Les 20 meilleurs jeux Castlevania en 2026 : classement des aventures gothiques

La série Castlevania compte plus de 30 titres sortis depuis 1986, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens ont du mal à déterminer quels sont les meilleurs jeux Castlevania.

Même si la série a évolué au fil des ans, passant du classique original sur NES à des collections modernes regorgeant de joyaux du genre Metroidvania, son atmosphère gothique et ses combats gratifiants continuent de procurer des sensations fortes aux joueurs.

Dans ce guide, j’ai classé les meilleurs jeux Castlevania auxquels vous pouvez réellement jouer aujourd’hui. Je vous indique où les trouver sur les plateformes actuelles et ce qui rend chacun d’entre eux spécial, tant pour les nouveaux venus qui découvrent la franchise pour la première fois que pour les vétérans qui retournent au château de Dracula.

Nos coups de cœur parmi les jeux Castlevania

Après avoir exploré chaque recoin du château de Dracula sur différentes plateformes et parcouru plusieurs forums de jeux vidéo, ces cinq jeux se démarquent selon moi :

Castlevania : Symphonie de la nuit (1997) – Ce chef-d’œuvre a donné naissance au genre « Metroidvania » et offre toujours l’expérience d’exploration la plus enrichissante de la série. Castlevania : Aria of Sorrow (2003) – Ce titre sur GBA conserve toute sa fraîcheur même des décennies plus tard, car le système « « Tactical Soul » vous permet d’absorber les pouvoirs de vos ennemis et de personnaliser votre style de jeu. Super Castlevania IV (1991) – Ce jeu a perfectionné la formule classique du jeu de plateforme grâce à des commandes de fouet très précises et à un graphisme 16 bits, avant que la série ne s’oriente vers un gameplay axé sur l’exploration.

Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des meilleurs jeux Castlevania et trouver celui qui correspond à votre style de jeu.

Les 20 meilleurs jeux Castlevania pour tous les types de joueurs

Cette liste recense les toutes meilleures expériences Castlevania disponibles sur les plateformes modernes, qu'il s'agisse d'aventures « Metroidvania » gothiques ou de jeux de plates-formes classiques par niveaux. Combien de ces jeux Castlevania classés avez-vous déjà joués ?

1. Castlevania : Symphonie de la nuit [Le chef-d’œuvre incontesté du genre Metroidvania]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Metroidvania, jeu de combat, jeu d'action-aventure, jeu de rôle d'action Plateformes PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 1997 Créateurs Konami Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures

Lorsque j’ai joué pour la première fois à Castlevania : Symphonie de la nuit, j’ai tout de suite compris pourquoi les gens continuent de le considérer comme l’un des meilleurs jeux Castlevania jamais créés. Vous incarnez Alucard, le fils de Dracula, et vous explorez un immense château dont les secrets se dévoilent à mesure que vous acquérez de nouvelles capacités.

Le jeu vous permet de revenir sur des zones précédentes grâce à vos nouveaux pouvoirs et de découvrir des secrets qui vous étaient inaccessibles auparavant. Vous collecterez des armes, des armures et des sorts tout en combattant des créatures issues de l'horreur gothique.

Il s'agit de l'un des meilleurs jeux Castlevania, qui a révolutionné le genre des jeux à défilement horizontal. Avant Symphonie de la nuit, la plupart des jeux Castlevania se déroulaient en ligne droite, du début à la fin. Mais avec ce jeu, vous êtes libre de tracer votre propre chemin à travers le château de Dracula.

Pourquoi nous l'avons choisi Symphonie de la nuit a défini tout un genre et reste le jeu Castlevania le plus influent jamais créé, son concept axé sur l’exploration ayant inspiré d’innombrables jeux par la suite.

Je me suis surpris à vouloir explorer chaque recoin du château, car le jeu récompense la curiosité par un meilleur équipement et des salles cachées. Pour les fans de jeux de type Metroidvania, ce titre a établi la norme que d’autres tentent encore d’égaler.

Mon verdict : C’est le jeu qui a fait du terme « Metroidvania » un concept incontournable parmi les joueurs. La liberté d’explorer à votre rythme, combinée à des combats gratifiants, rend chaque session particulièrement enrichissante.

Que disent les joueurs ?

NovocaineAU ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'un des meilleurs jeux de tous les temps.

2. Castlevania : Aria of Sorrow [Le summum de l'ère GBA]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de combat, jeu d'action-aventure, jeu de rôle d'action Plateformes Game Boy Advance, Windows, Wii U, Java, Plateforme Java, Micro Edition Année de sortie 2003 Créateurs Konami Durée moyenne de jeu 7 à 10 heures

Lorsque je pense aux jeux Castlevania classés par niveau d’innovation, celui-ci arrive en tête de ma liste. Castlevania : Aria of Sorrow se déroule en 2035, et vous incarnez Soma Cruz, un lycéen piégé dans le château de Dracula. Le système « « Tactical Soul » » vous permet d’absorber les pouvoirs de vos ennemis après les avoir vaincus.

Chaque monstre laisse tomber une capacité différente que vous pouvez équiper et combiner. Vous pouvez par exemple absorber le pouvoir d’une chauve-souris pour invoquer des créatures volantes ou la capacité d’un squelette à lancer des os. Cela offre des possibilités de personnalisation infinies pour le combat et l’exploration.

Pourquoi nous l'avons choisi Aria of Sorrow a introduit le système de capacités le plus innovant de la série grâce à son mécanisme « « Tactical Soul » ». Il offre des possibilités de personnalisation inégalées et rend chaque affrontement avec un ennemi potentiellement gratifiant.

Mon verdict : le système « « Tactical Soul » » fait de ce jeu le titre Castlevania offrant la plus grande rejouabilité. Vous ne cesserez de découvrir de nouvelles combinaisons de capacités qui modifieront votre approche du combat et de l’exploration.

Que disent les joueurs ?

IM_MT_ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Aria of Sorrow » est meilleur à bien des égards.

3. Super Castlevania IV [Un jeu de plateforme classique perfectionné sur la SNES]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu d'action-aventure Plateformes Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U Année de sortie 1991 Créateurs Konami Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures

Dans Super Castlevania IV, vous incarnez Simon Belmont à travers onze niveaux empreints d’horreur gothique. Les commandes du fouet sont incroyables : vous pouvez le manier dans huit directions différentes et même l’utiliser pour vous suspendre à des crochets.

Chaque niveau propose de nouvelles idées, des ponts qui s'effondrent aux pièces tournantes qui perturbent votre sens de l'orientation. Les graphismes 16 bits offrent des arrière-plans détaillés avec des châteaux en ruines et des ciels orageux.

Ce jeu vous donne un aperçu de ce qu'était la série avant qu'elle ne s'oriente vers les jeux d'action-RPG. J'ai particulièrement apprécié la bande originale de ce titre, et beaucoup s'accordent à dire qu'il s'agit de la bande originale la plus emblématique de la franchise.

Pourquoi nous l’avons choisi Super Castlevania IV représente l’apogée de la conception linéaire classique de Castlevania, avec des commandes si précises et réactives que le jeu reste un véritable plaisir à jouer, même plus de 30 ans après sa sortie.

Mon verdict : si vous souhaitez découvrir pourquoi les joueurs sont tombés amoureux de Castlevania avant que la série n’intègre des éléments de RPG, c’est par là qu’il faut commencer. Les commandes du fouet sont incroyables, et chaque niveau apporte de nouvelles idées.

Que disent les joueurs ?

deinterlacing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Castlevania IV se distingue par sa musique et ses graphismes exceptionnels. En termes de gameplay, c'est le plus facile des « classicvanias ».

4. Castlevania : Rondo of Blood [L'aventure classique ultime, alliant style et défi]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de combat, jeu d'action-aventure, survival horror Plates-formes TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Année de sortie 1993 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures

Vous incarnez Richter Belmont , chargé de sauver les villageois enlevés par Dracula. Castlevania : Rondo of Blood propose des parcours à embranchements au sein des niveaux, avec des itinéraires alternatifs qui débloquent différentes fins. Vous pouvez également incarner Maria, une jeune fille qui utilise des colombes et des animaux de compagnie pour attaquer.

J'ai adoré la façon dont les niveaux m'ont mis au défi de trouver différents chemins et ont récompensé l'habileté et l'exploration sans pour autant paraître injustes. C'est l'un de ces jeux très appréciés des fans pour avoir perfectionné la formule classique de Castlevania avant que la série ne s'oriente vers l'exploration libre. Les graphismes 16 bits et la bande-son gothique lui permettent de se démarquer encore aujourd'hui.

Pourquoi nous l’avons choisi Rondo of Blood reprend la conception classique de Castlevania, basée sur des niveaux, qui a fait le succès de la série avant que Symphonie de la nuit ne la révolutionne.

Mon verdict : Rondo of Blood offre le meilleur défi dans la formule classique de Castlevania. Les chemins qui se ramifient ajoutent une valeur de rejouabilité sans submerger les débutants avec une exploration ouverte.

Que disent les joueurs ?

Popo31477 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Je pense que ces éloges s'expliquent par le fait que le jeu est tout simplement très réussi dans l'ensemble. Les graphismes et le visuel de la boîte sont vraiment superbes, la musique est excellente, et le jeu est un peu difficile, ce qui est une bonne chose.

5. Castlevania Advance Collection [Trois légendes du jeu sur console portable préservées pour les joueurs d'aujourd'hui]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de rôle, jeu d'aventure, jeu de combat Plateformes Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, Xbox Series X et Series S Année de sortie 2021 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures

Cette Castlevania Advance Collection regroupe trois classiques de la Game Boy Advance en un seul pack. Vous y trouverez Aria of Sorrow, L’harmonie de la dissonance et Le Cercle de la Lune. Chaque jeu s’apparente à un « Metroidvania », dans lequel vous explorez des salles de château interconnectées et débloquez de nouvelles zones grâce aux capacités que vous découvrez.

La collection intègre des points de sauvegarde, ce qui vous permet de sauvegarder n'importe où sans avoir à rechercher des points de sauvegarde. Vous disposez également de fonctions de retour en arrière si vous ratez un saut délicat ou un combat de boss. J'ai trouvé les galeries d'art intéressantes, car elles présentent des croquis de conception issus des jeux originaux. Les trois jeux fonctionnent sans problème sur les plateformes modernes.

Pourquoi nous l’avons choisi Cette collection offre le plus grand nombre de titres Game Boy Advance en un seul achat, avec des fonctionnalités modernes qui améliorent le confort de jeu tout en respectant la difficulté d’origine et en apportant plus de commodité aux joueurs d’aujourd’hui.

Mon avis : si vous découvrez les jeux Castlevania sur console portable, cette compilation vous propose trois excellentes aventures pour le prix d'une seule. Les points de sauvegarde vous évitent la frustration de perdre votre progression tout en conservant le niveau de difficulté des combats contre les boss.

Que disent les joueurs ?

dennis120 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ce sont d'excellents jeux, avec de bonnes adaptations et de nombreuses options. C'est désormais le seul moyen de se les procurer légalement ; c'est donc un excellent moyen de soutenir la franchise.

6. Castlevania : Bloodlines [Le joyau gothique de la Sega Genesis aux combats endiablés]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de combat, jeu d'action-aventure Plateformes Nintendo Switch, Sega Genesis Année de sortie 1994 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures

Vous avez le choix entre deux chasseurs de vampires : John Morris et son fouet, ou Eric Lecarde et sa lance. Castlevania : Bloodlines vous emmène à travers l’Europe, et non plus dans un seul château. Vous combattez dans des décors inspirés de la tour penchée de Pise et d’usines allemandes.

La puissance de la Genesis permet aux développeurs d’ajouter des effets visuels impressionnants, comme des tours qui se tordent et tournent à mesure que vous les escaladez, ou de l’eau dans laquelle se reflète votre personnage. J’ai apprécié le fait que la lance d’Éric ait une plus grande portée que le fouet de John, même si elle semble plus lente. Le jeu est plus rapide que la plupart des meilleurs titres Castlevania de cette époque, et les boss frappent fort.

Pourquoi nous l’avons choisi Bloodlines a prouvé que la Genesis pouvait gérer Castlevania tout aussi bien que les consoles Nintendo, en offrant des effets visuels uniques et le seul périple européen de la série à travers des sites historiques.

Mon verdict : Bloodlines prouve que la Genesis pouvait gérer Castlevania aussi bien que les consoles Nintendo. Le cadre européen offre des graphismes novateurs par rapport aux environnements de châteaux habituels.

Que disent les joueurs ?

Langis360 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je trouve que *Bloodlines* offre une conception de niveaux de meilleure qualité, et en tant que démonstration de la puissance de la Genesis, c'est incroyable.

7. Castlevania Anniversary Collection [Le pack de démarrage incontournable pour les nouveaux venus dans la série]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de rôle, jeu de combat Plates-formes Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows Année de sortie 2019 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures

La collection anniversaire Castlevania comprend huit jeux classiques issus des époques de la NES, de la Super Nintendo et de la Genesis. Vous y trouverez le Castlevania original, Castlevania III : La Malédiction de Dracula, Super Castlevania IV et Bloodlines. La collection comprend également trois jeux Game Boy et un titre d'arcade.

J'ai particulièrement apprécié le livret bonus qui retrace l'histoire de la série. Il existe de légères différences entre certains titres selon les régions, et vous pouvez basculer entre les versions japonaise et américaine.

Pourquoi nous l'avons choisi Pour tous ceux qui s’intéressent aux origines de Castlevania, cette collection constitue l’option la plus abordable pour découvrir l’époque classique de la série, y compris des titres Genesis et d’arcade difficiles à trouver.

Mon avis : cette collection vous montre où Castlevania a vu le jour et comment la série s’est développée. Les premiers jeux semblent dépassés par rapport aux titres modernes, mais ils vous aident à comprendre pourquoi la série est devenue légendaire.

Que disent les joueurs ?

BelmontZiimon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tous les jeux sont de bonne qualité, et à moins d'un dollar pièce, on ne peut vraiment pas trouver mieux.

8. Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre [Une réinterprétation audacieuse en 3D du mythe de Dracula]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Hideo Kojima, Jose Luis Vaello : jeux d'action-aventure, jeux de combat, jeux de tir à la troisième personne, jeux d'aventure Plateformes Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Année de sortie 2010 Développeurs MercurySteam, Konami Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Vous incarnez Gabriel Belmont, à la recherche d’un moyen de ramener sa femme décédée à la vie. Le gameplay de Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre s’apparente à celui d’un jeu de rôle d’action de type « hack-and-slash », avec des séquences d’escalade et des combats contre des boss géants. Les combats s’effectuent à l’aide d’un fouet à chaîne que vous maniez en enchaînant des combos.

Vous débloquez de nouveaux coups au fur et à mesure de votre progression. Le jeu se déroule dans des forêts, des châteaux et des montagnes, et non dans un seul lieu. Patrick Stewart raconte l’histoire entre les chapitres. Ce jeu réinvente toute la chronologie de Castlevania avec un scénario différent. Il offre une réintroduction dramatique et émouvante aux joueurs d’aujourd’hui, grâce à une narration cinématographique, des combats de boss épiques et un système de combat approfondi basé sur les enchaînements.

Pourquoi nous l’avons choisi Les Seigneurs de l’Ombre a réussi à transposer Castlevania en 3D grâce à une histoire d’origine captivante et à des combats satisfaisants, même s’il se distingue des opus classiques de la série.

Mon avis : ce jeu donne le meilleur de lui-même si vous l'abordez comme un jeu d'action à part entière plutôt que comme un titre traditionnel de la série Castlevania. L'histoire émouvante et les combats de boss spectaculaires compensent cette rupture avec les codes habituels de la série.

Que disent les joueurs ?

TrustfulLoki1138 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Oui, ce sont des jeux sympas. Ils ont tous quelques défauts, mais ils sont géniaux. Beaucoup de gens se plaignent parce qu’il s’agit d’une réinterprétation de l’univers, mais ne vous laissez pas influencer par les détracteurs.

9. Castlevania (original) [Le jeu qui a défini le genre du jeu d'action-plateforme d'horreur]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu d'action-plateforme Plateformes NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (via Anniversary Collection) Année de sortie 1986 Créateurs Konami Durée moyenne de jeu 2 à 4 heures

Vous incarnez Simon Belmont alors qu'il pénètre dans le château de Dracula, armé uniquement d'un fouet. Castlevania (version originale) se déroule sur six niveaux peuplés de monstres issus de films d'horreur. Vous affrontez Frankenstein, la Faucheuse et Dracula lui-même.

S'agissant du tout premier jeu de la série, vous devez composer avec certaines caractéristiques qui ont par la suite été améliorées. Par exemple, votre personnage se déplace lentement et ne peut pas changer de direction en plein saut. Cela rend les phases de plateforme délicates.

Vous récupérez des armes secondaires auprès des bougies : des haches de lancer, de l’eau bénite et des croix-boomerangs. Chaque boss suit des schémas d’attaque que vous devez mémoriser. Ce jeu rétro semble un peu raide par rapport aux titres modernes.

Pourquoi nous l’avons choisi Le Castlevania original a posé les bases de toute la franchise. Il a instauré l’atmosphère gothique, les phases de plate-forme précises et les combats de boss basés sur des schémas récurrents qui allaient définir les jeux d’action-horreur pendant des décennies.

Mon verdict : Le Castlevania original semble rigide et exigeant selon les normes actuelles, mais il vaut la peine d’y jouer pour découvrir où tout a commencé. La mécanique de jeu de base reste satisfaisante une fois que l’on s’est adapté à la mobilité limitée.

Que disent les joueurs ?

sonicdv ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Castlevania 1 était un jeu exceptionnel pour l'époque. Sa difficulté est presque parfaite.

10. Castlevania : La malédiction des ténèbres [Un petit bijou 3D sous-estimé, avec toute la profondeur d'un RPG]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu d'action-aventure, hack and slash, jeu de rôle d'action Plateformes PlayStation 2, Xbox Année de sortie 2005 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures

Vous incarnez Hector, un ancien allié de Dracula qui cherche à se venger. Castlevania : La Malédiction des Ténèbres vous permet de fabriquer des armes et des armures à partir des matériaux que vous trouvez. Vous pouvez également invoquer des créatures appelées « « Les diables innocents » qui combattent à vos côtés.

Chaque diable vous confère des capacités différentes. Une fée vous soigne tandis qu’un guerrier attaque les ennemis. Les combats semblent plus lents que dans les jeux modernes, mais les combos sont spectaculaires lorsque vous les réussissez.

Certaines zones présentent des textures et des agencements trop répétitifs, et la caméra rend parfois les combats plus difficiles qu’ils ne devraient l’être. Mais dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs jeux Castlevania disponibles.

Pourquoi nous l'avons choisi La malédiction des ténèbres est souvent éclipsé par Les Seigneurs de l’Ombre, mais il offre le gameplay le plus axé sur le RPG de tous les opus 3D de Castlevania grâce à ses systèmes d’artisanat et de compagnons.

Mon verdict : si vous pouvez supporter une conception de niveaux quelque peu répétitive et des graphismes un peu datés, La malédiction des ténèbres vous récompensera par des systèmes de progression satisfaisants et des créatures de compagnie qui rendent l’exploration moins solitaire.

Que disent les joueurs ?

cvplottwist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un bon jeu, l'un des meilleurs en 3D

11. Castlevania : Grimoire des âmes [Une renaissance moderne sur mobile avec une distribution classique]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de combat, jeu de rôle, jeu d'aventure, jeu de tir Plateformes iOS, Android, systèmes d'exploitation Mac Année de sortie 2019 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures

Castlevania : Le Grimoire des âmes est un jeu mobile qui rassemble des héros issus de toute la série. Vous pouvez incarner Alucard, Simon Belmont, Charlotte et bien d’autres. Le jeu propose des niveaux narratifs à défilement horizontal, divisés en courtes étapes adaptées aux téléphones. L’histoire met en scène un grimoire magique qui fait voyager les personnages à travers différentes époques.

Vous appuyez et glissez pour attaquer et esquiver. Chaque personnage se manie différemment, avec des armes et des sorts qui lui sont propres. Vous collectez de l'équipement via un système de gacha qui peut parfois sembler répétitif. Les combats contre les boss sont similaires à ceux des anciens jeux.

Pourquoi nous l’avons choisi Grimoire des âmes fait revivre Castlevania sur mobile grâce à de nombreux héros jouables issus de toute la série et à des améliorations d’équipement de type « gacha », conçues pour les fans nostalgiques en déplacement.

Mon verdict : Grimoire des âmes est idéal pour des sessions rapides lorsque vous ne pouvez pas jouer sur console. Les éléments de gacha risquent de vous frustrer, mais la diversité des personnages rend les combats captivants.

Que disent les joueurs ?

Melancholic84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je me suis vraiment bien amusé avec ce jeu. Au début, je dois avouer que ça ne m'a pas vraiment emballé, mais au fil du temps, on s'y attache et ça devient vraiment très amusant.

12. Castlevania : Le Cercle de la Lune [Le titre GBA qui a redéfini Castlevania sur console portable]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de combat, jeu d’action-aventure, jeu de rôle d’action Plateformes Game Boy Advance, Wii U Année de sortie 2001 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures

Dans Castlevania : Le Cercle de la Lune, vous incarnez Nathan Graves , piégé dans le château de Dracula à la suite d'un tremblement de terre. Le système Dual Set-Up (DSS) vous permet de combiner des cartes pour créer des effets magiques. Vous collectez des cartes en vainquant des ennemis. En associant différentes cartes, vous pouvez créer plus de 100 combinaisons de sorts.

Vous pourriez être confronté à des attaques de fouets de flammes ou à l'invocation de créatures. Le jeu présente un rendu sombre sur les écrans d'origine de la Game Boy Advance, mais offre une meilleure expérience de jeu sur les écrans rétroéclairés. Les combats semblent plus difficiles que dans les autres jeux Castlevania sur GBA figurant dans ce classement. La structure du château est conçue de manière à récompenser l'exploration et les retours en arrière.

Pourquoi nous l'avons choisi C Le cercle de la Lune a inauguré l’ère des Castlevania sur GBA grâce à des graphismes impressionnants et au système DSS innovant, qui a ajouté une profondeur stratégique aux combats et à l’exploration.

Mon verdict : Alors « Aria of Sorrow » a perfectionné la formule sur console portable, Le Cercle de la Lune mérite d’être salué pour avoir réussi à transposer le gameplay de type Metroidvania sur les consoles portables grâce à son système de magie unique.

Que disent les joueurs ?

SubstantialWelcome22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu m'a vraiment surpris et je peux dire qu'il m'a plu

13. Castlevania : L’harmonie de la dissonance [Des graphismes éclatants et une exploration fluide sur GBA]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu d'action-aventure, jeu de rôle d'action Plateformes Game Boy Advance, Wii U Année de sortie 2002 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures

Vous incarnez Juste Belmont, à la recherche de son ami dans un château où se superposent deux dimensions. Vous pouvez passer de l’une à l’autre pour accéder à différentes zones dans Castlevania : L’harmonie de la dissonance.

Lorsque j’y ai joué pour la première fois, les couleurs m’ont immédiatement sauté aux yeux. Le jeu était lumineux, audacieux et plein de vie, contrairement à la tonalité sombre habituelle de Castlevania. Il semble également plus rapide, avec des commandes plus fluides et un système de carte clair qui vous aide à explorer sans vous perdre.

J’ai apprécié le fait que le château comporte deux versions qui se superposent, ce qui m’a tenu en haleine quant à la direction à prendre ensuite. Le jeu est plus accessible que certains autres opus de la série, mais c’est justement ce qui le rend idéal pour les joueurs qui découvrent la série. Certaines personnes n’apprécient pas la bande-son compressée, mais je l’ai trouvée entraînante.

Pourquoi nous l'avons choisi L’harmonie de la dissonance a privilégié la fluidité des mouvements et des graphismes colorés, créant ainsi le Castlevania sur GBA le plus accessible pour les joueurs qui souhaitent explorer sans se heurter à une difficulté excessive.

Mon verdict : ce jeu privilégie la rapidité et l’accessibilité au détriment du défi, ce qui en fait le point d’entrée le plus facile parmi les Castlevania sur GBA. Les graphismes colorés et la fluidité des mouvements rendent l’exploration moins oppressante que dans les opus plus sombres.

Que disent les joueurs ?

NerevarineKing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je ne dirais pas du tout que c'est médiocre. C'est un très bon jeu, avec des mouvements plus fluides que ceux de CotM.

14. Castlevania III : La Malédiction de Dracula [Une épopée en 8 bits qui a établi la norme narrative de la série]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu d'aventure Plates-formes Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS Année de sortie 1989 Créateurs Konami, Ultra Games Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures

Vous incarnez Trevor Belmont, un ancêtre de Simon. Castlevania III : La Malédiction de Dracula vous permet de choisir différents chemins pour traverser les niveaux. Vous recrutez trois partenaires : Grant , qui escalade les murs, Sypha , qui lance des sorts, et Alucard , qui tire des boules de feu. Vous ne pouvez utiliser qu’un seul partenaire à la fois.

Chaque personnage modifie votre approche des niveaux. Grant facilite les passages de plateformes tandis que la magie de Sypha détruit des groupes d’ennemis. La difficulté est redoutable, avec des ennemis qui vous précipitent dans des fossés. On comprend aisément pourquoi de nombreux joueurs le considèrent comme l’un des meilleurs jeux de la série Castlevania.

Pourquoi nous l’avons choisi Dracula's Curse a repoussé les limites de ce que pouvait être un Castlevania sur NES grâce à ses multiples personnages et ses chemins qui se ramifient. Ce jeu a établi des normes narratives qui allaient influencer l’ensemble de la série.

Mon verdict : ce jeu NES ambitieux a renforcé sa rejouabilité grâce à sa structure à embranchements et à son système de partenaires. La difficulté semble brutale selon les critères actuels, mais la variété des parcours et des personnages permet de maintenir l’intérêt.

Que disent les joueurs ?

K-MartX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 C'est mon jeu préféré de tous les temps. Il est difficile et comporte son lot de morts « injustes » typiques de la NES, mais dans l'ensemble, il est très équitable. Les nombreux chemins possibles et les différents personnages contribuent à sa rejouabilité.

15. Castlevania II : La vengeance de Belmont [Un classique de la Game Boy qui a perfectionné le concept du jeu portable]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu d'action-aventure Plateformes Game Boy, Game Boy Color Année de sortie 1991 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 2 heures

Vous incarnez Christopher Belmont, qui tente de sauver son fils des griffes de Dracula. Lorsque j’ai joué à Castlevania II : La Vengeance de Belmont, j’ai tout de suite remarqué à quel point le jeu semblait plus fluide que le premier Castlevania sur Game Boy. Il corrige les problèmes rencontrés dans L’aventure Castlevania. Les mécanismes du fouet sont plus précis et la conception des niveaux est plus créative. Chaque zone possède son propre thème et sa propre musique, qui s'accordent parfaitement à l'ambiance.

Le jeu vous permet également de choisir l'ordre des premiers niveaux, ce qui lui confère davantage de liberté que la plupart des premiers jeux de plateforme. Il est court, mais il est agréable à rejouer et idéal pour tous ceux qui recherchent de l'action rapide. Pour un jeu sur console portable du début des années 90, il reste l'un des meilleurs jeux Castlevania pour les fans de la série classique.

Pourquoi nous l’avons choisi Belmont's Revenge a perfectionné la formule Castlevania sur Game Boy grâce à des commandes affinées et une progression non linéaire. Il a offert la meilleure expérience portable du début des années 1990, avant que l'ère de la GBA ne révolutionne le jeu sur console portable.

Mon verdict : Belmont's Revenge est le meilleur des Castlevania sur Game Boy, avec des commandes raffinées et une musique mémorable. Il est court mais satisfaisant pour de courtes sessions de jeu rétro.

Que disent les joueurs ?

epicgordan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il n'y a vraiment rien dans ce jeu qui soit moins réussi que dans *Castlevania Adventure*, et c'est sans aucun doute un titre incontournable sur Game Boy si vous parvenez à vous le procurer.

16. Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre 2 [Une suite sombre et ambitieuse dotée de systèmes de combat plus approfondis]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu d'action-aventure, aventure Plateformes Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Année de sortie 2014 Développeurs Mercury Steam, Konami Durée moyenne de jeu 18 à 22 heures

Vous incarnez Gabriel, désormais complètement transformé en Dracula. Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre 2 alterne entre l’époque moderne et des flashbacks se déroulant au château. Vous combattez à l’aide de trois armes : le fouet d’ombre, l’épée du vide et les griffes du chaos.

Lorsque j’ai joué à Les Seigneurs de l’Ombre 2, j’ai apprécié de pouvoir incarner Dracula lui-même. L’histoire semble plus sombre et plus personnelle, et l’univers est bien plus vaste que dans le premier opus. Les combats sont également plus riches, me permettant de passer d’une arme puissante à l’autre en temps réel au lieu de me limiter à un seul style.

Il y a des passages où le rythme ralentit, mais les combats contre les boss et les moments clés de l’histoire compensent largement ce petit bémol. Voir Dracula tiraillé entre le pouvoir et le regret donne au jeu plus d’émotion que je ne m’y attendais.

Pourquoi nous l'avons choisi Les Seigneurs de l’Ombre 2 a audacieusement réinventé Dracula en tant que protagoniste tragique et offre le récit le plus ambitieux ainsi que la plus grande profondeur de gameplay de tous les Castlevania en 3D , malgré son cadre moderne controversé.

Mon verdict : cette suite améliore les combats, mais pèche par des problèmes de rythme et des séquences de furtivité imposées. Si vous avez apprécié le premier opus et que vous souhaitez assister à la transformation complète de Gabriel en Dracula, les combats enrichis en valent la peine.

Que disent les joueurs ?

Wolf873 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 LoS 2 est sans aucun doute un excellent jeu, mais il n'est pas exempt de défauts.

17. Castlevania Dominus Collection [La trilogie DS définitive, parfaitement rééditée pour les plateformes modernes]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu de rôle, jeu d'aventure, jeu de combat Plateformes PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X et Series S Année de sortie 2024 Créateurs Konami Durée moyenne de jeu 30 à 45 heures

La Castlevania Dominus Collection regroupe trois jeux JRPG Nintendo : Dawn of Sorrow, Portrait de ruines et Ordre de l’Ecclesia. Vous pouvez modifier la disposition de l’écran, revenir en arrière dans le jeu et sauvegarder à tout moment, ce qui rend l’expérience plus fluide.

Vous disposez d’une galerie d’illustrations complète et d’un lecteur de bande originale. Dawn of Sorrow poursuit l’histoire de Soma, commencée dans Aria of Sorrow. Portrait de ruines vous permet de passer d’un personnage à l’autre. Ordre de l’Ecclesia offre le défi le plus difficile des trois.

Pourquoi nous l’avons choisi La Dominus Collection rend enfin accessibles trois excellents jeux DS sur les plateformes modernes, grâce à des fonctionnalités bien pensées telles que des dispositions personnalisables et des traductions améliorées qui enrichissent l’expérience originale.

Mon verdict : cette collection est l’un des meilleurs achats Castlevania que vous puissiez faire aujourd’hui. Trois jeux Metroidvania complets, dotés de fonctionnalités modernes et sans aucun compromis ; tout fan se doit de l’avoir.

Que disent les joueurs ?

erkhyllo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Tous les jeux sont excellents. On y trouve certains des meilleurs jeux Castlevania, du moins en ce qui concerne les titres de type « Metroidvania ».

18. Dead Cells : Retour à Castlevania [Un hommage moderne qui fait revivre l'esprit du château de Dracula]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme d'action, roguelite Plateformes Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Année de sortie 2023 Développeurs Motion Twin & Evil Empire, Motion Twin Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures

Le DLC « Dead Cells : Retour à Castlevania » ajoute du nouveau contenu inspiré de Castlevania. Vous explorez trois nouveaux biomes inspirés des zones classiques du château. Le jeu comprend des armes issues de la série, telles que le fouet « Vampire Killer », l’eau bénite et les haches de lancer. Vous affrontez des boss issus de l’histoire de Castlevania. La bande-son propose des remixes de morceaux classiques tirés des jeux originaux.

Le mélange entre le gameplay de type « roguelite » et l'univers gothique fonctionne mieux que je ne l'aurais imaginé. Il parvient à fusionner ces deux univers tout en respectant chacun d'entre eux. De nombreux joueurs s'accordent à dire qu'il s'agit de l'un des meilleurs jeux Castlevania sortis ces dernières années, même s'il s'agit techniquement d'un crossover.

Pourquoi nous l’avons choisi Retour à Castlevania prouve que les principes de conception de la franchise s’adaptent parfaitement aux formats roguelite modernes. Il offre la meilleure expérience Castlevania contemporaine avec des armes, une musique et des boss authentiques, réinventés à travers les combats endiablés de Dead Cells.

Mon verdict : ce crossover prouve que les principes de conception de Castlevania s’adaptent parfaitement aux formats roguelite. Si vous adorez Dead Cells ou si vous souhaitez découvrir Castlevania réinventé à travers une conception de jeu moderne, ce DLC vous offre à la fois un véritable clin d’œil aux fans et un gameplay exceptionnel.

Que disent les joueurs ?

GhoulHunter9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Les armes sont vraiment géniales et amusantes, les nouveaux niveaux sont vraiment géniaux, et la musique est tout simplement incroyable.

19. Castlevania Requiem : Symphonie de la nuit et Rondo of Blood [Deux aventures emblématiques, parfaitement adaptées aux consoles modernes]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu de plateforme, jeu d'aventure, jeu de combat, jeu de rôle Plateformes PlayStation 4 Année de sortie 2018 Développeurs Konami Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures

Castlevania Requiem : Symphonie de la nuit et Rondo of Blood est une exclusivité PlayStation qui regroupe deux des meilleurs jeux de la série Castlevania : Symphonie de la nuit et Rondo of Blood. Avant cette sortie, les joueurs occidentaux avaient du mal à jouer à Rondo of Blood.

Cette version vous permet de sauvegarder n'importe où, sans avoir à passer par des salles de sauvegarde. La collection propose des filtres visuels si vous souhaitez afficher des lignes de balayage ou activer le lissage.

Le pack inclut également Maria en tant que personnage jouable dans Symphonie de la nuit. Son style de jeu est totalement différent de celui d’Alucard : elle se déplace plus rapidement et utilise des attaques inspirées du monde animal.

Pourquoi nous l'avons choisi Requiem regroupe les deux jeux Castlevania les plus importants, enrichis de fonctionnalités modernes bien pensées ; c'est le choix idéal pour les possesseurs de PlayStation qui souhaitent découvrir le summum de la série.

Mon avis : si vous possédez une PlayStation et que vous souhaitez vivre la meilleure expérience Castlevania qui soit, cette collection vous propose deux jeux phénoménaux accompagnés d’améliorations très pratiques.

Que disent les joueurs ?

Neidron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est très bien, on le trouve à un prix dérisoire en solde et il reste d'un bon rapport qualité-prix. C'est la version la plus facile à se procurer des deux (légalement), et elle propose quelques bonus plutôt sympas, comme le mode Maria ou le bug « Death skip », hilarant tant il est facile à exploiter.

20. Castlevania Requiem + Dead Cells : Pack « Retour à Castlevania » [La meilleure façon de découvrir à la fois l'ancien et le nouveau Castlevania]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genres Jeu d'action, jeu d'aventure, roguelite d'action Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5 Année de sortie 2023 Développeurs Konami, Motion Twin, Evil Empire Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures

Le pack Castlevania Requiem + Dead Cells : Retour à Castlevania combine Castlevania Requiem et le DLC Dead Cells : Retour à Castlevania. Vous profiterez ainsi du jeu de plateforme classique de Rondo of Blood, de l’exploration de type Metroidvania de Symphonie de la nuit et de l’action roguelite moderne de Dead Cells.

Ce pack illustre l’influence de Castlevania sur la conception des jeux vidéo au fil des décennies. Il offre également un excellent rapport qualité-prix, car il couvre à la fois les aspects traditionnels et modernes de la franchise. Vous pouvez commencer par le contenu accessible de Dead Cells avant de passer aux jeux plus anciens. Ce pack revient moins cher que d’acheter les deux titres séparément.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce pack offre aux possesseurs de PlayStation l’expérience Castlevania complète, allant du jeu de plateforme classique à l’exploration de type Metroidvania, en passant par l’action roguelite moderne.

Mon verdict : si vous souhaitez comprendre pourquoi Castlevania occupe une place importante dans l’histoire du jeu vidéo tout en profitant à la fois de ses interprétations classiques et modernes, ce pack a tout ce qu’il vous faut.

Que disent les joueurs ?

YourAverageDrawer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pour quelqu'un qui a battu Dracula, c'est un boss sympa où il suffit de mémoriser les schémas d'attaque de la première phase ; la deuxième phase n'est pas trop difficile non plus, à vrai dire, à mon avis.

Mon avis général sur les meilleurs jeux Castlevania

Les meilleurs jeux Castlevania ont de quoi satisfaire tous les types de joueurs, des amateurs de jeux rétro aux fans d’action moderne.

Quel est aujourd’hui le meilleur point de départ pour découvrir les jeux Castlevania ?

Pour les débutants → Castlevania Dominus Collection – Trois jeux Metroidvania complets sur DS, dotés de fonctionnalités modernes et d’améliorations de confort qui facilitent l’exploration sans pour autant en réduire la difficulté.

→ – Trois jeux Metroidvania complets sur DS, dotés de fonctionnalités modernes et d’améliorations de confort qui facilitent l’exploration sans pour autant en réduire la difficulté. Pour les fans de Metroidvania → Castlevania : Symphonie de la nuit – Le jeu qui a donné naissance au genre reste l’expérience d’exploration la plus gratifiante en matière de RPG d’action, grâce à son immense château interconnecté et à sa progression très satisfaisante.

– Le jeu qui a donné naissance au genre reste l’expérience d’exploration la plus gratifiante en matière de RPG d’action, grâce à son immense château interconnecté et à sa progression très satisfaisante. Pour les amateurs de jeux de plateforme classiques → Super Castlevania IV – Les commandes précises du fouet et le graphisme 16 bits immersif de ce jeu expliquent pourquoi la série est devenue légendaire avant de s’orienter vers un gameplay axé sur l’exploration.

– Les commandes précises du fouet et le graphisme 16 bits immersif de ce jeu expliquent pourquoi la série est devenue légendaire avant de s’orienter vers un gameplay axé sur l’exploration. Pour les joueurs soucieux de leur budget → Castlevania Anniversary Collection – Vous bénéficiez de huit jeux classiques, de la NES à la Genesis, pour un prix abordable.

– Vous bénéficiez de huit jeux classiques, de la NES à la Genesis, pour un prix abordable. Pour les amateurs de jeux d’action → Dead Cells : Retour à Castlevania – Des mécanismes roguelite modernes, associés aux armes, à la musique et aux boss authentiques de Castlevania, en font la meilleure interprétation contemporaine de la franchise.

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