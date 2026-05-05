Le classement définitif des meilleurs jeux Call of Duty jamais sortis

La plupart d’entre vous seront d’accord avec moi pour dire que la franchise Call of Duty (CoD) a fait passer les jeux de tir à la première personne à un niveau supérieur. Des classiques tels que Counter-Strike, Half-Life et Medal of Honor ont ouvert la voie au mode multijoueur, à la narration et à l’intégration d’éléments historiques.

Mais CoD ? La franchise a réuni tous ces éléments et les a amplifiés. CoD nous a offert des scènes d’action et des scénarios dignes d’Hollywood, un mode multijoueur rapide et perfectionné, ainsi que des graphismes réalistes. En plus de deux décennies, elle a marqué d’innombrables enfances et est devenue la franchise de FPS que tout le monde voulait surpasser.

J’ai passé au crible cette série emblématique pour vous présenter les MEILLEURS jeux Call of Duty. Ce classement met en avant les spécificités de chaque jeu, du meilleur au pire. En dressant cette liste, me remémorer l’époque où j’essayais de jouer à Nuketown 2025 dans Black Ops II a été un voyage bienvenu dans le passé. Et, pour être honnête, cela m’a donné envie d’y rejouer.

Il n’a pas été facile d’établir ce classement. Les joueurs de CoD sont farouchement divisés quant à leurs favoris. Je ne leur en veux pas. Cette série occupe une place particulière dans mes souvenirs et le fait d’avoir grandi avec elle m’a moi aussi rendu très catégorique. Mais j’ai pris tous les éléments en compte pour que cette liste reste objective. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment j’ai établi ce classement.

Nos coups de cœur : les meilleurs Jeux Call of Duty

En parlant du vote collectif, Black Ops 2 l’a remporté à trois reprises dans trois catégories différentes. Pour vous donner un aperçu et un point de départ, voici notre top 5 :

1 Call of Duty: Black Ops 2 2012 La Guerre froide rencontre la guerre du futur. Des configurations « Pick 10 », des choix à embranchements. Buy now 2 Call of Duty: Black Ops 2010 Des missions d'infiltration, des théories du complot, des zombies classiques. Buy now 3 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Le prix est de retour. Mode réalisme, jeu inter-plateformes avec vos amis. Buy now

Vous souhaitez découvrir la liste complète des meilleurs jeux Call of Duty jamais sortis ? Continuez à faire défiler la page pour découvrir les titres phares, ce qui les rend exceptionnels, et profiter des meilleures offres.

Pourquoi « Call of Duty » reste-t-il un phénomène dans le monde du jeu vidéo ?

Les Jeux Call of Duty sont bien plus que de simples jeux de tir à la première personne : ce sont de véritables phénomènes culturels. CoD a rassemblé des millions de personnes à travers le monde, des simples amateurs comme nous aux professionnels de l'e-sport à plein temps.

Ce qui rend CoD si unique, c’est que sa formule change sans cesse tout en restant fondamentalement la même. Ces campagnes haletantes, cette expérience multijoueur compétitive et ces intrigues toujours renouvelées nous ont marqués à jamais.

Je me souviens encore de cette lutte addictive consistant à courir dans des espaces exigus et à esquiver les grenades à Nuketown, ou de cette mission « No Russian » de Modern Warfare 2 qui m’a pris aux tripes. C’est quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire. Et le multijoueur ? C’est tout simplement le chaos, mais dans le bon sens du terme.

Je pourrais probablement tenir une conférence TED sur tous ces jeux légendaires comme Nuketown ou Terminal. C’est cette nostalgie qui ne cesse de m’attirer – ainsi que tout le monde – à y revenir régulièrement, même lorsqu’ils ne cessent de réinventer la formule.

CoD ne se repose pas sur ses lauriers : la franchise cherche sans cesse de nouvelles façons de se réinventer. Avec le mode Zombies, le Battle Royale (Warzone) et les graphismes des tourelles. C’est cette fusion entre nostalgie et innovation qui ramène tout le monde vers CoD, encore et encore.

Comment nous avons déterminé les meilleurs Jeux Call of Duty

Établir un classement des meilleurs Jeux Call of Duty n’a pas été une mince affaire, mais j’ai tenu à faire preuve d’impartialité dans mon analyse de la franchise CoD. Je me suis concentré sur ce qui rend chaque jeu mémorable et remarquable. L’histoire, le gameplay, le mode multijoueur et les graphismes ont tous été pris en compte. J’ai rejoué à certains titres que j’affectionne particulièrement et que je possède, comme certains opus de Black Ops et de Modern Warfare, afin de me rafraîchir la mémoire.

Voici les critères que nous avons pris en compte :

Qualité du scénario et de la campagne

Expérience multijoueur et innovation

Graphismes et performances techniques

Modes de jeu et rejouabilité

Accueil par les fans et succès critique

En analysant en profondeur chaque élément du jeu, il a été plus facile d’avoir une vue d’ensemble de chaque titre et de comprendre pourquoi il méritait sa place dans le classement.

1. Call of Duty : Black Ops 2

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Guerre froide, futur proche (2025)

Synopsis du jeu : Black Ops 2 plonge dans un univers mêlant vengeance, technologie et chaos de la guerre du futur.

Principales caractéristiques et innovations :

Profitez d’un scénario basé sur vos choix et de parcours ramifiés dans la campagne.

et de parcours ramifiés dans la campagne. Le système « Pick 10 » proposé en mode multijoueur a révolutionné la manière dont les joueurs pouvaient configurer leur équipement.

Note Metacritic : 83/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : bien que les joueurs de CoD s’insultent volontiers les uns les autres au sujet de leurs préférences, ils ont collectivement désigné Black Ops 2 comme le numéro un dans plusieurs sondages en ligne.

Black Ops 2 a le vent en poupe pour une bonne raison. La campagne était innovante : chaque choix comptait et le mode multijoueur était extrêmement captivant. Tout le monde a adoré ces cartes Zombies classiques comme TranZit et Buried.

Ce que j’ai aimé : Nuketown 2025. J’étais vraiment nul sur cette carte, mais c’est justement ce qui la rendait amusante.

Impact commercial et sur le secteur : s'est vendu à plus de 29 millions d'exemplaires et a profondément influencé les opus suivants grâce à son scénario évolutif en fonction des choix du joueur.

Idéal pour : les amateurs de campagnes riches en sens et de modes multijoueurs divertissants.

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2. Call of Duty : Black Ops

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerre froide, années 1960

Synopsis du jeu : Ce titre vous plonge dans des missions secrètes complexes qui s’avèrent particulièrement déroutantes.

Caractéristiques principales et innovations :

Des missions basées sur vos choix et une histoire de complot à couper le souffle.

et une histoire de complot à couper le souffle. Le mode Zombies vous offre des heures et des heures de chaos en mode coopératif.

Note Metacritic : 87/100 attribuée par la critique.

Accueil des joueurs : Les joueurs ont adoré les rebondissements de la campagne et le voyage nostalgique à travers les armes de la Guerre froide. Le jeu a été apprécié pour la profondeur de son récit et son mode Zombies classique.

Ce que j’ai aimé : L’histoire imprévisible et le mode Zombies ! J’y ai joué sur Wii.

Ventes et impact sur le secteur : Plus de 30 millions d’exemplaires vendus. Black Ops est un titre phare qui a encore renforcé la notoriété de toute la franchise.



Idéal pour : Les amateurs de thrillers d’espionnage.

3. Call of Duty : Modern Warfare

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Époque contemporaine, pays fictif du Moyen-Orient

Synopsis du jeu : Le capitaine Price est de retour. Préparez-vous à des missions réalistes et intenses.

Principales caractéristiques et innovations :

Le mode de jeu « Réalisme » a tout poussé à l'extrême. Pas d'interface, juste vous et le combat à l'état pur.

a tout poussé à l'extrême. Pas d'interface, juste vous et le combat à l'état pur. Jeu multiplateforme. Vous pouvez enfin former une équipe et jouer avec vos amis sur PC, Xbox ou PlayStation.

Note Metacritic : 80/100 attribuée par la critique.

Accueil des joueurs : Les joueurs étaient ravis de retrouver Price. Le gameplay a été très apprécié.

Ce que j’ai aimé : l’un des meilleurs moments pour moi a été de me faufiler pendant cette mission nocturne avec les lunettes de vision nocturne. Nettoyer les pièces semblait tellement réel que j’en avais des sueurs froides.

Ventes et impact sur le secteur : les ventes ont été exceptionnelles — 600 millions de dollars dès les trois premiers jours. Infinity Ward a vraiment tout mis en œuvre pour redonner un nouveau souffle à la franchise.

Idéal pour : Les amateurs de réalisme et d’action classique.

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4. Call of Duty 4 : Modern Warfare

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 Époque contemporaine, Moyen-Orient et Europe de l'Est

Résumé du jeu : Retrouvez le capitaine Price et Soap. Votre mission ? Mettre fin aux menaces mondiales, combattre les terroristes et survivre.

Principales caractéristiques et innovations :

Des missions emblématiques telles que « Tout en ghillie » »

telles que « Tout en ghillie » » Les séries d’éliminations et les avantages ont révolutionné le mode multijoueur.

Note Metacritic : 94/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Les joueurs ont été conquis par cette campagne révolutionnaire. On ne peut pas leur en vouloir, c’était en 2007. La plupart des joueurs ont le sentiment que ce jeu a redéfini tout le genre des FPS.

Ce que j’ai apprécié : Demander des frappes aériennes après avoir enchaîné les séries d’éliminations ne lassait jamais. Le frisson de tirer en sniper dans « Tout en ghillie » », avec le capitaine Price qui murmurait ses instructions, procurait une sensation unique à l’époque.

Ventes et impact sur le secteur : un moment qui a marqué le genre et propulsé CoD au rang de superstar. 17 millions d’exemplaires vendus .

Idéal pour : les amateurs de FPS qui souhaitent faire le plein de nostalgie tout en profitant de combats à l'arme à feu intenses.

5. Call of Duty : Modern Warfare II

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerre froide, futur proche (2025)

Synopsis du jeu : Ghost et Soap font à nouveau équipe pour faire face à une menace mondiale qui ne cesse de s'intensifier. Ce nouvel opus de Modern Warfare vous tiendra en haleine.

Principales fonctionnalités et innovations :

Des missions en coopération qui vous permettent de décider comment aborder chaque objectif.

comment aborder chaque objectif. Une IA améliorée, qui rend chaque affrontement plus difficile, plus réaliste et plus original.

Note Metacritic : 75/100 selon les critiques.

Accueil des joueurs : Tout le monde était ravi de retrouver Ghost, et l’intrigue offrait un savant mélange de nostalgie et d’action.

Ce que j’ai aimé : Retrouver Ghost et Soap ensemble, c’était comme retrouver de vieux amis.

Ventes et impact sur le secteur : a généré plus d’UN MILLIARD de recettes. A attiré à la fois les vétérans de la série et les nouveaux joueurs, et a rappelé à tout le monde pourquoi CoD reste le numéro un des FPS.

Idéal pour : les fans de longue date prêts à découvrir des rebondissements modernes sur de vieux classiques.

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6. Call of Duty : Modern Warfare 2

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 Époque moderne, zones de tension mondiales

Résumé du jeu : Soap, Price et toute la bande sont de retour. Des sensations fortes enchaînées sans répit, des aéroports aux fusillades dans la neige.

Principales fonctionnalités et innovations :

Le mode « Spec Ops » vous permet de remporter des missions avec vos amis.

vous permet de remporter des missions avec vos amis. Des séries d'éliminations étendues pour une meilleure personnalisation de votre équipement. C'était parfait pour affiner votre stratégie et apporter votre touche personnelle à tous vos combats

Note Metacritic : 86/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Les joueurs ont adoré la montée d’adrénaline procurée par le gameplay multijoueur intense.

Ce que j’ai apprécié : Appeler un AC-130 pour semer le chaos tandis que vos potes vous encourageaient. C’était absolument dingue ! Le mode « Spec Ops » était mon préféré. J’ai passé d’innombrables heures avec mes amis à essayer de perfectionner nos parties.

Ventes et impact sur le secteur : 22,7 millions d’exemplaires vendus. Ce titre est devenu une référence parmi les jeux de tir à la première personne en ligne, à l’instar des autres titres phares de la série Modern Warfare.

Idéal pour : les amateurs de campagnes ultra captivantes et de multijoueur endiablé.

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7. Call of Duty : World at War

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii Seconde Guerre mondiale, Pacifique et Europe

Résumé du jeu : Ce titre vous plongera au cœur des horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Principales caractéristiques et innovations :

L’arrivée emblématique du mode Zombies ! Nous en sommes tous tombés amoureux, n’est-ce pas ?

! Nous en sommes tous tombés amoureux, n’est-ce pas ? La campagne de la Seconde Guerre mondiale était intense et crue.

Note Metacritic : 84/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Beaucoup de gens ont apprécié la campagne sur la Seconde Guerre mondiale et le mode Zombies, mais de nombreux joueurs ont trouvé que les mécanismes du mode multijoueur laissaient un peu à désirer, tout comme la bande originale.

Ce que j’ai aimé : Le mode Zombies m’a tout de suite rendu accro. Je me souviens de l’adrénaline que je ressentais en barricadant les fenêtres tout en criant à mes amis de se procurer de meilleures armes. J’ai également pris beaucoup de plaisir à utiliser le lance-flammes dans la campagne.

Ventes et impact sur le secteur : Plus de 15 millions d’exemplaires vendus.

Idéal pour : Ceux qui recherchent un peu de chaos, entre morts-vivants et folie.

8. Call of Duty : Black Ops 3

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Guerre futuriste, 2065

Synopsis du jeu : CoD rencontre la science-fiction. Black Ops III vous plongera dans le futur.

Principales fonctionnalités et innovations :

Le mode coopératif à quatre joueurs, c'est la clé du succès.

c'est la clé du succès. Introduction des fonctionnalités de course murale et de jetpack.

Note Metacritic : 81/100 attribuée par la critique.

Accueil des joueurs : les avis étaient partagés quant à l’univers de science-fiction, mais tout le monde a adoré le mode Zombies de cet opus et le multijoueur a été jugé agréable. La campagne a été qualifiée de « moyenne » dans l’ensemble.

Ce que j’ai aimé : Je courais sur les murs, volais avec mon jetpack et abattais mes ennemis de la manière la plus déjantée qui soit. Et le mode Zombies ? Il reste l’un des modes les plus amusants à jouer. C’est sans aucun doute là que j’ai appris à ne jamais faire confiance à un ami lorsqu’il ne reste plus qu’un seul zombie.

Ventes et impact sur le secteur : cet opus s’est vendu à plus de 26 millions d’exemplaires. Black Ops III et Advanced Warfare ont en quelque sorte permis à CoD de se tailler une petite place dans l’univers de la science-fiction.

Idéal pour : Les fans de Matrix et de Blade Runner, évidemment.

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9. Call of Duty : Ghosts

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Un futur proche, zones de tension mondiales

Synopsis du jeu : Plongez dans une guerre du futur proche avec de nouveaux personnages, des conflits mondiaux intenses et une mission littéralement hors du commun.

Principales fonctionnalités et innovations :

Cartes dynamiques. Le mode multijoueur est devenu plus imprévisible grâce à des environnements changeants.

Le mode multijoueur est devenu plus imprévisible grâce à des environnements changeants. Mode Équipe ! Dirigez et combattez aux côtés de votre propre équipe.

Note Metacritic : 78/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : mitigé — une expérience qui divise. J’ai passé en revue les commentaires et pratiquement aucun joueur n’est resté neutre à ce sujet.

Ce que j’ai aimé : j’ai adoré les cartes dynamiques. Rien de tel que d’inonder la zone pour contrecarrer la stratégie de votre adversaire. Le mode Équipe a également apporté une touche de nouveauté, me donnant l’impression d’avoir le contrôle total sur toute mon équipe, ce qui était vraiment génial.

Ventes et impact sur le secteur : environ 21 millions d’exemplaires vendus.

Idéal pour : ceux qui souhaitent découvrir quelque chose d’un peu différent du CoD classique. N’attendez pas trop longtemps.

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10. Call of Duty : WWII

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Seconde Guerre mondiale, Europe

Synopsis du jeu : Ce titre est un retour aux sources. Vous vous retrouvez en plein cœur des tranchées de la Seconde Guerre mondiale, à partir du débarquement en Normandie.

Principales caractéristiques et innovations :

Le mode « Guerre » a introduit des objectifs multijoueur vraiment originaux.

a introduit des objectifs multijoueur vraiment originaux. Un gameplay immersif qui vous donne l’impression d’être vraiment sur le terrain.

Note Metacritic : 79/100 selon les critiques.

Réaction des joueurs : Tout le monde était enthousiasmé par cette ambiance brute et « à l’ancienne ». Enfin quelque chose de différent après tous ces univers futuristes.

Ce que j’ai aimé : Honnêtement, c’est le mode Guerre qui a fait toute la différence. Mon escouade et moi avons vécu un moment où nous avons percé les lignes ennemies, et la tension était à son comble.

Ventes et impact sur le secteur : Le jeu s’est vendu à plus de 19 millions d’exemplaires. Aucun impact notable sur le secteur, mais ce sont là des chiffres ÉNORMES (comme d’habitude).

Idéal pour : les fans de World at War.

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11. Call of Duty : Black Ops Cold War

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Années 1980, période de la Guerre froide

Résumé du jeu : Black Ops plonge au cœur de la Guerre froide. Espions, agents doubles et jeux psychologiques sont omniprésents. On y retrouve cette paranoïa typique de la série Black Ops, qui vous tient en haleine jusqu’au bout.

Principales caractéristiques et innovations :

Plusieurs fins possibles en fonction de vos choix.

possibles en fonction de vos choix. Intégration avec Warzone, ce qui était vraiment génial.

Note Metacritic : 76/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : des avis mitigés, mais dans l’ensemble, les joueurs ont apprécié cette ambiance de guerre froide. La nostalgie est très forte.

Ce que j’ai aimé : ces multiples fins m’ont donné envie d’y rejouer encore et encore.

Ventes et impact sur le secteur : Ce titre a été un succès, sans surprise, d’autant plus que Warzone a attiré de nouveaux joueurs. 30 millions d’exemplaires vendus.

Idéal pour : Vous aimez les histoires d’espionnage ? Vous recherchez des choix de campagne variés ?

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12. Call of Duty : Black Ops 6

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Années 1990, après la guerre froide

Synopsis du jeu : Un nouveau venu, mais particulièrement réussi. Suivez Troy et Woods, deux agents rebelles de la CIA, dans leur traque du groupe paramilitaire Pantheon.

Principales caractéristiques et innovations :

Le système « Omni Movement » vous permet de sprinter à pleine vitesse. On adore la mobilité des personnages et la dynamique des combats.

vous permet de sprinter à pleine vitesse. On adore la mobilité des personnages et la dynamique des combats. Les modes multijoueurs améliorés vous offrent une grande variété de types de missions pour vous amuser.

Note Metacritic : 83/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Honnêtement, les avis sont partagés. Certains ont adoré l’ambiance d’espionnage, tandis que d’autres auraient préféré retrouver l’esprit classique de Black Ops.

Ce que j’ai aimé : les rebondissements de l’intrigue m’ont captivé jusqu’à présent.

Ventes et impact sur le secteur : 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait la plus grande sortie de la franchise CoD.

Idéal pour : les amateurs d'action mettant en scène la CIA.

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13. Call of Duty : Modern Warfare 3

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii Seconde Guerre mondiale, théâtre européen, Normandie

Synopsis du jeu : Rejoignez Price et Soap et traquez Makarov pour empêcher la Troisième Guerre mondiale.

Principales caractéristiques et innovations :

Mode « Spec Ops Survival ». Un chaos sans fin

Un chaos sans fin Une multitude de moments cinématiques épiques qui clôturent la trilogie Warfare.

Note Metacritic : 88/100 attribuée par la critique.

Réaction des joueurs : Les fans ont enfin pu tourner la page en voyant Price et Soap affronter Makarov.

Ce que j’ai aimé : J’ai tout simplement adoré le mode Survie. Je n’oublierai jamais ce que c’était que de jouer avec des amis et de crier les uns par-dessus les autres, submergés par un véritable typhon d’ennemis.

Ventes et impact sur le secteur : Environ 30 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Idéal pour : Les amateurs d’action multijoueur intense et ceux qui souhaitent découvrir comment les histoires de Soap et Price se déroulent.

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14. Call of Duty : Infinite Warfare

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One Futur, guerre spatiale

Synopsis du jeu : CoD s'envole vers l'espace. Changez de décor et préparez-vous à vivre une aventure endiablée dans le système solaire.

Principales caractéristiques et innovations :

Combat en apesanteur. Nous vivons pleinement notre vie de cosmonautes.

Nous vivons pleinement notre vie de cosmonautes. Les combats spatiaux apportaient un vent de fraîcheur.

Note Metacritic : 77/100 selon les critiques.

Accueil des joueurs : extrêmement clivant. Toujours la même histoire : certains d’entre vous ont adoré cette nouvelle touche de science-fiction. D’autres l’ont détestée.

Ce que j’ai aimé : personnellement, j’ai trouvé les combats aériens dans l’espace épiques.

Ventes et impact sur le secteur : Les ventes n’ont pas été aussi bonnes que celles d’autres titres, mais le jeu a su fidéliser des fans dévoués qui ont adoré cette initiative audacieuse qui a donné naissance à SPACE.

Idéal pour : les passionnés d’espace.

15. Call of Duty : Advanced Warfare

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Un futur proche, une société militaire privée.

Synopsis du jeu : Encore un titre de science-fiction. Enfilez des exosquelettes. Kevin Spacey fait même une apparition dans le rôle du PDG d’Atlas.

Principales caractéristiques et innovations :

Les exosquelettes. Apprendre à les manœuvrer était génial. Les combats offraient une nouvelle dimension grâce aux doubles sauts et aux accélérations rapides.

Apprendre à les manœuvrer était génial. Les combats offraient une nouvelle dimension grâce aux doubles sauts et aux accélérations rapides. Les armes futuristes offrent des sensations inédites.

Note Metacritic : 83/100 selon les critiques.

Accueil par les joueurs : L’intrigue a reçu des avis très mitigés. Mais les exosquelettes ? Eh bien, les joueurs adorent cette mobilité. Ce que j’ai aimé : Ces exosquelettes étaient vraiment exceptionnels. Oui, je sais que je l’ai déjà dit trois fois. J’ai adoré me déplacer à toute vitesse sur la carte et surprendre les ennemis en descendant sur eux depuis les hauteurs.

Ventes et impact sur le secteur : je n’ai pas trouvé de chiffres concrets, mais le jeu s’est bien vendu et a donné naissance à une nouvelle tendance qui nous a aidés à évoluer vers une ambiance différente.

Idéal pour : Les fans de CoD qui recherchent une nouvelle approche et qui n’ont rien contre la science-fiction.

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16. Call of Duty : Vanguard

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Seconde Guerre mondiale, fronts internationaux

Résumé du jeu : L’arc narratif de Vanguard replonge dans la Seconde Guerre mondiale, mais sous plusieurs angles.

Principales caractéristiques et innovations :

Une grande variété. L’histoire est racontée à travers plusieurs personnages.

L’histoire est racontée à travers plusieurs personnages. Le mode multijoueur propose des destructions tactiques ! Détruisez des éléments et modifiez le déroulement de la bataille.

Note Metacritic : 73/100 selon les critiques.

Accueil des joueurs : Encore une fois, les avis sont très partagés. Certains joueurs étaient ravis de replonger dans l’univers de la Seconde Guerre mondiale. D’autres estimaient que ce thème était désormais un peu éculé. De nombreux joueurs ont trouvé que la diversité des points de vue des personnages apportait une certaine profondeur, mais cela n’a pas séduit tout le monde.

Ce que j’ai aimé : la destruction tactique. J’ai adoré enfoncer des murs en multijoueur. J’aurais vraiment aimé que cette fonctionnalité soit présente dans tous les jeux.

Ventes et impact sur le secteur : 7,2 millions d’exemplaires vendus d’ici 2022. Le jeu n’a pas atteint les chiffres de ses prédécesseurs, mais a tout de même trouvé son public.

Idéal pour : Les fans de CoD WWII qui recherchent une approche différente et davantage d’intrigue.

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17. Call of Duty : Warzone

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Battle Royale sans fin

Synopsis du jeu : Warzone, le battle royale de CoD, vous permet de vous parachuter à Verdansk avec 150 autres joueurs.

Principales fonctionnalités et innovations :

Mécanique du Goulag. Si vous remportez un combat en 1 contre 1, vous bénéficiez d'une deuxième chance.

Si vous remportez un combat en 1 contre 1, vous bénéficiez d'une deuxième chance. Des mises à jour régulières pour une évolution continue du jeu.

Note Metacritic : 79/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Plutôt mauvais. De nombreux joueurs se plaignent de bugs.

Ce que j’ai aimé : j’ai apprécié le Gulag, mais pas dans le mauvais sens du terme.

Chiffre d'affaires et impact sur le secteur : il s'agit d'un jeu free-to-play, il n'y a donc pas de chiffres de vente, mais je peux affirmer qu'il a atteint plus de 100 millions de joueurs.

Idéal pour : les combats à l'arme à feu de CoD dans un style battle royale.

18. Call of Duty : Black Ops 4

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Futur, missions multinationales Black Ops

Résumé du jeu : Black Ops 4 fait l'impasse sur la campagne scénarisée pour se plonger directement dans un mode multijoueur sans concession, avec un mode Battle Royale, un mode Zombies et des modes d'équipe classiques.

Principales fonctionnalités et innovations :

Mode Blackout : la première incursion de CoD dans l’univers du battle royale. C’est le chaos à l’état pur.

: la première incursion de CoD dans l’univers du battle royale. C’est le chaos à l’état pur. Zombies : des cartes plus vastes, davantage de clins d’œil, encore plus de chaos.

Note Metacritic : 83/100 attribuée par la critique.

Accueil par les joueurs : Je sais que beaucoup de mes potes ont adoré Blackout, mais quelques fans inconditionnels de la campagne se sont sentis laissés pour compte.

Ce que j’ai aimé : remporter Blackout pour la première fois a été une véritable montée d’adrénaline. Je me souviens du dernier cercle, où tout s’est joué sur un tir de sniper. Le mode Zombies enrichi a également été épique pour les soirées en coop.

Ventes et impact sur le secteur : Solides, mais les fans de la campagne n’étaient pas ravis.

Idéal pour : les accros au multijoueur et les fans de battle royale.

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19. Call of Duty 2

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 Seconde Guerre mondiale, fronts européens et nord-africains

Résumé du jeu : C all of Duty 2 vous plonge au cœur du chaos de la Seconde Guerre mondiale. Prenez d'assaut les champs de bataille à travers l'Europe et l'Afrique du Nord.

Principales caractéristiques et innovations :

Régénération de la santé . Finis les kits de soins, il suffit d’attendre que votre santé se régénère.

. Finis les kits de soins, il suffit d’attendre que votre santé se régénère. Des batailles gigantesques contre des PNJ ! Des combats très vivants, avec de l’action partout et à tout moment.

Note Metacritic : 89/100 attribuée par la critique.

Accueil par la communauté : Tout le monde a adoré le débarquement à la Pointe du Hoc. C'était comme un film dont vous aviez les commandes.

Ce que j’ai aimé : Revivre le débarquement à la Pointe du Hoc donnait une impression de réalisme. C’est pour cela que je n’ai cessé de rejouer cette mission. Les explosions, les cris… C’était assez impressionnant pour un jeu d’époque.

Ventes et impact sur le secteur : Un immense succès — l’un des meilleurs jeux du lancement de la Xbox 360.

Idéal pour : Les amateurs d’expériences intenses et à grande échelle sur la Seconde Guerre mondiale.

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20. Call of Duty

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,4/10 2003 PC Seconde Guerre mondiale, théâtre européen

Résumé du jeu : Le premier CoD, celui qui a tout lancé. Combattez pendant la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen.

Principales caractéristiques et innovations :

Changement d'allés . Une expérience de jeu vécue à travers le regard des Américains, des Britanniques et des Soviétiques.

. Une expérience de jeu vécue à travers le regard des Américains, des Britanniques et des Soviétiques. Un gameplay en escouade ! Moins de « loup solitaire », plus de travail d'équipe.

Note Metacritic : 91/100 selon les critiques.

Accueil par la communauté : C’est ce jeu qui a déclenché notre passion pour les jeux de tir à la première personne. Il a parfaitement su recréer cette ambiance de combat intense en équipe, difficile à oublier.

Ce que j’ai aimé : Passer d’une force alliée à l’autre était une expérience vraiment originale.

Ventes et impact sur le secteur : 4,5 millions d’exemplaires vendus. Ce jeu a donné naissance à toute la franchise. Il a bien sûr eu un impact considérable sur les futurs jeux de tir à la première personne.



Idéal pour : les joueurs qui souhaitent découvrir les débuts de cette franchise légendaire.

21. Call of Duty 3

Notre note Année de sortie Plateformes Cadre et période historique ⭐ 7,3/10 2003 PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii Seconde Guerre mondiale, théâtre européen

Résumé du jeu : Call of Duty 3 vous plonge au cœur de la campagne de Normandie.

Principales caractéristiques et innovations :

Les « moments phares » vous offraient partout de grandes batailles scénarisées. Le jeu était conçu à la manière hollywoodienne et vous donnait l’impression d’être dans un film d’action. Une expérience incroyable pour l’époque.

vous offraient partout de grandes batailles scénarisées. Le jeu était conçu à la manière hollywoodienne et vous donnait l’impression d’être dans un film d’action. Une expérience incroyable pour l’époque. Combats en véhicule en mode multijoueur. Vous pouviez enfin conduire des jeeps et semer le chaos avec vos amis.

Note Metacritic : 82/100 attribuée par la critique.

Accueil par la communauté : Les joueurs ont adoré les grandes scènes d’action, mais ont reconnu que le jeu n’était pas à la hauteur du bond en avant réalisé par CoD 2.

Ce que j’ai aimé : j’ai adoré les jeeps en multijoueur. Faire la course avec des amis tout en essayant de ne pas percuter l’ennemi représentait la moitié du plaisir.

Ventes et impact sur le secteur : Pas révolutionnaire, mais des ventes tout de même solides.



Idéal pour : Les fans de la Seconde Guerre mondiale et des batailles gigantesques impliquant des véhicules.

Comparaison des différentes époques de la série Call of Duty

Quand je regarde l’évolution de CoD, je suis impressionné par le nombre d’innovations que les développeurs ont mises en avant et par la diversité de chaque époque. Pourtant, ils ont réussi à conserver cette essence propre à CoD dont les fans sont tombés amoureux. C’est ce mélange d’intensité, d’adrénaline pure et d’une narration exceptionnelle qui a rendu chaque jeu si spécial aux yeux des joueurs du monde entier, et pour moi aussi.

L’époque de la Seconde Guerre mondiale

Le chaos à l’état pur, sans équipement high-tech . Vous vous souvenez de World at War ? Se frayer un chemin à travers les tranchées avec à peine assez de munitions, ressentir chaque explosion ? Oui, exactement ça.

. Vous vous souvenez de World at War ? Se frayer un chemin à travers les tranchées avec à peine assez de munitions, ressentir chaque explosion ? Oui, exactement ça. Les combats étaient intimes. On avait l’impression que chaque mission comptait.

Modern Warfare

Cette époque était à l’image d’Hollywood. Les enjeux considérables, les séries d’éliminations et les échanges de tirs d’un autre niveau vous donnaient l’impression d’être soit un caïd, soit un simple mortel.

Les vous donnaient l’impression d’être soit un caïd, soit un simple mortel. Lancer une frappe aérienne de précision après une belle série de victoires était une expérience INOUBLIABLE. Et ne me lancez pas sur l’AC-130.

Un cadre futuriste

Toute cette technologie, les décors futuristes, la course murale, les drones et les exosquelettes m’ont donné l’impression d’être un justicier. Pensez à « « CoD : Advanced Warfare ».

m’ont donné l’impression d’être un justicier. Pensez à « Même si cette période a reçu des critiques mitigées, j’ai trouvé que c’était une approche originale de la franchise et que c’était amusant. Je ne m’attendais pas à ce que les développeurs se reposent sur leurs lauriers et stagnent dans une même période pendant des décennies. Il était tout à fait raisonnable d’essayer une approche différente.

Les innovations multijoueur dans Call of Duty

C’est en multijoueur que, dans CoD, des amitiés et une camaraderie se nouaient… ou se brisaient complètement (le temps d’un instant). Soyons honnêtes. Cela m’est arrivé à plusieurs reprises. Chaque opus apportait son lot de nouveautés au multijoueur, ce qui nous tenait en haleine, que cela nous mette en colère ou non. Pour n’en citer que quelques-unes :

Séries de victoires et avantages

Modern Warfare nous a conquis avec les séries de victoires . Celles-ci donnaient l’impression d’être le summum de la prouesse et la plupart d’entre nous se sentaient comme des dieux lorsqu’on y parvenait. Cela figure donc naturellement dans la liste des innovations clés au fil des années.

. Celles-ci donnaient l’impression d’être le summum de la prouesse et la plupart d’entre nous se sentaient comme des dieux lorsqu’on y parvenait. Cela figure donc naturellement dans la liste des innovations clés au fil des années. Les avantages ont complètement changé la donne à mes yeux. Ils permettaient de personnaliser chaque équipement. Je me souviens encore d’avoir dû choisir entre « « Stopping Power » et « Sleight of Hand » ».

Personnalisation – Système « Pick 10 » (Black Ops 2)

J'ai vraiment adoré ça. Le fait de pouvoir se débarrasser des objets dont on n'avait pas besoin était une fonctionnalité dont on avait grandement besoin.

Battle Royale – Warzone

Je me souviens de l’engouement que cela avait suscité. Il ne s’agissait plus seulement de ratios kills/décès. C’était purement et simplement la loi du plus fort. C’est sans doute l’un de mes modes multijoueurs préférés. Rien ne valait la montée de dopamine que l’on ressentait en réussissant le tir final pour remporter la victoire, après avoir éliminé 149 autres joueurs.

Et je me connecte encore aujourd’hui pour revivre certains de ces moments.

Les meilleures campagnes de Call of Duty

Tous les opus n’avaient pas de bonnes campagnes, mais certaines étaient ÉPIQUES.

Modern Warfare (2007)

La campagne a placé la barre très haut pour les opus suivants et c’est en grande partie grâce à elle que CoD s’est hissé au sommet. Des missions comme « Tout en ghillie » » offraient un gameplay si réaliste que le moindre geste comptait. J’avais vraiment l’impression d’être plongé dans un thriller militaire, alors que je rampais à plat ventre en essayant de ne pas me faire repérer. Cela m’obligeait à faire preuve de patience, de stratégie et de précision. Les enjeux semblaient tellement réels.

Modern Warfare 2 (2009)

Vous avez vécu trois missions incroyablement folles et inoubliables au cours d’une même campagne : « Whiskey Hotel », « The Gulag » et « No Russian ». Les deux premières vous donnaient l’impression de faire partie d’un tout plus vaste , grâce à ces missions à haut risque se déroulant à la Maison Blanche et à l’assaut d’une prison russe.

La troisième, « No Russian », a bouleversé la communauté des joueurs. Elle vous a montré la corruption brutale et la perte de toute morale dans le sillage de la destruction. L’objectif de cette mission était de vous plonger au cœur du cercle restreint de l’antagoniste et de vous montrer jusqu’où il était prêt à aller pour atteindre ses objectifs (Makarov). Il se sert de vous pour mener une attaque de grande envergure, puis fait porter le chapeau aux Américains afin de déclencher une guerre totale entre la Russie et les États-Unis.

Prochaines sorties et rumeurs concernant Call of Duty

En parcourant les discussions en ligne sur CoD, j’ai trouvé des informations assez intéressantes :

Collaborations dans Black Ops 6 : certaines fuites laissent entendre que Black Ops 6 pourrait proposer des collaborations avec d’autres franchises populaires telles que Doom, Halo et Gears of War. Attendez-vous à découvrir des skins et des armes issus de ces séries.

: certaines fuites laissent entendre que Black Ops 6 pourrait proposer des collaborations avec d’autres franchises populaires telles que Doom, Halo et Gears of War. Attendez-vous à découvrir des skins et des armes issus de ces séries. Fuites concernant les futurs titres : certaines fuites importantes laisseraient entrevoir des projets de Jeux Call of Duty pour 2025 et 2026. Des tests préliminaires pour Warzone 3 seraient apparemment en cours.

: certaines fuites importantes laisseraient entrevoir des projets de Jeux Call of Duty pour 2025 et 2026. Des tests préliminaires pour Warzone 3 seraient apparemment en cours. Cadre de la guerre du Golfe : Selon certaines informations, le prochain CoD pourrait se dérouler pendant la guerre du Golfe, marquant ainsi un retour au gameplay historique.

: Selon certaines informations, le prochain CoD pourrait se dérouler pendant la guerre du Golfe, marquant ainsi un retour au gameplay historique. Mises à jour des cartes de Warzone : une nouvelle carte intitulée « Avalop » est en cours de développement. Son lancement est prévu en 2025 et elle devrait allier des zones montagneuses et urbaines.

: une nouvelle carte intitulée « Avalop » est en cours de développement. Son lancement est prévu en 2025 et elle devrait allier des zones montagneuses et urbaines. Retour de Verdansk : la célèbre carte Verdansk de MW devrait faire son retour au printemps 2025. Elle vous replongera dans l’ambiance classique du Battle Royale.

Nous vous tiendrons informés des prochaines actualités au fur et à mesure de leur publication, alors restez à l’écoute.

Conseils pour choisir le jeu Call of Duty qui vous convient

Que vous veniez de commencer à jouer ou que vous repreniez une partie en cours, le choix du jeu qui vous convient dépend simplement de vos envies du moment. Voyons cela plus en détail.

Amateurs de campagnes : si vous êtes avant tout attirés par l’intrigue, vous pouvez commencer par des classiques incontournables comme Modern Warfare (2007) . Si vous aimez les rebondissements, optez pour Black Ops (2010) : vous y trouverez de véritables casse-têtes.

: si vous êtes avant tout attirés par l’intrigue, vous pouvez commencer par des classiques incontournables comme . Si vous aimez les rebondissements, optez pour : vous y trouverez de véritables casse-têtes. Fans du mode multijoueur : si vous aimez dominer vos adversaires, essayez Modern Warfare (2019) pour découvrir des cartes épiques et suffisamment de modes de jeu pour vous tenir éveillés jusqu’au petit matin (mais évitez de le faire, s’il vous plaît).

si vous aimez dominer vos adversaires, essayez pour découvrir des cartes épiques et suffisamment de modes de jeu pour vous tenir éveillés jusqu’au petit matin (mais évitez de le faire, s’il vous plaît). Pour les amateurs de science-fiction : si vous adorez la science-fiction, commencez par « Infinite Warfare » ou « Advanced Warfare ».

Je dois rendre hommage à Modern Warfare (2019). C’est un excellent point de départ, car il est suffisamment moderne pour les joueurs d’aujourd’hui et pour vous tous, la génération Alpha, tout en conservant l’esprit classique de CoD que tout le monde adore et qui fait l’essence même du jeu. Il convient parfaitement aux vétérans. Demandez-vous si vous préférez la campagne ou le multijoueur, puis lancez-vous.

Comment profiter des meilleures offres sur le s Jeux Call of Duty ?

Acheter des jeux, ça fait mal au portefeuille. Mais ce n’est pas une fatalité. Achetez malin, pas à tout prix. Procurez-vous vos jeux CoD sans dépenser votre épargne-retraite. Je m’occupe de tout.

Soldes saisonniers : La première règle ? Attendez les grandes promotions. Le Black Friday, les soldes d'été, etc. Prenez votre mal en patience et achetez au bon moment. Les prix peuvent baisser.

: La première règle ? Attendez les grandes promotions. Le Black Friday, les soldes d'été, etc. Prenez votre mal en patience et achetez au bon moment. Les prix peuvent baisser. Surveillez les boutiques de clés et les packs : inscrivez-vous à une newsletter pour recevoir des mises à jour instantanées et guettez les packs afin de pouvoir faire une bonne affaire. Les codes promotionnels sont également très pratiques.

Jouer ne doit pas nécessairement coûter une fortune. Tout comme lorsque vous jouez à un jeu, attendez les bons moments et rendez-vous dans les bonnes boutiques. Vous pouvez également trouver de nombreux bonus CoD, tels que des points, des skins et des packs complets, à des prix imbattables sur Eneba.

FAQ

Dois-je jouer aux Jeux Call of Duty dans l’ordre ?

Non. Chaque jeu propose une histoire différente. Certaines suites reprennent certes des personnages des opus précédents, mais vous pouvez tout de même commencer par n’importe quel titre.

Quel jeu Call of Duty propose le meilleur mode multijoueur ?

Difficile de désigner un seul meilleur titre, mais je dirais Modern Warfare (2019). Il propose le cross-play, une action rapide et un gameplay équilibré.

Existe-t-il des Jeux Call of Duty gratuits ?

CoD Warzone est gratuit. Il s'agit d'un battle royale auquel vous pouvez jouer quand vous le souhaitez. Aucun accès payant.

Quel est le jeu Call of Duty le plus populaire en ce moment ?

Black Ops 6 fait un tabac depuis sa sortie en octobre 2024. Essayez-le.

Puis-je jouer aux Jeux Call of Duty sur plusieurs plateformes ?

Oui. Depuis MW 2019, la plupart des jeux CoD prennent en charge le jeu multiplateforme. Formez une équipe si vous le souhaitez.