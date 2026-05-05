Les 10 meilleurs jeux Mortal Kombat en 2026

Les meilleurs jeux Mortal Kombat allient des commandes précises, des jeux psychologiques redoutables et des modes qui vous permettent réellement d’apprendre les confrontations. Je joue à MK depuis l’époque des manettes argentées et des écrans CRT, et je continue à évaluer les opus en fonction des frames, des outils et des phases de tournoi.

L’histoire compte, mais les outils sont plus importants : confirmations de coups, « oki », « wave dashes », gestion de la jauge et véritable profondeur des affrontements . Si une sélection de personnages ne permet pas de mener de longs échanges, elle ne figure pas dans cette liste.

Vous trouverez ci-dessous les titres qui se démarquent : des combats fluides, des modes d’entraînement solides et des modes qui méritent d’être explorés en profondeur. Je vais vous expliquer pourquoi chaque titre reste incontournable et à qui il s’adresse en priorité. Prêt à choisir votre personnage principal ? Poursuivez votre lecture.

Nos meilleurs choix parmi les jeux Mortal Kombat

Les jeux Mortal Kombat sont particulièrement connus pour avoir redéfini le genre du jeu de combat dans son ensemble. Ils introduisent des innovations, telles que des variantes de personnages ou des enchaînements plus fluides, parallèlement à des scénarios immersifs et à une intensité de combat inégalée, pour offrir des expériences inoubliables.

1 Mortal Kombat 11 2019 Il propose un système de combat perfectionné, avec des enchaînements de coups dynamiques et un scénario captivant qui revisite les conflits passés en y ajoutant de nouveaux défis. Buy now 2 Mortal Kombat X 2015 Il fait le lien entre les anciens jeux et les nouveaux, en introduisant des variantes de personnages et davantage d'éléments en 2,5D. Buy now 3 Mortal Kombat 9 2011 Il s'agit d'un véritable reboot qui a rétabli le gameplay d'arcade traditionnel de MK, avec un mode histoire simple et des fatalities classiques. Buy now

Ces trois titres ont posé les bases du MK moderne : des systèmes fluides, une véritable profondeur dans les affrontements et des scénarios qui enrichissent réellement les combats. Si vous êtes novice, commencez par ceux-ci. Si vous jouez à cette série depuis l’époque des salles d’arcade, continuez à faire défiler la page. Je vais passer en revue les autres titres et vous indiquer lequel correspond le mieux à votre style.

Les 10 meilleurs jeux Mortal Kombat de tous les temps

Je joue à MK depuis l’époque des salles d’arcade, cette liste n’est donc pas le fruit de la nostalgie. Mes 10 meilleurs jeux Mortal Kombat méritent leur place grâce à des commandes précises, un temps passé à s’entraîner qui porte ses fruits et des affrontements qui valent la peine d’être maîtrisés. Certains ont réinventé la série, d’autres l’ont perfectionnée. Voici l’ordre dans lequel je les jouerais, et pourquoi chaque jeu reste important.

1. Mortal Kombat 11 [Le meilleur MK moderne pour les bases et la richesse du mode multijoueur]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur NetherRealm Studios Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures pour l'histoire principale (11 à 14 avec Aftermath), 50 à 70 heures et plus pour atteindre 100 %

Je me souviens de la première fois où j’ai lancé Mortal Kombat 11. La cinématique d’introduction m’a tout de suite captivé. C’était comme regarder un film à grand spectacle se dérouler, mais c’était moi qui avais le contrôle.

Ce jeu Mortal Kombat original a introduit un système de variations pour chaque personnage, ce qui permet des styles de jeu plus personnalisés. J’ai passé des heures à tester différentes combinaisons pour trouver celle qui me convenait le mieux.

Le mode histoire est un autre point fort. Il est captivant et regorge de rebondissements, notamment lorsque les personnages rencontrent leur moi du passé. Le doublage et la capture de mouvement donnent à chaque cinématique l’allure d’un film à gros budget.

Cependant, l’intensité brute des titres précédents, comme Mortal Kombat X, m’a manqué. Cet opus semblait plus soigné et raffiné, ce qui était formidable, mais j’ai regretté ce côté brut et brut de décoffrage.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat 11 a élevé la franchise à un niveau supérieur grâce à ses options de personnalisation approfondies, sa narration cinématographique et ses mécanismes de combat raffinés. Il a établi une nouvelle référence en matière de jeux de combat et reste un choix incontournable pour son équilibre entre accessibilité et profondeur.

Malgré cela, Mortal Kombat 11 s’impose comme l’un des opus les plus complets et les plus aboutis de la série. Le gameplay est précis, les graphismes sont époustouflants et le contenu est abondant. C’est un jeu incontournable tant pour les nouveaux venus que pour les fans de longue date.

Mon verdict : Mortal Kombat 11 trouve le juste équilibre entre divertissement spectaculaire et maîtrise technique. Il est fluide, regorge de contenu et s’impose comme le MK le plus abouti à ce jour. Une réussite totale tant pour les joueurs occasionnels que pour les fans inconditionnels.

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2. Mortal Kombat X [Idéal pour la pression offensive et la diversité des personnages]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur NetherRealm Studios Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures pour l'histoire principale, 40 à 60 heures avec les Tours, la Krypt et les éléments à débloquer

Mortal Kombat X (2015) s'est imposé comme une avancée audacieuse pour la franchise. Il présente une nouvelle génération de personnages, tels que Cassie Cage et Takeda, tout en conservant les combattants classiques que nous aimions tant. Le système de variation des personnages est une fonctionnalité remarquable, car il propose trois ensembles de coups distincts par combattant. Cette profondeur et cette rejouabilité accrues me permettent d’expérimenter différents styles de jeu, ce que j’apprécie énormément.

Le mode histoire s’étend sur 25 ans et intègre de nouveaux personnages à l’univers existant. Il est captivant et confère une dimension émotionnelle aux combats. Les graphismes sont impressionnants, avec des modèles de personnages détaillés et des environnements dynamiques qui donnent à chaque combat un aspect cinématographique.

J'ai toutefois rencontré quelques problèmes d'équilibrage, notamment avec certains personnages tels que Cassie Cage et Erron Black. Ces moments étaient frustrants, mais ils n'ont pas éclipsé le plaisir global que procure le jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Mortal Kombat X se distingue par ses variantes de personnages innovantes, son mode histoire captivant et l’introduction de nouveaux personnages qui ont redonné un nouveau souffle à la franchise. Il a su trouver le juste équilibre entre l’ancien et le nouveau et a réussi à offrir à la fois de la nostalgie et des expériences inédites aux joueurs.

Dans l'ensemble, Mortal Kombat X offre un mélange captivant d'éléments classiques et de nouvelles innovations. Il a redonné un nouveau souffle à la série et m'a donné envie d'y revenir encore et encore.

Mon verdict : Mortal Kombat X met le paquet sur l’action avec des combats rapides et agressifs, le tout avec beaucoup de personnalité. La diversité des personnages apporte de la fraîcheur, et le mélange de combattants classiques et nouveaux en fait l’un des opus les plus passionnants de la série.

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3. Mortal Kombat 9 [Meilleur reboot pur pour des combats au corps à corps serrés et l’ambiance classique de MK]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2011 Développeur NetherRealm Studios Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour l'histoire principale, 30 à 50 heures et plus avec les « Challenge Towers », le « Ladder » et les déblocages de la « Krypt »

Mortal Kombat 9 (2011) a marqué un retour aux sources de la franchise et a offert une expérience de combat brute et intense. Le système de combat en 2,5D du jeu, associé à des graphismes modernes, apporte une touche à la fois novatrice et nostalgique à la série. Le mode histoire est assez simple et s’articule autour de flashbacks retraçant la rivalité initiale entre l’Earthrealm et l’Outworld, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux d’aventure du marché.

L'ajout des modes « Challenge Tower » et « Test Your Luck » apporte de nouvelles dimensions au gameplay, qui permettent aux joueurs de continuer à s'amuser au-delà de l'histoire principale. Les « fatalities » brutales et les « X-ray moves » du jeu mettent en avant la violence exagérée caractéristique de la franchise, ce qui séduira les fans de longue date.

Pourquoi nous l’avons choisi Mortal Kombat 9 se distingue par son retour au gameplay 2D classique, son mode histoire captivant et l’introduction de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la rejouabilité. Il a su allier avec brio nostalgie et innovation, ce qui en fait un titre phare de la série Mortal Kombat.

Dans l’ensemble, Mortal Kombat 9 a réussi à redynamiser la série et offre aux nouveaux joueurs comme aux habitués une expérience de jeu de combat captivante et palpitante.

Mon verdict : Mortal Kombat 9 ramène la série à ses racines avec des combats serrés et précis, ainsi que l’intensité classique de MK. Il est brutal, nostalgique et reste pourtant novateur, ce qui en fait un jeu incontournable pour les fans de jeux de jambes stratégiques et d’action débridée.

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4. Mortal Kombat 1 [Le meilleur reboot de la nouvelle génération, avec une histoire cinématographique et des caméos]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur NetherRealm Studios Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour l'histoire principale, 40 à 60 heures et plus avec les modes « Invasions », « Towers » et les déblocages

Mortal Kombat 1 est un jeu en coopératif remarquable qui offre une amélioration visuelle audacieuse, avec des graphismes supérieurs à ceux de MK11. De plus, Mortal Kombat 1 (2023) a apporté un regard neuf sur la franchise, non sans quelques défis. Les améliorations visuelles du jeu ont été immédiatement perceptibles. Les modèles de personnages et les environnements sont nets, et la présentation générale est soignée. Cependant, le changement d’ambiance, passant des tons sombres des titres précédents à une esthétique plus lumineuse, semble s’éloigner des racines sombres de la série.

Du point de vue du gameplay, l’introduction du système Kameo ajoute une dimension stratégique, permettant aux joueurs de faire appel à des personnages d’assistance pendant les combats. Bien qu’il s’agisse d’un ajout intéressant, cela ne compense pas entièrement le rythme plus lent des combats et le système de combos moins intuitif par rapport à ses prédécesseurs tels que Mortal Kombat 11.

Le mode « Invasions » vise à offrir du contenu supplémentaire, mais manque de profondeur. Les joueurs expriment leur frustration face au caractère répétitif des défis et aux récompenses limitées, ce qui donne l’impression d’une routine sans véritable satisfaction.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat 1 se distingue par son système Kameo innovant, qui apporte davantage de profondeur aux stratégies de combat. Les améliorations visuelles du jeu et son scénario repensé offrent un regard neuf sur cette franchise classique. Même s’il ne plaira peut-être pas à tous les joueurs, il propose une expérience unique qui mérite d’être découverte.

Malgré ces lacunes, Mortal Kombat 1 est prometteur. Grâce à de futures mises à jour et à des DLC visant à corriger ses problèmes de scénario et de gameplay, il pourrait évoluer vers une expérience plus captivante. Pour les passionnés de la série, il vaut la peine d’être découvert, mais il est conseillé de modérer vos attentes.

Rester à la pointe permet de constater à quel point le genre continue d’évoluer à chaque nouvelle génération. Les passionnés curieux de connaître le futur paysage compétitif peuvent consulter la liste complète des nominés dans la catégorie « Meilleur jeu de combat » des Game Awards 2025 pour découvrir quels titres à venir comptent défier les standards établis par les sorties de la génération actuelle.

Mon verdict : Mortal Kombat 1 est visuellement époustouflant et bouscule la série grâce à son système Kameo et à son scénario original, mais la lenteur des combats et les modes répétitifs l’empêchent d’offrir la même fluidité que MK11. C’est une nouvelle approche divertissante, mais ne vous attendez pas à la même intensité que dans les opus précédents.

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5. Mortal Kombat : Deadly Alliance [Meilleure réinvention de l’ère 3D avec Krypt & Konquest]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Année de sortie 2002 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures pour le mode arcade, 25 à 40 heures et plus avec les missions Konquest, les déblocages dans la Krypt et les bonus

Mortal Kombat : Deadly Alliance (2002) a marqué pour moi un tournant décisif dans la série. Ce titre a marqué une transition significative du style de combat traditionnel en 2D vers un système de combat en 3D plus complexe. Chaque personnage dispose désormais de trois styles de combat distincts : deux arts martiaux et un basé sur l’utilisation d’une arme, ce qui permet des stratégies plus approfondies et multiplie les possibilités de combos. Ce changement rend le gameplay plus dynamique et captivant.

L’introduction du mode Konquest constitue un autre point fort. Il fait office à la fois de tutoriel et de mode histoire, fournissant des informations sur le passé de chaque personnage et ses motivations. Cet ajout enrichit le récit du jeu et offre une expérience plus immersive.

Cependant, tout n’est pas parfait. Le jeu ne propose qu’une seule « Fatality » par personnage, ce qui semble constituer un pas en arrière par rapport aux opus précédents. De plus, certains des nouveaux personnages ne me parlent pas autant que les classiques.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat : Deadly Alliance se distingue par son système de combat en 3D innovant, qui propose plusieurs styles de combat par personnage. L’ajout du mode Konquest a enrichi l’expérience narrative, ce qui en a fait une évolution majeure de la série.

Malgré ces inconvénients, Deadly Alliance reste un opus phare de la franchise Mortal Kombat. Son gameplay innovant et ses mécanismes de combat plus approfondis le distinguent des autres titres et ont posé les bases des opus suivants.

Mon verdict : Mortal Kombat : Deadly Alliance a réinventé la série grâce à ses combats en 3D, ses multiples styles de combat et son mode Konquest immersif. C’est un pas en avant audacieux qui apporte de la fraîcheur et une dimension stratégique, même si certains classiques et certaines Fatalities manquent à l’appel.

6. Mortal Kombat : Deception [Meilleur jeu « bac à sable » de l’ère 3D : Konquest, échecs, casse-tête]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox, GameCube, PC Année de sortie 2004 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour le mode Konquest, 40 à 60 heures et plus avec les déblocages de la Krypt, les classements d'arcade, les combats sous forme de casse-tête ou d'échecs, et les bonus

Mortal Kombat : Deception (2004) a ouvert de nouvelles perspectives audacieuses à la série. Il ne s’agissait plus uniquement de combats. Les développeurs ont ajouté de nouveaux modes tels que « Chess Kombat » et « Puzzle Kombat », qui sont étonnamment amusants et apportent une nouvelle dimension au jeu. Mais pour moi, ce qui se démarque vraiment, c’est le mode « Konquest » enrichi.

Au lieu d’être un simple tutoriel, il se transforme en véritable aventure. Vous incarnez Shujinko, voyageant à travers différents royaumes, rencontrant des personnages et découvrant des secrets cachés. On a l’impression de jouer à un mini-RPG au sein de l’univers de Mortal Kombat.

Le mode histoire fait le lien avec les événements des jeux précédents, en se concentrant sur l’ascension d’Onaga, le Roi Dragon. C’est simple mais satisfaisant, surtout pour les fans de longue date. Les combats sont rapides et brutaux, fidèles aux racines de Mortal Kombat. L’ajout de « combo breakers » permet un jeu plus stratégique, réduisant ainsi la frustration liée au fait d’être pris au piège dans de longs combos.

Pourquoi nous l’avons choisi Mortal Kombat : Deception se distingue par ses modes de jeu innovants et ses éléments narratifs enrichis. Le mode Konquest a apporté de la profondeur, et le système de « combo breakers » a rendu les combats plus stratégiques. Il s’agissait d’un pas en avant audacieux pour la série, offrant à la fois de nouvelles expériences et des sensations familières.

Cependant, le jeu n’était pas sans défauts. Certains des nouveaux personnages, comme Dairou, Darrius et Hotaru, ne m’ont pas vraiment convaincu, et les graphismes, bien qu’impressionnants à l’époque, ont pris de l’âge. Mais il s’agit là de problèmes mineurs dans un jeu par ailleurs solide.

Mon verdict : Mortal Kombat Deception allie des combats brutaux classiques à des modes innovants tels que « Chess Kombat » et « Puzzle Kombat », ainsi qu’une aventure « Konquest » enrichie qui apporte une véritable profondeur au jeu. C’est un titre créatif et stratégique, qui se démarque particulièrement pour les joueurs qui recherchent davantage que de simples combats.

7. Mortal Kombat II [Meilleure suite d’un classique d’arcade avec des coups de grâce brutaux]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Arcade, SNES, Genesis Année de sortie 1993 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 30 à 60 minutes par personnage pour le classement d'arcade, 8 à 12 heures pour terminer le jeu dans son intégralité

Mortal Kombat II (1993) a véritablement changé la donne pour moi. Je me souviens être entré dans la salle d’arcade, avoir entendu le célèbre « Toasty ! » et avoir vu les sprites colorés des personnages. J’avais l’impression de pénétrer dans un nouvel univers.

Le gameplay est plus fluide et plus fluide que celui de son prédécesseur (Mortal Kombat). Des personnages comme Liu Kang et Sub-Zero disposaient de nouveaux coups qui rendaient les combats plus dynamiques. L’ajout des « Friendships » et des « Babalities » apporte une touche amusante aux « Fatalities » habituelles, ce qui met également en avant le côté ludique du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat II se distingue par ses mécanismes de jeu améliorés, ses personnages mémorables et l’introduction de coups de grâce uniques. Il a établi une nouvelle référence en matière de jeux de combat et reste un classique du genre.

Cependant, la difficulté du jeu représente un véritable défi. L’IA est redoutable, et les boss comme Shao Kahn sont implacables. Il m’a fallu plusieurs tentatives pour les vaincre, mais la satisfaction d’avoir enfin remporté la victoire en valait largement la peine.

Mon verdict : Mortal Kombat II est un joyau classique de l’arcade, avec des combats fluides, des personnages mémorables et des coups de grâce spectaculaires qui impressionnent encore aujourd’hui. C’est un jeu exigeant, amusant et incontournable pour les fans de jeux de combat rétro.

8. Mortal Kombat : Armageddon [Le meilleur MK au casting gigantesque]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox, PC Année de sortie 2006 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures pour le mode Konquest, 40 à 60 heures et plus avec les classements d'arcade, le mode Kreate-A-Fatality, Motor Kombat et les déblocages de la Krypt

Mortal Kombat : Armageddon (2006) constituait une tentative audacieuse de tout réunir. Le casting compte plus de 60 personnages, parmi lesquels figurent aussi bien les favoris des fans que des personnages moins connus comme Mokap et Khameleon. C'est un rêve devenu réalité pour les fans. Mais, au fur et à mesure que j’y passais plus de temps, je me suis rendu compte que la quantité n’était pas toujours synonyme de qualité.

Le mode « Kreate-A-Fighter » est une fonctionnalité remarquable. J’ai passé des heures à personnaliser des personnages, à peaufiner leurs coups et à imaginer leurs histoires. C’est un véritable terrain de jeu pour la créativité. En revanche, le mode « Kreate-A-Fatality », bien qu’innovant, m’a semblé insuffisant. L’absence des Fatalities traditionnelles donne l’impression que le jeu est incomplet. Les coups de grâce cinématiques, qui faisaient la renommée de la série, m’ont manqué.

Le mode histoire, centré sur la quête de Taven, a du potentiel mais n’est pas à la hauteur. Il m’a semblé bâclé et n’offrait pas la profondeur que j’espérais. La fin, qui débouche sur Armageddon, m’a paru décevante.

Pourquoi nous l’avons choisi Mortal Kombat : Armageddon se distingue par son vaste casting de personnages et l’introduction du mode « Kreate-A-Fighter ». Malgré ses défauts, il a démontré la volonté de la franchise d’innover et de repousser les limites.

Malgré ses défauts, Armageddon a beaucoup à offrir. Sa vaste sélection de personnages, ses modes créatifs et ses éléments nostalgiques en font une expérience mémorable. Ce n’est pas parfait, mais cela témoigne de l’ambition de la série.

Mon verdict : Mortal Kombat Armageddon est le rêve de tout fan avec plus de 60 personnages et le mode créatif « Kreate-A-Fighter ». C’est un jeu ambitieux et amusant, même si l’histoire et l’absence des « Fatalities » traditionnelles l’empêchent de paraître tout à fait abouti.

9. Mortal Kombat vs. DC Universe [Meilleur crossover avec deux campagnes et des transitions entre les niveaux]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PSP, Xbox 360 Année de sortie 2008 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures pour l'histoire principale (les deux campagnes), 12 à 15 heures ou plus avec les classements d'arcade, les défis « Kombo » et les éléments à débloquer

J'ai abordé Mortal Kombat vs. DC Universe (2008) avec des sentiments mitigés. L’idée d’opposer les combattants brutaux de Mortal Kombat aux héros emblématiques de DC m’intriguait, mais je me demandais comment ils allaient s’accorder. Le résultat est un jeu qui, bien qu’ambitieux, donne l’impression de ne pas avoir su s’engager pleinement d’un côté ou de l’autre.

Les nouvelles mécaniques de combat, telles que « Freefall Kombat » et « Klose Kombat », apportent une certaine nouveauté. Le « Freefall Kombat » permet aux personnages de s’affronter en plein vol pendant une chute, ce qui est visuellement saisissant mais perturbe souvent le rythme du combat. Le « Klose Kombat » plonge les joueurs dans des combats au corps à corps, offrant une expérience de combat plus intime. Bien que ces modes soient intéressants, ils ressemblent parfois davantage à des gadgets qu’à des éléments à part entière du gameplay.

Le mode histoire, qui vise à fusionner les univers de Mortal Kombat et de DC, a du potentiel. Il présente Dark Kahn, une fusion entre Shao Kahn et Darkseid, qui sème le chaos dans les deux royaumes. Cependant, le récit semble souvent décousu et le rythme est inégal. Certaines évolutions des personnages sont sous-développées, ce qui me laisse sur ma faim et me fait regretter un manque de profondeur et de cohésion.

Un changement notable réside dans la violence atténuée. Les « Fatalities », qui font la renommée de Mortal Kombat, sont remplacées par des « Heroic Brutalities » pour les personnages de DC ; bien que celles-ci correspondent mieux à leur personnalité héroïque, elles n’ont pas l’impact des coups de grâce traditionnels. Ce changement rend le jeu moins intense que ses prédécesseurs.

Pourquoi nous l’avons choisi Mortal Kombat vs. DC Universe se distingue par son crossover ambitieux, proposant des mécanismes de combat uniques et un scénario qui fusionne deux univers emblématiques. Bien qu’il ait rencontré des difficultés de mise en œuvre, il n’en reste pas moins une tentative remarquable de fusionner des univers distincts.

Malgré ces problèmes, Mortal Kombat vs. DC Universe propose un crossover unique que les fans des deux franchises pourraient apprécier. Ce n’est pas la fusion harmonieuse que j’avais espérée, mais cela offre une perspective différente sur des personnages familiers.

Mon verdict : Mortal Kombat vs. DC Universe est un crossover amusant et ambitieux, doté de mécanismes uniques et de deux campagnes distinctes, mais la violence édulcorée et l’histoire inégale lui font défaut. C’est une variante intéressante de la série, qui vaut le détour pour les fans des deux univers.

10. Mortal Kombat 4 [Meilleur titre 3D des débuts, avec des lancers d’armes et un rythme d’arcade]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PSP, Xbox 360 Année de sortie 2008 Développeur Midway Games Durée moyenne de jeu 30 à 60 minutes par personnage pour le classement d’arcade, 6 à 10 heures pour débloquer la plupart des personnages

Mortal Kombat 4 a marqué un tournant audacieux pour la franchise en faisant son entrée dans l’univers de la 3D. Je me souviens de la première fois où je l’ai vu en salle d’arcade : c’était un véritable spectacle. Les personnages étaient désormais modélisés en 3D et les arènes offraient une réelle profondeur. On avait l’impression qu’une nouvelle ère s’ouvrait pour Mortal Kombat.

L’ajout d’armes est l’un des points forts du jeu. Chaque personnage dispose d’une arme unique, et la possibilité de ramasser et d’utiliser l’arme de votre adversaire ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Il est passionnant de voir comment ces nouvelles mécaniques modifient le déroulement des combats.

Cependant, le passage à la 3D n’a pas été sans difficultés. Les commandes semblent rigides, et la fluidité des précédents jeux en 2D fait défaut. Certaines animations des personnages sont maladroites, et les « fatalities », bien qu’elles restent brutales, n’ont plus le même impact qu’auparavant. Le jeu souffre également de problèmes techniques et d’angles de caméra maladroits, ce qui nuit à l’expérience globale.

Malgré ces problèmes, Mortal Kombat 4 présente de nouveaux personnages tels que Fujin, Jarek et Shinnok, élargissant ainsi l’univers de la série. Le mode histoire, bien qu’il ne soit pas aussi approfondi que certains fans l’espéraient, sert de toile de fond aux combats. L’ajout de combats en équipe à deux joueurs et de modes tournoi apporte de la variété et une meilleure rejouabilité.

Pourquoi nous l'avons choisi Mortal Kombat 4 se distingue par son passage ambitieux à la 3D, qui a introduit de nouvelles mécaniques de jeu et élargi l’univers de la série. Bien qu’il ait rencontré des difficultés de mise en œuvre, il reste un opus marquant de la franchise Mortal Kombat.

Avec le recul, Mortal Kombat 4 a constitué un tremplin. Il a posé les bases des futurs jeux Mortal Kombat en 3D, même s’il n’a pas tout à fait atteint son objectif. Pour moi, ce fut un chapitre mémorable de la série, illustrant à la fois les défis et l’enthousiasme liés au passage à une nouvelle dimension.

Mon verdict : Mortal Kombat 4 a fait un bond audacieux vers la 3D avec des lancers d’armes et de nouveaux personnages, apportant ainsi de nouvelles stratégies à l’action d’arcade. Il présente certes quelques imperfections, mais il s’agit d’une étape importante et mémorable dans l’évolution de la série.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux Mortal Kombat

Je juge les opus de MK en fonction de ce qu’ils vous apprennent et de l’étendue des possibilités qu’ils offrent. Ces cinq titres affinent différentes compétences, allant du travail en laboratoire à la lecture pure et simple du jeu d’arcade.

Pour les puristes de l'arcade > Mortal Kombat II . Des commandes précises, des coups de grâce brutaux, une analyse claire qui permet d'affiner rapidement les bases.

> . Des commandes précises, des coups de grâce brutaux, une analyse claire qui permet d'affiner rapidement les bases. Pour les passionnés de stratégie > Mortal Kombat 11 . Des outils permettant une précision au frame près, une analyse approfondie des affrontements et des mécanismes qui récompensent le temps consacré à l’entraînement.

> . Des outils permettant une précision au frame près, une analyse approfondie des affrontements et des mécanismes qui récompensent le temps consacré à l’entraînement. Pour les accros au rush > Mortal Kombat X . Une dynamique offensive, une attaque redoutable et des variantes qui mettent les joueurs sous pression à rude épreuve.

> . Une dynamique offensive, une attaque redoutable et des variantes qui mettent les joueurs sous pression à rude épreuve. Pour les joueurs en quête de remontées spectaculaires > Mortal Kombat 1 . Une finition moderne, un scénario solide et des caméos qui enseignent la prise de décision en équipe.

> . Une finition moderne, un scénario solide et des caméos qui enseignent la prise de décision en équipe. Pour les traditionalistes du 2D classique > Mortal Kombat 9. Des échanges au corps à corps serrés, un rythme clair et une réinitialisation de la chronologie qui reste très agréable à jouer.

Commencez par le groupe qui vous correspond le mieux, puis passez aux autres à tour de rôle. Vous améliorerez votre lecture du jeu, affinerez votre exécution et trouverez un personnage principal qui vaut la peine d’être travaillé.

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