Les 10 meilleurs jeux vidéo de la Saint-Valentin 2026 pour les couples

Les jeux vidéo de la Saint-Valentin sont l’excuse parfaite pour pimenter votre soirée en couple sans quitter votre canapé. Que ce soit pour faire équipe dans des parties coopératives endiablées, vous plonger dans des aventures riches en intrigues ou simplement vous détendre dans un univers virtuel chaleureux, ces 10 jeux rendront chaque instant encore plus spécial.

Des parcours émouvants qui vous tirent les larmes et des jeux de plateforme légers qui vous font rire font de cette sélection un choix idéal pour tous les couples de gamers. Prenez votre partenaire, vos snacks et une manette, ou partagez un clavier, et préparez-vous à vivre une expérience de jeu épique, des fous rires et peut-être même quelques moments qui vous feront fondre le cœur en cette Saint-Valentin.

Nos meilleurs choix de jeux vidéo pour la Saint-Valentin

Pour passer un moment privilégié avec votre partenaire, ces trois jeux vidéo incontournables pour la Saint-Valentin sont tout simplement exceptionnels. Ils allient le plaisir du jeu en coopératif, une profondeur émotionnelle et la magie d’un scénario captivant, transformant chaque session de jeu en une véritable aventure de soirée en amoureux.

1 It Takes Two 2021 Un jeu coopératif déjanté et inventif qui favorise le travail d'équipe et suscite le rire, parfait pour les couples qui aiment s'amuser dans le chaos et résoudre ensemble des énigmes astucieuses. Buy now 2 Split Fiction 2025 Un jeu d'action-aventure coopératif qui oscille entre univers de science-fiction et de fantasy, articulé autour d'un travail d'équipe en écran partagé et de séquences spectaculaires. Buy now 3 Spiritfarer 2020 Un voyage émouvant qui allie une histoire réconfortante à un gameplay coopératif tout en douceur, vous permettant de prendre soin des esprits et les uns des autres au cours d’une aventure chaleureuse et touchante. Buy now

Ces trois premiers choix ne sont qu’un début. Qu’il s’agisse de résoudre des énigmes, de découvrir des histoires ou de partager des moments de tranquillité, chaque jeu est conçu pour rendre votre Saint-Valentin inoubliable. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des jeux vidéo pour la Saint-Valentin, qui regorge d’encore plus d’expériences coopératives, narratives et chaleureuses pour les couples.

10 jeux vidéo pour la Saint-Valentin 2026 : du plaisir romantique

Célébrez l’amour avec des jeux qui rapprochent les couples. Ces titres vous offriront des rires, un esprit d’équipe et des moments émouvants pour des soirées douillettes à la maison. Des défis coopératifs, des aventures scénarisées et des expériences relaxantes rendront chaque session unique. Découvrez notre sélection des meilleurs jeux vidéo pour la Saint-Valentin et rendez votre soirée inoubliable.

1. It Takes Two [Meilleur jeu en coopération pour les couples]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action-aventure coopératif / jeu de plates-formes conçu exclusivement pour deux joueurs Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Windows et Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Hazelight Studios ; EA Originals Durée moyenne de jeu Environ 10 à 14 heures pour une partie standard Idéal pour Le jeu en coopération avec un partenaire, conçu exclusivement pour deux joueurs Ce que j’ai apprécié Le mode coopératif obligatoire favorise un véritable travail d’équipe, alliant des énigmes et des mécanismes inventifs à une histoire touchante

It Takes Two est une aventure chaotique et charmante, parfaite pour jouer à plusieurs. Vous incarnez Cody et May – sans conteste l’un des couples les plus mignons du jeu vidéo – qui se retrouvent comme par magie transformés en poupées et propulsés dans un monde haut en couleur, regorgeant de défis décalés et de moments étonnamment émouvants. Partout où vous allez, le jeu vous réserve de nouvelles surprises qui font du travail d’équipe le véritable personnage principal.

Vous passerez votre temps à collaborer sur diverses activités : résoudre des énigmes imaginatives, explorer des environnements inventifs et jouer à tour de rôle à des mini-jeux astucieux qui maintiennent les deux joueurs tout aussi impliqués l’un que l’autre.

Chaque épreuve est conçue pour mettre l’accent sur la communication, la coordination et la coopération ; vous ne pouvez donc pas vous contenter de foncer tête baissée en solitaire. C’est ludique, chaotique et riche en moments de révélation qui suscitent des rires, de l’enthousiasme et même un peu de frustration amicale, dans le bon sens du terme.

Pourquoi nous l’avons choisi Chaque niveau d’It Takes Two exige un véritable travail d’équipe. Les phases de plateforme, la narration et les mécanismes originaux en font un rendez-vous de la Saint-Valentin qui crée un véritable lien.

Le style visuel est lumineux, coloré et plein de charme, avec des environnements détaillés et fantastiques qui semblent prendre vie. Des jardins envahis par la végétation aux ateliers sinueux en passant par des paysages oniriques fantastiques, chaque décor possède sa propre personnalité, vous plongeant dans une expérience partagée à la fois chaleureuse et exaltante.

L’histoire elle-même est étonnamment émouvante, vous donnant des raisons de vous attacher aux personnages tout en offrant un gameplay constant et plein de fun. Conçu exclusivement pour deux joueurs, It Takes Two mêle plates-formes, énigmes et narration pour former un voyage émotionnel partagé. C’est l’un des meilleurs jeux pour les couples qui souhaitent jouer ensemble, et pas seulement côte à côte.

Mon verdict : ce jeu est un véritable coup de cœur pour la Saint-Valentin. Amusant, réconfortant et infiniment captivant, il fait de chaque rire, de chaque surprise et de chaque victoire un moment inoubliable à partager.

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2. Split Fiction [Meilleure aventure narrative en mode coopératif pour les couples]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d’action-aventure coopératif conçu pour deux joueurs, avec un mode de jeu en équipe sur écran partagé Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Windows, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Développeur(s) Hazelight Studios ; Electronic Arts Durée moyenne de jeu Environ 10 à 15 heures pour l'histoire principale Idéal pour Les couples et les amis qui apprécient les aventures narratives en mode coopératif Ce que j’ai apprécié Le mode coopératif dynamique captive les deux joueurs, et les univers imaginatifs en constante évolution rendent le travail d’équipe original et amusant

Split Fiction est une aventure coopérative axée sur l’histoire, conçue pour les couples qui aiment se laisser emporter par un récit partagé sans transformer la soirée en un débat sans fin. Vous et votre partenaire incarnez deux personnages principaux entraînés dans un mélange déjanté d’univers, oscillant entre science-fiction et fantastique, tandis que le jeu ne cesse de vous proposer de nouveaux scénarios, des surprises et des séquences spectaculaires.

Le gameplay s’articule autour d’un véritable travail d’équipe à deux joueurs. Vous résoudrez des énigmes ensemble, franchirez des passages où le timing et la communication sont essentiels, et gérerez des situations où chaque joueur dispose d’outils ou de responsabilités distincts. Le plus intéressant réside dans cet échange constant : se donner des indications, synchroniser vos mouvements et trouver des solutions ensemble – ce rythme coopératif qui vous donne naturellement l’impression de faire quelque chose ensemble, et non pas simplement de jouer côte à côte.

Pourquoi nous l’avons choisi Split Fiction est avant tout une question de choix et de conversations. Les débats, les moments de révélation et les rebondissements inattendus donnent l’impression d’écrire ensemble votre propre aventure. Parfait pour les couples qui aiment les jeux axés sur l’histoire.

Visuellement, le jeu adopte un style chaleureux et immersif, avec des environnements détaillés qui donnent envie d’explorer chaque zone. Le ton trouve également un bel équilibre : suffisamment ludique pour que l’ambiance reste légère, mais avec des rebondissements narratifs qui vous permettent de vous plonger ensemble dans l’histoire.

Ce qui fait vraiment de Split Fiction un choix idéal pour les couples, c’est la façon dont il crée naturellement des moments partagés. Vous ferez la fête après chaque sauvegarde, vous rirez de vos erreurs et vous réussirez ensemble des actions du genre « bon, ça a vraiment marché ». L’important n’est pas tant la perfection de l’exécution que la synchronisation – et c’est ce qui donne l’impression d’une véritable expérience partagée, et non pas simplement de deux personnes jouant au même jeu.

Mon verdict : Split Fiction est idéal pour les couples qui recherchent plus qu’un simple jeu côte à côte. C’est un parcours commun fait de choix, de conversations et de complicité, ce qui en fait l’un des jeux vidéo de la Saint-Valentin les plus captivants pour les couples qui privilégient l’histoire.

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3. Spiritfarer [Meilleur jeu coopératif émouvant pour les couples]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'aventure « management » et « bac à sable » chaleureux avec mode coopératif en option Plateformes PC Windows, macOS, Linux, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch, iOS, Android, Stadia Année de sortie 2020 Créateur(s) Thunder Lotus Games (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu Environ 25 à 35 heures et plus pour la plupart des joueurs afin de terminer l'histoire et les bonus Idéal pour Les couples qui apprécient un rythme tranquille et des récits émouvants Ce que j’ai apprécié Le rythme serein du mode coopératif permet aux partenaires de jouer à leur propre rythme tout en partageant des moments riches de sens

Spiritfarer est un jeu magnifique et émouvant qui vous met dans la peau d’un « Spiritfarer », chargé de guider d’adorables esprits vers l’au-delà tout en gérant un bateau-maison douillet. Pour les couples, c’est un voyage tout en douceur, fait de bienveillance, d’exploration et de responsabilités partagées, idéal pour se plonger ensemble dans l’ambiance de la Saint-Valentin.

Les joueurs se répartissent des tâches telles que l’agriculture, l’artisanat, la cuisine et l’amélioration de leur bateau, tout en se plongeant dans l’histoire de chaque esprit, en résolvant des énigmes simples et en faisant des choix qui influencent le déroulement de l’histoire. Le mode coopératif permet à un partenaire de rejoindre la partie à tout moment, pour partager les tâches, naviguer et créer des liens grâce aux moments tendres du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Naviguer, bricoler et prendre soin des esprits ensemble font de Spiritfarer une aventure chaleureuse et émouvante. Son rythme tranquille et son récit sincère en font le jeu idéal pour des moments de jeu calmes et enrichissants à l’occasion de la Saint-Valentin.

Les graphismes sont chaleureux, éclatants et dessinés à la main, avec des environnements accueillants qui donnent à chaque île l’impression d’être un petit monde à explorer ensemble. La bande-son est apaisante, et le rythme du jeu favorise une interaction enrichissante plutôt qu’une frénésie de pressions sur les boutons.

Ce qui distingue particulièrement ce jeu, c’est la façon dont il allie une narration émouvante à des tâches de gestion partagées. Spiritfarer vous invite à prendre soin des esprits, mais aussi l’un de l’autre, tout en abordant en douceur les énigmes, les décisions et la vie à bord.

C’est une expérience qui met autant l’accent sur la connexion que sur le gameplay, ce qui en fait un choix idéal pour les couples qui aiment les histoires, la réflexion sereine et une session de jeu enrichissante et sans stress.

Mon verdict : Spiritfarer transforme la Saint-Valentin en une aventure pleine d’émotion. Les couples peuvent rire, élaborer des stratégies et partager des moments tendres et émouvants tout en collaborant pour mener une vie douillette à bord du bateau, ce qui en fait une expérience coopérative véritablement inoubliable.

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4. Bread & Fred [Meilleur jeu de plateforme coopératif léger pour les couples]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme coopératif à défilement horizontal proposant des défis basés sur la physique Plateformes PC Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2023 Développeur(s) SandCastles Studio ; Infogrames Durée moyenne de jeu ~5 à 10 heures (durée estimée pour une partie occasionnelle) Idéal pour Les couples qui apprécient les jeux de plateforme coopératifs et les casse-têtes basés sur la physique Ce que j’ai apprécié Un jeu de plateforme coopératif très bien ficelé, avec des mouvements basés sur l’élan, qui rend le travail d’équipe indispensable et captivant

Bread & Fred est un jeu de plateforme coopératif déjanté, basé sur la physique, conçu pour le chaos et le rire. Vous et votre partenaire contrôlez deux personnages excentriques à travers des niveaux instables et semés d’obstacles, en rebondissant, en effectuant des sauts périlleux et, parfois, en vous étalant de manière comique pour remporter la victoire. C’est le genre de jeu où la coordination et la patience se transforment en moments hilarants.

Le gameplay repose entièrement sur la collaboration : franchir des fossés, résoudre des énigmes physiques burlesques, synchroniser les portés et les lancers. Vous devrez même éviter de vous projeter l’un l’autre hors de l’écran, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux en écran partagé à jouer à deux. Chaque niveau exige un travail d’équipe et une alternance des tours, avec de nombreuses occasions d’élaborer des stratégies, d’improviser ou simplement d’éclater de rire face à des mésaventures absurdes.

Pourquoi nous l'avons choisi Le chaos physique burlesque de Bread & Fred vous garantit des rires à n’en plus finir. Faites des bêtises, applaudissez quand ça marche et renforcez vos liens en relevant des défis absurdes. C’est loufoque, amusant et sans aucune pression.

Le style visuel est coloré, ludique et énergique, avec des animations exagérées qui soulignent chaque faux pas et chaque victoire. La bande-son est entraînante et espiègle, s’accordant parfaitement à l’ambiance comique et légère du jeu. Chaque niveau ressemble à une mini-aventure, chaque interaction regorgeant de charme et d’humour.

Ce qui distingue vraiment Bread & Fred, c’est l’accent mis sur la coordination à deux. Vous réagissez constamment aux mouvements de l’autre, vous célébrez les succès et vous riez ensemble des échecs. C’est la recette parfaite pour renforcer vos liens, car le plaisir provient du travail d’équipe et du chaos partagé plutôt que de la seule habileté individuelle.

Mon verdict : Bread & Fred transforme chaque session de jeu de la Saint-Valentin en une aventure coopérative hilarante. Les couples peuvent profiter de défis ludiques, d’une physique absurde et de rires sans fin, ce qui en fait un choix fantastique pour les partenaires qui aiment l’humour mêlé au travail d’équipe.

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5. Moving Out [Meilleur jeu coopératif festif pour les couples]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de mouvement en coopération basée sur la physique / jeu festif Plateformes PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna Année de sortie 2020 Créateur(s) DevM Games et SMG Studio ; Team17 Durée moyenne de jeu Environ 5 à 12 heures ou plus, selon les objectifs de progression Idéal pour Les couples et les amis qui apprécient les parties en coop chaotiques et les sessions rapides Ce que j’ai apprécié Facile à prendre en main et hilarant lorsqu’on y joue à plusieurs, avec des effets physiques loufoques qui favorisent le travail d’équipe et les éclats de rire

Moving Out est un jeu coopératif bruyant et loufoque qui transforme le stress d’un déménagement en pure comédie, ce qui en fait le choix idéal pour les couples à la recherche d’une expérience rapide et amusante. Vous et votre partenaire incarnez des déménageurs confrontés à des missions de plus en plus absurdes, allant de minuscules appartements à des lieux extravagants truffés d’obstacles.

Le gameplay s’articule autour de tâches coopératives rapides telles que soulever des meubles, lancer des objets par les fenêtres, dégager des passages et résoudre de simples énigmes liées à l’environnement. Le timing et la communication sont essentiels, notamment lorsqu’il s’agit de faire passer des objets encombrants par des espaces étroits ou d’improviser sous pression. Le jeu est facile à prendre en main, mais les parties se déroulent sans accroc uniquement lorsque les deux joueurs restent synchronisés.

Pourquoi nous l'avons choisi Transporter des meubles, les balader dans tous les sens et réussir ses figures à la perfection font de Moving Out un pur moment de folie et de bonne humeur. Un jeu au rythme effréné, plein de rires et infiniment divertissant à plusieurs.

Le style visuel est lumineux et caricatural, avec des animations exagérées qui s’inscrivent pleinement dans ce chaos. L’ambiance générale est ludique et pleine d’énergie, où même les tentatives ratées se terminent généralement par des rires plutôt que par de la frustration.

Ce qui distingue Moving Out, c’est la façon dont il encourage naturellement le travail d’équipe. Le succès est partagé, les erreurs se transforment en blagues, et chaque niveau vous pousse à mieux vous coordonner, ce qui explique précisément pourquoi ce jeu remporte un tel succès auprès des couples à la recherche de divertissement sans pression.

Mon verdict : Moving Out est idéal pour les couples qui recherchent un jeu de la Saint-Valentin débordant de rires, de chaos et de cette envie de « juste un niveau de plus ».

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6. Unpacking [Meilleure expérience de jeu relaxante à partager en couple]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion / expérience zen de déballage, avec un récit raconté à travers des objets Plateformes PC Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, iOS, Android Année de sortie 2021 Créateur(s) Witch Beam ; Humble Bundle Durée moyenne de jeu Environ 4 à 6 heures, selon votre rythme Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux de réflexion relaxants, où l’histoire se dévoile au fil des objets Ce que j’ai apprécié Un rythme méditatif et serein, ainsi qu’une narration subtile à travers des objets personnels, créent une atmosphère de calme partagé

Unpacking est un jeu calme et réfléchi qui transforme les moments du quotidien en une expérience étonnamment intime, ce qui en fait un excellent choix pour les couples qui souhaitent passer une Saint-Valentin au rythme plus tranquille. Loin de l’action ou des chronomètres, le principe est simple : vous déballez des cartons et rangez des effets personnels au fur et à mesure qu’un personnage traverse différentes étapes de sa vie.

L’activité principale consiste à organiser les objets pièce par pièce, en décidant de l’emplacement de chaque chose. Joué à deux, cela devient une expérience partagée où l’on joue à tour de rôle : on se passe la manette, on discute des choix et on lit entre les lignes de l’histoire racontée à travers les objets. Il y a également un léger aspect casse-tête, car certains objets ne trouvent leur place qu’à certains endroits.

Pourquoi nous l’avons choisi Unpacking transforme des tâches banales en moments conviviaux qui renforcent les liens. Trier, ranger et remarquer les petits détails suscite la conversation tout en conservant un gameplay serein et sans stress.

Sur le plan visuel, *Unpacking* utilise un style « pixel art » aux couleurs douces et aux animations délicates. L’atmosphère est calme, chaleureuse et empreinte d’une émotion discrète, soutenue par une bande-son apaisante qui donne à l’expérience tout entière l’impression d’une soirée paisible à la maison.

Ce qui rend vraiment Unpacking spécial pour les couples, c’est la façon dont il suscite naturellement la conversation. Chaque objet invite à l’interprétation, fait naître des souvenirs et donne lieu à de petits moments du type « À votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? ». C’est un jeu de réflexion axé sur la narration qui ne vous presse pas et qui récompense le fait de prêter attention ensemble, ce qui le classe sans peine parmi les jeux les plus réconfortants et les plus chaleureux à partager.

Mon verdict : Unpacking est parfait pour les couples qui recherchent un jeu paisible et chaleureux pour la Saint-Valentin, favorisant la complicité par la conversation plutôt que par la compétition.

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7. Collection complète de King’s Quest [Meilleur jeu d’aventure classique à partager]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Recueil de jeux d'aventure mêlant exploration narrative et énigmes Plateformes PC Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2015 Créateur(s) The Odd Gentlemen ; Sierra/Activision Durée moyenne de jeu Environ 15 à 25 heures et plus pour l'intégralité de la collection Idéal pour Les amateurs d’aventures narratives classiques et d’énigmes interactives Ce que j’ai apprécié La richesse narrative et l’humour de cette série d’épisodes en font un jeu idéal pour jouer à tour de rôle ou prendre des décisions à plusieurs

King’s Quest Collection complète est un charmant retour aux sources qui semble taillé sur mesure pour les couples qui aiment les histoires, les énigmes et le partage de la manette. Cette aventure épisodique suit un parcours digne d’un conte de fées classique, empreint d’humour, d’émotion et de résolutions d’énigmes astucieuses, ce qui permet de l’apprécier facilement à deux, sans pression ni réflexes rapides.

Le gameplay s’articule autour de l’exploration, des choix de dialogue et de la résolution d’énigmes à mesure que vous évoluez dans des univers colorés dignes d’un livre d’histoires. Ce n’est pas un jeu qui exige une coordination constante, ce qui le rend parfait pour jouer à tour de rôle ou pour le regarder ensemble. L’un joue, l’autre aide à résoudre les énigmes, repère les indices ou donne son avis sur les décisions, transformant ainsi chaque chapitre en une expérience partagée.

Pourquoi nous l’avons choisi Résoudre des énigmes astucieuses et voir l’histoire se dérouler dans King’s Quest rend le jeu à tour de rôle très agréable. L’humour nostalgique et la narration riche créent une aventure partagée mémorable.

Visuellement, le jeu allie des environnements 3D modernes à un style illustré fantaisiste qui dégage une atmosphère chaleureuse et nostalgique. L’ambiance est ludique et légère, mais elle réserve également des moments émouvants qui vous touchent d’autant plus lorsque vous les vivez ensemble, confortablement installés sur le canapé.

Ce qui fait vraiment de King’s Quest un jeu incontournable pour les couples, c’est sa narration. Chaque épisode s’apparente à une histoire interactive à lire avant de s’endormir, pleine de dialogues pleins d’esprit et de moments mémorables. C’est sans conteste l’un des meilleurs jeux d’aventure « pointer-cliquer » à partager, surtout si vous appréciez tous les deux les récits classiques et une progression axée sur les énigmes.

Mon verdict : King’s Quest est un excellent choix pour la Saint-Valentin pour les couples qui apprécient un gameplay décontracté, un charme nostalgique et le plaisir de résoudre ensemble des énigmes scénarisées, sans aucune précipitation.

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8. Cozy Grove [Meilleur jeu de simulation de vie cosy pour les couples]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie / aventure avec un gameplay axé sur les rituels quotidiens Plateformes PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, iOS/macOS/Apple Arcade, tvOS Année de sortie 2021 Créateur(s) Spry Fox, la Guilde des astrophysiciens quantiques Durée moyenne de jeu Environ 40 heures et plus pour les quêtes principales et le contenu secondaire, avec la possibilité de prolonger considérablement cette durée grâce au jeu quotidien et à l'exploration Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de simulation de vie au rythme tranquille Ce que j’ai apprécié Un mélange décontracté d’exploration et de tâches quotidiennes qui s’apparente à un rituel chaleureux que l’on peut partager ou apprécier à tour de rôle

Cozy Grove est le genre de jeu qui donne l’impression de se blottir ensemble sous une couverture après une longue journée. Vous vous retrouvez sur une île hantée mais accueillante et passez votre temps à aider des ours fantômes, à redonner des couleurs au monde et à découvrir petit à petit leurs histoires. C’est un jeu calme et doux, qui constitue un cadeau de Saint-Valentin attentionné pour un joueur qui apprécie les expériences chaleureuses et sans pression.

Le cœur du gameplay s’articule autour d’activités quotidiennes telles que la collecte de ressources, la décoration de votre campement, la réalisation de petites quêtes et l’exploration de nouvelles parties de l’île. Il n’y a pas de mode coopératif traditionnel, mais le jeu fonctionne à merveille en tant qu’expérience partagée.

Pourquoi nous l'avons choisi Les quêtes quotidiennes, les adorables esprits et l’ambiance de simulation de vie au rythme tranquille de Cozy Grove offrent une évasion virtuelle parfaite. Un gameplay décontracté et des personnages charmants en font une expérience agréable et sans stress à partager à deux.

L’un joue tandis que l’autre aide à déterminer les priorités, lit les dialogues à voix haute ou planifie la décoration, ce qui rend le tour de jeu naturel et détendu. Visuellement, Cozy Grove ressemble à une illustration vivante. Le style graphique dessiné à la main, les couleurs douces et le passage progressif de l’échelle de gris à des teintes éclatantes créent une ambiance chaleureuse et réconfortante.

L’atmosphère est chaleureuse et légèrement émouvante, avec une histoire qui se dévoile lentement au fil du temps, sans précipiter les moments forts. Ce qui distingue vraiment Cozy Grove, c’est son rythme. Le jeu s’articule autour de courtes sessions quotidiennes, ce qui le rend parfait pour les couples qui recherchent un rituel apaisant plutôt qu’une longue partie intense.

Mon verdict : Cozy Grove est le choix idéal pour la Saint-Valentin pour les couples qui souhaitent se détendre, discuter et profiter ensemble d’un moment agréable, sans stress ni compétition. Il n’y a aucune pression pour « suivre le rythme », juste une progression régulière et un moment de détente partagé.

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9. Monster Prom XXL [Meilleur jeu festif pour les couples et les amis]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de rencontres multijoueur intégrant des éléments de jeu festif et de roman visuel Plateformes PC Windows, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (jouable sur les consoles les plus récentes grâce à la rétrocompatibilité) Année de sortie 2020 Créateur(s) Beautiful Glitch ; Ces gars géniaux Durée moyenne de jeu Environ 7 heures pour une partie principale, avec une grande rejouabilité et un potentiel de plus de 100 heures pour les joueurs qui souhaitent tout terminer Idéal pour Les couples et les groupes qui apprécient les jeux de simulation et les dénouements rejouables Ce que j’ai aimé Des dialogues hilarants et des dénouements multiples qui apportent de la nouveauté à chaque partie, ce qui en fait un excellent choix pour des parties rapides et animées à plusieurs

Monster Prom XXL bouleverse l’ambiance de la Saint-Valentin de la meilleure façon qui soit. Vous et votre partenaire plongez dans un lycée chaotique peuplé de monstres, où vous devez jouer contre la montre pour décrocher un rendez-vous pour le bal de promo. C’est loufoque, rythmé et parfait pour les couples qui préfèrent rire plutôt que de verser dans le sentimentalisme.

Le gameplay s’articule autour de choix à faire, de la gestion de statistiques et de la réaction à des scénarios absurdes. Il n’y a pas ici de mode coopératif traditionnel, mais le jeu repose sur la prise de décision partagée, le tour de rôle et la discussion de chaque option farfelue. Une partie est rapide, ce qui facilite les rejouabilités, l’échange de manettes et la découverte de la manière dont des choix différents mènent à des dénouements totalement nouveaux.

Pourquoi nous l’avons choisi Monster Prom XXL offre un chaos hilarant grâce à des dialogues pleins d’esprit et des choix qui invitent à rejouer. Se faire la concurrence, comploter et rire ensemble en font la soirée entre amis idéale.

Visuellement, le jeu mise pleinement sur un style graphique audacieux, inspiré de la bande dessinée, avec des personnages expressifs et un ton ludique et irrévérencieux. Mais c’est surtout le scénario qui fait toute la différence. Les blagues s’enchaînent sans discontinuer, les dialogues sont incisifs et chaque personnage est exagérément caricatural, ce qui confère à l’ensemble une atmosphère légère et divertissante.

Son principal attrait réside dans son aspect social. Monster Prom XXL se prête aussi bien à une partie en couple qu’entre amis, et cette flexibilité en fait un excellent roman visuel pour passer un moment de Saint-Valentin à plusieurs. Des flirts compétitifs, des fins absurdes et une rejouabilité infinie lui permettent de rester toujours aussi captivant.

Mon verdict : Monster Prom XXL est idéal pour les couples qui aiment l’humour, les choix et un peu de chaos amical. Il transforme la Saint-Valentin en une soirée de jeu pleine de rires que vous aurez envie de revivre.

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10. Le Café des Petits Dragons [Meilleur jeu au scénario réconfortant pour les couples]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'aventure / simulation de vie avec des éléments de gestion de café et d'exploration Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Windows Année de sortie 2018 Développeur(s) Aksys Games en collaboration avec TOYBOX Inc. ; Aksys Games Durée moyenne de jeu ~12 à 36 heures, selon votre niveau d’exploration et la façon dont vous gérez le café Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de simulation axés sur l’histoire Ce que j’ai apprécié Une histoire charmante et les routines du café créent une expérience détendue et paisible tandis que vous cuisinez, explorez et élevez votre dragon

Le Café des Petits Dragons est un véritable remède de bien-être sous forme de jeu, et l’on comprend aisément pourquoi il constitue un choix idéal pour la Saint-Valentin. Vous et votre partenaire plongez dans une histoire douce où vous gérez un café chaleureux tout en élevant un bébé dragon, mêlant les routines quotidiennes à un récit tendre et émouvant, parfait pour se détendre à deux.

Le cœur du gameplay repose sur des activités simples et gratifiantes : préparer des repas, gérer le café, explorer les environs à la recherche d’ingrédients et faire progresser l’histoire à un rythme tranquille. Il ne s’agit pas d’un jeu coopératif traditionnel, mais il excelle en tant qu’expérience partagée, articulée autour de tours de jeu, de prises de décision et de discussions tout au long de chaque tâche, tandis que vous jouez côte à côte.

Pourquoi nous l’avons choisi Cuisiner, explorer et élever un dragon ensemble dans Le Café des Petits Dragons est un pur moment de charme. Son histoire réconfortante et son gameplay chaleureux en font le jeu idéal pour un rendez-vous de Saint-Valentin relaxant.

Visuellement, le jeu mise sur des couleurs chaudes, le charme du dessin à la main et une atmosphère accueillante qui procure une sensation de détente immédiate. L’ambiance reste saine et ludique tout au long du jeu, avec juste ce qu’il faut de moments émouvants pour vous tenir en haleine sans pour autant ajouter de pression ni de stress.

Ce qui distingue vraiment Le Café des Petits Dragons, c’est la sérénité avec laquelle il se déroule. La gestion du café ne semble jamais insurmontable, l’exploration se fait en douceur et l’histoire récompense la patience. Cet équilibre en fait un excellent jeu d’aventure pour les couples qui recherchent une expérience apaisante et axée sur l’histoire, plutôt que compétitive ou intense.

Mon verdict : Le Café des Petits Dragons est un excellent choix pour la Saint-Valentin pour les couples qui aiment les récits chaleureux et un gameplay décontracté. C’est l’idéal pour partager des moments tranquilles, de bonnes conversations et une expérience qui fait du bien.

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Que font les couples de gamers le 14 février ?

Pour de nombreux couples de gamers, la Saint-Valentin ne rime pas avec restaurants bondés ou réservations de dîner obligatoires. Il s’agit plutôt de rester chez soi, de s’installer confortablement et de partager un moment de plaisir à deux. Une soirée détendue à la maison laisse davantage de place aux rires, aux blagues entre vous et aux moments qui vous semblent vraiment intimes.

Lancez-vous dans un jeu en coopération ou axé sur l’histoire

Jouer ensemble transforme la Saint-Valentin en une aventure partagée, où le travail d’équipe, la communication et un peu de chaos amical s’imposent naturellement. Certains couples en font tout un événement, en organisant une soirée jeux chaleureuse avec des en-cas, des boissons à thème et un éclairage tamisé pour créer l’ambiance.

Essayer un nouveau jeu est une autre idée très appréciée

Offrir un jeu auquel vous pouvez jouer tous les deux semble plus attentionné qu’une boîte de chocolats achetée à la dernière minute, surtout lorsque cela devient une expérience que vous partagez ensemble. D’autres aiment se détendre en regardant du contenu lié au jeu vidéo, qu’il s’agisse de nouvelles bandes-annonces, de présentations de développeurs, de matchs d’e-sport ou de streams conviviaux en arrière-plan.

Les soirées jeux s’intègrent souvent à d’autres activités

Les jeux de société, les jeux de réflexion ou de simples jeux de conversation s’intègrent facilement entre deux sessions de jeu, ce qui permet de varier les plaisirs sans rompre le rythme. Au final, l’important n’est pas tant le programme que le fait de passer du temps ensemble de manière naturelle, amusante et en créant un véritable lien.

Mon verdict final

Lorsqu’il s’agit de choisir les jeux vidéo parfaits pour la Saint-Valentin en couple, le bon choix dépend du type d’expérience que vous recherchez. Confortable, chaotique ou axé sur l’histoire, il y a ici un jeu pour chaque couple.

Pour les couples qui aiment le travail d'équipe et les moments de coopération hilarants , It Takes Two est le point de départ idéal ; chaque mécanisme est conçu autour de la coopération, faisant de chaque partie une aventure partagée.

, It Takes Two est le point de départ idéal ; chaque mécanisme est conçu autour de la coopération, faisant de chaque partie une aventure partagée. Si vous et votre partenaire aimez vous plonger dans des univers riches en histoire , Split Fiction vous fera discuter, rire et vous impliquera émotionnellement du début à la fin.

, Split Fiction vous fera discuter, rire et vous impliquera émotionnellement du début à la fin. Pour ceux qui préfèrent une expérience calme et réconfortante, mêlant gestion et exploration en douceur, Spiritfarer est un choix chaleureux, qui vous permettra de partager des moments riches de sens et un gameplay réfléchi.

Parmi les autres excellentes options, citons Bread & Fred pour un chaos ludique dans un jeu de plates-formes et Unpacking pour une session coopérative détendue et zen. Chacun de ces jeux vidéo pour la Saint-Valentin transforme le jeu en un moment privilégié que votre partenaire adorera.

Foire aux questions