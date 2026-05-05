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Les 12 meilleurs jeux Street Fighter de 2026 : les meilleurs choix de chaque époque

Choisir le meilleur jeu Street Fighter n’est pas une mince affaire. La franchise compte plus de 20 titres différents, parmi lesquels figurent les opus principaux, les versions remastérisées, les spin-offs, les crossovers et les compilations. Face à un tel choix, trouver le jeu qui vous convient peut ressembler à un véritable combat.

Mais je vais vous faciliter la tâche. Dans cet article, j’ai répertorié tous les meilleurs jeux de la série Street Fighter. Cette liste comprend à la fois des titres récents et des classiques qui n’ont rien perdu de leur attrait aujourd’hui, vous offrant ainsi un large choix.

Nos coups de cœur parmi les jeux Street Fighter

Les cinq jeux présentés ici sont les meilleurs de toute la franchise et les premiers que vous devriez découvrir si vous souhaitez vous lancer dans la série.

Super Street Fighter II Turbo (1994) – Un classique intemporel qui figure encore aujourd’hui au programme de tournois de jeux de combat tels que l’EVO. C’est le meilleur jeu Street Fighter de tous les temps, et beaucoup le considèrent comme l’incarnation la plus pure de la série. Street Fighter 6 (2023) – Le dernier opus en date et le meilleur jeu Street Fighter moderne, qui a de quoi satisfaire tout le monde, avec un mode multijoueur en ligne très actif et une abondance de contenu solo. Street Fighter V : Édition Champion (2020) – Un excellent jeu Street Fighter proposant une offre complète comprenant un mode histoire cinématique et l’un des plus vastes choix de personnages de la série. C’est la meilleure façon de découvrir Street Fighter V. Street Fighter III : 3rd Strike (1999) – Un jeu Street Fighter visuellement époustouflant. Il allie de superbes animations en 2D à un gameplay technique gratifiant et à une formidable sélection de combattants. Ultra Street Fighter IV (2014) – Jeu Street Fighter acclamé par la critique qui figure également parmi les meilleurs jeux jamais créés. C’est l’expérience ultime de Street Fighter IV, enrichie de nouveaux contenus et d’améliorations apportées à la formule originale.

Ces cinq titres sont peut-être les plus emblématiques, mais la liste des grands jeux de Street Fighter est bien plus longue. Restez avec nous et vous découvrirez combien d’autres titres ont permis à la série de perdurer au fil des décennies.

Les 12 meilleurs jeux Street Fighter : par lequel commencer ?

La série Street Fighter est l’une des meilleures du genre, avec une longue histoire de personnages emblématiques et de moments mémorables. Voici un tour d’horizon des meilleurs titres pour vous aider à trouver le jeu Street Fighter qui vous convient le mieux.

1. Super Street Fighter II Turbo [Meilleur jeu Street Fighter toutes catégories confondues]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, Amiga, Amiga CD32, DOS, 3DO, Dreamcast, Game Boy Advance, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Année de sortie 1994 Créateur(s) Capcom Note Metacritic N/A Caractéristiques notables Super Combos, boss caché Akuma, vitesse Turbo réglable

Super Street Fighter II Turbo est la meilleure version du Street Fighter II original. Elle propose des réglages de vitesse personnalisables et des mécanismes de jeu affinés qui la distinguent de toutes les autres versions. Le jeu a notamment introduit les Super Combos et le boss caché Akuma, qui est aujourd’hui l’un des personnages les plus populaires de l’histoire de Street Fighter.

Les « Super Combos » vous permettent de remplir une jauge au cours des combats et de déclencher de puissants enchaînements qui infligent d'importants dégâts. Cette fonctionnalité récompense votre régularité et votre agressivité, et vous offre la possibilité de porter le coup de grâce ou de renverser le cours du combat si vous l'utilisez au bon moment.

Pourquoi nous l'avons choisi Super Street Fighter II Turbo reste un incontournable de la scène des jeux de combat et figure parmi les titres les plus importants qui ont contribué à définir l’ensemble du genre.

Une autre innovation majeure a été la possibilité d’effectuer des « tech throws », permettant aux joueurs d’échapper à la prise d’un adversaire pour la première fois dans la série. Ce changement subtil a ajouté une nouvelle dimension défensive au jeu, rendant les combats plus tactiques et moins déséquilibrés une fois qu’une prise était réussie.

Mon verdict : C’est le meilleur jeu Street Fighter pour les débutants et les fans de jeux de combat qui souhaitent découvrir Street Fighter dans sa forme la plus pure.

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2. Street Fighter 6 [Meilleur jeu Street Fighter moderne]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S, arcade, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2023 Développeur(s) Capcom Note Metacritic 92 Caractéristiques notables Système « Drive », mode « World Tour », types de commandes classiques et modernes

Street Fighter 6 est le dernier opus de la série et conserve le style 2,5D bien connu tout en proposant de nouvelles mécaniques et fonctionnalités. Il inclut à la fois des commandes classiques et modernes, ce qui le rend plus accessible à tous.

Le nouveau système « Drive » constitue la nouveauté la plus marquante de ce titre. Représenté par la jauge « Drive » située sous la barre de santé du personnage, il vous permet d’utiliser différentes capacités telles que l’« Overdrive », qui s’apparente aux coups spéciaux EX des titres précédents. Cela ouvre la voie à davantage de créativité et d’imprévisibilité pendant les combats.

Pourquoi nous l’avons choisi Street Fighter 6 est le meilleur jeu Street Fighter de l’ère moderne, et comme il s’agit du dernier opus principal, il bénéficie toujours de mises à jour et dispose d’un mode multijoueur en ligne très actif.

Vous pouvez profiter du jeu de différentes manières. Le jeu en ligne multiplateforme contre d’autres joueurs est ce qu’il y a de plus divertissant. Mais si vous préférez le mode solo, vous pouvez essayer le mode World Tour, qui se joue comme un RPG d’action où vous créez un combattant personnalisé et explorez des environnements en 3D.

Mon verdict : Ce jeu est incontournable et figure parmi les meilleurs jeux de combat sur PC et sur les consoles de dernière génération. Il offre un mélange impressionnant de fonctionnalités modernes, de mécanismes complexes et de graphismes magnifiques, ainsi qu’un excellent contenu solo.

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3. Street Fighter V : Édition Champion [Deuxième au classement des meilleurs jeux Street Fighter modernes]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, PS4, PC Année de sortie 2020 Développeurs Capcom, Dimps, Taito Note Metacritic 82 Caractéristiques notables V-Skills améliorés, mode histoire complet, vaste sélection de personnages

Street Fighter V : Édition Champion s'impose comme l'un des meilleurs jeux de combat de la dernière génération. Il améliore les versions précédentes de Street Fighter V grâce à davantage de contenu et à des mises à jour d'équilibrage.

Le changement le plus notable au niveau du gameplay réside dans l’ajout d’une deuxième V-Skill pour tous les personnages, une mécanique introduite dès la sortie initiale du jeu. Avec deux V-Skills uniques à votre disposition, vous disposez de davantage de possibilités pour adapter votre style de combat en fonction des différents combats.

Pourquoi nous l'avons choisi Grâce à son gameplay raffiné et à son contenu supplémentaire, Street Fighter V : Édition Champion a marqué le grand retour de Street Fighter V et l’a définitivement imposé comme l’un des meilleurs opus de la série.

Outre les niveaux et la plupart des tenues sortis au cours des saisons 1 à 4, cette version inclut de nouveaux personnages, portant ainsi le nombre total de personnages à 40. Si vous achetez également le Pass Premium de la saison 5, ce total passe à 46, ce qui constituerait le plus grand nombre de personnages de l’histoire de la série à ce jour.

Mon verdict : si vous recherchez un titre moderne mais que vous ne souhaitez pas encore vous lancer dans le dernier opus, cette version mise à jour est le meilleur jeu Street Fighter pour PS4 et PC. Son équilibre abouti et son catalogue complet de contenus en font la version la plus aboutie de la série.

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Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, Dreamcast, PS2, Xbox, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Année de sortie 1999 Développeur(s) Capcom, Iron Galaxy Studios Note Metacritic 86 Caractéristiques notables Parade, système « Judgment »

Street Fighter III : 3rd Strike est la dernière version mise à jour de Street Fighter III. Elle a élargi le casting avec le retour de Chun-Li, l’une des favorites des fans, ainsi que quatre personnages jouables supplémentaires. Aujourd’hui, ce titre est inclus dans la collection « Collection du 30e anniversaire de Street Fighter », ce qui permet de le redécouvrir facilement sur les plateformes modernes.

Parmi les meilleurs jeux Street Fighter classés uniquement en fonction de leurs graphismes, ce titre figure en tête de liste. Il se distingue par ses superbes animations en 2D, qui lui confèrent un style unique et le différencient d’autres jeux de combat tels que la série Mortal Kombat, tout aussi acclamée.

Pourquoi nous l’avons choisi Salué pour son système de parade et ses animations incroyablement fluides, Street Fighter III : 3rd Strike est considéré comme un chef-d’œuvre technique dans la conception des jeux de combat en 2D.

La « Guard Parry » est la nouveauté la plus importante de cet opus. Elle vous permet de parer pendant un étourdissement en garde et vous place dans une meilleure position pour contre-attaquer si vous la déclenchez au bon moment. Le système « Judgment », qui évalue vos performances après avoir remporté un combat, est également introduit ici.

Mon avis : Si vous aimez le style graphique en 2D et que vous recherchez un jeu doté de mécanismes aboutis qui récompensent le timing et la précision, celui-ci est fait pour vous.

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5. Ultra Street Fighter IV [La meilleure expérience Street Fighter IV]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, PS3, Xbox 360, PC, PS4 Année de sortie 2014 Développeur(s) Dimps, Capcom Note Metacritic 84 Caractéristiques notables Ultra Combo Double, Attaque « Red Focus »

Ultra Street Fighter IV est la version définitive de Street Fighter IV. Elle a apporté des ajustements d’équilibrage et amélioré les mécanismes existants, ce qui a fait de son gameplay l’un des meilleurs du genre des jeux de combat.

Le jeu comprend cinq nouveaux combattants, portant le total à 44, ce qui en fait l’un des rosters les plus importants de la série Street Fighter. Six niveaux supplémentaires viennent également enrichir la variété du contenu, tandis que les nouveaux modes « Élimination » et « Entraînement en ligne » complètent l’offre.

Pourquoi nous l'avons choisi Ultra Street Fighter IV a perfectionné la formule grâce à des changements tant majeurs que mineurs, ce qui a permis d’améliorer encore l’un des meilleurs jeux Street Fighter.

De nouvelles mécaniques viennent enrichir les Ultra Combos et les Focus Attacks introduits dans la version originale. L’Ultra Combo Double vous permet de sélectionner les deux Ultra Combos de votre personnage en échange d’une puissance réduite. Les Focus Attacks rouges vous permettent d’absorber plusieurs coups.

Mon verdict : Cette édition est la meilleure façon de découvrir Street Fighter IV. Elle offre un savant équilibre entre nostalgie et innovation, avec de nouvelles fonctionnalités, des mécanismes améliorés, le retour de certains personnages et davantage de contenu.

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6. Street Fighter Alpha 3 [Styles de combat variés]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, PlayStation, Dreamcast, Saturn, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Année de sortie 1998 Développeur(s) Capcom, Crawfish Interactive Note Metacritic 80 Caractéristiques notables Styles de combat variables (« isms »), jauge de puissance de garde

Street Fighter Alpha 3 proposait trois styles de combat sélectionnables (A-ism, X-ism, V-ism) pour remplacer les modes « Manuel » et « Auto » simplistes des précédents opus de la série Alpha. Chaque style influe sur la vitesse, la puissance et la défense de votre personnage, ce qui vous offre davantage de contrôle sur la manière dont vous abordez chaque combat.

Une autre mécanique introduite ici est la jauge de puissance de garde, qui varie selon les personnages. Chaque blocage fait baisser la jauge, et si celle-ci se vide, votre personnage subit un « guard crush » et devient vulnérable aux attaques.

Pourquoi nous l’avons choisi Grâce à des changements audacieux apportés aux mécanismes établis et à une plus grande profondeur de jeu, Street Fighter Alpha 3 a propulsé la série Alpha vers de nouveaux sommets.

Ce titre se distingue également parmi les opus principaux en tant qu’excellent jeu solo. Outre les modes Arcade et Survie, il propose un mode « World Tour », dans lequel vous enchaînez de nombreux combats dans différents lieux.

Mon avis : Je vous recommande vivement ce titre si vous recherchez les meilleurs jeux Street Fighter proposant des styles de combat variés et une grande rejouabilité en mode solo.

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7. Street Fighter IV [Une réintroduction moderne à Street Fighter]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, PS3, Xbox 360, PC Année de sortie 2008 Développeur(s) Dimps, Capcom Note Metacritic 93 Caractéristiques notables Ultra Combo, Attaque ciblée

Street Fighter IV a fait redécouvrir la franchise à une nouvelle génération. Il a donné à la série un style moderne grâce à ses modèles de personnages et ses arènes en 3D, tout en conservant le gameplay traditionnel en 2D.

Les « Focus Attacks » et les « Ultra Combos » sont les deux principaux mécanismes introduits dans cet opus. Les « Focus Attacks » vous permettent d’absorber une attaque adverse et de lancer immédiatement une contre-attaque, ce qui ajoute davantage de stratégie et de suspense à chaque combat.

Pourquoi nous l'avons choisi Street Fighter IV a su moderniser avec brio la série Street Fighter tout en conservant intacte son identité fondamentale.

Les Ultra Combos confèrent aux combats une touche cinématographique. Débloqués après avoir encaissé suffisamment de coups et rempli la jauge d’Ultra Combo dédiée, ces coups de grâce très puissants permettent des remontées spectaculaires et vous offrent une manière saisissante de conclure les rounds.

Mon verdict : Ce titre de la série principale tient toujours la route et vaut le détour si vous recherchez des mécanismes plus simples que ceux de la version définitive. Il propose moins de contenu, mais vous garantit tout de même des dizaines d’heures de jeu.

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8. Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting [Combats rapides et endiablés]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, SNES, Genesis, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Année de sortie 1992 Créateur(s) Capcom Note Metacritic 76 Caractéristiques notables Rythme de jeu rapide, couleurs alternatives pour les personnages

Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting est la troisième version d’arcade de Street Fighter II, surtout connue pour avoir introduit un rythme de jeu nettement plus rapide. Cette mise à jour permet des combats plus intenses qui exigent des réactions plus vives et une exécution plus précise des commandes.

Pourquoi nous l'avons choisi Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting a marqué un tournant pour la série grâce à un rythme nettement plus soutenu qui le distinguait des autres jeux de l’époque.

Outre cette vitesse de jeu accrue, de nouvelles techniques spéciales ont été ajoutées pour certains personnages afin d’élargir la diversité de la sélection et d’offrir aux joueurs davantage d’options pendant les combats. Les personnages ont également bénéficié de palettes de couleurs alternatives, une petite touche pratique en multijoueur compétitif qui permet de distinguer plus facilement les combattants d’un seul coup d’œil.

Mon verdict : Si vous recherchez un titre classique de Street Fighter au rythme de jeu rapide, cette version est l’une des meilleures options. Elle est idéale pour travailler votre timing et votre vitesse de réaction afin de vous améliorer lorsque vous jouez aux titres plus modernes.

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9. Street Fighter II : The World Warrior [Celui par qui tout a commencé]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, SNES, Amiga, Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, PC, CPS Changer, Game Boy, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 1991 Créateur(s) Capcom Note Metacritic N/A Caractéristiques notables Une sélection de personnages élargie, des coups spéciaux, des commandes à six boutons

Street Fighter II : The World Warrior a déclenché l’engouement pour les jeux de combat dans les années 1990 et a posé les bases de tout le genre. Si l’on devait classer tous les jeux Street Fighte r par ordre d’importance, celui-ci figurerait sans aucun doute en tête de liste.

Il a élargi la liste des personnages, passant de Ryu et Ken à huit combattants uniques, chacun doté d’un style de combat distinct. Il a également introduit des éléments de gameplay qui allaient par la suite devenir des incontournables de la série, tels que les commandes à six boutons, les coups spéciaux et les attaques de saisie/projection.

Pourquoi nous l'avons choisi Même s’il est désormais dépassé, Street Fighter II : The World Warrior reste un titre phare qui a façonné le genre et influencé la nouvelle génération de jeux de combat.

Mon avis : si vous découvrez la série pour la première fois, je vous recommande de jouer à ce jeu afin de découvrir un pan de l’histoire du jeu vidéo. Ses mécanismes sont bien plus simples, mais vous pourrez y acquérir quelques compétences de base qui vous seront encore utiles dans les titres plus récents.

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10. Street Fighter V [Meilleur jeu Street Fighter pour son mode histoire]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PC, Arcade Année de sortie 2016 Développeurs Capcom, Dimps, Taito Note Metacritic 77 Caractéristiques notables Système V, mode histoire cinématique

Street Fighter V reprend la même formule que Street Fighter IV, avec des personnages et des niveaux en 3D qui s'intègrent parfaitement au gameplay traditionnel en 2D.

En plus du système EX que vous connaissez déjà, le mécanisme du V-System introduit ici vous offre de nouvelles techniques susceptibles de renverser le cours d’un combat en votre faveur. Les V-Skills et les V-Triggers sont des attaques spéciales et des capacités propres à chaque personnage, tandis que les V-Reversals vous permettent de contrer lorsque vous êtes sous pression.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien qu’il manque de contenu, le Street Fighter V original offre tout de même un excellent gameplay et constitue un excellent point d’entrée pour les débutants, ses fonctionnalités modernes le rendant plus accessible.

Le jeu se distingue également par l’ajout d’un mode histoire cinématique sous forme de mise à jour gratuite. Bien que l’histoire en elle-même ne soit pas à la hauteur des films de jeux vidéo populaires, c’est tout de même un plus appréciable.

Mon verdict : si vous pouvez l’acheter à un prix extrêmement bas, ce jeu de base vaut le coup. À tout le moins, vous pourrez profiter du mode histoire, et si le gameplay vous plaît, vous pourrez toujours passer à Street Fighter V : Édition Champion.

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11. Street Fighter II : Édition Champion [Présentation des Grand Masters]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, TurboGrafx-16, Genesis, X68000, Master System, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Année de sortie 1992 Créateur(s) Capcom Note Metacritic N/A Caractéristiques notables Liste de personnages élargie, matchs en miroir

Street Fighter II : Édition Champion est la première mise à jour de Street Fighter II et a instauré le concept de versions mises à jour au sein de la série. Elle a élargi la liste des personnages et offert aux joueurs une expérience plus compétitive.

Les quatre Grands Maîtres (Balrog, Vega, Sagat et M. Bison) sont désormais jouables dans ce jeu. Ils sont moins puissants que leurs versions contrôlées par l'IA, mais restent tout de même plus puissants que l'ensemble de la liste de personnages de base.

Pourquoi nous l'avons choisi En tant que première mise à jour majeure de la version originale, Street Fighter II : Édition Champion a prouvé que le jeu pouvait évoluer et a encore renforcé la position de Street Fighter II en tant que jeu de combat phare de l’époque.

Les combats « miroir » font également leur apparition dans ce jeu. Les joueurs peuvent désormais utiliser le même personnage au combat, ceux-ci se distinguant par des palettes de couleurs différentes. Ce changement a rendu les combats plus passionnants et a établi une norme pour les futurs jeux de combat.

Mon verdict : cette version mise à jour constitue un grand pas dans la bonne direction et vous donne encore plus de raisons de revenir au légendaire Street Fighter II, grâce à de nouveaux contenus et à des modifications du gameplay qui apportent un vent de fraîcheur.

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12. Street Fighter X Tekken [Une rencontre entre deux poids lourds]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, PC Année de sortie 2012 Développeur(s) Capcom, Dimps Note Metacritic 84 Caractéristiques notables Système Gem, mode Pandora, combats en équipe

Street Fighter X Tekken réunit deux franchises légendaires. Il combine le gameplay en 2D et la sélection de personnages de Street Fighter avec celle de Tekken pour un crossover ambitieux et audacieux.

Le jeu met l'accent sur les combats en équipe. Vous pouvez sélectionner deux combattants et passer librement de l'un à l'autre, même en plein combo, ce qui permet une action sans interruption et des stratégies originales.

Pourquoi nous l'avons choisi Bien qu'il ait divisé les fans, Street Fighter X Tekken propose une nouvelle façon de jouer à deux franchises populaires à la fois et constitue une expérience mémorable dans le domaine des jeux de combat crossover.

Parmi les mécanismes notables introduits ici, on peut citer le système de gemmes et le mode Pandora. Le premier vous permet de personnaliser votre combattant grâce à des bonus, tandis que le second vous permet de sacrifier l’un de vos combattants pour conférer à l’autre un bref regain de puissance.

Mon verdict : Si vous êtes un grand fan des deux franchises et que vous recherchez quelque chose de différent des jeux Street Fighter principaux, ce titre crossover est fait pour vous.

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FAQ

Quel est le meilleur Street Fighter ?

C’est *Super Street Fighter II Turbo**. Même plusieurs décennies après sa sortie, il reste très apprécié au sein de la communauté des jeux de combat grâce à ses excellentes mécaniques de jeu.

De quel type de jeu s'agit-il, Street Fighter ?

Street Fighter est une série de jeux de combat créée par Capcom. Comparée à d’autres séries de jeux de combat populaires telles que Guilty Gear et Tekken, elle se caractérise par un rythme plus lent, des combos plus courts et des mécanismes de combat plus méthodiques.

Combien y a-t-il de jeux Street Fighter ?

Il n’y a pas de réponse définitive à cette question. Si l’on inclut tous les titres principaux, les versions mises à jour, les spin-offs, les crossovers et les compilations, la liste dépasse largement la vingtaine de jeux. Si l’on ne retient que ceux qui sont universellement reconnus comme les principaux titres numérotés, on en compte six à ce jour.

Quel a été le premier jeu Street Fighter ?

Le premier jeu de la série s’intitulait simplement Street Fighter ; il est sorti à l’origine en 1987 sur les bornes d’arcade.

Quelle est la dernière version de Street Fighter ?

Sorti en 2023, Street Fighter 6 est le dernier titre principal de la série. Cela ne fait que quelques années qu’il est sorti, mais il s’impose déjà comme l’un des meilleurs opus modernes.