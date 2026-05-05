Les 11 meilleurs jeux RPG sur Xbox à découvrir en 2026

Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux de rôle sur Xbox, vous allez vous régaler. Ce genre regorge d’histoires délirantes, de personnalisations approfondies et de choix qui ont véritablement de l’importance. Vous y trouverez de tout, des immenses mondes ouverts aux combats au tour par tour intenses, et la Xbox propose certains des meilleurs titres du genre.

Et oui, que vous souhaitiez farmer du butin, incarner un pirate de l’espace ou simplement vous perdre dans un univers fantastique déjanté, nous avons ce qu’il vous faut. Voici les RPG qui méritent votre temps, vos emplacements de sauvegarde et, sans doute, quelques heures de sommeil en moins. Plongeons-nous dans la crème de la crème.

Nos coups de cœur parmi les jeux de rôle Xbox

Pour aller droit au but, j’ai dressé la liste des meilleurs RPG Xbox afin de vous présenter les titres phares parmi les jeux récents que les joueurs adorent. Découvrons nos coups de cœur :

1 Starfield 2023 Le premier nouvel univers créé par Bethesda depuis des décennies vous permet de vous perdre pendant des heures, à explorer des planètes extraterrestres, à personnaliser vos vaisseaux, et bien plus encore. Avec des configurations de personnages de haut niveau et des systèmes très riches, ce jeu vous absorbe tout votre temps comme un aspirateur. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Celui-ci sort du lot. De la fantasy noire ? Tout à fait. Chaque quête vous prend aux tripes, avec des choix qui ont véritablement de l’importance. L’univers est immense et d’un réalisme brut. Un scénario incisif, des combats intenses et des heures de contenu à explorer : parfait si vous recherchez un jeu de rôle qui ne fait pas dans la dentelle. Buy now 3 Diablo IV 2023 Ce jeu propose une action trépidante, des configurations de personnage riches et une phase de fin de jeu addictive. Vous savez déjà à quoi vous attendre : des donjons gigantesques, une ambiance de fantasy sombre et des centaines d’heures passées à chasser le butin. Les combats sont bien dosés, les classes sont variées et les butins obtenus semblent vraiment gratifiants. De plus, il est inclus dans le Game Pass et c’est sans doute l’un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Buy now

Si vous aimez les histoires riches, les configurations de personnage géniales et les univers dans lesquels vous pouvez vous perdre complètement, ces jeux sont faits pour vous. Alors, prenez votre manette, choisissez votre prochaine aventure et préparez-vous à y passer de nombreuses heures.

11 jeux RPG Xbox pour tous les types de joueurs

De l’exploration spatiale à la fantasy sombre en passant par les combats tactiques au tour par tour, cette liste recense les titres les plus passionnants et les plus immersifs actuellement disponibles sur Xbox. Chaque jeu propose un univers et un style de jeu uniques qui le distinguent des autres.

Avez-vous déjà essayé certains des meilleurs jeux de rôle sur Xbox ?

1. Starfield [Le meilleur jeu de rôle Xbox pour explorer les étoiles et forger votre héritage spatial]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2023 Développeur Bethesda Game Studios Idéal pour L'exploration spatiale en monde ouvert, la personnalisation de vaisseaux et le plaisir de se laisser complètement emporter

Starfield est l’un des jeux de rôle les plus ambitieux et les meilleurs actuellement disponibles sur Xbox. Le premier nouvel univers créé par B ethesda depuis 25 ans vous plonge dans une galaxie regorgeant de planètes, de factions, de butin, de construction de vaisseaux et de distractions sans fin. Pour être honnête, c’est un véritable mode de vie de jeu de rôle.

Dès l’instant où vous êtes lâché dans les Systèmes Colonisés, la quête principale devient davantage une suggestion. Une minute, vous vous dirigez vers une mission ; la suivante , vous êtes plongé jusqu’aux genoux dans la faune extraterrestre, à la recherche de minéraux. Ou bien, vous peaufinez la configuration des moteurs de votre vaisseau comme s’il s’agissait de votre première partie de Minecraft croisée avec la NASA.

La progression des personnages est très riche, avec des avantages qui influencent tout, de la persuasion au combat en apesanteur. Votre quête principale peut attendre, car ici, il s’agit avant tout pour vous de forger votre propre héritage spatial. Entre RPG au tour par tour, chaos en monde ouvert et la profondeur narrative caractéristique de Bethesda, Starfield offre une immense liberté pour créer l’expérience que vous souhaitez.

Les fans de Fallout, d’Elder Scrolls ou même de Mass Effect s’y sentiront comme chez eux. Les quêtes, missions secondaires, rencontres insolites et équipements personnalisables ne manquent pas, le tout couronné par cette boucle de jeu addictive qui vous pousse à vous dire « encore un scan ».

Si vous aimez les RPG Xbox en monde ouvert qui vous permettent de tout faire, sauf ce que vous aviez réellement prévu, ce jeu est fait pour vous.

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2. The Witcher 3 : La Chasse sauvage [Meilleur RPG Xbox pour la narration et la construction d’univers]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur CD Projekt RED Idéal pour Les amateurs d’exploration en monde ouvert et de jeux de rôle axés sur l’histoire

The Witcher 3 : La Chasse sauvage vous plonge tête la première dans son univers. Vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres chevronné à la solde de qui part à la recherche de sa fille disparue dans un monde qui s’effondre de toutes parts. Cela ressemble à une quête classique, mais croyez-moi, rien dans cette aventure n’est simple.

Qu'est-ce qui le distingue ? Les quêtes secondaires sont époustouflantes. Elles vous touchent en plein cœur grâce à des enjeux émotionnels réels, des rebondissements surprenants et des choix qui ont véritablement de l'importance. Un instant, vous pourchassez des fantômes dans un village tranquille ; l'instant d'après, vous êtes plongé jusqu'aux genoux dans le chaos politique ou vous affrontez des bêtes maudites issues des cauchemars du folklore.

Et ne me lancez pas sur le combat. Il mêle maniement de l'épée, alchimie et magie d'une manière qui semble naturelle, tout en vous permettant de faire preuve d'une grande ingéniosité dans la conception de vos personnages. Vous préférez lancer des sorts de feu à tout va ou jouer les tanks à la force brute ? À vous de choisir.

Et le monde ? Il est immense et d’une précision absurde. Les villes fourmillent de vie, les forêts murmurent, des tempêtes surgissent de nulle part, et les PNJ donnent vraiment l’impression d’avoir une vie propre. La bande originale vient parachever le tout en créant une ambiance parfaite.

Oh, et ne négligez pas les extensions. « Hearts of Stone » et « Blood and Wine » sont pratiquement des jeux à part entière. À eux deux, ils vous offrent plus de 100 heures de contenu RPG de très haut niveau qui ne vous laissera pas un instant de répit.

Si vous adorez les aventures axées sur l’histoire avec de véritables conséquences, The Witcher 3 est le jeu qu’il vous faut. Il reste toujours imbattable.

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3. Diablo IV [Le meilleur jeu RPG Xbox pour les amateurs de fantasy noire et de quêtes de butin sans fin]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2023 Développeur Blizzard Entertainment Idéal pour La chasse au butin, l’action hack & slash, les donjons de fantasy noire

Si vous aimez les jeux de rôle Xbox qui vous assènent comme un train de marchandises rempli de butin et de tripes de démons, Diablo IV est fait pour vous. Il est brutal, gratifiant et résolument old school, dans le bon sens du terme. De plus, si l’on compare les jeux Diablo emblématiques, celui-ci remporte haut la main la palme, c’est certain.

Du premier donjon au 300e, c’est ce cycle addictif de combat « hack & slash », de butin, d’amélioration, puis de recommence. Et oui, il est disponible sur Xbox Game Pass : vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas vous le procurer.

Diablo IV ne réinvente pas le genre des RPG d’action, mais il peaufine chaque aspect jusqu’à ce qu’il brille de mille feux, à l’image d’un butin légendaire. Vous y trouverez des options de personnalisation approfondies, des combats bien rodés et davantage de contenu de fin de jeu que votre emploi du temps ne pourra probablement en supporter.

Que vous jouiez en solo à Sanctuaire ou que vous parcouriez des donjons entre amis, c’est un jeu de rôle qui comprend pourquoi nous y revenons sans cesse : le chaos, la puissance des personnages et cette douce quête d’équipement.

Avec cinq classes distinctes et aucun combat au tour par tour à l’horizon, c’est de l’action et de la réaction à l’état pur. Vous devrez jongler entre la gestion des ressources, optimiser votre capacité de survie et peaufiner les statistiques de votre équipement jusqu’à en perdre la tête, dans le bon sens du terme. Et même si l’histoire principale ne vous épatera peut-être pas, la construction du monde, les quêtes secondaires et l’univers du jeu restent très convaincants.

Si vous êtes un grand fan de Diablo III, de Dark Souls ou de n’importe quel autre grand RPG à l’ambiance sombre, Diablo IV est une véritable bête de course. C’est l’un des meilleurs RPG sur Xbox, qui est également un jeu de hack-and-slash captivant.

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4. Assassin’s Creed Shadows [Meilleur jeu de rôle Xbox pour l’infiltration samouraï et l’action ninja]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur Ubisoft Idéal pour Un gameplay à deux personnages, la furtivité et les combats à l’épée, un univers japonais riche

Parmi les jeux les plus récents, Ubisoft a enfin réussi son pari : l’éditeur a sorti un Assassin’s Creed se déroulant dans le Japon féodal, et ce titre répond à toutes nos attentes. Assassin’s Creed Shadows vous permet de vivre vos rêves de combat entre shinobi et samouraïs dans l’un des meilleurs jeux de la série Assassin’s Creed, avec les mondes ouverts les plus magnifiques et les plus dangereux que nous ayons vus dans un RPG sur Xbox.

Vous alternerez entre deux personnages jouables : Naoe, le shinobi furtif doté d’outils de ninja classiques et de techniques d’assassinat silencieuses, et Yasuke, un samouraï aussi robuste qu’un char d’assaut qui écrase ses ennemis à la force brute. Ce contraste saisissant confère au jeu une grande rejouabilité ainsi qu’une grande variété dans l’approche des combats et des missions.

Le monde ouvert est à couper le souffle, des jardins de cerisiers en fleurs aux rues pluvieuses d’Edo, et le cycle jour-nuit ainsi que la météo dynamique donnent véritablement vie à l’expérience de jeu.

Les fans de jeux de rôle d’infiltration, les amateurs de combats au tour par tour qui souhaitent élargir leurs horizons, ou toute personne passionnée par l’histoire du Japon adoreront ce titre. Imaginez un mélange entre Ghost of Tsushima et Assassin’s Creed, mais avec la profondeur habituelle des jeux de rôle, des arbres de compétences et une multitude de quêtes secondaires.

Si vous aimez les jeux de rôle pour leur histoire ou leurs aventures, ou si vous recherchez simplement les meilleurs jeux de type « rogue-like », Shadows est l’un des meilleurs jeux d’aventure RPG à découvrir prochainement.

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5. Kingdom Come : Deliverance II [Meilleur jeu de rôle Xbox pour son réalisme historique immersif]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur Warhorse Studios Idéal pour Réalisme cru, narration cinématographique, immersion médiévale

Si vous recherchez des jeux de rôle sur Xbox sans dragons, sans magie ni fantaisie, mais uniquement une réalité historique brutale, Kingdom Come : Deliverance II est fait pour vous. Ce n’est pas un jeu de rôle classique où l’on se la joue tout-puissant. Vous incarnez Henry, un forgeron devenu guerrier, qui tente de survivre en Bohême au XVe siècle. Pas d’équipement surpuissant, juste du cran, des intrigues politiques et une épée ; vous feriez mieux d’apprendre à bien manier votre arme. Vous pouvez y jouer sur votre ordinateur portable de jeu ou sur Xbox, à vous de choisir.

Cette épopée en monde ouvert vous plonge dans un royaume déchiré par la guerre où chaque choix façonne votre destin. Les combats sont intenses et exigeants, nécessitant un excellent sens du timing et de la patience, et non pas un simple martèlement de boutons. Vous préférez la furtivité ? Adoptez le style du voleur. Vous préférez la diplomatie ou le combat à l'épée ? Entraînez-vous, équipez-vous et développez vos compétences. Vous devrez même manger, dormir et soigner vos blessures.

Les fans de jeux similaires à Fable, The Witcher 3, Disco Elysium ou Elden Ring (sans l’aspect fantastique) adoreront l’histoire riche, les quêtes secondaires complexes et les systèmes immersifs.

Et oui, il s’agit également d’une simulation historique qui donne l’impression de vivre un drame médiéval jouable. Le jeu est donc magnifique sur la Xbox Series.

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6. Avowed [Meilleur jeu RPG Xbox pour de nouvelles aventures fantastiques audacieuses]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur Obsidian Entertainment Idéal pour Combats fantastiques à la première personne, univers riche, choix déterminants

Obsidian revient à ce qu’il sait faire de mieux : proposer un jeu de rôle d’envergure, empreint d’émotion, de profondeur et d’un chaos imprégné de magie. Avowed se déroule dans l’univers de Les Piliers de l’Éternité et vous emmène à travers les superbes « Terres vivantes » », où vos choix trouvent un écho à travers les villes, les ruines et les forêts mortelles.

Chaque rencontre s’inscrit dans un mystère plus vaste, le Fléau des Rêves, un fléau qui déforme à la fois les gens et le territoire. Vous êtes envoyé en tant qu’émissaire de l’Empire d’Aedyr pour élucider ce mystère, mais comme toujours avec Obsidian, rien n’est jamais aussi simple.

Et oui, vous pouvez opter d’emblée pour un mage de combat ou un voleur furtif. Les options de personnalisation d’Avowed vous permettent de forger un style de jeu qui vous correspond. Vous pourrez lancer des sorts, manier l’épée et choisir des compagnons qui influenceront votre périple. Et grâce à une météo dynamique et à un monde vivant et réactif, aucune partie ne se ressemble.

C’est une bouffée d’air frais pour les fans de The Outer Worlds, Dragon Quest ou même The Elder Scrolls. De plus, le jeu sera disponible sur Game Pass dès le premier jour ; c’est donc un choix incontournable pour les amateurs de fantasy sur Xbox Series.

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7. Like a Dragon : Richesse infinie [Meilleur jeu de rôle Xbox pour un chaos émouvant et un plaisir au tour par tour]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2024 Développeur Ryu Ga Gotoku Studio Idéal pour Un chaos au tour par tour, une histoire émouvante, des personnages inoubliables

La série Yakuza a toujours été un mélange chaotique de drames poignants et de chansons de karaoké, mais Like a Dragon : Richesse infinie passe à la vitesse supérieure avec des émotions, des coups de poing et du plaisir. Vous plongerez dans l’univers déjanté d’Isezaki Ijincho en incarnant Ichiban Kasuga, l’adorable outsider, accompagné de la légende Kazuma Kiryu dans un périple autour du monde qui s’étend même jusqu’à Hawaï.

Les combats sont une véritable folie au tour par tour, regorgeant d’attaques déchaînées, de coups spéciaux en équipe et d’absurdités parfaitement synchronisées. Imaginez un mélange entre Final Fantasy et un jeu de bagarre de rue pour une expérience de jeu de combat inégale.

C’est avant tout un jeu de rôle classique, mais ancré dans l’un des univers les plus dynamiques que vous trouverez sur la Xbox Series. Et grâce à sa prise en charge complète par le Game Pass, ce titre est facilement accessible aux nouveaux fans. C’est ce qui en fait l’un des meilleurs jeux solo.

Ainsi, que ce soit pour tisser des liens avec votre équipe, percer les mystères d’une conspiration ou simplement chanter à tue-tête au karaoké entre deux combats, vous vivrez ici l’énergie Yakuza à son apogée : audacieuse, émouvante et inoubliable.

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8. Dragon Age : Inquisition [Le meilleur jeu de rôle Xbox pour diriger votre propre guerre fantastique]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2014 Développeur BioWare Idéal pour Combats tactiques, décisions en groupe et exploration fantastique à grande échelle

Avec Dragon Age : Inquisition, BioWare voit les choses en grand après le fiasco qu’a été Dragon Age 2. Et oui, ils ont globalement réussi leur pari. Vous dirigez l’Inquisition, tentant de refermer les failles démoniaques qui déchirent le ciel, tout en gérant les intrigues politiques, les choix cruciaux et le chaos omniprésent.

Le monde est immense, bien plus vaste que dans les jeux précédents. Chaque zone offre ses propres éléments à explorer : montagnes, villes, marécages et grottes. Ce n’est pas un monde entièrement ouvert comme dans Skyrim, mais c’est déjà un grand pas en avant. Les combats allient tactique et action, et la composition de votre équipe (mages, voleurs, tanks) a une réelle importance.

Au début, on retrouve un peu trop de quêtes du genre « récupérez 10 peaux d’ours », mais le jeu s’améliore à mesure que vous progressez. Les quêtes de compagnons, les intrigues politiques et les moments forts commencent à se succéder. On a l’impression que BioWare tente de faire revivre l’énergie de Mass Effect, mais dans un univers mêlant épées et magie.

Si vous aimez les RPG fantastiques ou si vous attendez l e prochain Dragon Age, celui-ci tient toujours la route. Surtout si vous y jouez sur Game Pass ou sur Xbox Series, où il fonctionne désormais de manière bien plus fluide. Vous pouvez également améliorer votre expérience en le connectant à votre écran de jeu.

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9. Cyberpunk 2077 [Meilleur jeu de rôle Xbox pour son chaos futuriste et sa liberté narrative]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2020 Développeur CD Projekt Red Idéal pour La personnalisation des personnages, les scénarios à embranchements, l'univers futuriste

Cyberpunk 2077 est le plus grand jeu jamais réalisé par CD Projekt Red, et certes, son lancement a connu quelques ratés, mais le jeu aujourd’hui ? C’est une amélioration considérable. Si vous aimez les jeux de rôle approfondis, les technologies de science-fiction déjantées et les choix ouverts, Night City a tout pour vous plaire. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs jeux de rôle d’action.

Vous incarnez V, un mercenaire à la recherche d’une puce qui pourrait bien vous rendre immortel. Mais ce n’est pas le parcours habituel d’un héros. C’est un univers sordide, bruyant et truffé de zones d’ombre morales. C’est vous qui choisissez votre style de jeu : furtivité, fusillade effrénée ou piratage de tout ce qui se présente à vous. Les combats sont rapides, et c’est ce qui en fait l’un des jeux de tir à la première personne les plus intéressants.

Night City est à elle seule un véritable festin visuel. Vous pouvez conduire, explorer, grimper ou vous lancer dans des quêtes de ruelles à travers six quartiers uniques. Son univers est plus petit que celui de The Witcher 3 : La Chasse sauvage, mais bien plus dense. Plus de nuances, plus de chaos, plus de néons.

Et oui, il est désormais disponible sur Game Pass, entièrement optimisé pour l’Xbox Series. Si vous aimez les jeux comme New Vegas, The Outer Worlds ou tout autre titre proposant une personnalisation approfondie des personnages et une grande rejouabilité, ne passez pas à côté de celui-ci.

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10. Clair Obscur : Expedition 33 [Meilleur jeu de rôle Xbox pour ses graphismes oniriques et ses combats complexes]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur Sandfall Interactive Idéal pour Création d’univers artistique, combat hybride, narration émouvante

Clair Obscur : Expédition 33 vous plonge dans un monde où le destin est littéralement peint, et où votre nom est le prochain sur la liste. Chaque année, la Peintre marque ses victimes, et à moins que vous ne brisiez ce cycle, c’est fini pour vous. L’ambiance est sombre et totalement différente de celle de la plupart des RPG au tour par tour, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux indépendants.

Développé par Sandfall Interactive, le jeu mêle stratégie au tour par tour et action en temps réel : il s’agit de parer, d’esquiver et de frapper vos cibles au bon moment. Chaque combat donne l’impression d’être un mélange entre un casse-tête et une performance.

Et l’univers ? Tout simplement époustouflant. C’est comme pénétrer dans un tableau surréaliste, entièrement inspiré de l’art classique français, mais avec cette touche étrange et élégante.

Si vous aimez les jeux de rôle qui sortent des sentiers battus, celui-ci mérite toute votre attention. Il propose une gestion approfondie de votre groupe, des choix chargés d’émotion et une histoire à la fois inquiétante et poétique sur la fuite face à sa propre mort. Il ne ressemble à aucun autre jeu actuellement disponible, et c’est ce qui fait tout son charme.

Il arrive sur Xbox Series, et s’il est disponible sur Game Pass, ce sera encore mieux. Quoi qu’il en soit, c’est l’une des approches les plus originales du genre que nous ayons vues parmi les meilleurs jeux de rôle.

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11. Fallout 4 [Meilleur jeu de rôle Xbox pour la survie post-nucléaire et la liberté]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2015 Développeur Bethesda Game Studios Idéal pour Survie, exploration, système d'artisanat approfondi, liberté du joueur

Comptant parmi les meilleurs jeux de survie, Fallout 4 se déroule dans un monde complètement ravagé par la guerre nucléaire. Vous sortez d’un abri après 200 ans, et tout est parti en vrille ; c’est à vous de trouver comment survivre dans le chaos qui subsiste.

Vous pouvez jouer comme bon vous semble. Vous en sortir grâce à votre éloquence, foncer tête baissée, vous faufiler discrètement ou simplement vous concentrer sur la construction de votre propre petite colonie. Le jeu vous offre une immense liberté. Le système S.P.E.C.I.A.L. vous permet de personnaliser les compétences et les avantages de votre personnage en fonction de votre style de jeu.

Il y a beaucoup à faire. Vous rencontrerez des factions, des quêtes secondaires, des zones cachées et des rencontres aléatoires pour le moins surprenantes. Mais ce qui se démarque vraiment, c’est le système d’artisanat : vous pouvez fabriquer des armes, de l’équipement et des bases entières à partir des objets que vous récupérez.

Même s’il est sorti il y a déjà un certain temps, il tient toujours très bien la route parmi les meilleurs jeux multijoueurs, en particulier sur l’Xbox Series. Et si vous disposez d’un Game Pass, vous pouvez vous lancer à tout moment. Si vous aimez les mondes ouverts et faire les choses à votre façon, Fallout 4 reste l’un des meilleurs titres du genre.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu de rôle sur Xbox ?

Si vous vous demandez quel RPG trône au sommet du catalogue Xbox, ne cherchez pas plus loin que Starfield : c’est sans doute le meilleur RPG Xbox à ce jour.

La Xbox propose-t-elle des jeux de rôle multiplateformes ?

Oui, l’Xbox propose des jeux de rôle multiplateformes. Des jeux comme Cyberpunk 2077 ne prennent pas en charge le cross-play, mais des titres tels qu’Elden Ring et Divinity : Original Sin 2 l’intègrent via des modes ou des systèmes spécifiques. Vérifiez toujours les informations relatives à la prise en charge de chaque jeu pour vous en assurer.