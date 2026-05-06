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Les 20 meilleurs costumes d’Halloween inspirés des jeux vidéo pour 2026 | Eneba Hub

Si vous recherchez les meilleurs costumes d'Halloween inspirés de jeux vidéo pour vraiment vous démarquer, vous êtes au bon endroit.

Chaque année, je passe au crible les favoris des fans, les nouveautés et les forums de cosplay pour dénicher des tenues qui valent le coup d’être mises en avant. Certaines sont des tenues prêtes à l’emploi qui sont superbes dès leur sortie de l’emballage, tandis que d’autres inspirent des créations de cosplay détaillées si vous aimez le bricolage.

Optez pour un costume individuel, organisez un thème familial ou créez un look d’équipe complet avec vos amis. Dans ce guide, vous trouverez forcément votre bonheur. Découvrons ensemble les 20 meilleurs costumes pour les gamers qui souhaitent rendre Halloween inoubliable.

Nos coups de cœur pour les costumes d’Halloween inspirés des jeux vidéo

Chaque année, lorsque je recherche les meilleurs costumes inspirés de jeux vidéo, quelques-uns se démarquent immédiatement. Ils sont amusants à porter, faciles à reconnaître et transforment n’importe quel déguisement d’Halloween en véritable événement.

Voici mes trois coups de cœur si vous souhaitez éviter les recherches et aller directement à l’essentiel :

Costume « Peely Bone » de Fortnite – Une banane squelettique à la fois hilarante et effrayante, immédiatement reconnaissable et parfaite pour un look d'Halloween à la fois ludique et inquiétant. Costume gonflable « Among Us » – Il se gonfle en quelques secondes et attire tous les regards, ce qui en fait également un excellent choix pour les groupes ou toute personne à la recherche d’une tenue astucieuse, sans avoir à la confectionner soi-même. Costume d’Ender Dragon de Minecraft – Un look spectaculaire avec des ailes pour les joueurs qui recherchent un costume imposant et impressionnant, inspiré d’un personnage célèbre.

Une sélection plutôt solide, n’est-ce pas ? Et ce n’est qu’un début : continuez à faire défiler la page pour découvrir le récapitulatif complet des 20 costumes d’Halloween inspirés de jeux vidéo, avec leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux mérite sa place dans cette liste.

Les 20 meilleurs costumes d’Halloween inspirés de jeux vidéo à essayer en 2025 — Une sélection épique

Préparez-vous à découvrir des idées de déguisements vraiment sympas, inspirées de vos jeux vidéo et personnages préférés. J’ai sélectionné pour vous 20 déguisements d’Halloween inspirés des jeux vidéo, allant de looks simples et décontractés à des tenues de cosplay très élaborées.

Si vous recherchez un costume de jeu vidéo qui fera immédiatement rire tout en restant dans l’esprit de cette saison effrayante, le costume « Peely Bone » de Fortnite est un excellent choix. Ce personnage très apprécié des fans transforme la célèbre mascotte en forme de banane en une créature étrange, mi-squelette, mi-dessin animé. Les os brillent d’un blanc éclatant sur la peau jaune, ce qui fait ressortir le costume même dans la pénombre. Idéal pour les fêtes, la tournée des bonbons avec les enfants ou les soirées cosplay décontractées entre amis.

Pourquoi nous l’avons choisi Peely Bone réussit à merveille à allier humour et ambiance effrayante d’Halloween. Facile à enfiler dès sa sortie de l’emballage, il permet aux fans de Fortnite d’arborer un skin thématique rare dans la vie réelle.

J'apprécie la façon dont ce costume allie le style graphique ludique de Fortnite à une ambiance effrayante d'Halloween. C'est une réinterprétation astucieuse de l'un des personnages les plus emblématiques du jeu. Ajoutez-y quelques accessoires simples, comme des gants ou des bottes, et vous êtes prêt à faire la fête sans avoir à vous soucier de la fabrication.



Avantages Inconvénients ✅ Skin Fortnite immédiatement reconnaissable avec une touche effrayante



✅ Drôle tout en restant dans l’esprit d’Halloween



✅ Combinaison confortable permettant de bouger librement



✅ Rapide à enfiler, pas besoin de couture ni de bricolage



✅ Idéal pour les idées de costumes inspirés des jeux vidéo qui sortent du lot ❌ La combinaison une pièce peut donner un peu chaud à l’intérieur, mais elle est suffisamment légère pour aller faire la tournée des bonbons à l’extérieur.

Mon verdict : le costume « Peely Bone » de Fortnite vous garantit de grands éclats de rire et des frissons d’Halloween sans effort. Si vous aimez les costumes inspirés des jeux vidéo qui allient humour et effroi, c’est l’une des meilleures options que vous puissiez choisir. Et si vous êtes fan des objets cosmétiques de Fortnite, vous aimerez peut-être aussi découvrir certains des (meilleurs skins d'Halloween) meilleurs/les plus/etc. skins d'Halloween – qui ne sont pas encore disponibles – pour harmoniser votre style dans le jeu avec votre look dans la vie réelle.

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2. Costume gonflable « Among Us » [Plaisir viral et reconnaissance immédiate]

Si vous recherchez un costume inspiré d’un jeu vidéo que tout le monde reconnaîtra dès votre arrivée, le costume gonflable « Among Us » est tout simplement un succès garanti. Il s’agit d’une combinaison intégrale dotée d’une coque aux couleurs vives et d’une visière brillante à l’avant, qui imite le personnage du jeu.

Le ventilateur intégré le maintient gonflé en silence, ce qui permet à la combinaison de conserver sa forme ronde et son aspect caricatural pendant des heures (pas besoin de la regonfler sans cesse).

Pourquoi nous l’avons choisi Ce costume gonflable de membre d’équipage incarne parfaitement ce que doit être un costume d’Halloween de groupe : facile à mettre en place, très reconnaissable et idéal pour les amateurs de cosplay qui ne souhaitent pas passer des heures à coudre. Il convient également pour une utilisation en solo si vous souhaitez simplement provoquer un fou rire immédiat.

Ce concept s'inspire de l'un des personnages de jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années et le transpose en un look hilarant dans la vie réelle. Idéal pour les enfants ou les adultes à la recherche d'un thème de groupe rapide à mettre en place : chacun choisit une couleur, et en un clin d'œil, vous recréez l'un des jeux de déduction sociale les plus célèbres de tous les temps. Et vous pouvez ajouter un simple masque ou des gants si vous souhaitez apporter une petite touche supplémentaire.



Avantages Inconvénients ✅ Se gonfle rapidement et reste rond pendant des heures



✅ L’un des meilleurs costumes de jeu vidéo pour les groupes : plus il y a d’amis qui participent, plus l’effet est saisissant



✅ Combinaison confortable pour enfants ou adultes



✅ Aucun bricolage nécessaire : il suffit de l’enfiler et c’est parti



✅ Ses couleurs vives le rendent très visible lors des fêtes ❌ Encombrant à l’intérieur, mais étonnamment léger et facile à porter pour marcher.

Mon verdict : le costume gonflable Among Us est une option simple et percutante pour les gamers qui aiment se démarquer sans avoir à bricoler. C’est l’un des meilleurs costumes de jeux vidéo pour les groupes ou pour tous ceux qui souhaitent donner vie à ce jeu viral le soir d’Halloween.

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3. Costume de l'Ender Dragon de Minecraft [Le look épique et rare du boss]

Parfois, vous ne voulez pas être simplement un aventurier de plus parmi tant d’autres, mais vous souhaitez vous présenter comme le boss ultime. Le costume de l’Ender Dragon de Minecraft vous permet de sortir tout droit du jeu en incarnant sa créature la plus redoutable.

Il s’agit d’une combinaison intégrale ornée d’écailles sombres et pixélisées, dotée de larges ailes et d’un casque sculpté aux yeux violets lumineux qui rappellent le regard menaçant du dragon dans la dimension de l’End. La queue et le design anguleux restent fidèles au style cubique de Minecraft, mais la palette de couleurs noir et violet lui confère une touche légèrement gothique et effrayante, parfaite pour Halloween.



Pourquoi nous l’avons choisi Incarnant l’Ender Dragon, vous ne passerez pas inaperçu. Ce costume transforme un simple personnage en blocs en une présence imposante qui ne manquera pas d’attirer tous les regards. Il est suffisamment simple pour les débutants en cosplay, mais suffisamment audacieux pour les créateurs chevronnés qui recherchent une pièce maîtresse immédiatement reconnaissable.

C'est l'idéal pour celles et ceux qui recherchent un déguisement audacieux et inoubliable, capable d'attirer tous les regards et de faire une entrée remarquée sans avoir à passer des heures à le confectionner.

Avantages Inconvénients ✅ Un boss emblématique issu de l’un des jeux vidéo les plus appréciés de tous les temps



✅ Un design sombre et effrayant qui convient parfaitement à Halloween



✅ Une combinaison confortable avec une queue et un casque intégrés



✅ Un moyen simple d’arborer un look spectaculaire sans avoir à le confectionner soi-même



✅ D’excellentes idées de costumes de jeux vidéo pour les joueurs à la recherche de quelque chose d’original ❌ L’envergure peut sembler importante dans les espaces restreints, mais le costume est léger et se plie facilement pour le rangement.

Mon verdict : porter le costume de l’Ender Dragon de Minecraft, c’est faire forte impression. C’est vous le boss. C’est l’un des costumes de jeux vidéo les plus audacieux pour Halloween et un choix fantastique pour tous ceux qui souhaitent faire une entrée impressionnante et spectaculaire.

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4. Costume du Master Chief de Halo Infinite [Le fantasme ultime du pouvoir vert]

Enfilez ce costume et vous adopterez instantanément le look spartiate. Le costume du Master Chief de Halo Infinite se compose d’une combinaison verte musclée ornée d’un motif d’armure de science-fiction très détaillé, ainsi que d’un casque à visière dorée brillante qui incarne à la perfection le look spartiate.

Il n’est pas conçu pour l’horreur, mais l’allure imposante de ce soldat futuriste convient parfaitement aux soirées d’Halloween où vous souhaitez paraître puissant et un peu mystérieux.



Pourquoi nous l’avons choisi Le Master Chief reste l’un des personnages les plus reconnaissables du monde du jeu vidéo. Ce costume vous permet d’incarner une icône de science-fiction très appréciée avec un minimum de préparation, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants en cosplay qui souhaitent tout de même afficher une présence épique et héroïque.

J’apprécie particulièrement la façon dont les détails bleu-vert profonds de l’armure et la poitrine rembourrée créent cette silhouette emblématique de marine de l’espace sans nécessiter de mousse épaisse ni d’heures de bricolage.

Avantages Inconvénients ✅ Imprimé d’armure très détaillé avec rembourrage musculaire intégré



✅ Comprend le casque emblématique à visière dorée pour une reconnaissance immédiate



✅ Combinaison confortable, facile à porter pendant des heures



✅ Parfait pour les costumes de groupe inspirés des jeux vidéo avec d’autres Spartans



✅ Source d’inspiration idéale pour tous ceux qui aiment les looks de science-fiction militaire ❌ Le casque offre une vision latérale limitée, mais il est suffisamment léger et respirant pour les soirées.

Mon avis : Le costume de Master Chief de Halo Infinite donne vie à ce rêve de puissance grâce à son armure minutieusement détaillée et à sa visière emblématique. C'est l'un des meilleurs costumes de jeu vidéo pour les gamers qui souhaitent se sentir comme des héros lors de la nuit d'Halloween.

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Si vous avez toujours rêvé de sauver Hyrule, ce costume vous permet de réaliser ce rêve. Le costume pour homme de Link de « The Legend of Zelda » comprend la tunique verte emblématique de Link, une longue capuche semblable à une cape, une ceinture classique et des couvre-bottes assortis.

Il vous transforme instantanément en l'un des personnages de jeux vidéo les plus appréciés de tous les temps. Et ses tons ocres ainsi que son style fantastique médiéval lui confèrent une ambiance nostalgique et aventureuse qui convient à merveille comme costume d'Halloween ou pour des événements de cosplay décontractés.

Pourquoi nous l'avons choisi Link est une légende de l'histoire du jeu vidéo. Ce costume reproduit à la perfection sa silhouette emblématique, ce qui en fait un choix idéal tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus à la recherche d'un look de héros fantastique classique.

Avec seulement quelques éléments clés (la tunique, le chapeau pointu et quelques accessoires simples), il vous donne tout à fait l’allure d’un héros sans nécessiter de compétences avancées en couture.



Avantages Inconvénients ✅ Look immédiatement reconnaissable grâce à la tunique et au chapeau



✅ Comprend une ceinture et des couvre-bottes pour une tenue complète



✅ Facile à améliorer avec une épée factice ou une perruque pour plus d’authenticité



✅ Coupe confortable pour les adultes lors de soirées ou de conventions



✅ Excellente option pour les costumes de jeux vidéo nostalgiques ❌ Le tissu de la tunique est léger, mais l’ajout de couches supplémentaires ou d’une veste le rend plus chaud et plus raffiné.

Mon verdict : le costume d’homme « The Legend of Zelda » est un véritable succès nostalgique. Facile à porter, immédiatement emblématique, il est parfait pour tous ceux qui souhaitent incarner l’esprit d’aventure de Link pour Halloween.

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6. Costume d’Halloween de zombie « Plants vs. Zombies » [La menace comique obsédée par les cerveaux]

Si vous préférez faire rire plutôt que faire hurler, le costume d’Halloween de zombie « Plants vs Zombies » trouve le juste équilibre entre le loufoque et l’effrayant. Ce costume inspiré du jeu vidéo comprend une veste imprimée, un casque surdimensionné orné d’yeux de dessin animé et un pantalon déchiqueté qui semble tout droit sorti du jeu de défense de pelouse.

Il conserve une ambiance légère tout en restant fidèle au thème d’Halloween. Idéal si vous recherchez quelque chose d’un peu effrayant mais sans danger pour les enfants.

Pourquoi nous l'avons choisi Le zombie de PVZ est immédiatement reconnaissable et facile à porter. Il est parfait pour tous ceux qui recherchent un look simple et confortable, tout en affichant clairement leur statut de « gamer », sans avoir besoin de compétences en bricolage.

Ce costume reprend le style graphique humoristique de la série tout en faisant référence au folklore classique des zombies, ce qui en fait une source d'inspiration idéale pour les familles ou les groupes souhaitant porter des costumes assortis.



Avantages Inconvénients ✅ Personnage emblématique d’un jeu vidéo de tower defense très apprécié



✅ Design ludique et adapté aux enfants



✅ Comprend une veste imprimée et un pantalon à l’aspect déchiré



✅ Excellente option pour des costumes de groupe sur le thème des jeux vidéo



✅ Tenue simple et prête à porter, aucun bricolage nécessaire ❌ Le casque peut sembler un peu grand, mais il est suffisamment souple et léger pour les fêtes et la chasse aux bonbons en extérieur.

Mon avis : Le costume d’Halloween de zombie « Plants vs. Zombies » est un choix judicieux pour les gamers qui recherchent un costume drôle, adapté à toute la famille et immédiatement reconnaissable. C’est un achat facile qui vous permettra tout de même de vous démarquer lors de n’importe quelle fête d’Halloween.

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7. Costume d'Octane dans Apex Legends [Le passionné de sensations fortes à grande vitesse]

Si vous recherchez un costume de jeu vidéo débordant d’énergie et de style, le costume d’Octane d’Apex Legends incarne à la perfection ce mordu d’adrénaline grâce à une combinaison rembourrée aux allures musclées, des gants tactiques et un masque détaillé orné des tubes verts emblématiques d’Octane.

Ce look allie des touches de streetwear (veste sans manches, pantalon de type cargo et couleurs néon vives) à une touche post-apocalyptique qui convient parfaitement à Halloween.



Pourquoi nous l’avons choisi Octane fait partie de ces personnages immédiatement cool et reconnaissables. Ce costume vous permet de reproduire facilement son style déjanté sans avoir à fabriquer vous-même des gadgets ou à peindre une armure.

Ce design est à la fois moderne et sportif, tout en restant indéniablement issu de l’univers d’Apex Legends. Une source d’inspiration parfaite pour les joueurs qui souhaitent afficher une allure rapide et intrépide.



Avantages Inconvénients ✅ Personnage ultra-rapide immédiatement reconnaissable issu de l'univers d'Apex Legends



✅ Comprend une combinaison rembourrée, des gants tactiques et un masque très détaillé



✅ Les détails aux couleurs vives et la veste apportent une touche sportive



✅ Confortable pour le cosplay et les fêtes d'Halloween



✅ Excellentes idées de costumes de jeux vidéo pour les joueurs qui souhaitent se démarquer ❌ Le masque peut légèrement limiter la vision, mais il est léger et respirant, ce qui vous permet de bouger facilement.

Mon verdict : si vous recherchez un costume d’Halloween rapide, tape-à-l’œil et plein de caractère, le costume d’Octane d’Apex Legends est fait pour vous. C’est un moyen simple de donner vie à l’une des légendes préférées des fans, sans avoir à réaliser de bricolages fastidieux ni de montages complexes.

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8. Costume de Kirby [Pure fantaisie rose à avaler]

Parfois, on a simplement envie d’un costume de jeu vidéo qui soit mignon, confortable et qui fasse sourire tout le monde, et c’est là que le costume de Kirby entre en scène. Cette combinaison rose pâle arbore le visage rond de Kirby imprimé sur la capuche, ainsi que des bras et des pieds trapus qui confèrent au look un côté ludique.

Il n’est pas effrayant, mais sa couleur vive et ses grands yeux joyeux en font un contraste parfait lors de n’importe quelle fête d’Halloween peuplée de monstres sinistres.

Pourquoi nous l’avons choisi Kirby convient à tous les âges et à toutes les ambiances. C’est également l’un des costumes de jeu vidéo les plus simples à réaliser, sans avoir à se soucier d’accessoires ou de maquillage.

C’est en quelque sorte un pyjama à porter : il permet de bouger facilement, est confortable pour les longues nuits et s’associe facilement à des chaussures ou des gants si vous comptez sortir.

Avantages Inconvénients ✅ Combinaison rose ultra-confortable avec capuche à l'effigie du personnage



✅ Reconnaissable de tous et adapté à toute la famille



✅ Facile à accessoiriser avec des chaussures ou des accessoires simples



✅ Idéal pour un cosplay rapide ou un déguisement sans prise de tête



✅ Excellent choix pour les joueurs qui recherchent quelque chose de léger et de joyeux ❌ Un peu chaud pour les événements en extérieur, mais son tissu doux en fait un choix idéal pour les soirées en intérieur où il fait frais.

Mon avis : Idéal si vous privilégiez le confort à la complexité. Le costume de Kirby vous tient au chaud, vous donne un look mignon et vous confère un style indéniablement « gaming », tandis que tous les autres se débattent avec leurs armures et leurs accessoires.

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9. Costume de Yoshi [Le compagnon emblématique et attachant]

Si vous recherchez quelque chose de coloré et de nostalgique, le costume de Yoshi vous transforme en fidèle acolyte de Mario grâce à une combinaison verte intégrale, une queue de dinosaure et une capuche arrondie ornée des grands yeux et du sourire amical de Yoshi.

Pourquoi nous l'avons choisi Yoshi fait partie de ces personnages intemporels que tout le monde reconnaît. Ce déguisement facilite la création de costumes de groupe inspirés des jeux vidéo, mais il remporte également un franc succès auprès des joueurs en solo à la recherche d’un look nostalgique et coloré.

Ses couleurs vives sautent immédiatement aux yeux, surtout si vous rejoignez des amis déguisés en personnages de Super Mario Bros ou même en princesse Peach.



Avantages Inconvénients ✅ Modèle vert vif avec une adorable queue de dinosaure et une capuche



✅ S'accorde parfaitement avec les thèmes de groupe Super Mario Bros



✅ Confortable et facile à enfiler pour les soirées



✅ Idéal pour les joueurs nostalgiques et les déguisements en famille



✅ Convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes ❌ La queue peut heurter les chaises dans les espaces restreints, mais elle est suffisamment souple pour ne pas gêner.

Mon verdict : le costume de Yoshi est un choix évident si vous souhaitez ajouter une touche Nintendo à Halloween : coloré, nostalgique et parfait pour être associé à d’autres personnages de Super Mario Bros.

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10. Costume de Zombie Pigman de Minecraft [Un choix de niche sur le thème du Nether]

Si vous en avez assez des looks habituels de Creeper et de Steve, le costume de Zombie Pigman de Minecraft est un choix original et sympa. Il s’agit d’une combinaison aux formes anguleuses, ornée de motifs représentant de la chair rose, des os et des pièces d’armure dorées, ainsi que d’un casque assorti reproduisant fidèlement le crâne pixélisé de ce monstre.

Ce design trouve le juste équilibre entre l’effrayant et le mignon à la Minecraft, idéal pour Halloween lorsque vous souhaitez faire un clin d’œil au côté le plus effrayant du jeu sans pour autant tomber dans l’horreur pure et simple.

Pourquoi nous l’avons choisi Le Zombie Pigman est une créature emblématique du Nether que seuls les vrais joueurs de Minecraft savent apprécier. Cette tenue est idéale pour ceux qui recherchent un choix familier mais moins évident parmi les costumes inspirés des jeux vidéo.

Les joueurs le reconnaissent d’un coup d’œil, mais il apporte une touche d’originalité lors des soirées. C’est un excellent moyen de se démarquer des déguisements les plus courants tout en restant adapté à toute la famille.



Avantages Inconvénients ✅ Imprimé distinctif de style « pixel » avec des détails de morts-vivants



✅ Comprend un casque intégral pour un look authentique



✅ Reconnaissable par tous les joueurs de Minecraft sans pour autant être galvaudé



✅ Facile à associer à des chaussures simples ou à des épées-jouets



✅ Idéal pour les joueurs passionnés à la recherche d’un costume unique ❌ La forme carrée peut sembler rigide en position assise, mais le tissu léger garantit un confort optimal pour aller chercher des bonbons.

Mon verdict : le costume de Zombie Pigman trouve le juste équilibre : effrayant, fidèle au jeu et bien moins courant qu’un Creeper ou un Steve. Les vrais joueurs de Minecraft l’apprécieront d’emblée.

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11. Costume de Gardien de Minecraft [La nouvelle menace terrifiante]

Le costume « Warden » de Minecraft vous transforme en l'une des nouvelles créatures les plus effrayantes du jeu : une bête imposante et aveugle, dotée de côtes bleues lumineuses et de cornes gigantesques.

Cette combinaison comprend un torse rembourré et un masque très détaillé qui reproduit à la perfection ce look inquiétant, tandis que le bleu marine profond et les touches de bleu brillent sous certains éclairages pour un effet encore plus saisissant.

C'est sans conteste l'une des idées de costume de jeu vidéo les plus spectaculaires pour les joueurs qui souhaitent miser sur l'aspect effrayant.

Pourquoi nous l’avons choisi Le Warden est le dernier boss terrifiant de Minecraft : immense, intimidant et immédiatement reconnaissable par quiconque a exploré les Profondeurs Sombres. Ce costume vous confère cette aura menaçante sans nécessiter de bricolages compliqués.

Il est parfait pour les enfants plus âgés ou les adultes qui adorent les sensations fortes des dernières mises à jour et souhaitent montrer qu’ils suivent de près l’évolution de l’univers de Minecraft.

Avantages Inconvénients ✅ Un nouveau look de créature imposant avec des détails bleus lumineux



✅ Comprend un masque à cornes spectaculaire



✅ Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes passionnés par l’univers de Minecraft



✅ Idéal pour des déguisements d’Halloween effrayants sans être trop sanglants



✅ Un choix incontournable pour les joueurs qui souhaitent incarner le boss de la dernière mise à jour ❌ Plus volumineux que les costumes plus simples, mais sa conception rembourrée le rend étonnamment confortable à porter toute la nuit.

Mon verdict : le costume du Gardien vous offre ce look imposant et redoutable sans aucun travail de bricolage. C’est un choix audacieux pour la nuit d’Halloween. Et après la fête, vous pourrez prolonger l’ambiance effrayante en vous plongeant dans certains des meilleurs jeux d’horreur pour passer une soirée glaciale chez vous.

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12. Costume de lanceur de pois de Plants vs Zombies [L’accessoire de groupe adorable et fonctionnel]

Changez de camp pour une fois. Ce costume de « Peashooter » de Plants vs Zombies vous fait rejoindre l'équipe des Plantes, avec un chapeau vert vif en forme d'ampoule du Peashooter, un col feuillu et un haut simple de style tunique.

Il est ludique et évoque immédiatement « PvZ » sans avoir besoin de faux sang ni de maquillage chargé.

Pourquoi nous l'avons choisi Le Peashooter est l’un des personnages de jeu vidéo les plus appréciés de Plants vs Zombies. Ce costume vous permet de vous démarquer des looks effrayants habituels tout en restant léger et créatif.

Il est idéal pour les groupes coordonnés : un ami peut se déguiser en zombie, un autre en tournesol, et vous voilà soudainement avec une équipe thématique au complet. Très pratique si vous recherchez des magasins proposant des déguisements adaptés aux groupes sans vous ruiner.



Avantages Inconvénients ✅ Design vert vif avec une combinaison facile à enfiler



✅ Le col feuillu et le chapeau en forme de bulbe reproduisent parfaitement le personnage



✅ Idéal pour les déguisements en équipe ou en famille



✅ Léger et confortable pour les longues promenades



✅ Abordable et facile à trouver dans les magasins populaires ❌ Un design plus simple que les costumes comportant une armure imposante, mais son confort et son potentiel pour les groupes en valent la peine.

Mon avis : Idéal pour les joueurs qui souhaitent renverser le scénario habituel des zombies, le costume « Peashooter » est facile à porter, parfait pour les groupes et vous permet d'apporter une touche « Plants vs Zombies » à votre soirée d'Halloween.

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Incarnez la princesse d’Hyrule grâce à ce costume pour femme « Breath of the Wild » aux détails magnifiques. Il comprend une tunique semblable à une robe, une jupe à motifs, un legging moulant et même une ceinture intégrée pour reproduire le look de Zelda en tant que championne.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce look de princesse BOTW est idéal pour les femmes qui recherchent la précision sans passer des mois à coudre. La perruque fournie vous fait gagner du temps tout en conservant un aspect authentique.

La palette de couleurs bleu et or dégage une impression à la fois royale et audacieuse, parfaite si vous vous rendez à une soirée ou à un événement de cosplay. Elle convient aux joueuses qui souhaitent incarner à la fois la force et l’élégance.

Avantages Inconvénients ✅ Robe et jupe détaillées inspirées de la tunique de champion de Zelda



✅ Finitions bleu roi et or d’une grande qualité



✅ La perruque en option complète la transformation



✅ Excellent choix pour les femmes qui aiment le cosplay fidèle (respecte scrupuleusement le design du jeu pour un look fidèle à l’écran sans travail supplémentaire)



✅ Facile à accessoiriser avec de petits accessoires ou des bijoux, tels qu’une ardoise Sheikah ou un collier hylien. ❌ Certaines couches peuvent donner chaud à l’intérieur, mais le tissu respirant est un atout lors d’événements de longue durée.

Mon verdict : si vous rêvez de vous plonger dans l’univers d’Hyrule, ce costume de Zelda « Breath of the Wild » vous permet de vous sentir héroïque et majestueux sans le stress du bricolage. Il suffit de le déballer, de l’ajuster, et vous êtes prêt à sauver le royaume.

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14. Costume de squelette Minecraft Classic [Le fantôme cubique incontournable]

Parfois, la simplicité est la clé. Le costume de squelette Minecraft Classic se compose d’une combinaison noire imprimée d’os blancs de style pixelisé, ainsi que d’un masque carré aux formes anguleuses qui s’enfile facilement. C’est minimaliste, mais efficace. Tous ceux qui ont exploré les grottes du jeu connaissent bien cette créature.

Pourquoi nous l’avons choisi Le squelette est l’une des premières créatures que les joueurs rencontrent, un design resté inchangé depuis des années. Ce costume entretient cette nostalgie tout en restant très facile à enfiler.

Il dégage une ambiance effrayante sans avoir besoin d’effets gores artificiels. Si vous recherchez quelque chose de rapide à enfiler tout en restant fidèle au style inspiré de Minecraft, c’est un choix sans prise de tête qui convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Avantages Inconvénients ✅ Imprimé squelette classique en noir et blanc, à motifs carrés



✅ Masque léger qui s'enfile par-dessus des vêtements normaux



✅ Idéal pour les enfants et les adultes à la recherche d'un style simple et effrayant



✅ Abordable par rapport aux armures élaborées



✅ Excellent moyen de participer à des déguisements de groupe sur le thème de Minecraft sans préparation ❌ Très minimaliste par rapport à des costumes plus détaillés, mais sa simplicité en fait un choix idéal et sans stress pour les tenues de dernière minute.

Mon verdict : un minimum d’effort pour un maximum de reconnaissance. Le costume de squelette Minecraft est un excellent choix si vous souhaitez simplement vous plonger rapidement dans l’ambiance du jeu tout en restant à l’aise toute la soirée.

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15. Costume de Deadpool [L’anti-héros qui brise le quatrième mur]

Si vous préférez faire des blagues plutôt que d'effrayer, le costume de Deadpool est imbattable. Il se compose d'une combinaison intégrale rouge et noire avec des renforts rembourrés au niveau des muscles, d'un masque assorti et de découpes permettant une grande liberté de mouvement. Il offre même de la place pour des accessoires supplémentaires, comme des katanas jouets ou un arc attaché dans le dos.



Pourquoi nous l'avons choisi Deadpool est parfait pour les gamers qui adorent briser le quatrième mur. Ce costume est idéal pour le cosplay, les événements consacrés à la bande dessinée, ou même pour un marathon de films avant de se rendre à une soirée.

Il convient aux amateurs de jeux d’action, mais aussi à tous ceux qui aiment les films Marvel. Vous pouvez improviser des répliques cinglantes, taquiner le public et vous sentir instantanément comme le « Merc with a Mouth ».



Avantages Inconvénients ✅ Costume intégral rouge et noir avec rembourrage musculaire



✅ Masque souple pour plus de confort et une respiration aisée



✅ Design ludique, idéal pour les personnages interactifs



✅ Facile à accessoiriser avec des éléments tels que des épées ou un arc



✅ Parfait si vous aimez les jeux vidéo et les films Marvel ❌ La partie thoracique moulante peut sembler un peu serrée, mais elle renforce le look



épuré de super-héros

Mon verdict : le costume de Deadpool vous apporte charisme, humour et une assurance inspirée des jeux vidéo. En somme, il vous permet de vivre votre fantasme de Ryan Reynolds le temps d’une soirée.

16. Costume de Jawa de Star Wars [Une silhouette à la fois confortable et mystérieuse]

Si vous aimez les costumes qui vous tiennent chaud tout en conservant une touche de mystère, le costume de Jawa est fait pour vous. La longue robe marron tombe comme une robe ample, avec une capuche profonde qui cache votre visage derrière des yeux jaunes brillants. Le tissu superposé vous garde bien au chaud lors des nuits froides tout en vous donnant ce look classique de ferrailleur de Tatooine.

Pourquoi nous l’avons choisi Les Jawas font partie de l’univers Star Wars depuis des années, et ce look simple à capuche vous permet de rejoindre la saga sans avoir besoin d’armure ni de maquillage.

C'est idéal pour les groupes familiaux : associez-le à un droïde, à un Mandalorien ou même à quelqu'un en tenue complète de Jedi pour recréer instantanément une scène de Star Wars.

Avantages Inconvénients ✅ Longue robe marron avec une capuche profonde et des yeux lumineux



✅ Confortable pour une longue durée de port et par temps froid



✅ Facile à associer à d’autres costumes Star Wars



✅ Design classique connu des fans de Star Wars depuis des décennies



✅ Excellente base si vous souhaitez fabriquer vous-même des accessoires par la suite ❌ La capuche peut légèrement limiter le champ de vision, mais elle renforce parfaitement l’ambiance mystérieuse du ferrailleur.

Mon verdict : Parfait si vous recherchez la chaleur, le mystère et une ambiance Star Wars instantanée. Le costume de Jawa vous permet de vous fondre dans l’ombre sous la capuche tout en vous gardant bien au chaud toute la soirée.

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17. Costume de Chewbacca Star Wars [L’icône imposante et poilue]

Ce costume, c'est la folie à l'état pur. Le costume de Chewbacca vous recouvre de la tête aux pieds de fausse fourrure, avec une bandoulière intégrée et un gilet rembourré pour donner du volume à cette imposante silhouette de Wookiee. Le museau et les dents sculptés du masque renforcent cette présence à la fois humaine et bestiale, tandis que la fourrure vous tient bien au chaud.

Pourquoi nous l’avons choisi Chewbacca est le compagnon fidèle par excellence. La volumineuse fourrure de ce costume et sa conception simple à enfiler grâce à une fermeture éclair en font le choix idéal si vous souhaitez vous sentir plus grand que tout le monde sans avoir à vous lancer dans des bricolages compliqués.

Vous pouvez ajouter de petites touches (comme un communicateur en forme d’anneau ou une arbalète faite maison) pour vraiment incarner l’esprit d’explorateur de la galaxie. C’est une façon ludique d’évoquer Star Wars avec d’autres fans lors de n’importe quelle fête.

Avantages Inconvénients ✅ Fausse fourrure sur tout le corps pour un look de Wookiee authentique



✅ Comprend un gilet rembourré et une bandoulière



✅ Suffisamment chaud pour les nuits fraîches



✅ Suffisamment spacieux pour ajouter des accessoires



✅ S'adapte instantanément à n'importe quel thème de groupe Star Wars ❌ La fourrure, assez lourde, peut donner chaud à l’intérieur, mais elle offre une excellente isolation pour les événements en extérieur.

Mon verdict : Glissez-vous dans la peau du copilote préféré de la galaxie avec le costume de Chewbacca. Il est chaud, spectaculaire et parfait si vous souhaitez dégager une présence sauvage et indomptable.

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18. Costume de 2B de Nier Automata [L’icône de l’élégance et de la science-fiction avant-gardiste]

Le costume de 2B incarne instantanément la grâce sombre et futuriste de Nier Automata. Il se compose d’une robe en velours noir ornée de broderies blanches, de longs gants, de cuissardes, ainsi que de la perruque emblématique à visière et du bandeau sur les yeux.

Son style gothique est idéal pour les soirées tardives et même pour des séances photo esthétiques sur le thème du jeu vidéo.

Pourquoi nous l'avons choisi 2B allie élégance et touche dystopique. Grâce à ses tissus haut de gamme et à sa conception prête-à-porter, cet ensemble est idéal pour les amateurs de cosplay et de JRPG qui accordent de l’importance au style.

Il vous permet d’incarner l’un des Android les plus appréciés des JRPG sans avoir à passer des heures à coudre : il suffit de l’enfiler, de prendre une épée factice, et vous êtes prêt.

Avantages Inconvénients ✅ Robe noire très détaillée avec broderies



✅ Comprend un bandeau pour les yeux et une perruque haut de gamme



✅ Parfait pour le cosplay de JRPG et les soirées



✅ Fort impact visuel grâce à son esthétique gothique



✅ Facile à porter sans travail de confection supplémentaire ❌ Les bottes ne sont pas incluses, mais en ajouter les vôtres vous permet de personnaliser le look.

Mon verdict : Parfait si vous recherchez un mélange de mystère de science-fiction et de glamour haute couture. Le costume de 2B de Nier Automata vous permet d’incarner sans effort un Android puissant.

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19. Costume de Joker de Persona 5 [Le chef de la rébellion masqué et élégant]

Le costume de Joker de Persona 5 vous confère un charisme immédiat. Il se compose d’une longue redingote noire accompagnée de gants rouges, d’un pantalon élégant et d’un masque de voleur aux traits marqués. Ses lignes nettes lui confèrent un aspect théâtral et légèrement rebelle, ce qui en fait un choix idéal si vous aimez les jeux de rôle proposant des braquages astucieux et des décors stylés.

Pourquoi nous l’avons choisi Joker incarne à la fois la rébellion et le style. Ce costume conserve tout ce charme tout en restant confortable pour les longues soirées ou les événements tels que les conventions d’anime.

Il est également très pratique : suffisamment léger pour être porté toute la nuit, mais suffisamment saisissant pour attirer l’attention dès que vous entrez dans une pièce.

Avantages Inconvénients ✅ Comprend un manteau sur mesure, des gants rouges et un masque



✅ Design épuré noir et rouge pour un effet immédiat



✅ Tissu confortable pour une utilisation prolongée



✅ Idéal pour les amateurs de jeux de rôle et les rassemblements de cosplay



✅ Excellent moyen d’engager la conversation avec les fans de jeux vidéo et d’animés ❌ Les chaussures ne sont pas incluses, mais cela vous permet d’ajouter les vôtres pour les assortir à votre style personnel.

Mon verdict : avec son style raffiné et ses détails astucieux, le costume de Joker de Persona 5 est idéal pour tous ceux qui souhaitent se glisser dans la peau d’un génie du vol tout en restant à l’aise et prêts à faire la fête.

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20. Costume-combinaison Spyro le dragon [La combinaison nostalgique et ludique de la mascotte]

La combinaison Spyro vous enveloppe dans un tissu polaire violet tout doux, orné de petites ailes, de cornes et d'une queue espiègle. Elle est confortable, permet de bouger facilement et est parfaite pour les longues soirées de jeux vidéo ou pour aller chercher des bonbons avec toute la famille.

Pourquoi nous l'avons choisie Spyro séduit de nombreux joueurs nostalgiques qui apprécient les déguisements simples et pleins de personnalité. Cette combinaison est chaude, simple et immédiatement reconnaissable.

L'esprit rétro de cette mascotte séduit à coup sûr tous ceux qui ont grandi avec les jeux de plateforme classiques. Et c'est un costume tout-en-un : pas de couture, pas d'accessoires nécessaires, il suffit de fermer la fermeture éclair et c'est parti.

Avantages Inconvénients ✅ Combinaison confortable en polaire avec des ailes, des cornes et une queue



✅ Chaude et souple, idéale pour une longue durée de port



✅ Superbe clin d’œil nostalgique pour les fans de jeux de plateforme



✅ Conception simple à fermeture éclair, aucune préparation supplémentaire



✅ Parfaite pour les thèmes en famille ou en groupe ❌ Peu respirant à l’intérieur, mais parfait pour les événements en extérieur par temps frais.

Mon verdict : Il est confortable, nostalgique et prêt à être enfilé en un clin d’œil. Le costume-combinaison Spyro le Dragon est un choix incontournable si vous recherchez une ambiance de jeu vidéo chaleureuse sans aucune préparation.

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Mon avis général sur les meilleurs costumes d'Halloween inspirés des jeux vidéo

Le meilleur point de départ pour trouver des idées de costumes inspirés des jeux vidéo dépend du type de joueur (et de fêtard) que vous êtes. Voici comment je vous conseillerais :

Vous y trouverez une touche de science-fiction, un peu de nostalgie rétro ou encore des tenues pour vous amuser en groupe lors d'une soirée. Ces costumes transforment votre passion pour les jeux vidéo en un look d'Halloween qui fera sensation.

Et une fois déguisés, vous pourrez vous plonger dans les meilleurs jeux vidéo d'Halloween pour prolonger cette ambiance effrayante.

FAQ

Quel est le meilleur costume d’Halloween inspiré d’un jeu vidéo ?

Le meilleur costume d’Halloween inspiré d’un jeu vidéo est le costume « Peely Bone » de Fortnite. À la fois hilarant et effrayant, il est facile à enfiler dès sa sortie de l’emballage et idéal pour les fêtes ou la tournée des bonbons. Son design mi-squelette, mi-banane incarne parfaitement l’esprit d’Halloween sans nécessiter de fabrication compliquée.

Quels sont les costumes de jeux vidéo les plus populaires pour les groupes ?

Les costumes de jeux vidéo les plus populaires pour les groupes sont les combinaisons « Peashooter » et « Zombie » de Plants vs Zombies. Les familles adorent mélanger les défenseurs végétaux et les zombies avides de cerveaux. Pour les fans de jeux de combat, se déguiser en équipe de Mortal Kombat fonctionne très bien (un costume de Scorpion, même s’il ne figure pas dans cette liste, donne immédiatement le ton).

Quel personnage de jeu vidéo est facile à incarner en cosplay ?

Le personnage de jeu vidéo le plus facile à incarner en cosplay est Yoshi. La combinaison est simple à enfiler, elle ne nécessite ni couture ni équipement supplémentaire. Parmi les autres choix peu exigeants, on peut citer Kirby ou Spyro, tandis que certains fans de JRPG optent pour des looks inspir és de Final Fantasy VII (qui ne figure pas dans cette liste) pour apporter une touche d'originalité supplémentaire.

Qu'est-ce que le cosplay dans le domaine du jeu vidéo ?

Le cosplay dans le domaine du jeu vidéo consiste à se déguiser en vos personnages de jeux vidéo préférés, qu’il s’agisse de tenues décontractées achetées en magasin ou d’armures ou de robes entièrement confectionnées. Les joueurs recréent des héros, des méchants ou même des créatures pour afficher leur passion, par exemple en portant un kigurumi d’ours ou un costume de boss très élaboré.