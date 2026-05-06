Les jeux les plus attendus de 2026 : les titres à ne pas manquer

En ce qui concerne les jeux les plus attendus de 2026, chacun a ses propres priorités. Certains attendent peut-être des sorties majeures comme Grand Theft Auto VI, d’autres espèrent découvrir de nouveaux titres, tandis qu’il y a aussi toute une foule qui attend des remasters. Quoi qu’il en soit, 2026 s’annonce comme une excellente année pour les joueurs.

Je suis sûr que vous avez vos propres titres à ne pas manquer pour l’année à venir, mais se concentrer sur quelques titres seulement peut vous donner une vision trop étroite. Pour vous aider à rester au courant de l’actualité du monde du jeu vidéo, j’ai préparé une liste de 25 jeux à surveiller de près.

Nos coups de cœur parmi les jeux à paraître en 2026

Il y a certes de nombreux jeux qui sortiront l’année prochaine, mais ces titres sont particulièrement attendus :

1 Grand Theft Auto VI 2026 Ce jeu de type « sandbox » en monde ouvert sur le thème du crime se fait attendre depuis très longtemps, et sa sortie a même été repoussée au mois de novembre. Peut-être que cette année sera la bonne ? Buy now 2 Resident Evil: Requiem 2026 Le retour de Capcom à ses racines du survival horror lui a bien réussi, et ce retour à Raccoon City permet à ce titre de se démarquer d'emblée. Buy now 3 Pragmata 2026 Il s'agit d'une nouvelle propriété intellectuelle de Capcom dans laquelle vous incarnez un enquêteur qui explore une station lunaire abandonnée en compagnie d'un Android. Buy now

Ce ne sont pas les seuls grands jeux à ne pas manquer, alors poursuivez votre lecture.

Les 25 jeux les plus attendus de 2026

Cette liste est loin d’être exhaustive ; après tout, une multitude de jeux sortiront en 2026. Nous vous présentons toutefois ici 25 jeux qui ont véritablement fait parler d’eux et qui comptent parmi les plus attendus.

Et maintenant, passons à la liste. Combien de ces jeux suivez-vous personnellement ?

1. Grand Theft Auto VI [Un jeu de monde ouvert de nouvelle génération sur le thème du crime]

Date de sortie annoncée 19 novembre 2026 Plateformes confirmées PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur Rockstar Games

Sans surprise, Grand Theft Auto VI arrive en tête des jeux les plus attendus de 2026. Après l’énorme succès de Grand Theft Auto V, il était tout à fait naturel que les fans en redemandent.

Pourquoi nous l'avons choisi Quand on parle de « simulation de crime en monde ouvert », GTA est sans doute le premier jeu qui vient à l’esprit, et même si le VI a la lourde tâche de succéder à son prédécesseur, rares sont ceux qui nieront l’engouement qui s’est déjà créé autour de lui.

Ce nouvel opus de la série épique met en scène les frasques du couple de criminels Jason Duval et Lucia Caminos sous le soleil de Leonida et promet d’être plus grandiose, plus audacieux et plus effronté que tous ses prédécesseurs, qui étaient déjà tous des jeux en monde ouvert particulièrement intenses.

Certes, Grand Theft Auto VI a connu de nombreux contretemps concernant sa date de sortie (2026, c'est sûr, n'est-ce pas ?), mais cela n'a en rien entamé l'enthousiasme des fans ; au contraire, cela n'a fait qu'attiser leur passion et les a laissés dans l'attente impatiente de la moindre nouvelle. Espérons que cet engouement portera ses fruits et que nous aurons droit à un nouveau GTA du même calibre que Vice City.

Mon verdict : même si j’adopte personnellement une attitude attentiste concernant Grand Theft Auto VI, je suis très confiant quant à la capacité de Rockstar à proposer un produit abouti et, surtout, divertissant.

2. Resident Evil : Requiem [Une nouvelle approche de la caméra dans Resident Evil]

Date de sortie annoncée 27 février 2026 Plateformes confirmées PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Créateur Capcom

Après les grands succès que furent Resident Evil 7 et Resident Evil Village, la série connaît actuellement une sorte de renaissance en revenant à ses racines du survival horror. Ne vous méprenez pas : j’ai adoré le mode coopératif des 5 et 6, mais ils laissaient clairement à désirer en matière de survival horror. Heureusement, Requiem s’inscrit dans cette lignée.

Dans ce prochain jeu de survival horror, vous incarnez Grace Ashcroft, analyste du FBI, alors qu’elle retourne à Raccoon City. Mais cette fois-ci, vous serez contraint d’adopter une approche différente, car Grace n’est ni Jill, ni Chris, ni Ethan. Selon les mots du réalisateur Koshi Nakanishi (qui a réalisé le 7), Requiem oscillera sauvagement entre les extrêmes de l’horreur tendue et de la victoire cathartique.

Pourquoi nous l’avons choisi On ne se trompe généralement pas avec Resident Evil. Bien qu’ils ne soient certainement pas tous égaux, chaque jeu Resident Evil regorge de surprises horrifiques et d’action dynamique, et Resident Evil Requiem apportera une nouvelle touche à tout cela.

Ce qui est particulièrement remarquable dans Resident Evil Requiem, c’est l’ajout de l’alternance de perspectives. Alors que les jeux précédents vous confinaient soit à la première, soit à la troisième personne, Requiem vous permettra de passer de l’une à l’autre à la volée, chacune offrant une expérience totalement différente qui ne manquera pas de marquer les joueurs.

Mon verdict : le changement de rythme et de perspective de Resident Evil Requiem le distingue d’ores et déjà de ses prédécesseurs. Amateurs d’horreur, celui-ci devrait absolument figurer sur votre liste de jeux à suivre.

3. Pragmata [Une nouvelle franchise de science-fiction de Capcom]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Créateur(s) Capcom

Vient ensuite Pragmata, qui est (de manière assez surprenante) une nouvelle propriété intellectuelle de Capcom. Si vous êtes comme moi, vous en avez sans doute assez de voir sans cesse des remakes, des remasters et des suites, c’est pourquoi des titres comme Pragmata se démarquent.

Dans ce jeu d’action-aventure de science-fiction, vous incarnez Hugh Williams, un homme enquêtant sur une station lunaire apparemment abandonnée. Très vite, une catastrophe survient, et il est sauvé par une Android nommée Diana. Ensemble, ils devront explorer la station et trouver un moyen de retourner sur Terre. Un commentaire sur YouTube l’a qualifié de « Dad Space » et, oui, c’est assez juste.

Pourquoi nous l'avons choisi Ne vous méprenez pas : les remakes, c’est bien, mais ce sont les nouvelles franchises qui ouvrent la voie, et c’est formidable que Capcom, un éditeur de jeux triple A, tente quelque chose de nouveau.

Pragmata cherche à se démarquer de ses concurrents grâce à son système de piratage unique. Alors que Hugh disposera d’une panoplie d’outils et d’armes pour neutraliser les robots déchaînés de la station, vous devrez utiliser Diana pour les pirater. Vous devrez donc non seulement faire preuve de réflexes rapides, mais aussi vous montrer vif et décisif pour résoudre des énigmes de piratage en plein cœur du combat.

Mon verdict : je suis optimiste quant à Pragmata. À en juger par les bandes-annonces et les vidéos de gameplay, le jeu est très réussi tant sur le plan visuel que sur celui du gameplay, et le combat d’action hybride semble prometteur.

4. Fable [Nouveau départ de la série]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, Xbox Series X/S Développeur(s) Playground Games, Xbox Game Studios

En parlant de remakes, Fable devrait connaître le sien en 2026. Après un passé long et mouvementé, marqué par la fermeture de Lionhead Studios et le passage du projet de studio en studio, il semble que le projet voie enfin le jour.

Comme il s’agit d’un reboot de la série, Fable plongera les joueurs dans une aventure grandiose au cœur d’un univers digne d’un conte de fées. Du moins, c’est ce qui est prévu sur le papier ; je me base simplement sur le fait qu’ils ont qualifié ce projet de « reboot ». La barre est placée très haut, d’autant plus que le Fable original était un jeu de fantasy particulièrement remarquable.

Pourquoi nous l’avons choisi Honnêtement, je suis simplement ravi qu’un nouveau jeu Fable voie le jour. Je pensais que The Journey marquerait la fin de la série.

Fable se distingue de ses concurrents par son humour pince-sans-rire, ses choix aux conséquences réelles et son irrévérence envers son propre genre. Souvent, ces éléments se perdent dans la traduction lors des remakes ; j’espère donc sincèrement que ce reboot parviendra à recréer cette atmosphère caractéristique.

Mon verdict : un nouvel opus de Fable, c’est une bonne chose, et je suis prudemment optimiste quant à la capacité de ce reboot à recréer la magie de l’original.

5. Wolverine de Marvel [Un jeu destiné à un public adulte mettant en scène un personnage très apprécié]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PlayStation 5 Développeur(s) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Wolverine est depuis longtemps réputé pour être le meilleur dans son domaine, et dans ce cas précis, son domaine consiste à tenir le rôle principal dans des jeux de super-héros destinés à un public adulte, comme le prochain Wolverine de Marvel.

Ce jeu d’action-RPG au style brut vous met dans la combinaison jaune de Logan, un personnage qui n’a plus besoin d’être présenté à ce stade. Bien que nous ne sachions pas grand-chose de l’histoire pour l’instant, ce que nous en savons est extrêmement génial et très prometteur : tailler en pièces les méchants de manière spectaculairement sanglante, courir et bondir sur les toits, et probablement se soûler dans les bars.

Pourquoi nous l’avons choisi Même si vous n’êtes pas fan des jeux de super-héros, Wolverine de Marvel vous donne l’impression de jouer dans un film d’action. Il y aura apparemment de nombreux clins d’œil à l’univers des X-Men et à l’histoire personnelle de Logan, ce qui ne manquera pas de ravir les fans du personnage.

Je tiens également à souligner que Wolverine de Marvel bénéficie du soutien de développeurs de renom, à savoir Insomniac Entertainment, le studio à l’origine de la série Spider-Man de Marvel. Vous pouvez donc être certain que l’œuvre originale sera traitée avec soin et respect, et que Wolverine constituera un ajout de premier ordre à votre collection.

Mon verdict : Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Wolverine de Marvel un succès : un excellent développeur fort d’une longue expérience dans les jeux de super-héros, un personnage puissant et captivant, ainsi qu’une approche plus mature que d’habitude du genre des super-héros.

6. Saros [Élargir l’univers de Returnal]

Date de sortie annoncée 20 mars 2026 Plateformes confirmées PlayStation 5 Développeur(s) Housemarque, Sony Interactive Entertainment

Returnal était un jeu plutôt excellent dans l’ensemble, mais Saros, sa suite spirituelle prévue pour 2026, semble bien partie pour surpasser le précédent succès de Housemarque. À en croire tous les témoignages, cela semble tout à fait possible.

Pourquoi nous l’avons choisi Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’arrivée de sang neuf dans l’industrie du jeu vidéo moderne est une chose formidable. Bien que Saros ne soit pas tout à fait une nouveauté, il reste tout de même assez original, et je soutiens pleinement sa volonté de tracer une nouvelle voie.

En termes de gameplay, Saros est proche de Returnal. Son gameplay de base est certes simple, mais il est enrichi non seulement par des séquences d’action cinématiques, mais aussi par la manière dont Housemarque parvient à repousser les limites du concept « d’ennemis qui vous tirent dessus ». Le fait que l’exécution soit incroyablement précise y contribue également, offrant une expérience de jeu de tir d’action qui ne manquera pas de vous satisfaire.

Cette fois-ci, vous incarnez Arjun Devraj, un agent d’application de la loi soltari en quête de réponses sur la planète Carcosa, capable de changer de forme, qui semble d’ailleurs fortement inspirée d’Arrakis. Comme mentionné, il s’agit d’un successeur spirituel ; Arjun peut donc acquérir de puissantes améliorations permanentes et des méta-ressources qui, espérons-le, vous permettront d’en découvrir davantage sur l’histoire lors de votre prochaine partie.

Mon verdict : Saros s’annonce comme un concurrent de taille dans le genre des jeux de tir d’action, et son statut de successeur spirituel signifie que vous pourrez l’apprécier même si vous n’avez jamais joué à Returnal.

7. Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection [La nouvelle aventure de la série dérivée]

Date de sortie annoncée 13 mars 2026 Plateformes confirmées PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur(s) Capcom

Je vais être honnête : je ne pensais pas que Monster Hunter Stories allait connaître un tel succès. Et pourtant, ce fut le cas, et ce succès a été tel que nous attendons désormais le troisième volet de la série, dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine.

Pourquoi nous l’avons choisi Comme pour les remakes et les reboots, je suis ravi que Capcom n’ait pas peur d’expérimenter avec un titre déjà bien établi.

Contrairement aux jeux principaux de la série Monster Hunter, où vous transpercez des animaux sauvages rares et exotiques pour les transformer en chapeaux, les spin-offs sont des JRPG axés sur l’histoire et où l’on chevauche des monstres. Si cela vous semble plus léger et plus doux, c’est bien le cas, et les univers colorés, les liens émotionnels avec les monstres ainsi que les combats tactiques au tour par tour offrent une expérience nettement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Pour une analyse plus approfondie de la manière dont cet opus s’appuie sur ces atouts, consultez cette critique de Monster Hunter Stories 3

Dans ce titre, vous serez témoin des ravages causés par l’Invasion de cristal (Zoh Shia ?), une catastrophe qui touche les royaumes rivaux d’Azuria et de Vermeil. Comme il s’agit d’un JRPG traditionnel, je suis sûr que vous pourrez deviner le déroulement de l’histoire, mais cela n’enlèvera sans doute rien à la qualité de la narration, des graphismes et de l’ambiance générale proposée par Capcom.

Mon verdict : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection est la nouvelle évolution de la formidable série dérivée de Capcom, et ravira à coup sûr aussi bien les fans de Monster Hunter que les amateurs de JRPG.

8. Forza Horizon 6 [Jeu de course nouvelle génération]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5 (date de sortie à confirmer), Xbox Series X/S Développeur(s) Playground Games, Xbox Game Studios

Lorsqu’on évoque les meilleurs jeux de course, la série Forza vient immédiatement à l’esprit. On comprend aisément pourquoi, avec ses graphismes époustouflants et sa physique de conduite très réaliste. Cela dit, l’annonce de Forza Horizon 6 ne vous a sans doute pas du tout surpris, même s’il a fallu un certain temps pour qu’elle soit confirmée.

Cette fois-ci, vous courrez au Japon et dans ses environs, avec des lieux tels que le mont Fuji, Hokkaido et Tokyo déjà confirmés pour le jeu. Bien qu’il ne s’agisse pas de reproductions à l’échelle 1:1 des lieux réels, ceux-ci ont fait l’objet d’une étude approfondie par l’équipe de Forza Horizon et ont été soigneusement mis en scène pour offrir une ambiance et un rendu authentiquement japonais.

Pourquoi nous l’avons choisi Avec leur physique stylisée, leurs voitures réalistes et leurs conditions météorologiques dynamiques, il est difficile de ne pas recommander n’importe quel jeu de la série Forza Horizon, et le 6e opus sera sans doute encore meilleur à tous les égards.

En matière de course automobile, Forza Horizon est sans égal. Certes, la physique n’est pas la plus précise qui soit, mais on ne peut nier que piloter des voitures, qu’elles soient fictives ou réelles, au cœur de paysages magnifiques est incroyablement amusant, même si vous n’êtes pas un grand amateur de jeux de course.

Mon avis : Forza Horizon 6 offre le même gameplay exceptionnel que les précédents opus de la série Forza, tout en apportant une amélioration notable tant sur le plan graphique que sur celui des mécanismes de jeu.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Enfin disponible sur Switch et Xbox]

Date de sortie annoncée 22 janvier 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 4/5 (déjà disponible), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (à venir) Développeur(s) Square Enix

Bon, techniquement, ce n’est pas vraiment un nouveau jeu, mais je ne saurais trop insister sur l’énorme soupir de soulagement que beaucoup de gens ont poussé lorsque la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade a enfin été confirmée sur Switch 2 et Series X/S. Cela n’a pris qu’une demi-décennie, mais au moins, il est enfin là.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est une réinterprétation du Final Fantasy VII original. C'est donc bien l'histoire de Cloud Strife dans l'univers de Midgar. Mais il ne s'agit pas d'une simple réédition : grâce au moteur plus performant de Remake Intergrade, à ses graphismes améliorés, à ses combats optimisés et à sa narration captivante, même si l'histoire de FF7 a déjà été racontée, elle mérite à 100 % d'être redécouverte.

Pourquoi nous l’avons choisi Final Fantasy VII Remake Intergrade est un JRPG fantastique qui vaut vraiment la peine d’être joué, même si vous avez déjà joué à l’original il y a bien longtemps. Vraiment, je ne saurais trop vous recommander ce jeu.

Enfin, il convient de noter que le remake complet de Final Fantasy VII se décline en trois volets. Remake Intergrade est le premier de la trilogie, Rebirth est le deuxième, et le troisième n’est pas encore sorti. Heureusement, Rebirth est déjà disponible sur Switch 2 et Series X/S ; si vous craignez de passer à côté, vous pouvez donc être rassuré.

Mon verdict : Final Fantasy VII Remake Intergrade est un véritable chef-d’œuvre du JRPG, et si vous n’avez pas encore pu y jouer en raison de restrictions liées à votre console, votre attente touche à sa fin.

10. Subnautica 2 [Survie dans les profondeurs de l'océan]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, Xbox Series X/S Développeur(s) Unknown Worlds Entertainment, Krafton

Subnautica est un véritable mastodonte parmi les jeux vidéo, et si vous n’avez pas encore essayé cet incroyable jeu de science-fiction, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Le gameplay et le principe de base de Subnautica sont simples : vous vous écrasez sur une planète océanique et, armé uniquement d’un fabricateur, vous devrez apprendre à prospérer dans votre nouveau foyer.

Naturellement, Subnautica 2 enrichit tous les aspects du jeu original. Mais le plus important, c’est ceci : Subnautica 2 prend en charge le mode multijoueur pour un maximum de 4 personnes. Cela ne rendra pas pour autant les océans moins effrayants, remarquez, car vous devrez toujours plonger dans les profondeurs obscures pour trouver des matériaux essentiels. Au moins, quelqu’un pourra désormais servir d’appât, j’imagine.

Pourquoi nous l'avons choisi Subnautica est un titre impressionnant dans le genre de la survie, grâce à son concept original et à son exploration franchement terrifiante, et Subnautica 2 semble promettre une expérience encore plus aboutie que le premier opus.

Bien que Subnautica 2 soit très attendu, je me dois de souligner que le développement du jeu est marqué par de nombreuses difficultés, allant des départs de membres de l’équipe aux poursuites judiciaires. Nous n’avons aucune information quant à l’impact que cela pourrait avoir sur la date de sortie effective, mais j’espère sincèrement que ce titre sortira dans les délais prévus et ne souffrira pas de ces conflits internes.

Mon verdict : Subnautica 2 semble prêt à surpasser son prédécesseur tant par son ampleur que par sa profondeur, au sens propre comme au figuré, et ceux qui recherchent une nouvelle approche du genre de la survie devraient garder un œil sur ce titre.

11. Star Wars : Zero Company [Tactiques d’escouade dans l’univers Star Wars]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur(s) Bit Reactor, Electronic Arts

Si vous connaissez bien la saga Star Wars, vous avez sûrement entendu parler de la Guerre des Clones. Et bien qu’il existe déjà de nombreux jeux TPS et RPG de qualité sur ce thème, il a fallu attendre cette année pour obtenir ce que beaucoup d’entre nous attendaient : nous allons enfin découvrir un XCOM dans l’univers de Star Wars, sous la forme de Star Wars : Zero Company.

Pourquoi nous l’avons choisi Non seulement Zero Company part d’un postulat solide, mais la combinaison d’une guerre galactique, d’une franchise très appréciée et d’un genre de jeu parfaitement adapté garantit au titre un départ sur des bases solides.

Zero Company se déroulera entre les événements de L’Attaque des clones et La Revanche des Sith. Vous incarnez Hawks, un ancien officier de la République entièrement personnalisable qui mènera la Zero Company, qui donne son nom au jeu, au combat contre un ennemi inconnu menaçant l’existence même de la galaxie.

Votre groupe de combattants sera composé d’une galerie de personnages riches, allant des mercenaires aux anciens soldats (probablement), qui sont tous également personnalisables et dotés de leurs propres histoires et motivations. Mais en fin de compte, le destin de l’univers repose entre les mains de Hawks, et quels que soient les choix qu’il fera, ceux-ci auront des conséquences considérables.

Mon avis : Les espoirs, encore bien vagues, que nous avions placés dans un jeu tactique Star Wars se sont concrétisés avec *Star Wars : Zero Company*, et celui-ci va sans aucun doute rejoindre ma liste de jeux à suivre.

12. Onimusha: La voie de l’épée [Un retour tant attendu]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur(s) Capcom

Il semble que cette année s'annonce riche en surprises : je ne pensais pas entendre à nouveau parler d'Onimusha, mais la série s'enrichit d'un nouveau titre avec *Onimusha : La Voie de l’épée*, un jeu d'action-aventure à la fois intense et fluide qui se déroule dans une version plus sombre de Kyoto à l'époque d'Edo.

Dans la peau de Miyamoto Musashi, vous devrez explorer le pays et venir à bout de hordes d’épéistes, de démons et d’autres ennemis surnaturels. Ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas d’un jeu de combat dynamique de type « hack-and-slash », mais d’un exercice de maniement de l’épée bien pensé, avec des parades, des bris de garde et des coups mortels à profusion. Ce n’est toutefois pas un jeu de type « Soulslike », alors ne vous inquiétez pas.

Pourquoi nous l’avons choisi S’il y a bien une chose qui m’a vraiment marqué dans les avant-premières et les bandes-annonces de gameplay de La voie de l’épée, c’est le combat. Les combats dans La voie de l’épée semblent extrêmement fluides et élégants, et bien qu’ils laissent clairement place à l’expression de vos compétences, ils ne semblent pas aussi exigeants que ceux de Sekiro.

En outre, Musashi est également équipé d’un gantelet magique, à mi-chemin entre une arme tranchante et un aspirateur, qui absorbe les âmes des ennemis vaincus, chacune d’entre elles faisant office d’une certaine forme de monnaie. Les âmes jaunes vous soignent, les âmes rouges peuvent être dépensées pour des améliorations, et les âmes bleues servent de munitions pour certaines armes.

Mon verdict : D’après ce que nous savons jusqu’à présent sur Onimusha : La Voie de l’épée, il s’agit d’un RPG d’action incroyablement fluide qui impressionne par sa présentation.

13. 007 : Première lueur [Un jeu James Bond par les développeurs de Hitman]

Date de sortie annoncée 27 mars 2026 Plateformes confirmées PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Créateur(s) IO Interactive

James Bond n’a pas toujours été un super espion charmant et séduisant. Comme tout professionnel accompli, il a dû apprendre et mûrir au cours de ses années de formation, et c’est là qu’intervient 007 : Première lueur.

Dans cette histoire originale, vous incarnez James Bond, qui n’est pas encore 007. Pas encore. Pour obtenir son permis de tuer, il devra traquer un agent renégat à travers le monde, et ce faisant, vous aurez l’occasion de réaliser des actions d’espionnage géniales, comme vous faufiler et utiliser vos gadgets pour prendre le dessus, tirer sur les méchants et conduire des voitures de sport. Espérons que ce dernier point se vérifie.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce qui est particulièrement remarquable dans 007 : Première lueur, ce sont ses développeurs, IO Interactive. Pour information, ce sont les mêmes personnes qui ont créé Hitman, je suis donc plutôt confiant quant à la réussite de ce jeu.

Comme si cela ne suffisait pas, les images dont nous disposons de « 007 : « First Light » » sont à la fois magnifiques et cinématographiques, et évoquent véritablement l’ambiance d’un grand film à la James Bond. Le projet a également bénéficié d’une longue période de maturation (la production a débuté après la sortie complète de la trilogie Hitman), j’espère donc qu’IO a réussi à retranscrire pleinement l’ambiance d’un film d’espionnage.

Mon verdict : « 007 : « First Light » » est le jeu d’espionnage dont je ne savais pas que j’avais envie, et son approche libre du genre ravira à coup sûr aussi bien ceux qui préfèrent jouer en toute discrétion que ceux qui aiment faire du bruit.

14. Lords of the Fallen 2 [Un jeu brutal dans la veine de Dark Souls]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur(s) Hexworks, CI Games

Eh oui, nous allons avoir droit à un nouveau « Lords of the Fallen » ». Cette fois-ci, le titre comporte bel et bien un numéro, puisque « Lords of the Fallen 2 » fait suite au « Lords of the Fallen » de 2023. Ils ont enfin ajouté un numéro à l’un de leurs jeux, et j’aurais aimé qu’ils le fassent plus tôt.

Nous ne savons pas grand-chose de l’histoire pour l’instant, si ce n’est le retour du Porteur de la Lampe (ou s’agit-il d’un nouveau personnage ?) et le fait qu’il soit très en colère. Cependant, Lords of the Fallen 2 perpétuera sa tradition de combats glorieusement sanglants et viscéraux, avec des systèmes de combat complexes, des armes imposantes et, bien sûr, des combats de boss redoutables. C’est un « Soulslike », après tout.

Pourquoi nous l’avons choisi Même si j’adore la série Dark Souls et Elden Ring, nous avons besoin que davantage de développeurs se lancent dans la course pour contribuer à l’essor du genre. Les Seigneurs des Déchus (tous les opus) apportent un regard neuf et rafraîchissant sur le genre, et cette suite permettra, espérons-le, à la série de se démarquer.



Lords of the Fallen 2, à l’instar du reste de la série, est sans complexe sombre, lugubre et très provocateur. Ce n’est pas une mauvaise chose, remarquez : l’esthétique gothique et l’engagement total dans l’univers contribuent vraiment à faire croire que l’action se déroule dans un monde en ruines, et que le seul allié sur lequel vous pouvez compter est votre bras armé.

Mon verdict : Lords of the Fallen 2 propose une approche différente du genre « soulslike » grâce à son esthétique plus ouvertement sombre et à ses combats d’action spectaculaires.

15. Super Meat Boy 3D [Un jeu de plateforme extrêmement difficile]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Créateur(s) Team Meat, Sluggerfly

Alors que de nombreux fans d’Edmund McMillen (dont je fais partie) attendent avec impatience la sortie de Mewgenics, n’oublions pas que Super Meat Boy 3D, un jeu de plateforme amusant mais extrêmement difficile, sortira également l’année prochaine. Et comme tout ce qu’Ed touche (même s’il n’a pas travaillé sur ce jeu), Super Meat Boy 3D sera loufoque, sanglant et extrêmement amusant.

Super Meat Boy 3D est en quelque sorte une transposition directe du jeu original dans un univers en 3D. Vous incarnez à nouveau Super Meat Boy, qui part en quête pour sauver sa petite amie Bandage Girl des griffes du diabolique Dr Fetus. Vous m’avez bien entendu.

Pourquoi nous l'avons choisi Même s’il ne s’adresse pas à tout le monde, ceux qui aiment les jeux de plateforme de précision extrêmement difficiles apprécieront sans aucun doute Super Meat Boy 3D. Le passage à la 3D apportera également, sans aucun doute, toute une série de surprises redoutables et sanglantes aux vétérans du genre.



En tant que jeu de plateforme, le gameplay de Super Meat Boy 3D est d’une simplicité trompeuse : il s’agit simplement d’aller du point A au point B. Ce que l’on ne vous dit pas, cependant, c’est la quantité impressionnante de lames de scie, de broyeurs, d’ennemis et d’autres dangers qui mettront notre héros en pièces s’il les effleure ne serait-ce qu’un peu. Le jeu repose sur des redémarrages rapides et une action intense, et je peux vous assurer que, bien qu’il soit difficile, il reste très accessible.

Mon verdict : ceux qui recherchent des jeux de plateforme difficiles mais gratifiants devraient garder Super Meat Boy 3D à l’œil.

16. The Sinking City 2 [Horreur de survie lovecraftienne]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeur Frogwares

Et maintenant, place à quelque chose de complètement différent. Ces dernières années, on a cruellement manqué de grands jeux inspirés de l’univers de Lovecraft ; à part Outlast : Le Bunker, je ne vois pas d’autres titres grand public qui me viennent spontanément à l’esprit. Heureusement, The Sinking City 2 est là pour remédier à cette lacune ; ce sera un jeu d’horreur et de survie palpitant, ainsi que la suite du premier opus.

En termes de gameplay, Frogwares décrit The Sinking City 2 comme un mélange de survival horror, d’enquête et, surtout, d’univers lovecraftien. Vous explorerez les rues inondées d’Arkham, en parcourant des maisons abandonnées et des bâtiments en ruine tout en affrontant des horreurs que l’esprit humain n’est pas censé comprendre.

Pourquoi nous l’avons choisi The Sinking City 2 rassemble une multitude d’atouts exceptionnels dans un univers surnaturel : des genres de gameplay parfaitement adaptés au thème, une conception environnementale fantastique et un monde semi-ouvert dans lequel vous pourrez vous plonger corps et âme.



D’après ce dont nous disposons actuellement, je peux affirmer sans hésiter que le plus grand atout de The Sinking City 2 réside dans sa présentation. Arkham rend parfaitement l’atmosphère d’une ville autrefois animée, et il y règne en permanence ce sentiment tenace que « quelque chose ne va pas, mais je n’arrive pas à mettre le doigt dessus », ce qui, selon moi, est l’essence même des œuvres de Lovecraft.

Mon avis : Les jeux inspirés de Lovecraft se nourrissent de la création d’environnements inquiétants et sinistres, et *The Sinking City 2* semble bien parti pour tenir ses promesses. Un titre à ne pas manquer si vous aimez le survival horror.

17. Prince of Persia : Les Sables du temps (remake) [Une réinterprétation fidèle]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées Aucune, mais très probablement PC, PlayStation 4/5 et Xbox Series X/S Développeur Ubisoft



Si vous avez suivi l’évolution de ce remake, vous connaissez sans doute parfaitement ses rebondissements. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il a été annoncé pour la première fois en 2020, mais a été successivement abandonné puis reporté avant d’être finalement reconfirmé en 2024.

Bien que nous attendions toujours des vidéos de gameplay complètes, le fait que ce titre soit qualifié de « remake » signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit fidèle à l’original. Cependant, le terme « remake » implique également que nous bénéficierons de tous les avantages d’une production moderne, tels qu’un moteur plus performant, des graphismes améliorés, un son plus immersif et des améliorations de la qualité de vie.

Pourquoi nous l'avons choisi Le jeu original Prince of Persia : Les Sables du temps a connu un immense succès, et si ce remake en est une reproduction fidèle (ou presque), il sera encore meilleur que le premier opus.



Enfin, je tiens à souligner que, même si le remake de Prince of Persia : Les Sables du temps sortira bientôt, l’original vaut toujours largement le détour en 2025. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir ce chef-d’œuvre dans sa forme la plus pure, c’est peut-être votre dernière chance.

Mon verdict : au vu de la qualité de l’original, le remake de Prince of Persia : Les Sables du temps devrait s’imposer comme l’une des plus grandes sorties de jeux d’action-aventure de 2026.

18. LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier noir [Une aventure LEGO à la fois ludique et héroïque]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeurs Traveller’s Tales, Warner Bros. Games



Ne vous laissez pas induire en erreur par le titre « LEGO » : bien que ce Batman : L’Héritage du Chevalier noir soit très ludique, il s’agit tout de même d’une aventure héroïque qui rend hommage à l’héritage de Batman. Pour reprendre les mots de Jim Lee, président de DC Comics, ce jeu est « une lettre d’amour à Batman ».

Ce jeu à venir racontera un nouveau chapitre de l’histoire du justicier masqué, alors qu’il s’efforce de protéger Gotham City. Vous pourrez incarner non seulement Batman, mais aussi choisir parmi 7 autres personnages jouables, chacun doté de ses propres compétences et équipements spécifiques dont vous aurez besoin pour relever les nombreux défis qui se présenteront à vous.

Pourquoi nous l’avons choisi LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir trouve le parfait équilibre entre charme et côté mignon, tout en proposant des combats pleins d’action. Ces derniers peuvent d’ailleurs être disputés en mode multijoueur local.



Aucun jeu Batman ne serait complet sans une distribution d’ensemble ; ainsi, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier noir fait non seulement revenir des visages familiers tels que le Joker, le Pingouin, Catwoman et Bane, mais les a également inspirés des acteurs qui les ont incarnés au cinéma. Eh oui, vous retrouverez Danny DeVito et Tom Hardy, bien distincts l’un de l’autre sur le plan juridique.

Mon avis : « LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir » propose une interprétation à la fois amusante, espiègle et fidèle de ce héros emblématique, qui ne manquera pas de plaire aussi bien aux nouveaux venus qu'aux fans de longue date.

19. La mer des vestiges [Un RPG de pirates gratuit]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Android, iOS Développeurs Joker Studio, NetEase Games

Un jeu mobile dans cette liste ? Pourquoi pas ? La Mer des vestiges, de Joker Studio , est assurément intéressant, avec son concept de RPG de pirates, ses personnages aux allures de marionnettes et son ambition démesurée. Sérieusement, ce jeu semble prêt à rivaliser avec des titres tels que Sea of Thieves.

La mer des vestiges vous met dans la peau d’un marin amnésique accompagné d’une mystérieuse jeune fille. Ensemble, vous explorerez un vaste monde vivant, rencontrerez une multitude de personnages, ferez des choix qui changeront le cours de l’histoire, améliorerez votre navire et, bien sûr, combattrez des monstres et des pirates pour leur butin.

Pourquoi nous l'avons choisi La combinaison, dans *La mer des vestiges*, d’un style graphique saisissant et d’un immense RPG de pirates en monde ouvert dynamique lui permet de se démarquer des autres sorties prévues pour 2026.

Étonnamment, La mer des vestiges est le seul jeu de cette liste à être gratuit (free-to-play). Bien que cela s'accompagne généralement de certaines réserves (système de gacha, mécanismes verrouillés, etc.), nous n'avons pour l'instant aucune confirmation à ce sujet. À tout le moins, vous n'aurez rien à débourser pour tester La mer des vestiges de manière approfondie.

Mon verdict : La mer des vestiges allie de superbes graphismes à des éléments de gameplay solides, ainsi qu’une version mobile, autant d’atouts qui lui assureront une entrée fracassante en 2026.

20. Slay the Spire 2 [Encore plus de perfection dans la construction de deck]

Date de sortie annoncée Mars 2026 Plateformes confirmées PC Développeur Mega Crit

Sans conteste, Slay the Spire est l’un des meilleurs jeux de type « roguelike » avec construction de deck. Certes, ce n’était pas le premier, mais il est si abouti et si proche de la perfection à tous les égards qu’il fait figure d’exemple phare du genre. Comment faire mieux que cela ? Mais avec Slay the Spire 2, bien sûr.

Slay the Spire 2 reprend le même principe de jeu que l’original : vous choisissez une classe, vous construisez un deck, vous combattez des monstres et vous tentez de vaincre le boss final de la Spire. Cependant, Slay the Spire 2 s’appuiera sur tout ce qui a fait le succès de Slay the Spire.

Pourquoi nous l’avons choisi La suite de l’un des meilleurs jeux de cartes de type roguelike qui soit se doit de surpasser l’original à tous les égards. Une tâche difficile, certes, mais Mega Crit a déjà une certaine expérience en la matière.

Tout cela pour dire que Slay the Spire 2 est fondamentalement le même jeu, mais en plus grand et en mieux. Avec encore plus de choix tactiques, des stratégies à embranchements, des monstres plus retors et sans doute des boss encore plus redoutables, Slay the Spire 2 visera la première place détenue par son prédécesseur.

Mon verdict : Si quelqu’un est capable de trouver deux fois la formule parfaite pour un jeu de cartes de type roguelike, c’est bien Mega Crit, et Slay the Spire 2 sera sans aucun doute un énorme succès auprès des amateurs du genre.

21. Squadron 42 [une série dérivée de Star Citizen]

Date de sortie annoncée mars 2026 Plateformes confirmées PC Développeur Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.



Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que Squadron 42 est un spin-off solo de l’univers de Star Citizen. Oui, ce Star Citizen, voilà. Vous êtes prévenus, même si j’espère toujours que le jeu sortira un jour et dépassera toutes les attentes.

Cela dit, Squadron 42 mérite pleinement tout le battage médiatique dont il fait l’objet. Aucun autre jeu d’action spatial n’arrive à la cheville de Squadron 42 en termes de sensations de jeu, et tout dans ce titre a l’allure et l’ambiance d’une épopée de science-fiction. Je ne serais pas surpris si, dans les prochaines années, Squadron 42 venait à être considéré comme la référence pour tous les autres jeux d’action.

Pourquoi nous l'avons choisi Il n’y a pas à tergiverser : Squadron 42 est très probablement le jeu de vaisseaux spatiaux que vous attendiez. Tout dans ce titre dépasse les attentes, et j’espère que les développeurs pourront enfin remporter un franc succès avec la sortie de ce jeu.

Outre ses graphismes dignes d’un film, Squadron 42 bénéficie également d’une capture de mouvement et d’un casting dignes d’Hollywood, avec des noms tels que Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies et Henry Cavill, parmi tant d’autres.

Mon verdict : la production mouvementée de Squadron 42 semble sur le point de porter ses fruits, tant le jeu est exceptionnel. Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole : allez voir la bande-annonce sur YouTube par vous-même. Je vous promets que c’est comme regarder un film.

22. Les meilleurs amis du monde [Opération d’extraction furtive en mode PvPvE]

Date de sortie annoncée Mars 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeurs Otherside Entertainment, Megabit Publishing



Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je commence à me lasser un peu du genre « battle royale ». Courir dans tous les sens, tirer sur les autres joueurs, se battre pour être le dernier survivant. C’est amusant, bien sûr, mais j’ai vite fait de m’en lasser. C’est pourquoi Les meilleurs amis du monde m’a immédiatement interpellé : dans ce « royale », il s’agit de récupérer du butin en toute discrétion et de s’échapper avant de se faire repérer.

Ce jeu de braquage coopératif très stylé délaisse (espérons-le) le gameplay habituel consistant à courir et à tirer au profit d’une planification furtive, d’escapades audacieuses et de situations riches en adrénaline ; c’est un peu comme un jeu de réflexion complexe auquel vous devrez vous adapter à la volée en raison de son caractère multijoueur.

Pourquoi nous l’avons choisi Thick of Thieves propose une approche très originale d’un genre de niche (une approche qui, je pense, n’a jamais été explorée auparavant), et je suis très curieux de voir s’il va réussir.

De plus, Thick of Thieves est développé par des vétérans de l’industrie, notamment Warren Spector, qui a travaillé sur Thief et Deus Ex. Bien que cela soit loin d’être une garantie de succès, le fait que des experts de longue date s’attaquent à une nouvelle idée est un signe prometteur.

Mon avis : L’adaptation par Les meilleurs amis du monde de ce qui est généralement un jeu solo en un jeu multijoueur est très ambitieuse, et les amateurs de furtivité voudront à coup sûr suivre ce jeu.

23. Titan Quest II [ARPG mythologique de type « hack-and-slash »]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Développeurs Grimlore Games, THQ Nordic

Je ne m’attendais pas à ce que Titan Quest ait une suite. Après la dissolution d’Iron Lore Entertainment et la création de l’excellent Grim Dawn, la franchise Titan Quest semblait condamnée jusqu’à ce qu’une annonce soudaine promette non seulement de la faire revivre, mais aussi de la faire renaître plus grande et meilleure que jamais.

Dans ce jeu de rôle d’action, vous incarnez un guerrier mortel pourchassé par Némésis, la déesse de la vengeance. Sa main puissante va semer le chaos et le sang tout au long de votre vie ; vous devez donc prendre les armes, vous renforcer et trouver des alliés prêts à défier le destin lui-même. Oh, et n’oubliez pas de récupérer un butin épique, car apparemment, la Grèce antique regorgeait elle aussi de coffres au trésor.

Pourquoi nous l'avons choisi Titan Quest II est un jeu qui excelle dans tous les domaines. Même s’il n’apporte rien de nouveau en matière de mécanismes d’ARPG, les éléments proposés sont solides et la courbe de difficulté est parfaitement équilibrée à chaque étape.

Je me suis bien amusé avec la version en accès anticipé de Titan Quest II ; même si les mécanismes propres aux ARPG n’apportent rien de nouveau (bien que le système de double classe et les combats soient très bien réalisés), Titan Quest II déborde de personnalité et offre une courbe de difficulté cohérente qui semble toujours parfaitement équilibrée.

Mon verdict : Titan Quest II apporte une touche mythologique savoureuse au genre habituel des ARPG, et tout, de son interface utilisateur à son doublage, contribue à vous plonger dans l’épopée du héros.

24. Yoshi et le livre mystérieux [Un jeu de plateforme simple mais amusant]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées Nintendo Switch 2 Développeur Nintendo



Comme mentionné précédemment, Super Meat Boy 3D s’annonce formidable, mais ce sera intense. Yoshi et le Livre mystérieux de Nintendo, en revanche, propose une expérience de jeu de plateforme plus relaxante qui saura à coup sûr vous combler.

Cette charmante aventure de plateforme met en scène Yoshi, qui tente d’aider M. E à récupérer les informations qu’il a consignées en son sein. Comme l’action se déroule entièrement au sein des pages de M. E, « Yoshi et le livre mystérieux » se distinguera par un ravissant style graphique réalisé à la main.

Pourquoi nous l’avons choisi On peut en dire ce qu’on veut, mais on ne peut nier l’excellent palmarès de Nintendo dans le genre des jeux de plateforme.

Pour progresser à travers les pages de M. E, Yoshi devra non seulement courir, sauter, manger des objets et les mettre dans des œufs, mais aussi utiliser les capacités des créatures de chaque chapitre pour avancer. Qui sait, peut-être trouverez-vous des solutions créatives à des problèmes épineux.

Mon verdict : Yoshi et le livre mystérieux s’annonce comme un nouvel opus de choix dans la bibliothèque grandissante de fantastiques jeux de plateforme de Nintendo.

25. La Bête de la réincarnation [Le deuxième jeu AAA de Game Freak]

Date de sortie annoncée 2026 Plateformes confirmées PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Créateurs Game Freak, Fictions

Après avoir passé des années à ne créer que des jeux Pokémon, Game Freak sort enfin un jeu AAA intitulé La Bête de la réincarnation. Curieusement, le jeu sera disponible sur la plupart des consoles modernes (y compris l’Xbox Game Pass), mais pas sur la Switch ni sur la Switch 2.

La Bête de la réincarnation se déroule dans un Japon post-apocalyptique, dans un futur lointain. Dans la peau d’Emma la Scelleuse, vous parcourrez les ruines de la civilisation en compagnie de votre compagnon canin Koo, à la recherche de la bête maléfique qui corrompt le monde. Les combats ne manqueront pas non plus, avec de nombreux duels à l’épée contre des robots, des monstres et d’énormes animaux mutants.

Pourquoi nous l'avons choisi Il est très rafraîchissant de voir Game Freak s’aventurer dans une autre direction que celle de Pokémon. Mais si c’est là le principal attrait de La Bête de la réincarnation, le jeu est également visuellement époustouflant et d’une grande beauté stylistique.

Aucun jeu d’action n’est complet sans gadgets (ou leurs équivalents), et Emma dispose de sa propre panoplie d’astuces. En effet, elle semble elle aussi être infectée par ce qui corrompt le monde, et elle peut utiliser ces capacités non seulement pour se déplacer, mais aussi pour prendre le dessus au combat. Vous en aurez sans doute besoin.

Mon verdict : Avec un scénario intrigant et un superbe style graphique, La Bête de la réincarnation pourrait bien être le grand succès AAA dont Game Freak a besoin pour prouver qu’il ne se limite pas à Pokémon.

Mon verdict global sur les jeux les plus attendus de 2026

Maintenant que vous avez une idée des jeux les plus attendus de 2026, vous savez sans doute déjà lesquels suivre de près. Mais si vous êtes nouveau dans le milieu, le choix n’est peut-être pas aussi évident. Dans ce cas, analysons la situation plus en détail.

Quel est le meilleur point de départ pour les jeux à venir en 2026 ?

Pour les fans d’univers ouverts → Grand Theft Auto VI. Les jeux de type « bac à sable » criminels de Rockstar proposent toujours des mondes immenses et vivants, et GTA 6 va très certainement faire passer l’univers ouvert à un niveau supérieur.



Les jeux de type « bac à sable » criminels de Rockstar proposent toujours des mondes immenses et vivants, et GTA 6 va très certainement faire passer l’univers ouvert à un niveau supérieur. Pour les récits sombres et réalistes → Wolverine de Marvel. Ce jeu d’action est brut et rugueux, à l’image du personnage, et compte tenu des antécédents d’Insomniac, le projet est entre de très bonnes mains.



Ce jeu d’action est brut et rugueux, à l’image du personnage, et compte tenu des antécédents d’Insomniac, le projet est entre de très bonnes mains. Pour les nouvelles franchises → Pragmata, Saros, La Bête de la réincarnation. Toutes ces franchises, nouvelles ou en pleine expansion, constituent des pas dans la bonne direction et deviendront, avec le temps et un peu de chance, des piliers pour leurs développeurs.



Toutes ces franchises, nouvelles ou en pleine expansion, constituent des pas dans la bonne direction et deviendront, avec le temps et un peu de chance, des piliers pour leurs développeurs. Pour les jeux de plateforme → Super Meat Boy 3D, Yoshi et le livre mystérieux . Chacun de ces jeux de plateforme possède son propre charme, mais ils ont en commun une action de plateforme rigoureuse et d’une grande précision mécanique.



. Chacun de ces jeux de plateforme possède son propre charme, mais ils ont en commun une action de plateforme rigoureuse et d’une grande précision mécanique. Dans le genre horreur → Resident Evil : Requiem, The Sinking City 2. Nous avons depuis longtemps dépassé le stade des simples « jumpscares », et ces futurs thrillers proposent des environnements incroyablement effrayants qui ne manqueront pas de vous donner la chair de poule.

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