Les meilleurs milieux de terrain centraux de l’EAFC 26 : Dominez le milieu de terrain

Les meilleurs milieux de terrain centraux d’EAFC 26 constituent le moteur de toute équipe. Ils dictent le rythme, font le lien entre la défense et l’attaque, et déterminent si vous passez votre temps à courir après le ballon ou à contrôler le match .

Dans EAFC 26, leur rôle est encore plus crucial que dans les opus précédents. La nouvelle IA tactique et les systèmes de progression des joueurs récompensent les managers qui investissent dans un noyau de milieu de terrain bien choisi. Un bon milieu de terrain vous assure le contrôle ; un excellent milieu de terrain vous offre la victoire sur un plateau d’argent.

Ce guide présente les toutes meilleures options : des noms de classe mondiale qui ont fait leurs preuves, des jeunes prodiges à prix cassés et des pépites bon marché qui ne demandent qu’à exploser. Poursuivez votre lecture pour découvrir les milieux de terrain qui feront de votre équipe une véritable machine de guerre.

Les milieux de terrain centraux présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Le milieu de terrain est déterminant. Les meilleurs jeunes milieux centraux d’EAFC 26 peuvent devenir des meneurs de jeu, des destructeurs ou des moteurs « box-to-box » qui contrôlent chaque match. Recrutez-les tôt, et vous assurerez la colonne vertébrale de votre équipe pour les années à venir.

Certains sont déjà suffisamment aboutis pour diriger votre milieu de terrain dès le coup d’envoi, tandis que d’autres nécessitent un peu de patience avant d’atteindre leur apogée. Dans tous les cas, ils vous permettront de réaliser des économies et vous offriront une équipe qui s’améliore saison après saison.

Choisissez dès maintenant les bons joueurs et votre milieu de terrain ne se contentera pas de suivre le rythme : il dominera. Dans ce guide, je vais vous présenter les noms qui valent la peine d’être suivis, des superstars hors de prix aux bonnes affaires cachées qui n’attendent qu’à être développées.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE EA SPORTS FC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Qui sont les meilleurs milieux centraux que vous pouvez acheter dans le mode Carrière de FC 26 ?

C'est au milieu de terrain que se gagnent les matchs. Certains milieux centraux d'EAFC 26 font déjà partie de l'élite et peuvent diriger votre équipe dès le coup d'envoi, tandis que d'autres, d'abord bon marché, deviennent de véritables monstres de jeu avec un peu de patience. Le tableau ci-dessous répertorie à la fois des stars très coûteuses et des jeunes talents à prix abordable qui pourraient devenir vos futurs capitaines.

Joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) OVR POT Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif/Milieu de terrain 174,5 millions d'euros 90 94 Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen Milieu offensif/Milieu de terrain/Attaquant 150,5 millions d'euros 89 93 Pedri 23 FC Barcelone Milieu de terrain central / Milieu défensif / Milieu offensif 149,5 millions d’euros 89 93 Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif / Milieu central / Ailier gauche / Attaquant 133,5 millions d'euros 88 92 João Neves 21 PSG Milieu de terrain central/Milieu défensif 79,5 millions d'euros 85 90 Eduardo Camavinga 23 Real Madrid Milieu de terrain central/Milieu défensif/Arrière gauche 73,5 millions d'euros 83 90 Vitinha 26 PSG Milieu de terrain 60 millions d'euros 89 91 Mikel Jauregizar 22 Athletic Club Milieu de terrain central/Milieu défensif 32 millions d'euros 78 87 Lucas Bergvall 20 Tottenham Milieu de terrain central / Milieu défensif / Milieu offensif 23 millions d'euros 77 87 Kenan Yıldız 21 Juventus Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier gauche / Milieu de terrain 38,5 millions d'euros 79 89 Ayyoub Bouaddi 18 Lille Milieu de terrain central/Milieu défensif 12 millions d’euros 75 86 Christos Mouzakitis 19 Olympiacos Milieu de terrain central/Milieu offensif 4,5 millions d'euros 71 86 Tygo Land 20 PSV Eindhoven Milieu de terrain central/milieu défensif 3,2 millions d'euros 68 86

1. Jude Bellingham [Meilleur moteur complet de type « box-to-box »]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Anglais / Real Madrid Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Jude Bellingham est le milieu de terrain le plus puissant qui soit, capable de submerger complètement les lignes adverses. Alliant une présence physique hors du commun, un contrôle de balle de classe mondiale et un sens défensif exceptionnel, il enchaîne les transitions avec fluidité et surgit en fin de course dans la surface de réparation pour marquer des buts décisifs qui font la différence.

2. Florian Wirtz [Meilleur meneur de jeu offensif]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / Bayer Leverkusen Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 54 Pied dominant Droit

Florian Wirtz apporte une créativité et un sens du jeu offensif d’envergure mondiale dans les couloirs centraux. Doté d’une vision du jeu extraordinaire et d’un contrôle de balle précis et rapide, il parvient à percer les blocs défensifs bas grâce à des passes qui déjouent la défense ou, si nécessaire, joue avec assurance le rôle de « faux numéro 9 » d’élite.

3. Pedri [Meilleur métronome du milieu de terrain]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Dribble (DRI) 91 Défense (DEF) 78 Pied dominant Droit

Pedri dicte le rythme des matchs grâce à des passes courtes impeccables et à un sang-froid technique exceptionnel. Brillant sous la pression dans les zones encombrées, il assure une circulation sûre du ballon, s’imposant comme le moteur tactique par excellence des systèmes de possession axés sur le contrôle et le rythme élevé.

4. Jamal Musiala [Meilleur créateur inversé doté d’une grande agilité]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / FC Bayern de Munich Note globale (OVR) 88 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 66 Pied dominant Droit

Jamal Musiala possède un contrôle de balle hors du commun, qui lui permet de se faufiler avec aisance entre les défenseurs dans les demi-espaces étroits. Sa rapide accélération et ses excellentes capacités de dribble lui permettent de partir directement du milieu de terrain profond pour s’engouffrer dans les zones dangereuses du dernier tiers avec une efficacité exceptionnelle.

5. João Neves [Meilleur meneur de jeu en retrait]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Portugal / Paris SG Note globale (OVR) 85 Vitesse (PAC) 78 Tir (SHO) 72 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 85 Défense (DEF) 81 Pied dominant Droit

João Neves est un meneur de jeu en retrait exceptionnel qui apporte au Paris Saint-Germain un équilibre positionnel remarquable et une ténacité structurelle hors du commun. Il intercepte proprement les lignes de passe adverses avant de relancer le jeu avec une précision digne d’un joueur chevronné, offrant ainsi des qualités de meneur de jeu de premier ordre à un prix incroyablement raisonnable.

6. Eduardo Camavinga [Meilleur bouclier défensif polyvalent]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / France / Real Madrid Note globale (OVR) 83 Vitesse (PAC) 79 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 81 Dribble (DRI) 84 Défense (DEF) 82 Pied dominant Gauche

Eduardo Camavinga apporte une flexibilité tactique inégalée au cœur de votre équipe. Qu'il s'illustre en tant que solide pivot défensif, milieu central dynamique ou arrière latéral de soutien, son excellent timing dans les tacles glissés et sa technique de conduite de balle résistante au pressing font de lui un atout fondamental d'élite.

7. Vitinha [Meilleur métronome résistant au pressing]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 26 ans / Portugal / Paris SG Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 72 Tir (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 75 Pied dominant Droite

Vitinha excelle dans le maintien de la sécurité structurelle face à une pression intense de l’adversaire. Grâce à de magnifiques combinaisons courtes et à d’excellentes statistiques de passes, l’international portugais guide avec aisance la construction du jeu, garantissant à votre équipe de conserver la possession et la domination en toute sécurité lors des rencontres décisives.

8. Mikel Jauregizar [Meilleur milieu de terrain combatif de milieu de gamme]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 22 ans / Espagne / Athletic Club Note globale (OVR) 78 Vitesse (PAC) 71 Tir (SHO) 65 Passes (PAS) 75 Dribble (DRI) 76 Défense (DEF) 77 Pied dominant Droit

Mikel Jauregizar apporte une excellente discipline défensive et une grande fiabilité dans ses passes aux équipes de milieu de tableau en phase de reconstruction. Il suit sans relâche les coureurs dans le tiers central, intercepte efficacement les contre-attaques et distribue des passes courtes et précises à vos meneurs de jeu avancés sans compliquer inutilement le jeu.

9. Lucas Bergvall [Meilleur espoir « box-to-box » à fort potentiel]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 20 ans / Suède / Tottenham Note globale (OVR) 77 Vitesse (PAC) 74 Tir (SHO) 68 Passes (PAS) 76 Dribble (DRI) 79 Défense (DEF) 69 Pied dominant Droit

Lucas Bergvall est un milieu de terrain central moderne et merveilleusement équilibré qui progresse rapidement grâce à un temps de jeu régulier en équipe première. Alliant un physique solide à un dribble précis et à un sens aigu de la création de jeu, il s’infiltre aisément depuis les zones profondes pour se glisser dans les espaces dangereux du dernier tiers.

10. Kenan Yıldız [Meilleur joker offensif explosif]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / Turquie / Juventus Note globale (OVR) 79 Vitesse (PAC) 84 Tir (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) : troisième 35 Pied dominant Droit

Kenan Yıldız se distingue par une grande efficacité offensive, passant avec aisance du poste de milieu offensif central à celui d’ailier. Son accélération en ligne droite, sa puissance physique impressionnante et son sens du but dans la surface de réparation font de lui une arme imprévisible, capable de déstabiliser les lignes défensives bien organisées.

11. Ayyoub Bouaddi [Meilleur pivot de développement d’élite]

Caractéristique Détails Âge/Nationalité/Club 18 ans / France / Lille Note globale (OVR) 75 Vitesse (PAC) 70 Tir (SHO) 62 Passes (PAS) 74 Dribble (DRI) 76 Défense (DEF) 72 Pied dominant Droit

Ayyoub Bouaddi est l’un des jeunes défenseurs de fond de terrain les plus prometteurs du jeu. Doté d’un sens du placement et de statistiques d’interceptions bien supérieures à son jeune âge, il constitue un pilier fiable et économique qui assure la pérennité de votre noyau.

12. Christos Mouzakitis [Meilleur choix créatif à petit budget]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 19 ans / Grèce / Olympiacos Note globale (OVR) 71 Vitesse (PAC) 73 Tir (SHO) 66 Passes (PAS) 73 Dribble (DRI) 72 Défense (DEF) 64 Pied dominant Gauche

Christos Mouzakitis représente un excellent renfort à moindre coût, doté d’une grande maîtrise des passes de base. Jouant efficacement le rôle de pivot central, sa vision rapide du jeu et son fort potentiel de progression technique en font un atout très précieux pour les managers qui cherchent à gravir les échelons des championnats de manière systématique.

13. Tygo Land [Meilleur meneur de jeu profond à fort potentiel de progression]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 20 ans / Pays-Bas / PSV Eindhoven Note globale (OVR) 68 Vitesse (PAC) 72 Tir (SHO) 60 Passes (PAS) 71 Dribble (DRI) 73 Défense (DEF) 58 Pied dominant Droit

Tygo Land présente une marge de progression époustouflante, ce qui en fait une véritable mine d’or pour les parties sauvegardées axées sur le développement à long terme. Doté d’une technique de passe courte précise et d’un contrôle de balle fluide, un temps de jeu régulier le transforme rapidement d’un jeune espoir brut en un maître de l’organisation au milieu de terrain.

Si vous disposez d’un budget conséquent, des joueurs comme Bellingham, Pedri et Musiala constituent des renforts immédiats qui domineront votre milieu de terrain pendant des années. Mais les managers avisés en mode Carrière savent que le véritable plaisir réside dans la découverte de bonnes affaires : des joueurs comme Bergvall, Bouaddi ou Land, dont la valeur explose dès qu’ils trouvent leur rythme de croisière.

Construisez votre équipe en combinant les deux, et vous disposerez d’un milieu de terrain capable de remporter des matchs dès maintenant tout en continuant à s’améliorer saison après saison.

Les meilleurs milieux centraux pour les équipes de divisions inférieures

Diriger une équipe de division inférieure signifie que chaque euro compte. Vous n’allez pas dépenser 100 millions d’euros pour Bellingham : vous recherchez des achats judicieux, capables de devenir des stars tout en maîtrisant la masse salariale. Ces trois milieux de terrain coûtent moins de 6 millions d’euros et recèlent néanmoins un potentiel considérable.

Joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) OVR POT Pourquoi le choisir ? Jorthy Mokio 18 Ajax Milieu défensif/Milieu central/Arrière gauche/Défenseur central 3,8 millions d'euros 70 89 Milieu défensif polyvalent au potentiel exceptionnel ; deviendra un pilier de l'équipe avec une note globale de 89 Kees Smit 20 AZ Alkmaar Milieu offensif central / Milieu central / Milieu droit 5,5 millions d'euros 72 87 Un meneur de jeu créatif capable de se décaler sur les ailes ; idéal pour apporter du panache à moindre coût Paul Wanner 20 Sturm Graz Milieu offensif/Milieu de terrain central/Ailier droit 5,5 millions d'euros 72 86 Un titulaire solide à l’évolution équilibrée ; une option rentable pour n’importe quel système

Ces joueurs ne domineront pas d’emblée, mais donnez-leur du temps de jeu et ils progresseront rapidement. Mokio est la perle de ce lot : 3,8 millions d’euros pour un potentiel de 89 en OVR, c’est une véritable aubaine. Smit et Wanner apportent créativité et flexibilité, vous permettant de changer de schéma de jeu sans vous ruiner. Des recrues parfaites pour viser la promotion.

Les meilleurs milieux centraux pour les équipes de haut niveau

Entraîner au plus haut niveau signifie que vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre que les joueurs se développent : vous avez besoin de stars qui dominent dès maintenant et qui ont encore une marge de progression. Ces milieux de terrain sont coûteux, mais ils apportent une qualité immédiate et une valeur à long terme.

Joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) OVR POT Pourquoi le choisir ? Pedri 23 FC Barcelone Milieu de terrain central/Milieu défensif/Milieu offensif 149,5 millions d'euros 89 93 Métronome du milieu de terrain ; dribbleur et passeur habile qui dicte le rythme Jude Bellingham 22 Real Madrid Attaquant central/Milieu de terrain 174,5 millions d'euros 90 94 Un moteur de jeu polyvalent qui marque des buts et délivre des passes décisives ; il fait déjà partie de l’élite mondiale Florian Wirtz 23 Bayer Leverkusen Milieu offensif / Milieu central / Attaquant 150,5 millions d'euros 89 93 Meneur de jeu d'élite doté d'une grande vision du jeu ; peut évoluer en « faux numéro 9 » si nécessaire Jamal Musiala 23 Bayern Munich Milieu offensif / Milieu central / Ailier gauche / Attaquant 133,5 millions d’euros 88 92 Dribbleur agile qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque ; idéal pour les systèmes de pressing João Neves 21 PSG Milieu de terrain central/Milieu défensif 79,5 millions d'euros 85 90 Un meneur de jeu en retrait au potentiel exceptionnel, à un prix plus raisonnable

Choisissez n'importe lequel de ces noms, et votre milieu de terrain sera assuré pour les années à venir. Pedri et Wirtz sont de véritables moteurs de jeu, Bellingham vous apporte puissance et buts, tandis que Musiala et Neves ajoutent agilité et équilibre. Ils vous coûteront une fortune, mais ils transformeront immédiatement votre équipe en une machine à remporter des trophées.

Jeunes talents abordables au poste de milieu de terrain central dans le mode Carrière d’EAFC 26

Tous les clubs ne disposent pas d'un budget digne d'une superstar. Parfois, vous avez besoin de futures stars qui coûtent moins de 10 millions d'euros, mais qui peuvent devenir des joueurs exceptionnels grâce à un entraînement adapté. Ces jeunes talents bon marché sont parfaits pour les parties où l'on joue sur le long terme et où la patience porte ses fruits.

Joueur Âge Club Poste(s) Valeur de marché (estimée) OVR POT Remarques Jorthy Mokio 18 Ajax Milieu défensif/Milieu central/Arrière gauche/Défenseur central 3,8 millions d'euros 70 89 C'est ici que le potentiel est le plus élevé ; un hybride défenseur-milieu de terrain polyvalent Kees Smit 20 AZ Alkmaar Milieu offensif/Milieu de terrain central/Milieu droit 5,5 millions d'euros 72 87 Milieu de terrain néerlandais créatif, doté d'un jeu de passes précis Maher Carrizo 20 River Plate Ailier droit / Milieu offensif / Attaquant / Ailier droit 5,5 millions d'euros 72 86 Milieu offensif doté d'un sens du jeu et d'un excellent dribble Leo Sauer 20 NAC Breda Milieu offensif central / Ailier gauche / Ailier gauche 5,5 millions d’euros 72 86 Meneur de jeu excentré rapide ; excelle dans les contre-attaques Claudio Echeverri 20 River Plate Milieu offensif/Milieu central/Ailier gauche 10 millions d'euros 74 86 Meneur de jeu offensif affichant déjà une note globale de 74 ; peut évoluer sur les ailes Tygo Land 20 PSV Eindhoven Milieu de terrain central/Milieu défensif 3,1 millions d'euros 68 86 Plus un potentiel de progression de 18 ; l'un des joueurs ayant le plus progressé en mode Carrière Lewis Miley 20 Newcastle United Milieu de terrain 5,5 millions d'euros 72 86 Joue au plus haut niveau ; statistiques de titulaire équilibrées Sverre Nypan 19 Rosenborg BK Milieu de terrain central/Milieu offensif/Attaquant 3,5 millions d'euros 69 86 Jeune espoir norvégien avec un potentiel de progression de +17 ; en passe de devenir un milieu de terrain complet Paul Wanner 20 Sturm Graz Milieu offensif/Milieu de terrain central/Ailier droit 5,5 millions d'euros 72 86 Milieu de terrain offensif ; peut occuper le poste d'ailier droit en cas de besoin Mario Stroeykens 21 Anderlecht Milieu de terrain central/Milieu offensif 10 millions d’euros 74 86 Un joueur polyvalent et solide ; moins brut, plus prêt à l'emploi

Trouver une perle rare à ce prix-là représente la moitié du plaisir du mode Carrière. La plupart de ces joueurs commencent avec des notes comprises entre la fin des 60 et le début des 70, vous devrez donc leur accorder du temps de jeu et leur proposer un programme d’entraînement sur mesure. Si vous y parvenez, vous transformerez cette recrue bon marché en pilier de votre milieu de terrain.

Les 26 meilleurs joueurs de l’EAFC 26

Une équipe équilibrée remporte des trophées. Il est essentiel de contrôler le milieu de terrain, mais vous aurez besoin d’un niveau de talent homogène sur l’ensemble du terrain pour rester compétitif. Ces guides présentent les meilleures options pour les postes clés :

Les meilleurs milieux gauches – Ces joueurs dominent le flanc gauche. Découvrez ceux qui savent étirer le jeu et revenir en défense lorsque la situation devient tendue.

– Ces joueurs dominent le flanc gauche. Découvrez ceux qui savent étirer le jeu et revenir en défense lorsque la situation devient tendue. Meilleurs milieux droits – Des bêtes de travail sur le côté droit qui allient vitesse, qualité de passe et endurance. Ils assurent la fluidité des attaques et exercent une pression constante.

– Des bêtes de travail sur le côté droit qui allient vitesse, qualité de passe et endurance. Ils assurent la fluidité des attaques et exercent une pression constante. Meilleurs milieux offensifs centraux (CAM) – Mes meneurs de jeu de prédilection pour délivrer des passes en profondeur décisives et débloquer les défenses tenaces. Ce sont eux qui font basculer les matchs serrés.

– Mes meneurs de jeu de prédilection pour délivrer des passes en profondeur décisives et débloquer les défenses tenaces. Ce sont eux qui font basculer les matchs serrés. Les meilleurs milieux défensifs centraux – Protégez votre ligne arrière et contrôlez le rythme du jeu grâce à ces milieux défensifs. Je leur fais confiance pour détecter le danger et protéger chaque passe vulnérable.

– Protégez votre ligne arrière et contrôlez le rythme du jeu grâce à ces milieux défensifs. Je leur fais confiance pour détecter le danger et protéger chaque passe vulnérable. Meilleurs ailiers gauches – Ils étirent les défenses, dribblent leurs marqueurs et délivrent des centres qui sentent le but à plein nez. J’adore les envoyer sur l’aile pour semer la pagaille dans les rangs adverses.

Avec la bonne combinaison, vous ne vous contentez pas de pourvoir des postes : vous bâtissez une dynastie. Le milieu de terrain est le pivot de l’équipe, mais une fois tous les rôles pourvus, vous disposerez d’un effectif prêt à dominer aussi bien les championnats que les coupes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba