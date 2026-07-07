Les meilleurs jeunes gardiens de but de l’EAFC 26

Si vous souhaitez constituer une équipe redoutable dans EAFC 26, vous devez vous intéresser aux meilleurs jeunes gardiens de but que le jeu a à offrir. Ces jeunes talents ne se contenteront pas de dominer les cages, ils deviendront également des joueurs de classe mondiale au fur et à mesure que vous progresserez dans votre carrière .

Que vous vous lanciez dans le mode Carrière ou que vous vous concentriez sur d’autres aspects du jeu, investir dans un jeune gardien de but solide peut donner à votre équipe un sérieux avantage. Ci-dessous, j’ai mis en avant certaines des futures stars les plus prometteuses qui vous garantiront le succès à court et à long terme.

Les jeunes gardiens de but présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EA FC 26

Lorsque je démarre le mode Carrière dans EAFC, je recherche toujours ces jeunes gardiens dotés d’un potentiel fou, capables de s’imposer et de devenir le pilier de mon équipe. Ces joueurs ne sont peut-être pas les mieux notés pour le moment, mais donnez-leur quelques saisons, et ils enchaîneront les matchs sans encaisser de but comme de véritables pros.

En misant sur les meilleurs jeunes prodiges gardiens qu’EAFC 26 a à offrir, vous ne vous contentez pas de consolider votre défense pour la saison à venir : vous construisez votre équipe sur le long terme. Certains de ces gardiens verront leurs statistiques monter en flèche, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, ils seront intouchables entre les poteaux.

Je vais vous présenter ici les meilleurs choix, afin que vous puissiez démarrer votre mode Carrière du bon pied avec des joueurs qui domineront pendant des années. Que vous recherchiez un impact immédiat ou l’excellence à long terme, ces jeunes gardiens de but prometteurs de FC26 sont exactement ce qu’il vous faut.

Qui sont les meilleurs jeunes gardiens de but que vous pouvez recruter dans le mode Carrière de FC 26 ?

Nom du joueur Âge Club Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76 à 80 millions d’euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54 à 60 millions d'euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25 à 30 millions d’euros 84 88 Marco Carnesecchi 25 Bergamo Calcio 44 à 50 millions d'euros 84 88 Lucas Chevalier 24 PSG 40 à 45 millions d'euros 83 88 Andriy Lunin 27 Real Madrid 30 à 35 millions d'euros 81 86 Marcin Bulka 26 Neom 22 à 27 millions d’euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 22 Olympiacos FC 20,5 à 25 millions d’euros 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26 à 30 millions d'euros 78 86 Noah Atubolu 23 SC Fribourg 11 à 15 millions d'euros 77 83 James Trafford 23 Manchester City 12,5 à 17 millions d'euros 76 85

1. Gianluigi Donnarumma [Meilleur gardien de but dans les grands matchs]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 27 ans / Italie / Manchester City Note globale (OVR) 89 Plongeons (DIV) 90 Contrôle du ballon (HAN) 83 Coup de pied (KIC) 70 Réflexes (REF) 90 Vitesse (SPD) 50 Positionnement (POS) 87 Pied dominant Droit

Gardien de but imposant et explosif, doté de réflexes exceptionnels et d’une présence imposante, Donnarumma excelle dans les moments de forte pression. Sa réputation de gardien capable d’arrêter les tirs et de repousser les penalties, ainsi que sa confiance face à une attention médiatique intense, font de lui l’un des gardiens de but emblématiques du football moderne. Bien qu’il manque parfois de régularité dans la distribution du ballon, son athlétisme et son mental dans les grands matchs le distinguent systématiquement de la quasi-totalité de ses pairs à l’échelle mondiale aujourd’hui.

2. Diogo Costa [Meilleur gardien-libéro]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 26 ans / Portugal / FC Porto Note globale (OVR) 84 Plongeons (DIV) 83 Maîtrise du ballon (HAN) 78 Tirs au pied (KIC) 82 Réflexes (REF) 86 Vitesse (SPD) 33 Positionnement (POS) 83 Pied dominant Droit

Diogo Costa allie une distribution moderne à une prise de décision sereine et à un sang-froid exceptionnel sous la pression. À l’aise pour relancer le jeu depuis l’arrière de la ligne défensive, il excelle dans le lancement des attaques tout en restant fiable dans les situations de un contre un. Ses qualités techniques, son leadership et son instinct pour arrêter les penalties font de lui l’un des jeunes gardiens les plus complets d’Europe et un choix idéal pour les systèmes de jeu axés sur la possession.

3. Giorgi Mamardashvili [Meilleur gardien sous pression]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 25 ans / Géorgie / Liverpool F.C. Note globale (OVR) 84 Plongeons (DIV) 84 Maniement du ballon (HAN) 81 Tirs au pied (KIC) 72 Réflexes (REF) 84 Vitesse (SPD) 48 Positionnement (POS) 84 Pied dominant Gauche

Mamardashvili est un gardien de but imposant, réputé pour son envergure exceptionnelle, ses réflexes aiguisés et sa maîtrise aérienne. Malgré sa carrure, il se déplace rapidement dans les cages et réalise régulièrement des arrêts spectaculaires. Sa confiance face à une forte pression et à un volume de tirs incessant a fait de lui l’un des gardiens de but les plus résistants et les plus imposants physiquement en Europe à l’heure actuelle.

4. Marco Carnesecchi [Le gardien de but traditionnel le plus complet]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 25 ans / Italie / Bergamo Calcio Note globale (OVR) 82 Plongeons (DIV) 84 Contrôle du ballon (HAN) 79 Coup de pied (KIC) 83 Réflexes (REF) 85 Vitesse (SPD) 24 Positionnement (POS) 83 Pied dominant Droit

Marco Carnesecchi est un gardien de but doté d’une grande maîtrise technique, d’un excellent sens du placement, d’un sang-froid à toute épreuve et d’une grande régularité. Solide dans les duels aériens et calme lors des phases de construction du jeu, il incarne à merveille la tradition moderne des gardiens italiens. Son sens de l’anticipation et son style discipliné lui permettent d’éviter les risques inutiles, tandis que sa fiabilité lui a valu une admiration grandissante, faisant de lui l’un des gardiens émergents les plus intelligents d’Italie.

5. Lucas Chevalier [Meilleur gardien français émergent]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 24 ans / France / Paris SG Note globale (OVR) 83 Plongeon (DIV) 84 Contrôle du ballon (HAN) 79 Coup de pied (KIC) 73 Réflexes (REF) 86 Vitesse (SPD) 52 Positionnement (POS) 80 Pied dominant Droit

Lucas Chevalier se distingue par son agilité, son assurance et une maturité hors du commun pour son âge. Ses réflexes rapides et son placement offensif lui permettent de neutraliser efficacement les occasions dangereuses. À l’aise dans la gestion du jeu depuis l’arrière, il allie athlétisme et intelligence, ce qui inspire confiance à ses défenseurs. Son évolution fulgurante laisse entrevoir un réel potentiel pour devenir, à terme, le prochain gardien de but d’élite de l’équipe de France.

6. Andriy Lunin [Le remplaçant le plus fiable devenu titulaire]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 27 ans / Ukraine / Real Madrid Note globale (OVR) 81 Simulation (DIV) 80 Contrôle du ballon (HAN) 79 Tirs au pied (KIC) 79 Réflexes (REF) 82 Vitesse (SPD) 39 Positionnement (POS) 80 Pied dominant Droit

Andriy Lunin est un gardien de but serein et doté d’une grande maîtrise technique, dont la patience et le professionnalisme ont façonné la carrière. D’excellents réflexes, une maîtrise sûre du ballon et une distribution sereine caractérisent son style. Réussissant souvent à se sortir avec brio de situations difficiles, il s’avère systématiquement fiable au plus haut niveau, faisant preuve de résilience et de concentration malgré de longues périodes passées en dehors du onze de départ.

7. Marcin Bułka [Le gardien le plus sous-estimé]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 26 ans / Pologne / Neom Note globale (OVR) 79 Plongeon (DIV) 79 Maniabilité (HAN) 76 Tirs au pied (KIC) 71 Réflexes (REF) 81 Vitesse (SPD) 28 Positionnement (POS) 79 Pied dominant Droit

Marcin Bulka allie une forte présence physique à des réflexes impressionnants et à une grande assurance dans la défense de grands espaces. Son style affirmé convient parfaitement aux systèmes défensifs agressifs, tandis que sa distribution ne cesse de s’améliorer régulièrement. À l’aise face à la pression et aux interventions fréquentes, il est devenu un gardien de but fiable, capable de réaliser des performances exceptionnelles face à des adversaires de haut niveau tout au long de campagnes de championnat exigeantes.

8. Konstantinos Tzolakis [Meilleur gardien de but grec émergent]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Grèce / Olympiacos FC Note globale (OVR) 79 Plongée (DIV) 79 Contrôle du ballon (HAN) 77 Tirs au pied (KIC) 74 Réflexes (REF) 81 Vitesse (SPD) 53 Positionnement (POS) 79 Pied dominant Droit

Konstantinos Tzolakis est un gardien de but énergique, doté de réflexes rapides, de courage et d’une grande force mentale. À l’aise dans les situations de forte pression , il évolue avec assurance malgré son jeune âge. Sa capacité à repousser les tirs et sa volonté de dominer la zone défensive lui ont valu une importance croissante au niveau national, tandis que sa progression régulière laisse entrevoir un potentiel considérable à long terme pour évoluer à des niveaux de compétition plus élevés à l’étranger.

9. Guillaume Restes [Meilleur gardien d’adolescence]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 21 ans / France / Toulouse FC Note globale (OVR) 78 Plongeons (DIV) 78 Contrôle du ballon (HAN) 74 Tirs au pied (KIC) 80 Réflexes (REF) 80 Vitesse (SPD) 44 Positionnement (POS) 77 Pied dominant Gauche

Guillaume Restes est un jeune gardien de but extrêmement prometteur dont la maturité, le sang-froid et les réflexes dépassent déjà les attentes. Calme en possession du ballon et intrépide face à des attaquants expérimentés, il fait preuve d’une confiance remarquable pour son âge. Ses bases techniques et son autorité naturelle laissent présager qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs gardiens d’Europe si son évolution se poursuit sans encombre.

10. Noah Atubolu [Meilleur gardien de but du système moderne]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / SC Fribourg Note globale (OVR) 77 Plongeons (DIV) 76 Contrôle du ballon (HAN) 73 Tirs au pied (KIC) 75 Réflexes (REF) 79 Vitesse (SPD) 52 Positionnement (POS) 74 Pied dominant Droit

Noah Atubolu apporte à son poste de gardien d’objectif ses qualités athlétiques, son jeu de jambes vif et sa capacité à prendre des décisions de manière proactive. À l’aise loin de ses cages, il est parfaitement adapté aux systèmes de pressing modernes qui exigent des interventions agressives. Ses réflexes et son assurance sous pression ne cessent de s’améliorer, et sa combinaison de mobilité et de sang-froid font de lui l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs de l’Allemagne au poste de gardien.

11. James Trafford [Meilleur gardien de but à la sortie]

Attribut Détails Âge/Nationalité/Club 23 ans / Angleterre / Manchester City Note globale (OVR) 76 Simulation (DIV) 77 Contrôle du ballon (HAN) 74 Coup de pied (KIC) 72 Réflexes (REF) 78 Vitesse (SPD) 54 Positionnement (POS) 74 Pied dominant Droit

James Trafford est un gardien de but sûr de lui et doté d’une grande maîtrise technique, réputé pour son sang-froid en possession du ballon et son impressionnante capacité de concentration. Son sens de l’anticipation, la portée de ses passes et son calme face à la pression s’inscrivent parfaitement dans un football axé sur la possession. Malgré quelques difficultés ponctuelles liées à son apprentissage, sa mentalité et ses qualités de leader laissent entrevoir le potentiel nécessaire pour qu’il devienne, à terme, le prochain gardien international d’élite de l’Angleterre.

Après avoir passé en revue ces jeunes gardiens, je dirais que Gianluigi Donnarumma et Konstantinos Tzolakis sont ceux que je choisirais en mode Carrière.

Donnarumma s’impose comme un choix évident grâce à sa note exceptionnelle ; c’est déjà une véritable bête entre les poteaux. Tzolakis, quant à lui, est un véritable joyau qui deviendra une star fiable dans les cages : parfait si vous recherchez un gardien à l’épreuve du temps.

Tous deux vont sans aucun doute tenir le coup pendant de nombreuses années.

Les meilleurs jeunes gardiens pour les équipes des divisions inférieures

Nom du joueur Âge Club Valeur marchande dans le jeu Note actuelle Note potentielle Marcin Bulka 26 Neom 22 à 27 millions d'euros 79 85 Konstantinos Tzolakis 23 Olympiacos FC 20,5 à 25 millions d'euros 79 85 Guillaume Restes 21 Toulouse FC 26 à 30 millions d'euros 78 86

Pour les équipes des divisions inférieures, je pense que Bulka, Tzolakis et Restes constituent des choix solides. Ils ne font pas encore partie de l’élite, mais ils possèdent un potentiel énorme. Avec un peu de temps de jeu et un peu de perfectionnement technique, ils dev iendront de véritables bêtes de course, ce qui en fera des éléments parfaits pour construire une équipe tournée vers l’avenir.

Les meilleurs jeunes gardiens pour les équipes de première division

Nom du joueur Âge Club Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note de potentiel Gianluigi Donnarumma 27 Manchester City 76 à 80 millions d'euros 89 91 Diogo Costa 26 FC Porto 54 à 60 millions d'euros 84 90 Giorgi Mamardashvili 25 Liverpool F.C. 25 à 30 millions d'euros 84 88

Pour les équipes des grandes ligues, je choisirais Donnarumma, Costa et Mamardashvili. Ces gardiens ont les qualités requises pour s’imposer au plus haut niveau. Si vous visez un gameplay de haut vol, ces joueurs sont des valeurs sûres : ils offrent des performances solides et s’intégreront parfaitement dans n’importe quelle équipe d’élite.

Jeunes gardiens de but prometteurs et abordables dans le mode Carrière d’EA FC 26

Nom du joueur Âge Club Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note potentielle James Trafford 23 Manchester City 12,5 à 17 millions d'euros 76 85 Noah Atubolu 23 SC Fribourg 11 à 15 millions d'euros 77 83 Antonin Kinsky 23 Tottenham 6,5 à 10 millions d’euros 75 81

Si vous recherchez des jeunes gardiens de but prometteurs et abordables, Trafford, Atubolu et Kinsky sont les choix incontournables. Ces jeunes gardiens sont fiables sans se ruiner et offrent un formidable potentiel, ce qui vous permet de constituer une équipe solide sans vous ruiner.

Les 26 meilleurs jeunes joueurs de l’EAFC

Pour constituer un effectif gagnant, il ne suffit pas d’avoir un gardien solide, et j’ai déjà abordé en détail les autres postes. Consultez ces guides si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble.

Meilleurs jeunes défenseurs – Ce sont les défenses solides qui remportent les titres, et ce guide met en avant la nouvelle génération de défenseurs, véritables remparts, prêts à verrouiller la ligne arrière. Vous y découvrirez des joueurs qui allient régularité, puissance et un réel potentiel de progression.

– Ce sont les défenses solides qui remportent les titres, et ce guide met en avant la nouvelle génération de défenseurs, véritables remparts, prêts à verrouiller la ligne arrière. Vous y découvrirez des joueurs qui allient régularité, puissance et un réel potentiel de progression. Meilleurs jeunes milieux de terrain – C’est au milieu de terrain que se décident les matchs, et ces jeunes stars savent dicter le rythme comme des professionnels aguerris. Des passeurs créatifs aux moteurs infatigables, vous découvrirez qui est véritablement capable de contrôler le centre du terrain.

– C’est au milieu de terrain que se décident les matchs, et ces jeunes stars savent dicter le rythme comme des professionnels aguerris. Des passeurs créatifs aux moteurs infatigables, vous découvrirez qui est véritablement capable de contrôler le centre du terrain. Meilleurs jeunes attaquants – Chaque équipe a besoin de puissance de frappe, et cette liste recense les attaquants et ailiers les plus prometteurs d’EAFC 26. Ils possèdent la vitesse, les qualités techniques et la capacité de finition nécessaires pour changer le cours d’un match en un instant.

– Chaque équipe a besoin de puissance de frappe, et cette liste recense les attaquants et ailiers les plus prometteurs d’EAFC 26. Ils possèdent la vitesse, les qualités techniques et la capacité de finition nécessaires pour changer le cours d’un match en un instant. Les meilleurs jeunes joueurs – Si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble de tous les postes, ce guide rassemble en un seul endroit les tout meilleurs talents de moins de 23 ans. C’est le moyen le plus rapide de repérer les futures icônes du football.

– Si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble de tous les postes, ce guide rassemble en un seul endroit les tout meilleurs talents de moins de 23 ans. C’est le moyen le plus rapide de repérer les futures icônes du football. Les meilleurs joueurs – Quel que soit leur âge, certains joueurs évoluent tout simplement à un autre niveau à l’heure actuelle. Cet article répertorie les meilleurs choix absolus que vous pouvez intégrer à votre équipe pour dominer chaque match.

Continuez à vous entraîner et à dénicher de nouveaux talents pour rendre votre équipe imbattable !