Classement des meilleurs jeux Battlefield : 17 titres incontournables pour 2026

Les meilleurs jeux Battlefield font toujours l'objet de vifs débats, et maintenant que Battlefield 6 est déjà sorti, c'est le moment idéal pour vous replonger dans cette franchise emblématique.

Des cartes gigantesques aux combats explosifs en véhicule, en passant par les tactiques d’escouade, Battlefield a établi la norme en matière de jeux de tir à la première personne.

Dans ce guide, je vais vous présenter les opus les plus légendaires de la série Battlefield. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, découvrons ensemble quels titres continuent de dominer le champ de bataille.

Notre sélection des meilleurs jeux Battlefield

Si certains titres de la série Battlefield sont tout simplement légendaires, d’autres ne se sont pas vraiment démarqués, voire ont complètement raté leur coup. Si vous recherchez l’expérience de jeu Battlefield ultime, voici les titres qu’il vous faut :

1 Battlefield 2 2005 Ce jeu a établi la référence en matière de jeux de tir tactiques en équipe. Le mode Commandant vous permettait de mener des escouades à la victoire ; chaque partie est intense. Buy now 2 Battlefield 3 2011 Un chef-d'œuvre de la guerre moderne, avec des graphismes époustouflants et des combats chaotiques. Le moteur Frostbite a apporté une destruction réaliste dans chaque recoin de la carte. Buy now 3 Battlefield: Bad Company 2 2010 Des explosions, du chaos et une campagne époustouflante. La destruction a été poussée encore plus loin, ce qui fait que chaque partie est différente. Buy now

J’ai au total 17 jeux qui vous attendent dans la liste principale, et j’aimerais beaucoup vous parler de chacun d’entre eux. Alors, passons aux choses sérieuses ?

Les 17 meilleurs jeux Battlefield pour les fans inconditionnels de combat

Quelles que soient vos envies, vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans ces jeux. La seule chose que vous devez savoir, c’est qu’il peut être un peu plus compliqué qu’auparavant de jouer à certains de ces titres, pour diverses raisons, comme l’arrêt du support des serveurs. Cependant, je ne manquerai pas de vous en parler le moment venu. Pour l’instant, n’attendons pas plus longtemps et plongeons-nous dans le vif du sujet !

1. Battlefield 2 [Meilleur jeu multijoueur tactique]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox 360 Année de sortie 2005 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 31 heures

C'est avec Battlefield 2 que la franchise a véritablement pris son envol dans un cadre moderne. J'ai vraiment eu le sentiment que le mode multijoueur, réaliste et ancré dans la réalité, était très en avance sur son temps, et les nouveaux systèmes de chef d'escouade et de commandant ont apporté une véritable profondeur stratégique à mes parties.

Il ne s’agissait pas simplement d’un chaos où l’on courait et tirait à tout va : le travail d’équipe comptait réellement. Jouer au sein d’une escouade bien coordonnée pouvait complètement renverser le cours de la bataille. Malheureusement, la fermeture de GameSpy a mis fin au support officiel, même si les fans inconditionnels continuent de faire vivre le jeu grâce à des serveurs privés.

Pourquoi nous l'avons choisi La meilleure profondeur tactique en multijoueur pour un jeu de tir à la première personne

Introduction des systèmes de chef d'escouade et de commandant

A défini le style de combat moderne de la franchise

Pour ma part, son style visuel est peut-être dépassé aujourd’hui, mais à l’époque, cela représentait un véritable bond en avant. Chaque véhicule, chaque arme et chaque carte semblait parfaitement équilibré, tant en termes d’échelle que de précision.

Mon verdict : si vous accordez autant d’importance au travail d’équipe et à la stratégie qu’à l’action pure, Battlefield 2 reste l’un des jeux Battlefield les plus gratifiants jamais créés.

Que disent les joueurs ?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je pense qu'il ne fait aucun doute que Battlefield 2 est le meilleur. Car il a une âme. Un véritable esprit d'équipe, un commandant et une stratégie, des véhicules impitoyables, comme sur un vrai champ de bataille. Et les cartes sont vraiment superbes.

2. Battlefield 3 [Meilleur jeu Battlefield pour une expérience de guerre cinématographique]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2011 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 12 heures (campagne)

Quand je pense au meilleur jeu de la série BF, c’est immédiatement Battlefield 3 qui me vient à l’esprit. C’est celui qui a fait passer la franchise BF du statut de « géniale » à celui de « légendaire », lui valant une place parmi les meilleurs jeux de tir à la première personne jamais créés.

Je me souviens encore de ma première immersion dans la campagne. L’histoire était bien ficelée et regorgeait de rebondissements qui m’ont tenu en haleine. Certes, elle s’est terminée plus vite que je ne l’aurais souhaité, mais elle m’a profondément marqué. Puis vint le mode multijoueur – et c’est là que la magie a opéré. On y trouvait des combats terrestres et aériens brutaux, des gratte-ciel qui s'effondraient et des cartes qui se transformaient en véritable chaos.

Pourquoi nous l'avons choisi Le moteur Frostbite 2 a révolutionné la série BF grâce à des effets de destruction réalistes et des graphismes époustouflants.

Un mode multijoueur légendaire proposant des cartes intenses, des véhicules et un gameplay axé sur le travail d'équipe.

Une ambiance sonore et visuelle qui donnait à chaque partie un aspect cinématographique.

Le seul bémol est que les serveurs console des anciennes versions PlayStation et Xbox ont été fermés. Le mode campagne est toujours disponible, mais si vous souhaitez revivre la gloire du multijoueur, vous devrez rejoindre les joueurs PC qui continuent de le faire vivre.

Visuellement, ce jeu était époustouflant pour l’époque. Le moteur Frostbite 2 offrait un éclairage photoréaliste et des explosions qui illuminaient le ciel nocturne comme aucun autre FPS ne l’avait fait auparavant. La conception sonore s’y accordait parfaitement : le claquement des tirs lointains, le grondement sourd des chars, le sifflement des avions à réaction au-dessus de vos têtes.

Mon verdict : si vous recherchez la meilleure expérience Battlefield, ne cherchez pas plus loin. Battlefield 3 est la référence absolue en matière de guerre à grande échelle dans le genre des FPS. Même avec son âge et le fait que le mode multijoueur soit désormais réservé au PC, ce jeu reste une aventure palpitante qui vaut le détour. Si vous l’avez manqué auparavant, ne commettez pas deux fois la même erreur : lancez-le et découvrez pourquoi les fans en parlent encore aujourd’hui.

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Que disent les joueurs ?

Head_Row2765 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Battlefield 3 était mon jeu de la série Battlefield préféré, sans aucun doute.

3. Battlefield : Bad Company 2 [Le meilleur chaos scénarisé]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Année de sortie 2010 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 11 heures (campagne)

Sans conteste, Battlefield : Bad Company 2 est l’un de mes jeux Battlefield préférés. Si je devais choisir entre celui-ci et BF 3, j’aurais franchement du mal à me décider – le DLC sur le Vietnam rend d’ailleurs le choix encore plus difficile. Ce jeu allie des moments hilarants à une physique de destruction époustouflante, et ce mélange le rend inoubliable.

J'ai adoré me plonger dans la campagne solo. Les membres de l'escouade Bad Company donnaient l'impression d'être de vraies personnes, avec leurs petites manies et leurs plaisanteries qui rendaient chaque mission amusante. Le mode multijoueur m'a également époustouflé, en particulier le mode Rush, qui a véritablement changé ma façon d'aborder les objectifs et les cartes. Grâce à la physique du jeu, chaque explosion avait un impact réel et chaque stratégie comptait.

Pourquoi nous l’avons choisi Les meilleurs moments narratifs de la série BF

Un mode multijoueur avec le mode Rush et des destructions basées sur la physique

Une dynamique d’escouade qui donne vie aux missions

Le seul inconvénient est qu’EA a retiré le titre de la vente en 2023 ; si vous souhaitez y jouer, vous aurez donc besoin d’une copie physique, d’une ancienne clé d’activation ou de Project Rome sur PC.

Visuellement, le jeu a étonnamment bien vieilli. Les explosions ont du punch, les environnements réagissent de manière réaliste et la conception sonore rend chaque échange de tirs immersif. Bad Company 2 excelle dans une ambiance BF crue et chaotique tout en restant hilarant.

Mon verdict : si vous recherchez la meilleure expérience BF alliant humour, camaraderie et un gameplay toujours aussi captivant, Bad Company 2 est le choix idéal. Procurez-vous-le si vous le pouvez : ce chaos est intemporel.

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Que disent les joueurs ?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je pense qu'il ne fait aucun doute que Battlefield 2 est le meilleur. Car il a une âme. Un véritable esprit d'équipe, un commandant et une stratégie, des véhicules impitoyables, comme sur un vrai champ de bataille. Et les cartes sont vraiment superbes.

4. Battlefield 1 [Meilleure immersion dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 10 heures (campagne)

Je ne m’attendais pas à ce qu’ un jeu Battlefield sur le thème de la Première Guerre mondiale me marque autant, mais Battlefield 1 a complètement bouleversé mes attentes. Dès le premier coup de feu tiré à travers le no man’s land, j’ai ressenti la brutalité brute du combat moderne dans une époque historique.

Les « War Stories » en mode solo m’ont offert certains des moments les plus mémorables de la franchise Battlefield. Courir à toute vitesse dans la boue, avec le gaz sifflant tout autour de moi et les lance-flammes illuminant le brouillard, c’était intense. Le mode multijoueur est allé encore plus loin : des cartes immenses et des conditions météorologiques dynamiques rendaient chaque bataille imprévisible.

Pourquoi nous l'avons choisi La meilleure immersion dans l'univers de la Première Guerre mondiale de la série BF

Des cartes immenses et détaillées, ainsi que des environnements destructibles

Des expériences solo et multijoueur qui marquent les esprits

Cependant, la maniabilité plus lente des armes et les équipements allégés peuvent sembler un peu contraignants, surtout si vous êtes habitué au gameplay moderne de Battlefield, avec ses innombrables accessoires et gadgets à tester. Parfois, on aimerait simplement disposer de plus de « jouets » à notre disposition.

Les graphismes sont époustouflants. Tranchées boueuses, forêts ravagées et moulins à vent en ruines créent un univers terriblement immersif. La conception sonore amplifie chaque explosion et chaque coup de fusil, donnant vie à chaque partie. Le jeu trouve le juste équilibre entre réalisme et spectacle cinématographique.

Mon verdict : si vous souhaitez ressentir le chaos et l’héroïsme des premiers jeux sur le thème de la Première Guerre mondiale, c’est le meilleur titre de la série BF en termes d’immersion et d’adrénaline.

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Que disent les joueurs ?

Then_Manager_7288 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BF1 est l'un des meilleurs jeux de la franchise

5. Battlefield 4 [Meilleure évolution de l'ère moderne]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2013 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 9 heures (campagne)

Pour moi, Battlefield 4 marque le moment où la franchise Battlefield est pleinement entrée dans l’ère moderne. Il alliait une liberté multijoueur intense à une technologie futuriste, et le système Levolution m’a tenu en haleine à chaque partie.

Je me souviens avoir sauté d’un immeuble juste avant qu’il ne s’effondre et avoir appelé un appui aérien : ce frisson ne s’est jamais estompé. Le mode multijoueur reste génial, que je joue en solo ou que je dirige une escouade. La variété des armes et le gameplay stratégique garantissent un jeu passionnant, même si la campagne solo ne m’a pas autant impressionné.

Pourquoi nous l'avons choisi La meilleure expérience multijoueur et du genre FPS de l'ère moderne

Le système « Levolution » qui modifie le déroulement des combats

Une grande variété d’armes et une grande liberté dans les cartes

Les graphismes et les effets sont exceptionnels. La destruction semble réelle, les explosions ont du punch et l’éclairage met chaque carte en valeur. Le chaos du jeu est contrebalancé par des graphismes modernes qui rendent chaque échange de tirs cinématographique tout en restant accessible.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu Battlefield qui incarne le chaos du combat moderne et la liberté du multijoueur, ne cherchez pas plus loin. Battlefield 4 reste un incontournable, tant pour les vétérans que pour les nouveaux venus.

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Que disent les joueurs ?

TheBestPieIsAllPie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est l'un des meilleurs, voire le meilleur de la série.

6. Battlefield 6 [Idéal pour la guerre tactique et les batailles de grande envergure]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Windows Année de sortie 2025 Développeur DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Durée moyenne de jeu 4 à 5 heures (campagne)

Écoutez-moi bien : je suis vraiment impatient de découvrir Battlefield 6. Ce jeu réunit tout ce que j’aime dans la série, mais en mieux. Les cartes immenses, les environnements destructibles et les graphismes époustouflants donnent à chaque partie l’impression d’être en pleine Warzone. Je pense que ce sera de l’action non-stop et un gameplay stratégique du début à la fin.

Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est le chaos généré par les 128 joueurs. Les combats en véhicule sont intenses, et j’ai déjà pu constater à quel point les effets météorologiques, comme les tempêtes de sable, peuvent changer la donne en un clin d’œil.

Pourquoi nous l'avons choisi Des batailles gigantesques réunissant 128 joueurs qui vous tiennent en haleine

Une destruction dynamique qui modifie la carte en temps réel

Des combats de véhicules rapides pour une action sans répit

Un système de classes tactiques pour un gameplay riche

Le système basé sur les classes vous offre de nombreuses possibilités pour personnaliser votre style de jeu, et la destruction de l’environnement apporte une touche de nouveauté. Honnêtement, aucune partie ne se ressemble.

Les graphismes sont d’un niveau supérieur, et la conception sonore vous plonge directement au cœur des combats. Les conditions météorologiques dynamiques, le brouillard changeant… tout cela donne vie au champ de bataille. J’ai hâte de me lancer dans d’autres échanges de tirs endiablés et de mettre en œuvre des tactiques d’escouade.

Mon verdict : si vous êtes amateur de combats d’équipe intenses et de chaos stratégique, Battlefield 6 est fait pour vous. C’est une évidence pour tous ceux qui rêvent de combats épiques à grande échelle. Sa conception ambitieuse et l’accueil positif qu’il a reçu suggèrent qu’il a toute sa place aux côtés des autres poids lourds figurant sur la liste complète des nominés pour le prix du Meilleur jeu multijoueur aux Game Awards 2025.

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Que disent les joueurs ?

Kyle Foley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Battlefield 6 marque un bond en avant considérable pour la franchise, qu’il propulse à nouveau au sommet des jeux de tir à la première personne en ligne. Chaque aspect du jeu a fait l’objet d’une attention particulière et d’un travail minutieux, et il a le potentiel de détrôner Call of Duty en tant que roi des jeux de tir en ligne.

7. Battlefield 2042 [Le meilleur jeu pour des combats chaotiques à grande échelle]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 46 heures

On ne peut nier que Battlefield 2042 a connu un lancement difficile. Mais après plusieurs mises à jour, il est devenu, à mon avis, l’un des opus les plus ambitieux de la série. L’ampleur des combats m’a époustouflé : des parties à 128 joueurs, des combinaisons ailées, des chiens robots et une météo dynamique qui modifie le champ de bataille à la volée.

J’adore la façon dont le jeu s’inscrit pleinement dans le multijoueur de combat moderne. Même en l’absence de mode solo, des modes de jeu comme « Portal » m’offrent la liberté d’expérimenter et de semer le chaos avec mes amis. Chaque partie est imprévisible et d’une ampleur impressionnante, ce qui séduit aussi bien les joueurs sur PC que les fans de consoles. Il subsiste certes quelques bizarreries de conception, mais elles n’enlèvent rien à l’ampleur épique du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Le meilleur jeu multijoueur proposant des combats chaotiques à grande échelle

Des cartes immenses et des combats à 128 joueurs

Des mécanismes de combat modernes, endiablés et dynamiques

Les graphismes sont impressionnants. Des cartes gigantesques, des animations d’armes réalistes et des effets météorologiques dynamiques confèrent à chaque échange de tirs une dimension cinématographique. L’atmosphère est vivante et chaotique : une véritable avancée pour la série BF.

Mon verdict : si vous souhaitez que le prochain opus de la série soit grandiose, imprévisible et totalement chaotique, Battlefield 2042 est le jeu qu’il vous faut. Il est divertissant et parfait pour les fans en quête de combats à l’échelle épique.

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Que disent les joueurs ?

NebTheDestroyer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'adore 2042, j'y ai passé de très bons moments.

8. Battlefield V [Le meilleur jeu sous-estimé sur le chaos de la Seconde Guerre mondiale]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 10 heures (campagne)

Après l’énorme succès de Battlefield 1, Battlefield V n’a pas convaincu tout le monde à sa sortie, mais je pense sincèrement que c’est l’un des jeux Battlefield les plus sous-estimés jamais créés. Le cadre de la Seconde Guerre mondiale n’était pas seulement un voyage nostalgique : l’expérience était brute et étonnamment trépidante.

Les combats sont précis et certaines des cartes de ce jeu comptent parmi mes préférées de la série. Il y a quelque chose de particulier à ramper dans les décombres avec son escouade, s’accrochant tant bien que mal à la vie, puis à renverser le cours du combat en votre faveur. Au début, le jeu souffrait d’un manque de contenu et d’une communication confuse de la part de DICE, mais avec le temps, il est devenu l’un des opus les plus aboutis de la franchise Battlefield.

Pourquoi nous l'avons choisi Le meilleur titre sous-estimé de la série BF sur le thème de la Seconde Guerre mondiale

Des combats fluides et des déplacements réactifs

Certaines des meilleures cartes pour le jeu en escouade

Visuellement, c’est absolument magnifique. Des cols enneigés aux ruines urbaines, le niveau de détail est époustouflant et la conception sonore rend chaque échange de tirs saisissant. Le jeu rend parfaitement compte à la fois du côté cinématographique et du côté brut des combats de la Seconde Guerre mondiale.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu de tir historique alliant spectacle cinématographique et multijoueur intense, Battlefield V mérite une seconde chance.

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Que disent les joueurs ?

SilverSquid1810 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personnellement, j'adore ce jeu. Les mouvements sont vraiment fluides et naturels, la variété des armes et des cartes est très bonne, et les combats sont géniaux.

9. Battlefield 1942 [Meilleure origine de la franchise]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Mac OS X Année de sortie 2002 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 25 heures

C'est là que tout a commencé : Battlefield 1942. Même sans mode campagne, le mode multijoueur était révolutionnaire. Des cartes immenses, des chars, des avions et des batailles chaotiques à grande échelle inspirées de la Seconde Guerre mondiale en ont fait un titre emblématique.

L’absence de mode solo m’a un peu déçu au début, mais la carte de Wake Island à elle seule a commencé à m’accaparer des heures et des heures. La liberté de passer à volonté du combat d’infanterie au combat motorisé était révolutionnaire. Même si la fermeture de GameSpy en 2014 a mis fin à son mode multijoueur en ligne officiel, les fans continuent de le faire vivre grâce à des serveurs privés et des bots hors ligne.

Pourquoi nous l’avons choisi Le meilleur point de départ pour la franchise Battlefield

A introduit des cartes gigantesques combinant toutes les armes

Des expériences multijoueurs emblématiques comme Wake Island

En matière de graphismes et d’ambiance, ce jeu a beau être ancien, il conserve tout son charme. Le gameplay donne une impression de brut et de non fini, dans le bon sens du terme, et son ampleur était inégalée pour l’époque.

Mon verdict : si vous souhaitez découvrir les origines de la série Battlefield, Battlefield 1942 vaut toujours le détour – même s’il faut fouiller un peu pour le dénicher.

Que disent les joueurs ?

Reasonable_Prize71 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il avait vraiment tout pour plaire : des bots hors ligne, des cartes immenses mais tout de même assez détaillées, et bien trop de véhicules pour s'amuser avec

10. Battlefield : Bad Company [Meilleur humour au combat]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2008 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 12 heures (campagne)

Avant que Bad Company 2 ne vole la vedette, le premier Battlefield : Bad Company bouleversait déjà la série Battlefield. C'était le premier jeu de la série principale à proposer une campagne solo complète qui ne se prenait pas trop au sérieux – et c'est précisément pour cela que je l'ai adoré.

L'histoire regorgeait de personnalité, de sarcasme et de plaisanteries entre coéquipiers qui m'ont marqué pendant des années. De plus, réduire des bâtiments entiers en miettes était incroyablement satisfaisant. Malheureusement, tout comme sa suite, EA a fini par retirer ce titre du marché. Comme il n'était disponible que sur console, la campagne perdure aujourd'hui grâce à des disques d'occasion ou à l'émulation sur PC, tandis que le mode multijoueur a disparu depuis longtemps.

Pourquoi nous l’avons choisi Le meilleur humour et la plus grande personnalité de la série Battlefield

Première campagne à s'être affranchie du ton sérieux

A introduit à grande échelle les bâtiments destructibles

Sur le plan graphique, le jeu tient toujours la route pour son époque, avec des environnements colorés et des abris destructibles qui ajoutent de la profondeur aux combats. Ce n’était pas simplement un FPS de plus : il avait du cœur et de l’humour.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu BF qui vous fasse autant rire que vibrer, Bad Company est un petit bijou à dénicher absolument.

Que disent les joueurs ?

Gopherofdoomies ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Le mode solo est sans doute ce qu'il y a de mieux que je puisse trouver dans n'importe quel jeu Battlefield avant longtemps.

11. Battlefield Vietnam [Meilleur changement de cadre]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2004 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 14 heures (campagne)

Battlefield Vietnam était le jeu imprévisible de la série – et c’est justement pour cela que je l’ai adoré. Les cartes de jungle, les hélicoptères filant au-dessus de nos têtes et une bande-son des années 60 résonnant à plein volume dans les autoradios ont créé une expérience sans pareille par rapport aux autres jeux de la série BF.

Il ne s’est pas contenté de copier Battlefield 1942 en lui donnant un nouveau look : il y a ajouté son propre style et sa propre saveur. Je pense que le mélange entre combats en véhicule et combats d’infanterie était parfaitement réussi. Certes, il avait ses défauts, mais sa personnalité le rendait inoubliable. À l’instar d’autres titres plus anciens, il n’est plus officiellement pris en charge depuis la fermeture de GameSpy, mais il continue de vivre dans la mémoire des fans.

Pourquoi nous l'avons choisi Le meilleur changement d'univers de la série BF

Une intégration unique de la bande-son au gameplay

Un équilibre parfait entre le chaos des véhicules et celui de l’infanterie

Visuellement, le jeu a su bien rendre, pour l’époque, l’environnement à la fois magnifique et chaotique de la guerre du Vietnam, et se lancer dans la bataille au son d’une musique rock à plein volume était un pur moment de plaisir chaotique.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu Battlefield doté d’une personnalité affirmée et d’une ambiance unique en son genre, vous ne pouvez pas vous tromper avec Battlefield Vietnam.

Que disent les joueurs ?

Huge-Scene6139 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il nous faut un jeu intitulé « Battlefield Vietnam »

12. Battlefield Hardline [Meilleure innovation dans le genre]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur Visceral Games Durée moyenne de jeu 11 heures (campagne)

Battlefield Hardline a marqué un tournant audacieux pour la franchise, abandonnant les guerres militaires à grande échelle au profit d’un thème plus réaliste opposant policiers et criminels. Pour ma part, j’ai trouvé la campagne solo correcte, mais sans plus – le véritable intérêt résidait dans ses modes multijoueurs, qui transformaient les environnements urbains en terrains de jeu propices à des braquages chaotiques et à des missions de sauvetage.

Dès que je me suis plongé dans le multijoueur, j’ai été surpris de constater à quel point c’était amusant. Les courses-poursuites en voiture étaient rapides et imprévisibles, et grâce aux cartes de plus petite taille, on se retrouvait presque toujours au cœur de l’action. Certes, le jeu n’avait pas l’ampleur spectaculaire des autres titres de la série Battlefield, mais il répondait parfaitement aux attentes des joueurs qui appréciaient les parties plus rapides et l’intensité des combats rapprochés.

Pourquoi nous l'avons choisi Le renouveau le plus réussi de la franchise en termes de genre

Un thème unique opposant policiers et criminels, avec des modes multijoueurs dynamiques

Une action trépidante pour les joueurs qui préfèrent les combats urbains intenses

Visuellement, Hardline s'inspire des séries policières télévisées, avec des lumières urbaines éclatantes et des intérieurs bruts. Le rythme et le ton sont distincts, ce qui donne l'impression d'un spin-off ayant su affirmer sa propre identité plutôt que d'un simple détournement.

Mon verdict : Battlefield Hardline n’est pas le jeu BF auquel vous vous attendiez, mais si vous lui donnez sa chance, vous découvrirez peut-être qu’il vous procure cette montée d’adrénaline dont vous ne soupçonniez pas avoir besoin.

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Que disent les joueurs ?

Ireland914 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je défends également Hardline. Ça ne ressemblait pas vraiment à un jeu Battlefield, mais c'était un jeu solide ! J'ai vraiment pris plaisir à y jouer pendant les deux mois où il y avait encore des joueurs, lol.

13. Battlefield Heroes ​​[Meilleur Battlefield décontracté]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2009 Développeur Easy Studios, DICE Durée moyenne de jeu 50 heures

Battlefield Heroes a marqué le passage de la franchise à un univers déjanté et ludique, dans un style cartoon, rendant ainsi la série accessible aux joueurs occasionnels. Se déroulant dans un univers fictif inspiré de la Seconde Guerre mondiale, le jeu vous permettait de combattre aux côtés de l’Armée nationale ou de l’Armée royale, en parcourant des cartes hautes en couleur dans un format free-to-play qui a ouvert les portes à un public bien plus large.

Y jouer était un pur plaisir, sans prise de tête. Les déplacements étaient fluides et les animations exagérées rendaient même les défaites divertissantes. Je me souviens encore de sauter dans des véhicules qui ressemblaient à des jouets et d’échanger des tirs tout en portant des tenues ridicules. Il s’agissait de rires faciles et de parties rapides, parfaites pour les joueurs qui ne voulaient pas se prendre la tête sur chaque décision tactique.

Pourquoi nous l'avons choisi La meilleure adaptation « casual » de la formule BF

Des graphismes charmants, de style bande dessinée, associés à un gameplay facile à prendre en main

Accessible aux joueurs de tous niveaux

Les graphismes audacieux, inspirés des dessins animés, et le ton léger ont rendu Heroes immédiatement reconnaissable, et sa simplicité cachait une boucle de jeu addictive. Bien qu’EA ait mis fin au jeu en 2015, le projet Rising Hub permet à son charme de perdurer – preuve que parfois, un peu de fantaisie peut faire toute la différence.

Mon verdict : pour ceux qui souhaitent laisser de côté le réalisme cru et simplement rire un bon coup, Battlefield Heroes est le « plaisir coupable » idéal.

Que disent les joueurs ?

theexterminat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si vous aimiez Battlefield Heroes à l'époque, vous devriez absolument y jouer. Je l'ai lancé ce week-end et je me suis vraiment bien amusé.

14. Battlefield 1943 [Meilleur multijoueur à petite échelle]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS3, Xbox 360 Année de sortie 2009 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 25 heures

Battlefield 1943 a prouvé qu’il n’était pas nécessaire d’acheter un jeu au prix fort pour profiter de toute la magie de la franchise. Ce titre téléchargeable replongeait les joueurs dans le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, en regroupant trois cartes emblématiques – l’île de Wake, Guadalcanal et Iwo Jima – au sein d’un pack multijoueur compact et ciblé.

Les combats aériens au-dessus de l’océan et les escarmouches de chars offraient des sensations intenses et satisfaisantes. J’y revenais sans cesse, car ce jeu me donnait envie de jouer « encore une partie » sans pour autant m’obliger à y passer toute la nuit. Le seul véritable bémol résidait dans le manque de contenu : avec seulement trois cartes et aucun mode supplémentaire, le jeu pouvait finir par devenir répétitif au bout d’un certain temps.

Pourquoi nous l'avons choisi Le meilleur titre à petite échelle de la franchise

Un mode multijoueur sur la Seconde Guerre mondiale épuré, avec des cartes emblématiques

Idéal pour des parties rapides et intenses

Des cartes tropicales aux couleurs vives et des graphismes épurés en faisaient un véritable plaisir pour les yeux, même sur les consoles de l’époque. Malheureusement, la fermeture de GameSpy a mis définitivement fin à son existence, mais ceux qui y ont joué s’en souviendront comme l’un des opus les plus aboutis et les plus rejouables.

Mon verdict : Modeste en ampleur mais très divertissant, BF 1943 a prouvé que « moins peut être plus ».

Que disent les joueurs ?

jar-undercover ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je ne sais pas pourquoi, mais Battlefield 1943 me revient toujours à l'esprit tous les quelques mois. Il y avait quelque chose de tellement épuré dans ce jeu. Juste quelques classes, quelques cartes, des chars et des avions, et ça suffisait.

15. Battlefield 2142 [Meilleur Battlefield futuriste]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2006 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 52 heures

Je pense que Battlefield 2142 a été la seule incursion de la franchise dans le domaine de la science-fiction à part entière, imaginant un monde où la fonte des calottes glaciaires a contraint les nations à se livrer à une guerre pour leur survie. Remplaçant les chars par des aéroglisseurs et les avions de chasse par des hélicoptères de combat futuristes, le jeu alliait la formule de base de Battlefield à une technologie innovante.

Le mode Titan s’est particulièrement démarqué : une bataille gigantesque en plusieurs phases visant à détruire la forteresse volante de l’ennemi. Il exigeait une stratégie et une coordination comme aucun autre mode ne l’avait fait auparavant. Pour moi, y jouer procurait une sensation à la fois intense et cinématographique. Bien que le nombre de cartes fût limité, chaque partie restait mémorable grâce à la façon dont ce mode encourageait des styles de jeu variés.

Pourquoi nous l’avons choisi Meilleur opus futuriste de la série

Le mode Titan offrait une expérience unique, fortement axée sur la stratégie

Un équilibre parfait entre technologie futuriste et gameplay classique de Battlefield

Sur le plan visuel, les terres désolées et glacées ainsi que les bastions industriels lui ont conféré une personnalité bien distincte au sein de la série. Son mélange de combats futuristes brutaux et d’objectifs à grande échelle en a fait un jeu culte, même s’il est désormais accessible uniquement sur des serveurs privés.

Mon verdict : un joyau rare qui a prouvé que la franchise pouvait exceller dans la science-fiction sans perdre son identité.

Que disent les joueurs ?

t-t-today ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 L'année 2142 occupera toujours une place particulière dans mon cœur

16. Battlefield 2 : Modern Combat [Meilleure adaptation sur console]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, Xbox, Xbox 360 Année de sortie 2005 Développeur DICE Durée moyenne de jeu 9 heures (campagne)

Battlefield 2 : Modern Combat a marqué la véritable percée de la franchise sur le marché des consoles. Sorti en 2005, ce titre a fait entrer dans les salons le chaos à grande échelle basé sur des objectifs. Sa particularité résidait dans le mécanisme de « hot-swap », qui permettait de changer instantanément de soldat en cours de partie.

En mode solo, ce jeu a constitué une excellente initiation au style de combat « BF » pour les joueurs sur console, mais c’est le mode multijoueur à 24 joueurs de la version Xbox 360 qui m’a surpris. Il n’était pas aussi abouti techniquement que sa version PC, mais il proposait des parties de grande envergure, axées sur des objectifs, à une époque où la plupart des jeux de tir sur console restaient encore à petite échelle.

Pourquoi nous l’avons choisi Meilleure adaptation sur console de la franchise

Le système de changement à la volée a apporté une diversité tactique

A permis de faire découvrir les combats à grande échelle axés sur des objectifs à un nouveau public

Visuellement , il a su capturer l’esprit de son homologue sur PC tout en adaptant l’expérience au jeu sur manette. EA a peut-être fermé les serveurs en 2011, mais le jeu a laissé une empreinte durable, prouvant que les batailles de FPS à grande échelle pouvaient prospérer en dehors du PC.

Mon verdict : Véritable jalon pour les fans de FPS sur console, Modern Combat a ouvert la voie à de grandes batailles au-delà du cercle des joueurs PC.

Que disent les joueurs ?

beardedbast3rd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce jeu illustrait parfaitement comment réduire l'expérience BF à ses éléments fondamentaux sans pour autant y renoncer vraiment

17. Battlefield Play4Free [La meilleure expérience Battlefield gratuite]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2010 Développeur Easy Studios, DICE Durée moyenne de jeu 30 heures

Battlefield Play4Free a tenu toutes les promesses de son nom : il vous plongeait dans les combats à grande échelle de la série BF sans vous coûter un seul centime. Il combinait le meilleur de BF 2 et de Bad Company 2 dans un jeu gratuit destiné sans détour aux joueurs PC avides de ce chaos caractéristique des combats interarmes.

Se lancer dans une partie donnait l’impression de plonger dans une version économique de la série principale : une structure familière, mais avec quelques particularités. Dès votre réapparition, vous aviez la liberté de prendre une jeep ou de vous précipiter à pied pour capturer un drapeau. Il était possible de personnaliser votre soldat, mais les microtransactions pesaient sur certains déblocages, dont la progression était plus lente à moins de mettre la main au portefeuille.

Pourquoi nous l'avons choisi Le meilleur jeu gratuit pour des combats BF à grande échelle

Réunit les atouts de BF2 et de Bad Company 2 en un seul et même jeu

A permis aux joueurs PC de profiter de combats interarmes accessibles sans avoir à payer

Visuellement, il reprenait en grande partie le style graphique de BF 2, et n’offrait donc pas la même fidélité que les jeux de la série principale à l’époque. Mais son aspect fonctionnel et légèrement brut parvenait tout de même à restituer l’atmosphère propre à Battlefield. Malheureusement, à l’instar de BF Heroes, EA a mis fin au jeu en 2015, et les serveurs officiels ont disparu.

Si vous recherchez une expérience similaire et que vous êtes prêt à vous aventurer au-delà de Battlefield, vous pourriez vous tourner vers des jeux sur la Seconde Guerre mondiale qui proposent des escarmouches à grande échelle similaires et font revivre l’histoire.

Mon verdict : le jeu avait peut-être quelques imperfections, mais pour une immersion gratuite dans le chaos de BF, Play4Free était une sacrée bonne affaire tant qu’il a duré.

Que disent les joueurs ?

fullCGngon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Au fond de vous-mêmes, vous savez tous que Battlefield Play4Free est le véritable « GOAT »

Mon verdict final

Quels que soient vos goûts – qu’il s’agisse de tactiques intensives, de combats cinématiques ou simplement de tout faire exploser –, il existe un jeu Battlefield qui saura vous satisfaire. Voici comment je résumerais la situation :

Pour les amateurs de jeux de tir tactiques → Battlefield 2 . Le jeu pionnier qui a établi la norme. Le mode « Commander » me permettait de diriger des escouades et de mener la charge dans d’immenses batailles où le travail d’équipe était primordial.

. Le jeu pionnier qui a établi la norme. Le mode « Commander » me permettait de diriger des escouades et de mener la charge dans d’immenses batailles où le travail d’équipe était primordial. Pour les amateurs de guerre cinématographique → Battlefield 1 . Si vous recherchez de l’action sur le thème de la Première Guerre mondiale qui ressemble à un film de guerre, ce jeu est fait pour vous. Des combats de tranchées épiques, des zeppelins en feu : c’est le chaos, mais avec style.

. Si vous recherchez de l’action sur le thème de la Première Guerre mondiale qui ressemble à un film de guerre, ce jeu est fait pour vous. Des combats de tranchées épiques, des zeppelins en feu : c’est le chaos, mais avec style. Pour les fans de guerre moderne → Battlefield 3 . Sans conteste l’un des meilleurs. Guerre moderne, graphismes à couper le souffle et destructions rendues possibles par le moteur Frostbite : je suis encore tout excité rien qu’en repensant à ces explosions gigantesques.

. Sans conteste l’un des meilleurs. Guerre moderne, graphismes à couper le souffle et destructions rendues possibles par le moteur Frostbite : je suis encore tout excité rien qu’en repensant à ces explosions gigantesques. Pour les accros à la destruction → Battlefield : Bad Company 2 . Celui-ci s’adresse aux amateurs de chaos. De la destruction partout, et la campagne ? Du pur bonheur. Je me souviens avoir détruit des cartes entières juste pour le plaisir.

. Celui-ci s’adresse aux amateurs de chaos. De la destruction partout, et la campagne ? Du pur bonheur. Je me souviens avoir détruit des cartes entières juste pour le plaisir. Pour les débutants → Battlefield V . Si vous découvrez tout juste la série, c’est un excellent point de départ. Des batailles de la Seconde Guerre mondiale, des mécanismes affinés et un gameplay fluide qui vous rendront accro.

. Si vous découvrez tout juste la série, c’est un excellent point de départ. Des batailles de la Seconde Guerre mondiale, des mécanismes affinés et un gameplay fluide qui vous rendront accro. Pour la guerre nouvelle génération → Battlefield 6. Ce jeu est conçu pour l’avenir. Des graphismes nouvelle génération et encore plus de façons de dominer. J’ai hâte de m’y plonger moi-même !

La série Battlefield vous offre toujours cette action intense et déjantée qui vous donnera envie d'y rejouer encore et encore.

Foire aux questions