Le meilleur jeu Age of Empires : les 12 éditions et extensions incontournables classées par des experts

Quel est le meilleur jeu de la série Age of Empires ? Bien que cela relève de l’appréciation personnelle, je pense avoir trouvé la réponse grâce à la liste ci-dessous. Pour ceux qui ne le savent pas, Age of Empires est un véritable livre d’histoire interactif. Il s’agit d’une série de jeux de stratégie en temps réel dans laquelle vous guidez une civilisation depuis ses modestes débuts jusqu’à ce qu’elle devienne un empire. Vous devrez rassembler des ressources, développer une économie, lever des armées et progresser à travers différentes « époques ».

Tout a commencé en 1997 avec Sid Meier et Bruce Shelley, qui ont créé cette incroyable franchise en tant que concepteurs principaux.

Depuis lors, chaque jeu AoE n’a cessé de faire évoluer la franchise. Aujourd’hui, la série Age of Empires est disponible sur la plupart des principales plateformes, notamment sur PC, mobile et consoles modernes.

Que vous soyez curieux de découvrir les jeux de stratégie ou que vous soyez simplement passionné d’histoire et de mythologie, AoE vous offre une profondeur satisfaisante et un plaisir sans fin.

Nos coups de cœur pour le meilleur jeu Age of Empires

Une fois encore, il est souvent difficile de désigner le meilleur jeu Age of Empires, car il s’agit d’une question subjective. Cependant, si vous voulez mon avis, AoE a toujours été unique et captivant. Chaque jeu se distingue ainsi par ses propres mérites. Certains titres exceptionnels ont toutefois particulièrement retenu notre attention :

1 Age of Empires II: Definitive Edition 2019 Considéré comme un chef-d’œuvre du genre RTS, le premier AoE II était déjà excellent. Or, la version remasterisée a corrigé tous les problèmes du passé et amélioré tout ce que nous apprécions dans les jeux de stratégie en temps réel. Buy now 2 Age of Empires III: Definitive Edition 2020 Il est difficile de faire mieux que le système de combat impressionnant et unique de ce jeu, ainsi que l'excellent système de ville d'origine. Buy now 3 Age of Empires IV 2021 Comptant parmi les meilleurs jeux de stratégie en temps réel (RTS) compétitifs de notre époque, AoE IV vous replonge dans l'époque médiévale grâce à des graphismes modernes et des mécanismes hybrides. Buy now

Le meilleur jeu Age of Empires : 12 titres classés par des experts, du classique au moderne

Chaque jeu Age of Empires est spécial, car l’équipe de développement offre aux joueurs la possibilité de revivre l’histoire de leurs propres mains… littéralement. Le classement de ces jeux dans l’esprit des fans varie toutefois considérablement aujourd’hui.

Il convient également de noter qu’il existe souvent un jeu original, puis une extension qui vient s’y ajouter et qui fait de cette dernière pratiquement un nouveau jeu à part entière. C’est pourquoi j’ai estimé qu’il valait la peine de considérer les extensions comme des jeux à part entière, car elles apportent tellement plus au titre de base.

Chaque fois que je mentionnerai un titre en « édition définitive », cela inclura le jeu de base et les extensions qui l’accompagnent. Gardez cela à l’esprit au fil de votre lecture.

1 . Age of Empires II : Édition définitive [Meilleur chef-d’œuvre global du genre RTS]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeurs : Les Confins du Monde et les Empires Oubliés Éditeur : Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 35 à 45 heures Caractéristiques uniques : bande-son remasterisée, zoom dynamique, amélioration du calcul d'itinéraire des unités, graphismes en 4K Idéal pour Les amateurs de jeux de stratégie en temps réel purs et d’histoire Ce que j’ai apprécié Le cross-play entre différentes plateformes, comme le PC et la Xbox

Age of Empires II : Édition définitive est une somptueuse version remastérisée d’Age of Empires II et de ses extensions. Au-delà d’une amélioration visuelle considérable, elle modernise l’interface, l’IA et l’ergonomie à tous les niveaux, ce qui redonne un coup de jeune à ce classique du genre RTS.

La prise en charge de la 4K accentue la netteté de chaque tuile et de chaque unité, tandis que la bande-son remasterisée apporte plus de punch et de clarté. Sorti pour la première fois en 2019 sur PC Windows et Xbox One, Age of Empires II : Édition définitive est arrivé sur Xbox Series X/S en 2023 et sur PS5 en mai 2025.

Le contenu s’est enrichi à chaque lancement : les versions définitives de la liste des campagnes originales, ainsi que de nouvelles extensions telles que Lords of the West, Dawn of the Dukes, Dynasties of India, Return to Rome et The Mountain Royals, auxquelles s’ajoutera Three Kingdoms en 2025. Au total, le pack comprend désormais 40 campagnes de civilisations.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est le jeu original sous stéroïdes, offrant la sensation authentique de ce que c’est que d’être un roi en quête de domination mondiale. Cette fois-ci, en édition HD.

À la base, AoE reste un jeu d’équilibre entre économie et agressivité. Vous collectez des ressources, progressez à travers quatre âges et façonnez un empire prêt à la conquête ou à l’épanouissement culturel. De nouvelles fonctionnalités telles que les « Empire Wars » rationalisent les ordres de construction initiaux, tandis qu’une IA plus intelligente et équitable améliore le jeu en solo.

Le multijoueur multiplateforme entre Steam et Xbox garantit des files d’attente rapides et une méta dynamique, prouvant ainsi qu’Age of Empires II : Édition définitive reste la référence absolue.

Mon verdict : Ce jeu s'adresse aussi bien aux fans de longue date de la franchise qu'aux nouveaux joueurs. Si vous aimez l'histoire et appréciez les grands jeux de stratégie en temps réel, *Age of Empires II : Édition définitive* est un achat incontournable et le meilleur jeu *Age of Empires* disponible à l'heure actuelle.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF EMPIRES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Age of Empires III : Édition définitive [Meilleur système de combat et de ville d'origine]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel Plateformes PC Windows Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeurs : Tantalus Media & Forgotten Empires Éditeur : Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 40 à 82 heures Caractéristiques uniques : graphismes optimisés en 4K, IA améliorée, des combats exceptionnels et inédits dans les jeux de stratégie en temps réel Idéal pour Les passionnés de jeux PC et les amateurs d’histoire Ce que j’ai apprécié La correction d’erreurs historiques du passé, telles que le récit concernant les peuples autochtones et leur culture

Age of Empires III : Édition définitive revisite l’un des opus les plus ambitieux et les plus controversés de la franchise. Sorti pour la première fois en 2005, ce titre avait propulsé Age of Empires dans l’ère moderne, en mettant l’accent sur l’exploration, la colonisation et la construction d’empires du XVe au XIXe siècle. L’édition définitive de 2020 améliore cette base grâce à des graphismes en 4K, des systèmes rééquilibrés et une bande-son remasterisée, tout en abordant les thèmes historiques avec une plus grande attention à la dimension culturelle.

Cette version regroupe les campagnes et extensions originales et ajoute de nouvelles civilisations via des mises à jour, notamment les Suédois, les Incas, les Mexicains et les Italiens. Les factions se distinguent davantage grâce à des technologies remaniées, des unités uniques et le retour du mécanisme de « ville d’origine », qui permet une progression continue d’une partie à l’autre.

Les améliorations apportent une IA plus performante, un calcul d’itinéraire plus fluide, une interface utilisateur optimisée et un équilibre plus serré entre la gestion économique et le jeu militaire. Les éléments narratifs ont été modernisés pour offrir des représentations plus respectueuses.

Pourquoi nous l’avons choisi Il s’agit du même titre que l’original, mais entièrement remasterisé pour offrir aux joueurs tout ce qu’ils aiment dans AoE.

Si AoE III est moins emblématique que son prédécesseur médiéval, la Definitive Edition démontre clairement son importance. Un rythme plus soutenu, une portée mondiale et un mélange de tactiques RTS classiques et de gestion d’empire approfondie en font un jeu dynamique et audacieux. Quelques bugs et problèmes d’équilibrage persistent, mais ils sont mineurs au regard de l’ambition et du savoir-faire dont fait preuve le jeu. Age of Empires III : Édition définitive a à la fois redonné vie et même réhabilité une suite méconnue.

Mon verdict : Ce jeu a démontré qu’il était capable de corriger d’anciens problèmes, parfois peu réfléchis, tout en actualisant littéralement tous ses aspects pour s’adapter au monde moderne. Même si je préférerais qu’il soit disponible sur davantage de plateformes, c’est le seul reproche majeur que je lui fais.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF EMPIRES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Age of Empires IV [Meilleur RTS compétitif moderne]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S et PS5 Année de sortie 2021 Créateur(s) Développeurs : Relic Entertainment et World’s Edge Éditeur : Xbox Game Studios Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 30 à 80 heures Caractéristiques uniques : narration cinématographique, améliorations de l’IA par rapport aux titres précédents, superbes graphismes en 4K Idéal pour Les débutants en jeux de stratégie en temps réel et les joueurs chevronnés d’Age of Empires Ce que j’ai apprécié Le mélange entre nouveauté et familiarité, qui permet de séduire les débutants tout en satisfaisant les vétérans

Age of Empires IV marque le retour tant attendu de l’une des franchises les plus légendaires du jeu de stratégie. Il s’agit également du successeur spirituel d’Age of Empires II, qui modernise l’identité fondamentale de la série. Se déroulant à l’époque médiévale, le jeu associe un nouveau moteur graphique et une présentation cinématographique à une campagne entièrement doublée qui mêle gameplay et narration de style documentaire, à la fois instructive, divertissante et fidèle à la précision tactique que les fans attendent d’AoE.

À sa sortie, Age of Empires IV proposait huit civilisations distinctes, chacune articulée autour de mécanismes créant des styles de jeu véritablement différents, bien plus que de simples variations :

Les Anglais : défense fortifiée et maîtrise de l’arc long

défense fortifiée et maîtrise de l’arc long Mongols : mobilité et expansion nomade

mobilité et expansion nomade Dynastie abbasside : élan technologique grâce à la Maison de la Sagesse

Le vieillissement basé sur les monuments, les environnements détaillés et les améliorations de confort de jeu rendent les parties immersives et stratégiquement variées. Depuis sa sortie, des extensions et des mises à jour ont ajouté des civilisations telles que les Ottomans, les Maliens, les Byzantins et les Japonais, ce qui permet de renouveler sans cesse l’expérience de jeu, qu’elle soit compétitive ou occasionnelle.

Pourquoi nous l’avons choisi Selon moi, en tant que joueur, AoE IV incarne à la perfection tout ce que j’apprécie dans les jeux de stratégie en temps réel. Il offre la profondeur stratégique que tout fan de ce genre adore retrouver.

À mon avis, AoE IV est le volet le plus cinématographique et le plus accessible de la série. Un rythme soutenu, des graphismes soignés et une prise en main bien pensée en font un pont idéal entre les nouveaux venus et les vétérans. Les petits problèmes d’équilibrage et la liste de civilisations plus restreinte au lancement ont été compensés par un soutien constant après la sortie, et une scène e-sport en pleine expansion laisse présager un avenir prometteur. AoE IV s’est désormais imposé comme l’un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel de son époque.

Mon verdict : j’apprécie beaucoup que les développeurs aient cherché à créer un jeu capable de séduire les nouveaux venus curieux tout en offrant quelque chose aux vétérans. Honnêtement, je pourrais jouer au mode « escarmouche » tous les jours, car le déroulement du jeu peut varier à chaque partie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF EMPIRES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Age of Empires (1997) [Meilleure base pour un RTS classique]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows et Macintosh Année de sortie 1997 Créateur(s) Développeurs : Ensemble Studios Éditeur : Microsoft Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée moyenne de jeu : 22 à 44 heures ; Caractéristiques uniques : gameplay original, un jeu de stratégie en temps réel (RTS) d'exception pour l'époque Idéal pour Les amateurs de L’Âge des Empires classique Ce que j’ai apprécié Les anciens jeux vidéo offrent quelque chose de très simple, et c’est exactement ce que vous trouverez ici. De la simplicité, agrémentée d’une bonne dose de plaisir

En tant que tout premier opus de la franchise, Age of Empires (1997) a posé les bases de l’une des séries de jeux de stratégie en temps réel les plus influentes du monde du jeu vidéo. Être le premier jeu représente une lourde responsabilité, car il y aura forcément des erreurs à corriger par la suite. Il s’est toutefois rapidement démarqué pour devenir l’un des meilleurs jeux de stratégie de son époque.

Mais la série AoE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans ce jeu. AoE (1997) allie la profondeur de la construction de cités à l’urgence des opérations militaires. Il a su capturer à la fois la patience nécessaire à la gestion d’un empire et le frisson de la conquête et de la domination mondiale.

Se déroulant dans le monde antique (de l’âge de pierre à l’âge du fer), le jeu permettait aux joueurs de guider des civilisations telles que les Égyptiens, les Grecs et les Babyloniens à travers les débuts de l’histoire : collecter des ressources, construire des merveilles et mener des guerres sur des cartes en constante évolution. Élément crucial, il a introduit une progression par « âges », débloquant de nouvelles technologies et unités.

Ce principe allait devenir une caractéristique distinctive qui définit encore aujourd’hui Age of Empires.

Sa conception établissait un équilibre entre économie et combat, récompensant la créativité, que l’on privilégie le commerce, l’exploration ou la domination pure et simple. Les atouts de chaque civilisation incitaient à adopter des stratégies différentes. Bien que sa présentation audiovisuelle soit modeste au regard des normes actuelles, Age of Empires (1997) était d’une ambition et d’une immersion remarquables à la fin des années 1990.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce fut toujours un excellent jeu, et aujourd’hui, les gens commencent enfin à s’en rendre compte… enfin.

L'extension « L’ascension de Rome » » (1998) a affiné la formule grâce à de nouvelles civilisations, une IA améliorée et des campagnes élargies, enrichissant encore davantage Age of Empires sans pour autant lui faire perdre son caractère accessible.

Les opus suivants allaient le surpasser en termes de complexité et de finition. Pourtant, le premier Age of Empires reste un jeu phare : collecte de ressources, progression technologique et passage d’une ère à l’autre, autant de mécanismes dont il a été le pionnier.

Mon verdict : Le jeu original Age of Empires marque la naissance d’une franchise qui a défini un genre, alliant authenticité historique et profondeur stratégique. Ce jeu en particulier est aujourd’hui à la fois une capsule temporelle et un modèle. C’est le début visionnaire d’« un empire » qui allait façonner les jeux de stratégie pendant des générations.

5. Age of Empires II : The Conquerors [Meilleure extension originale]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel Plateformes Windows PC, Apple Macintosh Année de sortie 2000 Créateur(s) Développeur : Ensemble Studios Éditeur : Microsoft Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : environ 40 heures. Caractéristiques uniques : améliore la puissance militaire, propose de nouvelles technologies avec de nouvelles civilisations Idéal pour Les amateurs de la version originale et les passionnés d'histoire Ce que j'ai apprécié Cela ne fait que renforcer le jeu original et lui apporte davantage de profondeur

Sorti en 2000 en tant qu’extension officielle d’Age of Empires II, « The Conquerors » a amélioré l’expérience de jeu globale par sa simple présence. Ensemble Studios a affiné l’équilibre, resserré le rythme et ajouté du contenu qui a consolidé la place d’Age of Empires II en tant que référence du genre.

Cinq nouvelles civilisations (Aztèques, Mayas, Espagnols, Huns, Coréens) ont introduit de nouvelles identités stratégiques, allant d’une puissance d’infanterie alimentée par l’économie à des essaims de cavalerie et à des sièges en fin de partie. Parallèlement, quatre campagnes historiques ont offert des scènes mémorables mettant en scène Attila le Hun, El Cid et Montezuma. Un ensemble de cartes élargi, allant de la toundra aux jungles méso-américaines, a diversifié les possibilités tactiques et renforcé la portée mondiale de cette extension.

Des améliorations de confort de jeu ont discrètement transformé l’expérience quotidienne. Les chariots de commerce empruntent des itinéraires plus judicieux, les fermes peuvent être réensemencées automatiquement, et de nouvelles technologies (notamment « Hérésie » et « Lignées ») ajoutent des niveaux de contre-jeu supplémentaires tant en attaque qu’en défense. De subtils ajustements apportés aux unités et aux technologies ont encore affiné la dynamique classique du « pierre-papier-ciseaux » qui définit Age of Empires.

Pourquoi nous l'avons choisi C’est une extension qui, à une époque où les entreprises ne cessent de soutirer de l’argent à leurs clients, valait réellement son prix.

Ce qui fait la longévité de The Conquerors, c’est la précision. Chaque modification vise à améliorer la clarté, la compétitivité et l’accessibilité, rehaussant ainsi tant les parties occasionnelles que le jeu de haut niveau sans compromettre ce qui fait d’Age of Empires II un si bon jeu.

Mon verdict : L’extension The Conquerors a établi la référence absolue en matière de suite d’une extension. Elle a élargi la portée du jeu tout en conservant une intégrité mécanique parfaite. Des décennies plus tard, d’autres studios auraient tout intérêt à s’en inspirer.

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows, Apple OS X Année de sortie 2002 (version originale) et 2014 (édition étendue) Créateur(s) Développeurs : Ensemble Studios et Westlake Interactive Éditeurs : Microsoft Game Studios et MacSoft (OS X) Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 29 à 80 heures Caractéristiques uniques : graphismes mis à jour, styles de jeu distincts améliorés Idéal pour Les passionnés d'histoire qui apprécient une touche de mythologie en prime Ce que j’ai apprécié Tout a été mis à jour, avec des graphismes incroyables, associés à des expériences améliorées pour chaque civilisation

L’Âge des mythes a fait ses débuts en 2002 en s’éloignant résolument de l’approche historique d’Age of Empires, troquant l’histoire pure contre un monde antique mythique où dieux, monstres et héros façonnent les champs de bataille. L’Âge des mythes : Édition étendue conserve le concept classique tout en proposant des graphismes plus nets, la prise en charge du format grand écran, un mode multijoueur moderne et des mises à jour techniques qui raviront aussi bien les vétérans que les nouveaux venus. De plus, l’ajout d’éléments mythologiques n’a fait que renforcer son attrait.

Sa magie intemporelle réside dans le mélange entre mythe et stratégie. Les joueurs commandent des civilisations inspirées des panthéons grec, égyptien et nordique. Les Atlantes et les Chinois viennent ensuite s’ajouter à la liste grâce aux extensions : « The Titans » et « Tale of the Dragon ». Les pouvoirs divins et les unités mythiques, des orages de foudre aux minotaures en passant par les géants des glaces, insufflent une imprévisibilité créative que ses homologues historiques ne peuvent égaler.

Pourquoi nous l’avons choisi L’Âge des mythes est un jeu mêlant fantasy et stratégie en temps réel (RTS) qui combine parfaitement ces deux univers.

Les parcours divins uniques et les bonus de culte donnent lieu à des styles de jeu distincts, récompensant ainsi les choix et l’expérimentation. Parallèlement, l’Extended Edition affine l’éclairage et la lisibilité sans perdre la chaleur de l’original. En fin de compte, L’Âge des mythes : Édition étendue réussit à la fois à préserver et à célébrer un classique imaginatif du genre RTS.

Ce jeu a fait passer la franchise Age of Empires du statut de simple série historique à celui de l’un des jeux fantastiques les plus intéressants et les plus aboutis de son époque.

Mon verdict : cela en dit long que, des décennies plus tard, on parle encore tellement de ce jeu que les développeurs en ont réalisé une version mise à jour, puis une remasterisation. Le mélange de stratégie et de narration proposé par le jeu est véritablement magique, permettant aux joueurs de devenir un mythe… non, une légende.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Age of Empires : Édition définitive [Meilleure réinterprétation du monde antique]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, NVIDIA GeForce Now Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Forgotten Empires Éditeur : Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : environ 50 heures. Caractéristiques uniques : zoom dynamique, améliorations de confort de jeu, graphismes 4K incroyables Idéal pour Les fans de longue date de la série, ainsi que les nouveaux venus curieux d’AoE Ce que j’ai apprécié Il s'agit d'une remasterisation fidèle de l'original, tout en apportant une touche de nouveauté

Age of Empires : Édition définitive redonne vie au classique de 1997, rendant ainsi hommage au jeu qui a posé les bases de l’une des franchises les plus durables du jeu de stratégie. Sorti en 2018, ce remaster reconstruit entièrement l’expérience du monde antique avec des graphismes en 4K, un son remasterisé et une bande-son réorchestrée, tout en conservant intactes les mécaniques de base.

Les améliorations apportées à cette version remasterisée en ont fait l’un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel jamais créés. Elle a su tirer parti de tout ce que les joueurs appréciaient dans le jeu original et l’a porté à un tout autre niveau.

Les joueurs continuent de guider des civilisations de l’âge de pierre à l’âge du fer, en trouvant le juste équilibre entre la collecte de ressources, le progrès technologique et l’expansion territoriale afin de se tailler une place dans l’histoire.

Au-delà de sa refonte visuelle, l’édition définitive apporte plusieurs améliorations subtiles mais significatives. L’interface a été repensée pour plus de clarté et de facilité d’utilisation, l’IA des unités se comporte de manière plus intelligente, et des frustrations de longue date, telles que le calcul d’itinéraire et le contrôle des formations, ont été résolues.

Pourquoi nous l'avons choisi C’est le jeu original qui est à l’origine de tout. Comment ne pas l’adorer ?

L’ajout de l’extension « L’ascension de Rome » », de nouveaux scénarios et d’améliorations de confort (telles que des niveaux de zoom optimisés et une prise en charge moderne du multijoueur) enrichit l’expérience sans compromettre le charme qui caractérisait le jeu original.

On a l’impression d’assister à une restauration authentique plutôt qu’à une réinterprétation, ce qui permet aux joueurs de revivre les débuts de la stratégie en temps réel avec un gameplay plus fluide et plus réactif.

Mon verdict : bien que ce jeu puisse paraître un peu dépassé par rapport aux opus plus récents, il constitue une préservation fidèle de l’histoire du jeu vidéo. Les développeurs privilégient l’authenticité plutôt que la réinvention, offrant ainsi aux joueurs de longue date comme aux nouveaux venus de quoi se réjouir.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF EMPIRES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Age of Empires Online [La meilleure alternative décontractée à l’expérience AoE classique]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS (MMO partiel) Plateformes PC Windows Année de sortie 2011 Créateur(s) Développeurs : Robot Entertainment et Gas Powered Games Éditeur : Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : illimitée Caractéristiques uniques : environnement en ligne Idéal pour Les joueurs qui aiment jouer à AoE et souhaitent étendre cette expérience au jeu en ligne avec d’autres fans Ce que j’ai apprécié Le style était différent de celui des jeux AoE habituels, et le modèle free-to-play ne faisait que renforcer les chances que les nouveaux venus s’intéressent aux autres titres de la série

Age of Empires Online a constitué le chapitre le plus expérimental de la franchise, réinventant Age of Empires sous la forme d’un service en ligne gratuit alliant les mécanismes classiques des jeux de stratégie en temps réel à une progression persistante. Les joueurs construisaient des capitales, accomplissaient des quêtes et participaient à des parties en coopération ou en compétition dans des décors familiers tels que la Grèce et l’Égypte.

Il s’agissait sans aucun doute d’une tentative ambitieuse de moderniser la franchise Age of Empires pour l’ère numérique.

Un style graphique lumineux et stylisé distinguait Age of Empires Online de ses prédécesseurs plus réalistes. La direction artistique de type bande dessinée le rendait accessible, tandis que des systèmes inspirés des jeux de rôle (tels que la progression par niveaux, le butin et la personnalisation de l’équipement) lui conféraient davantage de profondeur. Chaque civilisation se distinguait par des unités, des technologies et une architecture uniques, et des extensions ont par la suite introduit les Celtes, les Perses et les Scandinaves.

Pourquoi nous l'avons choisi Lancer un jeu en ligne gratuit au début des années 2010 était un pari audacieux, mais ils y sont parvenus avec un succès relatif.

Malgré une conception créative et des mécanismes de jeu solides, Age of Empires Online a souffert de l’obligation d’être connecté en permanence et d’un modèle de monétisation initialement agressif. Certes, AoE avait une longueur d’avance sur d’autres franchises de jeux qui commençaient alors à intégrer, entre autres, des microtransactions dans leurs titres. Mais, encore une fois, il s’agissait tout de même d’un jeu gratuit.

Ces obstacles ont éclipsé ses points forts. Honnêtement, ce jeu reste une preuve de concept fascinante. C’est une tentative audacieuse de faire évoluer Age of Empires vers un avenir persistant, porté par la communauté, sans renoncer à son ADN stratégique. Trouver de nouvelles façons pour les joueurs d’interagir entre eux n’est jamais une mauvaise chose.

Mon verdict : malgré un lancement chaotique et sa fermeture définitive en 2014, Age of Empires Online a depuis suscité une certaine reconnaissance rétrospective. Sa renaissance posthume grâce à des serveurs gérés par la communauté, comme Project Celeste, a permis aux fans de redécouvrir son charme et sa profondeur.

9. Age of Empires III : Les dynasties asiatiques [Meilleure extension pour les civilisations orientales]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes Windows PC et Mac OS X Année de sortie 2007 Créateur(s) Développeurs : Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft et Robot Entertainment Éditeurs : Microsoft Game Studios et MacSoft Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée moyenne de jeu : 10 à 27 heures Caractéristiques uniques : des différences marquantes entre les civilisations Idéal pour Les passionnés d'histoire et les fans de longue date de la série Age of Empires Ce que j’ai apprécié L’impressionnante précision historique des nouvelles civilisations, associée à d’excellentes techniques de jeu permettant à chacune de se démarquer

Age of Empires III : Les dynasties asiatiques (la deuxième extension d’AoE III) a élargi l’univers du jeu au-delà de son cadre initial centré sur l’Europe et les Amérindiens. Elle a ajouté trois nouvelles civilisations : la Chine, l’Inde et le Japon. Chacune d’entre elles s’accompagne de mécanismes, d’une architecture et de philosophies distincts qui ont approfondi la stratégie et élargi la perspective mondiale de la série.

Japon : Les sanctuaires sacrés génèrent des ressources de manière passive, ce qui récompense un style de jeu défensif axé sur les sanctuaires.

Les sanctuaires sacrés génèrent des ressources de manière passive, ce qui récompense un style de jeu défensif axé sur les sanctuaires. Chine : les armées de bannières forment des unités mixtes par lots prédéfinis, ce qui est efficace mais moins flexible.

les armées de bannières forment des unités mixtes par lots prédéfinis, ce qui est efficace mais moins flexible. Inde : Les villageois, soutenus par des éléphants sacrés, allient stabilité économique et puissance militaire.

Ces systèmes s’intègrent parfaitement à la « ville d’origine », élément emblématique d’Age of Empires III, créant ainsi des stratégies dynamiques qui récompensent l’adaptation et l’identité culturelle. Trois campagnes narratives distinctes explorent des récits riches (de l’unification du Japon à la Révolte des Indiens), ajoutant une dimension historique aux nouveaux mécanismes de jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi L’ajout des nations asiatiques à un jeu déjà excellent a tout simplement propulsé AoE III au sommet !

Sur le plan visuel et mécanique, « The Asian Dynasties » redonne un nouveau souffle à Age of Empires III. De nouvelles cartes et routes commerciales, des temples et palais impressionnants, ainsi que des paysages éclatants enrichissent la rejouabilité tout en mettant en valeur l’art régional. Le résultat est une extension aboutie et d’envergure mondiale qui donne à AoE III une dimension plus vaste, plus variée et stratégiquement plus pointue, sans pour autant perdre l’essence même du jeu de stratégie en temps réel.

Mon avis : « Dynasties asiatiques » n’a pas seulement permis de parachever la vision globale de la trilogie. Il a véritablement démontré qu’Age of Empires III pouvait évoluer au-delà du récit colonial, en mettant à l’honneur l’ingéniosité et la maîtrise stratégique de civilisations souvent négligées dans l’histoire occidentale.

10. Age of Empires II : The Age of Kings (1999) [Meilleur héritage des RTS médiévaux]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel Plateformes Windows PC, Mac OS, PS2 Année de sortie 1999 Créateur(s) Développeur : Ensemble Studios Éditeur : Microsoft et Konami Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 41 à 75 heures Caractéristiques uniques : de nouveaux mécanismes pour l'époque, tels que les unités de garnison et la construction de châteaux Idéal pour Les amateurs de jeux rétro qui adorent la franchise Age of Empires Ce que j’ai apprécié Bien qu’il ne soit pas aussi bon que sa version remasterisée, le jeu original se distingue par son travail impressionnant à une époque où un tel dévouement était rare de la part d’un studio de jeux vidéo

Age of Empires II : The Age of Kings (1999) a redéfini le genre de la stratégie en temps réel. Passant de l’Antiquité à l’époque médiévale, il permet aux joueurs de guider des civilisations à travers des siècles de guerres, de diplomatie et de progrès technologiques. Grâce à des graphismes plus nets, des systèmes plus riches et un ancrage historique, il est rapidement devenu l’un des meilleurs jeux médiévaux de son époque, tout en restant fidèle au genre du jeu de stratégie en temps réel.

Age of Empires II parvient à un équilibre rare entre accessibilité et profondeur. Seize civilisations (Britanniques, Byzantins, Mongols, Japonais, etc.) disposent de bonus distincts, d’unités uniques et de styles architecturaux qui encouragent l’expérimentation et des styles de jeu variés.

Pourquoi nous l’avons choisi Il s’agissait de la première véritable extension d’AoE II, et les développeurs ont vraiment frappé fort. L’équipe a mis en place dans cette extension des éléments qui sont encore utilisés aujourd’hui !

Les joueurs progressent à travers quatre âges :

L'âge des ténèbres

Féodale

Château

Impériale

À chaque étape, les joueurs débloqueront de nouvelles technologies, des options militaires et des améliorations économiques. Les missions du jeu mettent en scène Jeanne d’Arc, Saladin et Gengis Khan. Chacune allie une trame narrative captivante à une maîtrise tactique, conférant aux batailles un caractère cinématographique tout en restant ancrées dans l’histoire. De nouveaux mécanismes, tels que la mise en place de garnisons, la construction de châteaux et une gestion plus rigoureuse des ressources, apportent de la précision sans complexité superflue.

Mon verdict : Age of Empires II (1999) s’impose comme la référence absolue de son genre, car il a su atteindre un équilibre et une clarté intemporels. Son rythme soigné, son design élégant et la variété des stratégies viables ont créé un écosystème compétitif qui prospère depuis des décennies.

11. L’Âge des mythes : The Titans [Meilleure extension sur le thème de la mythologie]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows Année de sortie 2003 Créateur(s) Développeur : Ensemble Studios Éditeur : Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Durée moyenne de jeu : 9 à 20 heures Caractéristiques uniques : utilisation originale des Atlantes et des pouvoirs divins Idéal pour Les amateurs de mythologie Ce que j’ai apprécié La manière novatrice dont les Atlantes ont été utilisés par rapport aux autres civilisations. Et puis, qui pourrait détester les pouvoirs divins ?

Sortie sous forme d’extension d’L’Âge des mythes, l’extension « The Titans » a propulsé le RTS mythique d’Ensemble vers de nouveaux sommets. Elle a introduit la civilisation atlante, une nouvelle campagne, de nouveaux pouvoirs divins et le spectacle le plus audacieux de la série : les unités titanesques. Ces géants capables de réduire des villes en ruines peuvent renverser le cours d’une partie en quelques minutes.

L’arrivée des Titans a constitué à la fois une continuité et une intensification, transformant un jeu déjà épique en une expérience encore plus grandiose et débridée.

Les Atlantes ont subtilement repensé le rythme et l’économie du jeu. Leurs citoyens ne rapportent pas les ressources aux points de collecte, ce qui rationalise la croissance et favorise une expansion flexible. Les oracles et un système de faveurs remanié ajoutent une dimension de reconnaissance et des nuances stratégiques, tandis que les dieux majeurs, Cronos, Oranos et Gaïa, fournissent des unités mythiques distinctives et des capacités qui façonnent le champ de bataille.

Pourquoi nous l’avons choisi Comment rendre un jeu de stratégie en temps réel (RTS) fantastique encore plus épique ? En y ajoutant les Titans ! Les amateurs de mythologie adoreront les voir en action.

L'invocation d'un Titan, un rituel souvent coûteux et réservé à la fin de partie, est devenue le moment phare de cette extension. Vous verrez apparaître une créature divine imposante, capable de raser des fortifications, de disperser des armées et de redéfinir les conditions de victoire. L’extension allie l’univers macro-stratégique quotidien des zones d’effet à des récompenses mythiques tout simplement incroyables. Cela permet de montrer à quel point L’Âge des mythes peut être impressionnant lorsqu’il est exploité à son plein potentiel.

Mon verdict : tant sur le plan visuel que mécanique, The Titans s’est appuyé sur des bases déjà solides, avec des animations améliorées, un design raffiné des unités construites, et a poursuivi l’histoire des descendants d’Arkantos alors qu’ils affrontaient eux-mêmes la « colère des Titans ».

12. Age of Empires IV : L’ascension des sultans [Meilleure extension nouvelle génération]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RTS Plateformes PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S et PS5 Année de sortie 2023 Développeurs Développeurs : Relic Entertainment et World’s Edge Éditeur : Xbox Game Studios Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques Durée de jeu moyenne : 28 à 100 heures Caractéristiques uniques : nouvelle mission au Moyen-Orient, améliorations de la guerre navale, nouvelles civilisations Idéal pour Les amateurs de RTS, les passionnés d’histoire et les fans de longue date d’AoE Ce que j’ai apprécié La beauté du jeu ne cesse de m’épater, mais les développeurs l’ont encore améliorée grâce à un gameplay divertissant et à un doublage dont on n’avait pas « besoin », mais qui a considérablement enrichi l’expérience globale

Age of Empires IV : L’ascension des sultans est la première extension majeure d’AoE IV, qui redonne vie à une campagne centrée sur le Moyen-Orient, consacrée à la dynastie ayyoubide et à la lutte de Saladin pour les Terres saintes. Bien sûr, Saladin était le sultan d’Égypte, l’un des plus grands royaumes africains de l’histoire. Cette extension allie des missions cinématiques au ton documentaire de la série et à une stratégie accessible.

Elle élargit également la diversité stratégique grâce à deux nouvelles civilisations, les Japonais et les Byzantins. Chacune apporte des systèmes économiques et militaires distincts. Par exemple :

Les Japonais : ils offrent discipline et adaptabilité grâce à une production basée sur les dojos et à des samouraïs d’élite.

ils offrent discipline et adaptabilité grâce à une production basée sur les dojos et à des samouraïs d’élite. Les Byzantins : offrent une maîtrise de l’ingénierie, des défenses solides et la première production de pierre de la série.

Huit nouvelles cartes, des biomes supplémentaires ainsi que des ajustements ciblés visant à rééquilibrer le jeu et à améliorer le confort de jeu viennent enrichir tant le mode solo que le mode multijoueur. Le contenu apparaît cohérent et bien pensé, affinant le rythme sans pour autant trahir l’âme historique du jeu. La qualité du doublage et la conception des missions contribuent à rendre le récit captivant, tandis que les nouvelles factions apportent un souffle de fraîcheur tactique au jeu compétitif.

Pourquoi nous l’avons choisi AoE IV est déjà fantastique, mais l’ajout de deux dynasties incroyables, les Japonais et les Byzantins, a rendu le jeu encore meilleur.

En bref, The Sultans Ascend prouve que la franchise peut évoluer de manière réfléchie tout en restant fidèle à son essence.

Mon verdict : Age of Empires IV : L’ascension des sultans est à la fois une célébration et une avancée. C’est une extension qui approfondit l’univers médiéval et souligne l’ héritage grandissant d’AoE IV en tant que visage moderne de l’une des franchises de stratégie les plus respectées du monde du jeu vidéo.

Mon verdict global

Les jeux Age of Empires comptent parmi les meilleurs jeux vidéo jamais créés. L'équipe de développement d'AoE a pour ainsi dire défini les règles du genre RTS, et cela se ressent dans les jeux. Le meilleur point de départ dépendra vraiment à la fois de votre compréhension des jeux RTS et même d’Age of Empires lui-même :

Pour les débutants → Age of Empires IV : C’est par ce titre que j’ai découvert la série ; il m’a tout simplifié et m’a fait tomber amoureux de la série AoE.

C’est par ce titre que j’ai découvert la série ; il m’a tout simplifié et m’a fait tomber amoureux de la série AoE. Pour les fans de longue date de RTS → Age of Empires II : Édition définitive : les développeurs ont repris un grand classique et l’ont remasterisé pour une nouvelle génération, en corrigeant les problèmes et en améliorant les points forts d’Age of Empires.

les développeurs ont repris un grand classique et l’ont remasterisé pour une nouvelle génération, en corrigeant les problèmes et en améliorant les points forts d’Age of Empires. Pour les joueurs exclusivement sur PC → Age of Empires III : Édition définitive : c’est le seul titre de la franchise AoE qui soit strictement réservé aux PC Windows, et il se trouve que c’est l’un des meilleurs de la série.

Curieusement, cela pourrait s’apparenter à une « situation de type manga ». Parfois, commencer par ce que l’on considère habituellement comme la fin est, en réalité, le meilleur début qui soit. Age of Empires II : Édition définitive est, à mes yeux, le meilleur jeu de la série Age of Empires.

Foire aux questions