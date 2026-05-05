Les 7 meilleurs jeux d’action sur PS5 à découvrir en 2026

Lorsque vous évoquez les meilleurs jeux d’action sur PS5, vous plongez dans un univers où toute la puissance immersive de la PlayStation 5 se déploie pleinement. La PlayStation 5 propose une vaste sélection des meilleurs jeux d’action qui tirent pleinement parti de la puissance inégalée de la console. Des combats intenses à la narration cinématographique, en passant par l’exploration de vastes mondes ouverts, il y en a pour tous les goûts chez les amateurs de jeux d’action.

J'ai dressé une liste des meilleurs jeux d'action sur PS5 qui incarnent le summum du jeu vidéo sur la console de Sony. Plongeons-nous dans ces jeux d'action captivants, immersifs et visuellement spectaculaires qui vous tiendront en haleine pendant des heures.

Nos coups de cœur parmi les jeux d’action sur PS5

Cette section met en avant les 3 meilleurs jeux qui incarnent véritablement le genre d’action sur PS5, alliant des graphismes à couper le souffle à des mécanismes de jeu riches. Ces jeux offrent tout ce dont un véritable amateur d’action rêve, des histoires épiques aux combats fluides. Plongeons dans l’action !

Clair Obscur : Expedition 33 (2025) est un jeu incroyablement captivant qui allie des combats actifs au tour par tour à une narration saisissante et à des paysages magnifiques. God of War Ragnarök (2022) est un chef-d’œuvre d’action qui mêle des combats brutaux à une histoire profonde et émouvante. Dans ce jeu, vous incarnez Kratos, qui se lance dans un périple à travers les royaumes pour empêcher la fin du monde. Astro Bot (2024) est un jeu de plateforme charmant et innovant qui met en valeur les capacités de la PlayStation 5 grâce à une conception de niveaux créative et à un gameplay joyeusement nostalgique.

Chacun de ces jeux représente le summum du jeu d’action sur PS5. Si vous recherchez les meilleurs jeux en matière de narration cinématographique, de combats palpitants et d’univers immenses, ces titres sont incontournables. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les meilleurs jeux qui vous procureront ces sensations fortes.

Les 7 meilleurs jeux d’action PS5 pour faire monter l’adrénaline

Préparez-vous à plonger dans l’univers des meilleurs jeux d’action sur PS5, qui allient un gameplay intense et palpitant à des graphismes époustouflants et des expériences inoubliables.

Ces jeux PS5 épiques représentent la crème de la crème, offrant un mélange parfait d’action, de découverte et d’adrénaline. C’est parti. Que l’action commence !

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, Xbox X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur Développement indépendant Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Stratégie, narration Caractéristiques uniques Combats au tour par tour, décisions dictées par le scénario

Clair Obscur : Expedition 33 est une aventure visuellement immersive, atmosphérique et qui invite à la réflexion, alliant des éléments de stratégie tactique, un scénario inquiétant et une exploration élaborée. Elle se déroule dans un monde ouvert d’une beauté saisissante, où l’environnement regorge d’images symboliques et de forces surnaturelles. Les joueurs ont pour mission de diriger un groupe d’explorateurs d’élite, connus sous le nom de « Scriveners », dans un périple périlleux afin d’affronter une force mystérieuse qui menace l’équilibre même de leur monde.

Le jeu propose des graphismes somptueux qui contribuent à donner vie à un environnement inquiétant et atmosphérique, où chaque recoin recèle un secret et un danger. Pour profiter pleinement de l’excellence visuelle de ce jeu et des autres titres de cette liste, je vous recommande de connecter votre console à un écran de haute qualité pour PS5.

Cet univers vaste et inexploré dégage une atmosphère mystérieuse à la « Star Wars », où des forces intergalactiques sont à l’œuvre. L’objectif du jeu est de percer ces secrets et d’affronter les dangers inconnus en recourant à la stratégie et au combat.

Le gameplay s'articule autour d'un système de combat au tour par tour unique et dynamique, où les joueurs doivent réfléchir de manière stratégique et prendre des décisions rapidement. Le jeu apporte une touche d'originalité au gameplay d'action en proposant une fusion harmonieuse entre combat et exploration, tout en mettant l'accent sur la résolution d'énigmes complexes et les affrontements contre des adversaires lors de séquences de combat en temps réel.

Clair Obscur : Expedition 33 élève le genre de l’action à un nouveau niveau grâce à une fusion fantastique entre la création d’un univers inquiétant, les stratégies de combat et les affrontements en temps réel. L’accent est mis sur la narration visuelle, une atmosphère tendue et un gameplay innovant, ce qui crée un équilibre fantastique pour les joueurs qui aiment élaborer différentes stratégies, prendre des décisions sur le vif et profiter d’un gameplay au rythme effréné. Consultez notre guide des jeux similaires à Clair Obscur : Expedition 33 pour découvrir d’autres titres qui combleront votre soif d’expédition.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2022 Développeur Santa Monica Studio Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Combats cinématiques, récit émouvant Caractéristiques uniques Aventure mythologique, combats fluides, énigmes liées à l’environnement

Dans God of War Ragnarök, les joueurs se lancent dans un périple périlleux aux côtés de Kratos et de son fils, Atreus, à travers les Neuf Royaumes qui sont au bord de l’effondrement. L’objectif est d’empêcher l’arrivée du Ragnarök, c’est-à-dire la fin du monde.

Le parcours d’Atreus est ponctué de défis liés à la paternité, alors qu’il affronte des dieux, des monstres et d’anciens ennemis. Le jeu allie un récit élaboré, centré sur les personnages, à des combats au corps à corps intenses et à une univers en 3D époustouflante. Si vous êtes amateur de jeux comme Stellar Blade, où narration et combat vont de pair, vous adorerez la profondeur émotionnelle et le gameplay bourré d’action de God of War Ragnarök.

Le cœur du gameplay repose sur des combats viscéraux et puissants, au cours desquels Kratos utilise des armes emblématiques telles que la hache Léviathan et les Lames du Chaos. L’intégration d’Atreus en tant que personnage jouable ajoute une dimension significative au jeu en proposant des mécanismes de combat uniques et une approche stratégique des affrontements.

Pour les amateurs de ces combats au corps à corps intenses, consultez notre liste des meilleurs jeux de type « hack-and-slash » afin de découvrir d’autres titres proposant un gameplay tout aussi riche en action.

God of War Ragnarök offre un magnifique mélange de combats spectaculaires et rythmés, associé à un scénario profondément émouvant et centré sur les personnages. C'est un ensemble de caractéristiques que l'on retrouve dans les meilleurs jeux de RPG d'action.

Vous pouvez alterner entre les personnages de Kratos et d’Atreus et profiter d’un gameplay varié et captivant tout en parcourant des paysages nordiques peuplés de créatures mythologiques susceptibles de surgir à tout moment de n’importe quel recoin. Les joueurs auront également l’occasion de résoudre des énigmes complexes qui mettront à l’épreuve leurs compétences en matière de combat et de résolution de problèmes.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5 Année de sortie 2020 Développeur Japan Studio Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Idéal pour Les amateurs d’action familiale et de jeux de plateforme Caractéristiques uniques Intégration de la manette DualSense, jeu de plateforme en 3D charmant, conception de personnages amusante

Astro Bot est un jeu de plateforme en 3D fantaisiste et créatif dans lequel vous incarnez Astro, un petit robot adorable. Votre objectif est d’explorer des mondes oniriques et richement détaillés, regorgeant d’obstacles insolites et de défis palpitants.

Bien qu'il ne soit pas aussi intense que certains autres titres de cette liste, Astro Bot propose une aventure de plateforme en 3D envoûtante et pleine d'imagination. Il figure régulièrement dans les listes et classements des meilleurs jeux d'action et d'aventure.

Grâce à la manette DualSense de la PS5, chaque action, qu’il s’agisse de sauter, de sprinter ou de combattre des ennemis, est d’autant plus captivante. Cette manette offre un retour haptique et des gâchettes adaptatives, ce qui rend l’expérience encore plus immersive et interactive. Avec toutes ces fonctionnalités exceptionnelles, il serait dommage de ne pas profiter de ce jeu dans les meilleures conditions possibles. Consultez ce guide sur le meilleur téléviseur pour la PS5 afin de vous offrir la possibilité de profiter pleinement de ces jeux exceptionnels.

Le jeu présente un design ravissant, avec ses environnements colorés et ses énigmes complexes, ce qui rend l’expérience encore plus agréable. Il offre un équilibre parfait entre divertissement et défis.

Astro Bot est le choix idéal pour les joueurs à la recherche d’un jeu de plateforme amusant et bourré d’action, sans l’intensité écrasante des jeux exclusivement axés sur le combat. La conception inspirée des niveaux et l’utilisation innovante des fonctionnalités de la PS5 offrent une expérience rafraîchissante, ce qui en fait un choix parfait pour les amateurs d’action à la recherche d’un jeu à la fois stimulant et divertissant. C’est une aventure qui fait du bien et qui vous laissera un large sourire aux lèvres.

Pour découvrir d’autres jeux de plateforme, consultez notre liste des meilleurs jeux de plateforme.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U, Nintendo 3DS, Android, iOS Année de sortie 2023 Développeur Insomniac Games Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures Idéal pour L'exploration en monde ouvert, les combats de super-héros Caractéristiques uniques Gameplay à deux Spider-Man, déplacements fluides dans la ville, mécanismes de combat dynamiques

Tout aussi remarquable que les trois premiers opus, Spider-Man 2 de Marvel s'inscrit dans la lignée du premier jeu et donne vie à l'expérience emblématique du super-héros dans un monde sans limites. L’action se déroule dans les bas-fonds de New York à une époque sombre, et les joueurs peuvent alterner entre Peter Parker et Miles Morales, chaque personnage disposant de capacités et de styles de combat uniques.

Le jeu allie l’action intense, qui caractérise toujours les meilleurs jeux de combat, à une narration centrée sur les personnages. Vous pourrez vous balancer au-dessus des toits, vous lancer dans des combats exigeants, voire résoudre des énigmes complexes.

Les combats de Marvel Spider-Man 2 sont exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre d’un jeu Spider-Man, avec des mouvements acrobatiques et fluides ainsi qu’une progression dynamique. En parcourant un monde ouvert vaste et complexe, vous affrontez des ennemis classiques et de nouveaux méchants lors de combats exceptionnellement spectaculaires qui maintiennent la tension à son comble et rendent le gameplay palpitant. Si vous recherchez davantage d’action palpitante ou des univers immersifs, les meilleurs jeux PS5 vous proposent une grande variété de titres à découvrir.

Pour les amateurs d’action, Spider-Man 2 de Marvel est un rêve devenu réalité. Ce jeu exceptionnel offre une expérience de jeu fluide grâce à son vaste monde ouvert réaliste et à ses séquences d’action intenses qui placent la barre très haut. Vous vous retrouvez constamment au cœur de combats, à réaliser des manœuvres dignes d’un super-héros, et de temps à autre, à explorer des recoins cachés et mystérieux de la ville.

Ce jeu ravira aussi bien les fans de longue date de Spider-Man que les nouveaux venus dans la franchise qui ne connaissent pas bien l’univers.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2021 Développeur Insomniac Games Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les passionnés de jeux de plateforme, les amateurs de jeux d'action et d'aventure Caractéristiques uniques Mécaniques de saut entre les dimensions, armes innovantes, combats au rythme effréné

Ratchet & Clank : Rift Apart est un jeu de plateforme visuellement époustouflant et bourré d’action qui apporte un vent de nouveauté dans l’univers des jeux d’action. Ce jeu exceptionnel introduit un système de passage d’une dimension à l’autre. Les joueurs incarnent Ratchet, Clank et Rivet alors qu’ils traversent différents mondes et galaxies, combattant des ennemis insolites tout en résolvant des énigmes complexes. Si vous cherchez à sécuriser votre connexion Internet ou à améliorer vos performances pendant que vous jouez, un VPN pour PS5 pourrait être un atout précieux pour votre configuration.

Le jeu propose un gameplay de plateforme au rythme effréné et une collection exceptionnelle d’armes, garantissant ainsi une aventure palpitante qui tiendra les joueurs en haleine. Le concept repose sur l’exploration de dimensions à la conception complexe, chacune dotée de son univers dynamique, de ses ennemis et de ses défis.

Les joueurs peuvent alterner entre les personnages de Ratchet et Rivet, qui disposent tous deux de capacités spéciales et d’un arsenal d’armes redoutables à utiliser contre leurs adversaires. La possibilité de se déplacer d’une dimension à l’autre vous permet de vivre des transitions palpitantes entre différents environnements et rend les combats encore plus captivants.

« Ratchet & Clank : Rift Apart » est un incontournable pour tous les amateurs de sensations fortes qui apprécient l'action intense avec une touche d'originalité. La fluidité des transitions entre les dimensions, associée à des graphismes époustouflants et à des univers conçus dans les moindres détails, fait de ce jeu l’un des meilleurs titres disponibles sur PS5. Ce jeu, ainsi que d’autres titres exigeants, peuvent vraiment donner toute leur mesure lorsqu’ils sont joués sur la bonne machine. Consultez notre liste des meilleurs ordinateurs portables de jeu pour trouver des idées à ce sujet.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Année de sortie 2022 Développeur Infinity Ward Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures (mode solo) Idéal pour Combats militaires réalistes, expérience multijoueur Caractéristiques uniques Campagne cinématographique, mode multijoueur compétitif, mode Opérations spéciales

Call of Duty : Modern Warfare II propose une action militaire intense et trépidante qui vous tiendra en haleine à chaque mission et à chaque échange de tirs. Les joueurs incarnent des soldats d’élite qui mènent des opérations à haut risque à travers le monde. L’histoire propose un scénario captivant et des combats intenses qui vous tiendront en haleine.

Ce qui rend Call of Duty : Modern Warfare II si captivant, ce sont ses échanges de tirs réalistes et sa représentation authentique de la guerre moderne. Chaque tir que vous effectuez est puissant, et chaque arme semble plus réaliste que la précédente. Le jeu excelle dans la simulation de combats authentiques, grâce à des mécanismes de jeu satisfaisants et à des cartes magnifiquement conçues, caractéristiques des meilleurs jeux TPS.

Vous pouvez vous lancer en première ligne d’une campagne ou affronter d’autres joueurs du monde entier, en vivant des sensations fortes à chaque instant. Pour les fans de Star Wars qui apprécient les combats cinématiques, ce jeu de tir militaire offre une expérience similaire grâce à ses échanges de tirs intenses et à son récit captivant.

Pour les passionnés d’action attirés par les combats impitoyables, les graphismes époustouflants et la variété de gameplay, vous pouvez en principe jouer à tous les jeux Call of Duty dans l’ordre, mais Call of Duty : Modern Warfare II, en particulier, est une expérience palpitante à tous les niveaux. C’est un excellent jeu qui a de quoi satisfaire tout le monde, que vous préfériez les échanges de tirs effrénés, le gameplay stratégique ou les missions en coopération. C’est la montée d’adrénaline ultime pour tout fan de jeux d’action. Si vous souhaitez découvrir comment ce jeu s’inscrit dans l’univers plus large de la franchise, consultez ce guide.

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Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2021 Développeur Housemarque Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les amateurs de science-fiction, les fans de roguelike Caractéristiques uniques Gameplay de type roguelike, génération procédurale du monde, gameplay axé sur la narration

Returnal est un jeu de tir roguelike de science-fiction intense qui vous plonge dans la peau de Selene, une exploratrice spatiale prisonnière d’une boucle temporelle sur une planète extraterrestre en constante évolution.

Votre objectif est de rester en vie suffisamment longtemps pour pouvoir percer davantage les secrets de la planète et vous échapper. À chaque fois que votre personnage meurt, vous êtes renvoyé au début, et le monde qui vous entoure revient à son état initial. Si vous aimez les jeux de tir de science-fiction comme Returnal, je vous recommande vivement d’explorer l’univers du tir à la première personne à travers certains des meilleurs jeux FPS disponibles.

Ce type de gameplay, associé à des combats intenses contre des adversaires monstrueux, crée une atmosphère à haut risque où chaque décision compte dans cet exceptionnel jeu de type roguelike. Vous devrez vous adapter à de nouveaux environnements, explorer et rechercher des armes puissantes, et tirer les leçons de chaque échec pour survivre plus longtemps.

Returnal n’est pas pour les âmes sensibles. C’est une expérience impitoyable qui exige de la concentration, d’excellents réflexes et de la résilience. L’environnement dynamique et les créatures hostiles vous tiennent en haleine, tandis que la crainte permanente de devoir tout recommencer depuis le début ajoute de la tension à chaque affrontement. Avec des graphismes époustouflants et des mécanismes de combat fluides, c’est une aventure palpitante qui vous tiendra en haleine.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu d’action sur PS5 ?

L’un des meilleurs jeux d’action sur PS5 est Clair Obscur : Expedition 33. Bien qu’il mêle des éléments de RPG au tour par tour à des mécanismes d’action en temps réel, ses combats rapides et réactifs – avec des parades, des esquives et des combos chronométrés – offrent une expérience d’action stratégique et profondément satisfaisante.

Existe-t-il des jeux d’action multiplateformes sur PS5 ?

Oui, Call of Duty : Modern Warfare II est l’un des meilleurs jeux de la catégorie multiplateforme. Il est disponible sur PS5 et permet de jouer en multijoueur sur différentes consoles.