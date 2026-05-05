Les 6 meilleurs jeux « Uncharted » de 2026 qui vous feront vivre des aventures

La communauté des fans d’Uncharted est divisée à jamais : demandez à dix joueurs quel est le meilleur jeu Uncharted, et il y a de fortes chances que vous obteniez dix réponses différentes. Et ce désaccord est tout à fait compréhensible. La série n’est jamais restée figée. Chaque titre a apporté quelque chose de nouveau, ce qui rend presque impossible de désigner un seul « MEILLEUR » jeu.

Nathan Drake est le personnage principal de l’univers d’Uncharted. Présenté au départ comme un chasseur de trésors à la poursuite de mythes et de légendes, il évolue au fil du temps pour devenir un personnage bien plus complexe, tiraillé entre l’aventure et une vie normale. Chaque jeu met en avant une facette différente de sa personnalité. Nous allons ici retracer en détail le parcours de Nathan tout au long de la série, et à la fin, vous verrez quelle aventure Uncharted mérite d’être qualifiée de meilleure.

Notre sélection des meilleurs jeux Uncharted

Les aventures de Nathan Drake s’étendent sur six jeux principaux, mais la franchise ne s’est pas arrêtée là. Des spin-offs ont permis à la franchise de s’étendre à différentes plateformes et de rester d’actualité. Et bien que chacun d’entre eux comporte ses propres moments marquants, certaines aventures se démarquent nettement des autres. Voici celles que je classerais en tête :

1 Uncharted 4: A Thief’s End 2016 C’est avec cet opus que la série a véritablement connu un succès fulgurant. Il s’agit à la fois d’une véritable prouesse visuelle et d’une conclusion digne de la saga de Nathan. Buy now 2 Uncharted: The Lost Legacy 2017 Il s'agit d'un spin-off de moindre envergure, mais qui prouve qu'Uncharted n'a pas besoin de Drake pour briller. Sa courte durée en fait l'un des opus les plus rejouables. Buy now 3 Uncharted 3: Drake’s Deception 2011 Réputé pour certains des moments les plus emblématiques de la série, ce jeu excelle dans le spectacle. Bien qu'il ne soit pas aussi abouti qu'Uncharted 4, ses séquences audacieuses et l'importance accordée aux personnages en font un jeu inoubliable. Buy now

Le véritable trésor de ces jeux Uncharted n’est ni l’or ni les reliques anciennes, mais les personnages eux-mêmes, riches en nuances. Drake, Chloé, Nadine et leurs partenaires représentent un bond en avant considérable dans le développement des personnages au sein des jeux vidéo. Chaque aventure dévoile une nouvelle facette de leur personnalité.

Bien que ces trois titres incarnent principalement la série Uncharted, chaque jeu possède néanmoins quelque chose d’unique et de spécial. Continuez à faire défiler la page, et vous comprendrez exactement de quoi je parle.

Les 6 meilleurs jeux Uncharted qui vous rendront accro

Je n'ai pas classé ces jeux uniquement en fonction de mon opinion personnelle. Je me suis concentré sur les mécanismes de jeu, la narration, l'innovation technologique et la manière dont chaque opus a tenu ses promesses. Ces meilleurs jeux de la série Uncharted pourraient bien remettre en question ce que vous pensez savoir des aventures de Drake.

1. Uncharted 4 : La Fin d’un voleur [Le meilleur pour une aventure réaliste]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur – Naughty Dog ; Éditeur – Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 15 heures Note Metacritic 93

A Thief’s End occupe la première place parmi tous les jeux de la série. Nathan revient pour une dernière chasse au trésor dans Uncharted 4. Il s'associe à son frère perdu de vue depuis longtemps, Sam Drake, pour retrouver le légendaire trésor du pirate Henry Avery.

Le jeu suit leur aventure à travers le monde, des châteaux écossais aux paysages sauvages époustouflants de Madagascar, alors qu’ils mènent une course contre la montre face à Nadine Ross et son armée.

Ce titre marque une avancée technique majeure dans la série. Grâce au moteur amélioré de Naughty Dog, *La fin d’un voleur* offre des visages réalistes et un éclairage digne du cinéma. Sur PS4, le jeu tourne principalement à 30 images par seconde, avec de légères baisses de fréquence d'images lors des scènes d'action intenses. Il offre également d'excellentes performances sur PS5 et PC, avec des graphismes somptueux qui rivalisent avec les meilleurs jeux en termes de qualité graphique et de conception d'univers.

Conseil de pro Privilégiez la furtivité avant les fusillades. Les hautes herbes et les rebords vous permettent d’éliminer vos ennemis en silence. En en éliminant quelques-uns de cette manière, vous faciliterez les fusillades.

Vous affrontez les ennemis dans une perspective à la troisième personne tout en vous déplaçant sur des terrains en relief. Les énigmes liées à l’environnement maintiennent l’intérêt, et le mécanisme du grappin vous permet de vous balancer ou de vous repositionner stratégiquement pendant les combats.

L’équipe sonore s’est rendue dans le désert pour enregistrer le bruit d’un fouet destiné à l’effet sonore du grappin de ce jeu, et cela s’entend. L’ambiance sonore vient parachever l’expérience. Vous entendrez des orages gronder à Madagascar ou des coups de feu lointains dans une vallée écossaise.

Les modes multijoueurs prennent en charge jusqu’à 10 joueurs, et c’est assez amusant à jouer. Mais honnêtement, je me sens un peu plus attiré par l’incroyable et divertissante campagne solo qui dure environ 15 heures. Le mode « Nouvelle partie+ » et les bonus à débloquer ajoutent de la rejouabilité pour ceux qui souhaitent se replonger dans l’aventure.

Peu de jeux d’action-aventure ont autant d’impact qu’*A Thief’s End*. C’est à la fois un adieu à Nathan et une démonstration du savoir-faire de Naughty Dog à son apogée. Le résultat est un jeu qui reste incontournable, même des années plus tard.

Verdict définitif :

Uncharted 4 : La Fin d’un voleur est un adieu époustouflant à Nathan Drake, alliant une narration cinématographique, un gameplay précis et une aventure inoubliable pour offrir une expérience incontournable.

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2. Uncharted : L’héritage perdu [Idéal pour des aventures audacieuses au-delà de Drake]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS4, PS5, PC Année de sortie 2017 Créateur(s) Développeur – Naughty Dog ; Éditeur – Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 7 heures Note Metacritic 84

Ce spin-off d’Uncharted suit Chloé Frazer dans sa quête de la Défense de Ganesh dans les Ghâts occidentaux, en Inde, aux côtés de l’ancienne antagoniste Nadine Ross. Ces deux personnages, qui n’étaient auparavant que des seconds rôles, sont désormais au cœur de l’intrigue. En tant que fan de longue date d’Uncharted, j’étais un peu sceptique à l’idée d’un jeu sans Nathan Drake. Mais L’héritage perdu m’a complètement conquis.

Le jeu s'appuie en grande partie sur les mêmes ressources et la même technologie qu'Uncharted 4. Il conserve les mécanismes familiers de combat à la troisième personne et d'escalade. Les zones en monde semi-ouvert invitent à une exploration approfondie, avec à la fois des chemins dégagés et des passages bloqués. Les joueurs peuvent photographier des sites emblématiques pour gagner des points bonus et découvrir des trésors cachés grâce à des indices disséminés dans l'environnement.

Conseil de pro Dans la zone ouverte des Ghâts occidentaux, privilégiez la recherche de l’appareil photo avant les autres objets à collectionner. Il vous dévoile des occasions de prendre des photos qui mènent souvent à des trésors cachés et vous fournit des éléments de contexte pour votre exploration.

Pour ceux qui recherchent davantage de défis ou un jeu plus tactique, Uncharted : L’héritage perdu figure parmi les meilleurs jeux d’infiltration de la franchise. Les combats au corps à corps sont plus fluides et les énigmes semblent plus ingénieuses. J’ai même parfois eu l’impression que le gameplay surpassait celui des titres précédents. Chloé Frazer – à la fois chasseuse de trésors et archéologue urbaine – se déplaçait avec une grâce prédatrice qui faisait passer Nathan pour un simple piéton en comparaison (et je n’aurais jamais pensé admettre cela).

Les combats sont tout aussi satisfaisants, avec de multiples façons d’aborder chaque affrontement. Et les commandes sont d’une précision EXCEPTIONNELLE – je me suis surpris à admirer des séquences de poursuite pleines de suspense. C’est là que réside tout le génie d’Uncharted.

The Lost Legacy prouve que de grands personnages transcendent le simple protagoniste. Ce qui aurait pu être une expérience risquée est devenu l’une des plus belles réussites de la série et l’un de ses scénarios les plus intéressants.

Verdict définitif :

« L’héritage perdu » prouve qu’« Uncharted » n’a pas besoin de Nathan Drake pour briller. Avec un gameplay précis, des scènes spectaculaires à couper le souffle et Chloé et Nadine aux commandes, ce jeu s’impose comme l’une des aventures les plus audacieuses et les plus gratifiantes de la série.

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3. Uncharted 3 : La Supercherie de Drake [Idéal pour une action non-stop]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3 Année de sortie 2011 Créateur(s) Développeur – Naughty Dog ; Éditeur – Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 9 heures Note Metacritic 92

Trahison. Héritage. Obsession. Tels sont les fils conducteurs du troisième opus de la série Uncharted, La supercherie de Drake. Dans cette troisième aventure, Drake part sur les traces de la légende d'Ubar à travers le déser t d'Arabie. Il suit les indices laissés par Sir Francis Drake (l'explorateur dont il porte le nom) et T.E. Lawrence (oui, Lawrence d'Arabie en personne).

Le jeu retrace l'histoire des origines de Nathan à travers des séquences de flashbacks, tout en le confrontant à la société secrète dirigée par la calculatrice Katherine Marlowe. Katherine Marlowe n’en a pas après l’or ni les reliques. Elle en a après l’identité même de Nathan, bien décidée à le démasquer comme un imposteur, un inconnu qui se déguise en s’appropriant la légende d’autrui. Chaque indice le plonge un peu plus dans le doute, transformant la chasse au trésor en un combat pour son identité.

Conseil de pro Apprenez les contre-attaques au corps à corps en observant les animations de vos adversaires. Choisissez le bon moment pour les neutraliser d’un seul coup et économiser vos munitions.

Comptant parmi les jeux solo les plus mémorables de sa génération, Uncharted 3 : La Supercherie de Drake oscille entre chaos et personnalité, spectacle et histoire, sans jamais perdre le rythme. Il se passe quelque chose à chaque instant. Une seconde, vous vous battez pour votre vie dans une tour en feu, et la suivante, vous êtes plongé dans le passé de Drake, où il fait ses premiers pas dans une vie de chasseur de trésors.

On ne saurait trop insister sur la prouesse technique de ce jeu. Naughty Dog a su tirer le maximum de puissance du matériel de la PlayStation 3. Des années plus tard, ces panoramas désertiques et ces manoirs en flammes restent à couper le souffle. Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux sur PlayStation 3, c’est l’un des meilleurs jeux d’action-aventure jamais créés.

Verdict définitif :

*La supercherie de Drake* allie spectacle, personnages et prouesses techniques pour offrir une aventure inoubliable. C’est un opus phare de la série et un classique incontournable du genre action-aventure.

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4. Uncharted 2 : Among Thieves [Le meilleur pour ses séquences cinématiques]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3 Année de sortie 2009 Créateur(s) Développeur : Naughty Dog ; Éditeur : Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 10 heures et demie Note Metacritic 96

Dans cet opus, Nathan Drake fait équipe avec son ancienne partenaire Chloé Frazer et son associé Harry Flynn pour dérober une lampe à huile mongole. Cette lampe n’est pas un simple bibelot. C’est le premier indice menant à la flotte perdue de Marco Polo et à la légendaire cité de Shambhala. Le temps presse, et Zoran Lazarević, un criminel de guerre redoutable, menace de faire échouer leur mission à chaque tournant.

Cette aventure autour du monde vous emmène des musées turcs aux sommets de l’Himalaya. Vous affrontez vos ennemis depuis des abris et escaladez des structures pour progresser. Des énigmes environnementales vous proposent des défis qui mettent à l’épreuve votre sens de l’observation et votre raisonnement logique. Comptant parmi les meilleurs jeux de plateforme, ce titre place l’escalade et la traversée au cœur de l’expérience.

Conseil de pro Utilisez largement les tirs à l'aveugle depuis un abri. L'aide à la visée est très efficace, et c'est plus sûr que de vous exposer pour ajuster chaque tir.

Sur le plan technologique, le jeu était en avance sur son temps. Le développement des personnages atteint de nouveaux sommets grâce à des performances de capture de mouvement de pointe. Les conditions météorologiques himalayennes constituent presque un personnage à part entière. Des tempêtes de neige vous fouettent de toutes parts. Les corniches verglacées rendent chaque pas risqué, et les rafales de vent influencent votre façon de grimper et de tirer.

La courbe de difficulté semble équilibrée. Le mode Normal vous permet de profiter de l’histoire tout en offrant un véritable défi. Le mode multijoueur apporte de la profondeur, avec des chasses au trésor en coopération et des affrontements compétitifs.

Enfin, l’ambiance sonore apporte une véritable richesse à l’aventure. J’entendais le crissement de la neige sous mes pieds et l’écho des coups de feu résonnant à travers les montagnes. Tout cela fait d’Among Thieves l’un des meilleurs jeux du genre action-aventure.

Verdict définitif :

Among Thieves incarne le summum de la série Uncharted : cinématographique, audacieux et infiniment divertissant. De ses séquences palpitantes à son atmosphère inoubliable, il reste l’un des plus grands jeux d’action-aventure jamais créés.

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5. Uncharted : La Collection de l’Héritage des voleurs [Idéal pour les configurations de jeu haut de gamme]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Développeurs – Naughty Dog, Iron Galaxy ; Éditeurs – PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, PlayStation Publishing LLC Durée moyenne de jeu 20 heures et demie Note Metacritic 87

Cette collection définitive réunit Uncharted 4 : La Fin d’un voleur et L’Héritage perdu, avec des améliorations techniques significatives pour les plateformes PlayStation 5 et PC. Les joueurs profitent des deux campagnes avec des temps de chargement réduits et une qualité de texture améliorée.

Cette collection est entièrement axée sur le jeu en solo et ne comporte aucun élément multijoueur issu des versions originales. Le jeu prend en charge la 4K et fonctionne de manière fluide sur les meilleurs écrans de jeu, offrant un rendu visuel exceptionnel. L’intégration de la manette DualSense rend l’immersion encore plus réaliste.

Conseil de pro Utilisez le mode Performance (60 images par seconde) pour une action plus fluide pendant les combats, et passez en mode Fidélité lorsque vous explorez ou que vous vous concentrez sur les moments clés de l’histoire afin de bénéficier d’un niveau de détail visuel supérieur.

Les temps de chargement sont considérablement réduits, notamment lors des transitions entre les chapitres. Avec plus de 20 heures de contenu au total, ce coffret offre un excellent rapport qualité-prix tant pour les nouveaux venus que pour les fans de longue date qui souhaitent profiter au mieux de ces deux aventures.

Cela dit, il existe certaines limites qu’il est bon de connaître à l’avance si vous envisagez de l’essayer. Quelques passages de plateforme peuvent sembler un peu maladroits, et certaines énigmes n’ont pas été mises à jour selon les normes actuelles. Ces problèmes sont mineurs mais perceptibles pour les joueurs chevronnés.

Verdict

final : « Collection « L’Héritage des voleurs » » est le meilleur moyen de découvrir deux des plus belles aventures d’Uncharted. Avec des performances plus fluides, des graphismes plus nets et l’immersion offerte par la manette DualSense, c’est un incontournable pour les nouveaux venus et une mise à niveau qui en vaut la peine pour les vétérans.

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6. Uncharted : La Fortune de Drake [Idéal pour comprendre l’intrigue d’Uncharted]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3 Année de sortie 2007 Créateur(s) Développeur – Naughty Dog ; Éditeur – Sony Computer Entertainment Durée moyenne de jeu 8 heures Note Metacritic 88

Vous faites la connaissance de Nathan Drake pour la première fois dans *Uncharted : La Fortune de Drake*, alors qu'il se lance dans une quête pour retrouver le trésor d'El Dorado, qui appartenait à son ancêtre, Sir Francis Drake. Il fait équipe avec la journaliste Elena Fisher et son mentor, Victor Sullivan. C'est le début d'un périple autour du monde au cours duquel le trio va découvrir des secrets bien plus sombres que prévu.

L’aventure alterne entre jungles luxuriantes et cavernes ténébreuses. Le gameplay et l’expérience visuelle sont optimisés si vous disposez d’un bon ordinateur portable ou d’un PC dédié aux jeux. Les environnements du jeu bénéficient ainsi de couleurs plus vives et d’un niveau de détail accru. Les joueurs participent à des phases de tir à la troisième personne en se mettant à couvert. Les options de furtivité sont limitées. Et se retrouver à court de munitions lors de combats prolongés peut s’avérer fatal.

Conseil de pro Ayez toujours sur vous un fusil ou un AK-47 pour les affrontements à longue distance. Le jeu comporte de nombreuses séquences de tir de précision et des champs de bataille ouverts où les pistolets s’avèrent inefficaces contre des ennemis éloignés.

Cependant, ce titre met en évidence les limites techniques de la PlayStation 3 de première génération à plusieurs égards. Le taux de rafraîchissement est parfois instable. Les animations des personnages et les expressions faciales sont nettement plus rigides que dans les autres jeux de la série.

De plus, certaines séquences de plate-forme peuvent s'avérer particulièrement frustrantes, la détection imprécise des sauts entraînant des chutes répétées, contrairement aux jeux ultérieurs. Pourtant, ses faiblesses n’occulent pas ses points forts. Enfin, son mélange d’exploration et d’énigmes simples, associé au charme naissant de Drake, en fait un jeu agréable pour les nouveaux joueurs.

Verdict final

« La fortune de Drake » a beau avoir pris de l’âge, il reste une charmante introduction à l’univers de Nathan Drake. Avec ses sensations fortes typiques de la chasse au trésor, ses fusillades haletantes et les prémices de ce que la série allait devenir, ce jeu vaut toujours la peine d’être découvert aujourd’hui.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu Uncharted ?

Le meilleur jeu Uncharted est Uncharted 4 : La Fin d’un voleur. Son histoire est plus approfondie que celle des jeux précédents, et le parcours de Nathan aboutit à une conclusion satisfaisante. Le gameplay est très abouti, et les aspects émotionnels laissent une forte impression.

Combien y a-t-il de jeux Uncharted ?

La série Uncharted compte six jeux principaux. Si l’on inclut les spin-offs, ce nombre passe à huit. Chacun d’entre eux offre un gameplay exceptionnel et de nombreuses aventures à découvrir.

Par quel Uncharted commencer ?

Commencez par Uncharted : La Fortune de Drake. C'est le premier jeu de la série qui présente Nathan et pose les bases de ce qui va suivre. En y jouant en premier, vous découvrirez l'intégralité de l'histoire dans l'ordre.

Dois-je jouer à Uncharted 1, 2 et 3 avant le 4 ?

Oui. Jouer à la trilogie originale vous apporte un contexte essentiel qui rend Uncharted 4 : La Fin d’un voleur plus riche de sens. Vous comprendrez l’histoire de Nathan et verrez comment son parcours se construit au fil du temps tout au long de la série.

Quel est le jeu Uncharted le plus facile ?

Uncharted : La Fortune de Drake est considéré comme le plus facile. Les combats sont simples et les énigmes ne sont pas trop complexes. Le jeu est également plus court que les opus suivants, ce qui permet aux nouveaux joueurs de le terminer plus rapidement.

Quel est le jeu Uncharted le plus long ?

Uncharted 4 : La Fin d’un voleur est le jeu le plus long de la série. Le scénario principal à lui seul nécessite environ 15 heures pour être terminé. Explorer les zones optionnelles ou partir à la chasse aux trésors peut faire passer la durée totale de jeu au-delà de 20 heures. Ce contenu supplémentaire en fait l’aventure la plus longue de la franchise.