Les 12 jeux PS5 les plus vendus : les incontournables de grande qualité en 2026

Découvrir les jeux PS5 les plus vendus devrait vous donner un très bon repère pour savoir sur quels jeux il vaut réellement la peine de dépenser votre argent. En effet, le nombre impressionnant de nouvelles sorties est souvent écrasant, ce qui rend difficile le choix de votre prochain (ou premier) jeu PS5.

Cependant, la solution la plus simple consiste à s’appuyer sur des données de vente objectives, qui prouvent l’attrait d’un jeu auprès du grand public. C’est pourquoi j’ai fait abstraction de tout le battage médiatique pour vous proposer une liste de titres qui ont régulièrement dominé les classements des ventes sur PS5 , afin que vous puissiez vous plonger directement dans des jeux de grande qualité qui ont fait leurs preuves.

Nos coups de cœur parmi les jeux PS5 les plus vendus

Voici les meilleurs titres PS5 absolus en termes de qualité globale et de popularité parmi les meilleurs classements de ventes de la PlayStation 5 :

1 Marvel’s Spider-Man 2 2023 Un jeu de super-héros très abouti et au rythme effréné, proposant un vaste monde ouvert interactif, des combats acrobatiques époustouflants et une histoire classique et réconfortante de héros Marvel. Buy now 2 God of War: Ragnarök 2022 Un véritable chef-d'œuvre cinématographique aux graphismes incroyables et aux combats au corps à corps exceptionnels, soutenu par un scénario bien écrit qui fait parfaitement le lien entre les différents opus de la série moderne God of War. Buy now 3 Helldivers 2 2024 Ce jeu coopératif à succès qui a fait sensation au sein de la communauté PlayStation vous permet de mener une guerre galactique en temps réel aux côtés de milliers de joueurs actifs. Buy now

Si mes coups de cœur ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à faire défiler la page vers le bas pour découvrir les 9 autres jeux PS5 les plus vendus que j’ai sélectionnés, qui sont tous des titres de premier plan à part entière.

Les 12 jeux PS5 les plus vendus, des succès mondiaux confirmés

Vous trouverez ci-dessous les 12 jeux PS5 les plus vendus, très appréciés par la grande majorité de la communauté des joueurs PlayStation. Ils sont notés et classés en fonction de la qualité globale de leur gameplay, de leurs mécanismes, de leurs graphismes, de leur scénario et des avis des joueurs.

1. Spider-Man de Marvel 2 [Le meilleur jeu d’action de super-héros en monde ouvert]

Notre note 2 099 Unités vendues Plus de 11 millions (en mai 2024) Type de jeu Action-aventure Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2023 Développeur Insomniac Games Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~ 25 heures

C'est avec Spider-Man 2 de Marvel que la série de jeux vidéo Spider-Man a véritablement consolidé son incroyable domination. Ce titre, associé au premier opus de 2018, a complètement redéfini les critères de ce que doit être un jeu d'action de super-héros et est devenu la référence à laquelle toutes les autres adaptations de bandes dessinées sont désormais comparées.

Pourquoi nous l'avons choisi Pour moi, le principal atout de ce jeu réside sans aucun doute dans ses déplacements en toile d’araignée. Insomniac a fait de la traversée de Manhattan en Spider-Man un véritable plaisir ; on pourrait passer des heures sans s’ennuyer le moins du monde à se balancer d’un immeuble à l’autre, à enchaîner des sauts périlleux spectaculaires et à prendre des photos.

Outre l’un des systèmes de déplacement les plus divertissants de tous les jeux en monde ouvert, les combats de ce jeu sont tout aussi spectaculaires. Vous disposez d’une multitude de gadgets ultra-rapides, de capacités liées à la toile et de techniques d’arts martiaux acrobatiques qui s’enchaînent de manière fluide, vous offrant ainsi ce superbe rythme de combat à la Arkham.

Ce titre et son prédécesseur méritent leur place parmi les meilleurs jeux PS5, car ils proposent une histoire de Peter Parker à la fois véritablement touchante et pleine de rebondissements, soutenue par un gameplay spectaculaire et des graphismes de dernière génération. Que demander de plus ?

Mon verdict : Spider-Man 2 de Marvel est un choix incontournable (10/10) pour tous les fans de Marvel qui souhaitent vivre une aventure de super-héros inspirante et aboutie, dotée de mécanismes de déplacement de premier ordre et de combats très satisfaisants. C’est un excellent premier achat pour la PS5 qui vous montrera de quoi la console est vraiment capable.

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2. God of War : Ragnarök [Idéal pour une histoire père-fils épique avec des combats de type « hack-and-slash »]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 15 millions (en novembre 2023) Type de jeu Action-aventure, RPG Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Année de sortie 2022 Développeur Santa Monica Studio Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu environ 43 heures

Lorsque *God of War : Ragnarök* est enfin sorti, il s'accompagnait de la pression de devoir conclure l'un des cycles narratifs les plus appréciés de l'histoire du jeu vidéo.

Heureusement, Santa Monica Studio a parfaitement réussi son coup, offrant à Kratos et Atreus une histoire puissante et émouvante qui constitue une conclusion brillante à la saga nordique. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux narratifs disponibles sur n’importe quelle console, surtout si, comme moi, vous avez joué à certains des anciens titres de la série God of War ainsi qu’à God of War (2018).

Pourquoi nous l’avons choisi Non seulement God of War : Ragnarök propose l’une des meilleures histoires parmi tous les jeux solo sur PS5, mais la manière dont ce jeu gère à la fois les scènes d’action spectaculaires et les moments calmes centrés sur les personnages est magistrale, et l’ampleur des neuf royaumes est véritablement colossale.

Tout ce que je peux dire, c’est que vous serez captivé par l’évolution de la relation entre le père et le fils alors que le monde des dieux nordiques s’effondre (les rebondissements classiques de GOW).

Le système de combat s’appuie parfaitement sur les bases posées en 2018, en ajoutant de nouvelles compétences d’armes fantastiques et en conférant à Atreus un rôle bien plus important et passionnant dans chaque combat. Les combats viscéraux s’associent à merveille à une exploration profondément gratifiante, vous offrant des dizaines d’heures de gameplay de très haut niveau.

Pour couronner le tout (au cas où tout ce que je viens de vous dire ne suffirait pas), la qualité visuelle et la direction artistique de ce jeu comptent parmi les meilleures que vous trouverez sur la PS5.

Mon verdict : Vous allez adorer *God of War : Ragnarök* si vous aimez les aventures épiques et cinématographiques, ponctuées d’une action exceptionnelle et brutale qui fait la renommée de la série originale *God of War*. Si vous avez versé une larme en jouant au jeu de 2018, préparez vos mouchoirs, car cette histoire émouvante restera gravée dans votre mémoire pendant des années.

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3. Helldivers 2 [Le meilleur pour un mode coop de science-fiction exceptionnel]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 12 millions (en mai 2024) Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur Arrowhead Game Studios Éditeur Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2 est l’un des plus grands succès en mode coopératif sur PS5, proposant également une fonctionnalité de jeu inter-plateformes avec le PC.

Cette sensation de tenter désespérément de saisir un code alors qu’un insecte blindé fonce sur vous est tout simplement incroyable. Le jeu allie des séquences de tir effrénées à une méta-narration globale et divertissante, dans laquelle toute la communauté travaille de concert pour remporter une guerre galactique en temps réel.

Pourquoi nous l'avons choisi Le passage de Helldivers 2 d’un jeu de tir en vue de dessus, comme dans le premier opus, à un jeu de tir à la troisième personne a transformé la franchise en une expérience hilarante et chaotique, à vivre de préférence entre amis. Avec jusqu’à trois amis, vous vous posez sur des planètes hostiles, combattez d’énormes insectes et robots extraterrestres, et apportez la liberté et la démocratie à la galaxie, à la manière de Starship Troopers.

Ce jeu est un TPS incroyable pour les amateurs de mode coopératif, précisément en raison de son caractère imprévisible. Les développeurs gèrent l’ensemble du conflit en temps réel, ce qui signifie que la situation de la guerre contre les Terminids évolue quotidiennement. À chaque fois que vous vous connectez, un nouveau combat vous attend et une nouvelle planète est à libérer.

Mon verdict : Ce jeu est parfait pour les groupes d’amis et les joueurs en mode coopératif à la recherche d’une action intense, hilarante et chaotique, ainsi que d’une excellente compatibilité cross-play avec PC. Rassemblez votre escouade et rejoignez la guerre pour la Super Terre ; votre contribution influence réellement l’histoire du jeu à l’échelle de la galaxie. Faites votre part !

4. Horizon : Forbidden West [Idéal pour un monde ouvert post-apocalyptique aux graphismes époustouflants]

Notre note 2 099 Unités vendues Plus de 8,4 millions (en avril 2023) Type de jeu RPG d'action Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Année de sortie 2022 Développeur Guerrilla Games Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~ 65 heures

Sur le plan purement visuel, Horizon : Forbidden West est une véritable vitrine époustouflante pour la PS5, emmenant Aloy dans un nouveau monde gigantesque, encore plus magnifique que le premier.

Le spectacle grandiose de ces États-Unis post-apocalyptiques envahis par les machines est unique en son genre. Je me souviens être resté les yeux rivés sur les ruines de San Francisco pendant cinq bonnes minutes lors de ma première visite ; les graphismes sont véritablement époustouflants sur la PS5.

Pourquoi nous l’avons choisi Guerrilla Games et Sony Interactive Entertainment n’ont manifestement pas lésiné sur les moyens pour faire de ce jeu un véritable spectacle de nouvelle génération. Le gameplay de base, qui consiste à se faufiler, à poser des pièges et à utiliser les flèches et la lance d’Aloy pour combattre des dinosaures-robots gigantesques, est également totalement addictif.

Ce titre figure sans conteste parmi les jeux en monde ouvert les mieux conçus sur PS5, grâce à son scénario captivant et à ses combats stratégiques exigeants. Si vous avez adoré le premier opus, cette suite reprend tout ce que vous avez apprécié et le rend encore plus grandiose, plus dangereux et bien plus gratifiant à explorer.

Mon verdict : cette aventure devrait être votre choix incontournable si vous êtes un joueur solo passionné par les mondes immenses et les mécanismes de combat profondément gratifiants, sans parler des graphismes de très haut niveau qui tirent pleinement parti de l’impressionnante technologie visuelle de dernière génération de la PS5.

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5. Black Myth : Wukong [Le meilleur RPG de type « soulslike » inspiré de la mythologie chinoise]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 25 millions (en janvier 2025) Type de jeu Jeu de rôle d’action (de type « Soulslike ») Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur Game Science Éditeur Game Science Durée moyenne de jeu ~ 50 heures

Malgré sa défaite controversée face à Astrobot lors de l'élection du Jeu de l'année 2024, Black Myth : Wukong s'impose fièrement comme l'un des jeux solo les plus appréciés de ces dernières années.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est également présenté comme le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de tous les temps, avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés en seulement trois jours. L'engouement autour de ce titre a commencé avec une bande-annonce époustouflante qui promettait une adaptation magnifique et exigeante de l'épopée « Le Voyage en Occident ».

Pourquoi nous l’avons choisi Ce RPG d’action reprend les combats exigeants caractéristiques du genre « soulslike » et les enveloppe dans un univers visuel époustouflant inspiré de la mythologie chinoise. Vous incarnez le célèbre Sun Wukong (oui, ce Roi Singe qui a inspiré le personnage de Goku), et vous devez maîtriser plusieurs postures ainsi que de puissantes transformations pour affronter des boss mythologiques colossaux.

Je pense que ce titre mérite amplement de figurer parmi les meilleurs jeux de type « soulslike » grâce à sa riche tradition culturelle et à la conception époustouflante de ses créatures. Chaque combat s’apparente à un affrontement cinématographique inoubliable, et j’ai été complètement époustouflé par le niveau de fidélité graphique et la complexité des combats contre les boss.

Chaque ennemi donne l’impression d’avoir été arraché tout droit d’une peinture classique ou d’un manuscrit ancien. C’est une réussite spectaculaire qui consolide sa place au panthéon des jeux d’action exigeants. Les développeurs de Game Science méritent vraiment toutes nos félicitations pour avoir livré une aventure aussi aboutie et visuellement saisissante.

Mon verdict : si vous pensez apprécier un jeu de type « soulslike » davantage axé sur l’histoire tout en conservant la difficulté élevée caractéristique du genre, vous êtes pratiquement assuré d’adorer celui-ci sur votre PS5.

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6. Final Fantasy XVI [Idéal pour une fantasy sombre et cinématographique avec des combats spectaculaires et rythmés]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 3,5 millions (en mars 2025) Type de jeu RPG d'action Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now Année de sortie 2023 Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu ~ 59 heures

Final Fantasy XVI a complètement réécrit les règles de la série en abandonnant le combat traditionnel au tour par tour au profit d’une action en temps réel pure et palpitante. Vous incarnez Clive Rosfield, un homme rongé par la soif de vengeance dans un univers de fantasy sombre appelé Valisthea.

Ce jeu n’hésite pas à adopter un ton sombre et adulte, abordant des thèmes lourds tels que la guerre, la politique et le destin avec une qualité cinématographique époustouflante. Les combats au rythme effréné rappellent davantage Devil May Cry qu’une aventure classique de Final Fantasy, un changement que j’ai personnellement apprécié.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce qui m’a vraiment marqué dans ce jeu, ce sont les combats d’Eikons : des affrontements entre monstres géants qui relèvent du pur cinéma. Les développeurs nous ont en quelque sorte offert un film d’animation interactif dans lequel des dieux colossaux se livrent à des combats acharnés, et où l’on peut soit les regarder, soit se joindre à eux.

Au-delà de ces combats de monstres spectaculaires, ce jeu s’est vendu à des millions d’exemplaires grâce à l’ampleur même de ses mécanismes de combat. Clive peut accéder aux pouvoirs incroyables des Eikons, comme la glace de Shiva ou le vent de Garuda, et les alterner en plein combat pour réaliser des combos véritablement dévastateurs.

Si vous pouvez vous le procurer sur le PlayStation Store, préparez-vous à des dizaines d’heures d’une histoire riche en rebondissements et en émotions. Les intrigues politiques et le doublage phénoménal le placent nettement au-dessus de presque tous les autres titres disponibles sur cette console. Rien que pour son ambition cinématographique et ses graphismes époustouflants, je pense qu’il s’agit d’un RPG PS5 absolument incontournable que vous devriez vous procurer sans plus attendre.

Mon verdict : Final Fantasy XVI démontre une fois de plus que Square Enix est enfin prêt à expérimenter avec la formule classique de Final Fantasy, et j’adhère à 100 % à cette démarche. Vous apprécierez cette réinterprétation moderne de cette série emblématique si vous recherchez un récit de fantasy sombre et plus mature, accompagné de combats intenses et rythmés.

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7. Ratchet & Clank : Rift Apart [Idéal pour ses déplacements et ses combats extrêmement soignés]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 3,9 millions (en juin 2023) Type de jeu Jeu de plateforme, jeu de tir Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2021 Développeur Insomniac Games Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~ 15 heures

Ratchet & Clank : Rift Apart est un autre titre PlayStation de premier plan et sans doute le jeu PS5 de nouvelle génération qui définit le mieux sa génération. Insomniac Games a transformé le SSD ultra-rapide de la console en un mécanisme de jeu central, qui vous permet de passer instantanément d’une dimension à l’autre.

Ces sauts entre les failles dimensionnelles constituent une nouvelle façon exaltante de parcourir les niveaux et d’échapper à des hordes d’ennemis. L’ensemble du jeu donne l’impression de jouer à un film Pixar, et les graphismes sont si lumineux et nets qu’ils ressortent véritablement lorsqu’ils sont associés à un écran de jeu de haute qualité, comme un moniteur de jeu 4K haute résolution ASUS ROG Swift 32 pouces ou un écran ultra-large LG 45GR65DC-B UltraGear 45”.

Pourquoi nous l'avons choisi ​​La grande variété de gadgets et d’armes est l’une des caractéristiques les plus marquantes de ce jeu ; vous pouvez geler vos ennemis avec le « Cold Snap » ou faire apparaître des plantes douées de raison grâce au « Topiary Sprinkler ». Ici, collectionner et améliorer toutes les armes insolites que vous rencontrez est une expérience très agréable en soi.

​L’histoire met en scène Rivet, une nouvelle héroïne Lombax venue d’une autre dimension, qui est rapidement devenue l’une de mes préférées. Cela tient principalement au fait que sa relation avec l’adorable robot de poche, Kit, apporte une touche de tendresse supplémentaire à un récit déjà plein de charme.

Il s’agit d’une aventure fantastique que tout possesseur de PlayStation devrait vivre, notamment grâce au retour haptique de la manette DualSense qui rend chaque tir de votre arsenal démesuré unique, qu’il s’agisse de la légère vibration d’un pistolet basique ou du grondement puissant d’un lance-roquettes.

Mon verdict : Ratchet & Clank : Rift Apart regorge de personnages attachants et d’armes extravagantes et inventives, de quoi séduire sans peine les familles et les joueurs solo à la recherche d’une aventure époustouflante et visuellement riche, qui met véritablement en valeur la vitesse de chargement incroyable de la PS5.

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8. Astro Bot [Idéal pour ses mécanismes de plateforme innovants]

Notre note 2 099 Unités vendues Plus de 2,3 millions (en mars 2025) Type de jeu Jeu de plateforme en 3D Plateformes PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur Team Asobi Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~ 16 heures

Astrobot est une expérience tactile géniale, récompensée par le prix GOTY, sur PS5. Si vous vous souvenez de cette sensation grisante d’être totalement captivé par une nouvelle console, c’est précisément cette sensation que Team Asobi a réussi à capturer et à transposer sur votre écran lorsque vous jouez à ce jeu pour la première fois.

Le petit robot héros se lance dans une gigantesque mission de sauvetage intergalactique, filant à toute allure à travers 80 niveaux uniques répartis dans six immenses galaxies. Honnêtement, la conception imaginative de chaque monde est tout simplement dingue. Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire tout au long du jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Tout comme dans Ratchet & Clank : Rift Apart, les sensations haptiques sont tout à fait exceptionnelles dans Astrobot. Chaque vibration, chaque pression adaptative sur la gâchette et chaque inclinaison vous donneront l’impression de faire partie intégrante de l’univers d’Astro. Vous sentirez la résistance lorsque vous escaladerez un ressort géant ou le crissement de la neige sous vos pieds.

C’est un terrain de jeu interactif et joyeux, regorgeant de clins d’œil destinés aux fans qui célèbrent deux décennies de jeux PlayStation. Découvrir des apparitions robotiques de Kratos ou d’Aloy cachées dans le décor est un plaisir constant. Grâce à sa réalisation irréprochable, à son charme infini et à son hommage au genre du jeu de plateforme, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de plateforme sur PS5.

Mon verdict : Astrobot devrait figurer parmi les 10 jeux incontournables pour tout possesseur de PS5, quel que soit son âge, car il a été spécialement conçu pour offrir un divertissement léger et décontracté. Si vous recherchez une aventure originale, pas trop exigeante, mais qui ne cesse de vous surprendre par la qualité de la conception de ses niveaux, c'est VOTRE jeu.

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9. Stellar Blade [Le meilleur pour un design de personnages exceptionnel et une action intense]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 3 millions (en juin 2025) Type de jeu Action-aventure Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur Shift Up Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu environ 39 heures

Stellar Blade est une expérience de science-fiction absolument magnifique sur PS5, avec en prime des personnages parmi les plus osés, mais aussi parmi les mieux conçus. L’engouement pour ce jeu a été immense, car la démo était incroyable, d’autant plus lorsqu’il est enfin sorti sur PC.

Vous incarnez Eve, membre de la 7e escouade aéroportée envoyée depuis l’orbite pour reprendre le contrôle d’une Terre dévastée aux mains des terrifiants et monstrueux Naytiba. Le monde post-apocalyptique et à moitié en ruines de Xion est visuellement phénoménal, vous offrant une toile de fond mélancolique idéale pour des combats à l’épée véritablement intenses et fulgurants.

Pourquoi nous l’avons choisi ​Les esquives et les parades dans Stellar Blade sont géniales, mais ce qui est encore plus satisfaisant, c’est d’enchaîner les « B-Skills » d’Eve. Il s’agit de vos coups de grâce puissants et stylisés qui font de chaque affrontement une danse brillante, du moins lorsqu’ils sont utilisés correctement.

​Mis à part le recours massif au fan service qui a fait froncer les sourcils à certains critiques de jeux vidéo, le système de combat de ce titre est l’un de ses principaux atouts, s’inspirant largement des jeux d’action palpitants issus du Japon et de la Corée.

​Shift Up a créé ici quelque chose de vraiment spécial. Le flux constant de combats difficiles contre des ennemis, combiné à l’exploration et à une intrigue mystérieuse véritablement captivante, vous tient en haleine.

C’est un ancien titre exclusif spectaculaire qui, grâce à sa qualité cinématographique exceptionnelle et à ses combats à l’épée très réactifs, s’impose sans conteste comme l’un des meilleurs jeux de type « hack-and-slash », non seulement sur PS5, mais aussi sur PC, où il a récemment été porté.

Mon avis : Vous devriez l'acheter si vous êtes passionné par les personnages élégants, les combats d'action exigeants et les graphismes époustouflants qui rappellent les jeux d'action haut de gamme mettant en scène des personnages.

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10. Final Fantasy VII Rebirth [Idéal pour ses personnages emblématiques et ses mécanismes de combat captivants]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 2 millions (en avril 2024) Type de jeu RPG d'action Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2024 Développeur Square Enix Éditeur Square Enix Durée moyenne de jeu ~ 91 heures

Lorsque Cloud et son équipe ont enfin quitté Midgar à toute vitesse dans Final Fantasy VII : Rebirth, les développeurs vous ont offert le monde entier.

C’était le jeu que bon nombre d’entre nous, fans de Final Fantasy, attendions depuis toujours, et l’ampleur de cet environnement ouvert est tout simplement époustouflante. Nous pouvons enfin chevaucher des chocobos à travers de magnifiques prairies, explorer de minuscules criques cachées et ressentir véritablement l’ampleur du deuxième acte de l’original.

J'ai perdu la notion du temps en jouant à Chocobo Racing, aux mini-jeux de piano et aux différents défis de combat. Croyez-moi, ils sont vraiment addictifs.

Pourquoi nous l’avons choisi Les combats de ce jeu sont tout aussi captivants que dans les titres précédents, mais c’est le système de groupe élargi qui le rend vraiment spectaculaire. Les nouvelles « capacités de synergie », qui permettent à deux personnages de s’associer pour lancer une attaque puissante et cinématographique, ajoutent une dimension fantastique tant sur le plan stratégique que visuel.

On a l’impression qu’une grande séquence de combat d’anime spectaculaire se déroule en permanence sous vos yeux. Apprendre à synchroniser parfaitement ces mouvements face à un ennemi colossal procure une immense satisfaction.

Tout comme d’autres titres emblématiques de la série Final Fantasy d’antan, celui-ci fait preuve d’une ambition incroyable, propose des quêtes secondaires inoubliables et recèle un cœur émotionnel puissant. C’est un mélange parfait de nostalgie et d’innovation, qui prouve pourquoi les jeux Final Fantasy figurent toujours parmi les meilleurs JRPG disponibles aujourd’hui.

Mon verdict : les joueurs à la recherche d’une ampleur grandiose, de relations profondes entre les personnages et de combats complexes de type RPG d’action devraient se le procurer sans tarder. Cela vaut tout particulièrement si vous êtes un fan de longue date de Final Fantasy, car je suis certain que vous serez époustouflé par cette réinterprétation époustouflante et détaillée d’un voyage classique.

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11. Demon’s Souls [Idéal pour la difficulté et l’atmosphère caractéristiques du genre « soulslike »]

Notre note 2 099 Unités vendues Plus de 1,8 million (en février 2022) Type de jeu Jeu de rôle d’action de type « Soulslike » Plateformes PlayStation 5 Année de sortie 2020 Développeur Bluepoint Games Éditeur Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~ 32 heures

Préparez-vous à découvrir les superbes graphismes en 4K de Boletaria, car ce remake du titre « soulslike » original est tout simplement magnifique.

Fidèle au genre , le combat exige une patience et une précision extrêmes ; oubliez donc de marteler les boutons. Vous devrez analyser les schémas d’attaque de vos ennemis, gérer votre endurance à la perfection et vous investir pleinement dans chaque coup d’arme. Si vous vous précipitez, vous mourrez rapidement, mais c’est en tirant les leçons de ces échecs spectaculaires que vous éprouverez une profonde satisfaction.

Pourquoi nous l’avons choisi ​Demon’s Souls a connu un succès immédiat dès sa sortie sur console, vous plongeant dans un univers médiéval fantastique sombre, inquiétant et qui ne cesse de chercher à vous tuer. L'expérience « soulslike » dans toute sa splendeur, en somme. L'atmosphère est dense et donne l'impression que chaque pas que vous faites représente un véritable risque, et c'est exactement le but recherché.

Inutile de préciser qu’il s’agit d’un jeu exigeant qui privilégie la planification et la stratégie plutôt que la force brute, alors que vous vous aventurez à travers cinq mondes distincts.

Quiconque osera s’y essayer devra sans aucun doute se préparer à une courbe d’apprentissage abrupte, mais je peux vous assurer, en tant qu’amateur de jeux de type « soulslike » moi-même, que la satisfaction que l’on ressent en venant à bout des boss les plus redoutables après d’innombrables tentatives vaut à elle seule le détour.

Mon verdict : Le Demon’s Souls original n’était peut-être pas le titre le plus vendu du genre, mais ce remake a permis à une toute nouvelle génération de découvrir son design brillant. Si vous recherchez un défi et appréciez une conception de niveaux de premier ordre ainsi que des graphismes envoûtants, vous vous devez de découvrir cet univers de fantasy sombre.

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12. Forza Horizon 5 [Le meilleur jeu de course arcade en monde ouvert]

Notre note 2 099 Exemplaires vendus Plus de 9,5 millions (en juillet 2025) Type de jeu Course, monde ouvert Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Jeux de cour de récréation Éditeur Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu ~ 42 heures

Forza Horizon 5 vous plonge directement dans l’une des plus belles représentations du Mexique jamais créées dans un jeu vidéo. Vous pouvez foncer à travers des ruines antiques, filer à toute allure à travers des déserts poussiéreux et sentir les embruns de l’océan lorsque vous dérapez sur une plage de sable.

C’est le jeu de course arcade par excellence, où vous pouvez vous amuser à votre rythme et disputer autant de courses que vous le souhaitez. Vous disposez également de centaines de voitures à collectionner et à personnaliser jusqu’à ce qu’elles ressemblent à des chefs-d’œuvre de street art aux couleurs fluo ou à des bolides de course ultra-optimisés.

Vous ne serez jamais à court d’activités ici. Essayez-le si vous souhaitez établir un nouveau record mondial de vitesse ou participer à des événements « Forza Link » déjantés avec d’autres joueurs.

Pourquoi nous l’avons choisi Comme vous l’avez sans doute déjà compris, Forza Horizon 5 n’est pas un simulateur de course « sérieux » au sens strict, à l’instar d’Assetto Corsa ou d’iRacing, et c’est précisément là que réside tout son charme. Il s’adresse principalement aux joueurs occasionnels, vous permettant de faire la course contre des trains, des avions de chasse et même d’énormes montgolfières. La grande variété de défis et d’environnements vous divertira pendant des mois et des mois.

Même si ce jeu de course épique n’est techniquement pas une exclusivité PS5, il place la barre si haut en matière de conception de cartes et de liberté en monde ouvert qu’il mérite, de par sa qualité exceptionnelle, une place parmi les meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5.

Mon avis : Forza Horizon 5 est LE jeu incontournable pour les amateurs de course, qu’ils soient occasionnels ou passionnés, qui recherchent un vaste monde ouvert où piloter, une gamme de voitures impressionnante et des courses arcade sans répit. Jouez-y sur PS5, Xbox ou PC de jeu ; peu importe, car ce jeu offre une expérience absolument fluide et agréable, quelle que soit la plateforme utilisée.

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Les jeux les plus vendus de tous les temps sur les plateformes PlayStation

J'ai rassemblé ici les plus grands succès commerciaux, de la PlayStation 1 originale jusqu'à la PlayStation 5, pour vous proposer une liste légendaire de véritables pépites du jeu vidéo.

Ces titans en tête des classements ont marqué des générations entières de consoles et donné naissance aux immenses communautés de joueurs passionnés que nous connaissons aujourd’hui.

Nom du jeu Année de sortie Éditeur Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Minecraft 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty : Modern Warfare 2019 Activision Spider-Man de Marvel 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty : Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto : San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty : Black Ops : Cold War 2020 Activision Call of Duty : Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto : Vice City 2002 Rockstar Games

Je pense que la liste ci-dessus illustre bien la manière dont la marque PlayStation dans son ensemble a façonné la culture vidéoludique moderne. Depuis la PS1 originale, cette plateforme n’a cessé d’incarner la qualité et l’innovation, et constitue depuis des décennies le support idéal pour découvrir un large éventail de jeux d’excellente qualité, comme on peut le voir ci-dessus.

En réalité, PlayStation a contribué à démocratiser le jeu vidéo haute fidélité, a favorisé l’essor du jeu en ligne à grande échelle et a ancré dans les mentalités l’attente actuelle de superproductions exclusives aux consoles et axées sur l’histoire, influençant ainsi toutes les grandes tendances du jeu vidéo observées ces dernières années.

Mon verdict global

Pour les joueurs qui ne découvrent la PS5 que maintenant, le défi consiste à déterminer quelle perle moderne de la gamme actuelle des meilleures ventes essayer en premier.

En tenant compte de vos préférences personnelles, voici quelques-uns des meilleurs points de départ parmi les best-sellers actuels de la PS5 que je vous recommande d’essayer dès que possible :

Pour les amateurs d'action cinématographique → God of War Ragnarök . Ce jeu vous plonge dans une saga nordique spectaculaire, avec une fidélité visuelle exceptionnelle et une histoire familiale profondément émouvante.

Ce jeu vous plonge dans une saga nordique spectaculaire, avec une fidélité visuelle exceptionnelle et une histoire familiale profondément émouvante. Pour les passionnés de multijoueur → Helldivers 2. L’un des jeux TPS les plus en vogue du moment, proposant un gameplay coopératif à haut risque et une rejouabilité infinie entre amis.

L’un des jeux TPS les plus en vogue du moment, proposant un gameplay coopératif à haut risque et une rejouabilité infinie entre amis. Pour les passionnés de RPG classiques → Final Fantasy VII Rebirth. Ce titre propose une expérience JRPG moderne et riche, s’appuyant sur un univers emblématique, avec des combats fluides et un développement approfondi des personnages.

Ce titre propose une expérience JRPG moderne et riche, s’appuyant sur un univers emblématique, avec des combats fluides et un développement approfondi des personnages. Pour les fans du genre super-héros et de l’univers Marvel → Spider-Man de Marvel . Vivez des sensations fortes en vous balançant au fil dans un New York magnifiquement mis en scène, avec des combats de super-héros stylisés et rythmés, ainsi que des déplacements très satisfaisants.

Vivez des sensations fortes en vous balançant au fil dans un New York magnifiquement mis en scène, avec des combats de super-héros stylisés et rythmés, ainsi que des déplacements très satisfaisants. Pour ceux qui recherchent un défi de type « soulslike » → Demon’s Souls. Ce titre est à l’origine du genre « soulslike » ; il propose un univers médiéval à l’atmosphère riche et une difficulté redoutable pour les joueurs expérimentés.

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