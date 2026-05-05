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Les 10 meilleurs jeux de combat sur Steam à ne pas manquer

Vous recherchez les meilleurs jeux de combat sur Steam en 2025 ? Street Fighter 6, Tekken 8 et Guilty Gear -Strive- dominent le paysage grâce à un mode en ligne très actif et à des mécanismes de jeu solides. Vous découvrez le genre ? Granblue Fantasy Versus : Rising est fait pour vous.

Pour les amateurs de mode histoire, Mortal Kombat 1 vous comblera au mieux. Des grands classiques comme King of Fighters et Dragon Ball FighterZ sont parfaits pour tous les amateurs de jeux de combat.

Répartition par genre

Prêt à vous lancer dans des combats épiques ou à vous plonger dans un jeu de combat axé sur l’histoire ? Poursuivez votre lecture pour découvrir les meilleurs jeux de combat sur Steam qui vous tiendront en haleine pendant des heures.

Choix modernes et populaires

Street Fighter 6 redéfinit le combat grâce au nouveau système « Drive », qui rend chaque affrontement dynamique. Les matchs en ligne sont trépidants, mais bonne chance si vous débutez : ce jeu présente une courbe d’apprentissage assez raide. Les graphismes sont nets et la bande-son est percutante, vous poussant à vous donner à fond à chaque coup de poing.

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Tekken 8 propulse ce jeu de combat 3D classique à un niveau supérieur. L’action est fluide, les enchaînements sont impeccables et les nouvelles mécaniques apportent un vent de fraîcheur ; un jeu parfait pour les joueurs expérimentés et passionnés. Les graphismes sont époustouflants, avec des personnages hyperréalistes, mais les nouveaux joueurs pourraient se sentir dépassés dès le départ.

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Guilty Gear -Strive- est un jeu de combat en 2D survolté : rapide, endiablé et absolument magnifique. Le système de combos est d’une complexité addictive, mais ne vous attendez pas à le maîtriser du jour au lendemain. Le style graphique est hors du commun, et la bande-son rock dynamise chaque combat, mais la complexité du jeu peut rebuter les joueurs occasionnels.

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Mortal Kombat 1 revient aux sources avec des « fatalities » brutales et des combats à couper le souffle. Il offre cette ambiance sombre et crue que vous adorez, et le nouveau mode histoire ? Épique. Les graphismes sont détaillés et les effets sonores sont parfaits, même si les joueurs occasionnels pourraient trouver un peu difficile de se lancer sans s’être entraînés au préalable.

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Granblue Fantasy Versus : Rising est un véritable petit bijou pour les débutants : des commandes simples, des combos spectaculaires et un mode histoire divertissant. Le mode multijoueur est solide mais moins approfondi que celui de ses concurrents, même si le contenu gagnerait à être un peu plus intense pour les joueurs chevronnés. Les graphismes de style anime sont épurés et la bande-son est parfaitement adaptée.

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Les classiques de la franchise

La série The King of Fighters

King of Fighters reste fidèle à ses racines avec des combats en 2D fluides et un système de combat en équipe. Le jeu est rapide et gratifiant, en particulier pour ceux qui aiment maîtriser les combos. L’ambiance rétro est très présente, avec des graphismes au pixel près et une bande-son classique, mais le jeu peut paraître dépassé par rapport aux derniers jeux de combat.

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Dragon Ball FighterZ donne vie à l’anime grâce à des combos déments et à des moments DBZ spectaculaires. Les mécanismes sont faciles à prendre en main, mais vous risquez de vous perdre dans leur complexité si vous essayez de les maîtriser. Les graphismes sont impeccables, les animations sont parfaites et la bande-son fait monter l’ambiance, mais le mode histoire peut finir par traîner en longueur au bout d’un certain temps.

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Pour un pur moment de nostalgie, la « Collection du 30e anniversaire de Street Fighter » regroupe 12 jeux classiques en un seul titre. Revivez l’âge d’or des salles d’arcade avec ces combattants emblématiques, mais ne vous attendez pas à des mécanismes ou des fonctionnalités modernes. Le graphisme rétro et les musiques classiques font forte impression, mais le mode multijoueur en ligne semble dépassé par rapport aux standards actuels.

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Mentions honorables

Skullgirls 2nd Encore se distingue par ses combats en 2D fluides et son gameplay axé sur les c ombos. Le jeu dégage une ambiance rapide et technique, mais il peut être difficile à maîtriser. Les graphismes dessinés à la main sont époustouflants et la bande-son jazzy s’accorde parfaitement à l’ambiance, même si les joueurs en solo n’ont pas grand-chose d’autre à faire que de combattre.

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Mortal Kombat 11 monte d’un cran en matière de brutalité avec des « fatalities » déjantées et des combats tactiques très travaillés. Le mode histoire est solide et la personnalisation des personnages apporte de la profondeur, mais le rythme peut s’avérer plus lent que dans certains autres jeux de combat, ce qui risque de rebuter les amateurs de vitesse. Les graphismes sont époustouflants, les enchaînements fluides et la bande-son vous met dans l’ambiance.

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D'autres jeux qui pourraient vous plaire

Envie de retrouver ces mêmes sensations fortes en dehors des jeux de combat ? Devil May Cry 5 et Bayonetta vous permettent de mettre vos ennemis en pièces grâce à des combos déments. For Honor propose des duels brutaux où le timing fait toute la différence. Et Naruto Storm 4 ? Du pur plaisir anime. Des styles différents, mais la même montée d’adrénaline.

Conseils pour vous améliorer aux jeux de combat

Cessez d’appuyer frénétiquement sur les boutons. Entraînez-vous à vos combos en mode entraînement, puis testez-les en ligne. Les défaites font mal, mais c’est ainsi que vous progresserez. Observez comment les vétérans se déplacent, piquez-leur leurs astuces, et bientôt, ce sera vous qui infligerez les K.O.