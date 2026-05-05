Les 20 meilleurs jeux Dynasty Warriors de 2026 : une sélection pour tous les goûts

Choisir le meilleur jeu Dynasty Warriors peut s’avérer difficile, tant la franchise regorge de titres exceptionnels. Ce guide classe les meilleurs jeux, qu’il s’agisse de combats intenses, de modes coopératifs ou stratégiques, afin de vous aider à trouver celui qui correspondra parfaitement à votre style de jeu.

Avec des options destinées aussi bien aux joueurs en solo qu’à ceux à la recherche d’une action coopérative palpitante (ainsi que des spin-offs comme Samurai Warriors), cette liste a de quoi satisfaire tout le monde. Découvrez le meilleur de Dynasty Warriors en 2026 et voyez quel jeu se démarque par ses combats de boss exceptionnels, la variété de ses armes et ses expériences inoubliables.

Nos meilleurs choix pour le meilleur jeu Dynasty Warriors

Le choix du meilleur jeu Dynasty Warriors dépend de ce que vous appréciez le plus : des combats intenses, le jeu en coopératif ou un gameplay stratégique. Ces cinq jeux se distinguent par leurs fonctionnalités passionnantes, leurs expériences mémorables et leur attrait durable. Découvrez pourquoi ces titres figurent parmi les meilleurs de la franchise !

1 Dynasty Warriors 9 Empires 2021 Ce jeu offre un nouveau souffle grâce à ses combats palpitants et à son mode Empire, dans lequel vous pouvez prendre des décisions qui influencent le déroulement de l'histoire. Il est idéal pour les joueurs qui recherchent une expérience plus stratégique et plus flexible au sein de la série Dynasty Warriors. Buy now 2 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition 2013 Ce jeu offre encore plus de plaisir grâce à de nouveaux personnages, de nouvelles armes et des intrigues passionnantes. L'extension Xtreme Legends en fait l'un des jeux Dynasty Warriors les plus complets, proposant une multitude de contenus pour le plus grand plaisir des fans. Buy now 3 Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends 2011 Réputée pour ses combats fluides et la qualité de la conception de ses personnages, cette version de Dynasty Warriors 7 propose davantage de missions et de personnages. C'est un choix sûr pour tous ceux qui souhaitent profiter davantage de ce qui fait le charme de Dynasty Warriors. Buy now

Ces cinq meilleurs jeux Dynasty Warriors constituent le point de départ idéal pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la série. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète et encore plus de titres exceptionnels à ajouter à votre collection !

Les 20 meilleurs jeux Dynasty Warriors – Combats épiques et héros

Le meilleur jeu Dynasty Warriors peut varier d’une personne à l’autre, selon ce que vous recherchez. Que vous aimiez les combats épiques, la stratégie ou l’action en mode coopératif, chaque jeu de cette liste a quelque chose d’unique à offrir.

Combien de ces grands jeux de la série Dynasty Warriors avez-vous joués ?

1. Dynasty Warriors 9 Empires [Meilleur jeu Dynasty Warriors toutes catégories confondues]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Koei Tecmo (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 61 (critiques), 5,6 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 9 Empires vous invite à explorer le monde et à bâtir votre empire. Vous prenez les rênes d’un royaume à l’époque des Trois Royaumes. Vous planifierez des batailles, nouerez des alliances et combattrez vos ennemis pour étendre votre territoire.

Le jeu allie la stratégie aux combats « hack-and-slash » endiablés qui font la renommée de la série. Découvrez les meilleurs jeux « hack-and-slash » pour d’autres titres épiques et pleins d’action.

Le jeu propose de vastes champs de bataille riches en détails, avec des environnements saisissants et des modèles de personnages très réalistes. Les paysages grandioses et les armées gigantesques qui s’affrontent à l’écran confèrent à chaque combat une intensité et un caractère cinématographique. Les graphismes vous plongent dans l’univers des Trois Royaumes, transformant chaque affrontement en une grande bataille historique.

Grâce à de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d’interagir plus profondément avec l’univers du jeu, les joueurs peuvent former des alliances ou anéantir des factions entières. Vous pouvez également créer des gemmes pour améliorer vos armes et vos statistiques. Cela apporte une profondeur et une dimension stratégique qui faisaient défaut aux précédents opus de la série.

Conseil de pro Concentrez-vous dès le début sur l’amélioration de vos généraux. Ils peuvent faire toute la différence lors des batailles, en vous aidant à contrôler davantage de territoires plus rapidement et à renforcer votre empire.

L’étendue du monde est impressionnante, et vous pouvez passer des heures simplement à explorer et à découvrir de nouveaux lieux, personnages et défis. Il ne s’agit pas seulement de combat ; il s’agit de façonner le monde qui vous entoure et de faire des choix qui détermineront l’avenir de votre empire. Ce qui distingue Dynasty Warriors 9 Empires, c’est la possibilité de bâtir votre empire tout en combattant. Vous prenez des décisions qui modifient le déroulement de l’histoire, de sorte qu’aucune partie ne se ressemble.

Verdict final : Dynasty Warriors 9 Empires est idéal pour les joueurs qui apprécient à la fois l’exploration et les combats au rythme effréné. Le jeu allie stratégie et action d’une manière qui garantit un gameplay toujours novateur et passionnant.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Dynasty Warriors 8 : Xtreme Legends Édition complète [Meilleur jeu classique de la série Dynasty Warriors]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2014 Créateur(s) Koei Tecmo (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 69 (critiques), 7,4 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 8 : Xtreme Legends Édition complète donne vie à l’action hack-and-slash classique. Dans le cadre de l’époque des Trois Royaumes, vous mènerez des combats à travers l’histoire en incarnant certains des personnages les plus célèbres de la franchise. Le jeu allie combats rapides et stratégie, rendant chaque affrontement passionnant.

L’extension Xtreme Legends ajoute de nouveaux personnages et de nouvelles armes qui apportent un souffle de fraîcheur au gameplay. C’est un mélange parfait d’action et de stratégie. Envie de plus d’action ? Découvrez les meilleurs jeux de RPG d’action.

Le jeu est superbe, avec ses vastes champs de bataille riches en détails et ses personnages au design unique. L'univers semble prendre vie lorsque vous affrontez d'énormes groupes d'ennemis. Les combats passionnants vous tiendront en haleine pendant des heures.

Conseil de pro Faites progresser vos personnages et essayez différentes armes pour débloquer des coups puissants et des attaques plus redoutables. Cela rendra les combats les plus difficiles plus faciles et plus amusants.

Avec de nouveaux personnages et de nouvelles missions, le jeu offre une grande rejouabilité. Vous trouverez toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Le mode coopératif rend l’expérience encore plus amusante lorsque vous jouez entre amis. Vous pouvez faire équipe pour vaincre les ennemis et relever des défis encore plus ambitieux.

Verdict final : Dynasty Warriors 8 : Xtreme Legends Édition complète est idéal pour les joueurs qui aiment les combats pleins d’action et apprécient la stratégie. Le contenu supplémentaire et sa rejouabilité en font l’un des meilleurs opus de la série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Dynasty Warriors 7 : Xtreme Legends [Meilleur jeu Dynasty Warriors en matière de changement d’arme]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3 Année de sortie 2011 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 64 (critiques), 6,8 (joueurs)

Dynasty Warriors 7 : Xtreme Legends apporte une nouveauté au jeu : le changement d’arme. Vous pouvez passer d’une arme à l’autre pendant les combats, ce qui rend les affrontements encore plus amusants et palpitants. Le jeu se déroule à l’époque des Trois Royaumes, et vous affronterez vos ennemis lors de batailles gigantesques, en variant vos techniques pour les vaincre.

Le jeu est très réussi visuellement, avec des personnages détaillés et de vastes champs de bataille. Les combats sont rythmés, et le changement d’armes vous permet de varier vos attaques, ce qui apporte un sentiment de nouveauté à chaque fois.

Conseil de pro Changez d’arme au cours des combats pour trouver les meilleurs combos. Varier les armes vous aidera à venir à bout plus rapidement des ennemis les plus coriaces.

Ce qui distingue ce titre, c’est la possibilité de changer d’arme en plein combat. Ce nouveau système vous offre davantage de contrôle sur le combat, ce qui le rend plus profond et plus palpitant. Les nouveaux joueurs apprécieront la facilité avec laquelle ils pourront se lancer dans l’aventure, tandis que les fans de longue date adoreront le défi que représente la maîtrise des combos d’armes.

Verdict final : « Dynasty Warriors 7 : Xtreme Legends » est idéal pour les joueurs qui recherchent des combats rapides et divertissants et qui apprécient le défi que représente le changement d’armes. Le jeu apporte une touche de nouveauté à la série tout en conservant les batailles pleines d’action que tout le monde adore.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Dynasty Warriors : ORIGINS [Meilleur jeu préquel de la série Dynasty Warriors]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 79 (critiques), 8,1 (joueurs)

Dynasty Warriors : ORIGINS est un spin-off préquel qui explore les débuts de la période des Trois Royaumes. Le jeu se concentre sur les moments clés qui ont préparé le terrain pour les événements de la série principale Dynasty Warriors. Vous mènerez des combats à travers divers territoires, formerez des alliances et vous battrez pour façonner l’histoire des débuts de ces royaumes.

Le jeu propose des combats « hack-and-slash » au rythme effréné qui font la renommée de la série, avec un style visuel qui rend bien l’atmosphère antique de cette époque. Les décors sont immenses, et l’action se déroule principalement sur de vastes champs de bataille qui vous donnent l’impression de faire partie de l’histoire.

Conseil de pro Concentrez-vous sur l’accomplissement des missions secondaires pour débloquer des personnages supplémentaires et des capacités puissantes. Celles-ci vous donneront un avantage lors des combats et rendront l’histoire encore plus captivante.

Ce qui distingue Dynasty Warriors : ORIGINS, c’est la possibilité de découvrir les débuts de l’ère des Trois Royaumes sous un angle inédit. Les joueurs apprécieront de découvrir comment les histoires de personnages légendaires tels que Cao Cao et Liu Bei ont commencé, tout en profitant des combats « hack-and-slash » traditionnels.

Verdict final : Dynasty Warriors : ORIGINS est parfait pour les fans qui souhaitent se plonger dans les débuts de l’ère des Trois Royaumes. L’approche novatrice du gameplay et les nouvelles perspectives offertes sur des personnages emblématiques en font un ajout passionnant à la franchise.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Dynasty Warriors 8 Empires [Meilleur jeu de stratégie Dynasty Warriors]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2014 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 63 (critiques), 6,6 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 8 Empires offre un excellent mélange de stratégie et de combats palpitants. Vous prenez les rênes d’un empire et devez prendre des décisions cruciales concernant les alliances, les batailles et les territoires. L’objectif n’est pas seulement de combattre, mais aussi de gérer et d’étendre votre empire.

Ce qui rend Dynasty Warriors 8 Empires unique, c’est la façon dont il allie action et stratégie. Les joueurs qui aiment anticiper et gérer un empire tout en combattant apprécieront les nouveaux défis proposés par ce jeu. Il s’agit d’un véritable jeu de gestion d’empire qui vous permet de contrôler à la fois les batailles et l’expansion de votre territoire, ce qui en fait un titre phare de la série Dynasty Warriors.

Conseil de pro Pour réussir, veillez à nouer de solides alliances dès le début. Maintenez l’équilibre des ressources de votre empire et utilisez votre armée à bon escient pour étendre votre emprise.

Le jeu vous offre la possibilité de diriger des batailles grandioses, mais vous permet également de décider comment développer et protéger votre empire. Vous devrez planifier soigneusement vos mouvements lorsque vous déplacerez vos armées sur la carte du monde. Les graphismes sont somptueux et mettent en valeur les batailles et les paysages de la Chine antique, donnant ainsi au jeu l’impression de faire véritablement partie de l’histoire.

Verdict final : Dynasty Warriors 8 Empires est idéal pour les joueurs qui aiment la stratégie et souhaitent contrôler à la fois l’action sur le champ de bataille et le développement de leur empire. Le jeu allie une planification intelligente à des combats au rythme effréné, pour une expérience originale et divertissante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Dynasty Warriors 6 [Meilleur jeu Dynasty Warriors expérimental]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 Année de sortie 2008 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 60 (critiques), 7,0 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 6 propose un nouveau style graphique expérimental et des mécanismes de jeu innovants. Le jeu offre des combats « hack-and-slash » au rythme effréné, avec une approche visuelle différente qui le distingue des titres précédents de la série. Si vous aimez les jeux de stratégie, celui-ci ajoute une dimension supplémentaire de réflexion tactique dans les batailles à grande échelle, ce qui en fait un titre à découvrir.

Les joueurs participent à des batailles à grande échelle, en prenant le contrôle de puissants guerriers tout en s'attaquant à divers objectifs pour remporter la victoire. Les graphismes et le design des personnages sont plus stylisés, ce qui confère au jeu une atmosphère unique par rapport au reste de la franchise.

Conseil de pro Familiarisez-vous dès le début avec les nouvelles mécaniques de combat. Le rythme plus lent du jeu et les commandes différentes peuvent sembler délicats au premier abord, mais avec de la pratique, vous débloquerez des combos et des coups plus puissants.

Le système de combat a également subi des modifications, avec l’ajout de nouvelles mécaniques auxquelles il faudra peut-être un certain temps pour s’adapter. Certains joueurs adorent cette orientation audacieuse, tandis que d’autres ont des avis mitigés sur ces changements. Quoi qu’il en soit, le jeu propose de nombreuses batailles pleines d’action et une nouvelle approche de la formule Dynasty Warriors.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 6 est parfait pour les joueurs à la recherche d’une approche novatrice et expérimentale de la franchise. Si vous êtes fan de la série et que vous souhaitez vivre une expérience différente, ce titre apporte une touche intrigante au gameplay que vous connaissez déjà.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Dynasty Warriors 5 [Meilleur jeu classique de la série Dynasty Warriors en matière de combat]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox, Xbox 360 Année de sortie 2005 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 85 (critiques), 8,1 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 5 propose à nouveau les combats classiques tant appréciés des fans, avec des graphismes améliorés et un gameplay plus fluide. Vous incarnez de puissants guerriers pour vous frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis. Vous devrez vous battre au milieu d’une foule immense et venir à bout de vos adversaires grâce à des enchaînements rapides, à l’image des jeux Dynasty Warriors classiques.

Les graphismes ont été améliorés, offrant des environnements et des modèles de personnages plus détaillés, ce qui rend le jeu plus vivant tout en restant fidèle à la formule classique de Dynasty Warriors. Le rythme effréné des combats rend chaque affrontement palpitant, et vous adorerez affronter des forces ennemies massives.

Conseil de pro Prenez le temps d’apprendre les coups propres à chaque personnage. En les maîtrisant, vous pourrez terminer les niveaux plus rapidement et rendre chaque combat plus dynamique.

Grâce à ses mécanismes faciles à prendre en main et à ses combats divertissants, ce jeu constitue un excellent choix tant pour les débutants que pour les fans de longue date. C’est également l’un des meilleurs jeux en écran partagé pour les amateurs d’action en coopération locale. Dynasty Warriors 5 est parfait pour tous ceux qui recherchent des combats classiques avec un graphisme modernisé et une jouabilité plus fluide.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 5 est idéal pour les joueurs qui aiment l’action rapide de type « hack-and-slash » avec une touche de stratégie. Les améliorations apportées au combat et aux graphismes en font un jeu phare de la série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Dynasty Warriors 4 [Le jeu Dynasty Warriors le plus équilibré]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS2, Xbox Année de sortie 2003 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 78 (critiques), 7,5 (joueurs)

Dynasty Warriors 4 allie action rapide et stratégie intelligente. Les joueurs incarnent de célèbres guerriers de l’époque des Trois Royaumes et affrontent d’immenses groupes d’ennemis. Le jeu propose davantage de personnages qu’auparavant, chacun doté de ses propres coups et styles de jeu. Vous devrez choisir les bons guerriers pour chaque mission afin de remporter la victoire.

Les graphismes sont époustouflants et mettent en scène de vastes champs de bataille regorgeant d’ennemis. Le jeu offre un excellent équilibre entre combat et stratégie, ce qui en fait l’un des meilleurs opus de la série Dynasty Warriors pour les fans.

Conseil de pro Essayez différents personnages pour trouver celui qui correspond à votre style. Chaque personnage possède des atouts et des coups différents qui vous aideront dans diverses situations.

Avec un gameplay solide, davantage de personnages et un système de combat équilibré, Dynasty Warriors 4 est considéré comme l’un des meilleurs opus de la série. Il est parfait tant pour les nouveaux joueurs que pour les fans de longue date qui souhaitent profiter du meilleur de Dynasty Warriors.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 4 est idéal pour les joueurs qui aiment l’action et la stratégie. Son gameplay équilibré et son vaste choix de personnages en font un jeu incontournable pour tout fan de la série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Dynasty Warriors 3 [Meilleur jeu Dynasty Warriors en 3D de la première génération]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox Année de sortie 2001 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 78 (critiques), 7,9 (joueurs)

Dynasty Warriors 3 est le premier jeu de la série à proposer des combats entièrement en 3D. Vous incarnez de célèbres guerriers de l’époque des Trois Royaumes et affrontez des centaines d’ennemis. Le jeu introduit de nouveaux combos, ce qui rend l’action plus rapide et plus palpitante.

Les graphismes sont nettement améliorés, mettant en valeur des personnages détaillés et de vastes champs de bataille. Vous pouvez également jouer avec un ami en mode deux joueurs, ce qui ajoute encore au plaisir. De nouvelles façons d’améliorer vos armes et vos capacités vous sont proposées, vous offrant ainsi davantage de contrôle sur les combats.

Conseil de pro Essayez différents personnages et leurs coups uniques pour trouver les meilleurs combos. Apprendre ces combos vous aidera à vaincre des ennemis plus puissants et à réussir les niveaux les plus difficiles.

Dynasty Warriors 3 est idéal pour tous ceux qui aiment les combats rapides et la stratégie. L’univers en 3D et le système de combat amélioré constituent une avancée majeure pour la série.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 3 est un jeu divertissant tant pour les nouveaux joueurs que pour les fans de longue date. Ses nouvelles fonctionnalités et ses combats passionnants en font un choix incontournable pour tous les amateurs de jeux d'action.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Dynasty Warriors 2 [Meilleure suite classique de la série Dynasty Warriors]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PS3 Année de sortie 2000 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 75 (critiques), 8,1 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 2 est le jeu qui a posé les bases de toute la série. S'éloignant de ses origines axées sur les combats en tête-à-tête, cette suite a introduit des batailles à grande échelle dans lesquelles vous incarnez un puissant guerrier qui élimine des vagues d'ennemis.

Il s’agit d’une étape décisive, alliant des éléments appréciés des fans des meilleurs jeux de stratégie en temps réel au combat rapide de type « hack-and-slash » qui a défini la série. C’est le premier titre à incarner le style de combat « Musou » que les fans connaissent aujourd’hui.

Les principales activités consistent à affronter des centaines de soldats sur de vastes cartes, à remplir des objectifs et à mener votre armée à la victoire. Le style visuel représentait un énorme bond en avant à l’époque, avec des modèles de personnages plus fluides, des champs de bataille plus vastes et des environnements plus détaillés que dans le jeu original.

Conseil de pro Restez près de vos officiers lors des combats les plus difficiles. Ils peuvent vous couvrir lorsque vous êtes en infériorité numérique et vous aider à mieux gérer les combats.

Ce qui a fait la particularité de Dynasty Warriors 2, c’est sa formule simple mais addictive : des combats rapides, un nombre impressionnant d’ennemis et le frisson de faucher des armées entières. Ce fut une expérience novatrice et passionnante sur PlayStation 2, qui a posé les bases de tout ce qui a suivi.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 2 est un classique que les fans apprécieront pour son mélange de graphismes améliorés, de batailles plus vastes et la naissance du style de jeu emblématique « Musou ».

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Dynasty Warriors : Gundam [Meilleur jeu Dynasty Warriors sur le thème des méchas]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2007 Créateur(s) Omega Force (développeur), Bandai Namco / Koei Tecmo (éditeurs) Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 55 (critiques), 6,0 (utilisateurs)

Dynasty Warriors : Gundam associe l’action trépidante de Dynasty Warriors aux combats de robots géants issus de l’univers Gundam. Au lieu de combattre en tant que généraux à cheval, vous pilotez des mobile suits, dotés chacun de leurs propres armes et de leur propre style de combat, sur de vastes champs de bataille regorgeant de méchas ennemis.

Les joueurs passent la majeure partie de leur temps à affronter des vagues d’ennemis, à accomplir des missions et à améliorer différentes armures Gundam. Les graphismes inspirés des anime se démarquent, avec des armes laser aux couleurs vives, de grandes explosions et des designs de méchas détaillés qui donnent à chaque combat l’impression de faire partie de la série Gundam.

Conseil de pro Essayez différents mobile suits dès le début du jeu. Certains sont plus rapides et mieux adaptés au combat rapproché, tandis que d’autres misent sur une puissance de feu impressionnante.

Ce jeu est unique en son genre, car il allie les batailles à grande échelle de Dynasty Warriors au style et à l’histoire de Gundam. Voler dans l’espace ou foncer à travers des champs de bataille futuristes apporte une touche de nouveauté au gameplay Musou que vous connaissez bien.

Verdict définitif : Dynasty Warriors : Gundam est un crossover divertissant qui mêle les combats Musou au frisson de piloter des robots géants. C’est un jeu incontournable pour les fans de Gundam et tous ceux qui souhaitent découvrir une version différente de Dynasty Warriors.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Dynasty Warriors : Gundam Reborn [Le meilleur jeu Dynasty Warriors « mecha » perfectionné]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, PS Vita Année de sortie 2013 (Japon), 2014 (dans le monde) Créateur(s) Omega Force (développeur), Bandai Namco (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 64 (critiques), 7,5 (joueurs)

Dynasty Warriors : Gundam Reborn améliore les précédents titres Gundam grâce à des commandes plus fluides, des graphismes modernisés et des combats de plus grande envergure. L’objectif est de reprendre la formule classique de Musou pour la rendre plus aboutie et plus rapide.

Les joueurs peuvent choisir parmi la plus grande sélection de Gundam de la série, couvrant de nombreux arcs narratifs de l’anime. Vous participerez à des batailles gigantesques, rejouerez des missions célèbres de l’histoire et améliorerez vos mobile suits avec des armes et des pièces plus puissantes. Les graphismes de style anime se distinguent par des sabres laser lumineux, des effets de particules spectaculaires et des mechas qui semblent tout droit sortis des séries.

Conseil de pro Débloquez et améliorez votre mobile suit préféré dès le début. Un mobile suit puissant et parfaitement optimisé facilitera considérablement les missions les plus difficiles en fin de jeu.

La liste élargie de personnages et le système de combat amélioré font de cet opus un favori des fans. De nombreux joueurs le considèrent comme le jeu Gundam Warriors le plus complet, vous offrant la liberté de profiter à la fois des scénarios classiques et de l’action Musou déjantée dans un seul et même jeu. Il se distingue également dans l’histoire de la série comme l’opus Gundam le plus abouti.

Verdict définitif : « Dynasty Warriors : Gundam Reborn » offre le meilleur mélange entre les combats de « Dynasty Warriors » et les batailles de méchas « Gundam », avec un gameplay plus fluide et la plus grande sélection de personnages à ce jour. C'est le choix incontournable pour les fans de « Gundam ».

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Dynasty Warriors : Strikeforce [Meilleur jeu Dynasty Warriors en mode coopératif]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, PSP, Xbox 360 Année de sortie 2009 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 65 (critiques), 7,1 (joueurs)

Dynasty Warriors : Strikeforce revisite la formule habituelle de la série Musou en mettant le mode coopératif au premier plan. Au lieu de massacrer des armées à vous seul, vous pouvez faire équipe avec des amis pour mener à bien des missions regorgeant d’ennemis gigantesques et de boss. Cela en fait l’un des meilleurs jeux coopératifs pour les amateurs de jeu en équipe.

Les joueurs passent la majeure partie de leur temps à faire progresser leurs personnages, à fabriquer de nouvelles armes et à débloquer des capacités. Les éléments de RPG vous incitent à vous entraîner et à améliorer votre configuration, tandis que les missions vous poussent à miser sur le travail d'équipe. Le style visuel est plus spectaculaire que dans les jeux précédents, avec des combats aériens rapides et des coups spéciaux qui rappellent presque les combats d'anime.

Conseil de pro Constituez une équipe équilibrée pour le mode multijoueur. Associer des personnages puissants à des personnages de soutien facilite considérablement les combats contre les boss les plus coriaces.

Les fans considèrent souvent ce jeu comme l’un des spin-offs les plus originaux de la série Dynasty Warriors. En combinant la progression propre aux jeux de rôle et l’action en coopération, Strikeforce offre aux joueurs une nouvelle façon de profiter des combats Musou tout en mettant l’accent sur le travail d’équipe.

Verdict définitif : Dynasty Warriors : Strikeforce est un excellent choix pour tous ceux qui apprécient le jeu en coopératif et le gameplay de type RPG. Il offre une approche différente de la série qui récompense la stratégie, les améliorations et le fait de jouer entre amis.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. Dynasty Warriors : Strikeforce 2 [Meilleur jeu multijoueur de la série Dynasty Warriors]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, PS Portable Année de sortie 2010 (Japon uniquement) Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic N/A (sortie réservée au Japon)

Dynasty Warriors : Strikeforce 2 reprend le gameplay coopératif du premier opus et le développe encore davantage. Il propose davantage de missions, de personnages et des systèmes perfectionnés afin d’offrir aux joueurs une expérience plus longue et plus riche.

Les joueurs passent leur temps à faire équipe avec des amis pour remporter de grandes batailles, collecter de l'équipement et personnaliser leurs personnages. La progression de type RPG encourage à accumuler de l'expérience et à tester de nouvelles configurations. Les combats restent rapides et spectaculaires, avec des mouvements aériens et des effets colorés qui poussent la PSP à ses limites.

Conseil de pro Avant de vous lancer dans les missions, attribuez des rôles à votre équipe. Disposer d’un mélange d’attaquants puissants, de combattants à distance et de personnages de soutien facilite les combats difficiles.

Ce qui distingue cette suite, c’est sa rejouabilité. Avec un roster plus fourni et une plus grande variété de missions, le jeu coopératif reste toujours aussi captivant et donne aux joueurs davantage de raisons d’y revenir.

Verdict définitif : Dynasty Warriors : Strikeforce 2 est une version plus aboutie et plus raffinée du premier opus. Avec davantage de personnages, de missions et d’action en équipe, c’est un excellent choix pour tous ceux qui apprécient le gameplay coopératif de type Musou.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. Dynasty Warriors 4 : Empires [Le meilleur jeu de la série Dynasty Warriors consacré à la construction d'un empire]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox Année de sortie 2004 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 20 à 35 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 72 (critiques), 7,4 (utilisateurs)

Dynasty Warriors 4 : Empires a été le premier jeu de la série à associer une stratégie de construction d’empire aux habituels combats de type « hack-and-slash ». Au lieu de vous contenter de combattre, vous devez également diriger un royaume en prenant des décisions politiques, en formant des alliances et en planifiant vos prochaines actions.

Le gameplay est partagé entre la gestion de votre empire et le commandement de vos troupes au combat. Côté stratégie, vous recrutez des officiers, gérez vos ressources et décidez de la manière d’étendre votre territoire.

Lorsque les combats commencent, vous plongez dans l’action et éliminez de grands groupes d’ennemis lors de combats Musou rapides. Les graphismes étaient très soignés pour l’époque, avec de vastes cartes et des batailles qui rendaient bien le chaos de cette période.

Conseil de pro Recrutez des officiers chevronnés dès que possible. Ils vous confèrent davantage de pouvoir tant lors des combats que lors des réunions stratégiques, rendant ainsi votre empire plus difficile à vaincre.

Ce qui a fait la force de ce jeu, c’est son mélange de stratégie et d’action. Il a offert aux fans une nouvelle façon de découvrir l’histoire des Trois Royaumes, et la combinaison entre planification et combat a considérablement renforcé la rejouabilité.

Verdict définitif : Dynasty Warriors 4 : Empires est un excellent choix pour les joueurs qui recherchent plus que de l’action. Avec son mélange de construction d’empire et de combats rapides, c’est l’un des spin-offs les plus intéressants de la série, et il reste l’un des meilleurs jeux solo pour les amateurs de stratégie et de combat.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Dynasty Warriors : Next [Meilleur jeu Dynasty Warriors sur console portable]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS Vita Année de sortie 2011 (Japon), 2012 (dans le monde) Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures (histoire principale + bonus) Note Metacritic 67 (critiques), 7,6 (utilisateurs)

Dynasty Warriors : Next transpose l’action de la série sur la PlayStation Vita. Il conserve le même de type « hack-and-slash », mais est conçu pour mieux fonctionner sur une console portable.

Les joueurs enchaînent les missions, vainquent de grands groupes d’ennemis et améliorent leurs personnages préférés. Le jeu utilise également l’écran tactile et les commandes de mouvement de la Vita pour des coups spéciaux et des mini-jeux. Certains joueurs n’ont pas apprécié ces fonctionnalités, mais d’autres ont aimé le fait que cela apportait un vent de fraîcheur au jeu.

Pour un jeu portable, les graphismes sont impressionnants. De grandes cartes, des attaques spectaculaires et des combats fluides lui confèrent une expérience proche des versions sur console, tout en restant facile à jouer lors de vos déplacements.

Conseil de pro Utilisez les coups de grâce sur l'écran tactile lorsque vous affrontez des boss. Ils sont rapides et peuvent vous donner l'avantage dans les combats difficiles.

Ce qui distingue ce jeu, c’est la façon dont il transpose le mode Musou sur une console portable. Il s’agit d’une version plus légère et plus rapide de la série principale, facile à prendre en main où que vous soyez.

Verdict définitif : « Dynasty Warriors : Next » est un bon choix si vous recherchez de l'action Musou lors de vos déplacements. Ce jeu est épuré, divertissant et spécialement conçu pour le jeu sur console portable.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. Dynasty Warriors : Godseekers [Meilleur jeu Dynasty Warriors de type RPG tactique]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS Vita Année de sortie 2016 (Japon), 2017 (dans le monde) Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei Tecmo (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 70 (critiques), 6,6 (utilisateurs)

Dynasty Warriors : Godseekers revisite la formule habituelle des jeux Musou en la transformant en un RPG tactique. Au lieu d’affronter de grands groupes d’ennemis, les combats se déroulent sur une grille où vous déplacez vos unités, préparez vos attaques et planifiez soigneusement vos mouvements.

Les joueurs contrôlent des héros à travers les cartes, combattent les ennemis à portée et utilisent des compétences spéciales pour remporter la victoire. Le jeu met davantage l’accent sur la planification et la stratégie que les titres principaux, ce qui le rapproche davantage de jeux comme Fire Emblem Warriors, tout en conservant les personnages et l’histoire de Dynasty Warriors.

Les graphismes sont lumineux et colorés, avec des cartes qui vous permettent de visualiser facilement vos options tactiques. Les cinématiques et les illustrations des personnages restent fidèles au style inspiré de l'anime qui fait la renommée de la série.

Conseil de pro Utilisez les attaques combinées dès que vous le pouvez. Elles permettent à plusieurs personnages d’attaquer simultanément, et si vous les enchaînez au bon moment, vous pouvez éliminer tout un groupe d’ennemis en un seul tour.

Ce qui distingue Godseekers, c’est à quel point il se démarque de la série principale Dynasty Warriors. Au lieu d’un enchaînement rapide de boutons, il offre aux fans des combats plus lents et plus réfléchis, tout en conservant les mêmes personnages qu’ils connaissent déjà dans la série.

Verdict définitif : Dynasty Warriors : Godseekers est un choix sûr pour les fans qui apprécient la stratégie. Avec son mélange de tactiques, de visages familiers et d’un nouveau type de combat, il apporte un regard neuf sur la franchise.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

18. Dynasty Warriors : Overlords [Meilleur jeu Dynasty Warriors de gestion de royaume]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Mobile (iOS, Android) Année de sortie 2021 (Chine), 2022 (autres régions) Créateur(s) SuperNova Overseas Limited (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Service en ligne continu Note Metacritic N/A

Dynasty Warriors : Overlords adapte la série au mobile en mêlant gestion de royaume et combats d’action. Vous collecterez des ressources, recruterez des officiers et étendrez votre territoire tout en vous lançant dans des combats en temps réel contre des vagues d’ennemis.

La plupart du temps, les joueurs doivent jongler entre deux activités principales : gérer leur royaume et mener leurs soldats au combat. Côté stratégie, vous devrez prendre des décisions concernant la construction et les ressources. Côté action, vous affronterez d’immenses foules dans des combats rapides en mode Musou.

Les graphismes sont lumineux et soignés, conçus pour offrir un rendu optimal sur mobile tout en s'inscrivant dans la lignée de l'ensemble de la série. Sur PC, l'utilisation d'un moniteur de jeu haut de gamme permet de révéler encore davantage de détails lors des combats à grande échelle.

Conseil de pro Améliorez vos généraux et augmentez la production de ressources dès le début. Une économie solide et des officiers puissants faciliteront considérablement les combats et les expansions ultérieurs.

Ce qui distingue ce jeu, c'est la façon dont il allie deux styles très différents. Vous bénéficiez à la fois de la planification propre aux jeux de stratégie et du frisson des combats en temps réel, le tout dans un seul et même jeu.

Verdict définitif : Dynasty Warriors : Overlords est un excellent choix pour les fans qui apprécient à la fois la gestion et l'action. Avec sa gestion de royaume et ses combats Musou classiques, il offre aux joueurs une nouvelle façon de profiter de Dynasty Warriors sur mobile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

19. Dynasty Warriors (1997) [Meilleur jeu classique de la série Dynasty Warriors]

Notre note 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Année de sortie 1997 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei (éditeur) Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures (mode arcade) Note Metacritic N/A

Dynasty Warriors (1997) est le tout premier jeu de la série, et il ne ressemble pas aux autres. Au lieu d’affronter d’immenses armées, il s’agit ici d’un jeu de combat en un contre un avec des armes. Vous choisissez un guerrier et vous vous affrontez en duels, en utilisant des enchaînements et en jouant sur le timing pour l’emporter.

Les graphismes étaient impressionnants pour l'époque, et chaque personnage disposait de ses propres coups et de son propre style. Bien qu'il ne propose pas les batailles gigantesques qui ont fait la renommée de la série, ce jeu a permis aux joueurs de découvrir bon nombre des personnages que l'on retrouve encore aujourd'hui, ouvrant ainsi la voie à tous les jeux qui ont suivi.

Conseil de pro Concentrez-vous sur l'apprentissage de quelques combos avec un seul combattant. Cela vous permettra de remporter des combats beaucoup plus facilement.

Si vous appréciez les combats en tête-à-tête de Dynasty Warriors (1997), vous aimerez peut-être également certains des meilleurs jeux de combat du marché, où les mouvements stratégiques et les enchaînements sont la clé de la victoire.

Verdict définitif : Dynasty Warriors (1997) est un classique pour les fans qui souhaitent découvrir les débuts de la série. Plus modeste et différent, il reste néanmoins divertissant pour ceux qui s’intéressent aux origines de Dynasty Warriors.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Dynasty Tactics 2 (2003) [Meilleur jeu Dynasty Warriors de stratégie pure]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2 Année de sortie 2003 Créateur(s) Omega Force (développeur), Koei (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures (plusieurs parcours narratifs) Note Metacritic 78 (critiques), 7,3 (utilisateurs)

Dynasty Tactics 2 est un jeu entièrement axé sur la stratégie, qui donne une nouvelle orientation à la franchise Dynasty Warriors. Au lieu d’une action rapide, vous déplacez des officiers sur une grille et mettez en place des enchaînements d’attaques. En combinant les attaques de différents personnages, vous pouvez éliminer de grands groupes d’ennemis en un seul coup. Tout repose sur l’anticipation et le choix des bons personnages.

Le jeu propose également plusieurs scénarios, ce qui rend la rejouabilité très agréable. Les cartes et les portraits sont simples mais clairs, ce qui permet de rester concentré sur la stratégie et la tactique.

Conseil de pro Mettez en place des enchaînements tactiques dès que possible. Ils peuvent complètement renverser le cours de la bataille en votre faveur.

L’un des principaux atouts de Dynasty Tactics 2 réside dans le fait qu’il met en scène tous les personnages des jeux Dynasty Warriors originaux. Vous pourrez utiliser leurs capacités spéciales et élaborer votre propre stratégie grâce à eux. L’histoire maintient le suspense, menant finalement à des moments forts où vous vaincrez de puissants ennemis.

Verdict définitif : Dynasty Tactics 2 est idéal pour les joueurs qui aiment la planification et la stratégie. Avec ses enchaînements complexes et ses scénarios à embranchements, c'est l'un des spin-offs les plus aboutis de la série.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Dynasty Warriors ?

Le meilleur jeu Dynasty Warriors est Dynasty Warriors 9 Empires. Il allie des batailles à grande échelle à la stratégie et permet aux joueurs de diriger leur propre royaume. Les fans apprécient particulièrement la façon dont ce titre de la série Empires mêle planification et combats Musou, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux de la série.

Combien y a-t-il de jeux Dynasty Warriors ?

Il existe environ 20 jeux principaux et spin-offs. Ce chiffre inclut les opus numérotés, les versions « Empires », les « Xtreme Legends » et les crossovers tels que « Gundam » et « Warriors Orochi ».

Combien y a-t-il de chapitres dans Dynasty Warriors Origins ?

Dynasty Warriors : ORIGINS comporte cinq chapitres. Chacun d’entre eux couvre les débuts de l’ère des Trois Royaumes, montrant comment des héros célèbres s’élèvent, combattent et façonnent l’histoire.

Quel est le dernier jeu Dynasty Warriors ?

Le dernier jeu Dynasty Warriors est Dynasty Warriors : ORIGINS (2025). Ce nouvel opus propose une expérience de jeu renouvelée, avec des mécanismes affinés, de nouveaux éléments narratifs et un système de combat amélioré, tout en restant fidèle à l'esprit de la série, axé sur l'action.

Quel est le premier jeu Dynasty Warriors ?

Le premier Dynasty Warriors est sorti en 1997 sur PlayStation. Il s'agissait d'un jeu de combat en un contre un, et non des grandes batailles de type « hack-and-slash » qui font aujourd'hui la renommée de la série.

Par quel Dynasty Warriors commencer ?

Un bon point de départ est Dynasty Warriors 8 : Xtreme Legends Édition complète. Il offre un gameplay fluide, un vaste choix de personnages et un mode histoire complet, facile à suivre pour les nouveaux joueurs.