes de différentes civilisations à travers l’histoire. Vous devez bâtir un empire florissant, en trouvant le juste équilibre entre la gestion des ressources, les conquêtes militaires et les avancées technologiques, tout en rivalisant avec d’autres civilisations.

Le gameplay principal repose en grande partie sur la construction. À mesure que vous développez votre colonie, vous devez rassembler des ressources et commander votre armée lors de batailles époustouflantes. Vous pouvez choisir parmi différentes civilisations, chacune dotée de ses propres forces et faiblesses. Pour chacune d’entre elles, vous devrez adapter une stratégie unique afin de remporter diverses campagnes ou parties multijoueurs. D’ailleurs, pour un voyage à travers l’histoire véritablement captivant, un excellent téléviseur dédié au jeu vidéo peut faire toute la différence.

Age of Empires IV est le jeu rêvé de tout amateur de stratégie ! Il apporte un regard neuf et moderne sur un genre très apprécié. L’accent mis à la fois sur la planification stratégique et les combats en temps réel, associé à des campagnes détaillées, garantit que les débutants comme les joueurs expérimentés y trouveront leur compte. Si vous aimez bâtir des empires, découvrez les meilleurs jeux en coopération pour une expérience collaborative.

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9. Planet Coaster

Plateformes PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Date de sortie 17 novembre 2016 Développeur Frontier Developments Durée moyenne de jeu 20 à 100 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Conception de parcs d’attractions, simulation de gestion, personnalisation, physique réaliste

Planet Coaster est un excellent jeu pour tous ceux qui aiment les simulations de parcs d’attractions. Vous incarnez un directeur de parc d’attractions qui a une charge de travail très importante. Vous construisez et entretenez des attractions, vous gérez vos finances et vous vous efforcez de rendre l’expérience aussi agréable que possible pour les visiteurs. Vous n’avez qu’un seul objectif en tête : créer un parc d’attractions à succès où vous pourrez faire preuve de créativité, tout en réalisant des bénéfices.

Dans le jeu, vous devrez notamment concevoir des montagnes russes, construire des zones thématiques et définir la composition de votre personnel ainsi que votre tarification. Mais le plus grand défi consiste à accepter que tout ne dépend pas uniquement de vous.

Vous devrez faire face à des événements imprévus, tels que des accidents, qui peuvent nuire à la réputation du parc. Si vous recherchez d’autres jeux de simulation offrant de nombreuses possibilités de personnalisation, vous apprécierez peut-être également de découvrir les meilleurs jeux de rôle sur PC.

Pour les amateurs de stratégie, Planet Coaster allie créativité et simulation de gestion. C’est la formule de jeu idéale pour tous ceux qui aiment à la fois planifier et mettre en œuvre de grandes idées. Les éléments de conception détaillés et les options de personnalisation approfondies en font une expérience unique. Contrairement aux jeux plus anciens, Planet Coaster offre une nouvelle perspective sur la simulation et la gestion.

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10. Europa Universalis IV

Plateformes PC Date de sortie 13 août 2013 Développeur Paradox Development Studio Durée moyenne de jeu 50 à 200 heures (selon le style de jeu) Caractéristiques uniques Stratégie approfondie, grande stratégie en temps réel, intrigues politiques, conquête mondiale

Europa Universalis IV est un fantastique jeu de stratégie en temps réel qui offre une expérience des plus agréables en vous permettant de prendre les rênes d’une nation, du Moyen Âge au début de l’ère moderne. Votre mission consiste à faire de votre nation une superpuissance. C’est à vous de décider si vous allez recourir à la guerre, à la diplomatie ou à la domination économique pour y parvenir.

Les possibilités sont infinies dans ce jeu emblématique de Paradox. Vous pourrez vous essayer à la diplomatie, au commerce, à la guerre et à la gestion des affaires intérieures de votre nation.

Il existe tant de systèmes complexes que vous devez maîtriser pour pouvoir nouer des alliances avec d’autres nations et développer les infrastructures de votre pays, tout en étant en concurrence permanente avec les autres pour en prendre le contrôle.

Europa Universalis IV est réputé pour offrir l’une des expériences de grande stratégie les plus détaillées et les plus vastes du marché. L’accent mis sur la domination mondiale confère au jeu une grande profondeur et une forte rejouabilité, ce qui en fait un titre idéal pour les amateurs de stratégie et les passionnés de simulations historiques. De plus, l’éditeur de carte est une autre fonctionnalité exceptionnelle qui vous permet de façonner votre propre univers stratégique.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu de stratégie sur PC ?

Cela dépend de votre style de jeu. Civilization VI de Sid Meier et Total War : Les Trois Royaumes sont les choix les plus populaires en raison de leur profondeur, de leur rejouabilité et de leurs défis tactiques.

Existe-t-il des jeux de stratégie sur PC multiplateformes ?

Oui, certains jeux de stratégie comme Stellaris et Age of Empires IV proposent un mode multiplateforme, permettant aux joueurs utilisant différentes plateformes de s’affronter et de coopérer au sein d’une même session de jeu.