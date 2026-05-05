Les 12 jeux Halo par ordre chronologique : retracer l’évolution du combat

Pour les fans qui souhaitent jouer aux jeux Halo dans l’ordre, la franchise propose plus de deux décennies de batailles de science-fiction légendaires et d’un gameplay en constante évolution. Des débuts de Bungie jusqu’aux travaux actuels de 343, Halo a contribué à définir le genre du jeu de tir et à établir de nouvelles références en matière de multijoueur sur console.

Chaque titre s'appuie sur le précédent tout en poussant l'histoire de Master Chief et la lutte de l'humanité pour sa survie vers des horizons toujours plus audacieux. Ce guide présente les 12 jeux Halo classés par ordre de sortie et vous propose un parcours clair à travers la série, que vous préfériez les jeux Halo par ordre chronologique ou par ordre de sortie.

Les jeux Halo par ordre : le top 5

Certains jeux Halo ont marqué des tournants décisifs pour la série :

1 Halo: Combat Evolved 2001 C'est celui qui a tout déclenché. Des échanges de tirs rapides, des cartes emblématiques et une campagne qui a révélé Master Chief au monde entier. Halo: Combat Evolved a établi la référence absolue en matière de jeux de tir sur console. Buy now 2 Halo 2 2004 Cette suite a redéfini le jeu en ligne. Le mode multijoueur en ligne a contribué à faire de Halo un véritable phénomène social, tandis que la narration cinématographique et les nouvelles perspectives de jeu ont placé la barre encore plus haut pour la série. Buy now 3 Halo 3 2007 Halo 3 est un jeu à grand succès qui propose des batailles à grande échelle et une fin spectaculaire à la trilogie originale de Bungie. C’est un jeu qui a marqué les esprits des fans pendant des années, et un excellent exemple de la manière dont on peut conclure une trilogie. Buy now

Les 12 jeux Halo par ordre chronologique : le guide complet de la franchise

La franchise Halo s’est développée pour devenir un univers de batailles épiques, de spin-offs et de suites couvrant plus de 20 ans de guerre spartiate. Chaque sortie a apporté quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’une avancée majeure en mode multijoueur, d’un tournant audacieux dans l’histoire ou d’une nouvelle approche de la formule. Poursuivez votre lecture pour découvrir les 12 jeux Halo classés par ordre de sortie et savoir où se situent vos favoris.

1. Halo : Combat Evolved [Le classique des FPS le plus influent]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox, Windows, Mac Année de sortie 2001 Développeur(s) Bungie, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 9 à 10 heures Modes Solo, multijoueur

Halo : Combat Evolved a tout changé lors de sa sortie il y a plus de deux décennies, en 2001. Ce jeu de tir de science-fiction a fait découvrir Master Chief et de nouvelles mécaniques à des millions de joueurs. Le système de bouclier et l’intégration des véhicules ne sont que quelques-unes des fonctionnalités que de nombreux jeux de tir à la première personne utilisent encore aujourd’hui.

Dans Halo : Combat Evolved, vous incarnez le Master Chief, un super-soldat génétiquement amélioré qui combat les forces extraterrestres du Covenant. La campagne allie des environnements grandioses à une IA intelligente, ce qui rend les affrontements très vivants. C’est une aventure mémorable, mais c’est en mode multijoueur que j’ai passé le plus de temps. Des millions de joueurs gardent de bons souvenirs des parties de « Capture du drapeau » qui se prolongeaient jusqu’aux petites heures du matin.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo : Combat Evolved a redéfini le genre des jeux de tir sur console et donné naissance à l’une des franchises les plus appréciées du monde du jeu vidéo. Il a posé les bases de tous les jeux Halo qui ont suivi, tout en démontrant que les jeux de tir sur console pouvaient être aussi innovants et mémorables que leurs homologues sur PC.

Halo : Combat Evolved a posé les bases qui ont fait de la franchise Halo un nom connu de tous. La campagne présente les éléments clés de l’univers Halo, et les séquences en véhicule viennent parfaitement ponctuer l’action à pied. Le jeu a bien vieilli grâce à la Master Chief Collection, et constitue le meilleur point de départ pour tous ceux qui souhaitent découvrir les jeux Halo dans l’ordre.

Verdict définitif : Un classique intemporel qui a révolutionné les jeux de tir sur console grâce à une IA brillante, des armes emblématiques et un gameplay fluide avec les véhicules. Idéal pour les nouveaux venus souhaitant découvrir les origines de Halo ou pour les vétérans en quête de nostalgie. Les campagnes épiques et le chaos multijoueur de Halo : The Master Chief Collection en font un ajout digne de figurer dans la sélection des meilleurs jeux dans la veine de Doom.

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guslord31 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est vraiment incroyable de pouvoir jouer à Halo Combat Evolved sur un grand téléviseur en 4K à 60 images par seconde. C'est un plaisir que je ne peux tout simplement pas considérer comme acquis.

2. Halo 3 [Meilleure percée en multijoueur]

Notre note

9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox, Windows Année de sortie 2004 Développeur(s) Bungie, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 8 à 9 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo : Combat Evolved a établi la norme pour tous les jeux qui ont suivi dans la franchise, et Halo 2 a réussi à la placer encore plus haut. C’est le premier jeu de la série Halo à permettre aux joueurs de manier deux armes à la fois, et Xbox Live a propulsé le mode multijoueur vers de nouveaux sommets d’intensité.

L’histoire du Master Chief se poursuit dans cette suite, qui alterne entre le Chief et l’Arbiter. Le scénario est fantastique, même si certains joueurs n’ont pas apprécié de jouer le rôle de l’Arbiter. Il s’agissait d’un changement majeur, mais essentiel, qui a apporté davantage de profondeur à l’intrigue. Le mode multijoueur a également bénéficié d’une mise à jour majeure avec la prise en charge de Xbox Live, les clans et un système avancé de mise en relation.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo 2 a révolutionné le jeu multijoueur sur console et a élargi l’univers de Halo en y ajoutant une touche d’intrigue politique. Ses fonctionnalités en ligne ont servi de modèle aux jeux de tir modernes et ont joué un rôle déterminant dans l’arrivée de l’e-sport sur console.

Halo 2 a prouvé que les suites pouvaient aller au-delà de la perfection tout en prenant des risques créatifs. La structure à deux protagonistes était unique, et Xbox Live a fait de Halo le jeu auquel tout le monde jouait en ligne. Le mode multijoueur compétitif s'est imposé dans les foyers du monde entier, ce qui lui assure également une place parmi les jeux multijoueurs légendaires.

Verdict définitif : Une suite révolutionnaire qui a perfectionné le multijoueur en ligne sur console grâce à Xbox Live, à l’action à deux armes et à une histoire à deux protagonistes, ce qui ajoute une profondeur supplémentaire à l’univers du jeu. Parfait pour les amateurs de jeu compétitif et de récits de science-fiction cinématographiques.

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3. Halo : Reach [Le point d’orgue ultime de la trilogie]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2007 Développeur(s) Bungie, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 8 à 10 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo était déjà un phénomène mondial lorsque Halo 3 est sorti en 2007. Les fans avaient des attentes extrêmement élevées après le jeu précédent, et ils n’ont pas été déçus par la conclusion de cette trilogie épique de science-fiction.

La campagne de Halo 3 propose des lieux mémorables et des batailles gigantesques, ainsi que de nouvelles armes fournies par le Commandement spatial des Nations Unies. Les boucliers à bulle étaient géniaux, et le scénario s'intègre parfaitement aux deux premiers opus de la série. Les cartes plus vastes ont constitué un autre ajout très apprécié, tout comme la Forge. La Forge a enrichi le mode multijoueur grâce à de nouveaux outils créatifs permettant de modifier facilement les cartes, ainsi qu’à des fonctionnalités telles que le mode Théâtre.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo 3 a offert aux fans tout ce qu’ils attendaient d’une conclusion : des batailles épiques, une fin d’histoire aboutie et un mode multijoueur qui a continué à captiver les joueurs pendant des années. C’est un jeu qui a prouvé que les finales pouvaient bel et bien être à la hauteur du battage médiatique.

Le jeu social occupait une place importante dans Halo 3, et c’est en grande partie grâce à cela que le jeu est resté populaire pendant de nombreuses années après sa sortie. Le mélange de moments marquants de la campagne et d’outils communautaires en a fait la meilleure expérience Halo à ce jour. Il est difficile de satisfaire tout le monde, mais Bungie a parfaitement répondu à toutes les attentes des fans concernant la conclusion d’une trilogie.

Verdict définitif : une conclusion épique qui offre des combats intenses, des outils créatifs comme Forge et une conclusion narrative. Un jeu incontournable pour les joueurs qui apprécient les campagnes mémorables et le mode multijoueur axé sur la communauté.

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4. Halo Wars [Meilleure innovation dans le genre]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360, Xbox One, Windows Année de sortie 2009 Développeur(s) Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 12 heures Modes Solo, Multijoueur

Les trois premiers titres de la franchise Halo sont des jeux de tir à la première personne (FPS) de science-fiction, mais Halo Wars a adopté une approche totalement différente. Il s’agit d’une préquelle se déroulant plusieurs décennies avant Combat Evolved, qui met l’accent sur le gameplay de stratégie en temps réel (RTS) et les débuts de la guerre entre les humains et le Covenant.

Dans Halo Wars, au lieu de contrôler le Master Chief, les joueurs commandent des armées entières de troupes et de véhicules de l’UNSC. L’histoire aborde les débuts du conflit tout en introduisant de nouveaux personnages dans l’univers de Halo. C’est un jeu accessible grâce à un système de commandes parfaitement adapté aux consoles. La microgestion de votre faction, qu’il s’agisse de l’UNSC ou du Covenant, est un jeu d’enfant et ne présente aucune difficulté.

Pourquoi nous l'avons choisi Halo Wars a apporté un nouvel éclairage sur le conflit contre les Covenants, en permettant aux joueurs de commander des armées entières plutôt qu’un seul soldat. Son mélange de mécanismes simplifiés et de cinématiques de grande qualité a constitué un changement de rythme rafraîchissant pour les fans de Halo.

Halo Wars n’est pas le jeu de stratégie en temps réel le plus complexe qui soit, mais il était unique à sa sortie et a orienté la franchise dans une nouvelle direction. L’expérience a été couronnée de succès car elle est restée fidèle à l’esprit de Halo tout en adaptant le gameplay de la stratégie en temps réel aux consoles. Il reste l’un des jeux de stratégie les plus accessibles disponibles sur Xbox, comparé aux jeux de stratégie plus complexes.

Verdict définitif : Une transition audacieuse vers la stratégie en temps réel qui donne vie à l’univers de Halo grâce au commandement de troupes et à des cinématiques spectaculaires. Idéal aussi bien pour les amateurs de stratégie que pour les nouveaux venus dans la série.

5. Halo 3 : ODST [Meilleur jeu au style brut, changement narratif]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2009 Développeur(s) Bungie, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 9 à 12 heures Modes Solo, multijoueur

Le sixième opus de la série s’éloigne également de la formule du FPS qui a fait le succès de Halo. Dans Halo 3 : ODST, le Master Chief passe au second plan tandis que vous prenez les commandes des Orbital Drop Shock Troopers au cours d’une campagne plus concise et plus intimiste.

Le gameplay est fluide, mais vous devrez adopter une approche furtive dans Halo 3 : ODST. Les boucliers ne sont pas une option et la puissance de feu écrasante n’est plus à l’ordre du jour ; vous devrez donc raisonner comme un soldat « ordinaire ». Les échanges de tirs restent intenses tout au long de la campagne, mais ils sont tout simplement plus mémorables. Cela tient en partie à l’ambiance de New Mombasa, au doublage et à la bande-son jazzy. Cette expérience pleine de suspense privilégie l’atmosphère au détriment de l’ampleur, à l’image du style « noir » que l’on retrouve souvent dans certains jeux solo exceptionnels.

Pourquoi nous l’avons choisi ODST a offert un changement de rythme rafraîchissant aux fans de Halo grâce à son ambiance, à ses personnages vulnérables et à son regard unique sur l’impact de la guerre entre les humains et le Covenant sur les civils.

Le mode campagne est court, même pour un jeu Halo, mais le multijoueur et le mode « Firefight » ont su fidéliser la communauté de joueurs pendant des années. L’approche axée sur l’histoire et la manière dont les missions sont conçues se sont démarquées, tout comme la représentation réaliste des soldats dans Halo 3 : ODST.

Verdict définitif : une parenthèse sombre et pleine d’ambiance qui met l’accent sur les soldats ordinaires, une narration évocatrice et un gameplay furtif très abouti. Idéal pour les joueurs en quête d’une expérience Halo réaliste et axée sur l’histoire.

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Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2010 Développeur(s) Bungie, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 8 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo: Reach est à la fois la préquelle et l'adieu de Bungie à la franchise qu'ils ont créée. Ce jeu raconte ce qui s'est passé avant Combat Evolved et suit une équipe de Spartans alors qu'ils défendent la planète Reach.

Vous incarnez Noble Six, qui rejoint une escouade d’élite confrontée à des forces écrasantes du Covenant. L’histoire met l’accent sur le travail d’équipe et frappe fort. Nous en resterons là pour éviter tout spoiler. Les scènes d’action ont un rendu cinématographique, et le mode multijoueur est toujours aussi performant. Des capacités telles que les jetpacks et le sprint apportent de la variété au gameplay, tandis que les graphismes mettent en valeur des environnements époustouflants. Les options de personnalisation vous permettent d’adapter votre Spartan à votre goût grâce à différentes pièces d’armure et couleurs.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo Reach allie une narration émouvante à un gameplay exceptionnel, offrant ainsi à la série l’adieu de Bungie d’une manière inoubliable. Son équilibre entre moments cinématiques de la campagne, la richesse du mode multijoueur et les possibilités de personnalisation en fait un opus phare de l’histoire de Halo.

Halo Reach est un jeu incontournable qui saura vous émouvoir tout en conservant intacte l’essence même de Halo. Bungie a intégré dans ce dernier opus de la série tout ce que les fans ont toujours apprécié, de la narration émouvante aux combats acharnés. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs titres de la franchise, ce qui en fait un excellent point de départ pour les nouveaux venus et un adieu parfait pour les joueurs de longue date.

Verdict définitif : une préquelle émouvante et cinématographique, avec une narration solide axée sur l’esprit d’équipe, des graphismes époustouflants et de nombreuses possibilités de personnalisation. Un adieu mérité à Bungie et un excellent point de départ pour les nouveaux fans.

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Forhaver. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Halo Reach » a été le point d'orgue idéal de l'aventure de Bungie au sein de la série.

7. Halo 4 [Meilleure saga personnelle réinventée]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2012 Développeur(s) 343 Industries, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 7 à 8 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo 4 a marqué les débuts de 343 Industries dans la poursuite de l’histoire de Master Chief après que Bungie eut passé le relais. La campagne reprend plusieurs années après Halo 3 et met l’accent sur la relation entre le Chief et Cortana alors qu’ils font face aux menaces des Précurseurs.

Le gameplay de Halo 4 a introduit de nouvelles mécaniques et de nouveaux équipements qui vous offrent davantage de flexibilité au combat. Les échanges de tirs sont spectaculaires et les graphismes sont époustouflants sur Xbox 360. Ils sont encore plus impressionnants sur un excellent écran de jeu si vous jouez à ce titre via la Master Chief Collection. L’intrigue est très appréciée des fans, et le système de score permet enfin aux joueurs de gagner des points pour des actions autres que les éliminations.

Pourquoi nous l'avons choisi Halo 4 marque le retour de Master Chief avec une histoire personnelle, un gameplay peaufiné et des graphismes améliorés. L’association de moments cinématiques et d’un mode multijoueur moderne en fait une suite remarquable de la saga Halo.

Certains fans n’ont pas apprécié les changements apportés à la formule ni la prise de relais par 343 Industries, mais Halo 4 a réussi à faire entrer la franchise dans l’ère moderne tout en proposant une histoire qui a séduit le public. La campagne met l’accent à la fois sur la réflexion stratégique et sur les combats à l’arme à feu classiques de Halo, tandis que le mode multijoueur offre une grande rejouabilité.

Verdict définitif : un nouveau départ sous l’égide de 343 Industries qui explore le lien entre le Chief et Cortana à travers des graphismes captivants et des combats perfectionnés. Idéal pour les joueurs à la recherche d’une expérience Halo moderne et personnelle.

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8. Halo : Spartan Assault [Meilleur jeu d’action Halo sur console portable]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360, Xbox One, Windows, Windows Phone, iOS Année de sortie 2013 Développeurs 343 Industries, Vanguard Games, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 4 à 5 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo : Spartan Assault est sorti en 2013 sous la forme d’un jeu de tir à deux sticks se déroulant entre Halo 3 et Halo 4. Bien que la perspective en vue de dessus soit différente, les armes et les véhicules étaient familiers, que vous jouiez sur PC, sur console ou sur un appareil mobile.

Les missions sont rythmées dans Halo : Spartan Assault. Il n’y a pas de campagne de 10 heures à parcourir, mais plus de 20 missions aux objectifs variés. Chaque niveau met les joueurs au défi de manière différente, qu’il s’agisse de défendre des points stratégiques ou d’éliminer des vagues d’ennemis. Les meilleurs scores et les classements incitaient les joueurs à rejouer les missions et à perfectionner leur stratégie.

Pourquoi nous l’avons choisi Spartan Assault prouve que des missions plus courtes et tactiques peuvent être tout aussi divertissantes pour les fans de Halo. Des objectifs rapides, des ennemis familiers et des commandes précises en font une expérience ludique et accessible.

Bien que plus court et plus simple que les jeux de la série principale, Halo : Spartan Assault s’intègre parfaitement dans l’univers de la franchise. Les combats sont fantastiques et les ennemis sont reconnaissables. Cette expérience à petite échelle a bien fonctionné sur plusieurs plateformes et a permis à Halo de faire son entrée sur les appareils mobiles pour la première fois.

Verdict définitif : Une aventure Halo compacte à deux manettes, offrant des combats satisfaisants et une grande variété de missions, qui fonctionne très bien sur toutes les plateformes. Idéal pour des sessions Halo rapides et accessibles lors de vos déplacements.

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9. Halo : Spartan Strike [Meilleure expérience d'arcade sur mobile]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Windows Phone, iOS Année de sortie 2015 Développeur(s) 343 Industries, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 4 à 5 heures Modes Solo

343 Industries est revenu à ses racines avec Halo : Spartan Strike, la suite de son premier jeu de tir à deux sticks. Le principe reste globalement le même dans cette suite, mais les graphismes et le gameplay ont bénéficié d’une belle amélioration.

Spartan Strike s'appuie sur la formule de Halo : Combat Evolved, mais avec des graphismes plus nets et des commandes améliorées. Le jeu offre une expérience plus fluide, et l'action s'enchaîne à un rythme soutenu à mesure que vous progressez. La variété des missions est améliorée, ce qui donne aux joueurs davantage de raisons de rejouer et de tenter d'obtenir de meilleurs scores. L'histoire s'inscrit vaguement dans la continuité des événements de Halo 2 : elle débute pendant l'invasion de New Mombasa (Halo 2), puis fait un bond de plusieurs années en avant pour aborder une nouvelle menace sur Gamma Halo. Comme le tout est présenté sous la forme d'une simulation, l'intrigue est décousue et ne constitue pas un récit cohérent.

Pourquoi nous l’avons choisi Spartan Strike a amélioré l’expérience Halo sur mobile grâce à des missions plus abouties et un gameplay optimisé. C’est un nouveau titre Halo qui démontre à quel point la franchise peut fonctionner en dehors du genre FPS.

Halo : Spartan Strike reste un jeu de petite envergure, conçu pour des sessions rapides d’environ 10 minutes. La sélection d’armes s’est enrichie de nouvelles options dont l’utilisation procure une grande satisfaction, et l’IA ennemie semble plus réactive lors des échanges de tirs. Il s’agit d’un autre jeu conçu pour les mobiles, mais qui offre une excellente expérience de jeu sur un ordinateur portable de jeu haut de gamme.

Verdict définitif : un jeu de tir mobile plus précis et plus épuré, doté de commandes fluides, de missions variées et d’un lien ténu avec l’univers de Halo. Idéal pour des parties courtes axées sur la recherche du meilleur score.

10. Halo 5 : Guardians [Meilleure évolution en mode multijoueur]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) 343 Industries, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 8 à 9 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo 5 : Guardians a tenté d’élargir la saga du Master Chief en répartissant l’attention entre deux équipes de Spartans menées respectivement par le Master Chief et Spartan Locke. Ce double récit visait à donner plus d’ampleur à l’histoire, même si de nombreux fans ont été déçus de voir le Chief relégué au second plan.

La campagne a reçu un accueil mitigé, mais les séquences de tir, associées à de nouvelles capacités spartiates telles que le « ground pound », ont apporté un souffle nouveau aux combats. Le mode Forge a également évolué, offrant de nouvelles options créatives aux joueurs. Le mode multijoueur est revenu à un gameplay de type « arène » et a abandonné le système d’équipement qui avait divisé les fans dans Halo 4. Le mode coopératif à quatre joueurs est devenu un élément clé de l’expérience de campagne dans Halo 5, ce qui en fait l’un des jeux coopératifs incontournables.

Pourquoi nous l'avons choisi Halo 5 : Guardians a mérité sa place grâce à un mode multijoueur rapide et compétitif. Des modes tels que Warzone et Arena ont offert aux joueurs une grande variété, ce qui rend les parties passionnantes. Si la campagne en a laissé plus d’un sur sa faim, c’est le mode en ligne qui a permis au jeu de s’imposer.

Halo 5 n’a pas répondu aux attentes en matière de campagne, mais a offert certaines des meilleures expériences multijoueurs de la série. Le soutien apporté après le lancement a également démontré l’engagement de 343 à maintenir les jeux en vie bien après leur sortie.

Verdict définitif : une campagne aux résultats mitigés, compensée par des modes multijoueur captivants et de nouvelles capacités ingénieuses telles que le « ground pound ». Idéal pour les joueurs qui apprécient les combats fluides et une expérience multijoueur durable.

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-HoleInTheWall-. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La multitude de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux ennemis et de nouveaux personnages, sans parler d'un gameplay vraiment bien équilibré, contribuent tous à offrir une expérience de jeu exceptionnelle.

11. Halo Wars 2 [Meilleur RTS sur console, perfectionné]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur(s) 343 Industries, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 8 à 10 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo Wars 2 ramène le combat sur le plan tactique avec un nouvel opus de stratégie en temps réel. L’action reprend plusieurs décennies après le premier opus, alors que vous prenez les commandes de l’équipage du Spirit of Fire dans sa lutte contre les Bannis.

Pour Halo Wars 2, Creative Assembly a peaufiné la formule des jeux de stratégie en temps réel sur console, déjà présente dans des titres exigeants du genre, en améliorant les commandes des unités et la gestion des bases. Les missions de la campagne varient entre la construction traditionnelle de bases et des scénarios ciblés, axés sur des objectifs précis. Le gameplay est précis et le rythme soutenu, même si de nombreux fans ont estimé que la construction de bases aurait pu être améliorée. L’histoire enrichit également l’univers de Halo tout en introduisant quelques nouveaux personnages mémorables.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo Wars 2 démontre que la stratégie en temps réel peut s’épanouir sur console lorsqu’elle est bien conçue. Creative Assembly a affiné les commandes et ajouté une variété de missions qui maintient un rythme soutenu tout en enrichissant l’univers de Halo.

Halo Wars 2 prouve que les jeux de stratégie peuvent s’épanouir sur console lorsqu’ils sont bien conçus. Bien qu’il y ait quelques imperfections, les commandes semblent naturelles. Le jeu réussit brillamment à allier accessibilité et profondeur.

Verdict définitif : Un jeu de stratégie en temps réel (RTS) abouti, proposant des commandes plus précises, des missions variées et un univers Halo enrichi. Un choix sûr pour les joueurs qui apprécient les jeux de stratégie tout en restant accessibles sur console.

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12. Halo Infinite [Meilleur retour en force]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox One, Xbox Series X/S, Windows Année de sortie 2021 Développeur(s) 343 Industries, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu (campagne) 10 à 12 heures Modes Solo, Multijoueur

Halo Infinite remet Master Chief sous les feux de la rampe avec une campagne qui semble familière tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Les vastes zones de Zeta Halo mêlent des fusillades classiques dans des couloirs à une exploration libre, offrant ainsi aux joueurs un avant-goût de la liberté d'un monde ouvert.

Les séquences de tir et les scènes d’action emblématiques sont à l’honneur dans Halo Infinite, mais pour beaucoup, c’est le « Grappleshot » qui a volé la vedette. Il révolutionne votre façon de jouer, tandis que le caractère « bac à sable » du jeu vous incite à expérimenter. Chaque échange de tirs semble imprévisible, et je trouve que le jeu est globalement beaucoup plus fluide que *Guardians*. C'est sans doute le meilleur choix pour les joueurs qui souhaitent s'initier au multijoueur *Halo* pour la première fois.

Pourquoi nous l’avons choisi Halo Infinite a réussi à ramener la franchise à ses valeurs fondamentales tout en repensant ses systèmes clés, prouvant ainsi que le gameplay classique de Halo peut encore trouver sa place aux côtés des FPS légendaires modernes.

L’histoire n’est pas toujours aussi percutante que l’action dans Halo Infinite, mais elle montre que la franchise peut s’adapter sans perdre ce qui la rend unique. Le jeu fait renaître la tension et l’ampleur des titres originaux tout en offrant aux joueurs de nouveaux outils et une liberté bien plus grande.

Verdict définitif : Un retour en force qui allie exploration libre et combats à l’arme à feu classiques, rehaussé par le Grappleshot et une jouabilité fluide. Le point d’entrée idéal pour que les nouveaux venus découvrent le Halo moderne comme il se doit.

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McQuiznos. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'adore l'aspect « monde ouvert » : c'est tellement amusant de simplement explorer le monde et de reconstituer le fil des événements lorsque l'on tombe sur un marine mort.

La chronologie des jeux Halo expliquée : ordre de sortie vs ordre narratif

Le meilleur ordre pour jouer aux jeux Halo se résume à choisir entre l'ordre de sortie et l'ordre chronologique. Lorsque vous jouez à tous les jeux Halo dans l'ordre, la franchise Halo propose deux parcours distincts, chacun offrant une approche différente de la série.

Jouer aux jeux Halo dans l’ordre de sortie signifie que vous suivez le même parcours que les fans ont emprunté lors de la sortie du jeu original. Vous commencez par Combat Evolved, l’histoire des origines de Halo, puis enchaînez avec les suites, les spin-offs tels que ODST et Reach s’insérant à leur place dans la chronologie. Cette option met en évidence l’évolution de Halo et offre une expérience de jeu plus fluide, car les fonctionnalités se développent naturellement au lieu de passer d’une époque à l’autre.

Choisir de jouer aux jeux Halo dans l’ordre chronologique bouleverse ce parcours. Vous commencez par Halo Wars et Reach avant la trilogie originale, puis vous plongez dans Halo 4, Guardians et Infinite. Ce parcours met l’accent sur l’univers narratif et vous permet de suivre la guerre entre les humains et le Covenant au fur et à mesure qu’elle se déroule. En contrepartie, le gameplay est plus inégal, car les spin-offs se jouent différemment des jeux de tir de la série principale.

Les deux ordres fonctionnent. Si vous souhaitez découvrir l’histoire de la série, optez pour l’ordre de sortie. Si vous préférez vous plonger d’abord dans l’intrigue, l’ordre chronologique vous plonge directement dans la guerre pour l’humanité.

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Halo ?

Halo 3 est le meilleur de tous les jeux Halo, avec une campagne qui a offert une conclusion épique à la trilogie originale. Son mode multijoueur a marqué de son empreinte les jeux de tir en ligne pendant des années, tandis que des fonctionnalités telles que les modes Forge et Théâtre ont apporté une touche de créativité.

Quel est le premier jeu Halo ?

Le premier jeu Halo était Halo : Combat Evolved, qui a lancé la franchise en 2001. Il a fait découvrir au grand public le Master Chief, Cortana et les Covenants. Il a également établi une nouvelle référence pour les jeux de tir sur console grâce à un mélange de gameplay solide et d’un mode multijoueur en écran partagé.

Quel est le jeu Halo le plus facile ?

Le jeu Halo le plus facile est Halo 4. La campagne propose une IA plus indulgente et des commandes plus fluides, ce qui réduit la difficulté par rapport aux jeux précédents. De nouvelles capacités d’armure et des armes améliorées le rendent également plus accessible aux débutants.

Combien y a-t-il de jeux Halo ?

On compte 12 jeux Halo principaux, si l’on inclut les jeux de tir principaux et les spin-offs notables tels que Halo Wars et Halo 3 : ODST. Il existe également Halo Recruit, un jeu en réalité virtuelle, ainsi qu’un jeu d’arcade intitulé Halo : Fireteam Raven.

Quel jeu Halo est le mieux adapté aux débutants ?

Le meilleur jeu Halo pour les débutants est « Halo : The Master Chief Collection » ». Ce pack regroupe les quatre premiers jeux principaux, ainsi que « ODST » et « Reach ». Les titres plus anciens ont bénéficié de mises à jour améliorant les graphismes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent découvrir l’histoire de Halo depuis le début tout en profitant de mécanismes de jeu et de graphismes perfectionnés.

Puis-je jouer à Halo Infinite sans jouer avec d’autres joueurs ?

Oui, vous pouvez jouer à Halo Infinite sans jouer avec d’autres joueurs. Le jeu comprend une campagne solo complète qui retrace le combat du Master Chief contre les Banished, offrant ainsi une expérience narrative complète aux joueurs qui préfèrent explorer et combattre à leur propre rythme.

Quand le prochain jeu Halo sortira-t-il ?

Aucune information n’a été communiquée concernant le prochain jeu Halo pour le moment. Halo Infinite bénéficie toujours de mises à jour, mais la franchise est entrée dans une période de transition. Le studio Halo Studios, récemment rebaptisé, se concentre sur des projets à long terme, notamment un remake de Halo : Combat Evolved et Halo 7, qui sont développés de A à Z avec Unreal Engine 5.

Quels jeux Halo proposent un mode écran partagé ?

Halo : Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 : ODST, Halo Reach, Halo 4 et Halo Infinite offrent tous aux joueurs la possibilité de jouer avec leurs amis sans connexion Internet. Ces titres prennent tous en charge le mode écran partagé, ce qui permet aux joueurs de faire équipe pour une campagne en mode coopératif ou de s'affronter dans des modes multijoueurs locaux.