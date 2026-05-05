Les 10 meilleurs jeux de combat sur Switch en 2026 : un guide pour tous les joueurs

Les meilleurs jeux de combat sur Switch réunissent en un seul et même endroit des franchises classiques, des crossovers inspirés d’animes et des titres accessibles, parfaits pour les soirées entre amis. Que vous soyez un joueur passionné qui adore les matchs compétitifs équilibrés, que vous aimiez mettre vos compétences à l’épreuve face à vos amis ou que vous recherchiez simplement un divertissement endiablé lors de vos déplacements, le catalogue de la Nintendo Switch a de quoi vous satisfaire.

Ce guide détaillé met en avant des jeux exceptionnels qui offrent des mécanismes fluides, des rosters captivants et des modes adaptés aussi bien aux débutants qu’aux vétérans. Avec un choix allant des combats inspirés des anime à des séries légendaires comme Mortal Kombat et Naruto Shippuden, voici un aperçu complet de ce qui rend chaque titre incontournable.

Nos coups de cœur parmi les jeux de combat sur Switch

Parmi tant d’options disponibles, quelques titres s’imposent comme des incontournables sur la Nintendo Switch. Ces trois jeux offrent le meilleur mélange de mécanismes de combat, de graphismes et de rejouabilité, ce qui les place en tête de liste pour les fans de jeux de combat.

1 Mortal Kombat 11 2019 Ce titre occupe la première place grâce à son système de combat abouti, son mode histoire cinématique et son immense casting de combattants emblématiques. Buy now 2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy 2017 Cette collection est idéale pour les fans d'anime et vous permet de revivre l'intégralité du parcours de Naruto. Buy now 3 Dragon Ball FighterZ 2018 Réputé pour ses graphismes époustouflants fidèles à l'anime, ce titre se veut à la fois un jeu de combat compétitif et un jeu occasionnel accessible à tous. Ses combats en équipe 3 contre 3 offrent une grande variété stratégique, tandis que ses animations fluides donnent à chaque affrontement l'impression de vivre un épisode de Dragon Ball Z. Buy now

Ces coups de cœur soulignent pourquoi la Switch reste une plateforme de choix pour les amateurs de jeux de combat. Continuez à faire défiler pour découvrir le reste de notre classement.

Les 10 meilleurs jeux de combat sur Switch à ne pas manquer

La Nintendo Switch ne manque pas de jeux de combat, proposant tout, des bagarres acharnées aux affrontements de style anime. J’ai sélectionné les meilleurs d’entre eux – combien en avez-vous dans votre collection ?

1. Mortal Kombat 11 [La meilleure expérience de combat brutale]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : NetherRealm Studios • Éditeur : Warner Bros. Interactive Entertainment Caractéristiques uniques Mode histoire cinématique, coups de grâce sanglants, système de personnalisation très complet Idéal pour Les joueurs à la recherche de combats compétitifs brutaux et de combattants emblématiques Durée moyenne d'une partie 15 à 30 minutes par match Note Metacritic 82

Mortal Kombat 11 a toute sa place dans n’importe quelle liste des meilleurs jeux Mortal Kombat, car il est sans complexe et ridiculement divertissant, exactement comme il se doit. Le mode histoire est un pur délire, vous offrant des rebondissements délirants entre deux combats, tandis que les combats eux-mêmes sont intenses, spectaculaires et glorieusement sanglants. Sur la Switch, j’ai été surpris par sa fluidité et sa réactivité : il ne s’agit absolument pas d’une version édulcorée.

Les joueurs peuvent choisir parmi une vaste sélection de combattants, dont des personnages légendaires tels que Scorpion, Sub-Zero et Raiden. Chaque personnage dispose de coups uniques et d’attaques de finition brutales qui définissent le style caractéristique de la série. Le système d’équipement permet de personnaliser à la fois l’apparence et les capacités, offrant ainsi aux joueurs davantage de contrôle sur leur approche du combat.

Le jeu propose également plusieurs modes, tels que « Towers of Time », « Klassic Towers » et des matchs classés en ligne. Ces modes offrent une rejouabilité constante, que vous préfériez tester vos compétences face à l’IA ou affronter d’autres joueurs du monde entier.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat 11 représente le summum du jeu de combat compétitif sur Switch, offrant une profondeur, un niveau de finition et une expérience cinématographique inégalés par les autres titres du genre.

Verdict définitif : Mortal Kombat 11 s’impose comme l’un des meilleurs jeux de combat sur Switch, car il offre une expérience complète dans un format portable.

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2. Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy [Meilleur jeu de combat inspiré d’un anime et axé sur l’histoire]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Année de sortie 2018 (portage sur Switch) Créateur(s) Développeur : CyberConnect2 • Éditeur : Bandai Namco Entertainment Caractéristiques uniques Des graphismes fidèles à l'anime, des combats cinématiques, une vaste sélection de personnages Idéal pour Les fans de Naruto et des jeux de combat inspirés des anime Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures (mode histoire) Note Metacritic 70

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy s’apparente à une véritable marathon d’anime condensé dans l’un des jeux Nintendo Switch les plus divertissants que vous puissiez vous procurer. Il regroupe trois opus très appréciés des fans qui vous font suivre le parcours de Naruto, depuis ses rivalités acharnées des débuts jusqu’aux combats gigantesques et décisifs de Shippuden.

Les graphismes en cel-shading reproduisent à la perfection l’univers de l’anime, et les combats sont un véritable chaos dans le meilleur sens du terme, avec des combos démesurés et des coups de grâce cinématiques qui donnent à chaque affrontement l’allure d’une finale de saison.

Ce que j’adore, c’est la façon dont ce jeu vous permet de vous plonger dans des arcs narratifs emblématiques, d’affronter des boss gigantesques, puis de vous retourner pour battre vos amis lors de parties en local ou en ligne. La liste des personnages est également impressionnante : vous pouvez incarner presque tous les héros et méchants célèbres, chacun doté de coups qui correspondent parfaitement à sa personnalité. C’est l’un de ces jeux qui donne l’impression d’un fan service réussi, avec suffisamment de style et de variété pour vous tenir en haleine pendant des heures.

Pourquoi nous l'avons choisi Il capture mieux que toute autre adaptation l’essence même de l’univers de Naruto, offrant aux fans à la fois une expérience nostalgique axée sur l’histoire et une rejouabilité compétitive où que vous soyez.

Verdict définitif : Pour les fans d’anime, cette trilogie compte parmi les meilleurs jeux Naruto grâce à sa narration fidèle et à ses combats spectaculaires et pleins d’action.

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3. Dragon Ball FighterZ [Meilleur jeu de combat d'anime au rythme effréné]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Année de sortie 2018 (version Switch) Créateur(s) Développeur : Arc System Works • Éditeur : Bandai Namco Entertainment Caractéristiques uniques Combats en équipe 3 contre 3, graphismes fidèles à l'univers des anime, accessibilité pour les débutants tout en offrant une profondeur compétitive Idéal pour Les fans de Dragon Ball et les passionnés de jeux de combat Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (mode histoire), rejouabilité illimitée en mode versus et en ligne Note Metacritic 87

Dragon Ball FighterZ est l’un des jeux de combat les plus impressionnants visuellement disponibles sur la Switch. Chaque combat ressemble à une scène tirée de l’anime, avec des attaques ultimes dignes d’un film et des animations de personnages fluides. Les joueurs constituent des équipes de 3 contre 3, en combinant des héros et des méchants emblématiques pour créer leur formation idéale, de Goku et Vegeta à Freezer et Cell.

Le système de combat offre un juste équilibre entre accessibilité et profondeur. Les débutants peuvent rapidement maîtriser les bases, tandis que les joueurs expérimentés y trouveront de nombreuses mécaniques techniques pour le jeu compétitif. Ses excellentes performances sur la Switch en font l’un des titres phares de la franchise, notamment par rapport à d’autres jeux Dragon Ball qui s’appuient davantage sur des éléments de RPG ou d’aventure.

Pourquoi nous l’avons choisi Si nous avons classé ce jeu parmi les meilleurs jeux de combat sur Switch, c’est parce qu’il incarne mieux que tout autre opus l’esprit des combats de Dragon Ball, ce qui captive les joueurs et offre une grande rejouabilité en mode compétitif.

Verdict définitif : Que vous soyez fan de l'anime ou des jeux de combat, Dragon Ball FighterZ est un incontournable sur Switch.

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4. Collection du 30e anniversaire de Street Fighter [Meilleur héritage des jeux de combat classiques]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Digital Eclipse • Éditeur : Capcom Caractéristiques uniques 12 jeux classiques réunis dans une seule collection, mode multijoueur en ligne pour certains titres Idéal pour Aux fans de longue date des jeux de combat et aux nouveaux venus dans la franchise Durée moyenne de jeu Plusieurs dizaines d’heures réparties sur plusieurs jeux Note Metacritic 81

Collection du 30e anniversaire de Street Fighter s’apparente à une visite de musée où les pièces exposées peuvent encore vous mettre un coup de poing en pleine figure. Elle regroupe 12 jeux couvrant trois décennies, vous permettant de revivre les débuts modestes de Street Fighter, le règne mondial de Street Fighter II et la prouesse technique de Street Fighter III : Third Strike. C’est toute l’évolution de la série réunie dans une seule et même cartouche, et franchement, c’est incroyable de voir à quel point chaque opus s’est construit sur les fondations du précédent.

Le véritable plaisir réside ici dans le sentiment de franchir ces étapes clés du gameplay. Street Fighter II procure toujours cette montée d’adrénaline lorsque l’on réussit une boule de feu impeccable ou que l’on enchaîne un super combo décisif, tandis que le système de parade de Third Strike transforme chaque combat en une danse à haut risque où précision et timing sont essentiels. Et grâce aux modes arcade, entraînement et en ligne inclus, vous êtes libre d’affiner vos compétences face à l’IA, de vous entraîner à enchaîner les combinaisons jusqu’à ce que vos pouces se rebellent, ou de prouver que vous êtes le meilleur Ryu face à des joueurs du monde entier.

Mais attention : essayer d’exécuter les mouvements du Dragon Punch à la perfection avec une manette bon marché est un véritable cauchemar – vous raterez constamment vos commandes. Rendez-vous service et procurez-vous une manette Switch digne de ce nom avant de perdre la tête.

Pourquoi nous l’avons choisi Cette collection retrace toute l’évolution des jeux de combat en 2D, montrant comment Street Fighter est passé d’un chaos consistant à marteler les boutons à des jeux psychologiques de haut niveau basés sur la parade – tout en restant, d’une manière ou d’une autre, toujours aussi divertissant à chaque étape.

Verdict définitif : pour tous ceux qui prennent les jeux de combat au sérieux, cette collection est à la fois une leçon d’histoire jouable et un incontournable sur la Switch.

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5. BlazBlue : Central Fiction Édition spéciale [Meilleur jeu de combat 2D complexe inspiré d’un anime]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Année de sortie 2019 (Switch) Créateur(s) Développeur : Arc System Works • Éditeur : PQUBE Limited Caractéristiques uniques Une vaste sélection de 35 personnages, un système de combos très complet et un mode histoire de type roman visuel Idéal pour Les joueurs compétitifs et les fans de jeux de combat inspirés des anime Durée moyenne de jeu Plusieurs dizaines d'heures entre le mode histoire et le mode multijoueur Note Metacritic 81

BlazBlue : Central Fiction Édition spéciale est en quelque sorte la lettre d’amour aux jeux de combat inspirés d’animes dont vous ne soupçonniez pas avoir besoin – à moins que vous ne soyez déjà un fan inconditionnel, auquel cas vous attendiez sans doute précisément ce pack. Il s’agit de la version définitive de cette série 2D de longue date, proposant des combats fulgurants, un système de combos très technique qui récompense le temps passé à s’entraîner, ainsi qu’une distribution de personnages si variée que vous trouverez à coup sûr celui qui correspondra parfaitement à votre style de jeu.

Les mécanismes encouragent la créativité : les combos peuvent s’enchaîner pour donner lieu à des super-attaques qui occupent tout l’écran et vous donnent l’impression de mettre en scène le propre moment fort de votre anime. Et si vous êtes du genre à ne pas vous contenter d’échanger des coups en ligne, le mode histoire mise tout sur son format de roman visuel, vous offrant un récit étonnamment riche (et très « anime ») dans lequel vous pourrez vous plonger.

Pourquoi nous l'avons choisi Il s’agit de la version définitive de BlazBlue, qui offre des possibilités infinies de combattre, d’expérimenter et de surpasser vos rivaux.

Verdict définitif : avec sa complexité, son vaste choix de personnages et sa présentation soignée, ce titre est parfait pour les passionnés de jeux de combat qui recherchent un véritable défi.

6. Power Rangers : La bataille pour la grille [Meilleur jeu de combat nostalgique en équipe]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur/éditeur : nWay Caractéristiques uniques Combats en équipe de 3 contre 3, commandes intuitives Idéal pour Les fans de jeux de combat en équipe et des Power Rangers Durée moyenne d'une partie 20 à 40 minutes par session Note Metacritic 62

À première vue, Power Rangers : La bataille pour la grille peut sembler n'être qu'un pur clin d'œil nostalgique aux samedis matins, mais ne vous fiez pas aux costumes en spandex : il s'agit d'un véritable jeu de combat en équipe qui a du mordant. Le système de combat 3 contre 3 vous permet de passer des Rangers aux méchants en cours de match, ouvrant ainsi la voie à des combos fluides, à une synergie d’équipe démente et à des super-coups qui occupent tout l’écran et semblent tout droit sortis de la série. Les commandes simplifiées sont également un véritable atout : même si vous êtes novice en matière de jeux de combat, vous pouvez enchaîner des coups à couper le souffle sans vous abîmer les pouces, tandis que les vétérans peuvent toujours se lancer dans des enchaînements d’assistance et des juggles avancés.

Il est vrai que la liste des personnages semble un peu maigre par rapport aux géants du genre. Mais voici la bonne nouvelle : les personnages disponibles sont bien conçus, équilibrés et toujours agréables à jouer, et les développeurs ont l’habitude de proposer du contenu supplémentaire au fil du temps.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu se distingue comme un jeu de combat abouti qui allie accessibilité et profondeur compétitive, ce qui en fait l’un des meilleurs titres sous licence disponibles sur Switch.

Verdict définitif : « Power Rangers : La bataille pour la grille » est un incontournable pour les fans de la franchise et un excellent choix pour les amateurs de jeux de combat à la recherche d'un mélange de divertissement et de compétition.

7. Guilty Gear Strive [Meilleur jeu de combat anime moderne]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Arc System Works Caractéristiques uniques Graphismes anime en cel-shading, netcode « rollback », accent mis sur les combos agressifs Idéal pour Les joueurs compétitifs et les fans de jeux de combat inspirés de l’anime Durée moyenne d'une partie 30 à 60 minutes par session Note Metacritic 83

Guilty Gear Strive est l’un des jeux de combat inspirés des anime les plus stylés et les plus aboutis techniquement sur Switch. Le jeu se distingue par des combats percutants, alliant une mise en scène cinématographique à des mécanismes fluides qui récompensent la précision et l’agressivité. Ses graphismes en cel-shading donnent l’impression de regarder un anime en mouvement, tandis que la bande-son rock dynamique amplifie l’intensité de chaque combat. Pour les amateurs de jeux de combat 2D compétitifs, ce titre s’impose comme le digne successeur des meilleurs jeux Street Fighter qui ont façonné le genre. Il vaut également la peine de consulter le récapitulatif des nominés dans la catégorie « Meilleur jeu de combat » des Game Awards 2025 afin de découvrir d’autres titres de premier plan qui définissent le paysage actuel du genre.

L’esthétique visuelle du jeu est souvent saluée comme l’une des meilleures du genre, mêlant le style anime à des mouvements 3D fluides. Les activités consistent principalement à apprendre les enchaînements de coups propres à chaque personnage, à exécuter des combos et à s’affronter lors de matchs en ligne ou en local. Strive constitue à la fois un point d’entrée accueillant pour les débutants et un titre exigeant en termes de maîtrise pour les vétérans. Son netcode « rollback » est également très apprécié, rendant les matchs en ligne fluides et fiables, même sur de longues distances.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons inclus Guilty Gear Strive car il représente le summum des jeux de combat de style anime, alliant un spectacle visuel époustouflant à un niveau de maîtrise gratifiant pour les joueurs chevronnés.

Verdict définitif : Guilty Gear Strive est un jeu de combat audacieux et plein d’énergie qui tient toutes ses promesses tant sur le plan du style que du fond, ce qui en fait un choix incontournable tant pour les fans d’anime que pour les passionnés de jeux de combat compétitifs.

8. Pokkén Tournament DX [La meilleure expérience de combat Pokémon]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur : Bandai Namco Studios, The Pokémon Company • Éditeur : Nintendo Caractéristiques uniques Mélange de combats en 2D et en 3D, système de Pokémon de soutien, commandes intuitives Idéal pour Les fans de Pokémon et les joueurs occasionnels ou compétitifs de jeux de combat Durée moyenne de jeu 20 à 40 minutes par session Note Metacritic 79

Pokkén Tournament DX donne vie aux combats Pokémon d’une manière que les fans n’avaient encore jamais vue. Au lieu de combats au tour par tour, ce titre met l’accent sur des combats en 3D en temps réel, permettant aux joueurs de contrôler leurs Pokémon préférés dans des duels cinématiques en un contre un. Le gameplay alterne entre des phases en 2D et en 3D, offrant un rythme unique qui le distingue des jeux de combat traditionnels.

Les joueurs peuvent enchaîner des combos spectaculaires, faire appel à des Pokémon de soutien pour ajouter une dimension stratégique et maîtriser les styles de combat variés de la sélection de personnages. Les graphismes sont lumineux et inspirés des anime, restant fidèles à l’univers Pokémon tout en offrant l’intensité d’un jeu de combat moderne.

Pour ceux qui aiment les jeux Pokémon, ce spin-off offre une expérience originale et captivante.

Pourquoi nous l'avons choisi Il offre quelque chose qu'aucun autre jeu de combat sur Switch ne propose, à savoir la possibilité de se lancer dans un combat Pokémon dans un format compétitif et au rythme effréné.

Verdict définitif : Pokkén Tournament DX est un jeu de combat amusant et accessible qui incarne l’esprit des combats Pokémon, ce qui le rend agréable tant pour les joueurs occasionnels que pour les joueurs compétitifs.

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9. ARMS [Meilleur jeu de combat à commande gestuelle]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Nintendo Caractéristiques uniques Combats avec des bras extensibles, commandes gestuelles, une galerie de combattants hauts en couleur Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de combat décontracté et innovant Durée moyenne d'une partie 15 à 30 minutes par session Note Metacritic 77

ARMS revisite complètement la formule traditionnelle des jeux de combat. Au lieu d’un combat au corps à corps classique, les combattants utilisent des bras extensibles, semblables à des ressorts, pour porter des coups à distance. Les combats se déroulent dans des arènes 3D colorées, chaque personnage disposant de capacités uniques et d’accessoires personnalisables pour ses bras, permettant ainsi de varier les stratégies. Les commandes basées sur les mouvements confèrent aux combats une sensation intuitive et physique, tandis que le jeu classique à l’aide des boutons est tout aussi satisfaisant, que ce soit en mode portable ou sur station d’accueil.

Le style graphique lumineux et caricatural du jeu instaure une ambiance ludique, ce qui le rend accessible aux jeunes joueurs tout en offrant suffisamment de profondeur compétitive pour les fans chevronnés de jeux de combat. Avec son mélange de stratégie, de combattants excentriques et de combats pleins d’énergie, ARMS reste l’une des expériences de combat les plus originales sur la Switch.

Pourquoi nous l’avons choisi ARMS prouve que les jeux de combat ne sont pas obligés de suivre les règles traditionnelles. Ses mécanismes créatifs et son intégration ludique des commandes gestuelles en font une exclusivité hors du commun.

Verdict définitif : ARMS est un titre rafraîchissant et innovant du catalogue de la Switch, idéal pour les joueurs à la recherche d’un jeu amusant et original.

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10. Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics [Meilleur jeu de combat crossover de super-héros]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows Année de sortie 2024 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Capcom Caractéristiques uniques Comprend 7 jeux d'arcade de combat Marvel classiques, un netcode « rollback » en ligne, ainsi que des modes d'entraînement et de musée Idéal pour Les fans de Marvel, de Capcom et des jeux de combat d'arcade classiques Durée moyenne de jeu 20 à 60 minutes par session Note Metacritic 86

Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics est un coffret incontournable regroupant sept titres d’arcade légendaires, dont X-Men : Les Enfants de l’Atome, Les super-héros Marvel et l’emblématique Marvel vs. Capcom 2 : Une nouvelle ère de héros. Cette collection rend hommage à la culture d’arcade des années 90 et 2000, transposée sur les plateformes modernes.

Les joueurs s'engageront dans des combats en 2D au rythme effréné, en constituant des équipes de rêve composées de héros Marvel et de légendes Capcom, tout en exécutant des super-combos spectaculaires et en participant à des combats en équipe chaotiques. Les graphismes en cel-shading et le style artistique audacieux inspiré de la bande dessinée restent intemporels, et le netcode « rollback » récemment ajouté garantit une expérience de jeu en ligne fluide et compétitive.

L'ensemble est complété par des modes d'entraînement et un musée regorgeant d'illustrations conceptuelles, de musiques et d'informations historiques, ce qui le rend tout aussi attrayant pour les débutants que pour les vétérans. Les fans des jeux Marvel apprécieront tout particulièrement le souci du détail apporté aux mouvements et aux animations des personnages.

Pourquoi nous l’avons choisi Il incarne le meilleur des jeux de combat crossover : rapide, spectaculaire et offrant une rejouabilité infinie, avec une sélection de personnages qui séduit aussi bien les fans de bandes dessinées que les amateurs de jeux vidéo.

Verdict définitif : Ce jeu rend hommage à la fois à Marvel et à Capcom ; il est parfait pour les joueurs qui recherchent un divertissement chaotique sans pour autant sacrifier la profondeur.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu de combat sur Switch ?

Le meilleur jeu de combat sur Switch est Mortal Kombat 11, grâce à ses combats soignés, à son mode histoire cinématographique et à son système de personnalisation très complet.

Pokkén Tournament 2 est-il disponible sur Switch ?

Non, Pokkén Tournament 2 n'est pas disponible sur Switch. La seule version disponible est Pokkén Tournament DX, qui comprend tout le contenu des versions d'arcade et Wii U, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires exclusives à la Nintendo Switch.

Quel est le jeu de combat culinaire sur Switch ?

Le jeu de combat « culinaire » sur Switch est Boomerang Fu. Dans ce jeu de bagarre festif, vous incarnez d’adorables personnages inspirés d’aliments, tels que l’avocat, le pain ou le lait, et vous vous affrontez à coups de boomerangs. C’est un jeu au rythme effréné, chaotique et parfait pour s’amuser à plusieurs sur la Nintendo Switch.

Existe-t-il des jeux de combat inspirés d'animes sur la Switch ?

Oui, la Switch propose plusieurs jeux de combat inspirés d’animes, notamment Dragon Ball FighterZ, Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy et BlazBlue : Central Fiction Édition spéciale. Ces titres mettent en scène des personnages emblématiques, des graphismes fidèles aux animes et un gameplay au rythme effréné.

Y a-t-il des jeux de combat à l'épée sur Nintendo Switch ?

Oui, la Switch propose des jeux de combat à l'épée tels que ARMS et Samurai Shodown, ainsi que des titres axés sur l'action comme The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Ces jeux mettent en avant le combat à l'arme blanche dans différents styles, allant des jeux de combat compétitifs aux expériences axées sur l'aventure.