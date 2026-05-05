Tous les jeux « The Walking Dead » par ordre chronologique : le guide de la franchise en 2026

Essayer de remettre les jeux « The Walking Dead » dans l’ordre peut donner l’impression de démêler l’enchevêtrement de chaînes d’un zombie. Au fil des années, nous avons eu droit à des histoires déchirantes signées Telltale, à des spin-offs inattendus sur mobile et même à des cauchemars en réalité virtuelle – et il est facile de perdre le fil de ce qui est venu en premier. C’est là que ce guide entre en jeu. Plutôt que de vous laisser vous débrouiller seul, j’ai répertorié chaque sortie dans l’ordre exact où elles ont été publiées.

Que vous souhaitiez suivre l’histoire de Clementine depuis le début ou que vous soyez simplement curieux de découvrir les titres moins connus, voici votre feuille de route à travers l’apocalypse.

Notre sélection des meilleurs jeux The Walking Dead par ordre chronologique

Avec autant de titres The Walking Dead disponibles, il peut être difficile de savoir lesquels valent vraiment le détour. Voici mon top 5 des titres que tout fan devrait essayer en priorité avant de se plonger dans l’ordre complet des sorties.

1 The Walking Dead: Season One 2012 Pas de surprise ici. La première saison de Telltale a redéfini ce que pouvaient être les jeux narratifs. Elle est émouvante, inoubliable et reste le joyau de la série. Si vous ne devez jouer qu’à un seul jeu The Walking Dead, choisissez celui-ci. Buy now 2 The Walking Dead: Season Two 2013 Clementine occupe désormais le devant de la scène, et le récit ne cesse de gagner en noirceur et en intensité. Cette suite ne se contente pas d’être à la hauteur de la Saison 1 : elle prouve que la série n’était pas un simple succès éphémère. Buy now 3 The Walking Dead: The Final Season 2018 Une conclusion puissante au parcours de Clémentine. Avec des graphismes plus impressionnants, un rythme mieux maîtrisé et une résolution émotionnelle très satisfaisante, ce volet conclut magnifiquement la saga. Les fans le considèrent comme l’une des meilleures fins jamais vues dans l’univers du jeu vidéo. Buy now

Ces cinq titres constituent, à mon avis, les meilleurs points d’entrée dans la série. Mais bien sûr, ils ne représentent qu’une partie de l’histoire globale. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des jeux The Walking Dead par ordre de sortie, afin de ne manquer aucun élément de la franchise.

Les 20 jeux The Walking Dead par ordre chronologique – Liste complète de la franchise

Des chefs-d’œuvre axés sur l’histoire aux spin-offs inattendus, la franchise TWD a offert une incroyable variété d’expériences de jeu au fil des ans. Vous trouverez ci-dessous les jeux The Walking Dead classés par ordre de sortie – chaque titre présenté tel qu’il est apparu en magasin. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués, et combien attendent encore d’être découverts dans votre pile de jeux en attente ?

1. The Walking Dead : Saison 1 [Meilleure narration émouvante dans un jeu de zombies]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2012 Créateur(s) Telltale Games Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 82 (PC)

La saison 1 s’impose naturellement dans cette catégorie, car aucun autre jeu de zombies mémorable ne parvient à créer une narration aussi émouvante. Plus de dix ans après sa sortie, les joueurs évoquent encore le lien qui unit Lee et Clémentine, et ce à juste titre. Le jeu donne à chaque choix un poids considérable, comme s’il pouvait tout changer, et c’est précisément cette intensité émotionnelle qui a fait la renommée de Telltale.

Bien sûr, il n’est pas parfait. Les fans évoquent souvent les animations un peu raides et les quelques problèmes techniques occasionnels, et il est vrai que le slogan « Vos choix comptent » est un peu exagéré, puisque les moments clés de l’histoire restent globalement les mêmes. Mais honnêtement, le poids de ces décisions vous touche toujours en plein cœur.

Le gameplay en lui-même est simple : il s’agit principalement de choix de dialogues, de quelques énigmes et de quelques séquences de type « quick-time ». Cela peut sembler limité, mais cela fonctionne en réalité parfaitement pour ce genre d’histoire. Vous n’êtes pas censé massacrer des zombies sans arrêt, mais plutôt ressentir ce que c’est que de survivre grâce à la confiance, au sacrifice et à des décisions impossibles. Les graphismes inspirés de la bande dessinée tiennent toujours la route, eux aussi. Ils confèrent à l’ensemble du jeu un aspect intemporel qui le rattache aux romans graphiques originaux.

Ce qui rend la Saison 1 si particulière, c’est à quel point elle vous marque. Ce n’est pas le genre de jeu auquel on joue simplement pour passer à autre chose. Il vous laisse réfléchir aux choix que vous avez faits et aux personnes que vous avez tenté de protéger.

Mon verdict : C’est ici que commence le parcours de Clementine, et ce jeu reste le pilier émotionnel de toute la franchise. Véritable chef-d’œuvre de narration interactive, The Walking Dead : Saison 1 est un incontournable pour quiconque souhaite se plonger dans la série.

2. The Walking Dead : 400 Days [Meilleure expérience narrative courte]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Créateur(s) Telltale Games Durée moyenne de jeu 2 à 3 heures Note Metacritic 78 (PC)

Ce DLC mérite sa place dans ce classement car aucun autre titre ne met aussi bien en valeur la narration sous forme de courts épisodes que « 400 Days ». Au lieu d’un seul personnage principal, vous passez d’un survivant à l’autre parmi cinq personnages différents, chacun ayant son propre point de vue sur les 400 premiers jours de l’épidémie. On a l’impression d’assister à une série de mini-épisodes, tous reliés entre eux par des liens subtils qui débouchent finalement sur la saison 2.

Les joueurs saluent la cohérence et la précision de l’écriture, qui concentre certains des choix moraux les plus intenses dans une durée de jeu réduite. En revanche, le principal reproche est que le contenu semble trop court et que certains personnages ne bénéficient pas de la profondeur qu’ils mériteraient. De nombreux fans ont terminé l’expérience en souhaitant davantage de développement pour certaines intrigues.

Le gameplay reprend la formule Telltale que vous connaissez bien : choix de dialogues, séquences de type « quick-time » et exploration légère. Ce qui rend ce jeu spécial, c’est la rapidité avec laquelle il vous plonge dans l’univers de chaque personnage. Même dans un chapitre de 20 minutes, vous ressentez la tension liée à la survie et le poids de chaque décision. Le style graphique inspiré de la bande dessinée est de retour, et il conserve cette ambiance à la fois crue et stylisée qui fait la particularité de la série.

Personnellement, je pense que « 400 Days » est sous-estimé. Il n’est pas aussi ambitieux qu’une saison complète, mais la diversité des points de vue le rend fascinant. On comprend vraiment comment différentes personnes font face à la fin du monde, et cette diversité enrichit considérablement l’univers.

Ce DLC figure également souvent dans les classements des meilleurs jeux d’horreur, car il parvient à créer une tension et une atmosphère très efficaces en un temps de jeu aussi court.

Mon avis : Idéal pour les joueurs qui souhaitent découvrir davantage de contenu « The Walking Dead » sans s'engager pour une saison complète. « 400 Days » propose une narration captivante dans une expérience plus courte qui n'en reste pas moins émouvante.

3. The Walking Dead : Saison 2 [Meilleure évolution des personnages de la série]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Créateur(s) Telltale Games Durée moyenne de jeu 12 à 14 heures Note Metacritic 80 (PC)

La saison 2 se distingue en vous plaçant directement dans la peau de Clémentine, et rares sont les jeux qui parviennent à rendre l’évolution d’un personnage avec autant de force que celui-ci. La voir sortir de l’ombre de Lee et tenter de survivre par ses propres moyens rend chaque décision plus lourde de sens et plus personnelle. Les joueurs disent souvent que cette saison est plus bouleversante sur le plan émotionnel, car vous ne vous contentez plus de protéger Clémentine : vous devenez elle.

Les points forts sont évidents. L’écriture est plus sombre et plus brutale, avec des moments à haut risque qui vous obligent à prendre des décisions impossibles. Le poids émotionnel lié au fait d’incarner un enfant dans un monde en ruine est un défi que peu de jeux ont même tenté de relever. En revanche, certains fans estiment que les personnages secondaires sont moins marquants que dans la saison 1 et que l’histoire n’atteint pas toujours les mêmes sommets. Quelques-uns vont même jusqu’à affirmer que l’illusion du choix semble ici moins convaincante.

Le gameplay reprend la formule familière de Telltale : options de dialogue, événements en temps réel et courtes séquences d’exploration. Le style graphique reste fidèle à l’esthétique inspirée de la bande dessinée, ce qui confère à l’univers un aspect brut et stylisé qui renforce l’immersion. Pour profiter pleinement des environnements détaillés et des animations subtiles des personnages, rien de tel qu’un écran de haute qualité ; c’est pourquoi de nombreux joueurs associent le jeu à un moniteur de jeu haut de gamme afin de vivre une expérience visuelle optimale.

Cette saison est particulière, car c’est là que la série a prouvé qu’elle n’était pas un simple succès ponctuel. Elle n’a peut-être pas tout à fait la magie de l’original, mais elle fait avancer le parcours de Clémentine d’une manière qui vous marque longtemps après avoir posé la manette.

Mon verdict : La saison 2 élève l’expérience de The Walking Dead grâce à des thèmes matures, des décisions difficiles et un cœur émotionnel puissant. Les joueurs qui ont adoré la première saison se retrouveront pleinement investis dans le parcours de Clémentine et dans l’univers envoûtant qu’elle explore.

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Notre note 5.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2013 Développeur(s) Réalité terminale Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Note Metacritic 32 (PC)

Il est tout à fait logique de désigner L’instinct de survie comme le spin-off le plus décevant, car si l’idée d’incarner Daryl Dixon, personnage préféré des fans, semblait passionnante, le produit final n’a pas répondu aux attentes. Sur le papier, le jeu promettait de la récupération de matériel, de la gestion des ressources et une survie réaliste basée sur la furtivité. Dans la pratique, le jeu souffrait de missions répétitives, de mécanismes maladroits et de graphismes qui semblaient dépassés, même pour l’époque.

Ce que le jeu réussit toutefois, c’est l’ambiance. Incarner Daryl apporte effectivement une certaine authenticité crue, et il y a des moments où les éliminations furtives ou le nombre limité de munitions créent une véritable tension. Les fans ont apprécié de pouvoir explorer ses débuts aux côtés de Merle, et les éléments de survie – la recherche d’essence, de nourriture et de munitions – renforcent ce sentiment constant de désespoir, ce qui explique pourquoi ce jeu est souvent cité parmi les jeux de survie notables.

Mais les défauts sont difficiles à ignorer. Les combats manquent de fluidité, les rôdeurs contrôlés par l’IA sont souvent prévisibles, et la conception des niveaux est linéaire, loin de l’expérience ouverte à laquelle de nombreux joueurs avaient espéré. Les critiques ont fréquemment souligné que le jeu n’était pas à la hauteur de la profondeur émotionnelle de la série de Telltale ni du niveau de finition d’autres titres d’action et de survie. Personnellement, j’ai trouvé que, même si quelques affrontements tendus avaient du potentiel, le jeu dans son ensemble manquait de finition et de variété pour rester captivant.

Mon avis : « L’instinct de survie » ne vaut le détour que si vous êtes un fan inconditionnel de « The Walking Dead » et que vous souhaitez en savoir plus sur le passé de Daryl. On y trouve quelques moments de tension et des séquences d’infiltration agréables, mais la conception répétitive et les défauts techniques en font l’un des opus les plus faibles de la franchise.

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Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita Année de sortie 2015 Développeur(s) Team17, Mouldy Toof Studios Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Note Metacritic 65 (PC)

Ce jeu mérite sa nomination dans la catégorie « Meilleur crossover créatif » car il reprend les mécanismes de puzzle en monde ouvert de The Escapists et les associe de manière étonnamment réussie à l’univers de The Walking Dead. Au lieu de vous frayer un chemin à coups de fusil parmi les rôdeurs, vous devez orchestrer des évasions élaborées tout en assurant la survie de votre groupe. Il s’agit d’une réinterprétation originale mais pertinente de la franchise.

Les joueurs incarnent Rick et d’autres personnages familiers tels que Michonne, Glenn et Carl, qui contribuent chacun à mener à bien des évasions stratégiques depuis des lieux envahis par les zombies. Le mélange entre la fabrication d’outils, la gestion des ressources et la nécessité de se faufiler entre les rôdeurs crée une expérience de jeu à la fois tendue et gratifiante. J’ai particulièrement apprécié le fait d’être obligé d’anticiper plusieurs coups à l’avance : un crochet ou une pelle peuvent faire la différence entre la liberté et le sort d’un repas pour les rôdeurs.

Du côté positif, les fans ont salué l’intégration astucieuse de l’intrigue de la bande dessinée dans ce gameplay axé sur l’évasion. Le jeu est exigeant, stratégique et se distingue nettement de tous les autres titres de la série The Walking Dead.

Si vous aimez la planification et la stratégie méthodique, il partage même certains traits communs avec les meilleurs RPG tactiques grâce à l’importance accordée à l’utilisation intelligente des ressources et à la prise de décision à long terme. Les graphismes d’inspiration rétro sont charmants et étonnamment efficaces pour créer une ambiance, même si j’admets qu’ils ne plairont pas à tout le monde.

Le point faible du jeu réside dans la répétition. Les missions peuvent parfois sembler fastidieuses, et les pics de difficulté risquent de frustrer les joueurs qui ne sont pas habitués à planifier chaque mouvement avec précision. Les combats sont également assez rudimentaires, ce qui correspond bien à l’aspect « survie » du jeu, mais pourrait décevoir ceux qui s’attendent à davantage d’action. Personnellement, j’ai trouvé cela rafraîchissant, car il s’agit d’une approche plus lente et plus méthodique de l’apocalypse, mais je comprends pourquoi certains joueurs ont été rebutés par ce cycle d’essais et d’erreurs.

Mon verdict : je dirais que ce jeu apporte une touche originale à l’univers de The Walking Dead. C’est un jeu stratégique, exigeant et étonnamment amusant, où il faut coordonner des évasions tout en évitant des hordes de zombies.

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6. The Walking Dead : No Man’s Land [Meilleure expérience de stratégie sur mobile]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, iOS, Android Année de sortie 2015 Développeur(s) Next Games Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 74 (iOS)

J’ai décerné à No Man’s Land le titre de « Meilleure expérience de stratégie sur mobile », car c’est l’un des rares jeux The Walking Dead à véritablement réussir le genre stratégique sur mobile. La plupart des spin-offs mobiles donnent l’impression d’être des produits édulcorés destinés à faire de l’argent, mais celui-ci m’a surpris par son aspect tactique et son caractère addictif.

Vous êtes chargé de construire un camp de survivants, de recruter des combattants et de les envoyer en mission, dans un mélange de stratégie au tour par tour et de pression constante liée à l’apocalypse. Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est à quel point l’univers est familier. Tomber sur Daryl ou Michonne m’a immédiatement rappelé la série, et les missions reproduisent souvent des lieux que les fans reconnaîtront d’emblée. C’est un savant mélange entre adaptation télévisée et mécanique de jeu.

Les joueurs apprécient la façon dont les combats vous obligent à réfléchir au positionnement, aux attaques de surveillance et au timing. Envoyer le mauvais survivant au combat peut s’avérer catastrophique ; il est donc essentiel d’améliorer votre équipe et de fabriquer de meilleures armes. Je me suis retrouvé accro à ce cycle consistant à entraîner les survivants, à les rendre plus forts et à les mettre à l’épreuve dans des missions de plus en plus difficiles.

Bien sûr, il y a quelques inconvénients. Comme beaucoup de jeux mobiles, No Man’s Land repose sur la répétition et les délais d’attente. Vous finirez par atteindre des moments où vous devrez soit répéter des missions à l’infini, soit être incité à dépenser de l’argent réel pour accélérer les choses. Personnellement, j’ai trouvé que ce jeu se prêtait mieux à de courtes sessions, idéales pour les trajets en bus ou les files d’attente, mais moins adaptées aux sessions de jeu marathon.

Mon verdict : si vous êtes fan de The Walking Dead et que vous appréciez également les jeux de stratégie, No Man’s Land vaut le détour. Il offre suffisamment de profondeur pour vous faire réfléchir, suffisamment de clins d’œil aux fans pour vous faire sourire, et suffisamment de praticité sur mobile pour s’intégrer facilement à votre quotidien. Préparez-vous simplement à un peu de « grind » en cours de route.

7. The Walking Dead : Le chemin de la survie [Le titre mobile le plus ambitieux (mais imparfait)]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2015 Créateur(s) IUGO Mobile Entertainment / Scopely Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures (campagne + JcJ) Note Metacritic 73

Parmi tous les titres mobiles The Walking Dead, Le chemin de la survie est sans doute celui qui est allé le plus loin pour offrir aux joueurs « une expérience complète ». Vous ne vous contentiez pas de combattre des zombies : vous gériez une base, collectiez des provisions, formiez des survivants et faisiez des choix qui façonnaient l’histoire. Les combats au tour par tour ajoutaient une véritable tension, les capacités uniques de chaque survivant pouvant faire la différence entre la victoire et la défaite. Et le style graphique inspiré des bandes dessinées renvoyait aux romans graphiques originaux d’une manière qui semblait authentique.

Pour de nombreux joueurs, cette ambition constituait à la fois le principal attrait du jeu et son plus grand défaut. Plus vous avanciez dans le jeu, plus la monétisation agressive se faisait sentir. Débloquer des survivants puissants impliquait généralement de se lancer à corps perdu dans le système de gacha, et le mode PvP compétitif donnait souvent l’impression de récompenser davantage les dépenses que le talent. La communauté adorait les personnages et les rebondissements de l’histoire, mais la routine « pay-to-win » laissait un arrière-goût amer.

Les serveurs ont été officiellement fermés en 2024, ce qui signifie que vous ne pouvez plus y jouer, même si vous le souhaitiez. Avec le recul, Le chemin de la survie apparaît comme un jeu en avance sur son temps à certains égards, proposant des décisions tactiques complexes et une gestion de base qui le classent encore parmi les jeux de stratégie notables.

Mon verdict : Il n’est plus jouable, mais on s’en souvient encore. Pour certains, ce fut une expérience captivante de stratégie de survie. Pour d’autres, ce fut une routine épuisante qui a vidé leur portefeuille. Quoi qu’il en soit, il a laissé son empreinte comme l’un des jeux mobiles The Walking Dead les plus ambitieux jamais créés.

8. The Walking Dead : Michonne [L'histoire la plus personnelle]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2016 Créateur(s) Telltale Games Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Note Metacritic 67

Cette nomination est tout à fait justifiée, car la mini-série consacrée à Michonne traite moins de la menace zombie que d’elle-même : son chagrin, ses regrets et le fardeau psychologique qu’elle porte. De toutes les productions de Telltale, c’est celle qui semble la plus intime, comme si vous étiez enfin invité à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l’une des survivantes les plus emblématiques de la franchise.

Le gameplay reste fidèle à la formule bien connue de Telltale, avec ses dialogues à embranchements, ses séquences de type « quick-time » et ses choix moraux, mais ici, tout cela s'articule autour de la vie intérieure tourmentée de Michonne. L’esthétique inspirée de la bande dessinée préserve cette atmosphère de roman graphique, et les combats, bien que limités, apportent suffisamment de tension pour vous tenir en haleine. Jouer sur un ordinateur portable de jeu fiable garantit des performances fluides et vous permet d’apprécier pleinement la narration visuelle.

Conseil de pro Certaines options de dialogue peuvent sembler mineures, mais elles modifient la façon dont les autres personnages traitent Michonne par la suite. Si vous souhaitez vivre une expérience émotionnelle optimale, restez cohérent avec les choix liés à sa personnalité.

Personnellement, j’ai apprécié le caractère brut de cette histoire par rapport aux saisons plus longues de Telltale. Le rythme est soutenu, les émotions sont plus intenses, et la courte durée du jeu joue en sa faveur en évitant les passages de remplissage. Néanmoins, certains joueurs ont souligné que certains choix semblaient avoir moins d’impact que dans les saisons 1 ou 2, et que le format en trois épisodes les a laissés sur leur faim en termes de profondeur.

Mon verdict : Ce n’est pas le titre Telltale le plus abouti ni le plus ambitieux, mais il offre un aperçu puissant et personnel d’un personnage très apprécié. Si vous aimez les aventures axées sur l’histoire qui privilégient les émotions, celle-ci vaut absolument le détour.

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9. The Walking Dead : Une nouvelle frontière [Meilleur scénario axé sur la famille]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Créateur(s) Telltale Games Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Note Metacritic 69

Cette nomination est tout à fait justifiée, car « Une nouvelle frontière » déplace le centre d’intérêt de Clémentine vers Javier, un ancien joueur de baseball devenu chef de file malgré lui, qui tente de maintenir l’unité de sa famille déchirée. Contrairement aux saisons précédentes, qui mettaient principalement l’accent sur la survie, celle-ci explore en profondeur les liens familiaux et le prix de la loyauté.

Personnellement, j’ai apprécié le rythme un peu plus soutenu de « « Une nouvelle frontière » par rapport à la saison 2. L’action est plus intense, et les nouveaux personnages, notamment Javier et Kate, apportent un vent de fraîcheur. Cela dit, de nombreux joueurs ont estimé que Clémentine était trop mise à l’écart, son histoire semblant parfois secondaire alors qu’elle est le pilier émotionnel de la série. D’autres ont critiqué certains choix, estimant qu’ils n’avaient pas la même portée à long terme que dans les jeux précédents.

Malgré ces inconvénients, l’accent mis sur la famille permet à « « Une nouvelle frontière » de se démarquer. Il s’agit moins de survivre à l’apocalypse en solitaire que de maintenir la cohésion entre les personnes qui comptent le plus lorsque tout s’écroule.

Mon verdict : si vous êtes passionné par l’univers de The Walking Dead, ce chapitre vaut le détour. Il n’atteint peut-être pas les mêmes sommets émotionnels que la saison 1, mais il propose un récit solide, centré sur la famille, avec beaucoup de tension et de choix difficiles qui vous tiendront en haleine.

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10. Fear the Walking Dead : Dead Run [Meilleure série dérivée sur mobile]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2016 Créateur(s) Versus Evil / AMC Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures (en mode occasionnel) Note Metacritic À déterminer

À sa sortie, Fear the Walking Dead : Dead Run semblait être l’une des tentatives les plus judicieuses pour adapter la franchise sur mobile. Au lieu d’être simplement un énième jeu de course sans fin, il combinait des manœuvres d’esquive et des glissements rapides avec des éléments de survie tels que la collecte de ressources et l’amélioration des survivants. Ce mélange d’action basée sur les réflexes et de stratégie légère a conféré au jeu un caractère unique et lui a valu une communauté de fans fidèles pendant un certain temps.

Ce qui a vraiment fonctionné ici, c’est la façon dont le jeu a su capturer l’esprit de la série télévisée Fear the Walking Dead. Les graphismes à la fois sombres et colorés, associés à un rythme effréné et à des embuscades soudaines de zombies, rendaient chaque partie intense. Les joueurs ont également salué le système d’amélioration de l’équipe, qui permettait de récupérer un meilleur équipement et d’améliorer les survivants, évitant ainsi que la boucle de jeu ne devienne trop vite répétitive.

Cela dit, le jeu n’était pas sans défauts. À l’instar de nombreux jeux mobiles de l’époque, il misait fortement sur la monétisation : les invitations fréquentes à dépenser de l’argent pour des améliorations ou des bonus ont frustré de nombreux joueurs. Et malgré ses idées astucieuses, certains ont estimé que les mécanismes finissaient tout de même par devenir répétitifs après quelques heures de jeu.

Malheureusement, le jeu a fini par être retiré de la vente et n’est plus disponible au téléchargement, ce qui en fait davantage une relique de son époque qu’une option d’actualité.

Mon verdict : Dead Run s’est démarqué en apportant au genre « runner » une touche à La Walking Dead, avec un véritable suspense et une stratégie légère, mais sa monétisation agressive et son retrait définitif ont écourté sa durée de vie. Si vous l’avez manqué à l’époque, vous ne pouvez plus vous le procurer officiellement, mais il reste une expérience amusante de type « et si… » dans le domaine des jeux de survie sur mobile.

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Telltale Games / Skybound Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Note Metacritic 77

Si vous suivez Clémentine depuis la toute première saison, jouer à « La dernière saison » donne l’impression de tourner une page de votre propre parcours de joueur. Incarner Clem alors qu’elle élève AJ ne se résume pas à esquiver les rôdeurs ou à troquer de la nourriture. Il s’agit d’élever un enfant dans un monde en ruines, et honnêtement, cela m’a davantage bouleversé que je ne m’y attendais. Chaque décision portait non seulement le poids de la survie, mais aussi celui de l’avenir que vous construisez pour AJ.

Le style graphique a toujours été l’une des marques de fabrique de Telltale, mais ici, il est particulièrement mis en valeur. Le rendu inspiré de la bande dessinée est plus net, l’éclairage plus cinématographique, et les environnements, des forêts ombragées à l’école d’un calme envoûtant, vous plongent à la fois dans la beauté et le désespoir. Je me souviens d’avoir mis le jeu en pause à plusieurs reprises, simplement pour m’imprégner de l’atmosphère qui s’en dégageait.

Bien sûr, ce n’est pas parfait. Certains joueurs soulignent que le système de moralité d’AJ ne reflète pas toujours vos choix de manière cohérente, et que le rythme des épisodes du milieu peut sembler inégal. Mais pour moi, ces moments n’ont jamais pris le pas sur la satisfaction émotionnelle. Au moment où le générique a défilé, j’ai ressenti un mélange de chagrin, de soulagement et de gratitude à l’idée que le parcours de Clémentine ait trouvé la conclusion qu’il méritait.

Mon verdict : si vous avez suivi Clémentine depuis le début, « La dernière saison » marque la conclusion d’une histoire à laquelle vous participez depuis des années. C’est brut, émouvant et inoubliable. Et à la fin, j’ai réalisé que je faisais mes adieux à une partie de ma propre histoire de joueur.

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12. The Walking Dead : Our World [L’apocalypse dans votre jardin]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2018 Créateur(s) Next Games Durée moyenne de jeu En cours / par session Note Metacritic À déterminer

Et si l'apocalypse zombie s'abattait sur votre quartier ? The Walking Dead : Our World s'empare de cette idée et la développe, en utilisant la réalité augmentée pour transformer votre environnement en champs de bataille infestés de zombies. L'instant d'avant, vous vous rendiez faire vos courses, et l'instant d'après, vous éliminez des rôdeurs devant votre café habituel ou vous fouillez le parc à la recherche de provisions. C’est une sensation à la fois inquiétante et exaltante, comme si la tension de la série s’était infiltrée dans votre quotidien.

Le gameplay est d’une simplicité rafraîchissante, mais vous rend rapidement accro. Abattre des zombies lors de combats en réalité augmentée procure une grande satisfaction, surtout lorsque vous parvenez à enchaîner des tirs parfaits tout en vous déplaçant. Sauver des survivants ajoute un objectif qui va au-delà du simple fait d’accumuler des victimes, et améliorer vos armes et vos héros tels que Rick, Michonne et Daryl permet de renouveler l’intérêt du jeu au fur et à mesure de votre progression.

Les joueurs soulignent souvent que le fait de collectionner des personnages emblématiques renforce ce sentiment de « rêve de fan », même si certains notent également que la routine des améliorations peut sembler un peu répétitive au bout d’un certain temps.

Visuellement, le jeu trouve un bon équilibre. Les superpositions en réalité augmentée sont soignées et épurées, tandis que les modèles de personnages conservent juste ce qu’il faut de rugosité pour vous rappeler qu’il s’agit bien de The Walking Dead, et non d’un jeu de tir grand public. Il n’atteint peut-être pas les sommets cinématographiques des titres de Telltale axés sur l’histoire, mais il tient mieux que tout autre titre The Walking Dead la promesse de pouvoir « jouer n’importe où ».

Mon verdict : si vous avez toujours rêvé de vivre l’apocalypse dans votre propre ville natale, ce jeu tient toutes ses promesses. Il n’est pas parfait, le système d’amélioration peut parfois traîner en longueur, mais en tant qu’aventure de survie concise que vous pouvez emporter dans votre poche, il apporte une touche amusante et originale à la franchise.

13. Overkill’s The Walking Dead [Une vision du jeu coopératif qui n’a pas abouti]

Notre note 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur(s) Overkill Software Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (campagne + missions en mode coopératif) Note Metacritic 51 (PC)

Overkill’s The Walking Dead s’est donné pour mission de réinventer la franchise sous la forme d’un jeu de tir coopératif à la première personne au style brut, et dans ses meilleurs moments, il a su créer une véritable tension. Vous faisiez équipe avec trois autres survivants, chacun doté de sa propre classe et de capacités évolutives, et vous vous lanciez dans des missions exigeant de la planification, de la discrétion et de la communication. Il ne s’agissait pas simplement de faucher des rôdeurs ; un coéquipier pouvait assurer un tir de couverture tandis qu’un autre partait en reconnaissance à la recherche de ravitaillement, et ce besoin constant de coordination conférait au jeu une touche de réalisme.

L’atmosphère était l’un de ses atouts majeurs. Des environnements sombres et oppressants, associés à des effets de combat viscéraux, vous faisaient ressentir toute la brutalité de la survie. Lorsque cela fonctionnait, les missions dégageaient une énergie tendue qui me rappelait Left 4 Dead, mais en mettant davantage l’accent sur la gestion des ressources et la construction d’un campement.

Certains joueurs ont vraiment apprécié la façon dont le jeu récompensait le travail d’équipe et pénalisait les styles de jeu en solitaire, mais d’autres l’ont trouvé maladroit et inégal, avec des bugs et des problèmes d’équilibrage qui ont gâché le plaisir.

Malheureusement, cette promesse n’a pas duré. Le jeu a connu un lancement chaotique, des critiques mitigées et une baisse du nombre de joueurs. En 2019, il a été retiré de la vente, et aujourd’hui, il est officiellement hors service. Néanmoins, pour tous ceux qui s’intéressent aux jeux de tir à la première personne et aux affrontements coopératifs, il reste un titre remarquable dans les classements des meilleurs jeux FPS.

Pour les fans qui préfèrent des expériences plus fiables, vous trouverez probablement une plus grande satisfaction à long terme dans les titres de notre liste des meilleurs jeux PC solo, qui offrent le même type d’ambiance sans la frustration liée à la fermeture des serveurs.

Mon verdict : Overkill’s The Walking Dead n’est peut-être plus jouable, mais il mérite d’être salué pour ce qu’il a tenté de réaliser. Même s’il n’a finalement pas réussi à tenir ses promesses, il a apporté à la franchise une vision unique axée sur le jeu en équipe, qu’aucun autre jeu The Walking Dead n’a tentée à cette échelle.

14. The Walking Dead : La série définitive de Telltale [Le recueil de récits par excellence]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Telltale Games / Skybound Games Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures (toutes les saisons et les DLC) Note Metacritic 82 (PC)

S’il existe une collection qui incarne véritablement ce que représente The Walking Dead dans l’univers du jeu vidéo, c’est bien celle-ci. La « Telltale Definitive Series » rassemble les quatre saisons, le DLC « 400 Days » et The Walking Dead : Michonne en un seul coffret, permettant ainsi aux joueurs de vivre l’histoire de Clémentine du début à la fin. Je la nommerais pour le titre de « Meilleure expérience narrative complète », car elle vous offre un parcours complet, depuis les débuts de Clémentine en tant qu’enfant vulnérable dans la saison 1 jusqu’à son rôle de meneuse aguerrie dans La dernière saison.

Cette version remasterisée introduit le style visuel « Graphic Black », qui affine le rendu « cel-shading » pour lui donner l’aspect d’une planche de bande dessinée tout droit sortie d’un album. C’est une ambiance sombre et cinématographique qui redonne un nouveau souffle à la relecture des anciens épisodes. En outre, vous bénéficiez également de bonus tels que des commentaires des développeurs, un lecteur de musique et des reportages sur les coulisses que les fans de longue date ont adoré découvrir.

Jouer à la série d’une traite met vraiment en évidence la cohérence de la narration de Telltale, et les énigmes astucieuses ainsi que les défis liés à la prise de décision font de ce jeu non seulement un récit captivant, mais aussi l’un des jeux de réflexion les plus captivants auxquels vous puissiez jouer. Les moments forts sur le plan émotionnel, comme la fin déchirante de la saison 1, vous touchent tout autant des années plus tard, tandis que les moments plus intimes des personnages continuent de briller.

Mon avis : Si vous appréciez les histoires racontées dans les jeux vidéo, cette série est incontournable. Elle est émouvante, déchirante et profondément humaine ; c’est le genre d’aventure qui continue de vous hanter longtemps après avoir posé la manette.

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15. The Walking Dead : Les saints et les pécheurs [Meilleure expérience de survie en réalité virtuelle]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC (VR), PSVR, Meta Quest Année de sortie 2020 Créateur(s) Skydance Interactive Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures (campagne principale ; les missions secondaires prolongent la durée de jeu) Note Metacritic 81 (PC VR)

Si je devais décerner un titre à ce jeu, ce serait sans hésiter celui de « Meilleure expérience de survie en réalité virtuelle ». The Walking Dead : Les saints et les pécheurs ne se contente pas de vous faire assister à l’apocalypse, il vous plonge en plein cœur de celle-ci, dans les ruines inondées de la Nouvelle-Orléans. Chaque décision a son importance. Allez-vous prendre le risque d’aller fouiller une maison sombre et infestée de rôdeurs à la recherche de nourriture, ou jouer la carte de la prudence et passer à côté d’un équipement dont vous pourriez avoir désespérément besoin ? Allez-vous aider un survivant qui vous supplie, ou lui tourner le dos en sachant qu’il ne vous rendra peut-être pas la pareille plus tard ?

C’est dans les combats que le jeu brille vraiment. Manier une batte, enfoncer un couteau dans le crâne d’un rôdeur ou tirer un coup de feu tremblant en réalité virtuelle procure une sensation physique à la fois palpitante et terrifiante. J’ai joué à de nombreux jeux de survie, mais celui-ci m’a véritablement mis sur les nerfs comme peu d’autres l’ont fait. La gestion des ressources et les améliorations de la base lui confèrent une dimension stratégique réaliste, frôlant presque le concept des jeux de survie de type « bac à sable », même si ici, le tout est enveloppé dans l’intensité de la réalité virtuelle.

Ce que j’ai le plus apprécié, c’est à quel point l’univers semblait vivant. Les rues détrempées par la pluie, les églises abandonnées et les quartiers inondés ne sont pas de simples décors : ils créent l’ambiance, faisant de chaque expédition de récupération une histoire à part entière. De nombreux joueurs ont salué cette immersion, affirmant qu’il s’agissait du premier jeu en réalité virtuelle qui leur donnait véritablement l’impression de vivre l’apocalypse.

Cela dit, d’autres ont souligné que les commandes pouvaient parfois sembler maladroites, et tout le monde n’a pas apprécié le système d’endurance qui rendait les combats épuisants si l’on ne faisait pas attention. Néanmoins, la plupart s’accordent à dire qu’il s’agit de l’un des jeux en réalité virtuelle les plus inoubliables du marché.

De plus, la progression de type RPG – qui consiste à améliorer ses compétences, à fabriquer des armes et à choisir la manière de jouer son personnage – le place au même niveau que certains des meilleurs jeux d’action-RPG. Il ne s’agit pas seulement de manier des armes ; il s’agit de façonner votre propre histoire de survie.

Mon verdict : Pour moi, Les saints et les pécheurs est le jeu qui se rapproche le plus d’une simulation de la lutte brute et désespérée pour la survie dans l’univers de The Walking Dead. C’est brutal, émouvant et incroyablement immersif. Si vous possédez un casque de réalité virtuelle, c’est le jeu qui justifie à lui seul votre achat.

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16. The Walking Dead : Onslaught [Meilleure adaptation en réalité virtuelle]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC (RV), PSVR Année de sortie 2020 Développeur(s) Survios Durée moyenne de jeu 7 à 10 heures Note Metacritic 61

Contrairement à Les saints et les pécheurs, qui vous plonge dans une histoire originale de survie, Onslaught emprunte une voie différente en vous permettant d’incarner directement Rick, Daryl, Michonne et d’autres personnages légendaires de la série télévisée. C’est là son principal attrait : il y a un certain frisson à manier l’arbalète de Daryl ou à tailler en pièces les rôdeurs en incarnant Michonne, ce qui crée instantanément un lien entre les fans de la série et le jeu.

Le gameplay s’appuie fortement sur des combats en réalité virtuelle de type arcade. Les expéditions de ravitaillement et la construction de la base à Alexandrie apportent un peu de structure à l’histoire, mais le cœur de l’expérience réside dans l’action : brutale, trépidante et démesurée. Manier des armes de mêlée ou vider des chargeurs sur des hordes de rôdeurs est indéniablement amusant par petites touches, même si les mécanismes peuvent parfois sembler répétitifs. La reconstruction d’Alexandria ajoute une dimension supplémentaire à l’immersion, offrant aux fans le rêve de restaurer l’un des refuges les plus emblématiques de la série.

C’est au niveau de la finition qu’Onslaught pèche. Les graphismes sont corrects, mais ils manquent du réalisme et de l’ambiance de Les saints et les pécheurs, et les performances peuvent baisser lors des séquences les plus chaotiques. Les avis des joueurs soulignent souvent ce déséquilibre : les fans apprécient de pouvoir incarner leurs personnages préférés et de profiter de combats cathartiques, et pour ceux qui aiment faire équipe avec des amis, ce titre est considéré comme l’un des meilleurs jeux coopératifs de la gamme Walking Dead en réalité virtuelle.

Mon verdict : Onslaught ne remplacera pas Les saints et les pécheurs en tant qu’expérience VR de référence de The Walking Dead, mais si vous recherchez des combats rapides et satisfaisants ainsi que le plaisir d’incarner vos héros de la série télévisée, ce jeu vaut le détour. Parfois, se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis en incarnant Daryl est la seule excuse dont vous avez besoin.

17. The Walking Dead : Survivors [Meilleur jeu de stratégie et de survie sur mobile]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2021 Créateur(s) Elex / Galaxy Play Technology Durée moyenne de jeu En cours (progression MMO) Note Metacritic À déterminer

Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela ferait de diriger votre propre communauté de survivants en pleine apocalypse zombie, *The Walking Dead : Survivors* vous en donne pratiquement les clés. Au lieu de suivre l’histoire d’un seul personnage comme dans les jeux en réalité virtuelle, vous êtes ici aux commandes de tout le monde : vous construisez votre base, vous entraînez les survivants et vous essayez de garder vos gens en vie tout en repoussant à la fois les zombies et les autres joueurs.

Ce que j’apprécie particulièrement, c’est l’importance réelle de la stratégie. Chaque choix – où améliorer vos installations, qui envoyer en raid, quelles alliances conclure – peut radicalement changer le sort de votre colonie. Il m’est arrivé d’être pris au dépourvu par une attaque soudaine de rôdeurs, et voir mes défenses soigneusement construites tenir bon m’a procuré une véritable satisfaction. Les graphismes inspirés de la bande dessinée confèrent au jeu un style unique, coloré et accessible, tout en conservant l’ambiance sombre et tendue de la série.

Les autres joueurs semblent vraiment apprécier ce mélange de survie et de compétition JcJ. Certains ont mentionné que la progression pouvait être un peu longue, surtout lorsque l’on construit des alliances ou que l’on gagne des niveaux, mais le sentiment d’avancer et de voir sa communauté s’agrandir rend le jeu addictif. Personnellement, je me suis surpris à me connecter tous les jours, juste pour voir comment allaient mes survivants, et planifier la prochaine grande stratégie est presque devenu une habitude.

Mon verdict : si vous aimez déjouer les autres tout en assurant la survie de votre colonie, Survivors est étonnamment amusant et gratifiant. Pour les fans de jeux de stratégie compétitifs sur mobile qui aiment également The Walking Dead, celui-ci vaut vraiment le détour.

18. The Walking Dead : All-Stars [Meilleur RPG mobile de collection de héros]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2022 Développeur(s) Com2uS Holdings Durée moyenne de jeu En cours (progression RPG) Note Metacritic À déterminer

Si vous avez déjà aimé constituer une équipe de héros et les regarder botter les fesses des zombies, The Walking Dead : All-Stars comblera parfaitement cette envie. Contrairement aux autres jeux mobiles The Walking Dead, celui-ci met l’accent sur la collection de héros et la progression de type RPG. Vous recrutez à la fois des survivants préférés des fans et des personnages originaux, puis vous constituez stratégiquement des équipes pour affronter des vagues de rôdeurs et des ennemis rivaux.

J’ai beaucoup apprécié la façon dont le jeu s’inspire de l’univers graphique des bandes dessinées. Les portraits des personnages jaillissent littéralement de l’écran, et les animations de combat sont spectaculaires sans pour autant être trop compliquées. Bien que les combats soient en partie automatisés, le choix des combinaisons de héros, leur progression et la gestion des ressources offrent suffisamment de profondeur pour que le jeu reste captivant.

Les joueurs à qui j’ai parlé adorent l’aspect « collection de héros ». Certains mentionnent une frustration occasionnelle liée à l’attente de certaines améliorations, mais la plupart s’accordent à dire que le plaisir de voir leurs personnages préférés évoluer et dominer les combats l’emporte sur les moments de lenteur. Personnellement, je me suis surpris à tester différentes compositions d’équipe, à essayer des héros que je ne pensais pas apprécier, et, à ma grande surprise, cela m’a donné envie de revenir.

Mon avis : Pour tous ceux qui aiment la stratégie, la collection de héros et l’univers à la fois sombre et haut en couleur de The Walking Dead : All-Stars est un jeu qui tient toutes ses promesses. Il est gratifiant, accessible et offre suffisamment de profondeur pour fidéliser aussi bien les joueurs occasionnels que les passionnés.

19. The Walking Dead : Les saints et les pécheurs – Chapitre 2 : Retribution [Meilleure expérience d’horreur et de survie en réalité virtuelle]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC (VR), PS VR2, Meta Quest 2, PICO 4 Année de sortie 2022 Créateur(s) Skydance Interactive Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Note Metacritic 72 (PC VR)

Si le premier Les saints et les pécheurs vous avait déjà fait serrer vos manettes VR, le Chapitre 2 : Retribution vous fera littéralement transpirer. De retour dans une Nouvelle-Orléans infestée de rôdeurs, cette suite met la barre encore plus haut avec des armes plus puissantes, davantage de liberté et des choix qui donnent véritablement l’impression d’avoir de l’importance.

De la recherche de provisions à la fabrication d’équipement de fortune, chaque décision peut changer le cours de votre histoire de survie. Le combat est pour moi un élément phare : manier une hache ou bousculer un rôdeur en réalité virtuelle procure une sensation brute, lourde, et parfois d’un réalisme dérangeant. Combiné aux intrigues à embranchements, je me suis souvent surpris à marquer une pause pour me demander : « Est-ce que je veux vraiment prendre ce risque ? » C’est un niveau d’immersion qui rend les enjeux personnels, ce n’est pas simplement un jeu de plus.

Les autres joueurs avec lesquels j’ai discuté ne tarissent pas d’éloges sur l’atmosphère. La Nouvelle-Orléans semble vivante et dangereuse, et la tension ne cesse de monter, que vous vous faufiliez dans des rues inondées ou que vous affrontiez une horde dans des espaces confinés. Certains vont même jusqu’à dire que c’est le meilleur jeu d’horreur et de survie en réalité virtuelle auquel ils aient joué, car il allie à la perfection stratégie, action physique et narration. Pour ma part, je n’ai cessé d’y revenir pour voir comment mes choix allaient se concrétiser, et la diversité des dénouements m’a tenu en haleine.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu en réalité virtuelle qui vous fera transpirer les mains, ne cherchez pas plus loin. Les saints et les pécheurs : Chapitre 2 ne se contente pas de vous proposer des zombies à éliminer, il vous plonge dans un monde désespéré et vous demande jusqu’où vous êtes prêt à aller pour survivre.

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20. The Walking Dead : Destinies [Meilleure expérience narrative interactive]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2023 Développeur(s) Flux Games Durée moyenne de jeu 12 à 18 heures Note Metacritic 29 (PS5)

Si vous vous êtes déjà retrouvé assis sur votre canapé à crier devant la série télévisée The Walking Dead, en rêvant de pouvoir diriger Rick ou de faire un choix différent, Destinies vous offre ce pouvoir. Dès votre réveil à l’hôpital dans la peau de Rick Grimes, le jeu vous permet d’explorer des scénarios hypothétiques susceptibles de changer radicalement qui survit et qui prend les rênes. Vous préférez que Shane prenne les rênes à la place de Rick ? Vous pouvez y parvenir, et les répercussions sur le groupe confèrent à chaque décision un poids considérable.

Le gameplay mêle combats à la troisième personne, recherche de ressources et prises de décision morales. Les combats en eux-mêmes sont assez simples : ils vous permettent de passer d’une arme à feu à une arme de corps à corps tout en gérant soigneusement vos munitions, mais le véritable attrait réside dans la façon dont vous façonnez l’histoire.

J’ai adoré tester différents choix pour voir comment la dynamique du groupe évoluait et quels moments pouvaient être complètement réécrits. D’autres joueurs ont partagé ce même enthousiasme, soulignant que même les petites décisions peuvent avoir des répercussions en cascade et entraîner des conséquences intenses qui vous maintiennent en haleine à chaque scène.

Mon verdict : si vous vous êtes déjà mis à crier devant votre écran en regardant la série en vous disant « J’aurais fait ça différemment », voici l’occasion de le prouver. Destinies ne réinvente peut-être pas le genre de la survie, mais il comble le rêve de réécrire l’une des histoires de zombies les plus célèbres de la télévision.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu « The Walking Dead » ?

On considère souvent que le meilleur jeu « The Walking Dead » est « The Walking Dead : Saison 1 » » de Telltale. Sa narration émouvante, le développement de ses personnages et ses liens avec les bandes dessinées « The Walking Dead » en font une expérience vidéoludique exceptionnelle. De nombreux fans le classent encore devant les saisons suivantes et le jeu sous forme de mini-série.

Quel est le premier jeu « The Walking Dead » ?

Le premier jeu The Walking Dead est *The Walking Dead : Saison 1*, sorti en 2012. Ce jeu d’aventure a présenté aux joueurs Clémentine et Lee, posant les bases du parcours émotionnel que les titres suivants ont approfondi. Son succès a influencé la deuxième saison ainsi que tous les titres précédents de la franchise.

Quel est le jeu The Walking Dead le plus facile ?

Le jeu The Walking Dead le plus facile est la version PC de la première saison, grâce à des commandes simples et des indications claires. Contrairement aux opus suivants, comme la troisième saison ou le dernier jeu, il met l’accent sur les choix narratifs plutôt que sur des mécanismes complexes, ce qui le rend très accessible aux débutants.

Par quel jeu The Walking Dead dois-je commencer ?

Vous devriez commencer par la première saison, car elle présente les personnages principaux et l’intrigue. Jouer dans l’ordre vous permet de suivre l’évolution de Clémentine au fil des saisons précédentes, de la deuxième saison, de la troisième saison et, finalement, du dernier opus, sans passer à côté de développements clés des personnages ni de détails inexpliqués concernant l’univers de la série.

Combien y a-t-il de saisons dans la série de jeux « The Walking Dead », par ordre chronologique ?

La série de jeux « The Walking Dead » compte quatre saisons principales : la première saison, la deuxième saison, la troisième saison (« A New Frontier ») et le dernier opus (« La dernière saison »). À ces titres s’ajoute également la mini-série (« Michonne »), qui s’inscrit dans l’univers inexploré des bandes dessinées « The Walking Dead ».