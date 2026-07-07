Jump to:

Sponsor
Skip to content
Home » Games » Game Guides » Les meilleurs attaquants d’EAFC 26

Les meilleurs attaquants d’EAFC 26

Tringë Cakaj Elshani
Tringë Cakaj Elshani Tech Writer | Turn Passion into Playful and Practical Game Guides
Fact checked by: Wayne Goodchild
Updated: October 1, 2026
Les meilleurs attaquants d’EAFC 26

Les meilleurs attaquants d’EAFC 26 sont ceux qui font la différence sur le terrain. Ce sont eux qui marquent les buts qui changent le cours des matchs, que ce soit en mode Carrière ou en Ultimate Team. Disposer du bon jeune attaquant, c’est non seulement viser les victoires d’aujourd’hui, mais aussi poser les bases de votre future gloire.

Certains attaquants font déjà partie de l’élite et peuvent commencer à marquer immédiatement, tandis que d’autres sont des pépites cachées qui ont besoin d’entraînement mais finissent par devenir des finisseurs redoutables. Des purs buteurs aux attaquants polyvalents capables de créer le jeu et de marquer, ce guide vous présente les jeunes attaquants les plus prometteurs d’EAFC 26.

YouTube video

Les attaquants présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26

Si vous souhaitez constituer une équipe en mode Carrière capable de dominer pendant des années, il est essentiel d’investir dans le bon jeune attaquant. Les meilleurs attaquants d’EAFC 26 dotés d’un fort potentiel ne se contentent pas de marquer des buts ; ils deviennent des leaders capables de porter votre équipe saison après saison. Partant d’un talent brut pour devenir des finisseurs de classe mondiale, ces joueurs offrent à la fois un impact immédiat et une valeur à long terme.

Certains de ces attaquants, comme Endrick au Real Madrid ou Rasmus Højlund à Manchester United, possèdent déjà les qualités nécessaires pour faire la différence dès le coup d’envoi. Ils allient vitesse, puissance et efficacité devant le but pour menacer constamment les défenses. 

D’autres, tels que Rodrigo Mora ou Youssoufa Moukoko, auront peut-être besoin de temps pour affiner leurs compétences, mais leur fort potentiel leur permettra de devenir imparables grâce à l’entraînement et à un temps de jeu régulier sur le terrain.

Ce qui distingue ces attaquants, c'est leur polyvalence : certains sont des buteurs impitoyables, d'autres excellent dans la capacité à retenir le ballon et à relancer le jeu, tandis que quelques-uns peuvent même évoluer à des postes d'ailiers. En recrutant l'un de ces talents dès le début, vous vous assurez une solution à long terme en attaque, ce qui vous permettra d'économiser des fonds de transfert à l'avenir et de garantir que votre attaque continue de s'améliorer chaque saison.

IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

Qui sont les meilleurs attaquants que vous pouvez recruter dans le mode Carrière d’EAFC 26 ?

Le bon attaquant transforme votre effectif. Que vous ayez besoin de vitesse, d’une finition impitoyable ou d’un attaquant capable de relayer le jeu, cette liste répondra à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous les options les plus prometteuses à recruter :

Cartes de joueur EA FC 26 pour Endrick, Victor Boniface et Rasmus Højlund
Nom du joueurÂgeClubPosteValeur de marchéNote actuelleNote de potentiel
Endrick19Real MadridATTAQUANT24 à 30 millions d'euros7791
Victor Boniface25SV Werder BrêmeST46 à 60 millions d'euros8187
Rasmus Højlund23SSC NapoliST21 à 30 millions d'euros7684
Benjamin Šeško22Manchester UnitedATTAQUANT47 à 55 millions d'euros8088
Youssoufa Moukoko21F.C. CopenhagueATTAQUANT8 à 15 millions d'euros7381
Gonçalo Ramos24Paris SGAT32 à 40 millions d'euros8085
Viktor Gyökeres28ArsenalAttaquant73 à 80 millions d'euros8788
Evan Ferguson21AS RomaAttaquant6 à 10 millions d'euros7382
Marcos Leonardo23Al HilalST32 à 40 millions d’euros7986
Fábio Silva23Borussia DortmundAT29 à 35 millions d'euros7985

1. Endrick [Meilleur avant-centre explosif]

Fiche d&apos;évaluation globale d&apos;Endrick (77) en tant que joueur ST dans EA FC 26
AttributDétails
Âge/Nationalité/Club19 ans / Brésil / Real Madrid
Note globale (OVR)77
Vitesse (PAC)87
Tir (SHO)77
Passes (PAS)62
Dribble (DRI)78
Défense (DEF)30
Pied dominantGauche

L'attaquant brésilien sensationnel du Real Madrid possède une accélération fulgurante et une frappe redoutable. Endrick est taillé pour mener votre ligne d'attaque avec aisance, en réalisant des percées explosives et en concrétisant avec puissance dans le dernier tiers du terrain. Il deviendra rapidement un attaquant dynamique de classe mondiale, doté d'une longévité exceptionnelle.

2. Victor Boniface [Le meilleur monstre du jeu aérien]

Fiche de notation de Victor Boniface, avec une note globale de 81 en tant que joueur ST, dans EA FC 26
CaractéristiqueDétails
Âge/Nationalité/Club25 ans / Nigeria / SV Werder Brême
Note globale (OVR)81
Vitesse (PAC)67
Tir (SHO)83
Passes (PAS)66
Dribble (DRI)80
Défense (DEF)32
Pied dominantDroit

Présence imposante et physiquement dominante en attaque, Boniface apporte une puissance exceptionnelle et une protection solide. Depuis son arrivée au SV Werder Brême, la puissance de frappe impressionnante et la maîtrise du jeu aérien dont il fait preuve permettent à votre ligne d’attaque de relayer en toute sécurité les ballons en profondeur, tout en maintenant une pression redoutable dans le dernier tiers face à des blocs défensifs repliés.

3. Rasmus Højlund [Meilleur avant-centre dynamique et rapide]

Fiche d&apos;évaluation de Rasmus Højlund (76 au classement général) en tant que joueur ST dans EA FC 26
CaractéristiquesDétails
Âge/Nationalité/Club23 ans / Danemark / SSC Napoli
Note globale (OVR)76
Vitesse (PAC)85
Tir (SHO)76
Passes (PAS)58
Dribble (DRI)72
Défense (DEF)33
Pied dominantGauche

Ce joueur danois doté d’une puissance physique exceptionnelle allie une vitesse de sprint hors du commun à des qualités de pivot classiques. Sous les couleurs du SSC Napoli, Højlund maîtrise parfaitement les espaces, permet de retenir le ballon face à un pressing défensif intense et se montre redoutable dans la surface de réparation, où il conclut ses actions avec une grande efficacité.

4. Benjamin Šeško [Meilleur attaquant athlétique complet]

Fiche d&apos;évaluation de Benjamin Šeško (80 au classement général ST) dans EA FC 26
AttributDétails
Âge/Nationalité/Club22 ans / Slovénie / Manchester United
Note globale (OVR)80
Vitesse (PAC)83
Tir (SHO)80
Passes (PAS)65
Dribble (DRI)78
Défense (DEF)46
Pied dominantDroit

Sous les couleurs de Manchester United, Šeško offre une combinaison exceptionnelle entre une menace aérienne redoutable, une vitesse de transition fulgurante et un placement technique précis. Sa technique de tir de haut niveau et ses capacités acrobatiques hors pair lui permettent de transformer sans effort des centres ordinaires en actions décisives qui font basculer le match.

5. Youssoufa Moukoko [Meilleur buteur de finition]

Fiche de Youssoufa Moukoko avec une note globale de 73 en tant qu&apos;attaquant dans EA FC 26
AttributDétails
Âge/Nationalité/Club21 ans / Allemagne / F.C. København
Note globale (OVR)73
Vitesse (PAC)74
Tir (SHO)69
Passes (PAS)59
Dribble (DRI)77
Défense (DEF)34
Pied dominantGauche

Moukoko excelle dans les situations serrées dans le dernier tiers du terrain, où il se montre un finisseur ultra-rapide et d’une grande agilité. Aujourd’hui fer de lance de l’attaque du F.C. København, son équilibre exceptionnel et ses dribbles précis font de lui une menace constante dans la surface de réparation, ce qui fait de lui un atout tactique d’élite.

6. Gonçalo Ramos [Meilleur attaquant de pointe pratiquant le pressing haut]

Fiche de Gonçalo Ramos avec une note globale de 80 en tant que joueur ST dans EA FC 26
CaractéristiqueDétails
Âge/Nationalité/Club24 ans / Portugal / Paris SG
Note globale (OVR)80
Vitesse (PAC)73
Tir (SHO)79
Passes (PAS)64
Dribble (DRI)77
Défense (DEF)48
Pied dominantDroit

Attaquant dynamique et talentueux du Paris SG, Gonçalo Ramos allie un placement précis dans le dernier tiers du terrain à des déplacements incessants sans ballon. Sa grande précision de tête et sa technique éprouvée en phase de pressing lui permettent d’exercer une pression intense dans l’axe, transformant ainsi avec efficacité les transitions en profondeur en buts décisifs.

7. Viktor Gyökeres [Meilleur attaquant de pressing haut]

Fiche de Viktor Gyökeres avec une note globale de 87 en tant que joueur ST dans EA FC 26
CaractéristiqueDétails
Âge/Nationalité/Club28 ans / Suède / Arsenal
Note globale (OVR)87
Vitesse (PAC)90
Tir (SHO)86
Passes (PAS)73
Dribble (DRI)81
Défense (DEF)36
Pied dominantDroit

Gyökeres allie un instinct de pressing implacable à un jeu de pivot exceptionnel, ce qui fait de lui un véritable cauchemar pour les défenseurs qui tentent de lui prendre le ballon. Sa puissance physique et son contrôle de balle de la poitrine lui permettent de mettre ses coéquipiers en position de tir même sous pression, tandis que son efficacité devant le but garantit que chaque occasion qu’il se crée est mise à profit. Avec 21 buts marqués lors de sa première saison à Arsenal, il a prouvé qu’il était capable de confirmer ses statistiques au plus haut niveau – et son engagement sans relâche loin du ballon fait de lui un atout tactique bien au-delà de la surface de réparation.

8. Evan Ferguson [Meilleur pivot traditionnel au poste de numéro 9]

Fiche de notation d&apos;Evan Ferguson (73 au classement général) en tant que joueur ST dans EA FC 26
AttributDétails
Âge/Nationalité/Club21 ans / République d'Irlande / AS Roma
Note globale (OVR)73
Vitesse (PAC)66
Tir (SHO)75
Passes (PAS)60
Dribble (DRI)71
Défense (DEF)20
Pied dominantDroit

Ferguson présente les caractéristiques classiques d’un avant-centre, associées à une grande précision dans les tirs lointains. Aujourd’hui moteur de l’attaque de l’AS Roma, sa puissance naturelle et sa capacité à créer des liens garantissent à votre équipe une possession de balle constante haut sur le terrain lors des phases décisives de la saison.

9. Marcos Leonardo [Meilleur buteur technique dans la surface]

Fiche d&apos;évaluation de Marcos Leonardo : note globale de 79 en tant que joueur ST dans EA FC 26
AttributDétails
Âge/Nationalité/Club23 ans / Brésil / Al Hilal
Note globale (OVR)79
Vitesse (PAC)78
Tir (SHO)78
Passes (PAS)63
Dribble (DRI)75
Défense (DEF)27
Pied dominantDroit

Marcos Leonardo allie un contrôle de balle sublime à un excellent placement dans la surface de réparation. Sous les couleurs d’Al Hilal, son sang-froid exceptionnel et ses statistiques impressionnantes de têtes garantissent un apport constant de buts décisifs, ce qui fait de lui un attaquant fiable et extrêmement polyvalent, un véritable joyau pour les investissements à long terme.

10. Fábio Silva [Meilleur attaquant technique à forte intensité de jeu]

Fiche d&apos;évaluation de Fábio Silva (note globale de 79) en tant que joueur ST dans EA FC 26
CaractéristiqueDétails
Âge/Nationalité/Club23 ans / Portugal / Borussia Dortmund
Note globale (OVR)79
Vitesse (PAC)81
Tir (SHO)77
Passes (PAS)64
Dribble (DRI)79
Défense (DEF)32
Pied dominantDroit

Attaquant technique doté d’une excellente capacité à enchaîner les passes courtes et d’un talent exceptionnel en dribble, Fábio Silva évolue désormais au Borussia Dortmund. Son intense volume de travail et ses statistiques de saut exceptionnelles lui permettent de s’associer sans difficulté aux milieux offensifs, assurant ainsi une liaison tactique fluide sur l’ensemble de votre ligne d’attaque.

Quel que soit votre style de jeu, ces attaquants offrent le mélange parfait entre qualité immédiate et potentiel à long terme. Des perles rares comme Marcos Leonardo aux étoiles montantes telles qu’Endrick, en passant par des attaquants confirmés comme Victor Boniface, chacun apporte des atouts uniques à votre effectif. Faire le bon choix dès le début peut déterminer votre réussite en mode Carrière et donner à votre équipe un avantage décisif pour les années à venir.

Les meilleurs attaquants pour les équipes de divisions inférieures

Les petits clubs n’ont pas à passer à côté des talents. Ces attaquants abordables peuvent devenir des stars s’ils bénéficient d’un entraînement adapté.

Cartes de joueur EA FC 26 pour Rodrigo Mora, Jorthy Mokio et Elye Wahi
Nom du joueurÂgeClubPosteValeur de marchéNote actuelleNote potentielle
Rodrigo Mora18FC PortoAttaquant / Milieu offensif17 à 25 millions d'euros7688
Jorthy Mokio18AjaxAttaquant/Avant-centre/Milieu défensif2 à 6 millions d'euros7086
Elye Wahi23FrancfortST12 à 18 millions d’euros7582

*Bien qu'il évolue principalement au poste de milieu de terrain, Mokio fait preuve d'une polyvalence qui lui permet de s'adapter au poste d'attaquant au sein de clubs plus modestes.

Les meilleurs attaquants pour les équipes de haut niveau

Les clubs d’élite ont besoin d’attaquants capables d’être immédiatement performants. Ces jeunes attaquants allient un talent actuel à un potentiel énorme :

Cartes de joueur EA FC 26 pour Endrick, Rasmus Højlund et Lamine Yamal
Nom du joueurÂgeClubPosteValeur de marché (estimée)Note actuelleNote de potentiel
Endrick19Real MadridATTAQUANT24 à 30 millions d'euros7791
Rasmus Højlund23SSC NapoliAttaquant21 à 30 millions d'euros7684
Lamine Yamal18FC BarceloneAilier droit/Ailier droit148 à 155 millions d'euros8995

Ces attaquants sont déjà suffisamment bons pour faire la différence lors des matchs les plus importants, tout en conservant une marge de progression pour devenir des talents de classe mondiale. Recruter l’un d’entre eux vous garantit une attaque qui reste redoutable dès aujourd’hui et qui continuera à s’améliorer au fil des saisons à venir, offrant ainsi aux clubs d’élite l’avantage dont ils ont besoin tant dans les compétitions nationales qu’européennes.

Attaquants bon marché dans le mode Carrière d’EAFC 26

Tous les managers ne disposent pas du budget d'un grand club, mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne puissiez pas trouver de buteurs. EAFC 26 propose de nombreux attaquants abordables, capables de mener l'attaque sans grever votre budget de transfert. Certains sont de jeunes espoirs qui ont encore une marge de progression, tandis que d'autres sont des attaquants un peu plus confirmés, capables d'apporter une contribution immédiate aux petits clubs.

Voici dix des meilleurs attaquants bon marché que vous pouvez recruter en mode Carrière :

Cartes de joueur EA FC 26 pour Marcos Leonardo, George Ilenikhena et Terem Moffi
Nom du joueurÂgeClubPosteValeur de marché (estimée)Note actuelleNote potentielle
Rodrigo Mora18FC PortoATTAQUANT6 à 10 millions d'euros7688
Jorthy Mokio18AjaxAttaquant de pointe/Avant-centre2 à 6 millions d'euros7086
Marcos Leonardo23Al HilalST32 à 40 millions d’euros7986
Fábio Silva23Borussia DortmundAT29 à 35 millions d'euros7985
George Ilenikhena19AS MonacoST5 à 10 millions d'euros7282
Karim Konaté22RB SalzbourgAttaquant8 à 16 millions d'euros7286
Gift Orban23LyonST8 à 15 millions d'euros7481
Antonio Nusa21RB LeipzigAilier droit/gauche/milieu gauche18 à 22 millions d’euros7688
Vangelis Pavlidis27SL BenficaST27 à 35 millions d'euros8282
Terem Moffi26OGC NiceST10 à 20 millions d'euros7579

EAFC 26 : les meilleurs attaquants et jeunes joueurs

Les attaquants marquent certes les buts qui vous permettent de remporter des matchs, mais le véritable succès en mode Carrière réside dans la constitution d’un effectif équilibré. Bien que ce guide mette en avant les meilleurs attaquants d’EAFC 26, vous devrez également renforcer chaque secteur du terrain pour rivaliser au plus haut niveau.

  • Les meilleurs jeunes défenseurs – Construisez une ligne arrière à toute épreuve avec des étoiles montantes qui possèdent la force et la vision nécessaires pour ancrer votre équipe.
  • Meilleurs jeunes milieux de terrain – Contrôlez le rythme du jeu grâce à des moteurs créatifs capables de dicter le jeu, de faire le lien entre la défense et l’attaque, et de changer la donne en un instant.
  • Meilleurs jeunes attaquants – Au-delà des avant-centres, les ailiers et les attaquants polyvalents apportent vitesse, panache et imprévisibilité à votre équipe.
  • Meilleurs jeunes joueurs – Un aperçu complet des meilleurs talents de moins de 23 ans à tous les postes, pour vous permettre de repérer facilement les icônes de demain.
  • Meilleurs joueurs toutes catégories confondues – Des stars d’élite de moins de 23 ans capables de faire monter instantanément le niveau de votre équipe et de vous faire remporter des trophées.

Avec un attaquant de choix en pointe et un effectif équilibré autour de lui, votre parcours en mode Carrière dans EAFC 26 vous mènera vers la gloire, saison après saison.

IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tringë Cakaj Elshani

Tech Writer | Turn Passion into Playful and Practical Game Guides

Read these next:

Most searched