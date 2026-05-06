Les 5 meilleurs jeux Kirby sur Switch en 2026 qui feront fondre le cœur de tout joueur

Choisir le meilleur jeu Kirby sur Switch relève d’un véritable défi : Kirby vous offre le même plaisir sans prise de tête depuis ses débuts sur Game Boy.

Des combats de boss palpitants aux énigmes astucieuses, chaque opus de la série Kirby parvient à illuminer l’écran de son charme et de ses couleurs. Même si les niveaux ne vous poussent pas à vos limites, les aventures en mode coopératif les rendent rejouables à l’infini.

Alors, que vous soyez fan de Kirby depuis le début ou que vous veniez tout juste de monter à bord, voici les meilleurs titres à découvrir cette année.

Notre top 3 des jeux Kirby sur Switch

S’il y a bien une chose que la franchise Kirby ne manque jamais d’offrir, c’est la perfection rose à l’état pur – quel que soit le cadre. Des sauts audacieux en 3D aux jeux à défilement horizontal nostalgiques, chaque titre apporte son lot de charme, de chaos et d’ambiance chaleureuse. Alors, pour vous éviter de vous perdre dans tout ce contenu adorable, voici notre top 3 des meilleurs jeux Kirby sur Switch.

1 Kirby and the Forgotten Land 2022 C'est à ce moment-là que les titres Kirby sur Switch sont passés de la 2D à la 3D. Et comme on pouvait s'y attendre, cela a considérablement amélioré l'expérience de jeu. Bien que cette transition n'ait pas eu d'incidence sur la difficulté générale du jeu, de nombreux modes et personnages supplémentaires sont à découvrir en dehors du mode histoire classique. Buy now 2 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe 2023 Cet opus m’a surpris par son retour à la 2,5D, mais il ne m’a fallu que quelques heures de jeu pour constater à quel point il se démarque grâce à davantage de modes, une difficulté accrue et une stratégie plus élaborée. Buy now 3 Kirby Star Allies 2018 Il s'agit des débuts de Kirby sur la Switch. Ce jeu s'inscrit dans la lignée des classiques précédents, tels que « Kirby’s Adventure », tout en améliorant certains aspects, notamment les graphismes, avec des images encore plus époustouflantes, ainsi qu’un système d’amis qui renforce le plaisir du jeu en permettant de jouer avec jusqu’à trois autres joueurs. Buy now

Ce n’est là qu’un aperçu des meilleurs moments de cette petite boule rose : d’autres titres et des analyses plus approfondies sont encore à venir. Poursuivez votre lecture pour accompagner Kirby dans des aventures sur Switch encore plus déjantées, réconfortantes et tout simplement délicieuses.

Les 5 meilleurs jeux Kirby sur Switch si vous aimez le chaos bon enfant

Kirby fait partie de ces jeux vidéo simples auxquels on ne réfléchit pas beaucoup en jouant, mais avec lesquels on finit par passer de très bons moments. Il est facile à prendre en main, et le plaisir est doublé (voire triplé) lorsque vous jouez à plusieurs, que ce soit pour un week-end de détente ou lors d’une soirée.

Mais la question est la suivante : parmi toutes les aventures sucrées de Kirby, lesquelles méritent vraiment de figurer dans votre bibliothèque Switch aujourd’hui ?

1. Kirby et le Pays oublié [Meilleur jeu Kirby en 3D sur Nintendo Switch]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu en 3D Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2022 Développeur(s) HAL Laboratory Durée moyenne de jeu 14 à 26 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les graphismes en 3D et souhaitent explorer davantage

Dans « Kirby et le pays oublié », vous avez pour mission de sauver les Waddle Dees capturés, mais préparez-vous à découvrir de nombreux secrets de ce nouveau monde à travers des énigmes et des quêtes secondaires.

Contrairement aux opus précédents, Kirby et le Pays oublié marque le passage de la série de la 2D à la 3D, et le développeur a su rendre justice à cette évolution. Outre la qualité graphique très agréable, c’est un vrai plaisir de pouvoir contrôler Kirby sans se contenter de le faire se déplacer de gauche à droite.

Pourquoi nous l'avons choisi Kirby et le Pays oublié marque les premiers pas de la petite boule rose en 3D, avec les transformations créatives du mode « Mouthful », des graphismes modernes et une multitude de contenus secondaires offrant une grande rejouabilité.

Le « Mode Bouffée » est un autre atout majeur de cet opus. Si vous avez toujours aimé faire aspirer de gros objets par Kirby, vous allez adorer l’efficacité de cette nouvelle version. Et au lieu des mécanismes de copie habituels, Kirby peut désormais se transformer en distributeurs automatiques géants, en escaliers, en voitures et bien plus encore, le tout avec des fonctionnalités uniques.

À mes yeux, c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch que petits et grands peuvent apprécier ensemble.

Verdict définitif : « « Kirby et le Pays oublié » vous permet de découvrir l’univers moderne de la franchise Kirby. De plus, le grand nombre d’objets à collectionner et de mini-jeux lui confère une grande rejouabilité.

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2. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe [La meilleure alternative à Kirby et le Pays oublié]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu en 2D Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2023 Créateur(s) HAL Laboratory et le covoiturage Durée moyenne de jeu 25 à 28 heures Idéal pour Le jeu en coopératif, plus exigeant et doté d’un scénario captivant

Si vous avez joué à la version originale de Le retour de Kirby au Pays des Rêves sur Wii, vous allez adorer ce remake sur Switch. Le jeu offre un rendu plus net en HD et fonctionne de manière plus fluide, avec des détails plus soignés.

Bien qu’il revienne de manière inattendue aux mécanismes traditionnels de jeu à défilement horizontal en 2D après la sortie de « Kirby et le pays oublié » en 3D, vous bénéficiez de nouveaux outils, d’un plus grand nombre de capacités de copie emblématiques et d’un scénario étonnamment plus abouti.

En somme, un autre titre Kirby de premier plan sur Switch, à tous les égards.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce remake améliore le jeu original grâce à des graphismes en HD, de nouvelles capacités et l’épilogue « Magolor », tout en proposant des défis plus difficiles et de nombreux mini-jeux qui garantissent une rejouabilité durable. Chaque élément semble avoir été soigneusement peaufiné, apportant une touche de modernité à la formule classique.

Par rapport au jeu original, j’ai eu un peu plus de mal à venir à bout de celui-ci. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, surtout pour quelqu’un comme moi qui adore les défis et souhaite s’améliorer à chaque partie. De plus, si vous adorez les combats de boss, vous devez absolument essayer l’épilogue Magolor, récemment ajouté.

Dans l'ensemble, j'apprécie le fait de pouvoir débloquer de nouveaux personnages et de profiter d'encore plus de contenu, ce qui prolonge votre durée de jeu grâce à des dizaines de mini-jeux qui vous donneront envie d'y revenir encore et encore.

Verdict définitif : si vous avez aimé le premier opus sur Wii, alors Kirby vient de trouver bien d’autres façons de vous séduire grâce à davantage de modes, de défis et à un mode multijoueur plus fluide.

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3. Kirby Star Allies [Recherchez et rejoignez des parties coopératives amusantes]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu 2,5D Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2018 Développeur(s) HAL Laboratory Durée moyenne de jeu 12 à 17 heures Idéal pour Le jeu en coopératif

Si vous faites partie de ceux qui ont joué à Kirby Star Allies dès sa sortie, vous ne l’avez peut-être pas autant apprécié que prévu. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que HAL a continué à développer le jeu grâce à de nombreuses mises à jour téléchargeables gratuitement qui en améliorent la difficulté et enrichissent les clins d’œil aux opus précédents.

Pourquoi nous l'avons choisi Kirby Star Allies s’impose comme un incontournable du mode coopératif, grâce à ses mises à jour DLC gratuites, au système « Dream Friend » et à ses combos géniaux qui en font un jeu idéal pour les sessions multijoueurs.

Mais cela ne veut pas dire que les nouveaux joueurs n’y trouvent pas leur compte. Star Allies vous propose un Kirby doté de superbes graphismes, d’effets sonores impressionnants et de nombreux mini-jeux qui vous tiendront en haleine pendant longtemps. C’est également l’un des meilleurs jeux coopératifs de la série sur Switch, grâce aux outils spéciaux que vous pouvez débloquer en collaborant avec vos amis pour vous protéger mutuellement des attaques.

Que vous soyez un nouveau joueur ou un habitué de la franchise, n’oubliez pas de découvrir le système « Dream Friend ». Les nouveaux joueurs adoreront tous les personnages spéciaux qu’ils obtiendront grâce à ce mode, tandis que les joueurs chevronnés apprécieront de pouvoir incarner l’un de leurs personnages préférés issus des opus précédents.

Verdict définitif : C’est le meilleur opus à jouer entre amis ou en famille. C’est également l’un des plus faciles à prendre en main.

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4. Kirby Fighters 2 [Meilleure alternative dans le style Kirby]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de combat en 2D / arène Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) HAL Laboratory et le covoiturage Durée moyenne de jeu 18 à 30 heures Idéal pour Les modes combat et versus

J’avais apprécié le premier Kirby Fighters, mais Kirby Fighters 2 est bien supérieur, ce qui lui vaut cette place dans le classement. Il propose davantage de pouvoirs de copie que le premier opus et offre une expérience de jeu agréable, même en solo. Il reste l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur Switch (à mon avis), mais vous n’avez plus besoin d’attendre que d’autres joueurs se connectent pour profiter de l’action.

Pourquoi nous l'avons choisi Kirby Fighters 2 élève l’expérience du jeu de combat grâce à davantage d’options de copie, des défis solo basés sur les compétences et des mécanismes de « fantômes » uniques qui assurent le dynamisme des combats.

Cependant, je n’ai pas été impressionné par les ajouts limités apportés aux combats de boss et au mode histoire de cet opus. Malgré tout, la mécanique des « fantômes » apporte un cachet supplémentaire aux combats en équipe. Être vaincu ne signifie pas que vous êtes éliminé. Vous restez en suspension autour de l’arène avec des attaques limitées, mais vous pouvez revenir immédiatement dans le combat en touchant un ennemi au bon moment.

Je dirais que « « Kirby Fighters 2 » est de loin le plus difficile de la série, surtout si vous jouez en solo. Vous aurez besoin d’un instinct affûté, de tactiques solides et d’une bonne manette Switch qui ne vous laissera pas tomber en plein dash aérien : des sticks réactifs et des boutons robustes sont en effet vos meilleurs alliés dans ce jeu. Une commande fluide fait vraiment la différence lorsque chaque mouvement compte.

Verdict définitif : L’option la plus exigeante, surtout en mode solo. Elle requiert davantage de stratégie, combinée à l’habileté du joueur.

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5. Le buffet de rêve de Kirby [Meilleur jeu festif Kirby]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de course/fête multijoueur Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) HAL Laboratory Durée moyenne de jeu 3 à 5 heures Idéal pour Des courses multijoueurs décontractées

Je ne vous conseillerais pas de commencer votre aventure Kirby par *Le buffet de rêve de Kirby* : c’est davantage un dessert qu’un plat principal, et ce jeu ne rend pas tout à fait justice à l’esprit de la série principale. Cela dit, une fois que vous aurez terminé les autres titres, vous apprécierez Le buffet de rêve de Kirby pour ce qu’il est : un fantastique jeu festif sur Nintendo Switch.

Pourquoi nous l'avons choisi Le buffet de rêve de Kirby offre un divertissement léger grâce à des mini-jeux compétitifs et un gameplay accessible aux débutants, ce qui en fait le jeu idéal pour des parties décontractées entre amis.

Ce titre met moins l’accent sur l’histoire que sur l’ambiance, et s’épanouit pleinement dans des contextes festifs et décontractés. Personnellement, j’ai adoré la partie où vous et vos amis vous affrontez dans des courses et des mini-jeux : c’est une variante amusante des jeux de course traditionnels sur Switch, qui remplace les voitures par des Kirby ronds et roulants. Vous roulez en mangeant des fraises pour grossir, ce qui vous aide à bousculer les autres et à marquer plus de points à la fin. C’est également hilarant de voir vos amis paniquer lorsque vous leur volez leur dernière fraise.

Certes, ce n’est peut-être pas le meilleur titre Kirby pour ses grandes campagnes ou ses combats de boss à couper le souffle, mais les mini-jeux au rythme effréné compensent largement ce manque. Ils sont chaotiques, astucieux et vous invitent à faire preuve de stratégie pour rafler la plus belle moisson de fraises.

Verdict définitif : Le buffet de rêve de Kirby est le jeu le plus accessible, avec des commandes particulièrement adaptées aux débutants. En revanche, ce n’est pas le jeu idéal pour une expérience plus approfondie, car il ne propose ni mode histoire ni mode campagne, contrairement aux autres opus de la série.

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FAQ

Quel est le dernier jeu Kirby sorti sur Switch ?

Sur la Nintendo Switch d'origine, le dernier opus de la série Kirby est *Kirby’s Return to Dream Land Deluxe* (2023). Sur la Switch 2, le dernier en date est *Kirby et le Pays oublié – Édition Switch 2 + Star-Crossed World* (2025).

Quel est le premier jeu Kirby sur Switch ?

Le premier jeu Kirby sorti sur Switch est « Kirby Star Allies », sorti en 2018.

Quel jeu Kirby sur Switch est le mieux adapté aux enfants ?

Kirby et le Pays oublié est le meilleur pour les enfants, grâce à ses graphismes colorés, ses commandes simples et son mode coopératif amusant qui permet aux jeunes joueurs de faire équipe en toute simplicité. Sa difficulté abordable et son univers adorable en font un jeu parfait tant pour les débutants que pour les plus jeunes.

« Kirby : Retour au Pays des Rêves » sur Switch vaut-il le coup ?

Oui, « Kirby : Retour au Pays des Rêves » sur Switch vaut vraiment le détour. Il offre des graphismes améliorés et un gameplay plus fluide que la version originale.