Les 20 meilleurs couples de jeux vidéo en 2026 : des histoires d’amour emblématiques

Les meilleurs couples de jeux vidéo se distinguent parce qu’ils confèrent aux histoires un caractère réel, ancré dans la réalité et émotionnellement crédible, plutôt que de donner l’impression d’être simplement scénarisés. Des relations solides dans les jeux donnent du poids aux décisions, apportent du sens aux moments de calme et transforment de simples scènes en souvenirs que les joueurs gardent en mémoire des années plus tard.

Je me souviens encore avoir terminé certains jeux en pensant moins au boss final qu’à la manière dont deux personnages se sont soutenus, se sont mis au défi ou se sont perdus de vue au fil de l’aventure. Cet impact durable n’est pas le fruit du hasard. Des couples bien écrits enrichissent le rythme narratif, renforcent l’évolution des personnages et rapprochent les joueurs de l’univers qu’ils explorent.

Cet article met en avant 20 couples de jeux vidéo qui ont façonné leurs histoires à travers la confiance, les conflits, le sacrifice et l’évolution, montrant ainsi comment les relations continuent de définir certaines des expériences les plus marquantes du jeu vidéo.

Notre sélection des meilleurs couples de jeux vidéo

Ce qui distingue les meilleurs couples de jeux vidéo de ceux que l’on oublie, c’est le réalisme de leur dynamique au sein de l’histoire. Les couples les plus forts dans les jeux vidéo construisent leur lien au fil du temps, ce qui fait que chaque moment partagé semble mérité plutôt que forcé.

Ces coups de cœur représentent des couples de jeux vidéo célèbres dont les liens renforcent la profondeur narrative, créent une continuité émotionnelle à travers plusieurs titres et laissent une impression durable grâce à une histoire commune et à l’évolution des personnages.

1 Link & Zelda 2023 Figure incontournable parmi les meilleurs couples de jeux vidéo, leur relation se construit lentement, grâce à la loyauté et au sacrifice. Même dans le silence, leur lien semble profond et mérité. Buy now 2 Mario & Princess Peach 2019 Ce couple, l'un des plus emblématiques du monde du jeu vidéo, offre une dynamique légère, familière et intemporelle. Elle s'accorde parfaitement avec l'esprit ludique de la série. Buy now 3 Nathan Drake & Elena Fisher 2022 L'un des couples les plus crédibles de l'univers des jeux vidéo. Leur relation se construit au fil des dangers qu'ils affrontent ensemble et de leurs conversations sincères. Elle dégage une impression de maturité, de complexité et de réalisme, dans le meilleur sens du terme. Buy now

Ces meilleurs couples de jeux vidéo font figure de référence, mais ils ne sont qu’un début. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des relations de jeux vidéo qui ont rendu la narration plus significative et mémorable.

Les 20 meilleurs couples de jeux vidéo qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo

Cette rubrique rassemble les duos qui ont le plus marqué les esprits grâce à leur narration, au développement de leurs personnages et à leur charge émotionnelle. Ces célèbres couples de jeux vidéo montrent à quel point un lien amoureux fort peut sublimer tout un récit.

Les couples dans les jeux vidéo se présentent sous de nombreuses formes, allant de partenariats discrets à des romances passionnées, et cette liste couvre tout le spectre.

1. Link et Zelda [Série The Legend of Zelda]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure Plateformes NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Année de sortie 1986 (début de la série) Créateur Shigeru Miyamoto, Nintendo Durée moyenne de jeu 25 à 60 heures, selon le titre Titres phares Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild, Les Larmes du Royaume

Peu de couples figurant sur les classements des meilleurs couples de jeux vidéo semblent aussi intemporels que Link et la princesse Zelda, de *La Légende de Zelda**. Au fil des générations, des époques et des réinterprétations d’Hyrule, leur lien fait d’eux l’un des couples de jeux vidéo les plus emblématiques jamais créés. Alors que le monde qui les entoure est pris dans des cycles de ruine et de renaissance, leur relation reste la constante émotionnelle qui ancrent toute la série.

Ce qui fait d’eux l’un des couples phares du jeu vidéo, ce n’est pas une grande histoire d’amour ni des déclarations dramatiques, mais un dévouement discret. Zelda porte souvent le poids de la prophétie, du leadership et du sacrifice, contrainte de faire des choix impossibles pour le bien de son royaume. Link, en revanche, s’exprime par ses actes. Sa loyauté est inébranlable, muette et absolue. Ensemble, ils forment un équilibre entre sagesse et courage qui définit non seulement Hyrule, mais aussi leur relation elle-même.

Conseil de pro Dans *Breath of the Wild* et *Les Larmes du Royaume*, collecter toutes les scènes de souvenirs avant l’acte final apporte un contexte essentiel aux décisions de Zelda et renforce l’impact émotionnel.

Leur relation se dévoile rarement par le biais d’interactions directes, mais elle est pourtant le moteur de tout le récit. Zelda porte souvent le fardeau du leadership, de la prophétie ou du sacrifice, tandis que Link agit comme son contrepoids constant, réagissant par des actes plutôt que par des mots.

Dans des jeux comme Skyward Sword, leur lien semble personnel et familier, tandis que Breath of the Wild et Les Larmes du Royaume définissent leur relation à travers des fragments de mémoire, des moments de calme et une confiance de longue date forgée par la perte et le devoir.

Mon avis : Link et Zelda incarnent la référence absolue en matière de couples de jeux vidéo : un lien forgé au fil des vies, des époques et des sacrifices, qui ne perd jamais de son intensité émotionnelle.

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2. Mario et la princesse Peach [Série Super Mario]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de plateforme Plates-formes NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Année de sortie 1985 (début de la série) Créateur Shigeru Miyamoto, Nintendo Durée moyenne de jeu 8 à 20 heures par opus principal Titres phares Super Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder

Mario et la princesse Peach font partie de la culture vidéoludique depuis si longtemps qu’il est facile d’oublier pourquoi ils comptent parmi les meilleurs couples de jeux vidéo. Leur relation ne repose pas sur un scénario dramatique ni sur des cinématiques émouvantes. Elle se construit plutôt sur la répétition, la familiarité et un sentiment de fiabilité avec lesquels les joueurs ont grandi.

Depuis sa toute première mission de sauvetage jusqu’aux titres récents comme *Super Mario Odyssey*, la motivation de Mario a toujours été claire. Il n’hésite pas, ne se pose pas de questions et ne vacille pas. Il va de l’avant parce que Peach compte pour lui. En même temps, Peach est bien plus qu’un simple objectif passif. Au fil des ans, elle a acquis une présence plus forte au sein du Royaume Champignon, en participant à des aventures, à des compétitions sportives, et même en tenant le rôle principal dans ses propres jeux. Cette évolution renforce leur place parmi les couples les plus emblématiques du jeu vidéo, loin de l’affaiblir.

Conseil de pro Dans Super Mario Odyssey, entraînez-vous dès le début à enchaîner les sauts en longueur, les annulations de plongeon et les sauts muraux, car ces techniques de déplacement avancées vous ouvrent des chemins cachés, des raccourcis et des lunes secrètes dans chaque royaume.

Mario et la princesse Peach s’intègrent naturellement dans ce rythme, formant l’un des meilleurs couples de jeux vidéo pour les joueurs qui apprécient un charme léger et intemporel. Leur relation reste cohérente et familière. Peach incarne la stabilité et le leadership au sein du Royaume Champignon, tandis que Mario fait preuve de loyauté par ses actes plutôt que par ses paroles.

Mon verdict : Mario et Peach marquent les esprits des joueurs car leur lien semble classique et fiable. Comptant parmi les couples les plus emblématiques du jeu vidéo, ils ont façonné la manière dont les jeux abordent les relations.

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3. Nathan Drake et Elena Fisher [Série Uncharted]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2007 (premier opus de la série) Créatrice Amy Hennig, Naughty Dog Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures par opus principal Titres phares La Fortune de Drake, Parmi les voleurs, La Fin d’un voleur

La série Uncharted s’articule autant autour de la relation centrale entre ses personnages que de l’action. Nathan Drake et Elena Fisher forment l’un de ces célèbres couples de jeux vidéo dont la dynamique façonne chaque aventure, des ruines délabrées de Drake’s Fortune aux enjeux émotionnels d’A Thief’s End.

Ce qui les distingue des autres couples de jeux vidéo, c’est la façon dont leur lien évolue naturellement tout au long de la série. Non pas uniquement à travers les cinématiques, mais aussi par la manière dont ils dialoguent au cœur d’une poursuite, se disputent après avoir frôlé la catastrophe et, au final, se choisissent l’un l’autre encore et encore.

Conseil de pro Dans Uncharted 4, privilégiez les positions en hauteur lors des échanges de tirs, car cela améliore la visibilité, réduit les risques de contournement par l’ennemi et offre des occasions de neutraliser les adversaires en toute discrétion.

Elena contrebalance l’imprudence de Nathan par son intelligence et sa conviction, en lui demandant des comptes d’une manière qui rend les deux personnages très crédibles. La loyauté et l’humour de Nathan entretiennent leur lien même lorsque ses choix le mettent à rude épreuve, et leur histoire commune à travers plusieurs jeux confère à chaque retrouvailles et à chaque conflit une véritable profondeur émotionnelle.

Mon verdict : les joueurs s’attachent à Nathan et Elena car leur relation évolue naturellement au fil du temps, ajoutant une dimension émotionnelle à chaque évasion, chaque combat et chaque décision finale. Les couples dans les jeux vidéo semblent rarement aussi ancrés dans la réalité ou aussi humains.

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4. Geralt de Riv et Yennefer de Vengerberg [The Witcher 3 : La Chasse sauvage]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle d'action Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Développeur CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures Titres phares The Witcher 3 : La Chasse sauvage, Cœurs de pierre, Sang et vin

Si vous souhaitez découvrir l'un des couples les plus emblématiques de l'univers du jeu vidéo en pleine action, Geralt et Yennefer sont le point de départ idéal. Dans The Witcher 3, vous incarnez Geralt, un chasseur de monstres bourru à la recherche de sa fille adoptive, sur un immense continent déchiré par la guerre, mais le véritable intérêt réside dans la quête de Yennefer et dans la découverte de ce qu’ils représentent encore l’un pour l’autre.

L’univers est immense, détaillé et véritablement agréable à explorer, avec des combats qui récompensent la préparation et l’utilisation judicieuse des épées, des signes et des potions plutôt que le simple fait d’appuyer frénétiquement sur les boutons. Ce qui fait toutefois que tout cela fonctionne à merveille, c’est la manière dont le jeu intègre directement cette relation dans l’histoire. Les choix de dialogue et les décisions prises au cours des quêtes façonnent la nature des relations entre Geralt et Yennefer, de sorte que chaque conversation revêt une réelle importance. Les graphismes sont sombres et cinématographiques, ce qui convient parfaitement à une histoire d’amour qui n’est jamais simple.

Conseil de pro Terminez les quêtes personnelles de Yennefer avant de progresser dans les missions de l’histoire en fin de jeu, car elles débloquent des branches de dialogue cruciales et influencent l’issue finale de leur relation.

Geralt et Yennefer font partie de ces couples de jeux vidéo exceptionnels qui donnent véritablement l’impression d’avoir une histoire commune, plutôt qu’une romance qui vous est imposée par une cinématique. Yennefer est vive d’esprit, ambitieuse et difficile à impressionner, ce qui oblige Geralt à rester sur le qui-vive, dans le bon sens du terme. Il est loyal et discrètement dévoué, mais ce sont vos choix qui déterminent si cela suffit – et le fait que la fin varie en fonction de la manière dont vous gérez la situation donne à leur histoire le sentiment d’avoir été véritablement méritée.

Mon verdict : les joueurs apprécient Geralt et Yennefer car leur relation semble complexe et authentique. Les célèbres couples de jeux vidéo comme celui-ci élèvent leurs jeux à un niveau bien au-delà du simple divertissement.

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5. Le commandant Shepard et Garrus Vakarian [Série Mass Effect]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle d'action, jeu de tir à la troisième personne Plateformes Xbox 360, PlayStation 3, PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2007 (premier opus de la série) Créateur Casey Hudson, BioWare Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures par opus Titres phares Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Édition légendaire

Shepard et Garrus se distinguent de la plupart des couples figurant sur une liste des meilleurs couples de jeux vidéo, car leur relation ne naît pas dans un esprit romantique . Elle commence au cœur d’une crise, se construit autour de missions communes, d’échanges de tirs intenses et de longues conversations dans les couloirs silencieux du Normandy. Ce qui rend leur lien si captivant, c’est la façon dont il évolue naturellement au fil du temps.

Dans le premier opus, Garrus respecte l’autorité de Shepard, mais ne la suit pas aveuglément. Il s’oppose, remet en question les décisions et est tiraillé par sa propre conception de la justice. Cette tension jette les bases d’une relation qui semble méritée plutôt que scénarisée. Dans Mass Effect 2, le lien se renforce grâce aux missions de loyauté et à la vulnérabilité personnelle. Garrus n’est plus seulement un coéquipier. Il devient quelqu’un qui choisit de se tenir aux côtés de Shepard, non pas parce qu’il y est obligé, mais parce qu’il croit en lui.

Conseil de pro Terminez les missions de loyauté de Garrus dans Mass Effect 2 dès que possible, car elles débloquent des branches de dialogue plus approfondies et renforcent son rôle dans les dénouements ultérieurs de l’histoire.

La relation entre le commandant Shepard et Garrus Vakarian se développe lentement au fil de plusieurs jeux. Elle commence par un respect professionnel et une expérience commune du combat, puis évolue vers la confiance, la loyauté et, finalement, une histoire d’amour. Garrus n’idolâtre jamais Shepard ; au contraire, il remet en question ses décisions, conteste ses idéaux et se tient aux côtés de Shepard d’égal à égal.

Mon verdict : Shepard et Garrus forment l’un de ces rares couples dans les jeux vidéo où chaque mission revêt un caractère personnel. Leur lien acquiert toute sa profondeur émotionnelle au fil des combats et des conversations sincères.

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6. Ellie & Dina [The Last of Us Part II]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2020 Développeur Naughty Dog Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Titres phares The Last of Us Part II

Dans The Last of Us Part II, Ellie et Dina incarnent l’une des histoires d’amour les plus atypiques du monde du jeu vidéo, et c’est précisément pour cela qu’elles comptent tant. Leur relation se construit au milieu du deuil, de la colère et de la violence, et non dans un environnement sécurisé. Lorsqu’elles dansent ensemble à Jackson ou qu’elles plaisantent pendant une patrouille, ces moments ont d’autant plus d’impact que le monde qui les entoure n’offre pratiquement aucune douceur.

Ce qui fait d’elles l’un des couples les plus émouvants du jeu vidéo, c’est le caractère ordinaire de leur lien. Dina taquine Ellie au sujet de son journal. Ellie tente, maladroitement, d’exprimer ce qu’elle ressent. Elles parlent de musique, de peur, de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir si la survie n’était pas la seule priorité. Ce sont de petites conversations, mais elles construisent quelque chose de réel.

Conseil de pro Utilisez à la fois les hautes herbes et le déplacement à plat ventre lors des affrontements pour couper la ligne de vue de l’ennemi et économiser vos munitions.

Leurs scènes à la ferme, plus tard dans l’histoire, sont calmes et intimes, presque fragiles, et cette fragilité rend la tension sous-jacente impossible à ignorer. De nombreux joueurs comparent sa charge émotionnelle aux meilleurs scénarios de jeux de rôle d’action, même si sa structure reste résolument axée sur l’action.

La relation entre Ellie et Dina offre de rares moments de chaleur au sein de ce décor hostile. Dina apporte un ancrage émotionnel, de l’humour et un soutien, ce qui rend les choix d’Ellie d’autant plus lourds et personnels.

Mon verdict : Ellie et Dina forment l’un des couples les plus sincères sur le plan émotionnel dans l’univers des jeux vidéo. Leur tendresse touche d’autant plus fort que tout ce qui les entoure tente de la leur ôter.

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7. Tidus & Yuna [Final Fantasy X]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle (JRPG) Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PC, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 2001 Créateur Yoshinori Kitase, Square Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Titres phares Final Fantasy X, Final Fantasy X-2

Tidus et Yuna méritent leur place parmi les meilleurs couples de jeux vidéo car leur relation se construit dans l’ombre du sacrifice. Au départ, Tidus est un marginal, bruyant et indécis, tandis qu’Yuna fait preuve d’une détermination sereine alors qu’elle avance vers un destin qu’elle a déjà accepté.

Au fil de leur périple à travers Spira, leurs conversations passent d’une distance polie à une affection sincère. Tidus remet en question la résignation de Yuna face à la perte, tandis que Yuna tempère l’imprudence de Tidus par son empathie et sa détermination. Leur lien se tisse progressivement, sur fond de l’une des bandes originales de jeux de rôle les plus émouvantes, jusqu’à ce que l’amour devienne à la fois leur force et leur plus grande tragédie.

Conseil de pro Alternez fréquemment les membres de votre groupe lors des premiers combats afin que tout le monde gagne des niveaux et débloque plus rapidement des capacités plus puissantes.

La relation entre Tidus et Yuna se construit à travers des moments partagés, des conversations tranquilles et une compréhension mutuelle. Tidus apporte légèreté et rébellion, tandis que Yuna incarne le devoir et la retenue. Leur lien reflète le thème central du sacrifice et du choix.

Mon verdict : Tidus et Yuna prouvent que les meilleurs couples de jeux vidéo ne se contentent pas de soutenir l’histoire, ils en deviennent l’essence même. Leur amour, façonné par le sacrifice et la brièveté, rend ce JRPG classique inoubliable.

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8. Kratos et Faye [God of War Ragnarök]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2022 Développeur Santa Monica Studio Durée moyenne de jeu 25 à 35 heures Titres phares God of War (2018), God of War Ragnarök

Faye a disparu avant même que l’histoire de God of War Ragnarök ne commence , mais sa présence détermine tout ce que fait Kratos. Chaque royaume qu’il visite, chaque réponse qu’il cherche, renvoie à une promesse qu’ils se sont faite ensemble. Leur histoire se dévoile par fragments, et non à travers de grands discours, ce qui lui confère tout son poids. Kratos ne parle pas souvent d’elle, mais lorsqu’il le fait, ses paroles sont empreintes de retenue et de regret.

Parmi les relations les plus mûres du monde du jeu vidéo, la leur se distingue parce qu’elle repose sur le changement. Faye a vu qui était Kratos et a continué à croire en ce qu’il pouvait devenir. Cette confiance l’a transformé. Leur lien tient moins de la romance que d’un partenariat, forgé par des épreuves partagées.

Peu de romances tragiques dans les jeux vidéo semblent aussi ancrées dans la réalité. Même en son absence, Faye reste au cœur de l’histoire, ce qui explique pourquoi ils restent l’un des couples les plus marquants de l’univers du jeu vidéo.

Conseil de pro Améliorez vos boucliers défensifs dès que possible, car les différents types de boucliers modifient le timing des parades et les options de contrôle des foules lors des combats les plus difficiles.

Bien que Faye ne voyage jamais aux côtés de Kratos, sa présence influence chacune de ses décisions. Leur relation se nourrit de souvenirs, d’un héritage et d’un objectif commun. Faye incarne la retenue, la sagesse et la foi en le changement, ce qui contraste avec le passé violent de Kratos et guide son évolution en tant que guerrier et père.

Mon verdict : Kratos et Faye forment l’un des couples les plus puissants et les plus célèbres de l’univers des jeux vidéo, précisément parce que l’un d’entre eux n’est plus là – et pourtant, sa présence redéfinit chaque instant du jeu.

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9. Master Chief et Cortana [Série Halo]

Notre note Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne Plateformes Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2001 (début de la série) Créateur Bungie, 343 Industries Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures par campagne Titres phares Halo : Combat Evolved, Halo 3, Halo Infinite

La série Halo a construit son cœur émotionnel autour de Master Chief et Cortana, un duo qui n’a jamais été conçu comme une histoire d’amour traditionnelle, mais dont le lien revêt une charge émotionnelle plus forte que de nombreuses histoires d’amour explicites. À l’intérieur d’une armure et d’une projection holographique, quelque chose de profondément humain prend forme. Au fil du temps, ce lien s’impose parmi les meilleurs couples de jeux vidéo, non pas uniquement par l’affection, mais grâce à la dépendance et à la confiance forgées par la guerre.

Cortana est bien plus qu’un simple logiciel d’assistance. Elle guide, interroge, taquine et pousse parfois le Chief vers des choix qu’il préférerait éviter. Il parle rarement, mais son silence en sa présence semble différent de celui qu’il observe avec n’importe qui d’autre. C’est cette nuance qui les distingue parmi les couples de jeux vidéo de science-fiction.

Au fil de la série, la séparation et le sacrifice redéfinissent leur lien. Peu de relations non conventionnelles dans le monde du jeu vidéo ont autant marqué une franchise. Ensemble, ils restent l’un des duos de FPS les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo.

Conseil de pro Alternez fréquemment d’armes lors des combats, car les boucliers et les types d’armures des ennemis réagissent mieux à certains types de dégâts spécifiques.

Le Master Chief et Cortana constituent le pilier émotionnel de la série. Leur lien se renforce grâce à la confiance, au soutien mutuel et à un isolement partagé. Cortana guide, interroge et met au défi le Master Chief, tandis que ce dernier lui apporte stabilité et protection. Ce lien humanise un personnage conçu pour paraître distant.

Mon verdict : Master Chief et Cortana comptent parmi les couples les plus emblématiques des jeux vidéo de science-fiction et prouvent que les liens les plus solides n’ont pas besoin de romance, mais simplement d’une confiance forgée face à des obstacles insurmontables.

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10. Cloud Strife et Aerith Gainsborough [Final Fantasy VII]

Notre note Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle (JRPG) Plateformes PlayStation, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 1997 Développeur Square Durée moyenne de jeu 35 à 45 heures Titres phares Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake

Peu de jeux de rôle ont su créer un lien aussi discrètement bouleversant que celui qui unit Cloud et Aerith dans *Final Fantasy* VII*. Il la rencontre alors qu’il se fait passer pour quelqu’un qu’il n’est pas, se cachant derrière une assurance qui semble artificielle. Elle voit clair dans son jeu presque immédiatement. Ce contraste donne naissance à l’un des meilleurs couples de jeux vidéo jamais créés, car leur lien révèle qui est vraiment Cloud. Aerith le taquine, remet en question son attitude sur la défensive et apporte une touche de légèreté à une histoire fondée sur la cupidité des grandes entreprises et l’effondrement de la planète.

Le temps qu’ils passent ensemble est bref, mais il remodèle tout le récit. Peu de romances tragiques dans les RPG ou de relations mémorables dans les JRPG ont laissé une empreinte aussi durable dans l’histoire du jeu vidéo. La version originale associe des modèles de personnages stylisés à des arrière-plans pré-rendus, tandis que son rythme et sa structure restent aujourd’hui encore très convaincants, ce qui explique en partie pourquoi de nombreux joueurs le considèrent désormais comme l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch pour les fans de RPG axés sur l’histoire.

Conseil de pro Privilégiez dès le début le développement des Materia d’Aerith, car la puissance de ses sorts facilite considérablement les combats en milieu de jeu.

La relation entre Cloud et Aerith se développe à travers des échanges légers, des explorations communes et une sincérité émotionnelle. Aerith apporte chaleur et curiosité, ce qui contraste avec la personnalité réservée de Cloud et permet aux joueurs d’apercevoir des failles dans son armure émotionnelle.

Mon verdict : Cloud et Aerith comptent parmi les couples de jeux vidéo les plus célèbres jamais créés. Leur lien est bref, poignant et si profondément ancré dans *Final Fantasy* VII* que l’histoire serait inconcevable sans lui.

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11. Squall Leonhart et Rinoa Heartilly [Final Fantasy VIII]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle (JRPG) Plateformes PlayStation, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 1999 Développeur Square Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Titres phares Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII Remastered

Squall et Rinoa ne tombent pas facilement amoureux, et c’est justement cette tension qui les rend si fascinants. Squall garde les gens à distance car il estime que l’attachement mène à la perte, tandis que Rinoa va vers lui sans hésitation, refusant de le laisser se replier sur lui-même.

Au fil de l’histoire, leur relation évolue, passant de l’irritation et des malentendus à une véritable dépendance. Rinoa oblige Squall à affronter des émotions qu’il préférerait ignorer et, ce faisant, le transforme. Cette évolution émotionnelle les place parmi les meilleurs couples de jeux vidéo, ainsi qu’au rang des romances de RPG les plus axées sur les personnages et des histoires d’amour classiques des JRPG les plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo.

Conseil de pro Évitez d’abuser de la magie puisée en début de partie, car épuiser vos sorts affaiblit vos bonus de statistiques via le système de Junction.

La relation entre Squall et Rinoa est le moteur de l’intrigue. Rinoa remet en question la distance émotionnelle de Squall, tandis que ce dernier apprend à se montrer vulnérable grâce à sa présence. Leur histoire d’amour se développe progressivement et semble méritée, forgée par les dangers partagés et les moments de tranquillité.

Dans l’ensemble, l’histoire de Final Fantasy VII met fortement l’accent sur l’épanouissement personnel, la mémoire et les liens humains plutôt que sur l’héroïsme pur, ce qui explique pourquoi de nombreux fans continuent de la considérer comme le jeu de la série offrant la meilleure histoire. Sur le plan visuel, le jeu allie des proportions de personnages réalistes à des cinématiques qui font ressortir les scènes émouvantes.

Mon verdict : Squall et Rinoa forment l’un des couples de jeux vidéo les plus emblématiques de leur époque. Leur romance, qui se construit lentement, touche plus profondément que n’importe quelle épée, car elle oblige les deux personnages à véritablement changer.

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Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle (CRPG) Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Larian Studios Durée moyenne de jeu 70 à 100 heures Titres phares Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 met en scène l’une des histoires d’amour les plus captivantes des jeux de rôle modernes, celle de Tav et Lae’zel. Au départ, elle se montre réservée et intransigeante, façonnée par une culture qui valorise la force par-dessus tout. Lorsque Tav remet en question sa vision du monde, la tension qui en résulte semble réelle, et non idéalisée. La confiance s’installe lentement, à travers des dangers partagés et des conversations difficiles plutôt que par une affection soudaine. Au fil du temps, les joueurs la voient remettre en question des convictions de longue date, et ce changement donne du poids à leur relation.

Cet arc narratif se distingue parmi les romances des jeux de rôle axés sur les choix, car il dépend entièrement des décisions du joueur. Il figure également en bonne place parmi les relations des jeux fantastiques modernes pour son impact émotionnel. Pour de nombreux fans, Tav et Lae’zel ont tout à fait leur place dans n’importe quelle liste des meilleurs couples de jeux vidéo.

Conseil de pro Encouragez l’ouverture d’esprit de Lae’zel dès le début en choisissant des options de dialogue décisives, car toute hésitation risque de faire passer à côté de moments clés de la relation.

La présentation visuelle allie des modèles de personnages détaillés à un travail de caméra cinématographique. Parallèlement, le mode coopératif optionnel permet une prise de décision partagée, ce qui en fait un choix incontournable pour les joueurs à la recherche de la meilleure expérience de jeu à deux sur PS5.

La relation entre Lae’zel et Tav est marquée par la confrontation et la franchise. Elle remet en question les valeurs de Tav, le pousse à surmonter ses hésitations et exige de lui qu’il fasse preuve de force. Au fil du temps, la confiance remplace l’hostilité, et le respect s’instaure par les actes plutôt que par les mots.

Mon verdict : Tav et Lae’zel sont la preuve que les meilleurs couples de jeux vidéo ne naissent pas d’une alchimie immédiate : ils la méritent. Leur parcours dans Baldur's Gate 3 est l’une des évolutions les plus gratifiantes de l’histoire des jeux de rôle.

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13. Johnny Silverhand & Alt Cunningham [Cyberpunk 2077]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle d'action Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2020 Développeur CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 45 à 70 heures Titres phares Cyberpunk 2077, Phantom Liberty

Dans Cyberpunk 2077, Johnny parle de la révolution comme si c’était la seule chose qui ait jamais compté, alors qu’Alt est la preuve qu’il y avait autre chose qui comptait. Avant de devenir une « construct » piégée au-delà du Blackwall, elle était la seule personne capable de lui tenir tête, tant sur le plan intellectuel qu’émotionnel. Leur relation ne donne jamais l’impression d’être douce ou sentimentale. Elle semble instable, chargée d’ambition et d’ego.

Lorsque Arasaka l’enlève, la colère de Johnny n’est pas seulement politique, elle est personnelle, et cette distinction change la façon dont les joueurs l’interprètent. Parmi les meilleurs couples de jeux vidéo, le leur se distingue parce que l’amour et l’idéologie se confondent.

Conseil de pro Investissez dès le début dans les compétences d’Intelligence et de piratage pour débloquer des solutions alternatives aux quêtes et éviter les combats inutiles dans les zones à haut risque.

Le graphisme s’oriente vers un réalisme baigné de néons, avec des rues bondées, un éclairage dynamique et des moments narratifs cinématiques qui renforcent la tension morale du jeu. Cette structure explique pourquoi de nombreux joueurs le considèrent désormais comme l’un des meilleurs jeux de rôle, construit autour des conséquences et de la liberté d’action du joueur.

La relation entre Johnny Silverhand et Alt Cunningham se nourrit principalement de souvenirs et de ses répercussions. Leur lien est empreint d’obsession, de regrets et de sacrifice. L’absence d’Alt pèse lourd, vous rappelant que l’amour à Night City se solde souvent par une perte plutôt que par un dénouement.

Mon verdict : Les fans apprécient Johnny et Alt car leur relation incarne les thèmes centraux de Cyberpunk : l’amour, l’héritage et les conséquences irréversibles dans un futur hostile.

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14. Isaac Clarke et Nicole Brennan [Série Dead Space]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Horreur de survie Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2008 (premier opus de la série) Créateur Glen Schofield, EA Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures par opus Titres phares Dead Space, Dead Space 2, Dead Space (remake)

Dead Space transforme cette relation centrale en une source d’angoisse plutôt qu’en un réconfort. Isaac ne monte pas à bord de l’Ishimura pour la gloire ou l’héroïsme. Il y va parce que Nicole lui a envoyé un message qui semblait suspect, et ce doute refuse de le quitter. À mesure que les couloirs s’assombrissent et que l’influence du Marqueur déforme la réalité, Nicole devient à la fois sa motivation et son tourment. Leur relation n’est pas réconfortante. Elle est brisée, hantée par la distance et les secrets.

Peu de romances dans le genre survival horror sont d’une telle intensité psychologique, car ici, l’amour alimente l’obsession plutôt que l’espoir. Ce déchirement émotionnel les place parmi les meilleurs couples de jeux vidéo, en particulier parmi les relations tragiques des jeux d’horreur fondées sur la perte et le déni plutôt que sur les retrouvailles.

Conseil de pro Utilisez la stase pour ralentir les ennemis avant de les démembrer, car cela permet d’économiser des munitions et de réduire la panique lors des affrontements contre plusieurs ennemis.

Les opus suivants se sont même étendus à des expériences partagées, suscitant des discussions parmi les fans des meilleurs jeux en coopératif malgré les origines solo de la franchise. La relation d’Isaac avec Nicole définit le cœur émotionnel de l’histoire. Sa quête pour la retrouver alimente ses actions, tandis que les souvenirs et les enregistrements brouillent les frontières entre espoir et chagrin, renforçant ainsi le poids psychologique.

Mon verdict : Isaac et Nicole forment l’un des couples de jeux vidéo les plus troublants de l’histoire de l’horreur – où l’amour ne vous sauve pas, il rend simplement les ténèbres plus difficiles à affronter.

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15. John Marston et Abigail Roberts [Série Red Dead Redemption]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, western en monde ouvert Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2010 (premier opus de la série) Développeur Rockstar Games Durée moyenne de jeu 25 à 60 heures Titres phares Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2

Au cœur de cette histoire se trouvent John et Abigail. Leur relation confère une dimension émotionnelle à cet univers ouvert. Chaque prime remportée et chaque décision prise ont un sens, car John se bat pour protéger Abigail et leur fils. Cette motivation personnelle est le pilier de la narration centrée sur les personnages de la série et donne un sens à cet univers par ailleurs brutal, même au sein des débats sur les meilleurs jeux de tir à la première personne.

Conseil de pro Maintenez un niveau d’honneur élevé dès le début. Cela vous permettra de débloquer des réductions, d’améliorer le dénouement de l’histoire et de renforcer le parcours de rédemption de John.

Ce qui rend leur lien si touchant, c’est qu’il ne donne jamais l’impression d’être idéalisé. Abigail ne romantise pas le passé de John, et elle lui rappelle sans cesse les dégâts qu’il a causés. Leurs disputes sont empreintes de frustration, de peur et d’années d’instabilité, ce qui fait que leurs moments de calme semblent mérités plutôt que scénarisés. Lorsque John exprime son désir d’avoir un ranch et une vie normale, c’est une tentative de devenir quelqu’un digne de la famille qu’il a déjà.

Mon verdict : John et Abigail forment l’un des couples les plus réalistes des jeux vidéo. Leur amour n’a rien de grandiose ni de glamour, il est simplement usé et tenace, et vaut tout ce que John risque pour s’y accrocher.

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16. Yuri Hyuga et Alice Elliot [Shadow Hearts]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle (JRPG) Plateformes PlayStation, PlayStation 2 Année de sortie 1999 (début de la série avec Koudelka) Créateur Hiroki Kikuta, Sacnoth Durée moyenne de jeu 30 à 40 heures Titres phares Koudelka, Shadow Hearts, Shadow Hearts : Covenant

Yuri ne se présente pas à Alice comme un sauveur, et elle ne le traite pas comme un monstre qu’il faudrait guérir. Leur lien se tisse dans des contextes délicats, au fil de confessions sur la possession, la culpabilité et la peur de perdre le contrôle. La foi d’Alice n’est pas naïve, et la noirceur de Yuri n’est pas idéalisée.

Lorsqu’il se demande s’il mérite de rester à ses côtés, son hésitation semble justifiée, et non pas purement dramatique. Cette tension confère du poids à leur relation au sein d’une histoire déjà alourdie par la guerre et l’horreur occulte. Parmi les romances des RPG gothiques, leur lien se démarque, et ils restent l’un des couples de jeux vidéo les plus discrètement puissants que l’on puisse trouver dans les histoires d’amour méconnues et sous-estimées des JRPG.

Conseil de pro Maîtrisez rapidement le Judgment Ring. Des coups précis raccourcissent les combats et réduisent la perte de santé mentale lors des affrontements les plus difficiles.

Yuri et Alice ancrent l’histoire sur le plan émotionnel. La foi tranquille et la compassion d’Alice se heurtent à la noirceur intérieure de Yuri, et cette tension fait avancer le récit. Leur lien donne du poids à chaque menace surnaturelle et renforce le statut de jeu culte de ce titre.

Mon avis : Yuri et Alice forment l’un des couples les plus emblématiques du monde du jeu vidéo, dont on ne parle pourtant pas assez. Leur histoire dans *Shadow Hearts* est déchirante, d’une puissance discrète et reste gravée dans les mémoires.

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17. Le Prince et Farah [Prince of Persia : Les Sables du temps]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, jeu de plates-formes Plateformes PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Advance Année de sortie 2003 Créateur Jordan Mechner Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Titres phares Les Sables du temps, Le Guerrier intérieur, Les Deux Trônes

Dans Prince of Persia : Les Sables du temps, Farah ne fait pas confiance au Prince lors de leur première rencontre, et elle a toutes les raisons de ne pas lui faire confiance. C’est lui qui a provoqué la catastrophe qui a détruit son royaume, et elle le sait. Leur alliance naît de la nécessité, marquée par le sarcasme, les disputes et une distance prudente. Au fur et à mesure qu’ils escaladent des tours et se frayent un chemin à travers des salles qui s’effondrent, quelque chose change. Le Prince commence à écouter au lieu de se vanter, et Farah constate que la culpabilité a remplacé l’arrogance. Leurs joutes verbales ne disparaissent jamais, mais elles deviennent plus chaleureuses, moins sur la défensive. Parmi les romances d’action-aventure, la leur semble méritée.

Conseil de pro Conservez les réservoirs de sable dès que possible. Les retours en arrière supplémentaires réduisent la frustration lors des longues séquences de plateforme et vous protègent contre les erreurs coûteuses.

Ce couple reste l’un des meilleurs de l’histoire du jeu vidéo et constitue un exemple mémorable de relations classiques dans les jeux de plateforme, façonnées par l’évolution plutôt que par le destin.

Farah façonne à la fois le gameplay et le récit. Elle vous aide à résoudre les énigmes, se bat à vos côtés et remet en question l’ego du Prince à travers des dialogues constants. À mesure que la confiance s’installe, leur relation confère une dimension émotionnelle au mécanisme de rembobinage, qui reflète davantage le regret et la responsabilité que le pouvoir.

Mon verdict : Le Prince et Farah comptent parmi les meilleurs couples de jeux vidéo du début des années 2000. Leur alchimie transforme chaque énigme et chaque séquence de plate-forme en une expérience qui mérite qu’on s’y attache.

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18. Ico & Yorda [ICO]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3 Année de sortie 2001 Créateur Fumito Ueda, Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Titres phares ICO

Dans ICO, le lien qui unit les deux personnages principaux se tisse davantage par le biais de mécanismes de jeu que par les mots. Vous guidez Ico en l’aidant à grimper, à sauter et à résoudre des énigmes, tout en protégeant en permanence Yorda, qui ne peut ni se défendre ni franchir les obstacles seule. Leur lien est autant mécanique qu’émotionnel, puisque tenir la main de Yorda devient littéralement l’interaction centrale du jeu. Chaque énigme renforce la confiance, la proximité et la dépendance mutuelle, transformant de simples actions en moments riches de sens.

Conseil de pro Éliminez toujours les ennemis de l’ombre avant de faire traverser des zones dégagées à Yorda, car une séparation entraîne un danger immédiat et vous oblige à recommencer la partie, ce qui peut vous coûter cher.

Ico et Yorda ne parlent pratiquement pas, mais leur lien se fait sentir dès la première fois où il lui prend la main. Elle se déplace lentement, vulnérable face aux créatures de l’ombre qui tentent de l’entraîner loin de lui, et ce besoin constant de protection transforme un simple déplacement en une véritable responsabilité. Lui tenir la main n’est pas un événement scénarisé, mais un mécanisme de jeu, ce qui rend leur relation tangible. Même aujourd’hui, de nombreux joueurs les considèrent comme l’un des meilleurs couples de jeux vidéo, en particulier parmi les relations dans les jeux « d’art et d’essai » fondées sur la confiance plutôt que sur le dialogue.

Mon avis : Les fans se souviennent d’Ico et de Yorda car leur lien semble pur et fragile, prouvant ainsi que le silence et des mécanismes subtils peuvent raconter une histoire d’amour plus profonde que ne le pourraient jamais les dialogues.

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19. Cody & May [It Takes Two]

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, coopératif Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Année de sortie 2021 Développeur Hazelight Studios, Josef Fares Durée moyenne de jeu 12 à 14 heures Titres phares It Takes Two

Cody et May ne commencent pas leur aventure en tant que couple amoureux. Au départ, ils sont frustrés, distants et déjà sur le point de renoncer l’un à l’autre. Le fait d’être contraints de coopérer sous la forme de poupées fait rapidement tomber leurs orgueils, car la progression dépend littéralement de l’écoute et du timing. Les disputes refont surface, mais les souvenirs de ce qui les a unis au départ resurgissent également. Le jeu ne prétend pas que la réconciliation soit facile, et cette honnêteté donne tout son poids à leur histoire. Parmi les relations présentées dans les jeux coopératifs, la leur semble particulièrement réaliste.

Conseil de pro Changez de temps en temps de personnage pour découvrir comment les différents mécanismes de jeu contribuent à l’épanouissement émotionnel de Cody et May.

Comme chaque obstacle nécessite un travail d’équipe, la relation du couple devient le jeu lui-même. Cette structure transforme les thèmes émotionnels en mécanismes de jeu, ce qui explique pourquoi ce titre figure souvent dans les classements des meilleurs jeux en écran partagé.

Mon verdict : Cody et May forment l’un des couples de jeux vidéo les plus célèbres de l’histoire du mode coopératif. Leur relation ne se limite pas à l’histoire, elle est le jeu lui-même, ce qui donne à chaque avancée le sentiment d’avoir été véritablement méritée.

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20. Red Mac Raith & Antea Duarte [Banishers : Les fantômes de New Eden]

Notre note Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de rôle d'action Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows Année de sortie 2024 Développeur Don’t Nod Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures Titres phares Banishers : Les fantômes de New Eden

Red et Antea commencent par être partenaires dans leur travail et dans leur vie, déjà liés par une histoire commune avant la tragédie qui va tout changer. Lorsqu’Antea devient un esprit, leur relation ne s’interrompt pas, mais évolue vers quelque chose de plus intense et de plus compliqué. Red peut toujours l’entendre, discuter avec elle, compter sur elle, mais il est constamment confronté à ce qu’il a perdu. Chaque affaire de hantise sur laquelle ils enquêtent les oblige à choisir entre la justice et un espoir égoïste. C’est aussi la raison pour laquelle de nombreux joueurs les considèrent comme l’un des meilleurs couples de jeux vidéo.

Conseil de pro Soyez très attentif aux verdicts d’exil dès le début, car des schémas moraux répétés influencent subtilement le déroulement ultérieur de l’histoire.

Sur le plan visuel, le jeu privilégie un réalisme ancré dans la réalité, avec un éclairage tamisé, des couleurs sobres et des cadrages cinématographiques qui renforcent son ton sombre. La relation entre Red et Antea détermine chacune de vos décisions majeures. Après la mort d’Antea, vous devez choisir jusqu’où Red ira pour honorer l’amour, la justice ou la miséricorde. Ces choix redéfinissent les quêtes, les personnages et les fins.

Mon verdict : Red et Antea comptent parmi les meilleurs couples de jeux vidéo de ces dernières années, tant sur le plan émotionnel. Leur histoire d’amour ne vous offre pas de fin heureuse à laquelle aspirer, mais seulement un chagrin que vous choisissez de porter à votre manière.

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Mon verdict final

Si vous recherchez les meilleurs couples de jeux vidéo du moment, le point de départ idéal dépend de ce qui compte le plus pour vous : la profondeur de l’histoire, la richesse émotionnelle ou les moments de jeu partagés. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs points d’entrée, basés sur des profils de joueurs bien définis, pour vous aider à choisir par où commencer.

Les joueurs qui privilégient l’histoire et accordent de l’importance à l’évolution émotionnelle : Link et Zelda

. Ce duo fonctionne parce que leur relation se développe lentement au fil de plusieurs jeux, fondée sur la confiance, le sacrifice et le partage des responsabilités plutôt que sur un dialogue constant.

Link et Zelda . Ce duo fonctionne parce que leur relation se développe lentement au fil de plusieurs jeux, fondée sur la confiance, le sacrifice et le partage des responsabilités plutôt que sur un dialogue constant. Les joueurs occasionnels ou nostalgiques à la recherche d’une alchimie emblématique : Mario et la princesse Peach

. Leur dynamique est simple mais intemporelle, ce qui en fait un point d’entrée facile vers la relation la plus reconnaissable du monde du jeu vidéo.

Mario et la princesse Peach . Leur dynamique est simple mais intemporelle, ce qui en fait un point d’entrée facile vers la relation la plus reconnaissable du monde du jeu vidéo. Les joueurs qui aiment la narration cinématographique et le réalisme : Nathan Drake et Elena Fisher

. Leur relation semble ancrée dans la réalité et crédible, soutenue par une écriture pointue et une évolution naturelle des personnages.

Chacun de ces couples met en avant une force différente de ce média. À mesure que vous parcourez la liste complète, demandez-vous quel style vous touche le plus.

Foire aux questions