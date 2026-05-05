Les 8 meilleurs jeux de la série Rune Factory pour tous les types de joueurs en 2026

Choisir le meilleur jeu de la série Rune Factory semble impossible, car chaque opus a tout pour devenir votre préféré. La série occupe une place unique, à mi-chemin entre la simulation de vie chaleureuse et le RPG d’action. Aucune autre franchise ne vous permet d’arroser des navets au lever du soleil et d’affronter un dragon au coucher du soleil avec autant de finesse.

Chaque jeu mêle agriculture, exploration de donjons, romance et dressage de monstres dans des proportions variables. J’ai joué à chacun d’entre eux et j’ai épluché des milliers d’avis sur Steam et de fils de discussion sur Reddit pour établir cette liste. Huit jeux, classés selon la profondeur du gameplay, l’histoire, les combats et le charme.

Nos meilleurs choix parmi les jeux Rune Factory

La franchise Rune Factory a vu le jour en 2006 et n’a cessé depuis de perfectionner sa formule mêlant simulation agricole et RPG. Tous les opus n’ont pas vieilli avec grâce : certains ont fait progresser la série, d’autres ont trébuché sur leur propre ambition.

Alors, quel est le meilleur jeu Rune Factory ? Après avoir passé en revue l’intégralité du catalogue, ces trois titres se distinguent comme les meilleurs Rune Factory qui méritent que vous y consacriez votre temps dès maintenant.

Rune Factory 4 (2012) – Le meilleur jeu de la série Rune Factory à ce jour, avec le système d’artisanat le plus abouti et l’écriture des personnages la plus approfondie de la franchise. Il propose une quantité incroyable de contenu répartie entre trois arcs narratifs, des événements spontanés dans la ville et un mode de difficulté « Enfer » qui sanctionne les joueurs paresseux. Rune Factory 3 Special (2023) – Une superbe version remastérisée et l’un des meilleurs jeux de la série Rune Factory pour ses combats dynamiques et ses personnages qui vous manqueront sincèrement une fois l’aventure terminée. Il propose 11 histoires post-mariage dans le mode « Jeunes mariés », ce qui lui confère une grande rejouabilité. Rune Factory Frontier (2008) – Un grand favori des fans de la Wii et l’un des meilleurs jeux Rune Factory pour sa vie de ville immersive. Les chemins sinueux de Trampoli, l’île flottante de Whale Island et les superbes effets de lumière n’ont rien perdu de leur charme, même plus d’une décennie plus tard.

Ces trois titres ont mérité leur place au sommet, mais le reste de la liste réserve ses propres surprises. Certains de mes favoris personnels ne figurent même pas dans le top 3. Poursuivez votre lecture et vous comprendrez pourquoi.

Les 8 meilleurs jeux Rune Factory classés selon l’agriculture, le combat et la romance

Tous les titres de cette liste partagent le même ADN, mais leur réalisation varie considérablement d’un opus à l’autre. J’ai classé ces huit jeux en fonction de l’équilibre qu’ils offrent entre les mécanismes de base et de leur pertinence en 2026 . C’est ici que commence votre quête du meilleur jeu Rune Factory adapté à votre style de jeu.

1. Rune Factory 4 [Meilleur jeu de la série Rune Factory]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Année de sortie 2012 (version originale), 2019 (Special), 2021 (PC) Créateur(s) Neverland Co. (développeur), Marvelous / XSEED Games (éditeur) Durée de jeu moyenne 80 à 200 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui recherchent l’expérience de RPG « farming » la plus complète

Je suis tombé de mon canapé quand j’ai réalisé que j’avais passé six heures sur Rune Factory 4 sans même m’en rendre compte. Vous vous écrasez sur un dragon, perdez la mémoire, êtes couronné prince ou princesse de Selphia, et à partir de là, le jeu s’ouvre à vous. Cultiver, combattre, cuisiner, fabriquer, vivre des histoires d’amour : c’est vous qui décidez.

Ce jeu propose une boucle de jeu d’une profondeur stupéfiante. Les récoltes du matin vous permettent d’améliorer votre équipement grâce à l’un des meilleurs systèmes d’artisanat de tous les jeux de ferme. Les après-midis s’écoulent dans des donjons regorgeant de pièges et de boss. L’ensemble est si bien imbriqué que chaque session vous donne le sentiment d’être productive, même lorsque vous ne faites que discuter avec les villageois.

Avec ses trois arcs narratifs et ses dizaines d’événements urbains spontanés, Rune Factory 4 offre davantage de contenu que la plupart des jeux de rôle deux fois plus volumineux. L’édition spéciale propose en outre 13 histoires bonus entièrement doublées.

Le niveau de difficulté « Enfer » se démarque particulièrement. L’IA des ennemis devient non seulement plus coriace, mais aussi plus intelligente. La communauté de joueurs, très attachée à ce titre, l’adore pour son aspect « vie quotidienne » apaisant, et c’est précisément cette dualité qui en fait le meilleur jeu de la série Rune Factory dans l’ensemble.

Pourquoi nous l’avons choisi Rune Factory 4 offre la boucle de jeu la plus riche de la série, mêlant simulation agricole, combats dans des donjons et systèmes relationnels approfondis en un seul et même jeu, avec plus de contenu que n’importe quel autre opus.

Les 12 prétendants au mariage donnent l’impression d’être de vraies personnes. Des dialogues qui évoluent, des habitudes excentriques, des histoires en mode « Jeunes mariés » après le mariage : l’écriture reste captivante pendant des centaines d’heures.

Mon verdict : L’épisode le plus complet, le plus abouti et le plus rejouable que la série ait produit. Rune Factory 4 est sans conteste le meilleur jeu de la série Rune Factory pour tous les joueurs.

Que disent les joueurs ?

Poogie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'un des meilleurs jeux RF et jeux de simulation de ferme aux ambiances chaleureuses du marché. La fin du jeu est très riche et offre une multitude de choses à faire ! J'ai vraiment adoré ce jeu.

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2. Rune Factory 3 Special [Meilleure version remasterisée de Rune Factory]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo Switch, PC (Steam) Année de sortie 2009 (version originale sur DS), 2023 (remasterisation spéciale) Créateur(s) Marvelous Inc. (développeur), XSEED Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent un rythme soutenu et des personnages attachants

J’ai failli passer à côté de Rune Factory 3 Special, car j’avais joué à la version originale sur DS il y a des années. Je suis ravi de ne pas l’avoir fait. Cette version remastérisée propose des graphismes améliorés, des modèles de personnages repensés et ajoute le « Mode Jeunes mariés », dans lequel 11 histoires indépendantes se débloquent après avoir épousé chacune des célibataires.

Les combats sont plus rapides et plus dynamiques que ceux de RF4. Épées, lances, marteaux et magie s’enchaînent au fil de quatre donjons sur le thème des saisons. Le protagoniste, Micah, peut également se transformer en « Wooly » et troquer ses armes contre des attaques à mains nues. Cette transformation est au cœur du conflit entre les humains et le peuple des Univir, dotés de cornes, ce qui confère à l’intrigue une véritable dimension émotionnelle.

Pourquoi nous l'avons choisi Rune Factory 3 Special modernise un grand classique de la DS grâce à des graphismes remasterisés et des fonctionnalités améliorant le confort de jeu, tout en conservant ses combats rythmés et son récit centré sur les personnages.

L'agriculture est simple : deux parcelles de terre sous votre cabane dans les arbres, un arrosage quotidien, et les récoltes sont destinées à la vente ou à la cuisine. C'est l'un des meilleurs jeux de la série Rune Factory pour les fans de jeux inspirés des anime qui apprécient les portraits de personnages expressifs et le charme de la vie quotidienne.

La distribution est réduite, mais chaque habitant de Sharance a sa propre personnalité. Demandez à n’importe quel fan de JRPG ce qu’il pense de Pia (la sirène qui a une peur bleue des calmars) et vous verrez son visage s’illuminer.

Mon verdict : L’opus le plus abouti et le plus accessible aux débutants de la franchise. Rune Factory 3 Special prouve qu’une expérience de jeu Rune Factory plus courte peut tout de même faire forte impression.

Que disent les joueurs ?

Dragonheart ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est sans doute l'un des jeux les plus addictifs qui soient. La mise à jour graphique est un véritable régal, et le jeu est tout simplement parfait sur la console.

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3. Rune Factory Frontier [Meilleur jeu Rune Factory pour la conception de son univers]

Notre note Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo Wii Année de sortie 2008 (Japon), 2009 (Amérique du Nord) Créateur(s) Neverland Co. (développeur), Marvelous / XSEED Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 40 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient la construction d’univers et la vie urbaine immersive

J’ai passé des journées entières dans Rune Factory Frontier à simplement flâner dans Trampoli, car la ville semblait vraiment vivante. La console Wii a permis au développeur Neverland de créer ce que la DS ne pouvait pas offrir : un univers 3D luxuriant avec des cinématiques animées et l’une des meilleures bandes sonores de la série.

Trampoli est l’un des décors les plus charmants de tous les jeux de simulation. Des sentiers sinueux relient les fermes, les boutiques et les maisons au pied de l’île de la Baleine. La nuit, les Runey, ces créatures colorées, virevoltent au-dessus des toits comme des lucioles, et tout l’endroit resplendit. J’ai dû me forcer à quitter la ville pour aller combattre quelque chose.

Le système des Runey est le mécanisme le plus controversé du jeu. Ces créatures flottantes influencent la croissance des cultures dans toutes les zones. Maintenir leur équilibre est fastidieux et mal expliqué – personnellement, j’ai trouvé cela épuisant au début. Mais les joueurs qui s’engagent à le maîtriser découvrent une profondeur de simulation environnementale que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Pourquoi nous l'avons choisi Rune Factory Frontier enrichit la formule de la série avec un univers plus vaste, une vie urbaine immersive et un écosystème « Runey » unique qui offre une expérience plus approfondie axée sur la simulation.

La séduction apporte ici un intérêt particulier. Chaque célibataire réagit à des stratégies différentes. Pour certaines, ce sont des cadeaux ; pour d’autres, des visites quotidiennes en boutique ; et l’une d’entre elles va même jusqu’à vérifier si vous ne travaillez pas trop.

Si vous appréciez les jeux comme Animal Crossing pour leurs rythmes saisonniers et leurs boucles quotidiennes, le rythme plus lent de Frontier vous conviendra parfaitement.

Mon verdict : L’épisode le plus évocateur de la franchise – le meilleur jeu Rune Factory en termes de conception du monde, de Runeys et de tout le reste. Armez-vous de patience.

Que disent les joueurs ?

Seliparbasah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À mon avis, « Rune Factory Frontier » a vraiment marqué un tournant dans la série. L'ambiance, la direction artistique et la bande originale sont tout simplement excellentes.

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4. Rune Factory : Les marées du destin [Meilleur jeu Rune Factory pour les combats]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo Wii, PlayStation 3 Année de sortie 2011 Créateur(s) Neverland Co. (développeur), Marvelous / Natsume (éditeur) Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures et plus Idéal pour Les joueurs en quête d’action et d’exploration maritime

La plupart des jeux Rune Factory vous initient en douceur avec une ferme et un arrosoir. Les marées du destin vous plonge directement dans un combat contre un boss. J’ai tout de suite compris que cet opus avait des priorités différentes. Le scénario le confirme. Deux amis d’enfance sont victimes d’une malédiction : leurs deux âmes se retrouvent piégées dans un seul corps, et vous passez le jeu à sillonner un vaste océan à bord d’un golem géant nommé Ymir afin de remédier à cette situation.

Les combats sont les plus variés que la série ait jamais proposés. Les paires d’épées, les katanas, les marteaux et les bâtons débloquent chacun des combos et des capacités runiques uniques à mesure que vous les faites progresser.

Le double saut, une première pour la franchise, rend l’exploration très dynamique. Les combats de boss menés à bord d’Ymir en pleine mer apportent une ampleur que les opus sur console portable ne pouvaient égaler. Les fans de RPG d’action s’y sentiront comme chez eux.

L’agriculture passe toutefois au second plan. Les monstres se chargent de la plupart des semis et des récoltes sur vos parcelles insulaires, et les restrictions saisonnières ont complètement disparu. Si vous êtes là pour le combat, c’est parfait. Si vous préférez l’agriculture, c’est une véritable déception.

Pourquoi nous l'avons choisi Rune Factory : Les Marées du destin fait évoluer la franchise vers le genre du RPG d’action grâce à l’exploration océanique, à la gamme d’armes la plus variée de la série et à des combats contre des boss à grande échelle.

Ce choix du meilleur jeu de la série Rune Factory ne fera pas l'unanimité. L'ambition l'emporte sur la finition, avec des donjons inégaux et quelques bugs occasionnels. Mais la variété des armes et l'exploration des océans constituent une véritable originalité au sein de la franchise.

Une fois l’histoire terminée, vous pouvez rejouer le jeu du point de vue du deuxième protagoniste pour découvrir les mêmes événements sous un angle différent.

Mon verdict : le meilleur jeu Rune Factory pour les joueurs qui préfèrent manier un katana plutôt qu’une houe – sachez simplement que l’aspect agricole en pâtit.

Que disent les joueurs ?

EmeraldPistol ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Même si la « farming » RF traditionnelle n'est pas un argument de vente majeur, je vous recommanderais personnellement ce jeu. Les combats sont sympas, la bande-son est bonne (pour moi, elle mérite au moins un A+ dans la série), les personnages sont attachants, et la fabrication d'objets repose sur vos compétences et non sur des pourcentages.

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5. Rune Factory 5 [Meilleur jeu Rune Factory pour ses fonctionnalités modernes]

Notre note Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo Switch, PC (Steam) Année de sortie 2022 (sortie en Occident) Créateur(s) Hakama Inc. (développeur), Marvelous / XSEED Games (éditeur) Durée de jeu moyenne 50 à 100 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’options romantiques inclusives et d’une exploration en 3D

Les fans ont attendu une décennie entière pour Rune Factory 5. L’engouement était immense. Le résultat… est correct. Vous incarnez Alice ou Ares, un ranger amnésique dans la ville frontalière de Rigbarth. Les rebondissements de l’histoire semblent familiers, mais les dialogues charmants et les événements secondaires suffisent à rendre l’expérience agréable.

La principale nouveauté est le mariage entre personnes du même sexe – une première pour la franchise. Les 12 partenaires potentiels sont tous disponibles, quel que soit le genre de votre personnage principal. La liste va d’une aubergiste aux oreilles de loup à un dragon ancestral sous forme humaine. Pour les fans de jeux proposant des options romantiques, RF5 offre le choix le plus inclusif de toute l’histoire de la série.

Pourquoi nous l’avons choisi Rune Factory 5 introduit le mariage entre personnes du même sexe, des environnements entièrement en 3D et des attaques combinées en coopération, tout en conservant le cycle de jeu caractéristique de la franchise, mêlant agriculture et combats contre des monstres.

Le passage à la 3D intégrale a posé de réels problèmes. La fréquence d'images a chuté sur Switch, les environnements semblaient austères comparés aux décors détaillés de RF4, et l'agriculture est devenue presque facultative pour progresser. La version PC fonctionne nettement mieux, je vous conseille donc de commencer par celle-ci.

Les attaques combinées avec les habitants recrutés et les « Farm Dragons », qui élargissent vos possibilités de culture, apportent un vent de fraîcheur. Parmi les meilleurs jeux de la série Rune Factory, RF5 est correct, mais pas exceptionnel.

Mon verdict : Le meilleur jeu Rune Factory pour ses relations amoureuses inclusives et son exploration en 3D moderne – même si RF4 offre toujours une expérience globale plus aboutie.

Que disent les joueurs ?

Steakkums ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un bon jeu. Il offre une grande richesse à laquelle on ne s'attendrait pas forcément au premier abord. Les combats sont un peu bancals, mais tous les autres aspects sont vraiment très gratifiants et amusants. J'adore apprivoiser des monstres, fabriquer des objets et cultiver.

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6. Rune Factory : Les Gardiens d’Azuma [Meilleur nouveau jeu Rune Factory]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole / Construction de village Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Année de sortie 2025 Créateur(s) Marvelous Inc. (développeur), XSEED Games (éditeur) Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un cadre original et d’une gestion de village plus approfondie

Je ne m’attendais pas à ce qu’un jeu de la série Rune Factory me surprenne en 2025, mais Les Gardiens d’Azuma y est parvenu. Dans le royaume d’Azuma, d’inspiration orientale, vous incarnez Subaru ou Kaguya, une « Danseuse de la Terre » chargée de restaurer un monde brisé par l’Effondrement céleste. Des esprits gardiens, des danses rituelles et de nouvelles armes telles que des arcs et des talismans remplacent l’arsenal habituel de la fantasy occidentale.

La construction de villages est la nouveauté phare de Les Gardiens d’Azuma. Vous ne gérez plus une simple ferme. Vous reconstruisez des villages saisonniers entiers en plaçant des bâtiments pour attirer des habitants. L’esthétique d’inspiration japonaise est époustouflante. Si vous appréciez des jeux comme L’épouse du mage antique pour leur mélange de fantasy et d’atmosphère culturelle, Azuma vous plaira tout autant.

Pourquoi nous l’avons choisi Rune Factory : Les Gardiens d’Azuma réinvente la franchise avec un univers d’inspiration orientale, des mécanismes de construction de villages et des combats contre des esprits gardiens, pour la refonte visuelle la plus audacieuse de l’histoire de la série.

Le système de purification de la rouille lie directement l’agriculture à la progression de l’histoire – une première pour la série. La note de 6/10 attribuée par RPG Site a mis en avant la conception médiocre des donjons, et cette critique est justifiée. Les donjons sont plus linéaires que ceux de RF4.

Mon verdict : Le meilleur jeu Rune Factory pour les joueurs en quête de quelque chose de véritablement nouveau – sans pour autant perdre ce qui a fait l’intérêt de la franchise au départ.

Que disent les joueurs ?

Loki_Magikill ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est le Rune Factory dont je ne savais même pas que j'avais envie. Des combats fluides et fluides, un système d'agriculture repensé, un nouveau système de construction de village, une incroyable diversité de personnages hauts en couleur, un doublage exceptionnel et une histoire en réalité plutôt captivante.

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7. Rune Factory 2 : A Fantasy Harvest Moon [Meilleur jeu Rune Factory pour la structure narrative]

Notre note Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2008 Créateur(s) Neverland Co. (développeur), Marvelous / Natsume (éditeur) Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un scénario captivant et original dans leur RPG de gestion agricole

Voici un jeu qui a tenté quelque chose que je n’ai jamais vu dans aucun autre RPG agricole. Dans *Rune Factory 2 *, vous incarnez au départ Kyle : un agriculteur amnésique, qui deviendra plus tard mari et père. Puis, le jeu change complètement de perspective. Vous prenez alors les commandes de votre enfant, et c’est là que l’histoire commence véritablement.

Cette structure en deux générations constitue le principal attrait du jeu. Vos choix de la première génération – qui vous épousez, ce que vous construisez – influencent directement la seconde partie. Votre enfant hérite des traits de caractère de ses deux parents.

Des prétendants rivaux épousent même les jeunes filles que vous laissez célibataires, de sorte que le village évolue réellement en fonction de vos décisions. Les fans de jeux comme Harvest Moon reconnaîtront ce mécanisme générationnel : RF2 s’en inspire et le pousse encore plus loin.

Pourquoi nous l’avons choisi Rune Factory 2 propose un scénario unique sur deux générations où votre enfant poursuit l’aventure, ajoutant une profondeur narrative rarement vue dans les RPG agricoles.

Le rythme, en revanche, constitue le point faible. La première génération peut paraître longue, et les combats sont maladroits selon les normes actuelles. Les donjons restent répétitifs jusqu’à ce que la seconde moitié du jeu les diversifie enfin.

Mais parmi les meilleurs jeux de la série Rune Factory, l’ambition narrative de RF2 est sans égale. Les personnages secondaires viennent également sauver les moments les plus lents. Une voyante qui truque ses propres prédictions et un prêtre qui boit plus qu’il ne prie m’ont diverti entre deux récoltes.

Mon avis : La touche générationnelle fait de *Rune Factory 2* le meilleur jeu de la série *Rune Factory* pour les joueurs qui privilégient l'histoire. La première moitié, un peu lente, s'avère payante d'une manière que peu de RPG de gestion agricole parviennent à égaler.

Que disent les joueurs ?

Dreamarche ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 RF2 reste mon deuxième jeu préféré de la série Rune Factory. Il a mal vieilli, mais c'était un jeu vraiment génial à l'époque.

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8. Rune Factory [Meilleur jeu classique de la série Rune Factory]

Notre note Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action / Simulation agricole Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2006 (Japon), 2007 (Amérique du Nord) Créateur(s) Neverland Co. (développeur), Marvelous / Natsume (éditeur) Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Idéal pour Aux passionnés de la série et aux joueurs curieux de savoir comment tout a commencé

Toute franchise doit bien commencer quelque part. Le premier Rune Factory posait une question audacieuse : et si Harvest Moon comportait des épées et des dragons ? Vous incarnez Raguna, un personnage amnésique (quelle surprise !) qui débarque par hasard dans le village agricole de Kardia. Une jeune fille nommée Mist vous confie une ferme délabrée, et c’est à partir de ce moment-là qu’une franchise entière voit le jour.

Ce jeu a inventé la formule hybride. La gestion des cultures, l’artisanat et les combats dans des donjons ont été combinés pour la première fois. Ce gameplay était révolutionnaire en 2006, et tout ce que la série est devenue trouve son origine ici même.

Selon les critères actuels, cependant, il présente quelques défauts. Les menus sont peu pratiques, les combats sont rudimentaires et le système d'artisanat est loin d'égaler ce que RF3 et RF4 ont mis au point par la suite. Il n'existe pas non plus de version remasterisée. Parmi les meilleurs jeux de la série Rune Factory, celui-ci occupe la dernière place, mais uniquement parce que ses successeurs en ont si bien tiré les leçons.

Pourquoi nous l’avons choisi Le premier Rune Factory a inventé la formule hybride « jeu de gestion agricole-RPG » qui a défini toute une franchise, en combinant pour la première fois la gestion des cultures, les combats d’action et l’apprivoisement de monstres.

Environ 30 heures pour l’histoire principale. Un jeu compact selon les standards de la série, mais avec suffisamment de donjons post-campagne pour occuper les joueurs qui aiment tout terminer.

Mon verdict : Un hommage aux origines de la série. Le premier Rune Factory a sa place dans cette liste, car sans lui, le meilleur jeu de la série n’existerait tout simplement pas.

Que disent les joueurs ?

topurrisfeline ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le système de « Rune Factory » partait d’une bonne intention, mais il s’avérait peu pratique. Dans l’ensemble, le jeu manque de finition, mais il n’en reste pas moins un premier opus solide. J’apprécie toujours autant le design des personnages.

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Mon verdict global

Alors, quel est le meilleur jeu Rune Factory pour vous ? Honnêtement, cela dépend de votre style de jeu, car chaque opus met en avant des atouts différents. Si vous débutez, voici un moyen simple de vous y retrouver parmi les meilleurs jeux Rune Factory du moment.

Si vous êtes un novice absolu et que vous recherchez une expérience complète → Rune Factory 4 Special . Les mécanismes les plus approfondis, le plus de contenu, la courbe d’apprentissage la plus progressive. Disponible sur Switch et PC.

→ . Les mécanismes les plus approfondis, le plus de contenu, la courbe d’apprentissage la plus progressive. Disponible sur Switch et PC. Si vous manquez de temps et que vous recherchez une expérience plus concise → Rune Factory 3 Special . Sa structure épurée et ses personnages très appréciés en font un point d’entrée idéal pour une aventure de 40 heures.

→ . Sa structure épurée et ses personnages très appréciés en font un point d’entrée idéal pour une aventure de 40 heures. Si vous êtes un vétéran ayant terminé RF4 et que vous recherchez quelque chose de nouveau → Rune Factory : Les Gardiens d’Azuma. La construction de village, l’esthétique d’inspiration japonaise et les combats repensés maintiennent l’intérêt de la formule. Le meilleur jeu Rune Factory pour les joueurs prêts à découvrir de nouvelles expériences.

La série mêle agriculture et combats de RPG depuis près de 20 ans maintenant, et elle le fait toujours mieux que quiconque. Choisissez un titre, prenez votre houe et votre épée, et voyez lequel vous poserez en dernier.

Foire aux questions