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Les 20 meilleurs jeux de rôle fantastiques pour des aventures sans fin

Les meilleurs jeux de rôle fantastiques transportent les joueurs dans des univers immenses peuplés de personnages mythiques, de pouvoirs magiques et de quêtes secondaires héroïques. Si vous appréciez les systèmes de combat complexes, les scénarios de grande qualité et l'exploration sans limite d'un monde ouvert, ces jeux sont incontournables.

Des titres modernes épiques aux classiques intemporels, chaque aventure promet une personnalisation poussée, un univers riche et des moments qui resteront gravés dans votre mémoire bien après avoir posé la manette.

Préparez-vous à pénétrer dans des royaumes où vos choix, vos configurations de personnage et vos stratégies définiront votre parcours. Si vous avez déjà rêvé de terrasser des dragons, de maîtriser une magie ancestrale ou de forger votre légende dans un monde façonné par vos choix, cette liste est votre porte d’entrée.

Notre sélection des meilleurs jeux de rôle fantastiques

Voici mes trois meilleurs choix de jeux de rôle fantastiques qui se distinguent par leur scénario, leurs combats et la construction de leur univers. Chacun d’entre eux illustre pourquoi ce genre continue de captiver les joueurs du monde entier. Poursuivez votre lecture pour découvrir les 20 jeux qui définissent aujourd’hui l’élite des jeux de rôle fantastiques.

1 Elden Ring 2022 Un vaste monde ouvert, riche en histoire, regorgeant de secrets et de dangers. Le système de combat de FromSoftware offre une personnalisation approfondie adaptée à de multiples styles de jeu, tandis que des boss exigeants récompensent la patience et l’habileté. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Plongez dans un monde ouvert axé sur l'histoire, où des choix moraux ambigus et des parcours de personnages riches donnent vie à cet univers. Des systèmes complets d'artisanat, d'alchimie et de personnalisation rendent chaque partie unique, et les mods pour PC prolongent la durée de vie du jeu. Buy now 3 Baldur’s Gate 3 2023 Ce jeu de rôle sur ordinateur moderne adapte fidèlement les mécanismes de D&D 5e, proposant des combats tactiques au tour par tour et des scénarios à embranchements. Buy now

Bien que ces trois titres représentent le summum absolu du genre, il existe bien d’autres jeux de rôle fantastiques dans lesquels vous pourrez vous plonger pendant des heures. Continuez à faire défiler la page pour obtenir la liste complète des meilleurs jeux et trouvez celui (ou ceux) qui correspond(ent) à vos objectifs et à votre style de jeu.

Les 20 meilleurs jeux de rôle fantastiques auxquels vous devriez jouer dès aujourd’hui

Jetez un œil à ma liste exceptionnelle des meilleurs jeux de rôle fantastiques. Êtes-vous prêt à explorer, à combattre et à découvrir des contrées mythiques qui défient toute réalité connue ? Faisons en sorte que votre prochain jeu soit aussi magique que votre imagination, et aussi impitoyable que la baguette d’un sorcier.

1. Elden Ring [Meilleure aventure fantastique en monde ouvert]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Monde ouvert / De type « Soulslike » Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Année de sortie 2022 Créateurs FromSoftware (développeur), Bandai Namco (éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 120 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les mondes immenses, les combats complexes et les récits qui se construisent au fur et à mesure

Elden Ring vous plonge dans les « Terres intermédiaires », un univers immense et riche en histoire, où le danger et la découverte vous attendent à chaque détour. Vous incarnez un « Tarnished » et tracez votre propre chemin à travers des affrontements difficiles, des environnements complexes et des parcours d’exploration qui se ramifient.

Les combats sont précis et gratifiants, offrant un équilibre entre les options de combat au corps à corps, de magie et à distance. L’univers encourage la créativité : qu’il s’agisse de se faufiler discrètement derrière des ennemis imposants, de planifier des embuscades épiques ou de tester des configurations hybrides pour un effet maximal.

Conseil de pro Expérimentez les montures et les invocations d’esprits pour bénéficier d’avantages en termes de mobilité lors de l’exploration et des combats. Prenez le temps d’explorer chaque zone ; les secrets mènent souvent à de puissants équipements ou à des sorts rares.

Ce qui distingue véritablement Elden Ring, c’est la manière dont l’environnement lui-même devient un personnage à part entière. Des grottes cachées, des boss secrets et une narration environnementale subtile récompensent la curiosité, tandis que la liberté d’aborder les objectifs de multiples façons rend chaque partie unique.

Les quêtes secondaires, les interactions entre personnages et les donjons optionnels offrent d’innombrables heures d’exploration au-delà du scénario principal. Les joueurs partagent également des stratégies pour optimiser les itinéraires de farming et les tactiques face aux boss, ce qui peut inspirer des approches inventives sans imposer de répétition.

Mon verdict : Elden Ring est un véritable modèle en matière de conception de RPG fantastiques en monde ouvert. Que vous soyez un vétéran de la série Souls ou un aventurier novice, sa richesse vous captivera pendant des centaines d’heures.

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2. The Witcher 3 : La Chasse sauvage [Meilleur RPG fantastique axé sur l’histoire]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Monde ouvert / Axé sur l'histoire Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Année de sortie 2015 Créateur CD Projekt Red (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 100 à 200 heures Idéal pour Les joueurs en quête d’une histoire épique, de choix de personnages riches et de mondes fantastiques immersifs

Dans The Witcher 3 : La Chasse sauvage, vous incarnez Geralt de Riv, un chasseur de monstres évoluant dans un univers richement détaillé, regorgeant de légendes, de choix moraux ambigus et de personnages dynamiques.

Le jeu allie des combats intenses à une narration riche, permettant aux joueurs de se lancer dans des contrats de chasse aux monstres, des intrigues politiques et des quêtes personnelles. L’exploration est extrêmement gratifiante : que ce soit en parcourant des forêts denses et des montagnes enneigées ou en découvrant des villages cachés ou des trésors secrets.

Conseil de pro Privilégiez l’exploration de toutes les quêtes secondaires et de toutes les cartes au trésor. Expérimentez l’alchimie pour créer des bonus qui feront pencher la balance en votre faveur lors des combats difficiles. De petits choix narratifs débouchent souvent sur des rebondissements majeurs plus tard dans l’histoire.

Ce qui distingue ce jeu, c’est son système narratif à embranchements : les choix ont des répercussions sur l’ensemble de l’histoire, influençant les relations, les issues régionales et même les fins qui se débloquent.

Le système de combat et de magie vous encourage à expérimenter avec les huiles, les potions et les signes afin de venir à bout de vos ennemis de manière créative. Les joueurs attentifs découvrent souvent des fils narratifs subtils, des emplacements de trésors et des secrets environnementaux qui enrichissent l’expérience.

Vous vous surprendrez sans doute à élaborer des configurations pour optimiser les compétences du The Witcher, à mettre au point des stratégies hybrides mêlant combat au corps à corps et sorts, et à utiliser l’alchimie pour survivre, ce qui rendra chaque partie profondément personnelle.

Mon verdict : The Witcher 3 allie une narration époustouflante, des personnages profondément travaillés et une exploration captivante en monde ouvert – la plupart d’entre vous s’y plongeront pendant des centaines d’heures.

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3. Baldur's Gate 3 [Meilleure expérience de CRPG moderne]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG au tour par tour / CRPG / Donjons et Dragons Plateformes PC, macOS, Steam Deck Année de sortie 2023 Créateur Larian Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 80 à 150 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats tactiques, les scénarios à embranchements et les jeux de rôle de type Donjons et Dragons

Baldur's Gate 3 vous plonge dans l’univers de Faerûn, vous permettant de créer un héros et de progresser au cœur d’une histoire riche et ramifiée, ponctuée de choix déterminants. Les combats sont au tour par tour et tactiques, s’inspirant largement des règles de Donjons & Dragons 5e édition.

L’exploration est très riche, avec des butins cachés, des chemins secrets et de multiples façons de surmonter les défis, qu’il s’agisse de dialogue, de furtivité ou de force brute.

Ce qui fait la force de ce jeu, c’est sa narration dynamique et son jeu de rôle flexible. Les interactions au sein du groupe sont riches et réactives : vos compagnons réagissent à vos décisions, influençant à la fois le récit et les rencontres tactiques. Baldur's Gate 3 est souvent recommandé parmi les meilleurs jeux de rôle sur Steam Deck pour les joueurs qui recherchent une expérience de jeu de rôle sur ordinateur (CRPG) approfondie lors de leurs déplacements.

Conseil de pro Expérimentez dès le début la composition de votre groupe et les combinaisons de sorts ; les synergies tactiques peuvent transformer des combats difficiles en victoires gratifiantes. Les choix de dialogue peuvent ouvrir ou fermer des voies de quête cruciales : soyez attentif aux détails.

La créativité du joueur est récompensée : la combinaison de sorts, d’interactions avec l’environnement et de capacités donne lieu à des moments de jeu imprévisibles, uniques à chaque partie. Les aventuriers attentifs découvrent souvent des raccourcis astucieux ou des trésors cachés qui ne sautent pas immédiatement aux yeux, ce qui renforce la rejouabilité.

La présentation visuelle est soignée, avec des environnements détaillés, des animations de personnages expressives et des cinématiques.

Mon verdict : Baldur's Gate 3 est un véritable chef-d’œuvre du jeu de rôle sur ordinateur moderne, offrant des heures de divertissement tactique et narratif dans un univers fantastique. Les amateurs de jeux de rôle sur table et de récits immersifs s’y sentiront comme chez eux.

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4. Divinity : Original Sin 2 [Meilleure expérience de jeu de rôle fantastique en coopération]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle sur ordinateur au tour par tour / Fantastique / Tactique Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2017 Créateur Larian Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats tactiques au tour par tour, les interactions approfondies au sein du groupe et les aventures RPG en coopération

Dans Divinity : Original Sin 2, vous plongez dans un univers riche et magique en incarnant un utilisateur de la Source traqué par l’Ordre Divin. Choisissez un personnage prêt à l’emploi ou créez le vôtre, puis explorez des régions variées regorgeant de secrets, de légendes et de quêtes aux enjeux moraux complexes.

Les combats se déroulent au tour par tour, mais l’ajout d’interactions avec l’environnement – feu, eau, poison – transforme chaque affrontement en un casse-tête tactique. Les choix de dialogue et les interactions avec vos compagnons ont une réelle importance, car ils influencent le déroulement de l’histoire et les relations au sein de votre groupe.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la combinaison des compétences élémentaires au combat pour créer des effets de combo – feu + huile, eau + électricité – puis coordonnez-vous avec les membres de votre groupe pour enchaîner des effets dévastateurs. N’hésitez pas à tester les interactions avec l’environnement pour en tirer un avantage tactique.

Le mode coopératif permet à jusqu’à quatre autres joueurs de relever des quêtes ensemble, créant ainsi des moments de collaboration, de désaccords amicaux et de divertissement chaotique.

La flexibilité du jeu en matière de construction de personnage – progression sans classe, combinaisons de compétences hybrides et synergies tactiques entre sorts – fait que chaque partie est unique.

La conception minutieuse des niveaux récompense l’exploration, l’utilisation astucieuse des compétences « Source » et l’expérimentation des effets élémentaires. Même les quêtes secondaires offrent des choix significatifs plutôt que de servir de simple remplissage.

Mon verdict : Divinity : Original Sin 2 est un véritable modèle de conception moderne des jeux de rôle sur ordinateur, avec ses combats au tour par tour, sa narration coopérative émergente et sa personnalisation approfondie. Les amateurs de stratégie comme les passionnés d’histoires y trouveront une rejouabilité infinie.

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5. The Elder Scrolls V : Skyrim [Meilleur classique fantastique en monde ouvert]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Monde ouvert / Fantastique Plateformes PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2011 Créateur Bethesda Game Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 100 à 200 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les univers immenses, une grande liberté de jeu de rôle et une narration émergente

Dans Skyrim, vous incarnez le Dragonborn, un héros destiné à vaincre les dragons et à façonner le destin de Skyrim. Le monde ouvert est immense, regorgeant de montagnes, de villages, de donjons et de secrets à chaque détour. Explorer ses montagnes, ses donjons et ses grottes cachées, c’est comme plonger au cœur de l’un des meilleurs jeux de rôle en monde ouvert jamais créés.

Le combat allie combat au corps à corps, tir à l’arc et magie, permettant aux joueurs d’expérimenter des configurations hybrides, tandis que le système de compétences et l’artisanat ajoutent de la profondeur à la progression du personnage.

Conseil de pro Explorez sans relâche : des dragons, des trésors cachés et des butins rares vous attendent. Testez différents styles de combat et choisissez vos factions pour vivre des expériences variées.

La particularité principale de Skyrim réside dans sa liberté : vous pouvez suivre la quête principale, rejoindre des factions telles que la Guilde des voleurs ou la Confrérie noire, ou encore partir à l'aventure en tant qu'aventurier errant.

Les PNJ, les quêtes « radiantes » et les centaines de lieux rendent chaque périple unique. Les mods enrichissent encore davantage le contenu, offrant ainsi une expérience toujours nouvelle à chaque partie.

Mon verdict : Skyrim est un classique intemporel. Son univers, son histoire et la liberté dont bénéficie le joueur offrent des centaines d’heures d’exploration et d’aventure, ce qui en fait l’un des jeux de rôle fantastiques les plus influents de tous les temps.

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6. Dragon Age : Inquisition [Une aventure fantastique épique en groupe]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Par équipe / Monde ouvert Plateformes PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Année de sortie 2014 Créateurs BioWare (développeur), Electronic Arts (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les vastes univers fantastiques, les combats tactiques et les interactions riches entre les personnages

Dans Dragon Age : Inquisition, vous incarnez l’Inquisiteur, chargé de refermer une mystérieuse déchirure dans le ciel qui menace Thedas. Le monde semble prendre vie – des villes animées aux plaines balayées par le vent – et regorge de quêtes secondaires, de secrets cachés et de choix moraux ambigus qui influencent le déroulement de votre aventure.

Le combat allie une phase tactique en pause à de l’action en temps réel, vous permettant d’expérimenter les synergies au sein de votre groupe, le positionnement et les combos magiques, ce qui rend chaque affrontement unique et gratifiant.

Conseil de pro Alternez les membres de votre groupe en fonction des besoins de la quête : parfois, un voleur discret vous permettra de découvrir des chemins secrets, tandis qu’à d’autres moments, un guerrier costaud s’avérera idéal pour les combats contre les boss. S’éloigner du chemin principal vous permettra souvent de dénicher des butins rares et de vivre des rencontres mémorables.

Vos compagnons sont tout aussi captivants, chacun doté d’une personnalité distincte, de quêtes personnelles et de réactions propres à vos décisions, ce qui confère aux relations autant d’importance qu’à la stratégie.

Mon verdict : Dragon Age : Inquisition tire sa force de son histoire, de la richesse de son univers et de la variété de ses combats. Si vous aimez les RPG épiques et vastes où les choix comptent, c’est l’une des expériences les plus riches que vous puissiez vivre.

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7. Dark Souls III [Un jeu fantastique de type « soulslike », brutal mais gratifiant]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / De type « Soulslike » / Fantastique sombre Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Créateurs FromSoftware (développeur), Bandai Namco Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les combats exigeants, un univers riche et une exploration pleine de rebondissements

Dans Dark Souls III, vous parcourez le royaume en ruines de Lothric, où le danger vous guette à chaque coin de rue.

Les combats sont précis et impitoyables, récompensant la patience, le sens du timing et la créativité. Chaque arme et chaque sort ont leur importance, et chaque affrontement s’apparente à une énigme à résoudre grâce à votre habileté plutôt qu’à vos statistiques brutes. Son défi brutal et ses combats aux multiples facettes font de Dark Souls III un titre incontournable parmi les meilleurs RPG Xbox pour les joueurs qui apprécient les jeux à haut risque et à forte récompense.

Les environnements sont conçus de main de maître, parsemés de raccourcis, de secrets et d’éléments d’univers cachés qui vous captivent. Les combats contre les boss ne sont pas de simples affrontements : ce sont des leçons d’observation et d’adaptation, chacun exigeant une approche unique.

Conseil de pro Apprenez à reconnaître les schémas d’attaque de vos adversaires et testez différents types d’armes ; parfois, une configuration axée sur la magie ou une arme privilégiant la dextérité peut radicalement changer le rythme des combats. Explorez toujours minutieusement les zones : les raccourcis et les objets cachés peuvent vous éviter d’innombrables morts.

L’exploration permet souvent de découvrir une trame narrative riche, des butins rares et des rencontres inattendues qui maintiennent les joueurs en haleine et les captivent.

Mon verdict : Dark Souls III propose un défi méticuleusement conçu pour ceux qui apprécient la maîtrise, la découverte et une narration intimement liée au gameplay.

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8. Les Piliers de l’Éternité II : Deadfire [Aventure CRPG approfondie axée sur le jeu en groupe]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu CRPG / RPG isométrique / Stratégie en groupe Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateurs Obsidian Entertainment (développeur), Versus Evil (éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats tactiques, un univers riche et la gestion libre de leur groupe

Dans Les Piliers de l’Éternité II : Deadfire, vous mettez les voiles à travers l’archipel volcanique de Deadfire en incarnant l’Observateur, un protagoniste lié à une âme dont les choix façonnent le monde qui l’entoure.

L’exploration mêle navigation en bateau, aventures à pied et combats stratégiques en groupe qui récompensent la planification, la synergie et le positionnement tactique. Chaque compagnon possède une personnalité, un passé et un fil conducteur qui lui sont propres, ce qui rend les interactions significatives et souvent complexes sur le plan moral.

L’univers regorge d’histoires, de secrets et de factions dont les relations évoluent en fonction de vos décisions, créant ainsi une expérience dynamique et immersive.

Conseil de pro Testez dès le début différentes compositions de groupe et synergies de compétences. Les capacités de votre équipage peuvent transformer des combats qui semblent insurmontables en affrontements gérables, et l’exploration approfondie des îles révèle souvent des quêtes cachées, du butin rare et des éléments clés de l’histoire.

Les combats sont au tour par tour mais réactifs, ce qui vous incite à utiliser intelligemment le terrain, les capacités et les effets environnementaux pour venir à bout d’affrontements difficiles. L’exploration récompense le souci du détail, avec des rencontres cachées, un univers riche et des factions dont les relations évoluent en fonction de vos décisions.

Grâce à ses systèmes au tour par tour approfondis et à sa gestion stratégique du groupe, Les Piliers de l’Éternité II : Deadfire se distingue parmi les meilleurs RPG tactiques pour les joueurs en quête de défis.

Mon verdict : Les Piliers de l’Éternité II : Deadfire est un jeu de rôle sur ordinateur qui récompense la curiosité, la stratégie et la profondeur du jeu de rôle, ce qui en fait un incontournable pour les amateurs d’aventures classiques en groupe.

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9. Torchlight II [Un ARPG au rythme effréné proposant des aventures riches en butin coloré]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Hack-and-slash / Axé sur le butin Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, PS5 Année de sortie 2012 Créateurs Runic Games (développeur), Perfect World (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les boucles de butin addictives, les classes personnalisables et le plaisir des ARPG en coopération

Torchlight II est un ARPG bourré d’action qui captive les joueurs grâce à des combats rapides, des classes variées et des graphismes éclatants. Vous parcourez des donjons, des forêts et des ruines désertiques, en vainquant des hordes de monstres tout en récupérant du butin qui améliore sans cesse les compétences, l’équipement et les familiers de votre personnage.

Le système de classes encourage l’expérimentation, en vous permettant de combiner les capacités à votre guise pour les adapter à votre style de jeu préféré. Le mode coopératif multijoueur renforce le chaos et le plaisir, rendant les combats contre les boss et les explorations de donjons plus dynamiques. Grâce à une fréquence d’images fluide et à un gameplay accessible, ce titre constitue un ajout de choix à la collection des meilleurs RPG sur PS5 pour les amateurs d’expériences d’ARPG plus légères.

Conseil de pro Privilégiez dès le début les capacités de vos familiers : ils peuvent transporter des objets, infliger des dégâts et même détenir du butin rare. Expérimenter des configurations hybrides en multijoueur peut créer des synergies d’équipe uniques.

Même sans mods, le jeu offre une expérience riche, mais sur PC, la communauté de moddeurs ajoute un contenu personnalisé infini et des améliorations qui facilitent la vie du joueur. Le style graphique est lumineux, énergique et légèrement fantaisiste, contrastant avec l’intensité des combats, ce qui permet de conserver un ton léger tout en récompensant l’habileté et la stratégie.

Mon verdict : Torchlight II offre une expérience ARPG joyeuse et rythmée, avec une personnalisation approfondie et une grande rejouabilité.

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10. Monster Hunter : World [Jeu de rôle d'action coopératif épique et d'aventure de chasse]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Coopératif / Chasse Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur Capcom (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 150 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les combats basés sur l’habileté, les affrontements contre des monstres géants et la stratégie coopérative

Monster Hunter : World réinvente le genre du RPG fantastique en vous mettant dans la peau d’un chasseur traquant d’énormes créatures vivantes à travers divers écosystèmes.

Le système de combat est précis et nécessite d’apprendre les schémas d’attaque des ennemis, le timing des attaques et à tirer parti des avantages offerts par l’environnement. La satisfaction vient de la maîtrise des armes, de l’exploitation des faiblesses des monstres et de la fabrication d’équipement à partir des monstres que vous terrassez.

L’exploration est enrichissante, avec des écosystèmes denses regorgeant de secrets, de dangers et d’une faune qui réagit aux choix du joueur.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la fabrication d’équipement à partir des monstres qui vous posent le plus de difficultés ; comprendre le comportement de chaque créature vous aidera à optimiser vos armes et vos armures. Jouez avec des amis pour organiser des chasses coordonnées et progresser plus rapidement.

Le mode multijoueur coopératif s'intègre parfaitement au jeu, vous permettant, à vous et à vos amis, de coordonner vos chasses et de combiner vos stratégies, ce qui ajoute une profondeur supplémentaire par rapport au jeu en solo. La variété des armes – des lames jumelles agiles aux marteaux lourds – fait que chaque rencontre est différente selon l'approche que vous adoptez. Des éléments d'environnement subtils, tels que l'escalade, les pièges et les dangers du terrain, encouragent l'utilisation de tactiques créatives.

Mon verdict : Monster Hunter : World offre des combats exigeants et gratifiants, de vastes terrains de chasse et une immense rejouabilité.

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11. Darkest Dungeon [RPG roguelike sombre et tactique]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique / Roguelike / Gestion du stress Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, macOS, Linux Année de sortie 2016 Créateur Red Hook Studios (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient un gameplay exigeant et stratégique ainsi qu’une narration à l’atmosphère sombre

Darkest Dungeon transforme l’expérience du RPG fantastique en une épreuve psychologique. Vous dirigez une équipe de héros qui explorent des donjons gothiques générés de manière procédurale, tout en affrontant non seulement des monstres, mais aussi le stress, la peur et les tourments.

Chaque choix a son importance : si vous négligez le moral de votre équipe, même votre personnage le plus fort risque de craquer sous la pression. Les combats allient des tactiques au tour par tour à des dangers environnementaux imprévisibles, ce qui exige une planification minutieuse et une composition judicieuse de votre groupe.

Conseil de pro Trouvez le juste équilibre entre la gestion du stress et les priorités de combat. Faites tourner vos héros régulièrement, améliorez votre hameau et abordez chaque donjon de manière méthodique pour survivre plus longtemps et débloquer du contenu avancé.

L’exploration est pleine de suspense, les pièges, les surprises et la gestion des ressources ajoutant plusieurs niveaux de stratégie. Des systèmes uniques tels que la jauge de stress, les afflictions et la mort permanente donnent le sentiment que les victoires sont méritées et que les défaites ont un impact réel. Les joueurs peuvent tester différentes configurations d’équipe, synergies de compétences et utilisations d’objets pour surmonter des défis mortels.

Sur le plan visuel, le style graphique sombre, dessiné à la main, et la bande-son oppressante amplifient l'angoisse, rendant chaque exploration de donjon intense et mémorable.

Mon verdict : Darkest Dungeon propose un gameplay tactique exigeant mais très gratifiant, avec une histoire sombre et des rencontres inoubliables.

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12. GreedFall [RPG de fantasy coloniale mêlant diplomatie et choix]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Fantastique / Axé sur les choix Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateurs Spiders (développeur), Focus Home Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 0 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les scénarios à embranchements, la diplomatie et les combats hybrides

GreedFall plonge les joueurs dans un univers fantastique d’inspiration coloniale, peuplé de factions, de secrets et d’ambiguïtés morales. Vous incarnez un protagoniste personnalisable qui explore une île récemment découverte, riche en magie, en intrigues politiques et en créatures fantastiques.

Le combat allie des capacités de combat au corps à corps, à distance et magiques, ce qui vous encourage à expérimenter des configurations hybrides et des combinaisons de compétences. Au-delà des combats, vos choix ont une réelle incidence : les alliances que vous nouez avec les factions influencent le déroulement de l'histoire, vos relations et les quêtes disponibles.

Conseil de pro Investissez dans les compétences et les options de dialogue qui correspondent à votre style de jeu préféré – furtivité, persuasion ou combat – et revisitez les factions pour débloquer des parcours narratifs cachés.

L’exploration est récompensée par des trésors cachés, des quêtes secondaires et des éléments d’univers dissimulés dans chaque recoin. Les mécanismes de gestion du royaume et de diplomatie ajoutent de la profondeur, vous permettant d’influencer l’équilibre des pouvoirs tout en façonnant la réputation de votre personnage. L’accent mis par le jeu sur l’autonomie du joueur et la complexité des factions fait de GreedFall un titre qui se démarque parmi les meilleurs jeux de rôle axés sur les choix narratifs.

Un monde luxuriant et coloré contraste avec des décisions moralement ambiguës, donnant à chaque choix narratif un impact réel. Les compagnons apportent de la personnalité et des points de vue uniques, enrichissant ainsi la narration et la rejouabilité.

Mon verdict : GreedFall allie intrigues politiques, exploration et combats hybrides pour former un RPG fantastique captivant.

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13. Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning [Jeu de rôle fantastique au rythme effréné offrant de nombreuses possibilités de personnalisation]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Fantastique / Monde ouvert Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2020 (version remastérisée) Créateurs 38 Studios (développeur), THQ Nordic (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les combats fluides, la progression basée sur le butin et les vastes mondes ouverts

Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning redonne vie à l’univers dynamique d’Amalur grâce à des combats rapides et fluides ainsi qu’à une personnalisation approfondie des compétences. Les joueurs peuvent combiner attaques au corps à corps, magiques et à distance via le système « Fate/skill », créant ainsi des configurations hybrides uniques.

L’univers est vaste et haut en couleur, avec des régions variées, des donjons et des quêtes secondaires offrant des heures d’exploration.

Conseil de pro Testez dès le début des configurations hybrides : alternez entre la magie, le combat au corps à corps et le combat à distance pour découvrir des synergies et venir à bout des adversaires les plus coriaces avec efficacité.

Les combats sont réactifs et axés sur les enchaînements, récompensant un timing précis et des tactiques créatives. La variété du butin et de l’équipement rend la progression passionnante, vous permettant d’adapter vos configurations et vos styles de jeu. La version remasterisée améliore les graphismes et l’accessibilité, donnant vie à Amalur grâce à des villes, des forêts et des royaumes souterrains dynamiques.

Le choix de votre faction et les quêtes secondaires influencent le dénouement de l’histoire, tandis que les interactions avec vos compagnons ajoutent du piquant à votre aventure. La rejouabilité est élevée grâce à de multiples arbres de compétences viables et à des dénouements alternatifs pour les quêtes.

Mon verdict : Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning offre des combats riches en action, une personnalisation approfondie et un monde haut en couleur qui récompense l’exploration.

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14. Ni no Kuni II : Revenant Kingdom [Une charmante aventure JRPG avec gestion de royaume]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG / Fantastique / Stratégie Plateformes PC, PS4, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateurs Level-5 (développeur), Bandai Namco (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les amateurs de JRPG axés sur l’histoire, proposant des mécanismes de construction de royaume et des graphismes charmants

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom allie des combats en temps réel à un système unique de gestion de royaume. Les joueurs incarnent Evan, un jeune roi qui cherche à unifier un monde divisé. Les combats mêlent action en temps réel en groupe et positionnement stratégique, offrant aux joueurs la liberté d’expérimenter avec des sorts, des armes et des capacités.

Le style visuel du jeu s’inspire du Studio Ghibli, créant des environnements colorés et expressifs, pleins de vie et de charme.

Conseil de pro Investissez dès le début dans des améliorations de royaume qui complètent votre style de combat : cela peut rendre les affrontements difficiles plus gérables tout en débloquant de nouvelles fonctionnalités amusantes.

La gestion du royaume ajoute de la profondeur au jeu, permettant aux joueurs de recruter des citoyens, de gérer des ressources et d’étendre leur royaume, ce qui a un impact sur le gameplay et le scénario. Les quêtes secondaires, les objets à collectionner et les mini-jeux récompensent l’exploration, tandis que les personnages compagnons apportent une dimension émotionnelle et tactique à votre aventure.

Son univers digne d'un conte de fées et sa magie fantaisiste en font l'un des jeux fantastiques les plus charmants pour les joueurs qui apprécient les univers légers.

La bande originale renforce le ton à la fois fantaisiste et héroïque de l’histoire, rendant chaque combat et chaque exploration mémorables. La rejouabilité est favorisée par différentes approches du développement du royaume et de la composition du groupe, offrant une expérience nouvelle à chaque partie.

Mon verdict : Ni no Kuni II : Revenant Kingdom est un délicieux mélange d’action, de stratégie et de charme digne d’un conte.

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15. Pathfinder : Kingmaker [CRPG isométrique approfondi avec gestion de royaume]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle isométrique / Fantastique / Stratégie Plateformes PC, macOS Année de sortie 2018 Créateurs Owlcat Games (développeur), Deep Silver (éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les combats tactiques en groupe et la gestion stratégique d’un royaume

Pathfinder : Kingmaker donne vie au riche univers de jeu de rôle sur table Pathfinder dans un vaste jeu de rôle sur ordinateur. Les joueurs créent leur héros et forment un groupe pour explorer les Terres Volées, en relevant des quêtes, en affrontant des donjons et en faisant face à des choix moraux tout au long de leur périple.

Les combats sont tactiques et axés sur le groupe, nécessitant un positionnement minutieux, une synergie des compétences et une utilisation réfléchie des capacités. La gestion du royaume ajoute une dimension stratégique supplémentaire, où chaque décision – de la politique fiscale aux projets de développement – influe sur le déroulement de l’histoire et les ressources disponibles.

Cet aspect de gestion du royaume séduira les joueurs qui apprécient la planification structurelle que l’on retrouve dans certains des meilleurs jeux de grande stratégie, mais transposée dans un format de jeu de rôle sur ordinateur.

Conseil de pro Trouvez le juste équilibre entre le développement de votre royaume et les besoins de votre groupe au combat : négliger l’un peut rendre l’autre bien plus difficile.

Le jeu brille par la profondeur de sa personnalisation des personnages, permettant des configurations uniques, le multiclassage et des compagnons spécialisés. L’exploration récompense le souci du détail, avec des rencontres cachées, des éléments d’univers et des trésors secrets disséminés sur toute la carte. Les choix effectués dans les quêtes et les affaires du royaume ont un poids réel, ce qui procure un véritable sentiment d’autonomie et favorise la rejouabilité.

Mon verdict : Pathfinder : Kingmaker est parfait pour les fans de jeux de rôle sur ordinateur à la recherche d’une expérience tactique riche, mêlée à une narration approfondie.

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16. Dragon’s Dogma : Dark Arisen [Jeu de rôle d’action dynamique avec des combats en hauteur]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Fantastique / Monde ouvert Plateformes PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Année de sortie 2016 Créateur Capcom (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 70 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les combats riches en action, avec personnalisation de l’équipe et affrontements contre des boss géants

Dragon’s Dogma : Dark Arisen propose des combats rapides et intenses dans un vaste univers fantastique. Les joueurs choisissent une vocation (classe) et recrutent des Pawns contrôlés par l’IA pour former un groupe doté de capacités synergiques.

L’escalade d’ennemis gigantesques et l’exploitation de leurs points faibles rendent les combats dynamiques et spectaculaires, tandis que le monde ouvert encourage l’exploration de donjons, de grottes et de lieux cachés.

Conseil de pro Utilisez l’IA de vos pions de manière stratégique : positionnez-les de manière à exploiter les faiblesses de l’ennemi tout en contrôlant l’action. Testez dès le début différentes vocations pour créer des configurations de combat hybrides.

La personnalisation des compétences et de l’équipement de vos Pawns ajoute plusieurs niveaux de stratégie aux combats. Les quêtes secondaires et la narration environnementale enrichissent l’univers du jeu, et le DLC « Bitterblack Isle » propose un défi redoutable en fin de partie.

Les combats verticaux, les configurations hybrides et la progression flexible des personnages permettent aux joueurs d’expérimenter des stratégies de combat au corps à corps, de magie et à distance. Le cycle jour-nuit et les conditions météorologiques du jeu influencent les affrontements, ce qui rend l’exploration captivante.

Mon verdict : Dragon’s Dogma : Dark Arisen est parfait pour les joueurs en quête de combats de RPG d’action alliant profondeur, variété et monstres gigantesques.

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17. Les Piliers de l’Éternité [Un CRPG classique à l’histoire riche]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu CRPG isométrique / Fantastique / RPG tactique Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One Année de sortie 2015 Créateurs Obsidian Entertainment (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les univers riches, les combats tactiques en groupe et les choix qui ont un impact

Les Piliers de l’Éternité incarne l’esprit des RPG classiques du moteur Infinity Engine tout en y ajoutant des fonctionnalités modernes. Les joueurs créent un protagoniste, recrutent des compagnons et explorent un univers richement détaillé, peuplé d’intrigues politiques, de mystères anciens et de décisions aux limites morales floues.

La composition du groupe, le positionnement tactique et la synergie des sorts jouent un rôle crucial dans les combats, récompensant ainsi la planification et l’expérimentation. Les choix de dialogue et l’exploration de l’univers ont des conséquences tangibles, influençant la réputation auprès des factions, les quêtes et l’évolution de l’état du monde.

Conseil de pro Expérimentez les synergies de groupe et les tactiques de combat : le positionnement et les combinaisons de sorts peuvent transformer même les affrontements les plus intimidants en victoires à votre portée.

Les intrigues à plusieurs niveaux et les parcours des compagnons confèrent une profondeur émotionnelle au jeu, rendant chaque décision déterminante. Sa vue isométrique met l’accent sur le combat stratégique tout en offrant une narration environnementale détaillée. Une communauté de moddeurs très active prolonge la rejouabilité et permet aux joueurs de personnaliser leur expérience.

Mon avis : « Les Piliers de l’Éternité » est le jeu idéal pour les amateurs de jeux de rôle sur ordinateur à la recherche d’une expérience complexe, axée sur l’histoire et offrant une grande profondeur tactique.

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18. Tyranny [Un jeu de rôle sur ordinateur où vos choix façonnent un empire]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu CRPG isométrique / Fantastique / RPG tactique Plateformes PC, macOS, Linux Année de sortie 2016 Créateurs Obsidian Entertainment (développeur), Paradox Interactive (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les récits aux dilemmes moraux complexes et les choix qui ont un impact réel

Tyranny bouleverse la formule classique des jeux de rôle fantastiques en vous plongeant dans un monde où le mal a déjà triomphé. Vous incarnez un exécuteur au service d’un empire conquérant, et prenez des décisions qui influencent directement les territoires, les factions et le destin de chaque personnage.

Les choix de dialogue ont de lourdes conséquences, et les combats récompensent la réflexion stratégique, de la composition du groupe à la synergie des sorts en passant par l’exploitation des avantages du terrain.

Conseil de pro Tirez parti des dynamiques entre factions et des alignements de vos compagnons pour maximiser votre influence : vos choix peuvent bouleverser radicalement tant l’histoire que l’expérience de jeu.

La loyauté des compagnons et leurs philosophies personnelles donnent lieu à des interactions nuancées, conférant à vos décisions une véritable charge émotionnelle. Le récit à embranchements et la campagne concise du jeu garantissent que chaque quête a son importance, tandis que le cadre unique – le mal après la victoire – offre une perspective inédite sur la narration fantastique.

Une histoire riche, des combats tactiques et des systèmes de factions dynamiques font que chaque partie est différente.

Mon verdict : Tyranny est parfait pour les fans de jeux de rôle sur ordinateur à la recherche d’une expérience fantastique concise, axée sur les choix et posant des défis moraux.

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19. Final Fantasy XV [Aventure fantastique épique en monde ouvert]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Monde ouvert / Fantastique Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur Square Enix (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les récits cinématiques et les combats riches en action

Final Fantasy XV suit le prince Noctis et ses compagnons dans un périple à travers le monde visuellement époustouflant d’Eos, alliant une action trépidante à la profondeur d’un RPG classique. La conception en monde ouvert encourage l’exploration des villes, des donjons et des trésors cachés, tandis que les combats combinent des duels à l’épée en temps réel, de la magie et des invocations pour des affrontements dynamiques.

Conseil de pro Testez dès le début différents types d’armes et combinaisons de sorts pour découvrir des synergies ; chasser des monstres et accomplir des quêtes secondaires vous permet d’améliorer votre équipement et de gagner de l’expérience pour affronter des adversaires plus redoutables.

Les compagnons offrent des options tactiques et un lien narratif fort, renforçant ainsi l’impression de « road trip » de l’aventure. Les quêtes secondaires et les chasses optionnelles approfondissent l’immersion, en proposant des récompenses uniques et un développement des personnages. Sa structure de road trip et ses vastes régions explorables font de Final Fantasy XV un choix incontournable parmi les meilleurs jeux d’aventure dotés de la profondeur d’un RPG.

L’histoire trouve un équilibre entre des intrigues politiques à grande échelle et des amitiés intimes, tandis que la diversité des biomes du monde – des déserts aux montagnes glacées – procure un sentiment de découverte.

Mon avis : Final Fantasy XV est idéal pour les joueurs à la recherche d’un RPG fantastique axé sur l’action, riche en intrigues et proposant des moments marqués par la profondeur des personnages.

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20. Kingdom Come : Deliverance [Une expérience de jeu de rôle médiéval réaliste]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action / Historique / Fantastique Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateurs Warhorse Studios (développeur), Deep Silver (éditeur) Durée moyenne de jeu 70 à 100 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les récits cinématographiques et les combats riches en action

Kingdom Come : Deliverance plonge les joueurs dans un univers médiéval minutieusement documenté. Vous incarnez Henry, le fils d’un forgeron, qui évolue dans un monde où règnent les intrigues politiques, les combats réalistes et les dilemmes moraux.

Conseil de pro Concentrez-vous dès le début sur le développement des compétences – combat au corps à corps, tir à l’arc et éloquence – afin qu’Henry puisse gérer efficacement les combats, la persuasion et l’exploration. Investissez dans l’entretien de l’équipement et envisagez des approches furtives pour les missions les plus difficiles.

Le combat met l’accent sur le timing, la posture et les compétences plutôt que sur les seules statistiques, ce qui donne lieu à des duels et des sièges intenses. La conception en monde ouvert encourage l’exploration des villes, des châteaux et de la campagne, avec des quêtes qui récompensent l’observation, la prise de décisions judicieuses et les interactions sociales.

Les armures, les armes et l’alchimie nécessitent un entretien et un artisanat, ce qui ajoute de la profondeur à la gestion des ressources. L’histoire est non linéaire, offrant plusieurs dénouements en fonction des choix effectués, les systèmes de factions et la réputation influençant les interactions.

Sur le plan visuel, le jeu propose une architecture et des paysages médiévaux authentiques, renforçant ainsi l’immersion.

Mon verdict : Kingdom Come : Deliverance est parfait pour les joueurs en quête d’expériences de RPG fantastiques réalistes et exigeantes, dotées d’éléments de jeu de rôle approfondis.

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Tout ce que vous devez savoir avant de choisir un RPG fantastique

Choisir le bon RPG fantastique peut sembler compliqué, car les options sont nombreuses dans l’univers des jeux vidéo fantastiques et des jeux de rôle d’action. Que vous aimiez les quêtes épiques, les combats tactiques ou l’exploration en monde ouvert, connaître les différents types de jeux disponibles peut vous éviter bien des frustrations.

Les meilleurs jeux de rôle fantastiques sont ceux qui correspondent à votre style de jeu, à vos préférences narratives et à votre soif d’exploration. Des jeux de rôle tactiques (CRPG) aux vastes mondes ouverts, choisir le bon jeu vous garantit des centaines d’heures de jeu enrichissantes et immersives. Connaître vos propres priorités en matière de jeu – l’histoire, le combat, le mode coopératif ou la liberté – rend l’aventure bien plus enrichissante.

Présentation des différents types de jeux de rôle fantastiques

Les jeux de rôle fantastiques se déclinent en de nombreuses variétés, chacune avec son propre style, ses mécanismes et son attrait. Les RPG d’action mettent l’accent sur le combat en temps réel, les réflexes et le timing, souvent associés à l’exploration d’un monde ouvert. Des jeux comme Skyrim ou Dragon’s Dogma : Dark Arisen permettent aux joueurs d’expérimenter des compétences de combat au corps à corps, de magie et à distance, créant ainsi des configurations hybrides qui récompensent la créativité.

Les CRPG au tour par tour privilégient la réflexion stratégique, la planification et l’optimisation des personnages. Dans des titres tels que Baldur's Gate 3 ou Divinity : Original Sin 2, chaque décision – de la composition du groupe aux choix de dialogue – influe sur l’histoire et l’issue du jeu.

Certains jeux de rôle mélangent les sous-genres, offrant une profondeur tactique associée à des combats axés sur l’action, comme dans The Witcher 3 : La Chasse sauvage, où les décisions du joueur ont un impact sur les quêtes, les régions et l’évolution des personnages.

Les jeux de rôle en groupe mettent l’accent sur la dynamique de groupe, les interactions entre les personnages et les relations entre compagnons. La synergie et le travail d’équipe sont essentiels pour réussir dans ces jeux. En déterminant quel type de jeu correspond à vos goûts, qu’il s’agisse d’un jeu d’action, tactique ou axé sur l’histoire, vous pouvez choisir des jeux de rôle fantastiques qui vous offriront une expérience enrichissante, adaptée à votre style de jeu préféré.

Qu'est-ce qui fait un excellent jeu de rôle fantastique ?

Un excellent RPG fantastique allie une narration captivante, une grande liberté de jeu et des univers immersifs. Une mythologie riche, des personnages mémorables et des récits à embranchements donnent à chaque choix une importance particulière. Des titres tels qu’Elden Ring, The Witcher 3 : La Chasse sauvage et Skyrim sont souvent considérés comme faisant partie des jeux les plus immersifs, entraînant les joueurs dans de vastes mondes regorgeant de secrets, de PNJ dynamiques et de choix significatifs.

Les jeux en monde ouvert comme Skyrim et Elden Ring récompensent la curiosité par des lieux cachés, des boss secrets et des butins rares.

Les systèmes de combat sont tout aussi importants : qu’il s’agisse des systèmes tactiques au tour par tour des jeux de rôle sur ordinateur ou de l’action fluide et trépidante de jeux comme Dragon’s Dogma, chaque combat est satisfaisant et stratégique. Une personnalisation approfondie renforce la rejouabilité, permettant aux joueurs d’expérimenter des configurations hybrides, des sorts, des combinaisons d’armes et des arbres de compétences.

Les meilleurs jeux fantastiques trouvent le juste équilibre entre défi, exploration et histoire, rendant chaque session mémorable. L’implication émotionnelle est essentielle ; les jeux qui proposent des conséquences à vos décisions, des interactions variées entre les personnages et une progression significative créent des univers qui semblent vivants.

Que vous aimiez l’exploration en monde ouvert, la stratégie tactique ou les aventures axées sur le récit, les meilleurs jeux de rôle fantastiques sont immersifs, gratifiants et infiniment captivants

Conseils pour se lancer dans un jeu de rôle fantastique

Se lancer dans un jeu de rôle fantastique peut être à la fois passionnant et intimidant. Commencez par vous fixer un objectif de personnage assez vague : décidez si vous souhaitez incarner un tank, un mage, un rôdeur ou un personnage hybride. Cela vous aidera à orienter vos choix d’équipement et de compétences dès le début.

Prenez le temps de lire l’univers et les dialogues : comprendre le monde améliore l’immersion et révèle des mécanismes qui rendent l’exploration plus agréable. Expérimentez avec les armes, la magie et les styles de combat ; de nombreux jeux, comme Skyrim ou Divinity : Original Sin 2, récompensent la curiosité et les combinaisons créatives.

N’hésitez pas à recommencer : une nouvelle configuration de personnage ou une deuxième partie vous permettra souvent de découvrir du contenu que vous aviez manqué. Les ressources communautaires telles que les guides pour débutants, les wikis, les forums et les serveurs Discord sont utiles, mais facultatives.

Mais surtout, prenez votre temps et savourez l’expérience. Les jeux de rôle fantastiques donnent toute leur mesure lorsque les joueurs explorent à leur propre rythme, découvrent des secrets et expérimentent les mécanismes sans se précipiter. Profiter du voyage est tout aussi important que de terminer la quête principale.

Mon verdict global sur les meilleurs jeux de rôle fantastiques

Pour les joueurs qui aiment les univers fantastiques épiques, il existe un jeu adapté à chaque type d’aventurier. Ces titres incarnent tout ce dont rêvent les fans de jeux de rôle : des histoires riches, de grandes explorations et le frisson de forger votre légende à travers de vastes royaumes.

Pour ceux qui recherchent le défi → Elden Ring . Un périple à la fois brutal et magnifique, où priment l’habileté, la découverte et la liberté. Parfait pour les joueurs qui prennent plaisir à maîtriser le combat et à dévoiler des secrets cachés dans un univers vivant et mystérieux.

→ Un périple à la fois brutal et magnifique, où priment l’habileté, la découverte et la liberté. Parfait pour les joueurs qui prennent plaisir à maîtriser le combat et à dévoiler des secrets cachés dans un univers vivant et mystérieux. Pour les amateurs d’histoires → The Witcher 3 : La Chasse sauvage . Un chef-d’œuvre narratif regorgeant de quêtes riches, de personnages complexes et d’une grande profondeur émotionnelle. Idéal pour ceux qui recherchent une histoire où chaque choix est récompensé et qui continue de vous marquer longtemps après la fin.

→ Un chef-d’œuvre narratif regorgeant de quêtes riches, de personnages complexes et d’une grande profondeur émotionnelle. Idéal pour ceux qui recherchent une histoire où chaque choix est récompensé et qui continue de vous marquer longtemps après la fin. Pour les stratèges en mode coopératif → Divinity : Original Sin 2 . Un RPG tactique axé sur l’histoire qui brille en multijoueur. Chaque décision influence l’issue du jeu, offrant une profondeur et une rejouabilité que peu de jeux peuvent égaler.

→ Un RPG tactique axé sur l’histoire qui brille en multijoueur. Chaque décision influence l’issue du jeu, offrant une profondeur et une rejouabilité que peu de jeux peuvent égaler. Pour les débutants → Skyrim. Le classique moderne qui définit le genre de la fantasy en monde ouvert. Accessible, immersif et offrant des possibilités d’exploration infinies, il reste une porte d’entrée intemporelle vers la magie des jeux de rôle.

Chacun de ces jeux apporte quelque chose d’unique – stratégie, action ou pure aventure – tout en illustrant pourquoi les jeux de rôle fantastiques comptent toujours parmi les expériences les plus captivantes et les plus rejouables du monde du jeu vidéo.

Foire aux questions