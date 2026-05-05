Les 11 meilleurs jeux Ratchet & Clank de 2026 – Un voyage explosif à travers la série

Le meilleur jeu Ratchet & Clank peut transformer n’importe quelle journée en une aventure intergalactique. Regorgeant d’armes farfelues et de planètes déjantées, vous pouvez y jouer dans l’ordre chronologique ou revenir en arrière pour revivre ces moments avec plaisir. Chaque opus apporte quelque chose de nouveau : tantôt une histoire hilarante, tantôt des scènes d’action à couper le souffle.

Les fans débattent sans fin pour savoir quelle aventure arrive en tête de liste, mais j’ai fait le travail pour vous. J’ai rassemblé les meilleurs jeux de la série, en les classant selon leur gameplay, leur histoire et leur côté divertissant.

Préparez-vous à vous lancer dans des batailles épiques, à explorer des mondes pleins d’imagination et à découvrir pourquoi Ratchet et Clank restent l’un des duos les plus appréciés du monde du jeu vidéo.

Nos coups de cœur parmi les jeux Ratchet & Clank

Les meilleurs jeux Ratchet & Clank se distinguent parce qu’ils allient un plaisir explosif à une conception ingénieuse et à une véritable touche d’émotion. Parmi tous les opus, quelques-uns s’imposent comme des incontournables absolus.

La première fois que j’ai joué à ces titres phares, j’ai trouvé fascinant de voir comment des armes déjantées, des gadgets ingénieux et un humour incisif se combinaient pour former une aventure extraordinaire à travers des mondes étranges.

Chacun d’entre eux a fait évoluer la série à sa manière, laissant une empreinte qui reste d’actualité aujourd’hui. Commençons par les trois jeux qui définissent véritablement la franchise Ratchet & Clank.

Ratchet & Clank : Sans sous-vêtements (2003) – Un gameplay classique, des armes délirantes et de l’action à n’en plus finir. Ce titre a établi la norme pour la série et n’a rien perdu de son attrait. Ratchet et Clank (2016) – Une réinterprétation du jeu original qui revisite les origines de Ratchet et Clank avec des graphismes somptueux et un gameplay moderne et peaufiné. C’est à la fois un voyage nostalgique et le point d’entrée idéal pour les nouveaux venus. Ratchet & Clank : Rift Apart (2021) – Des graphismes époustouflants et des sauts instantanés entre les dimensions en font une aventure palpitante à couper le souffle. Les armes sont déjantées, les combats fluides et chaque monde regorge de détails.

Chacun de ces jeux a mis en avant un atout différent. L’un a repoussé les limites du matériel. Un autre a raconté son histoire la plus captivante. Le troisième a établi le modèle de référence qui fait encore référence aujourd’hui. Ensemble, ils retracent l’évolution de la série Ratchet & Clank mieux que n’importe quelle bande-annonce ne saurait le faire.

Et pour les fans qui en redemandent, ce n’est que le début de notre classement complet à venir.

Les 11 meilleurs jeux Ratchet & Clank

Ratchet & Clank ont mûri au fil des générations. Chaque nouvelle sortie a apporté des idées novatrices et des ambitions toujours plus grandes. Certains ont révolutionné le gameplay de la série, d’autres ont approfondi son histoire.

Mais lequel se distingue comme le meilleur jeu Ratchet & Clank ? Combien d’entre eux avez-vous joués ?

1. Ratchet & Clank : Sans sous-vêtements [Une aventure spatiale épique]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection), PlayStation Vita Année de sortie 2003 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu environ 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Évolution des armes, courses de hoverbikes, combats spatiaux, avantages de type RPG Note Metacritic 90

Sans sous-vêtements monte d’un cran tous les aspects du premier opus. Je me souviens avoir sillonné la galaxie de Bogon dans le seul but de voir mes armes se transformer en véritables machines de destruction. Les ennemis vous obligent à rester vigilant, tandis que les séquences de plateforme mettent à l’épreuve votre sens du timing.

Les courses de hoverbikes et les combats spatiaux apportent de la variété et maintiennent un rythme soutenu. Expérimenter les combinaisons d’armes est devenu mon mini-jeu préféré.

Conseil de pro Tenez-vous-en à une seule arme tout au long d’un niveau pour la faire progresser rapidement. Lorsque vous affronterez les boss, votre arme préférée sera devenue un véritable monstre.

Chaque mission réserve des surprises, des astuces ingénieuses et des moments qui vous font rire. L’histoire est suffisamment captivante pour que vous vous y attachiez, sans pour autant ralentir le rythme de l’action. Rapide et plein de charme, on comprend aisément pourquoi ce jeu solo a établi la norme pour la série.

Verdict définitif : *Sans sous-vêtements* est la première aventure de Ratchet qui a défini la série. Il a perfectionné le système de combat, introduit la progression des armes et ajouté des missions secondaires astucieuses qui ont rendu chaque instant passionnant. Son mélange d’humour fait toujours son effet, ce qui en fait la référence pour tous les jeux *Ratchet & Clank* qui ont suivi.

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2. Ratchet & Clank (2016) [Une aventure classique réinventée]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4 Année de sortie 2016 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Caractéristiques uniques Des graphismes époustouflants, une histoire des origines réinventée, de nouvelles armes, des mécanismes fluides Note Metacritic 85

Ratchet & Clank (2016) frappe comme un coup de foudre. Les mondes regorgent de couleurs et chaque planète semble prendre vie. Ce jeu TPS passionnant m’a émerveillé par ses détails tout en me permettant d’éliminer mes ennemis à l’aide de nouvelles armes incroyables.

L'histoire des origines est parfaitement réinterprétée dans une version moderne du jeu original. Elle affine la formule classique de Clank tout en transformant les combats en véritables assauts frontaux. Les combats se déroulent avec fluidité, et la variété des armes rend chaque affrontement imprévisible.

Conseil de pro Utilisez l’arme « Pixelizer » pour transformer vos ennemis en versions 8 bits, ce qui ajoute une touche ludique aux combats et rend les affrontements plus divertissants.

C’est nostalgique, mais modernisé à la perfection. Chaque mission ressemble à une mini-aventure, et je n’ai cessé de me dire : « C’est ainsi qu’un reboot devrait être réalisé. » Les mini-boss et les missions secondaires viennent ponctuer le rythme à la perfection. J’ai ri et j’ai été frustré, mais j’étais accro.

Verdict définitif : Ratchet & Clank (2016) redéfinit le classique, en proposant des graphismes magnifiques, des mécanismes captivants et une nouvelle approche de l’histoire des origines. C’est un jeu incontournable tant pour les nouveaux venus que pour les vétérans de la série.

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3. Ratchet & Clank : Rift Apart [Une entrée en force sur la nouvelle génération]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PC Année de sortie 2021 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu environ 15 heures Caractéristiques uniques Mécaniques de changement de dimension, graphismes de nouvelle génération, animations expressives, transitions immersives entre les mondes Note Metacritic 88

Ratchet & Clank : Rift Apart est un jeu emblématique de la PS5. La puissance de la console s’y dévoile pleinement. Les mondes resplendissent de détails saisissants, et les transitions entre les dimensions sont fluides.

L’arrivée de Rivet en tant que personnage jouable apporte une profondeur et une variété supplémentaires au gameplay. Les combats sont fluides, avec un vaste arsenal d’armes à la fois ludiques et efficaces.

Conseil de pro N’hésitez pas à tester le Rift Tether pour vous déplacer rapidement et efficacement au cœur des combats. Il peut s’avérer décisif dans les situations délicates.

Le nouveau système de failles permet des séquences d’action dynamiques et trépidantes. L’histoire est captivante, avec des moments émouvants qui marquent les esprits.

Rift Apart met en avant ses mécanismes de saut entre les dimensions, en combinant de manière fluide les déplacements via des portails et des combats explosifs. Le rythme du jeu ne faiblit jamais, vous réservant sans cesse des surprises tout en rendant les combats et l’exploration palpitants.

Verdict définitif : « Rift Apart » illustre parfaitement ce dont un jeu solo de l’ère PS5 est capable. C’est une aventure palpitante qui repousse les limites de la série tout en restant fidèle à ses racines.

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4. Ratchet & Clank : Renforcez votre arsenal [Une suite pleine d'action]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita Année de sortie 2004 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Caractéristiques uniques Mode multijoueur en ligne, combat « Lock-Strafe », défis Qwark Note Metacritic 91

Renforcez votre arsenal est le rêve de tout amateur d’armes. Le Bouncer fait pleuvoir des boules explosives de chaos, tandis que le Quack-O-Ray transforme les ennemis en canards inoffensifs. Le Lava Gun brûle tout sur son passage, et le Suck Cannon ? Il aspire littéralement les adversaires.

J’ai entendu d’autres joueurs s’extasier devant le « Rift Inducer 5000 », une bête capable de déformer les dimensions qui donne au combat l’impression d’un cauchemar fiévreux. Le mode multijoueur, très divertissant, a marqué un tournant, offrant des combats intenses et l’occasion de montrer tout votre arsenal.

Conseil de pro Améliorez le Qwack-O-Ray pour transformer des groupes entiers d’ennemis en canards : idéal pour contrôler les foules et vous faire bien rire.

Cette suite s'appuie sur le charme de la série Clank, avec l'agent secret Clank qui ajoute des missions furtives, et le capitaine Qwark et la Q Force qui apportent un chaos comique.

Verdict définitif : *Renforcez votre arsenal* n’a pas réinventé la roue, mais l’a fait tourner plus en douceur. Certains le qualifient de pire *Ratchet* en raison de la réutilisation des planètes, mais les nouvelles armes et les modes multijoueurs ont tout de même permis de le rendre passionnant et digne d’être joué.

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5. Ratchet : Deadlocked [Des combats de gladiateurs sans limites]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3 Année de sortie 2005 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Caractéristiques uniques Gameplay en arène, mode coopératif, modifications d'armes Note Metacritic 81

Deadlocked intensifie encore davantage les combats. Il s’agit du seul jeu de la série entièrement consacré aux combats d’arène. Il vous offre une action trépidante avec une grande variété de défis.

Le mode coopératif renforce la rejouabilité, vous permettant de faire équipe avec un ami et de semer le chaos ensemble. Le système de modification des armes vous permet de personnaliser votre arsenal, ce qui ajoute de la profondeur aux combats. C’est une aventure brutale et exaltante du début à la fin.

Le « Scorpion Flail » de Deadlocked inflige des attaques au corps à corps dévastatrices, tandis que le « Hunter Mine Launcher » pose des pièges qui anéantissent les ennemis. Le « B6-Obliterator » est l’une de mes armes préférées : il vaporise les adversaires d’un seul tir.

Conseil de pro Équipez le B6-Obliterator du mod « Freeze » pour figer les ennemis sur place avant de les vaporiser – idéal pour contrôler les foules.

Verdict définitif : Deadlocked est un opus implacable et bourré d’action de la série. Il est parfait pour tous ceux qui recherchent des combats intenses et des défis.

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6. Ratchet & Clank Future : Une fissure dans le temps [Une odyssée spatiale qui défie le temps]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2009 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Mécaniques de manipulation du temps, double gameplay avec Ratchet et Clank Note Metacritic 87

Une fissure dans le temps m’a époustouflé. Dès que j’ai posé le pied sur la Grande Horloge, j’ai été fasciné. Les niveaux sont immenses et les environnements prennent véritablement vie. Se déplacer avec les bottes à sustentation est une véritable montée d’adrénaline, et chaque saut et chaque esquive semblent parfaits.

Les combats sont plus déjantés que jamais, et des armes comme le RYNO V font exploser les ennemis dans un chaos grandiose. Incarner Clank apporte une touche originale, avec des énigmes basées sur le temps qui m’ont donné du fil à retordre.

Conseil de pro Utilisez le RYNO V pour éliminer rapidement de grands groupes d’ennemis : cela change la donne dans les situations délicates et c’est aussi incroyablement amusant.

J’ai adoré tester des combos et des gadgets juste pour voir jusqu’où je pouvais pousser la destruction. Les moments préférés des fans sont les séquences avec le RYNO V et les hoverboots, et je suis tout à fait d’accord : elles sont aussi amusantes que le laisse entendre le battage médiatique.

L'histoire réserve également des rebondissements intéressants, concluant la saga « Future » de manière intrigante sans ralentir le rythme.

Elle regorge de surprises à chaque tournant. Les énigmes temporelles apportent des rebondissements inattendus qui maintiennent le suspense. Chaque mission comporte de petites touches qui lui donnent vie, et la chasse aux objets à collectionner n’a jamais été ennuyeuse.

Verdict définitif : Une fissure dans le temps est une véritable référence en matière de graphismes vidéoludiques. Des graphismes éclatants que vous pourrez apprécier sur un superbe écran de jeu, un gameplay innovant et une histoire captivante en font un titre incontournable.

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7. Ratchet & Clank : Into the Nexus [Un dernier chapitre palpitant]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2013 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures Caractéristiques uniques Un gameplay défiant la gravité, des armes originales, un scénario émouvant Note Metacritic 76

« Au cœur du Nexus » est une aventure courte mais explosive. Les mécanismes qui défient la gravité apportent une touche de fraîcheur à l’action, et l’équipement est tout simplement incroyable. Je comprends pourquoi tout le monde ne cesse de parler des Netherblades et des séquences où l’on manipule la gravité : c’est tout simplement très amusant.

J’ai passé des heures à faire des essais, à enchaîner les attaques et à voir jusqu’où je pouvais pousser les combos. L’histoire touche de manière étonnamment émouvante, en plongeant dans le passé de Ratchet tout en conservant son humour intact.

Les niveaux sont colorés et variés, chacun regorgeant de secrets et de gadgets amusants. Le rythme est soutenu ; on ne s’ennuie jamais. Le jeu est compact , mais regorge de combats mémorables, d’énigmes astucieuses et de pitreries absurdes avec les armes.

Conseil de pro Les Netherblades sont parfaits pour éliminer des groupes d’ennemis : grâce aux ricochets, les combats ressemblent à un feu d’artifice.

Into the Nexus fait évoluer le gameplay de Clank en y ajoutant des énigmes astucieuses et des mécanismes ludiques. Même s’il s’agit d’une aventure plus courte, c’est l’un des meilleurs jeux solo offrant ces sensations fortes typiques de Ratchet & Clank.

Verdict définitif : Into the Nexus est rapide, passionnant et procure une grande satisfaction émotionnelle – une conclusion incontournable à la saga Future.

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8. Ratchet & Clank (2002) [Jeu d'aventure classique sur PlayStation]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2 (PS3 Classics/collections), PlayStation Vita Année de sortie 2002 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu environ 10 à 14 heures Caractéristiques uniques Premier opus de la série, introduction d’armes et de gadgets emblématiques, mélange classique de jeu de plateforme et de tir Note Metacritic 88

C’est le jeu original de Ratchet & Clank, celui par lequel tout a commencé. Je me souviens l’avoir lancé et avoir été époustouflé par ce mélange de plates-formes, de tir et de gadgets délirants.

Chaque planète avait sa propre personnalité, et l’humour était parfaitement dosé : les commentaires pince-sans-rire de Clank ne manquaient jamais de me faire sourire.

Les combats étaient bien équilibrés dès le début, et le déblocage d’armes comme le RYNO et le gant à bombes m’a poussé à expérimenter sans relâche. Ce jeu a fait découvrir à bon nombre d’entre nous l’arsenal farfelu qui fait la renommée de la série, et ces premières améliorations rendaient chaque combat particulièrement satisfaisant.

Conseil de pro Faites le plein de boulons dès le début ; ils vous permettent d’améliorer plus rapidement vos armes préférées et rendent les combats bien plus amusants.

J’ai passé des heures à sauter d’une plate-forme délicate à l’autre, à détruire des robots et à découvrir des secrets cachés. Ce jeu de plateforme emblématique a su insuffler tant de passion et de créativité dès son premier opus, posant ainsi les bases de tout ce qui a suivi.

J’adore toujours le RYNO, cette arme démesurée par excellence ; c’est le chaos à l’état pur entre vos mains.

Verdict définitif : Le Ratchet & Clank original (2002) reste un jeu Clank hors du commun, qui se distingue par ses éléments inventifs et un boss final auquel le reste de la série fait encore référence aujourd’hui.

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Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2007 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu environ 10 à 12 heures Caractéristiques uniques Premier opus de la série « Future Era », graphismes en haute définition sur PS3, arsenal élargi, présentation cinématographique Note Metacritic 89

Outils de destruction est un véritable spectacle. Dès le début, vous filez à toute allure d’une planète à l’autre avec des armes qui semblent prendre vie entre vos mains. Le RYNO III ? Une pure folie. Les combats sont plus rapides, plus déjantés et plus gratifiants que jamais.

L’histoire vous captive grâce à des enjeux épiques et des moments chargés d’émotion qui donnent un véritable poids à l’aventure.

Parmi mes armes préférées, je citerais le Groovitron et le Tornado Launcher : tous deux sèment un chaos unique en son genre. Le Groovitron oblige les ennemis à se mettre à danser, les laissant ainsi sans défense, tandis que le Tornado Launcher vous permet de diriger des tempêtes tourbillonnantes qui aspirent les ennemis et leur infligent des dégâts au fil du temps. Les déplacements sont fluides, l’exploration est aisée et les mini-jeux viennent parfaitement rythmer le jeu.

Conseil de pro Utilisez le RYNO III lors des combats contre les boss : il est incroyablement puissant et transforme les affrontements contre les gros adversaires en un véritable plaisir.

Outils de destruction met en avant la formule Clank avec des combats d’assaut frontal. Même après toutes ces années, la boucle de jeu reste addictive : trouvez des améliorations, essayez de nouvelles armes, détruisez tout ce qui se trouve à portée de vue.

La conception des niveaux donne une impression d'espace tout en restant ciblée, ce qui vous permet de vous sentir comme un héros sans jamais vous sentir dépassé.

Verdict définitif : Outils de destruction a élevé la série à un niveau supérieur grâce à des armes démesurées, un gameplay abouti et une histoire suffisamment captivante pour vous tenir en haleine du début à la fin.

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10. Ratchet & Clank : Size Matters [Du plaisir galactique en version portable]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, puis PS4, PS5 Année de sortie 2007 Développeur(s) Jeux à fort impact Durée moyenne de jeu environ 8 à 10 heures (estimation) Caractéristiques uniques Adaptation sur console portable, conception de niveaux originale pour console portable, réglages de commandes et armes uniques Note Metacritic 85

Size Matters a un impact surprenant. Cet opus mobile prouve que les consoles portables peuvent tout aussi bien proposer le gameplay de plateforme et les combats déjantés de la série.

Les niveaux sont astucieux, avec des énigmes créatives et des secrets cachés pour les explorateurs. Des armes telles que le Mootator et le gant à bombes acides rendent chaque combat amusant, et tester des combos est rapidement devenu mon passe-temps favori.

Conseil de pro Privilégiez l’amélioration de votre arme préférée dès le début ; cela rendra les niveaux suivants bien plus faciles et bien plus amusants à parcourir.

Même avec un écran plus petit, le gameplay de ce titre PSP est fluide et soigné. L’histoire de Size Matters parvient à offrir une aventure satisfaisante sans s’éterniser. Je me suis vraiment pris au jeu, revisitant les niveaux pour dénicher chaque boulon caché et chaque passage secret.

Le jeu mêle des moments drôles à de nouvelles façons géniales d’affronter les ennemis. La Tornade et la Bombe gravitationnelle se distinguent par leur impact démesuré au combat.

Verdict définitif : Size Matters prouve qu’« appareil portable » ne rime pas forcément avec « version édulcorée ». En tant que jeu PSP, il incarne pleinement l’esprit de Ratchet & Clank sous une forme portable, ce qui en fait un opus remarquable de la série.

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11. Ratchet & Clank : À la recherche du trésor [Aventure pirate compacte]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2008 Développeur(s) Insomniac Games Durée moyenne de jeu environ 3 à 5 heures Caractéristiques uniques Une aventure courte et ciblée, mettant l’accent sur les énigmes et le jeu de plateforme, avec une histoire liée à la saga « Future » Note Metacritic 76

À la recherche du trésor est un jeu court mais plein de charme. Les niveaux se déroulant à bord d’un navire sont un véritable régal, vous offrant un mélange d’exploration et de résolution d’énigmes, agrémenté de combats légers qui assurent un rythme fluide.

J’ai adoré tester des armes telles que le « Widowmaker » et le « Bomb Glove » ; chaque combat était à la fois stratégique et passionnant, dans le bon sens du terme.

Les séquences avec le grappin constituent sans aucun doute l’un des points forts du jeu : elles apportent de la tension, exigent de l’habileté et offrent une variété de phases de plate-forme très divertissantes.

Conseil de pro Utilisez le grappin pour enchaîner les mouvements d’une plate-forme à l’autre : c’est une véritable bouée de sauvetage dans les zones délicates et cela rend les combats plus dynamiques.

L’histoire est plus aboutie et mieux ciblée, centrée sur la mission de Ratchet visant à sauver Clank, tout en proposant des dialogues mémorables et des moments marquants. Même dans un format plus compact, l’univers semble vivant, et chaque mission réserve de petites surprises qui vous tiennent en haleine.

Verdict définitif : « À la recherche du trésor » est peut-être court, mais il offre un gameplay astucieux, des armes amusantes et des rebondissements scénaristiques solides qui en font une aventure mémorable de la série.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Ratchet & Clank ?

Pour de nombreux joueurs, Ratchet & Clank : Sans sous-vêtements s'impose comme le meilleur opus de la série, alliant des dialogues hilarants, des combats explosifs et une progression gratifiante au sein d'une aventure spatiale épique.

Quel type de jeu est Ratchet & Clank ?

Ratchet & Clank est un jeu de plates-formes et d’action qui met fortement l’accent sur des armes farfelues et des gadgets déjantés. Vous passerez d’une seconde à l’autre de l’élimination de robots à des sauts de plates-formes. Vous devrez également résoudre des énigmes ou explorer des mondes extraterrestres. Il mêle humour, combats au rythme effréné et créativité dans un ensemble addictif.

Combien y a-t-il de jeux Ratchet & Clank ?

Il existe 11 titres principaux de Ratchet & Clank sur les différentes plateformes PlayStation, auxquels s’ajoutent des spin-offs et des remakes. Depuis le premier opus de 2002 jusqu’à Rift Apart sur PS5, la série a su conserver son identité tout en expérimentant sans cesse de nouvelles formules de gameplay et de nouvelles armes. C’est l’une des franchises les plus anciennes et les plus appréciées de PlayStation.

Quel jeu Ratchet & Clank s'est le mieux vendu ?

Ratchet & Clank (2016) est le plus vendu, avec environ 7 millions d'exemplaires écoulés. Porté par la sortie du film et la popularité de la PlayStation 4, il a permis de faire redécouvrir la série à une nouvelle génération. Un gameplay fluide, des graphismes exceptionnels et un humour classique en ont fait l'un des plus grands succès commerciaux de la franchise.

Quel est le jeu Ratchet & Clank le plus long ?

*Une fissure dans le temps* remporte la palme du jeu Ratchet & Clank le plus long. Avec environ 15 à 20 heures pour l’histoire principale et de nombreux contenus secondaires, il offre une expérience plus approfondie et plus ouverte que la plupart des autres opus. L’exploration, les objets à collectionner et les énigmes temporelles prolongent agréablement l’aventure.