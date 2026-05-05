Les 10 meilleurs jeux God of War à découvrir en 2026

C’est ici que vous découvrirez le meilleur jeu de la série God of War, fruit d’années de combats sanglants et d’une narration légendaire. J’ai frayé mon chemin à coups d’épée à travers chaque combat, vaincu chaque boss et savouré chaque moment épique tandis que Kratos se frayait un chemin à travers le monde grec et la mythologie nordique.

Que vous soyez novice ou fan de longue date souhaitant comparer les anciens et les nouveaux jeux de la série God of War, cette liste est faite pour vous. Chaque jeu possède son propre style, son histoire et ses moments de combat palpitants : il y en a donc pour tous les goûts.

Préparez-vous à revivre les aventures les plus légendaires de Kratos en 2026 .

Nos coups de cœur parmi les jeux God of War

En repassant en revue tous les jeux God of War, je me suis rendu compte à quel point la série regorge de moments emblématiques. Cela dit, après avoir revécu le parcours de Kratos, trois titres se sont véritablement démarqués comme étant la crème de la crème.

1 God of War 2018 Ce jeu a complètement redéfini la série, en alliant des combats viscéraux à une histoire père-fils profondément émouvante. L'univers nordique semble prendre vie, chaque affrontement est tendu et les graphismes sont époustouflants. C'est un point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs, tout en offrant aux fans de longue date une nouvelle perspective. Buy now 2 God of War Ragnarök 2022 Suite épique du reboot de 2018, Ragnarök élargit l’univers nordique grâce à des combats plus riches, de nouveaux royaumes et une narration plus approfondie. Chaque combat compte. Le lien père-fils s’intensifie, et le jeu conclut la saga de manière remarquable. Il apporte également de nouveaux rebondissements passionnants. Buy now 3 God of War II 2007 Véritable classique qui continue de marquer les esprits, ce jeu propose certaines des combats de boss les plus intenses de la série. L’histoire met en avant la quête de vengeance de Kratos, dans un décor à la fois riche et palpitant. Son gameplay au rythme effréné vous tient en haleine du début à la fin. Buy now

Ces trois titres ne sont pas seulement bons, ils font toute la grandeur de la série. Chacun apporte quelque chose de nouveau, qu’il s’agisse d’une narration émouvante, de combats explosifs ou d’une profondeur mythologique.

Aussi excellents que soient ces choix, ne négligez pas les autres jeux qui complètent la franchise. Poursuivez votre lecture pour découvrir la liste complète et comprendre pourquoi chaque jeu God of War devrait figurer dans votre collection.

Les 10 meilleurs jeux God of War qui vous feront bouillir de rage

La série God of War a évolué, passant d’un jeu de combat brutal de type « hack-and-slash » à l’une des plus grandes sagas du monde du jeu vidéo. Au fil de ces 10 jeux God of War, vous découvrirez une narration cinématographique, une richesse mythologique et certains des meilleurs combats jamais conçus. Chacun apporte sa touche particulière, qu’il s’agisse de combats de boss épiques, de moments émouvants entre père et fils ou d’environnements qui ne demandent qu’à être explorés.

Lesquels sont vos préférés ?

1. God of War (2018) [La meilleure aventure nordique axée sur l’histoire]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5 (version améliorée), Windows (PC) Année de sortie 2018 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Interactive Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Combats à la hache avec vue par-dessus l'épaule, parcours émouvant entre un père et son fils, univers inspiré de la mythologie nordique Note Metacritic 94

Dans *God of War*, j’ai ressenti un tournant décisif lorsque Kratos a tourné le dos à son héritage sanglant de dieu grec pour s’aventurer, aux côtés de son jeune fils Atreus, dans l’univers riche et dangereux de la mythologie nordique. Je me suis retrouvé totalement immergé dans des combats cinématiques, des énigmes astucieuses à résoudre et l’exploration d’environnements à couper le souffle, des montagnes enneigées aux forêts anciennes et ténébreuses.

L’histoire émouvante du jeu m’a immédiatement captivé, tandis que son système de combat moderne a fait de chaque affrontement un véritable défi stratégique, bien plus qu’une simple succession de pressions sur les boutons. Les amis à qui j’en ai parlé ont également salué les graphismes incroyables et la profondeur du développement des personnages, qui, ensemble, font de cet opus l’une des meilleures expériences God of War auxquelles j’ai jamais joué.

Pour les amateurs de récits riches, God of War (2018) s’apparente à un véritable voyage cinématographique, alliant un système de combat novateur à une histoire plus réfléchie qui redéfinit Kratos en tant que père, et non plus seulement en tant que combattant.

Pourquoi nous l’avons choisi God of War offre une histoire formidable, de l’action intense et une évolution des personnages. Commencez par ce titre si vous découvrez la série.

Verdict définitif : Les fans adorent God of War pour sa narration captivante, ses univers immersifs et ses combats innovants, ce qui en fait un jeu incontournable tant pour les nouveaux venus que pour les joueurs de longue date.

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2. God of War Ragnarök [La meilleure conclusion d'une épopée nordique]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Interactive Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Plusieurs personnages jouables, des mondes plus vastes, une progression RPG plus approfondie, des fonctionnalités d'accessibilité Note Metacritic 94

God of War Ragnarök est le final explosif de la saga, dans lequel Kratos et Atreus affrontent la prophétie, les dieux nordiques et le destin lui-même. Ce jeu vidéo étend son univers aux neuf royaumes, proposant une exploration riche , des énigmes cinématiques et des combats intenses. Chaque combat est intense et porteur de sens, tandis que la relation émouvante entre le père et le fils captive les joueurs.

Ce jeu est époustouflant. Il allie un travail de caméra cinématographique à des modèles de personnages réalistes et à des environnements époustouflants. Les fans sur Reddit soulignent souvent la manière dont Ragnarök perfectionne le système de combat de God of War (2018), en ajoutant de nouvelles armes, de nouveaux types d’ennemis et des scènes d’action grandioses qui laissent un souvenir véritablement inoubliable.

Ragnarök marque la conclusion définitive de la saga nordique : il perfectionne les combats et la narration de son prédécesseur, tout en élargissant l'univers et ses personnages à une échelle grandiose. C'est un excellent choix pour tous ceux qui apprécient les meilleurs jeux de rôle, dotés de récits riches et d'une évolution approfondie des personnages.

Pourquoi nous l'avons choisi Ragnarök perfectionne la formule établie en 2018, en offrant des combats plus complexes, des zones d’exploration plus vastes et une conclusion émouvante que les fans attendaient avec impatience.

Verdict définitif : si vous avez adoré God of War ( 2018 ), Ragnarök est un chef-d’œuvre incontournable. Ce n’est pas seulement un jeu : c’est la conclusion parfaite du périple nordique de Kratos.

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3. God of War II [La meilleure vengeance implacable issue de la mythologie grecque]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection) Année de sortie 2007 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Système de combat enrichi, univers mythologique plus vaste, fin en suspens Note Metacritic 93

C'est avec God of War II que la série a véritablement fait passer sa formule au niveau supérieur. Reprenant directement là où le premier opus s'était arrêté, Kratos tombe en disgrâce et doit faire face à la trahison des dieux eux-mêmes. Qu'il s'agisse d'affronter le Colosse de Rhodes dès le début ou d'explorer les Enfers, l'histoire ne perd pas de temps pour vous plonger dans une action à haut risque.

Le gameplay se distingue par des mécanismes de combat affinés. Il intègre de nouveaux combos, de nouvelles armes et de nouveaux ennemis qui mettent à l’épreuve votre timing et votre habileté. Les énigmes sont plus complexes, et les décors grandioses confèrent au jeu une dimension cinématographique. Sur le plan visuel, le jeu a poussé la PlayStation 2 à ses limites, avec des environnements immenses et des animations plus fluides qui se démarquaient en 2007. C’est un spectacle qui vous donne l’impression de porter le poids d’un monde entier sur vos épaules, chaque combat étant mis en scène avec un style cinématographique à couper le souffle.

La suite qui a repris tous les éléments de l’original pour les amplifier et les améliorer, avec des combats et des énigmes perfectionnés, ainsi qu’une nouvelle caméra cinématographique qui a établi une nouvelle référence pour le genre. C’est un jeu incontournable pour tous les amateurs des meilleurs jeux de type « hack-and-slash ».

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons choisi God of War II car ce jeu a démontré comment une suite peut élargir son univers, affiner ses mécanismes de jeu, tout en conservant l’intensité brute qui a fait le succès du premier opus.

Verdict définitif : God of War II reste un opus phare de la série, apprécié pour son mélange d’action brutale et d’énigmes complexes qui laissent aux joueurs des souvenirs inoubliables.

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4. God of War III [Le meilleur spectacle de chasse aux dieux]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4 (version remastérisée) Année de sortie 2010 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Des graphismes époustouflants, des combats spectaculaires, des séquences cinématiques Note Metacritic 92

God of War III est le final explosif de la saga grecque, dans lequel Kratos porte sa vengeance jusqu’à l’Olympe. Les joueurs sont confrontés à des combats intenses, à des affrontements épiques contre des boss et à des énigmes complexes. Ils explorent des environnements époustouflants et brutaux qui mettent pleinement en valeur toute la puissance de la PlayStation. Le style cinématographique du jeu donne à chaque combat l’allure d’un spectacle tout droit sorti de la mythologie grecque, où le chaos et la destruction règnent à chaque coin de rue.

En tant que dernier chapitre dramatique de la trilogie, ce jeu ne se contente pas de présenter des combats de boss épiques, il leur donne vie de manière fracassante. Kratos affronte les dieux de l’Olympe lors d’affrontements palpitants. Ces combats sont intenses et rappellent les affrontements au rythme effréné que l’on retrouve dans les meilleurs jeux de combat.

Cette grande finale trépidante de la trilogie grecque propose les combats de boss les plus brutaux et les plus démesurés, alors que Kratos affronte les dieux de l’Olympe dans des spectacles à couper le souffle.

Pourquoi nous l’avons choisi Son mélange de narration cinématographique et d’action intense et démesurée établit la référence absolue pour la franchise.

Verdict définitif : Les fans adoreront God of War III pour son ampleur épique inégalée, ses combats intenses et la conclusion dramatique de l’histoire. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui suivent la saga originale de Kratos.

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5. God of War (2005) [Le jeu original qui a redéfini le genre du jeu d'action]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection) Année de sortie 2005 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques A introduit le personnage de Kratos, une narration cinématographique et des combats de boss épiques Note Metacritic 94

Le premier God of War a fait l’effet d’un Thunderbolt en 2005, révolutionnant instantanément la conception des jeux d’action. C’est là que l’on fait la connaissance de Kratos, un guerrier spartiate animé par la vengeance. Dès le début, vous êtes plongé au cœur de la Grèce antique dans des combats contre d’imposantes créatures mythologiques et des dieux assoiffés de vengeance. Le jeu a introduit un système de combat fluide basé sur des enchaînements avec les Lames du Chaos, alliant exploration, résolution d’énigmes et narration cinématographique d’une manière qui semblait révolutionnaire à l’époque.

Ses « « événements en temps réel » sont devenus emblématiques, permettant aux joueurs d’achever des boss gigantesques au cours de séquences spectaculaires dignes d’un film. Le style visuel, avec ses cieux cramoisis, ses temples en ruines et ses champs de bataille illuminés par les flammes, créait une atmosphère sombre et réaliste. Il correspondait parfaitement à la chute tragique de Kratos, emporté par une rage meurtrière qui le poussait à tuer les dieux.

Ce titre, qui a marqué le début de tout, a ouvert la voie à une nouvelle ère de jeux d'action cinématiques et spectaculaires grâce à ses combats fluides, ses séquences « quick-time » uniques et l'histoire captivante et tragique d'un guerrier spartiate en quête de vengeance.

Pourquoi nous l'avons choisi God of War (2005) mérite d’être salué pour avoir donné naissance à la franchise. Il a établi de nouvelles références dans le domaine des jeux d’action grâce à ses combats intenses et à son univers cinématographique.

Verdict définitif : God of War (2005) transcende son rôle de point de départ de la série ; il constitue le modèle de référence pour les meilleurs jeux de type « hack-and-slash » qui ont suivi. Pour ceux qui recherchent des titres riches en action et dotés d’histoires fortes, c’est ici que tout a commencé.

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6. God of War : Le Fantôme de Sparte [Meilleure extension narrative sur PSP]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Portable, PlayStation 3 (HD Collection) Année de sortie 2010 Créateur(s) Ready at Dawn, SCE Santa Monica Studio (développeurs) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques Jeu d'action portable inspiré de la mythologie, forte emphase narrative, combats soignés Note Metacritic 86

God of War : Le Fantôme de Sparte a prouvé que le jeu sur console portable pouvait offrir une action digne d’une console de salon. Le jeu plonge dans le passé de Kratos, explorant sa relation avec son frère Deimos tandis qu’il poursuit son ascension sanglante en tant que tueur de dieux. L’histoire regorge d’enjeux personnels et comble les lacunes de la mythologie de Kratos sur lesquelles les fans s’interrogeaient depuis longtemps.

Les joueurs profitent des combats fluides qui font la renommée de la série, désormais adaptés à la PSP avec une précision remarquable. De nouvelles armes, telles que les « Les armoiries de Sparte », apportent de la variété au gameplay, tandis que les graphismes poussent la PSP à ses limites absolues. Des temples sombres, des mers déchaînées et des combats éclairés par les flammes font de ce titre l’un des jeux sur console portable les plus époustouflants jamais créés.

En bref, God of War : Le Fantôme de Sparte n’est pas une simple adaptation, mais une démonstration audacieuse de ce dont les consoles portables sont capables, alliant une histoire riche et centrée sur les personnages à une action digne d’un blockbuster qui laisse les joueurs en redemander.

Pourquoi nous l'avons choisi God of War : Le Fantôme de Sparte a prouvé que Kratos pouvait s'imposer sur les consoles portables, en alliant une narration émouvante à une action épique.

Verdict définitif : Les fans adorent Le Fantôme de Sparte car il donne l’impression d’une expérience God of War classique qui tiendrait dans votre poche, avec des graphismes et des combats qui impressionnent encore aujourd’hui.

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7. God of War : Chains of Olympus [Meilleure aventure mythique sur console portable]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation Portable, PlayStation 3 (HD Collection) Année de sortie 2008 Créateur(s) Ready at Dawn, Santa Monica Studio (développeurs) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Introduction de nouvelles mécaniques de combat, expérience immersive sur console portable, cinématiques spectaculaires Note Metacritic 91

« God of War : Les Chaînes de l’Olympe » a marqué les débuts de la fureur de Kratos sur une console portable, et a d’emblée établi un niveau d’excellence élevé. Véritable préquelle, l’histoire plonge le joueur dans le service que Kratos rendait aux dieux avant les événements de la trilogie principale, mêlant des batailles épiques à des moments chargés d’émotion.

Les joueurs se battent dans des temples grecs, incendient des villes et explorent des contrées mythiques. Ils utilisent les Lames du Chaos pour vaincre leurs ennemis lors de combats rapides et intenses. Bien qu’il soit sorti sur PSP, le jeu offrait des graphismes dignes d’une console de salon et un gameplay fluide, prouvant ainsi que les consoles portables pouvaient proposer une action cinématographique à la hauteur de celle des consoles de salon.

Premier opus de la série God of War sur console portable, il adapte magistralement les combats brutaux et le style cinématographique caractéristiques de la série à la PSP, tout en proposant une nouvelle préquelle. Alliant une narration riche, centrée sur les personnages, à une progression captivante, il a séduit les joueurs, tandis que ses combats intenses promettent de ravir tous ceux qui recherchent les meilleurs jeux de type « hack-and-slash ».

Pourquoi nous l’avons choisi On s’en souvient comme du jeu qui a donné aux consoles portables l’allure de consoles de salon à part entière, prouvant que la formule de la série pouvait s’épanouir partout sans perdre de son mordant.

Verdict définitif : Chains of Olympus est salué pour ses combats bien rodés, son scénario préquel émouvant et son ampleur à la fois portable et épique qui reste impressionnante aujourd’hui encore.

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8. God of War : Ascension [Meilleure préquelle pour les origines et l'univers du jeu]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3 Année de sortie 2013 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Computer Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Introduction d’un mode multijoueur, amélioration des mécanismes de combat et enrichissement de l’univers du jeu Note Metacritic 80

God of War : Ascension ramène les joueurs aux débuts de l’histoire de Kratos, bien avant sa rébellion contre l’Olympe. Ce jeu, qui fait office de préquelle, révèle une facette plus vulnérable du Spartiate tout en conservant les combats brutaux et la mise en scène cinématographique qui définissent la série.

La campagne principale propose des combats fluides, des énigmes à grande échelle et des séquences épiques, le tout dans une ambiance plus sombre. Mais ce qui a véritablement distingué ce jeu, c’est son mode multijoueur, une expérience audacieuse pour la franchise. Les joueurs pouvaient créer des guerriers fidèles à des dieux tels que Zeus ou Arès, puis s’affronter dans des arènes inspirées de la mythologie.

Le seul jeu de la série God of War à proposer un mode multijoueur complet permettant aux joueurs de créer leurs propres guerriers et de combattre aux côtés ou les uns contre les autres. Sa campagne a toutefois rappelé aux fans pourquoi Kratos donne le meilleur de lui-même dans des expériences solo axées sur l’histoire – à l’instar de certains des meilleurs jeux solo.

Conseil de pro Ne passez pas à côté de la campagne. Il s’agit d’une histoire plus courte, mais qui révèle la personnalité du personnage et apporte de la profondeur à Kratos avant son ascension vers la divinité.

Verdict définitif : Bien qu’il ne s’agisse pas du meilleur jeu vidéo, Ascension mérite d’être redécouvert pour son expérience multijoueur unique et sa campagne qui met en lumière l’humanité de Kratos.

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9. God of War : Betrayal [Meilleur jeu mobile en 2D « Mythic Betrayal »]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Téléphones mobiles Java Année de sortie 2007 Créateur(s) Javaground (développeur) / Sony Online Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Jeu d'action en 2D à défilement horizontal, narration adaptée aux supports portables, s'inscrit dans l'univers de la série principale Note Metacritic N/A

God of War : La Trahison était une expérience audacieuse. Il s’agit du seul jeu à défilement horizontal en 2D de la franchise, sorti en exclusivité sur les premiers téléphones mobiles. Malgré les limites matérielles, le jeu a su reproduire de manière étonnamment fluide les combats emblématiques de la série , la résolution d’énigmes et le style artistique cinématographique.

L’histoire se déroule après God of War II, enrichissant le mythe de Kratos même sur le matériel limité des premiers appareils mobiles. Les joueurs ont affronté des ennemis mythologiques, vaincu des mini-boss et parcouru des niveaux truffés de pièges – le tout réinventé dans un format à défilement horizontal. Pour un jeu mobile de l’époque, il se distinguait par une expérience authentique, digne d’une console.

Ce jeu vidéo 2D à défilement horizontal unique en son genre a transposé le combat et le style artistique classiques de God of War sur les téléphones mobiles. Il a prouvé que même des adaptations simplifiées peuvent offrir une action riche en histoire, à l’instar de certains des meilleurs jeux de rôle.

Pourquoi nous l'avons choisi Betrayal n’est pas seulement une curiosité : il démontre à quel point l’identité de la franchise est forte, même dans un genre totalement différent.

Verdict définitif : Bien qu’il ne soit pas indispensable pour tous les fans, « Betrayal » est une fascinante capsule temporelle du jeu mobile qui conserve toujours l’essence même de la rage de Kratos.

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10. God of War : Un appel venu des contrées sauvages [Meilleure histoire complémentaire pour les nouveaux venus]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Facebook Messenger Année de sortie 1er février 2018 Créateur(s) Santa Monica Studio (développeur) / Sony Interactive Entertainment (éditeur) Caractéristiques uniques Une narration interactive sous forme de texte permet de débloquer des illustrations conceptuelles Note Metacritic N/A

God of War : Un appel venu des contrées sauvages a été l’un des opus les plus atypiques de la série : une aventure textuelle sortie sur Facebook Messenger. Au lieu de combats consistant à appuyer frénétiquement sur des boutons, les joueurs tapaient des commandes pour guider Atreus, le fils de Kratos, lors de son premier voyage dans la nature sauvage.

Le jeu mettait l’accent sur l’exploration, la prise de décision et l’immersion narrative, offrant aux fans un aperçu plus approfondi du personnage d’Atreus avant les événements de God of War (2018). Avec ses illustrations dessinées à la main et ses effets sonores évocateurs, il proposait une histoire étonnamment captivante dans un format auquel la plupart des joueurs ne s’attendaient pas de la part de la franchise.

Pour les fans qui appréciaient les récits immersifs, il offrait un changement de rythme bienvenu par rapport à l’intensité des meilleurs jeux de combat.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien qu’il ne propose pas l’action des titres principaux, il a mis en avant la flexibilité de la série et la profondeur de sa narration, prouvant ainsi que God of War : Un appel venu des contrées sauvages ne se résumait pas au combat.

Verdict définitif : « Un appel venu de la nature sauvage » était un joyau méconnu – court, expérimental, mais riche en histoire. C’était le genre d’histoire parallèle qui donnait l’impression que l’univers était encore plus vaste.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu God of War ?

De nombreux fans considèrent God of War (2018) comme le meilleur jeu de la série grâce à son histoire captivante, ses combats raffinés et ses graphismes à couper le souffle. Son mélange de mythologie, d’exploration et de profondeur émotionnelle en fait un jeu vidéo exceptionnel, tant pour les nouveaux joueurs que pour les fans de longue date.

Quel est le style de jeu de God of War ?

God of War allie action, combats de type « hack-and-slash » et narration cinématographique. Les joueurs se lancent dans des combats rapides, explorent des environnements saisissants, résolvent des énigmes et suivent une histoire riche en action et en émotions fortes. Les amateurs des meilleurs jeux de type « hack-and-slash » s'y sentiront comme chez eux.

Quel est le scénario général de God of War ?

La série suit Kratos, un guerrier spartiate, alors qu’il affronte des dieux, des monstres et son propre passé. De la mythologie grecque à la mythologie nordique, les jeux explorent les thèmes de la vengeance, de la famille et de la rédemption. Chaque opus s’appuie sur l’évolution de Kratos, God of War ( 2018 ) mettant notamment en avant sa maturation en tant que père et héros.

Puis-je jouer à God of War 1 sur PS5 ?

Oui. God of War (2005) est jouable sur PS5 grâce aux collections remasterisées ou à la rétrocompatibilité. Les graphismes sont peut-être un peu datés, mais les combats de type « hack-and-slash » et le scénario épique restent un plaisir pour les fans. Ceux-ci apprécieront de redécouvrir les origines de la franchise.

God of War Ragnarök est-il un jeu difficile ?

Oui, God of War Ragnarök propose des niveaux de difficulté réglables. Les combats peuvent s’avérer exigeants, notamment face à des ennemis puissants et des boss. Le jeu est accessible aux nouveaux joueurs, mais offre également de belles récompenses aux vétérans. La maîtrise des armes, des runes et des tactiques est essentielle pour venir à bout des affrontements les plus difficiles.