Les 10 meilleurs jeux « Sniper Elite » que tout tireur d’élite devrait essayer en 2026

Trouver le meilleur jeu de la série Sniper Elite n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Rebellion a sorti plusieurs opus au fil des ans, et les fans sont divisés : certains préfèrent les anciens titres pour leur gameplay plus difficile et exigeant, tandis que d’autres estiment que les plus récents ont perfectionné l’expérience de tir de précision en monde ouvert.

Alors, par où commencer en 2026 ? C’est précisément le but de ce guide. J’ai répertorié tous les meilleurs jeux Sniper Elite, en détaillant ce qui rend chacun d’entre eux unique, à qui il convient le mieux et dans quels domaines il commence à dater.

Nos coups de cœur parmi les jeux Sniper Elite

Si vous vous demandez quels opus se démarquent comme étant les meilleurs, voici les trois que je recommanderais par-dessus tout. Chacun d’entre eux incarne à la perfection la formule emblématique de Sniper Elite à sa manière, alliant furtivité, maîtrise du tir à longue distance et cette délicieuse et satisfaisante « X-Ray Kill Cam ».

1 Sniper Elite 4 2017 Demandez aux fans de longue date quel opus définit le mieux la série, et la plupart vous répondront « Sniper Elite 4 ». Les missions se déroulant dans la campagne italienne sont vastes, époustouflantes et regorgent d’options pour aborder chaque objectif. Allez-vous vous faufiler le long des sentiers à flanc de falaise, mettre en place des pièges sophistiqués ou vous transformer en tireur d'élite à un demi-mile de distance ? Le jeu vous offre la liberté de jouer à votre manière, et c'est pourquoi il reste toujours aussi captivant, même des années plus tard. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Ce nouvel opus s'appuie directement sur ce qui a fait le succès de « Sniper Elite 4 », tout en affinant certains aspects. Les cartes sont encore plus vastes, les mouvements sont plus fluides, et le nouveau système d'invasion vous tient en haleine en permettant à d'autres joueurs de vous traquer en pleine mission. Pour les amateurs de mode coopératif, il s'agit de l'expérience multijoueur la plus fluide et la plus aboutie que la franchise ait proposée à ce jour. Buy now 3 Sniper Elite III 2014 Karl Fairburne se rend dans les déserts d’Afrique du Nord pour saboter le programme d’arme ultime des nazis. Ce qui distingue cet opus, c’est la conception de ses niveaux ouverts, où vous n’êtes pas contraint de suivre un seul chemin, mais où vous pouvez au contraire expérimenter plusieurs itinéraires, tactiques et techniques d’élimination créatives. Buy now

Ces trois-là constituent mes coups de cœur personnels. Mais le classement complet réserve des surprises auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas.

Les 10 meilleurs jeux Sniper Elite

La franchise Sniper Elite existe depuis deux décennies, offrant aux joueurs certaines des expériences de tir furtif les plus gratifiantes du monde du jeu vidéo. Mais quels titres se démarquent véritablement des autres aujourd’hui ? Vous trouverez ci-dessous mon classement des dix meilleurs jeux Sniper Elite auxquels vous pouvez jouer en 2026 , avec une présentation de leurs points forts, de leurs caractéristiques uniques et des raisons pour lesquelles ils restent incontournables.

Combien d’entre eux avez-vous joués, et lequel considérez-vous comme le meilleur jeu Sniper Elite ?

1. Sniper Elite 4 [Le meilleur jeu de tir en monde ouvert avec un sniper]

Notre note 2 099 Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Note Metacritic 77

Si vous demandez à la plupart des fans quel est le meilleur jeu Sniper Elite, il y a de fortes chances que vous entendiez « Sniper Elite 4 ». Cet opus a perfectionné la formule de la série avec des cartes immenses et ouvertes, situées dans des villages italiens baignés de soleil, des forêts denses et même des mégastructures nazies colossales. Chaque niveau s'apparente à un véritable « bac à sable », où vous décidez de vous faufiler discrètement entre les patrouilles, de saboter les machines ennemies ou de préparer un tir de précision à un demi-mile en ne comptant que sur votre patience et vos calculs de vent.

La campagne en elle-même est gigantesque, avec d’innombrables objectifs, des nids de tireurs d’élite et des missions secondaires à découvrir. Au-delà de la campagne solo, le jeu propose un mode coopératif en ligne complet (oui, vous pouvez jouer l’intégralité de l’histoire avec un ami), ce qui explique pourquoi Sniper Elite 4 figure également parmi les meilleurs jeux coopératifs. Il dispose de modes multijoueurs compétitifs qui entretiennent l’adrénaline liée au tir de précision.

Conseil de pro Jouez avec les angles de tir. Ne tirez pas toujours depuis les hauteurs évidentes ; se faufiler dans des ruelles étroites ou escalader des rebords peut vous permettre d’obtenir des tirs plus précis et de vous assurer une voie de retraite plus sûre.

Et la légendaire « X-Ray Kill Cam » est de retour, plus brutale et plus cinématographique que jamais. Désormais, elle permet même de déclencher des attaques au corps à corps et des éliminations par pièges explosifs. Ajoutez à cela une personnalisation approfondie des armes, des options de déplacement fluides telles que l’escalade et les éliminations depuis les rebords, ainsi que des améliorations de nouvelle génération avec des graphismes en 4K à 60 images par seconde, et vous obtenez la version la plus aboutie.

Verdict définitif : Sniper Elite 4 offre l’équilibre ultime entre furtivité, liberté et satisfaction. Si vous ne devez choisir qu’un seul titre pour commencer, optez pour celui-ci, surtout si vous aimez explorer des jeux en monde ouvert proposant des choix tactiques.

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10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

2. Sniper Elite 5 [L'expérience Kill-Cam la plus avancée]

Notre note Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Franchement, j'adore rejouer à ce jeu. Le gameplay est tout simplement incroyable, les cartes sont vraiment bien conçues, le fait de pouvoir courir accroupi rend le jeu très immersif et amusant, et les occasions de tir de précision sont géniales. Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 30 à 45 heures Note Metacritic 77

Sniper Elite 5 peaufine les fondements de la série Sniper Elite et apporte quelques nouveautés, s'imposant ainsi parmi les meilleurs jeux de tir de précision disponibles aujourd'hui. Cet opus vous plonge en France, en 1944, où Karl Fairburne collabore avec la Résistance française pour déchiffrer un terrifiant projet nazi connu sous le nom d’« Opération Kraken ». L’univers est non seulement immersif, mais également ancré dans la réalité historique, avec des cartes créées à l’aide de la photogrammétrie qui recréent des lieux réels avec un niveau de détail époustouflant.

Le gameplay reste un mélange de furtivité, de précision et de combat tactique sans merci, mais il est désormais plus abouti. Grâce au système de déplacement amélioré, Karl peut désormais se faufiler le long des corniches, glisser sur les pentes et utiliser des tyroliennes pour trouver des positions de tir originales. Cette liberté s’associe à merveille à la physique avancée des tirs du jeu, où chaque tir tient compte de la gravité, du vent et même du rythme cardiaque de Karl.

Conseil de pro Tirez parti du nouveau système d’invasion : posez des pièges, changez souvent de position et obligez les tireurs d’élite ennemis à vous traquer selon vos propres conditions.

La personnalisation est plus poussée que jamais. Grâce aux établis disséminés tout au long des missions, vous pouvez adapter vos fusils, pistolets et armes secondaires à votre style de jeu, jusque dans le choix du type de munitions. Et la légendaire « X-Ray Kill Cam » fait son retour, plus sanglante que jamais.

Verdict définitif : Sniper Elite 5 est le jeu le plus complet et le plus impressionnant sur le plan technique de la série, offrant aux joueurs un mélange parfait de liberté, de tension et de précision. Il figure sans conteste parmi les meilleurs jeux d'infiltration.

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3. Sniper Elite III [Meilleure liberté tactique en niveaux ouverts]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Switch Année de sortie 2014 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures Note Metacritic 73

Sniper Elite III vous transporte dans les paysages rudes mais exotiques de l'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, où fait rage la lutte contre l'Afrika Korps allemand. Dans la peau de Karl Fairburne, vous devez saboter le programme secret des nazis visant à mettre au point des super-armes, un projet qui, s’il n’est pas contré, pourrait anéantir la résistance des Alliés et mener le conflit à une impasse. La campagne vous emmène à travers des canyons sinueux, des oasis luxuriantes et d’anciennes cités du désert, conférant à chaque mission une atmosphère unique qui exige patience, planification et précision.

Ce qui distingue cet opus, c’est sa conception de niveaux ouverts et vastes, une première pour la série. Les missions sont conçues avec plusieurs itinéraires, des objectifs secondaires et des opportunités parallèles, garantissant ainsi qu’aucune partie ne se ressemble. Vous pouvez traquer vos ennemis en silence, les distraire, poser des pièges explosifs ou tirer parti de la nouvelle mécanique « Relocate » pour vous glisser à nouveau dans l’ombre après avoir tiré. Le système balistique vous oblige à tenir compte de la gravité, du vent et même de votre rythme cardiaque, rendant chaque tir à longue distance extrêmement gratifiant.

Conseil de pro Après chaque élimination, utilisez la mécanique « Relocate » : changez de position avant que les ennemis n’envahissent votre dernier emplacement connu.

Votre « X-Ray Kill Cam » préférée est de retour, plus détaillée que jamais : elle met désormais en avant les couches musculaires, le système circulatoire et même la destruction de véhicules, vous permettant de démanteler des chars et des véhicules blindés pièce par pièce. Le mode multijoueur propose cinq modes compétitifs, tandis que le mode coopératif permet de jouer l’intégralité de la campagne ou de participer à des missions de survie axées sur le travail d’équipe.

Verdict définitif : pour les joueurs qui apprécient la liberté d’approche et la créativité tactique, Sniper Elite III marque un tournant dans la franchise.

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4. Sniper Elite V2 Remastered [L'expérience ultime du tir de précision]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 73

Sniper Elite V2 Remastered vous plonge au cœur du Berlin de la Seconde Guerre mondiale, lors de la dernière résistance désespérée des Allemands. Vous incarnez à nouveau Karl Fairburne, tireur d’élite d’élite, chargé d’empêcher que la technologie des fusées V2 nazies ne tombe entre les mains des Soviétiques. Pour y parvenir, vous devrez aider des scientifiques clés à se rallier aux Alliés et éliminer quiconque se mettra en travers de votre chemin.

Contrairement aux opus ultérieurs de type « bac à sable », V2 Remastered s’appuie fortement sur une campagne linéaire axée sur l’histoire. Chaque mission vous plonge dans des environnements de combat urbain soigneusement conçus, où la discrétion, la patience et les tirs de précision à longue distance constituent vos meilleures armes. Qu’il s’agisse d’infiltrer des bastions ennemis ou de faire échouer une mission de propagande, les joueurs se livrent à des opérations d’infiltration tendues, fortifient des nids de tireurs d’élite et synchronisent minutieusement leurs tirs sous une pression immense. Les graphismes améliorés mettent en valeur un Berlin ravagé par la guerre avec un niveau de détail saisissant, tandis que la « X-Ray Kill Cam », emblématique de la série, rend chaque tir d’une brutalité saisissante.

Conseil de pro Utilisez les paramètres d’authenticité. Augmenter le réalisme balistique rend non seulement chaque tir plus gratifiant, mais vous apprend également à tenir compte du vent, de la distance et du timing comme peu de jeux de tir parviennent à le faire.

Cette version remasterisée inclut tous les DLC originaux, des missions de campagne supplémentaires à la célèbre mission « Assassinate the Fuhrer ». De plus, elle propose de nouveaux personnages jouables issus de la série Zombie Army de Rebellion, un mode Photo cinématique et des graphismes entièrement améliorés avec prise en charge de la 4K.

Le mode multijoueur a également été enrichi, permettant à jusqu’à 16 joueurs de s’affronter dans des modes tels que Deathmatch, Dogtag Harvest et Distance King, ce qui en fait le choix idéal pour tous ceux qui souhaitent redécouvrir les origines de ce jeu avec une touche de modernité.

Verdict définitif : si vous appréciez le tir de précision à longue distance et une campagne très ciblée, *Sniper Elite V2 Remastered* figure parmi les meilleurs titres pour vivre des sensations fortes à longue portée.

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5. Sniper Elite : Resistance [Idéal pour un gameplay de tir de précision axé sur la narration]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 25 à 35 heures Note Metacritic 75

Sniper Elite : Resistance plonge la série au cœur de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, où vous incarnez un résistant français chargé de saboter les opérations nazies. Contrairement aux campagnes ouvertes des autres titres de la série Sniper Elite, ce jeu propose une expérience très ciblée, axée sur le scénario. Les missions sont conçues autour de la furtivité, de l’infiltration et de sabotages à haut risque, vous plongeant dans une histoire où chaque balle et chaque mouvement comptent.

Les joueurs passent la majeure partie de leur temps à repérer les positions ennemies, à viser avec précision et à utiliser l’environnement pour déjouer les patrouilles. Dans des missions telles que « Striking Range », vous devrez empêcher le lancement catastrophique d’une fusée V1 tout en sauvant des alliés capturés. Sur le plan visuel, ce jeu privilégie une esthétique réaliste, avec des villes françaises aux rues pavées, des forteresses dominant la côte et des paysages de campagne marqués par les intempéries.

Conseil de pro Combinez sabotage et tir de précision : désactivez les machines ou les alarmes avant d’appuyer sur la gâchette pour faciliter considérablement votre fuite.

Les nouvelles armes, telles que le fusil SVT-40, le pistolet automatique Mars et la carabine D.L. axée sur la discrétion, offrent aux joueurs de nouvelles options tactiques pour des styles de jeu allant de la discrétion à l’action effrénée. Les extensions DLC, notamment les nouveaux skins, les fusils personnalisés et les cartes multijoueur supplémentaires, prolongent la durée de vie du jeu.

Verdict définitif : Sniper Elite : Resistance est idéal pour tous ceux qui recherchent une campagne plus intimiste et axée sur l’histoire, se déroulant dans l’ombre de la France occupée. Il mêle des missions de sabotage pleines de suspense à des environnements cinématiques et à de nouveaux équipements, tant pour le mode solo que pour le mode multijoueur. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux multijoueurs disponibles à l’heure actuelle.

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9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

6. Sniper Elite VR [Le simulateur de tir de précision le plus immersif]

Notre note Darth Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est très amusant, que ce soit en solo ou en ligne… Les mécanismes de jeu et les graphismes sont excellents, et j'apprécie particulièrement de pouvoir jouer à un rythme lent ou rapide selon mon humeur. Plateformes PlayStation VR, SteamVR, Oculus Quest Année de sortie 2021 Développeurs Rebellion, Just Add Water et Coatsink Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Note Metacritic 68

Sniper Elite VR transpose le gameplay emblématique de la franchise, axé sur le tir de précision et la furtivité, dans une expérience de réalité virtuelle totalement immersive. Dans le sud de l’Italie, en 1943, vous incarnez un résistant italien qui combat les forces fascistes pour reconquérir sa patrie. La réalité virtuelle place l’action directement entre vos mains, rendant chaque tir, chaque rechargement et chaque mouvement furtif personnel et viscéral, ce qui permet au jeu de se démarquer des jeux de tir à la première personne modernes.

Le jeu s’articule autour d’une toute nouvelle campagne autonome comprenant 18 missions rejouables. Les joueurs mènent des actions tactiques telles que se faufiler derrière les patrouilles, poser des pièges et réaliser des tirs à la tête à longue portée avec un armement authentique de la Seconde Guerre mondiale. Les mécanismes de réalité virtuelle vous permettent de lever physiquement votre fusil, de regarder dans la lunette et de stabiliser votre visée pour une précision maximale. Associée à la « X-Ray Kill Cam », signature de Sniper Elite et repensée pour la réalité virtuelle, cette fonctionnalité procure une sensation d’impact palpitante lorsque votre balle atteint sa cible.

Conseil de pro Prenez votre temps pour ajuster vos tirs. Stabiliser physiquement votre visée à l’aide de vos deux mains fait toute la différence. Le tir de précision en réalité virtuelle offre une immersion optimale lorsque vous jouez lentement et avec précision.

Verdict définitif : si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux en réalité virtuelle, Sniper Elite VR mérite sans conteste sa place grâce à ses mécanismes réalistes et à sa campagne immersive. C’est la manière par excellence de découvrir la série pour les fans en quête d’une immersion totale, faisant de chaque mission un test palpitant de précision et de discrétion.

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7. Sniper Elite (2005) [Le grand classique des jeux de tir de précision tactiques]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox Année de sortie 2005 Créateur(s) Rebellion et MC2 France Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Note Metacritic 77

Jeu qui a marqué le début de la série, Sniper Elite 2005 a fait découvrir aux joueurs un gameplay de tir de précision tactique et méthodique qui allait définir la franchise. Se déroulant à Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous incarnez un tireur d’élite américain de l’OSS déguisé en soldat allemand. Le gameplay repose sur une planification minutieuse, une infiltration furtive, une endurance digne d’un mode survie et l’art du tir parfait. Le jeu s’est distingué par son système balistique réaliste, prenant en compte la gravité, le vent, la posture, la respiration et le rythme cardiaque, ce qui oblige les joueurs à faire preuve de patience et de précision.

Conseil de pro La patience est payante : attendez que des bruits ambiants, tels que des avions ou des tirs d’artillerie, masquent vos tirs et restez à l’abri des regards.

Visuellement, le jeu rend parfaitement l’atmosphère d’un Berlin ravagé par la guerre, avec ses rues en ruines, ses bâtiments délabrés et cette tension propre à la Guerre froide. De nombreux joueurs se souviennent de la sensation que procurait le fait d’incarner Karl, tel un véritable guerrier de l’hiver évoluant au milieu de ruines gelées, où chaque tir pouvait faire basculer le cours des événements. Le jeu proposait un mode multijoueur en réseau local, permettant à jusqu’à huit joueurs de mettre leurs compétences à l’épreuve dans des modes tels que « Deathmatch », « Team Deathmatch » et « Assassinations », ce qui en a fait un pionnier du gameplay compétitif de tir de précision.

Verdict définitif : Sniper Elite (2005) a posé les bases de la franchise. Il offre une expérience de tir de précision à la fois tendue et tactique qui récompense la patience, la précision et le jeu intelligent comme aucun autre jeu de son époque.

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8. Sniper Elite V2 [Le tir de précision classique de la Seconde Guerre mondiale réinventé]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch Année de sortie 2012 Développeur(s) Évolution de la rébellion Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic 67

Se déroulant dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, *Sniper Elite V2* vous plonge directement dans les ruines de Berlin, où les enjeux ne pourraient être plus élevés. Vous incarnez Karl Fairburne, un tireur d’élite américain, parachuté derrière les lignes ennemies avec une mission susceptible de changer le cours de l’histoire : empêcher que le programme de fusées V2 des nazis ne tombe entre les mains des Soviétiques. La guerre touche peut-être à sa fin, mais une nouvelle guerre, la Guerre froide, ne fait que commencer, et chaque balle compte.

Conseil de pro Ne vous précipitez pas pour atteindre vos objectifs ; avancez lentement et méthodiquement pour tirer parti de la conception de la carte de Berlin, qui offre de nombreux abris.

Ce qui distingue Sniper Elite V2, c’est son mélange de furtivité, de planification et de mécanismes de tir de précision authentiques. Le système balistique prend en compte le vent, la gravité et même le rythme cardiaque, vous obligeant à réfléchir avant chaque pression sur la gâchette. Sa « X-Ray Kill Cam », désormais emblématique, vole la vedette en montrant de manière graphique et détaillée les balles déchirant les os et les organes.

Verdict définitif : Sniper Elite V2 est le jeu qui a véritablement permis à la série de s’épanouir : tactique, palpitant et d’une satisfaction brutale.

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9. Zombie Army 4 : Dead War [Le jeu de tir coopératif ultime contre les zombies]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 12 à 20 heures Note Metacritic 72

Nous sommes en 1946, et alors que l’Europe pensait être enfin en sécurité, les hordes du Führer ressuscité sont de retour, plus affamées que jamais. C’est là que vous et votre escouade entrez en scène. Zombie Army 4 est un jeu de tir coopératif déjanté, conçu pour le pur plaisir. Que vous vous faufiliez dans les canaux de Venise jonchés de cadavres ou que vous tentiez de survivre dans un véritable zoo de zombies, le jeu ne se prend jamais trop au sérieux.

Conseil de pro Utilisez des pièges et des explosifs pour maîtriser les hordes avant qu’elles ne vous submergent dans les espaces confinés.

Tout en conservant l’ADN de Sniper Elite, comme la balistique, les « X-Ray Kill Cams » et les tirs à longue distance très satisfaisants, le jeu pousse le tout encore plus loin avec des pièges, des éliminations au corps à corps et des capacités surnaturelles déjantées. Les niveaux sont immenses et chaotiques, ce qui en fait l’un des jeux de tir coopératifs les plus divertissants du marché.

Verdict définitif : Zombie Army 4 : Dead War est un pur divertissement sans complexe. C’est un mélange parfait entre la précision du tir de précision et le chaos généré par l’extermination des zombies.

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Témoignage d'utilisateur :



7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

10. Sniper Elite : L’Armée des zombies nazis [Meilleure adaptation sur le thème du surnaturel]

Notre note Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 De jolis graphismes, une bande-son agréable, des armes dévastatrices, un mode solo également très réussi, mais ce qui fait toute la différence, c'est la qualité du gameplay et la possibilité de jouer à 4 en ligne. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de ce genre. Plateformes PC Année de sortie 2013 Développeur(s) Rebellion Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic 62

Dans Sniper Elite : L’Armée des zombies nazis, la guerre prend une tournure surnaturelle terrifiante. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, Hitler dévoile une horde de zombies nazis dans un dernier pari désespéré pour anéantir l’Europe. Les joueurs incarnent à nouveau Karl Fairburne et doivent affronter non seulement des ennemis armés, mais aussi une armée infinie de zombies, de commandants occultes et de monstres grotesques.

Le gameplay s’articule autour du tir de précision stratégique sous une pression extrême. Vous devrez planifier minutieusement vos tirs, tenir compte du vent et de la gravité, et utiliser l’emblématique « X-Ray Kill Cam » pour briser des os et faire éclater des poumons en décomposition avec un réalisme macabre. L’esthétique visuelle est sombre, lugubre et imprégnée d’horreur. Des rues berlinoises en ruines, un ciel en feu et des ennemis grotesques qui font de chaque rencontre un véritable cauchemar.

Conseil de pro Visez la tête même sous pression, car les tirs au corps gaspillent de précieuses munitions face à des zombies qui n’en finissent pas.

Le jeu a ensuite bénéficié d’une version améliorée dans le cadre de la « Zombie Army Trilogy », ce qui l’a rendu encore plus accessible aux amateurs de jeux de tir d’horreur. C’est pourquoi il reste l’un des meilleurs jeux de tir à la troisième personne.

Verdict définitif : Sniper Elite : L’armée des zombies nazis a transformé un jeu de tir de guerre réaliste en une expérience de survie imprégnée d’horreur, grâce à une extension audacieuse et sanglante qui a prouvé que le tir de précision pouvait être tout aussi palpitant face aux morts-vivants que face à des soldats.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu Sniper Elite ?

La majorité des joueurs trouvent Sniper Elite 4 incroyablement divertissant grâce à ses cartes vastes, ses mécanismes de tir de précision raffinés et sa forte rejouabilité. De nombreux fans le considèrent également comme le titre le plus accessible pour les débutants, ce qui en fait le point de départ idéal pour découvrir la série.

Quel est le genre de jeu de Sniper Elite ?

Il s'agit d'un jeu de tir tactique à la troisième personne axé sur la furtivité, le tir de précision à longue distance et une balistique réaliste. La combinaison d'une planification lente et méthodique et de moments d'action explosifs lui permet de se démarquer des jeux de tir classiques de type « run-and-gun ».

Qu'est-ce qui rend Sniper Elite unique ?

Sa « X-Ray Kill Cam » emblématique, ses tirs de précision réalistes et l’accent mis sur un style de jeu furtif le distinguent des autres jeux de tir. Ce mélange de style cinématographique et de profondeur tactique incite les joueurs à y revenir sans cesse.

Quel est l'ordre des jeux Sniper Elite ?

L'ordre de la série principale est le suivant : Sniper Elite 2005, V2, 3, 4 et 5, avec des spin-offs tels que L’armée des zombies nazis.

Les jeux Sniper Elite 4 et 5 sont-ils liés ?

Oui, Sniper Elite 5 fait suite à Sniper Elite 4 et suit les missions de Karl Fairburne pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de les jouer dans l’ordre, cela rend l’histoire plus immersive.

Y aura-t-il un nouveau jeu Sniper Elite ?

Rebellion n’a pas officiellement annoncé Sniper Elite 6, mais compte tenu du succès de la série, une nouvelle édition est très probable.