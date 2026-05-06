Les 9 meilleurs jeux Animal Crossing auxquels les fans ne cessent de revenir

Le meilleur jeu Animal Crossing est comme une bouffée de sérénité dans un monde bruyant. Ce doux tintement du courrier, le clapotis de l'eau après un lancer parfait, la fierté tranquille de façonner une ville où l'on se sent enfin chez soi.

Chaque jeu possède son propre rythme, alliant détente et créativité, entraînant les joueurs dans un cercle vertueux de petites victoires qui les incitent à continuer à jouer.

Dans ma liste des meilleurs jeux Animal Crossing, je passerai en revue tous ces classiques réconfortants. Certains ont révolutionné notre façon de décorer, d’autres ont fait du jeu en ligne un véritable mode de vie, et quelques-uns nous rappellent simplement pourquoi cette série reste la reine incontestée des « jeux douillets ». Chacun a son propre rythme, et ensemble, ils ont façonné un univers où ralentir, c’est comme gagner.

Nos coups de cœur parmi les jeux Animal Crossing

Voici les meilleurs jeux Animal Crossing qui font perdre la notion du temps aux joueurs sans même qu’ils s’en rendent compte. Chaque jeu est un terrain de jeu chaleureux débordant de charme, de créativité et offrant une infinité de façons de s’amuser et de se détendre. Des villageois aux personnalités bien trempées, des routines quotidiennes addictives et une grande liberté de décoration transforment chaque session en une mini-aventure.

Animal Crossing : New Horizons (2020) – On vous confie une île déserte et une boîte à outils, puis chaque tâche, de la fabrication de meubles à l’échange de navets, se transforme en un cycle addictif mêlant créativité et interactions sociales qui donne vie à cet univers jour après jour. Animal Crossing : New Leaf (2013) – Vous place dans le fauteuil du maire et transforme la ville en un terrain de jeu où se mêlent planification stratégique, interactions chaleureuses avec les villageois et possibilités de personnalisation infinies, rendant chaque journée unique et pleine de charme. Animal Crossing : Pocket Camp (2017) – Condense le charme chaleureux de la série en une aventure mobile, permettant aux joueurs de décorer des emplacements de camping, de collectionner des objets rares et de se connecter avec leurs amis lors de sessions rapides qui offrent une progression satisfaisante à tout moment et en tout lieu.

Ces trois titres mettent en avant les différents atouts de la franchise. New Horizons offre une liberté totale sur l’île. New Leaf met l’accent sur la gestion personnelle de la ville. Pocket Camp apporte du plaisir mobile à emporter partout. Chaque jeu offre de la créativité, du charme et un plaisir addictif qui incitent les joueurs à y revenir jour après jour.

Les 9 meilleurs jeux Animal Crossing que vous adorerez jouer

Je passe encore la plupart de mes soirées à accomplir des tâches quotidiennes et à prendre des nouvelles d’une bande de villageois en peluche mémorables sur ma Nintendo Switch, et pas seulement parce qu’ils me reprochent sans cesse de m’être absenté de l’île (ce n’est pas grave, ils savent que vous avez besoin de faire une pause). Beaucoup s’accorderont à dire que ce dernier opus est un jeu auquel nous continuerons à jouer pendant de nombreuses années.

Mais New Horizons n’est que la dernière sortie sur Nintendo Switch et Switch 2 de cette incroyable série qui perfectionne discrètement l’art du jeu « cosy » depuis des décennies.

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1. Animal Crossing : New Horizons [Construisez l’île de vos rêves]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Nintendo EPD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Illimité, bien que la plupart des joueurs totalisent plus de 100 heures Caractéristiques uniques Terraformation, artisanat, système des « Nook Miles »

Arriver dans Animal Crossing : New Horizons, c’est comme si on vous tendait la toile vierge par excellence en vous disant : « Laissez libre cours à votre imagination. » Vous débarquez avec une tente, quelques outils et aucune idée de ce qui vous attend, et soudain, Tom Nook vous remet les clés d’un paradis qui n’appartient qu’à vous. L’euphorie est immédiate.

Plongez dans les rivières et foncez droit dans la mer. Chassez des insectes, déterrez des fossiles, ramassez des coquillages et fabriquez des objets incroyables qui rendront votre île unique en son genre. Plantez des fleurs, faites pousser des arbres et aménagez entièrement votre maison tout en façonnant chaque recoin de votre terrain de jeu. Falaises, rivières, sentiers : c’est vous qui décidez de la façon dont tout cela s’articule.

Grâce à la mise à jour gratuite Switch 2, votre vie sur l’île s’enrichira encore davantage ; de nouvelles fonctionnalités telles qu’un hôtel de villégiature, un espace de stockage d’objets élargi et le mode créatif « L’île du sommeil » » vous offrent encore plus de possibilités pour décorer et explorer votre univers.

Grâce à la mise à jour gratuite pour Nintendo Switch, votre vie sur l’île va faire peau neuve et vous bénéficierez d’améliorations fonctionnelles au niveau de l’espace de stockage des objets.

Pourquoi nous l’avons choisi New Horizons vous permet de construire votre île exactement comme vous le souhaitez, de vous acharner pour créer des aménagements épiques et de participer à des événements saisonniers qui rendent chaque connexion inoubliable.

Les villageois débarquent avec leurs excentricités hilarantes, font du troc avec vous et vous garantissent un plaisir sans fin. Le mode multijoueur rend l’expérience encore plus agréable, puisque vos amis peuvent vous rejoindre en local ou en ligne pour explorer votre île. On comprend aisément pourquoi ce jeu est considéré comme l’un des titres Nintendo Switch les plus passionnants en matière d’aventure et de créativité.

Visuellement, ce jeu est époustouflant. Les couleurs pastel, l’éclairage tamisé, les arbres qui se balancent, le bruissement des feuilles et les ombres qui bougent comme si elles étaient vivantes mettent en valeur chaque lever de soleil et chaque nuit étoilée. Le système des « Nook Miles » ajoute des objectifs qui rendent la progression addictive, tandis que les événements saisonniers, les mises à jour et les contenus téléchargeables garantissent que l’île ne perd jamais de son attrait.

Mon verdict : New Horizons est la perfection, à la fois chaleureuse et ludique. Si construire, collectionner et interagir avec des personnages charmants vous semble être un vrai plaisir, ce jeu vous captivera instantanément et vous incitera à y revenir chaque jour pour découvrir de nouvelles surprises.

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2. Animal Crossing : New Leaf [Devenez le maire idéal]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 3DS Année de sortie 2013 Créateur(s) Nintendo EAD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Entre 80 et 200 heures environ, selon le style de jeu Caractéristiques uniques Règlements municipaux, rôle de maire, travaux publics

Dans New Leaf, vous descendez du train en pensant n’être qu’un villageois parmi d’autres, et soudain, vous devenez maire. Cette ville paisible devient votre terrain de jeu personnel. Chaque fleur, chaque pont et chaque sentier façonnent le monde à votre image. Chaque choix apporte une touche personnelle, et c’est le genre de jeu qui me fait immédiatement penser à ces jeux d’aventure tant appréciés des fans.

Le temps s'écoule à votre rythme. Peut-être pêchez-vous au lever du soleil, chassez-vous des insectes sous les étoiles ou prenez-vous un café avec votre villageois préféré. Même les tâches quotidiennes sont source de détente, et chaque nouvelle journée apporte son lot d’événements, de visiteurs et de petites surprises qui donnent vie à la ville. Ce n’est pas un jeu auquel on joue à toute vitesse. C’est un jeu dans lequel on vit, un jeu qui vous attire discrètement jour après jour.

Pourquoi nous l’avons choisi Vous dirigez le village en tant que maire, vous réglez tous les détails, des arrêtés municipaux à l’aménagement, et vous passez du temps avec des villageois qui semblent vraiment vivants, ce qui fait que chaque jour vaut la peine d’y jeter un œil.

New Leaf est magnifique. L'éclairage tamisé, les couleurs vives et les animations adorables confèrent à chaque recoin de la ville une personnalité bien à lui. Et lorsque vous avez besoin d'une pause, l'île tropicale vous attend avec ses mini-jeux, ses objets de collection rares et son ambiance détendue qui vous donne l'impression de partir en mini-vacances à chaque visite.

C’est le genre de jeu qui vous marque longtemps après avoir arrêté d’y jouer, ce qui en fait un choix idéal à découvrir aux côtés d’autres jeux Switch populaires destinés aux enfants.

Mon verdict : Animal Crossing : New Leaf est le summum du jeu « cosy ». Calme, charmant et offrant une rejouabilité infinie, c’est l’évasion ultime dans une simulation de vie qui fait du bien à chaque fois.

3. Animal Crossing : Pocket Camp [Créez votre petit coin de paradis]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes iOS, Android Année de sortie 2017 Créateur(s) Nintendo EPD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Service en ligne continu (sessions de jeu quotidiennes de 15 à 30 minutes) Caractéristiques uniques Jeu sur mobile, aménagement de campement, fonctionnalités de réalité augmentée

Se lancer dans Pocket Camp, c’est comme plonger dans un petit monde regorgeant de possibilités infinies. Choisissez un camping-car, aménagez-le à votre goût et commencez à créer le camping le plus décontracté qui soit. Des villageois passent vous voir, des quêtes surgissent, et chaque amélioration apportée à votre camping-car débloque de nouveaux lieux incroyables : Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors, et bien d’autres encore.

Chaque zone recèle des butins, des mini-aventures et des surprises qui n’attendent qu’à être découvertes. Pêchez, attrapez des insectes, cueillez des fruits, extrayez des minéraux et répondez à des demandes tout en poursuivant ces lignes d’horizon qui donnent vie à l’exploration.

Pourquoi nous l’avons choisi Idéal pour des sessions rapides et nomades ; aménagez votre emplacement de camping, récupérez des butins rares et rejoignez vos amis à tout moment pour profiter de petits moments de plaisir Animal Crossing qui ne vous ennuieront jamais.

Les graphismes sont absolument charmants. Les arbres se balancent, les meubles rebondissent, l’eau ondule, et l’éclairage tamisé ainsi que les couleurs vives donnent vie à chaque emplacement de camping et à chaque lieu. Les événements saisonniers insufflent une véritable personnalité à l’univers, et le mode « Cabine en RA » permet à votre campement de prendre vie dans le monde réel, avec vos villageois préférés qui se joignent à la fête, offrant ainsi une expérience charmante qui s’inscrit parfaitement parmi les meilleurs jeux cosy de la Switch.

La personnalisation est au cœur de Pocket Camp. Améliorez votre camping-car à l’intérieur comme à l’extérieur, changez de terrain, d’arrière-plan et de clôture, et profitez des objets proposés en rotation sur la Place du Marché pour renouveler sans cesse votre expérience. Les événements à durée limitée et la connexion avec New Horizons vous permettent d’obtenir des designs exclusifs, rendant chaque jour passionnant.

Mon avis : « Pocket Camp » est peut-être plus léger que ses homologues sur console, mais il a tout pour plaire grâce à son charme, son aspect social et ses possibilités de décoration infinies. C’est une aventure « Animal Crossing » parfaite, à savourer par petites bouchées, dont on ne peut plus se détacher.

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4. Animal Crossing : Le Monde Sauvage [Explorer et se connecter]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo DS Année de sortie 2005 Créateur(s) Nintendo EAD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Très variable, de nombreux joueurs dépassent les 100 heures Caractéristiques uniques Multijoueur en ligne via Wi-Fi, configuration à double écran, culture de fleurs

Laissez-moi vous expliquer pourquoi Animal Crossing : Le Monde Sauvage est un véritable petit bijou que tout possesseur de DS se doit de découvrir. Ce jeu va bien au-delà d’un simple simulateur de vie. C’est un univers dynamique en temps réel qui se synchronise avec l’horloge de votre DS, donnant à chaque journée du jeu un caractère unique et vivant. Des cerisiers en fleurs au printemps aux flocons de neige en hiver, les saisons changent au rythme de votre vie.

Ce qui distingue véritablement Wild World, c’est son mode multijoueur en ligne. Pour la première fois, vous pouviez visiter les villages de vos amis via la Connexion Wi-Fi Nintendo, échanger des objets et laisser des messages dans des bouteilles. Cela a véritablement changé la donne, transformant une expérience solo en une aventure partagée. Et l’intégration de l’écran tactile a rendu la gestion de votre inventaire et la personnalisation de votre personnage plus fluides que jamais.

Pourquoi nous l'avons choisi Vous pouvez emporter votre ville partout avec vous, faire du commerce, discuter et explorer où que vous soyez, de sorte que chaque coin de rue et chaque interaction avec les villageois vous semblent nouveaux et vivants.

Les villageois ne sont pas de simples figurants. Leurs personnalités sont riches, et les dialogues sont originaux et captivants, ce qui rend chaque interaction significative. De plus, la possibilité de créer vos propres vêtements et motifs ajoute une touche personnelle qui fait de votre ville un lieu qui vous appartient véritablement. C’est pourquoi ce jeu figure souvent parmi les jeux Nintendo DS recommandés.

Mon verdict : Les fans adoreront Wild World pour son gameplay à la fois relaxant et captivant, ses villageois charmants et ses options de personnalisation infinies qui font de chaque ville une création qui n’appartient qu’à vous. C’est une expérience sur console portable qui reste intemporelle et inoubliable.

5. Animal Crossing (original) [Commencez votre aventure sur l’île]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 64, GameCube Année de sortie 2002 Créateur(s) Nintendo EAD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu De nombreuses heures de jeu décontracté ; pas de « fin » définie Caractéristiques uniques Première simulation de vie en temps réel, jeux NES inclus

Le jeu Animal Crossing original vous propose un mode de vie qui n’attend que vous pour vous y plonger. Dès que vous entrez dans votre nouvelle ville, vous vous retrouvez dans un monde vivant où le temps s’écoule exactement comme dans la vraie vie. Les saisons changent, des événements spéciaux ont lieu à des dates précises, et chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes.

Ce sont les villageois qui se démarquent véritablement. Ces personnages anthropomorphes possèdent des personnalités bien distinctes et des dialogues pleins d’humour qui donnent vie à chaque interaction. Vous pouvez pêcher, attraper des insectes, décorer votre maison et même dénicher des jeux NES cachés, ce qui vous offre des possibilités infinies de jouer et d’explorer.

Pourquoi nous l’avons choisi Le jeu original qui a tout lancé, plein de charme, de surprises et de cette progression lente et intemporelle qui vous fait vous attacher à chaque villageois.

Les graphismes sont simples mais charmants. Des environnements colorés, des villageois expressifs et des animations mignonnes créent un univers chaleureux. Le souci du détail apporté au village, aux arbres et au mobilier confère de la personnalité à chaque recoin.

Le gameplay ouvert vous permet de définir vos propres objectifs, de construire votre ville à votre façon et de vous sentir intégré à la communauté. Chaque découverte est gratifiante, et chaque jour est une aventure.

Mon avis : Les amateurs de jeux à la fois relaxants et captivants tomberont sous le charme du premier Animal Crossing. Son univers immersif, ses personnages charismatiques et ses possibilités de personnalisation illimitées en font un classique intemporel que tout joueur se doit de découvrir.

6. Animal Crossing : City Folk [Vivez la belle vie]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii Année de sortie 2008 Créateur(s) Nintendo EAD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Très variable, pouvant atteindre plusieurs centaines d’heures Caractéristiques uniques Un centre-ville avec des boutiques exclusives, des vêtements personnalisables « Pro Design » à l’avant et à l’arrière

Se plonger dans Animal Crossing : Les habitants de la ville, c’est comme entrer dans un tout nouvel univers au sein d’une série familière. Contrairement aux jeux précédents, celui-ci vous donne accès, via un bus, à une ville animée regorgeant de boutiques, d’événements et de personnages que vous ne trouverez pas dans votre village. C’est un terrain de jeu social qui transforme complètement votre façon d’explorer et d’interagir avec l’univers du jeu.

Les villageois sont toujours aussi charmants, mais la ville apporte un nouveau souffle. Vous pouvez découvrir des objets rares, acheter des meubles uniques et débloquer de nouvelles activités qui n’existent pas dans les autres jeux. La pêche et la chasse aux insectes sont plus interactives grâce aux commandes de la télécommande Wii et du Nunchuk.

Pourquoi nous l'avons choisi Rendez-vous en ville pour profiter de boutiques supplémentaires, d’événements et de personnages hauts en couleur qui apportent une touche de nouveauté au charme classique de la série, tout en préservant l’ambiance chaleureuse de votre village.

La personnalisation et l’exploration restent au cœur de l’expérience, mais City Folk se distingue par ses fonctionnalités sociales et urbaines. La connectivité en ligne vous permet de visiter les villes de vos amis, d’échanger des cadeaux et de recevoir du contenu exclusif, créant ainsi une expérience communautaire dynamique qui s’étend bien au-delà de votre propre village.

Mon verdict : City Folk conserve toute l’ambiance chaleureuse d’Animal Crossing tout en multipliant le plaisir grâce à son centre-ville animé. Faites le tour des boutiques, explorez de nouveaux endroits et observez les villageois profiter pleinement de la vie dans la grande ville.

7. Animal Crossing : Happy Home Designer [Concevez sans limites]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo 3DS Année de sortie 2015 Créateur(s) Nintendo EAD (développeur), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Généralement entre 20 et 50 heures (travail de conception + demandes du client) Caractéristiques uniques Conception d’intérieurs et d’extérieurs, intégration des amiibo

Animal Crossing : Happy Home Designer change complètement la donne pour la série. Se glisser dans la peau d’un architecte d’intérieur est une source inépuisable de plaisir et de créativité. Chaque villageois possède sa propre personnalité, et la conception de la maison de ses rêves transforme la décoration en un défi passionnant.

La quantité de meubles, de décorations et d’outils disponibles est tout simplement incroyable. Placer des objets à l’aide de l’écran tactile et du stylet de la 3DS procure une satisfaction incroyable, donnant à chaque pièce l’impression d’être un chef-d’œuvre personnel. Les cartes Amiibo font passer l’engouement à un autre niveau, en débloquant des personnages spéciaux et en permettant d’adapter les maisons à leur style unique. Les combinaisons infinies rendent chaque projet passionnant et addictif.

Pourquoi nous l’avons choisi Lancez-vous à fond dans la construction et la décoration de maisons de rêve pour les villageois ; ici, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et à vos talents de designer sans les corvées habituelles.

La progression est passionnante, car de nouvelles options de conception se débloquent sans cesse, ce qui vous donne une raison de vous attaquer à chaque nouvelle maison. Le fait de ne pas avoir à pêcher ni à attraper d’insectes peut sembler étrange pour les fans de la série classique, mais l’accent mis exclusivement sur la conception fait de ce jeu une valeur sûre. Chaque maison achevée est une véritable fierté, qui témoigne de votre créativité et de votre sens de la stratégie.

Mon avis : Tous ceux qui recherchent une approche originale et créative d’Animal Crossing adoreront Happy Home Designer. Ses possibilités de personnalisation incroyables, sa créativité sans limites et ses défis de conception passionnants en font un jeu incontournable, tant pour les passionnés de décoration que pour les habitués de la série.

8. Animal Crossing : Amiibo Festival [Rejoignez la fête ultime]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii U Année de sortie 2015 Créateur(s) NDcube / Nintendo EPD (développeurs), Nintendo (éditeur) Durée moyenne de jeu Parties de jeu de société organisées lors de sessions « mensuelles » (quelques heures par partie) Caractéristiques uniques Jeu de société utilisant les Amiibo et proposant des mini-jeux

Amiibo Festival transforme l’ambiance chaleureuse d’un village en une véritable confrontation de jeu de société. En vous lançant dans le jeu avec votre amiibo en main, chaque lancer de dés est une petite montgolfière d’adrénaline : vous vous déplacez sur des cases qui vous rapportent des clochettes, déclenchent des événements et entretiennent le suspense. Le Marché aux navets ajoute une dimension stratégique sérieuse, permettant de transformer des navets en jolis bénéfices si vous jouez au bon moment.

Au-delà du plateau et des dés, Amiibo Festival pimente le tout avec des mini-jeux déclenchés lorsque vous tombez sur des cases spéciales. Les défis vont des courses rapides aux casse-têtes simples, offrant des moments de plaisir intenses qui ponctuent les tours de jeu. Chaque partie captive les joueurs, et la variété des défis, combinée aux bonus Amiibo, garantit que chaque session est unique.

Pourquoi nous l'avons choisi Amusez-vous en groupe grâce aux plateaux et mini-jeux alimentés par les amiibo, qui transforment le multijoueur décontracté en une version déjantée et imprévisible du charme de la série.

Les graphismes sont toujours aussi mignons. L’utilisation des amiibo pour contrôler les mouvements apporte une interaction d’un tout autre niveau et rend chaque partie unique et captivante. Les parties multijoueurs sont une véritable source de rires, idéales pour les soirées jeux en famille, et même si ce jeu n’est pas disponible sur Switch, il reste un choix de premier ordre aux côtés de mes jeux familiaux préférés sur Switch.

Mon verdict : Sérieusement, toute personne en quête d’une partie festive divertissante et hilarante a absolument besoin d’Amiibo Festival dans sa vie. Entre la folie des jeux de société, les pitreries alimentées par les amiibo et le chaos des mini-jeux, ce titre offre un plaisir sans fin et donne envie aux joueurs d’y revenir encore et encore.

9. Place d’Animal Crossing [Partagez, discutez et faites la fête ensemble]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii U Année de sortie 2013 Développeur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu Courtes sessions (application de réseau social) Caractéristiques uniques Intégration à Miiverse, partage de contenu via la plateforme sociale

Place d’Animal Crossing est un petit bijou méconnu qui bouleverse la formule habituelle d’Animal Crossing. Au lieu de gérer une ville, les joueurs se retrouvent sur une place animée, peuplée de visages familiers issus de New Leaf. Cela ressemble à la Mii Plaza, mais avec une touche chaleureuse et pleine d’animaux.

La véritable magie opère lorsque vous interagissez avec les villageois. Appuyez sur un personnage, et hop, vous découvrez ses dernières publications sur Miiverse, les informations relatives à son anniversaire, et vous avez même la possibilité de l'ajouter à vos favoris. C'est une immersion totale dans l'univers d’Animal Crossing, qui permet aux joueurs de se rapprocher de leurs personnages préférés comme aucun autre jeu ne le fait.

Pourquoi nous l’avons choisi Un lieu de rencontre en ligne décontracté où vous échangez des objets, jouez à des mini-jeux et vous connectez à l’univers d’Animal Crossing, offrant ainsi aux fans un espace social à la fois ludique et sans pression.

La place n’est pas seulement un lieu de rencontre statique ; elle est vivante. Des sondages communautaires mensuels permettent aux joueurs de voter sur divers sujets, ajoutant une dimension interactive qui renouvelle sans cesse l’intérêt. De plus, la possibilité d’importer des photos depuis New Leaf via une carte SD permet aux joueurs de mettre en avant leurs aventures dans le jeu et de les partager avec la communauté.

Mon avis : Si passer du temps avec vos villageois préférés et vous plonger dans l’univers d’Animal Crossing vous semble être une expérience géniale, Plaza est tout simplement un jeu incontournable. Son ambiance conviviale et décontractée, ses clins d’œil nostalgiques et ses fonctionnalités interactives le rendent bien plus addictif qu’il n’y paraît.

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Mon verdict global sur le meilleur jeu Animal Crossing

Les jeux Animal Crossing comptent parmi mes titres préférés lorsque je recherche un passe-temps douillet, mignon et loufoque. Dans l’ensemble, je pense que ce sont les titres que tout fan devrait jouer :

Animal Crossing : New Horizons – vous propulse sur une île vierge et vous offre une liberté créative totale. Construisez le lieu de villégiature de vos rêves à partir de zéro, pêchez, attrapez des insectes, fabriquez des objets farfelus et passez du temps avec les villageois, qui constituent en quelque sorte votre bande d’amis virtuels. Dans la nouvelle édition Switch 2, vous pouvez désormais étendre encore davantage votre vie insulaire, débloquer davantage d’espace de stockage et appeler vos insulaires à l’aide d’un mégaphone.

– vous propulse sur une île vierge et vous offre une liberté créative totale. Construisez le lieu de villégiature de vos rêves à partir de zéro, pêchez, attrapez des insectes, fabriquez des objets farfelus et passez du temps avec les villageois, qui constituent en quelque sorte votre bande d’amis virtuels. Dans la nouvelle édition Switch 2, vous pouvez désormais étendre encore davantage votre vie insulaire, débloquer davantage d’espace de stockage et appeler vos insulaires à l’aide d’un mégaphone. New Leaf – renforce le charme du jeu classique en vous plaçant à la tête de la commune. Aménager les rues, concevoir votre ville et veiller au bonheur des villageois transforment les tâches quotidiennes en boucles de jeu gratifiantes qui vous incitent à y revenir encore et encore. C’est un jeu chaleureux, astucieux et regorgeant de ces moments qui font la légende de la série.

– renforce le charme du jeu classique en vous plaçant à la tête de la commune. Aménager les rues, concevoir votre ville et veiller au bonheur des villageois transforment les tâches quotidiennes en boucles de jeu gratifiantes qui vous incitent à y revenir encore et encore. C’est un jeu chaleureux, astucieux et regorgeant de ces moments qui font la légende de la série. Pocket Camp – est parfait pour des moments de divertissement rapides et concis. Personnalisez votre camping, prenez des nouvelles de vos amis, collectionnez des objets rares et plongez-vous dans des événements où que vous soyez. Le jeu offre tout son charme en déplacement sans perdre cette chaleur caractéristique d’Animal Crossing.

– est parfait pour des moments de divertissement rapides et concis. Personnalisez votre camping, prenez des nouvelles de vos amis, collectionnez des objets rares et plongez-vous dans des événements où que vous soyez. Le jeu offre tout son charme en déplacement sans perdre cette chaleur caractéristique d’Animal Crossing. City Folk – troque la vie au village contre l’effervescence d’une grande ville. De nouvelles boutiques, des activités supplémentaires et des interactions sociales enrichies apportent un nouveau souffle à la formule classique. Chaque titre apporte quelque chose d’unique, mais tous capturent la créativité, le charme et le plaisir sans fin qui rendent Animal Crossing impossible à lâcher.

Même s’il est difficile de se procurer la plupart d’entre eux, il existe une multitude d’autres excellents jeux, à l’image d’Animal Crossing, qui offrent la même ambiance !

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