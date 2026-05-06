Classement des 8 meilleurs jeux Monster Hunter : les meilleurs titres de 2026

Il n’est pas facile de déterminer quel est le meilleur jeu Monster Hunter alors que la série ne cesse de sortir des titres exceptionnels, mais j’ai passé suffisamment d’heures à affûter mes lames et à rater mes contre-attaques pour savoir quels opus méritent réellement que vous y consacriez votre temps.

Des chasses chaotiques sur PSP aux affrontements modernes et cinématiques, Monster Hunter a évolué pour devenir un mélange détonnant de stratégie, de grind et de pure dopamine . Je les ai tous joués sur consoles portables, consoles de salon et PC, en gravissant tous les échelons, en testant toutes les armes et en affrontant toutes sortes de catastrophes SOS tard dans la nuit.

Voici donc la véritable sélection. Que vous soyez novice ou que vous couriez après les couronnes comme un fou, voici les jeux Monster Hunter qui valent la peine d’être traqués (jeu de mots tout à fait intentionnel).

Nos meilleurs choix de jeux Monster Hunter

Vous vous demandez quels jeux Monster Hunter se démarquent réellement du lot ? Voici les coups de cœur de notre équipe : trois poids lourds qui comptent parmi les jeux de rôle d’action les plus acclamés jamais créés. Idéaux pour les débutants, parfaits pour les vétérans, et garantis pour satisfaire votre envie de chasse aux monstres.

1 Monster Hunter Wilds 2025 Il s'agit sans doute du meilleur titre de la série Monster Hunter à ce jour, offrant des graphismes, des mécanismes de combat, une intelligence artificielle des monstres et une intrigue centrée sur les personnages supérieurs à ceux de ses prédécesseurs. Buy now 2 Monster Hunter: World 2018 Premier grand succès de la série Monster Hunter, qui lui a valu une popularité grand public, ce titre a permis aux fans de découvrir des mécanismes de chasse simplifiés, une meilleure personnalisation des personnages, une narration plus intense et une extension gigantesque pouvant être considérée comme un jeu à part entière. Buy now 3 Monster Hunter Rise 2021 Il propose des chasses au rythme plus soutenu et plus riches en action, qui sont mises en valeur par une optimisation supérieure sur toutes les plateformes par rapport à tous les autres titres modernes. Buy now

Vous n’êtes pas d’accord ? Il vous suffit de faire défiler la page vers le bas pour découvrir cinq autres jeux Monster Hunter qui ont contribué à faire de cette série un succès aussi populaire qu’aujourd’hui, chaque titre ayant de très bons arguments pour expliquer pourquoi il devrait occuper la première place à la place des autres.

Les 8 meilleurs jeux Monster Hunter pour votre prochaine grande chasse

Vous découvrirez ci-dessous le meilleur de la série Monster Hunter : huit jeux exceptionnels classés en fonction des avis de la communauté, de leur intérêt ludique et de mon expérience personnelle avec la franchise, ainsi que les raisons pour lesquelles ils méritent leur place dans tout classement des meilleurs jeux Monster Hunter.

1. Monster Hunter Wilds [Meilleur jeu Monster Hunter toutes catégories confondues]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, GeForce Now, Windows Année de sortie 2025 Durée moyenne de jeu 40 heures Principaux atouts Des graphismes de nouvelle génération, une IA des monstres plus intelligente, un mode coopératif cross-play fluide, des améliorations de qualité de vie optimisées

Bien qu’il soit le petit nouveau de la série, Monster Hunter Wilds s’est révélé être le meilleur titre de toute la série à ce jour.

Il s'agit sans aucun doute d'une amélioration globale de la franchise dans son ensemble, tant au niveau des graphismes, de l'histoire, de la taille des cartes, du multijoueur en ligne que des fonctionnalités améliorant le confort de jeu. C'est l'un des meilleurs jeux de 2025 et il est pratiquement assuré de remporter au moins quelques nominations aux Game Awards de cette année.

Ce jeu occupe la première place de mon classement grâce à ses graphismes magnifiques et modernes, dignes de Resident Evil (merci au RE Engine !), à un scénario principal relativement court mais bien écrit, ainsi qu’à un monde ouvert plus interactif que dans les titres précédents.

Capcom est peut-être plus connu pour ses jeux d’horreur et ses jeux de combat décoiffants, mais la société a vraiment fait honneur à sa franchise Monster Hunter avec celui-ci !

Mon verdict : avec Monster Hunter Wilds, on a l’impression que Capcom a enfin trouvé la formule gagnante. Les zones ouvertes respirent, les monstres frappent plus fort et la chasse se déroule de manière fluide, sans les à-coups des anciens opus. Les armes ont du poids, les déplacements sont plus fluides et le monde réagit à vos actions au lieu de se contenter de vous accueillir. Si vous souhaitez vivre l’expérience Monster Hunter dans ce qu’elle a de plus grandiose, audacieux et flexible, c’est Wilds que je vous recommanderais sans hésiter.

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2. Monster Hunter : World [Meilleur jeu Monster Hunter pour les joueurs d’aujourd’hui]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Durée moyenne de jeu 144 heures Points forts Des écosystèmes vivants immenses, une prise en main fluide des armes, un mode coopératif qui fonctionne vraiment, une courbe de difficulté progressive qui séduit les nouveaux joueurs

Le premier jeu Monster Hunter à avoir connu un succès fulgurant auprès du public international n’est autre que Monster Hunter : World – le titre qui a sans doute propulsé la franchise au rang de phénomène grand public, et qui compte parmi les meilleurs RPG d’action pour tous les amateurs d’aventure.

C’est le premier jeu MH à proposer plusieurs emplacements de sauvegarde et des écrans de chargement réduits au minimum, ce qui permet une expérience de jeu plus fluide et riche en action. Vous y retrouverez des monstres issus des opus précédents, tels que Kushala Daora et Teostra, ce qui constitue également un formidable clin d’œil aux fans de longue date de la série.

Je le considère également comme le meilleur jeu MH pour débuter. Si vous souhaitez vous lancer dans la chasse sans avoir à vous contenter d’une baisse significative de la qualité graphique et du gameplay par rapport à Wilds ou Rise, pensez d’abord à commencer une nouvelle partie sur Monster Hunter : World, puis voyez si le gameplay caractéristique de Monster Hunter vous plaît.

Mon verdict : Monster Hunter : World a transformé la franchise, qui était un jeu de niche axé sur la répétition, en une véritable obsession mondiale. Les cartes semblent vivantes, les monstres se comportent comme de véritables prédateurs, et chaque arme est maniée avec un style incroyable une fois que vous maîtrisez le timing. Son rythme en fait le point d’entrée le plus accessible pour quiconque souhaite se lancer aujourd’hui. C’est un jeu abouti, généreux, et il reste tout aussi incroyable des années plus tard.

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3. Monster Hunter Rise [Meilleur jeu Monster Hunter au rythme effréné]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Durée moyenne de jeu 80 heures Principaux atouts Mobilité grâce au « Wirebug », cartes verticales fluides, comportement agressif des monstres, chasses en ligne fluides, système de fabrication et de personnalisation approfondi

Si Monster Hunter : World a fait connaître la franchise Monster Hunter à l’échelle mondiale, Monster Hunter Rise lui a donné suffisamment de Steam pour entretenir l’engouement, ce qui a finalement conduit au succès record de Monster Hunter Wilds. Ce n’est pas pour rien qu’il figure sur notre liste des meilleurs jeux multijoueurs, après tout.

Le système « Wirebug » proposé ici a offert aux joueurs une meilleure mobilité et davantage d’options pour affronter un monstre, vous permettant d’enchaîner des combos d’attaques plus fluidement et de mener à bien vos chasses plus rapidement que dans les anciens opus. C’est un sujet de controverse pour les amateurs des combats au rythme plus lent que proposait Monster Hunter à l’ancienne. Pour ma part, j’ai apprécié cette approche, tout comme d’autres fans qui la préfèrent aux combats acharnés habituels de MH.

Il est largement considéré comme le jeu Monster Hunter le plus facile (du moins en ce qui concerne les mécanismes de combat). Même si je recommande toujours de commencer par Monster Hunter : World si vous découvrez la franchise, Monster Hunter Rise constitue un meilleur point de départ si vous trouvez les chasses de World fastidieuses.

Mon verdict : Rise, c’est Monster Hunter avec un coup de fouet à la caféine. Le Wirebug transforme chaque combat en une véritable bagarre de parkour, et dès que vous maîtrisez le bon timing, vous vous mettez à virevolter autour des monstres comme si vous aviez mieux à faire. Les cartes sont conçues pour la vitesse, les monstres n’attendent pas, et l’ensemble du gameplay semble taillé sur mesure pour les joueurs qui veulent de l’action immédiate. Si vous recherchez un Monster Hunter plus rapide, plus spectaculaire et qui ne traîne jamais en longueur, Rise est le terrain de jeu qu’il vous faut.

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4. Monster Hunter World : Iceborne [Meilleure extension de Monster Hunter de tous les temps]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Durée moyenne de jeu 167 heures Principaux atouts Des monstres de rang Maître, des pics de difficulté brutaux, un système de griffes décisif, une boucle de fin de jeu très riche, des biomes enneigés denses

Monster Hunter World : Iceborne est la version étendue de Monster Hunter : World, mais la plupart des fans de la série le considèrent comme un jeu à part entière en raison de la quantité considérable de contenu narratif auquel il donne accès, sans parler des améliorations de qualité de vie et des fonctionnalités supplémentaires incluses, telles que l’ajout de la « vie endémique » (qui correspond en gros au système de familiers de MH) et la fameuse « griffe de préhension ». Malgré son statut d’extension, je continue de le considérer comme l’un des meilleurs jeux d’aventure à part entière.

Je sais bien que certains fans inconditionnels risquent de me crucifier pour avoir osé mentionner le mot commençant par « C » parmi les meilleures fonctionnalités de cette extension. Pour autant, l’ajout de la « C-claw » ne m’a pas dérangé et je l’ai perçu comme un atout pour le contenu de fin de jeu. De plus, cela a montré que Capcom était au moins disposé à tester de nouvelles approches dans le combat de MH plutôt que de jouer la carte de la sécurité, ce qui, comme nous l’avons vu dans les titres qui ont suivi Iceborne, a clairement porté ses fruits.

Mon verdict : Iceborne, c’est Monster Hunter : World en mode difficile. Le saut vers le rang Maître vous frappe de plein fouet, et les monstres semblent plus féroces, plus rapides et bien plus imprévisibles. La griffe de préhension ajoute une toute nouvelle dimension à chaque arme, et une fois que l’on a pris le coup de main, les chasses deviennent d’une tactique addictive. Cette extension transforme World, qui passe d’une « excellente introduction » à un « engagement sérieux », et la routine de fin de jeu est incroyablement satisfaisante. Si vous êtes prêt pour le véritable défi, Iceborne vous l’offre sans concession.

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5. Monster Hunter 4 Ultimate [La meilleure expérience classique de Monster Hunter]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Année de sortie 2014 Durée moyenne de jeu 154 heures Principaux atouts Combat aérien, système de chevauchement, vaste sélection de monstres, quêtes de haut niveau exigeantes, équilibre emblématique des armes

Avant Monster Hunter 4 Ultimate, les déplacements et les combats verticaux semblaient avoir été ajoutés après coup, car c’est le premier jeu à intégrer le combat aérien et la chevauchée de monstres. Ce titre nous a également fait découvrir deux nouveaux types d’armes : l’Insect Glaive, qui excelle dans les attaques aériennes, et la Charge Blade, « parfaitement équilibrée », qui sont toutes deux devenues des incontournables de tous les jeux suivants.

J’apprécie particulièrement la façon dont son scénario centré sur la caravane s’intègre naturellement à l’univers de Monster Hunter. Ici, vous incarnez un chasseur itinérant qui explore divers lieux en compagnie de certains des PNJ les plus mémorables de la série au sein de votre troupe et, bien sûr, vous combattez des monstres au fil de vos pérégrinations.

Bien qu’il s’agisse d’un titre plus ancien, Monster Hunter 4 Ultimate offre une expérience Monster Hunter très solide qui vous donne un aperçu de la direction prise par la série en matière de combat, tout en restant fidèle, pour l’essentiel, au rythme de combat classique de MH : lent, mais réfléchi.

Mon verdict : MH4U marque l’apogée de la formule « à l’ancienne ». Les cartes verticales ont tout changé, vous permettant de grimper, de sauter et de chevaucher des monstres comme un fou. La liste des monstres est impressionnante, les quêtes deviennent rapidement difficiles, et les armes offrent un maniement précis sans perdre cette sensation de « crunch » classique de Monster Hunter. Il est plus difficile, plus intense et plus technique que les opus modernes, et c’est précisément pour cela que les fans ne jurent que par lui. Si vous recherchez l’identité pure de Monster Hunter d’avant « World », 4U est la référence absolue.

6. Monster Hunter Rise : Sunbreak [La meilleure extension de Monster Hunter pour les joueurs confirmés]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Durée moyenne de jeu 102 heures Principaux atouts Des chasses difficiles au rang Maître, des changements de compétences, une refonte agressive des monstres, un système de Wirebug amélioré, un grind intense en fin de jeu

Tout comme Iceborne, Monster Hunter Rise : Sunbreak a été conçu comme une extension de la version initiale et s’est révélé être un digne successeur du célèbre DLC d’extension qui l’avait précédé. Celui-ci propose un contenu narratif équivalent à celui d’un jeu à part entière, une multitude de boss nouveaux et de retour, ainsi que le système de changement instantané de compétences, qui rend les combats au rythme effréné de Rise encore plus fluides et propices aux enchaînements.

L’extension « Sunbreak » a également fait de *Rise* l’un des meilleurs jeux solo de la série (sinon le meilleur), car vous pouvez désormais mener à bien des chasses encore plus facilement en solo grâce au système de combat simplifié, au système de compagnons amélioré et aux quêtes de suiveurs. Ici, le jeu en coopération, même dans le contenu difficile du rang Maître, est véritablement facultatif, du moins davantage que dans n’importe quel autre titre de la série.

Mon verdict : Sunbreak reprend la formule (déjà) rapide de Rise et la propulse en mode expert. Le rang Maître est plus exigeant, les monstres vous attaquent sans relâche, et le système de changement de compétences transforme chaque arme en une véritable boîte à outils de combos endiablés. Sunbreak récompense les joueurs qui aiment repousser les limites de leurs configurations et de leur timing, et sa boucle de fin de jeu est une véritable aventure. Si Rise vous a conquis, Sunbreak vous tiendra en haleine pendant des mois.

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7. Monster Hunter Freedom Unite [Le meilleur Monster Hunter « à l’ancienne » pour les parties de longue haleine]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Année de sortie 2008 Durée moyenne de jeu 197 heures Points forts Nombre impressionnant de quêtes, courbe de difficulté classique, chasses emblématiques de l'ère PSP, maîtrise approfondie des armes, monstres redoutables en fin de jeu

Si vous souhaitez savoir comment se déroulaient les chasses dans les premiers opus, alors *Monster Hunter Freedom Unit e * vous en donnera un très bon aperçu, et un aperçu BRUTAL qui plus est. C'était mon premier jeu MH, et je dois dire que c'est sans aucun doute l'un des jeux Monster Hunter les plus difficiles à venir à bout, non seulement en raison de la quantité impressionnante de contenu et de missions plus difficiles qu'il propose, mais aussi, il faut bien l'admettre, à cause de son manque de fonctionnalités améliorant la qualité de vie et d'optimisations au niveau des combats.

Mis à part des commandes maladroites et des zones de collision imprécises, il reste l’un des jeux les plus emblématiques de la série, proposant des chasses à la fois très amusantes et exigeantes, sans oublier qu’il est désormais jouable sur appareils mobiles. C’est un incontournable pour les nouveaux venus qui ont terminé la plupart des titres récents et qui recherchent leur prochaine dose de MH, ainsi que pour les fans de longue date en quête de nostalgie, et peut-être aussi pour leur rappeler tout le chemin parcouru par la série.

Mon verdict : Freedom Unite, c’est du Monster Hunter à l’état pur, sans fioritures – le genre de grind qui a bâti la réputation de cette série bien avant l’avènement de l’ère de la qualité de vie. Les quêtes semblent interminables, les monstres frappent comme des camions, et chaque amélioration semble méritée, car vous vous êtes battu bec et ongles pour l’obtenir. C’est plus lent, plus difficile et absolument implacable. Si vous souhaitez découvrir la série sous son aspect le plus brut et le plus exigeant, Freedom Unite vous offre une dose de nostalgie qui a du mordant.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [Meilleur jeu Monster Hunter pour les maîtres des armes]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo 3DS Année de sortie 2017 Durée moyenne de jeu 170 heures Principaux atouts Arts et styles de chasse, vaste catalogue de monstres, chasses aux monstres déviants, grande variété de configurations de personnage, flexibilité ultime en fin de jeu

Si vous aimez les jeux proposant une variété presque vertigineuse de monstres à chasser, la liste incroyablement diversifiée de Monster Hunter Generations Ultimate va sans aucun doute vous épater. Avec 129 monstres uniques à chasser et quatre villages issus des opus précédents que vous pouvez visiter, ce titre rend davantage hommage aux opus antérieurs que les autres jeux de la série.

En plus de chasser des monstres de différentes espèces et tailles, cette version étendue du Monster Hunter G original vous permet également de découvrir pour la première fois les styles « Brave » et « Alchemy », ainsi que la transmogrification d’équipement grâce au système « Armor Fusion ».

L’ajout des « Hunter Arts » dans MHG et MHGU a également bouleversé la donne, en offrant aux chasseurs davantage de moyens d’aborder les chasses grâce à des coups spéciaux spectaculaires et à des enchaînements plus agressifs. Cette fonctionnalité était propre à ces deux jeux, ce qui en fait deux des meilleurs titres de la série MH à redécouvrir une fois que vous aurez venir à bout des titres récents.

Mon verdict : Generations Ultimate est le terrain de jeu idéal pour les joueurs qui adorent tirer le maximum de leurs armes sur le plan technique. Le système « Styles et Arts » vous permet de réinventer l’intégralité de votre répertoire de coups. La liste des monstres est impressionnante, les combats contre les Déviants sont intenses, et la variété des configurations devient très vite vertigineuse. Si vous adorez bricoler, maîtriser et optimiser, GU est un véritable régal.

Mon verdict global sur le meilleur jeu Monster Hunter

Monster Hunter vous offre des expériences différentes selon ce que vous recherchez : un défi pur, une grande agilité, un gameplay « à l’ancienne » ou de grandes confrontations cinématiques. Voici par où je commencerais, en fonction du type de chasseur que vous êtes :

Pour les chasseurs chevronnés → Monster Hunter Wilds . Des zones ouvertes, des monstres plus intelligents, une météo dynamique. C’est la série à son apogée. Si vous recherchez l’expérience Monster Hunter « nouvelle génération » la plus aboutie, commencez par ce titre.

→ . Des zones ouvertes, des monstres plus intelligents, une météo dynamique. C’est la série à son apogée. Si vous recherchez l’expérience Monster Hunter « nouvelle génération » la plus aboutie, commencez par ce titre. Pour les chasseurs débutants → Monster Hunter : World . Une prise en main en douceur, des écosystèmes immenses et un système d’équipement qui vous captive instantanément. World reste la porte d’entrée la plus accessible pour les nouveaux chasseurs qui souhaitent vivre de grandes chasses sans difficulté.

→ . Une prise en main en douceur, des écosystèmes immenses et un système d’équipement qui vous captive instantanément. World reste la porte d’entrée la plus accessible pour les nouveaux chasseurs qui souhaitent vivre de grandes chasses sans difficulté. Pour les accros à la mobilité → Monster Hunter Rise . Les « Wirebugs » bouleversent complètement la chasse. Rapide, vertical, stylé : Rise s’adresse aux joueurs qui veulent de l’action immédiate et zéro temps mort entre les combats.

→ . Les « Wirebugs » bouleversent complètement la chasse. Rapide, vertical, stylé : Rise s’adresse aux joueurs qui veulent de l’action immédiate et zéro temps mort entre les combats. Pour les amateurs de défis → Monster Hunter World : Iceborne. Le rang Maître est redoutable, les monstres restent agressifs et la phase de fin de jeu est particulièrement exigeante. Iceborne est l’évolution brutale de World – parfait pour les chasseurs qui veulent se donner à fond.

Quel que soit votre style de chasse (moderne, mobile, stratégique ou obstinément nostalgique), cette sélection vous offre le point d’entrée idéal. La série Monster Hunter est immense, mais ces quatre titres constituent les chemins les plus directs vers votre prochaine grande chasse.

Foire aux questions