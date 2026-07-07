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Les meilleurs milieux de terrain de Football Manager 2026 (FM26)

Abdullah Iqbal
Abdullah Iqbal Contributing Writer | Fuel the Passion: Deliver Sharp Insights Gamers Trust
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: October 1, 2026
Les meilleurs milieux de terrain de Football Manager 2026 (FM26)
Image credit: Sports Interactive

Trouver les meilleurs milieux de terrain dans FM26 est la clé pour remporter des trophées dans Football Manager. J'ai passé d'innombrables heures à repérer des talents dans ma partie en mode Carrière. Le bon joueur à ce poste peut complètement changer le cours de votre carrière.

Le milieu de terrain est le moteur de toute tactique réussie dans ce jeu. Un milieu de terrain faible signifie que vous perdez le contrôle du match. Ces dernières années, le rôle du milieu de terrain est devenu essentiel.

Ce guide vous présentera les meilleurs milieux de terrain, capables d’avoir un impact immédiat dès votre première saison et de faire de vous le meilleur manager de football dans FM26. Il abordera également les jeunes joueurs émergents susceptibles de devenir les stars de demain. Nous proposons des options adaptées à tous les besoins tactiques et à tous les budgets de transfert.

Les meilleurs milieux de terrain dans FM26

Vue de jeu

Ces milieux de terrain sont excellents non seulement dans FM26, mais aussi dans n’importe quel autre jeu de football de haut niveau. Ils peuvent intégrer n’importe quelle grande équipe. Je les classe ici en fonction d’un équilibre entre leurs capacités actuelles, leur potentiel et leur prix dans Football Manager 2026. Le simple fait d’en compter un dans votre équipe peut considérablement augmenter ses chances de remporter le championnat.

Faites défiler la page vers le bas pour consulter des listes détaillées classées par poste spécifique. Voici la liste détaillée des 5 meilleurs milieux de terrain de FM26, présentant leurs principales caractéristiques.

JoueurClubÂgePoste(s)Caractéristiques principalesValeur de marché (€)Pourquoi ils sont exceptionnels
PedriBarcelone22Milieu de terrain central / Milieu offensifPremière touche, vision du jeu, dribble100 M€ – 130 M€Un véritable génie créatif qui domine les matchs grâce à une endurance incroyable.
VitinhaParis Saint-Germain25Milieu de terrain central / Milieu offensifPasses, vision du jeu, technique90 à 120 millions d’eurosUn joueur complet, capable de dicter entièrement le rythme du jeu.
Bruno FernandesManchester United31Milieu offensif / Milieu centralVision du jeu, tirs lointains, intensité de travail75 à 95 millions d'eurosUn créateur d’occasions d’élite, d’une grande régularité.
Jude BellinghamReal Madrid22Milieu de terrain central / Milieu offensif / Milieu défensifRate de travail, Endurance, Polyvalence150 à 200 millions d'eurosLe milieu de terrain « polyvalent » par excellence, qui domine les deux phases de jeu.
Florian WirtzLiverpool22Attaquant / Milieu de terrainDribble, talent, vision du jeu110 à 140 millions d'eurosDéjoue les blocs défensifs compacts grâce à une vision du jeu exceptionnelle.
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Les meilleurs milieux de terrain centraux (CM) dans FM26

Atteindre un objectif

Un excellent milieu de terrain central est le cœur de votre équipe. Ces joueurs doivent être polyvalents et contribuer aussi bien à la défense qu’à l’attaque. Il est difficile de trouver un milieu de terrain central capable de tacler, de faire des passes et de lire le jeu.

Ces 10 joueurs constituent les meilleurs milieux centraux polyvalents du jeu, capables de contrôler le rythme et de dominer le milieu de terrain.

JoueurClubÂgePoste(s)Caractéristiques principalesValeur de marché (€)Pourquoi ils sont exceptionnels
VitinhaParis Saint-Germain25Milieu de terrain central / Milieu offensifPasses, vision du jeu, technique90 à 120 millions d'eurosMaîtrise parfaitement le centre du terrain et assure la cohésion de votre jeu de construction.
Kevin De BruyneNaples34Milieu de terrain central / Milieu offensifVision du jeu, Centres, Passes40 à 60 millions d'eurosIl prend de l’âge, mais reste un joueur d’élite ; un choix sûr pour assurer la domination à court terme.
PedriBarcelone22Milieu de terrain central / Milieu offensifPremière touche, vision du jeu, dribble100 M€ – 130 M€Un style technique pur, de classe mondiale, tout droit sorti du manuel classique des centres de formation espagnols.
Frenkie de JongBarcelone28Milieu de terrain central / Milieu défensifDribble, sang-froid, passe80 à 110 millions d’eurosExceptionnellement résistant au pressing ; transporte facilement le ballon lors des transitions.
Nicolò BarellaInter28Milieu de terrainIntensité de jeu, Tacles, Passes85 à 110 millions d'eurosUn moteur infatigable et très combatif, capable de couvrir tout le terrain.
Federico ValverdeReal Madrid27Milieu de terrain central / Milieu droitRendement, vitesse, endurance95 à 125 millions d'eurosUne endurance à toute épreuve associée à une menace offensive explosive sur les frappes lointaines.
Declan RiceArsenal26Milieu défensif / Milieu de terrainTacles, intensité de jeu, endurance90 à 115 millions d'eurosAssure une protection défensive d’élite tout en déclenchant des contre-attaques classiques.
GaviBarcelone20Milieu de terrain central / Milieu offensifAgressivité, capacité de travail, sens du jeu80 à 100 millions d’eurosUn joueur très convoité, alliant une combativité brute à un sens du jeu sublime.
Eduardo CamavingaReal Madrid22Milieu défensif / Milieu de terrainTacles, Dribbles, Polyvalence85 à 110 millions d'eurosIncroyablement à l’aise avec le ballon ; occupe avec brio des postes allant du milieu de terrain à la ligne défensive.
Joshua KimmichBayern Munich30Milieu défensif / Milieu de terrainPositionnement, passes, intensité de travail70 à 90 millions d'eurosUn joueur extrêmement intelligent, doté d’une vision tactique sans pareille.

Les meilleurs milieux offensifs (AM) dans FM26

Le stade vu d&apos;en haut

Les milieux offensifs sont votre source d'inspiration créative. Ils évoluent entre les lignes et font le lien avec vos meilleurs attaquants dans FM26 ainsi qu'avec les autres joueurs offensifs. Pour ce poste, vous avez besoin de joueurs dotés d'une excellente vision du jeu, d'une grande qualité de passe et d'une bonne capacité de frappe.

Ces 10 joueurs comptent parmi les meilleurs milieux offensifs de Football Manager 2026. Utilisez-les à bon escient, et ils ne vous décevront pas.

JoueurClubÂgePoste(s)Caractéristiques principalesValeur de marché (€)Pourquoi ils sont exceptionnels
Jude BellinghamReal Madrid22Milieu offensif / Milieu centralPolyvalence, finition, endurance150 à 200 millions d'eurosL'attaquant offensif le plus complet du jeu ; figure régulièrement en tête des classements de buteurs.
Martin ØdegaardArsenal26Milieu offensif / Ailier droitVision du jeu, passes, première touche90 à 115 millions d'eurosUn meneur de jeu technique d’élite qui excelle dans la recherche de lignes de progression.
Florian WirtzLiverpool22Milieu offensif / Milieu centralDribble, sens du jeu, vision du jeu110 à 140 millions d'eurosUne menace magistrale dans l’axe, conçue pour mener des transitions explosives.
Dani OlmoBarcelone27Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droitFlair, technique, agilité65 à 85 millions d'eurosJoueur polyvalent sur le plan tactique, doté d’un excellent contrôle de balle et d’une grande précision dans ses passes.
Bruno FernandesManchester United31Milieu offensif / Milieu centralVision du jeu, Tirs lointains, Intensité de travail75 à 95 millions d'eurosUne régularité à toute épreuve ; apporte une contribution offensive directe saison après saison.
Jamal MusialaBayern Munich22Milieu offensif / Milieu centralDribble, agilité, sens du jeu120 à 150 millions d’eurosUn véritable cauchemar pour les défenses en bloc bas ; il déjoue les lignes défensives sans aucune aide.
James MaddisonTottenham28Milieu offensif / Milieu de terrain centralVision du jeu, passes, coups de pied arrêtés60 à 80 millions d'eurosUn atout essentiel pour débloquer les situations dans le dernier tiers et dominer les coups de pied arrêtés.
Xavi SimonsTottenham22Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droitFlair, dribble, technique80 M€ – 105 M€Élément créatif très dynamique disposant d’une grande marge de manœuvre pour s’adapter au sein d’un schéma tactique fluide.
Cole PalmerChelsea23Milieu offensif / Ailier droitSérénité, technique, finition70 à 95 millions d'eurosExceptionnel dans les espaces restreints ; concrétise les occasions avec un sang-froid à toute épreuve.
Arda GülerReal Madrid20Milieu offensif / Milieu centralDribble, flair, technique50 à 75 millions d'eurosUne courbe de progression spectaculaire ; il deviendra facilement le meneur de jeu incontournable de votre équipe.

Les meilleurs milieux défensifs (MD) dans FM26

Un joueur marque un but

Un milieu défensif central solide constitue le rempart de votre ligne arrière. Ce rôle est essentiel pour contrer les attaques adverses. Ces joueurs doivent posséder un tacle et un sens du placement solides afin de protéger votre défense. 

Les meilleurs milieux défensifs permettent à vos arrières latéraux de se projeter vers l'avant. Cela facilite les débordements des arrières latéraux. Ils protègent également vos défenseurs et votre duo de défenseurs centraux. Tout bon arrière latéral a besoin de cette couverture.

Voici mon top 10 des meilleurs milieux défensifs dans FM26.

JoueurClubÂgePoste(s)Caractéristiques principalesValeur de marché (€)Pourquoi ils sont exceptionnels
Martín ZubimendiArsenal26Milieu défensifPositionnement, passes, sang-froid55 à 75 millions d'eurosUn pivot défensif très technique, capable de dicter le rythme du jeu en toute sécurité.
João NevesParis Saint-Germain20Milieu défensif / Milieu de terrainRendement, Endurance, Tacles80 à 110 millions d'eurosProfil d’une énergie inépuisable ; agit comme un perturbateur infatigable au milieu de terrain.
Declan RiceArsenal26Milieu défensif / Milieu de terrainTacles, placement, endurance90 à 115 millions d'eurosPossède une lecture du jeu exceptionnelle qui lui permet d'intercepter les contre-attaques adverses.
RodriManchester City29Milieu défensifPositionnement, sang-froid, passes100 M€ – 130 M€La référence absolue en matière de milieu défensif dans le football mondial.
Joshua KimmichBayern Munich30Milieu défensif / Milieu de terrainPlacement, passes, sang-froid70 à 90 millions d'eurosUne option parfaitement fiable sous pression, capable de récupérer la possession du ballon sans effort.
Aurélien TchouaméniReal Madrid25Milieu défensif / Milieu de terrainTacles, puissance, placement85 à 110 millions d'eurosUn colosse physique qui domine les duels aériens et les affrontements physiques.
Morten HjulmandSporting CP26Milieu défensifTacles, agressivité, esprit d'équipe40 à 55 millions d'eurosUn pilier tactique qui rehausse le niveau des structures défensives classiques.
Manuel UgarteManchester United24Milieu défensifTacles, agressivité, intensité de travail65 à 85 millions d'eurosUne concentration d’élite sur la récupération du ballon, strictement axée sur la reprise de la possession.
Ismaël KonéSassuolo23Milieu défensif / Milieu de terrainEndurance, intensité de travail, dribble25 à 40 millions d'eurosUne acquisition d'un excellent rapport qualité-prix, offrant un rendement physique élevé à un prix abordable.
Bruno GuimarãesNewcastle27Milieu défensif / Milieu centralTacles, passes, intensité de jeu70 à 90 millions d'eurosProfil de transition exceptionnellement complet, capable d’enchaîner les phases de jeu avec aisance.
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Les meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26

Joueurs debout

Recruter de jeunes prodiges est ce que je préfère dans tous les jeux Football Manager. Mais n’oubliez pas : il est essentiel de les faire progresser correctement. Ils peuvent certes coûter cher, mais ils deviendront le pilier de votre équipe à long terme.

Voici les 5 meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26 : tous ont moins de 21 ans et possèdent le plus grand potentiel. 

JoueurClubÂgePotentiel (PA)Caractéristiques clésValeur actuelle (CA)Valeur de marché (€)Conseil de développement
Jorthy MokioAjax17160–180Tacles, sang-froid, puissance11510 à 20 millions d’eurosTrès apte à se reconvertir en défenseur central moderne, adepte du jeu de passe !
Warren Zaïre-EmeryPSG19170–190Rate de travail, Polyvalence, Sang-froid15590 à 120 millions d'eurosFaites-lui disputer plus de 20 matchs en équipe première dès le début pour déclencher une progression exponentielle de ses statistiques.
GaviBarcelone20170–185Agressivité, Rythme de jeu, Talent15880 à 100 millions d’eurosIl possède déjà des qualités d’élite ; laissez-le évoluer naturellement en pointe pour consolider ses qualités mentales.
Ayyoub BouaddiLille17155–175Passes, vision du jeu, technique12015 à 25 millions d’eurosMettez l'accent, dans le cadre d'un entraînement sur mesure, sur sa lecture du jeu afin d'en faire un meneur de jeu d'exception.
Lucas BergvallTottenham19160–180Dribble, technique, sens du jeu13830 à 50 millions d'eurosA besoin d'être encadré par des groupes de mentors tactiques expérimentés pour exploiter pleinement son potentiel créatif.

Les meilleures milieux de terrain féminines dans FM26

Statistiques du match

Football Manager 2026 continue de développer les ligues féminines. Diriger dans ces ligues nécessite une nouvelle approche en matière de recrutement. Ces joueuses apportent une grande maîtrise technique et une grande créativité sur le terrain, ce qui les rend indispensables pour tout entraîneur d'un club féminin de haut niveau.

Voici les 5 meilleures milieux de terrain féminines du jeu à l’heure actuelle.

JoueurClubÂgePoste(s)Caractéristiques principalesValeur de marché (€)Pourquoi elles sont exceptionnelles
Alexia PutellasBarcelone31Milieu de terrain central / Milieu offensifFlair, finition, passe90 à 115 millions d'eurosUne figure emblématique dont la présence dans les vestiaires rehausse considérablement le moral de l’équipe.
Aitana BonmatíBarcelone27Milieu de terrain / Milieu offensifVision du jeu, première touche de balle, dribble130 à 160 millions d'eurosSans doute la meilleure joueuse au monde tous postes confondus ; une meneuse de jeu parfaite et d’une grande efficacité.
Grace GeyoroLes Lionesses de Londres City28Milieu de terrainRendement, Endurance, Tacles70 à 90 millions d’eurosUne joueuse d'élite polyvalente qui assure une stabilité totale au milieu de terrain.
Keira WalshChelsea28Milieu défensifPasses, sang-froid, placement80 à 100 millions d'eurosLe meneur de jeu défensif idéal dont tout système de possession a besoin.
Lena OberdorfBayern Munich23DM / CMTacles, Agressivité, Rythme de jeu85 à 110 millions d'eurosUn pilier défensif au potentiel énorme, offrant une fiabilité exceptionnelle sur le long terme.

Les secrets du recrutement : comment trouver le milieu de terrain idéal dans FM26

Vue depuis le coin

Trouver la prochaine grande star avec un budget limité est un véritable défi dans FM26. Mais pas d’inquiétude, j’ai quelques conseils à vous donner pour dénicher des pépites pour votre équipe. 

Tout d’abord, repérez systématiquement les équipes nationales U-21 et U-19 des grands pays tels que le Brésil, l’Argentine, la France et l’Allemagne. Vous pouvez souvent dénicher de jeunes milieux de terrain à fort potentiel dans FM26.

Recherchez les attributs clés. Pour un jeune meneur de jeu, privilégiez la vision du jeu et la précision de passe. Quant à un défenseur, privilégiez le tacle et l'intensité de travail.

Une autre astuce consiste à rechercher des joueurs libres de tout contrat. Disposer d’une bonne liste de joueurs libres est essentiel pour votre progression en tant qu’entraîneur. Ces joueurs ont un contrat arrivé à expiration. Vous pouvez les recruter pour la moitié du prix et constituer une équipe évoluant dans une division inférieure. 

Un petit club comme Leicester City ou l’Olympiacos doit faire preuve d’intelligence. Ce n’est pas comme dans EA Sports FC ou EA FC, où l’on se contente d’acheter des stars. Vous devez rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Essayez de recruter des joueurs libres, concluez de bons accords de prêt et assurez-vous que vos recruteurs sont constamment à la recherche de nouveaux talents

Cela fait une énorme différence pour votre carrière. De nombreux joueurs libres de tout contrat ont simplement besoin d’un nouveau contrat ; ainsi, un jeune attaquant, milieu de terrain, défenseur ou gardien de but de talent dont le contrat expire dans six mois constitue une excellente trouvaille.

Mon verdict final

Cette liste vous offre le meilleur point de départ pour vos recherches. Le choix du milieu de terrain idéal dépend entièrement des besoins de votre équipe.

  • Milieux de terrain d'élite Pour une équipe de haut niveau qui a besoin de résultats immédiats, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant Jude Bellingham.
  • Étoiles montantes Si vous construisez votre carrière en pensant à l'avenir, mon premier choix se porte sur Warren Zaïre-Emery. 
  • Milieux de terrain abordables Pour un achat plus judicieux, pensez à Ayyoub Bouaddi ou à Morten Hjulmand.

Bonne chance sur le terrain.

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Foire aux questions

Qui est le meilleur milieu de terrain dans FM26 ?

Le meilleur milieu de terrain de FM26 est Jude Bellingham. Il excelle aussi bien en attaque qu’en défense. D’autres milieux de terrain, comme Pedri et Vitinha, ne sont pas en reste non plus. Du côté des femmes, c’est Aitana Bonmatí.

Qui sont les meilleurs jeunes joueurs à recruter dans FM26 ?

Les meilleurs jeunes joueurs à recruter dans FM26 sont Warren Zaïre-Emery, Gavi et Lucas Bergvall. Ils possèdent le plus grand potentiel et peuvent devenir des joueurs de classe mondiale pour votre club.

Quel est le rôle d'un milieu de terrain central dans FM26 ?

Le rôle d’un milieu de terrain central est de faire le lien entre la défense et l’attaque. Il évolue la plupart du temps dans la moitié de terrain adverse et est chargé de réaliser des tacles, de contrôler le rythme du jeu et de créer des occasions.

Comment repérer de jeunes joueurs dans FM26 ?

Pour repérer de jeunes joueurs dans FM26, utilisez vos recruteurs afin de rechercher des joueurs de moins de 21 ans faisant preuve d’une grande détermination. Le repérage au sein des équipes nationales juniors et la participation aux journées de recrutement organisées par les clubs constituent d’excellentes méthodes.

Puis-je utiliser des milieux de terrain féminins dans des parties avec des équipes mixtes dans FM26 ?

Oui, vous pouvez utiliser des milieux de terrain féminins dans les parties avec des équipes mixtes dans FM26. Le jeu vous permet de gérer des équipes féminines et d’utiliser des joueuses dans des formations mixtes, ce qui ajoute une nouvelle dimension à vos parties.

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