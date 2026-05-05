Les 10 meilleurs jeux de course sur Switch en 2026 : vivez des sensations fortes

Vous serez sans doute surpris d’apprendre que les meilleurs jeux de course sur Switch vont bien au-delà des célèbres jeux de karting chaotiques. Il existe en réalité de nombreuses franchises emblématiques et divertissantes qui ont trouvé leur place sur la console de poche de Nintendo.

Pour vous aider à trouver votre prochain jeu de course, j’ai dressé une liste variée de 10 jeux fantastiques du genre. Vous y trouverez des expériences réalistes de type simulation, des courses de rue dans le style arcade et des remakes nostalgiques : il y en a pour tous les goûts.

Nos coups de cœur parmi les jeux de course sur Switch

Lorsque vous pensez à la Nintendo Switch, votre esprit se tourne sans doute immédiatement vers Mario Kart, mais vous serez surpris par la variété des jeux disponibles sur cette plateforme. Il existe en réalité de nombreux titres, tant emblématiques que méconnus, qui sont vraiment excellents. Voici mon top 3 des jeux de course pour la Nintendo Switch, et aucun d’entre eux n’est un jeu de karting :

Need for Speed : Hot Pursuit (2010, version remastérisée en 2020) – Il offre de bonnes possibilités de personnalisation, un cycle de jeu unique « flics contre pilotes » et une bande-son qui vous donnera envie de headbanguer pendant que vous jouez. Gear.Club Unlimited (2017) – Il n’y a pas beaucoup de choix en matière de jeux de course de simulation sur la Switch, mais celui-ci comble très bien cette lacune tout en restant très accessible. GRID Autosport (2019) – Pour les joueurs en quête de réalisme, c’est ce qui se rapproche le plus d’un véritable jeu de course de simulation sur la Switch. Il propose plusieurs disciplines de course, une maniabilité précise et d’excellentes performances, même en mode portable.

Si ces trois premiers choix ne vous suffisent pas, accrochez-vous bien, car j’ai compilé ci-dessous une liste de jeux de course encore plus variés. Poursuivez votre lecture pour découvrir d’autres titres amusants et passionnants destinés aux passionnés de course automobile.

Les 10 meilleurs jeux de course sur Switch pour les passionnés de vitesse

Si vous souhaitez remporter des championnats dans différentes franchises, j’ai sélectionné pour vous des versions Switch de titres connus et de suites spirituelles qui sauront vous occuper. Pensez-vous en reconnaître certains ? Voici 10 des meilleurs jeux de course pour Switch disponibles dès maintenant.

1. Need for Speed : Hot Pursuit [La meilleure course-poursuite policière pleine d'action]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2010 (version originale), 2020 (version remasterisée) Développeurs Criterion Games, Stellar Entertainment Caractéristiques uniques Mécanique « Cops vs Racers » et système de progression « Bounty » Note Metacritic 74

Issu de l’une des franchises de jeux de course les plus célèbres de tous les temps, Need for Speed : Hot Pursuit est une valeur sûre. La version Nintendo Switch propose des graphismes remasterisés qui confèrent au jeu un superbe rendu, malgré son âge.

Même s’il n’offre pas autant de possibilités de personnalisation que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un jeu Need for Speed, il compense largement ce manque grâce à son système innovant de poursuites policières. Le jeu vous permet d’incarner soit un pilote de rue, soit un policier, aussi bien en mode carrière qu’en multijoueur en ligne.

Conseil de pro Hot Pursuit est bien plus axé sur l’action que les autres jeux de la franchise. Préparez-vous à jouer les durs sur ses nombreux circuits, car vous allez vous faire percuter à maintes reprises.

C'est très amusant, car vous pouvez soit vous battre pour la première place, soit poursuivre les pilotes sur les circuits et les neutraliser sans ménagement. Les deux camps disposent également d'une multitude d'équipements à votre disposition. Si vous incarnez un policier, vous pouvez mettre en place des barrages routiers ou demander le renfort d'un hélicoptère. Si vous faites partie des pilotes, vous pouvez contrer cela avec un brouilleur ou espérer qu’un turbo bien dosé suffira.

Mon verdict : Need for Speed : Hot Pursuit est un jeu bourré d’action que tout fan du genre adorera, et sa bande-son survoltée n’est que la cerise sur le gâteau.

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2. Gear.Club Unlimited [Meilleure personnalisation]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeurs Eden Games Caractéristiques uniques Rejouables à l'infini, personnalisation poussée et boutique de performances sur mesure Note Metacritic 64

Gear.Club Unlimited ne ressemble pas aux jeux de course de type arcade classiques disponibles sur Switch, car il a été spécialement conçu pour les passionnés d’automobile. Il emprunte des éléments à certains des meilleurs jeux de simulation du marché, avec ses mécanismes de personnalisation et de réglage approfondis qui vous obligent à créer et à gérer votre propre atelier de performance.

Bien qu’il ne propose pas un grand nombre de voitures à débloquer, il compense cela par une multitude de circuits passionnants sur lesquels vous pouvez courir. Il convient de noter qu’il s’agit principalement d’un jeu solo proposant un mode multijoueur local. Malheureusement, il n’y a pas de mode en ligne pour les joueurs les plus compétitifs.

Pourquoi nous l’avons choisi Chez Nintendo, les choix ne sont pas nombreux en matière de jeux de course réalistes de type simulation. Gear.Club Unlimited trouve un excellent équilibre entre réalisme et gameplay décontracté.

En matière de précision, les voitures de ce jeu visent à paraître aussi authentiques que possible. Munissez-vous d’un bon volant de simulation et préparez-vous à vivre une expérience de course de rallye réaliste.

Gear.Club Unlimited est également très accessible aux joueurs occasionnels et plaira à tous les publics. Il propose de nombreux paramètres d’aide à la conduite que vous pouvez régler, ainsi qu’une fonction de retour en arrière qui vous permet de revenir quelques secondes en arrière, au cas où vous feriez une erreur.

Mon verdict : ce titre est parfait pour ceux qui aiment passer du temps à personnaliser leurs voitures et à les tester sur la route, car ils ne seront pas à court d’options dans ce jeu.

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3. GRID Autosport [Meilleur réalisme]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, mobile Année de sortie 2014 (version originale), 2019 (Switch) Développeurs Codemasters, Feral Interactive Caractéristiques uniques Diverses disciplines de course, une maniabilité réaliste et la prise en charge des gâchettes analogiques Note Metacritic 79

GRID Autosport est un excellent jeu pour ceux qui apprécient une expérience de course plus réaliste. Il propose de nombreuses options d'accessibilité pour aider les nouveaux joueurs à s'adapter progressivement à la nature un peu moins « arcade » du jeu.

Il propose cinq disciplines de course uniques, chacune représentant différents types de véhicules et d’activités. Quelle que soit la discipline que vous choisissiez, les voitures se conduisent bien dans l’ensemble. Vous pouvez tirer parti des gâchettes analogiques pour un freinage et une accélération plus précis en utilisant une manette GameCube officielle, qui compte parmi les meilleures manettes disponibles pour la Switch.

Pourquoi nous l'avons choisi GRID Autosport est l’un des simulateurs de course les plus réalistes disponibles sur cette plateforme, et son gameplay reste d’actualité aujourd’hui encore. C’est le meilleur choix après Forza Horizon.

Le jeu est magnifique, même en mode portable, et pour les joueurs qui souhaitent optimiser leur fréquence d’images, le paramètre graphique « performance » permet d’atteindre jusqu’à 60 images par seconde, au prix d’un rendu visuel légèrement moins réaliste.

Grâce à des angles de caméra variés, notamment une vue depuis l’intérieur du véhicule, vous vivrez une expérience bien plus immersive qu’avec la plupart des autres titres. C’est particulièrement vrai si vous décidez de jouer à GRID Autosport avec les commandes de mouvement activées ou d’utiliser les gâchettes analogiques, ce qui peut vous donner l’impression de conduire réellement.

Mon verdict : C’est le choix incontournable pour ceux qui préfèrent un gameplay réaliste, car c’est ce qui se rapproche le plus d’une véritable simulation de conduite sur la Switch.

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4. Hot Wheels Unleashed [Meilleur éditeur de circuits]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Année de sortie 2021 Créateurs Milestone Caractéristiques uniques Éditeur de circuits complet et personnalisation des voitures Note Metacritic 73

Hot Wheels Unleashed fait découvrir la célèbre marque de jouets sur Nintendo Switch grâce à un gameplay palpitant sur plusieurs circuits conçus pour ressembler à de véritables circuits Hot Wheels.

Le jeu propose une large sélection de véhicules inspirés des modèles réduits existants de la marque éponyme, avec quelques voitures réelles venues agrémenter la liste. Bien que je ne sois pas moi-même collectionneur, je peux apprécier à quel point ces voitures sont détaillées : vous découvrirez en effet de nombreux détails visuels soignés chaque fois que vous examinerez un véhicule.

Pourquoi nous l’avons choisi Les fans de Hot Wheels ne manqueront pas d’adorer ce jeu, mais même si vous ne faites pas partie de ce groupe, celui-ci possède suffisamment d’atouts pour s’imposer par lui-même comme un solide jeu de course d’arcade.

Le jeu retranscrit à la perfection le plaisir de voir de petites voitures s'affronter sur un circuit sinueux en plastique. Une fois au volant, les commandes sont étonnamment réactives et les dérapages sont également très réussis. Le jeu offre même un niveau de difficulté élevé grâce à ses figures aériennes étonnamment amusantes.

Enfin, Hot Wheels Unleashed propose un éditeur de circuits impressionnant qui vous permet de créer votre propre parcours pour jouer avec vos amis.

Mon verdict : même si vous n’êtes pas un grand fan de Hot Wheels, vous tirerez pleinement parti de son éditeur de circuits et de l’énorme sélection de voitures à votre disposition, notamment la Formula Flashback et l’Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [Meilleure carte en monde ouvert]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2008 (version originale), 2020 (version remasterisée sur Switch) Développeurs Criterion Games, Stellar Entertainment Caractéristiques uniques Exploration en monde ouvert et courses axées sur l'action Note Metacritic 78

Préparez-vous à vivre une expérience intense, car *Burnout Paradise Remastered* met ce classique à la fois chaotique et emblématique à la portée des joueurs de Nintendo Switch. Ici, vous ne vous battez pas seulement pour la première place, car apparemment, vous devrez également lutter pour votre survie.

Avec l’accent mis sur la destruction et les collisions, on ne s’ennuie pratiquement jamais au cours d’une course. Le jeu vous propose également dès le départ un ensemble de voitures DLC originales, débloquées d’emblée, même si vous pouvez toujours les ignorer et progresser normalement si vous préférez utiliser les véhicules de base.

Pourquoi nous l’avons choisi Burnout Paradise Remastered offre une immense liberté et récompense l’exploration bien davantage que certains des meilleurs jeux en monde ouvert du moment. Par exemple, certaines voitures se débloquent en les trouvant et en les détruisant sur les routes.

Bien que le jeu original soit sorti il y a très longtemps, cette version remasterisée lui apporte un coup de jeune tout en conservant des performances élevées, malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu de course en monde ouvert.

Je trouve ça génial que ce jeu, auquel je jouais autrefois sur Xbox, soit désormais accessible à une toute nouvelle génération, et les amateurs de jeux davantage axés sur l’action s’y sentiront comme chez eux. En gros , on met toute raison de côté lorsqu’on court dans Burnout Paradise, car on est fortement encouragé à utiliser le nitro pour percuter un autre pilote, voire l’environnement.

Mon avis : Les joueurs en quête de plus de liberté se sentiront comme chez eux grâce à son système en monde ouvert, où vous pouvez soit participer à des courses destructrices, soit simplement saccager la ville pour le plaisir.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Meilleurs modes de jeu de course]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeurs Nintendo Caractéristiques uniques Des modes de combat variés, chacun proposant un style de jeu unique Note Metacritic 92

Il n’est guère surprenant que Mario Kart 8 Deluxe figure dans une liste comme celle-ci. Peu importe à qui vous posez la question, cette franchise revient presque toujours dans les discussions sur les meilleurs jeux de course de tous les temps.

Elle offre le mélange parfait entre un gameplay compétitif et une accessibilité décontractée. C’est tout simplement très amusant dans l’ensemble, notamment grâce à ses commandes faciles à prendre en main et à ses circuits extrêmement variés. Les manigances liées aux objets ne lassent jamais, surtout lorsque vous parvenez à prendre la tête grâce à une carapace bleue.

Pourquoi nous l'avons choisi Mario Kart est un incontournable de la collection de tout amateur de jeux de course, et ce titre reste un acteur majeur après toutes ces années.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un nouveau jeu Mario Kart, il enrichit considérablement la version originale sur Wii U en ajoutant une multitude de nouveaux personnages, des modes supplémentaires et divers ajustements d’équilibrage.

Même aujourd’hui, les salles de jeu en ligne se remplissent en un clin d’œil, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il continue d’enregistrer de solides ventes, au point de surpasser le dernier opus de la franchise Mario Kart. En somme, c’est toujours le bon moment pour vous lancer.

Mon verdict : Mario Kart est un jeu festif très abouti, facile à prendre en main et à jouer, et c’est précisément grâce à son côté décontracté qu’il est généralement considéré comme l’un des meilleurs titres de la Nintendo Switch.

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7. Crash Team Racing Nitro-Fueled [Meilleur jeu de drift basé sur l’habileté]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeurs Beenox Caractéristiques uniques Des dérapages basés sur l’habileté et des graphismes de grande qualité Note Metacritic 80

Si Mario Kart occupe sans doute la première place dans son sous-genre, Crash Team Racing Nitro-Fueled le talonne de très près. Pour ceux qui préfèrent une alternative plus compétitive, ce jeu de course vous offrira exactement ce que vous recherchez.

Il s'agit d'un remake du jeu original Crash Team Racing de la fin des années 90, enrichi d'éléments supplémentaires issus de la suite, qui était jouable sur diverses plateformes telles que la GameCube.

Il offre un très haut niveau de difficulté en raison de ses modes de jeu plus exigeants et de son système de drift, difficile mais très gratifiant.

Conseil de pro Si vous souhaitez apprendre à effectuer un « drift boost », surveillez attentivement vos roues. Elles s'illuminent brièvement pour indiquer le moment idéal pour accélérer.

Les graphismes sont assez impressionnants. Le jeu présente une esthétique éclatante avec un éclairage dynamique, et même les modèles des personnages sont particulièrement détaillés. L’inconvénient, cependant, est que les temps de chargement ne sont pas toujours optimaux, et que la fréquence d’images est verrouillée à 30 pour garantir des performances plus stables.

Dans l'ensemble, ce jeu est un vrai régal, même si la courbe d'apprentissage est raide, et les fans de longue date peuvent pousser un soupir de soulagement, car ce remake reste fidèle à l'original.

Mon verdict : C’est l’alternative parfaite pour les amateurs de courses de karting qui recherchent davantage de possibilités d’exprimer leur talent et des mécanismes de jeu plus approfondis en général.

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8. Wreckfest [Meilleure physique de destruction]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobile Année de sortie 2014 (version originale), 2022 (Switch) Développeurs Bugbear Entertainment Caractéristiques uniques Des courses de type « demolition derby », des véhicules farfelus et un système de destruction très poussé. Note Metacritic 79

Wreckfest est un autre titre qui prend l’expression « se battre contre d’autres pilotes » un peu trop au pied de la lettre. Comme son nom l’indique, détruire les voitures des autres est essentiel dans ce jeu de course axé sur le combat.

Il propose une sélection de véhicules pour le moins insolite, comprenant notamment des camping-cars et des bus scolaires. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez même courir avec des tondeuses à gazon ou des canapés équipés de roues.

Dans Wreckfest, la destruction est l’attraction principale, et garder votre voiture intacte est tout aussi important que de franchir la ligne d’arrivée. Grâce à un système de dégâts des véhicules très poussé et à une physique réaliste, vous ne terminerez pratiquement jamais une course sans aucune égratignure.

Conseil de pro Ce jeu offre l’expérience ultime du derby de destruction, et le moindre accroc modifiera considérablement les performances de votre voiture.

Les joueurs qui préfèrent les jeux de course où il ne se passe pratiquement rien de conventionnel s'en donneront à cœur joie ici. La vitesse passe au second plan, car détruire les voitures de vos adversaires devient un moyen légitime de remporter une course.

Même les circuits à eux seuls sont si farfelus et dangereux que les autres pilotes ne sont pas votre principale préoccupation. Devoir composer avec toutes les bosses et tous les débris tout en essayant de vous frayer un chemin peut s’avérer extrêmement amusant.

Mon verdict : Wreckfest est le jeu de derby de démolition par excellence, et dans certains cas, vous en viendrez même à oublier qu’il y avait une ligne d’arrivée à franchir sur certains circuits.

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9. Cruis'n Blast [Meilleur gameplay de type arcade]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeurs Raw Thrills Caractéristiques uniques Des courses extrêmement rapides et des graphismes spectaculaires Note Metacritic 70

Initialement sorti en exclusivité sur borne d’arcade, Cruis’n Blast est la suite d’un titre qui était passé inaperçu à l’époque de la Wii. C’est un jeu incroyablement spectaculaire et trépidant qui vous permet d’atteindre des vitesses faramineuses.

Son gameplay est on ne peut plus simple, et les joueurs qui préfèrent des commandes simples et une action où l’on abuse du nitro vont beaucoup l’apprécier.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu est à la fois simple et sans prise de tête, dans le bon sens du terme. C’est un excellent choix que vous pouvez facilement découvrir et apprécier, même si vous disposez de peu de temps.

Cruis’n Blast est résolument farfelu. Attendez-vous à faire la course sur des circuits déjantés, regorgeant d’effets visuels saisissants et de divers PNJ. Il y a également de nombreux véhicules loufoques à essayer, comme un véritable dinosaure ou un aéroglisseur.

Malheureusement, le jeu est principalement destiné à une seule personne, à moins que vous ne soyez plusieurs à jouer dans la même pièce. Vous disposez toutefois d’un mode multijoueur local en écran partagé ou sans fil, ce qui en fait un très bon jeu de société.

Mon avis : Même si son style extrêmement loufoque ne plaira pas forcément à tout le monde, vous pouvez vous amuser énormément grâce à son gameplay rapide, même en ne jouant que par courtes sessions de 5 minutes.

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10. F-Zero 99 [Meilleur jeu d'action de type Battle Royale]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2023 Créateurs Nintendo Caractéristiques uniques Combats de type « battle royale » et superbe style graphique rétro Note Metacritic 82

Poursuivant la tendance de Nintendo consistant à remettre au goût du jour des jeux rétro avec une touche « 99 joueurs », F-Zero 99 transforme la franchise de course classique en un battle royale chaotique.

Le fait que 99 pilotes s’affrontent pour être le dernier en lice peut sembler trop chaotique, mais chercher des moyens de se frayer littéralement un chemin à travers la foule est extrêmement amusant. Le jeu fait appel à une part inattendue de stratégie, car vous devez éviter de vous faire exploser, et l’une des fonctionnalités phares est le Skyway, que vous pouvez parfois utiliser pour prendre la tête de la course.

Conseil de pro Le Skyway est un circuit surélevé auquel vous pouvez accéder en collectant des étincelles, lâchées par les autres joueurs lorsqu’ils se percutent.

Il y a une multitude de récompenses à débloquer, notamment un large choix de couleurs de véhicules, d’autocollants et bien plus encore. Vous pouvez les obtenir en relevant divers défis, et vous aurez l’air d’un véritable as du volant en courant équipé de certains éléments esthétiques.

F-Zero 99 offre une grande rejouabilité, notamment grâce à ses « Pro Tracks », des circuits plus difficiles dont le calendrier change constamment. Il existe même des modes de jeu en équipe où vous et vos amis pouvez vous affronter contre d’autres groupes.

Mon verdict : ce titre est idéal pour ceux qui recherchent un gameplay chaotique et bourré d’action, car prendre la tête passe au second plan par rapport à la nécessité de survivre à l’assaut initial des autres joueurs.

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Mon verdict sur les meilleurs jeux de course sur Switch

Les jeux de course sur Switch sont très variés, surtout si vous recherchez une montée d’adrénaline pleine d’action. Pour cela, Need for Speed : Hot Pursuit est un excellent choix dans l’ensemble, et je n’oublierai jamais ces poursuites palpitantes lorsque je jouais le rôle d’un policier face à d’autres joueurs.

Gear.Club Unlimited est un peu plus relaxant, et mon seul conseil est de prendre votre temps et d’apprendre à utiliser les postes de travail de l’atelier de performance pour bricoler vos voitures.

En parlant de bricolage, Hot Wheels Unleashed propose une autre forme de personnalisation que j’adore. Je pourrais facilement passer des heures à construire un circuit farfelu, et tenter de battre les autres sur leurs propres créations sera toujours un plaisir.

Comme vous pouvez le constater, les options ne manquent pas dans ce genre. Il en existe bien d’autres, chacune avec ses propres particularités, mais ces trois-là constituent d’excellents points de départ si vous êtes à la recherche de votre prochaine dose de courses.

Foire aux questions