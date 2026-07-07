Les meilleurs ailiers droits de l’EAFC 26
Les meilleurs ailiers droits d'EAFC 26 sont indispensables pour étirer les défenses et créer des occasions de but, apportant ainsi de l'imprévisibilité à votre équipe en attaque.
En mode Carrière, le poste d’ailier droit revêt une importance encore plus grande. Les managers recherchent souvent de jeunes talents susceptibles de devenir des stars de classe mondiale, tandis que d’autres ciblent des joueurs confirmés, déjà capables d’avoir un impact immédiat.
Ce guide passe en revue les meilleurs ailiers droits d’EAFC 26, des jeunes prodiges abordables au potentiel de progression énorme aux jeunes stars confirmées, prêtes dès à présent à dominer les meilleurs championnats. Utilisez cette liste pour repérer des joueurs, planifier vos transferts et constituer l’équipe ultime en mode Carrière.
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Les ailiers droits présentant le meilleur potentiel en mode Carrière dans EAFC 26
Pour de nombreux managers en mode Carrière, l’aspect le plus gratifiant d’EAFC 26 consiste à découvrir et à former de jeunes joueurs pour en faire de futures superstars.
Les ailiers droits sont particulièrement intéressants à repérer, car ils peuvent complètement transformer la manière dont votre équipe attaque grâce à leur vitesse, leur panache et leur créativité. Recruter un joueur à fort potentiel renforce non seulement votre effectif immédiatement, mais vous assure également de disposer d’un pilier essentiel à votre succès pour les saisons à venir.
Le mode Carrière d’EAFC 26 met l’accent sur la planification à long terme, et ceux qui investissent tôt dans les bons talents sont souvent récompensés par une croissance spectaculaire dès la troisième ou la quatrième année. Le marché des transferts devient ainsi un élément crucial de votre stratégie, où des décisions judicieuses peuvent déterminer la trajectoire de votre club.
Certains managers préfèrent recruter de grands noms qui brillent déjà sur les plus grandes scènes, tandis que d’autres prennent plaisir à dénicher des perles rares : des jeunes prodiges qui, bien qu’affichant des notes modestes au départ, peuvent devenir des ailiers de classe mondiale s’ils sont bien encadrés.
Dans la section suivante, j’ai dressé une liste des 10 meilleurs ailiers droits présentant le plus grand potentiel en mode Carrière dans EAFC 26. Vous y trouverez un mélange de jeunes stars confirmées et de jeunes espoirs abordables, parfaits pour les managers ambitieux.
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Qui sont les meilleurs ailiers droits que vous pouvez recruter en mode Carrière d’EAFC 26 ?
Les meilleurs ailiers droits du mode Carrière d’EAFC 26 apportent vitesse, panache et potentiel de progression à long terme à n’importe quelle équipe. Certains sont des perles rares abordables, tandis que d’autres sont destinés à devenir des superstars mondiales. Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant les talents exceptionnels à prendre en considération.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (estimée)
|Note actuelle
|Note de potentiel
|Lamine Yamal
|18
|FC Barcelone
|Ailier droit
|148 à 155 millions d'euros
|89
|95
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Ailier droit/gauche
|18 à 22 millions d'euros
|76
|88
|Matías Soulé
|23
|AS Roma
|Ailier droit
|17 à 23 millions d'euros
|79
|85
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Milieu offensif/Ailier droit
|38 à 42 millions d'euros
|81
|88
|Facundo Buonanotte
|21
|Leicester City
|Ailier droit
|14 à 20 millions d'euros
|76
|84
|Désiré Doué
|20
|Paris SG
|Ailier droit/Milieu de terrain
|55 à 60 millions d’euros
|76
|89
|Amad Diallo
|23
|Manchester United
|Ailier droit
|28 à 32 millions d’euros
|78
|85
|Johan Bakayoko
|23
|PSV Eindhoven
|Ailier droit
|31 à 35 millions d'euros
|81
|88
|Ángelo Gabriel
|21
|Al-Nassr
|Ailier droit
|10 à 15 millions d'euros
|74
|84
|Oscar Gloukh
|22
|RB Salzbourg
|Ailier droit/Milieu offensif
|18 à 24 millions d'euros
|76
|85
Remarque : les notes et les valeurs sont des estimations basées sur les tendances de l'EAFC ; les chiffres définitifs de l'EAFC 26 peuvent différer.
1. Lamine Yamal [Meilleur jeune prodige au poste d’ailier droit]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|18 ans / Espagne / FC Barcelone
|Note globale (OVR)
|89
|Vitesse (PAC)
|85
|Tir (SHO)
|81
|Passes (PAS)
|86
|Dribble (DRI)
|90
|Défense (DEF)
|23
|Pied dominant
|Gauche
Lamine Yamal figure en tête de liste en tant que talent générationnel doté d’un potentiel de classe mondiale. Affichant déjà une note globale d’élite de 89 à seulement 18 ans, son contrôle du ballon impeccable, sa grande accélération et sa vision du jeu exceptionnelle font de lui la pierre angulaire idéale pour dominer le flanc droit pendant plus d’une décennie.
2. Antonio Nusa [Meilleur ailier inversé rapide]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Norvège / RB Leipzig
|Note globale (OVR)
|76
|**Vitesse (PAC) **
|87
|Tir (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|71
|Dribble (DRI)
|81
|Défense (DEF)
|38
|Pied dominant
|Droit
Antonio Nusa constitue une option incroyablement intéressante et abordable pour les entraîneurs qui souhaitent insuffler de la vitesse à leur attaque. Actuellement sous les couleurs du RB Leipzig, sa grande agilité et son sens du jeu lui permettent de se recentrer sans effort depuis les ailes pour déstabiliser les blocs défensifs.
3. Matías Soulé [Meilleur meneur de jeu inversé technique]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Argentine / AS Roma
|Note globale (OVR)
|79
|Vitesse (PAC)
|77
|Tir (SHO)
|76
|Passes (PAS)
|79
|Dribble (DRI)
|82
|Défense (DEF)
|44
|Pied dominant
|Gauche
Évoluant au poste d’attaquant intérieur créatif à l’AS Roma, Soulé allie une exécution technique élégante à un sens aigu de la passe décisive capable de déjouer la défense. Son profil de gaucher évoluant sur l’aile droite en fait un atout idéal pour les systèmes axés sur la possession, où les ailiers sont chargés de se recentrer et d’orchestrer le jeu.
4. Arda Güler [Meilleur attaquant intérieur créatif]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Turquie / Real Madrid
|Note globale (OVR)
|81
|Vitesse (PAC)
|70
|Tir (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|83
|Dribble (DRI)
|83
|Défense (DEF)
|52
|Pied dominant
|Gauche
Le jeune prodige turc du Real Madrid fait déjà preuve d’un talent d’élite tout en affichant une courbe de progression impressionnante sur le long terme. Principalement meneur de jeu, Güler utilise ses qualités exceptionnelles de passeur et son grand sang-froid pour déjouer les blocs défensifs bas, passant avec aisance du poste de milieu offensif à celui d’ailier droit.
5. Facundo Buonanotte [Meilleur meneur de jeu sur les ailes]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Argentine / Leicester City
|Note globale (OVR)
|76
|Vitesse (PAC)
|76
|Tir (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|75
|Dribble (DRI)
|79
|Défense (DEF)
|45
|Pied dominant
|Gauche
Buonanotte offre une formidable souplesse tactique et constitue un excellent point de départ pour des investissements judicieux. Capable d’évoluer en tant qu’ailier traditionnel ou de se replier vers l’intérieur pour occuper un poste de milieu offensif central, son contrôle précis du ballon lors des dribbles représente un atout majeur à long terme pour les clubs de milieu de tableau.
6. Désiré Doué [Meilleur attaquant polyvalent à fort potentiel de progression]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|20 ans / France / Paris SG
|Note globale (OVR)
|76
|Vitesse (PAC)
|79
|Tir (SHO)
|70
|Passes (PAS)
|72
|Dribble (DRI)
|81
|Défense (DEF)
|52
|Pied dominant
|Droit
Aujourd’hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Doué est un ailier physiquement solide et extrêmement polyvalent. Sa technique équilibrée de conduite de balle et son engagement défensif lui permettent d’évoluer aussi bien au milieu de terrain qu’en pointe, ce qui en fait un atout structurel de premier plan.
7. Amad Diallo [Meilleur dribbleur au contrôle de balle]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Côte d'Ivoire / Manchester United
|Note globale (OVR)
|78
|Vitesse (PAC)
|80
|Tir (SHO)
|72
|Passes (PAS)
|74
|Dribble (DRI)
|82
|Défense (DEF)
|42
|Pied dominant
|Gauche
Amad Diallo est un attaquant droitier vif, doté d’une agilité exceptionnelle et d’un contrôle de balle hors pair. Il excelle dans les espaces restreints du dernier tiers du terrain, changeant de direction avec fluidité pour se créer des occasions de tir de grande valeur ou obtenir des penalties décisifs pour Manchester United.
8. Johan Bakayoko [Meilleur ailier explosif sur les ailes]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|23 ans / Belgique / PSV Eindhoven
|Note globale (OVR)
|81
|Vitesse (PAC)
|83
|Tir (SHO)
|75
|Passes (PAS)
|76
|Dribble (DRI)
|84
|Défense (DEF)
|32
|Pied dominant
|Gauche
Bakayoko apporte d'emblée une touche explosive sur l'aile, tout en disposant d'une marge de progression considérable. Toujours aussi dominant au PSV Eindhoven, son mélange de vitesse de pointe brute et de grande puissance physique lui permet de tenir tête aux arrières latéraux avant de délivrer des centres précis.
9. Ángelo Gabriel [Meilleure option à petit budget pour un joueur au style spectaculaire]
|Caractéristique
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|21 ans / Brésil / Al-Nassr
|Note globale (OVR)
|74
|Vitesse (PAC)
|81
|Tir (SHO)
|65
|Passes (PAS)
|70
|Dribble (DRI)
|79
|Défense (DEF)
|33
|Pied dominant
|Gauche
Évoluant au sein du club d’Al-Nassr, Ángelo Gabriel est un ailier très créatif, spécialisé dans l’isolation des défenseurs en situation de un contre un. Son excellent équilibre et ses feintes en font un projet de développement passionnant pour les entraîneurs cherchant à peaufiner un joueur brut, mais au potentiel élevé.
10. Oscar Gloukh [Meilleur meneur de jeu excentré tendant vers le centre]
|Attribut
|Détails
|Âge/Nationalité/Club
|22 ans / Israël / RB Salzbourg
|Note globale (OVR)
|76
|Vitesse (PAC)
|76
|Tir (SHO)
|70
|Passes (PAS)
|75
|Dribble (DRI)
|79
|Défense (DEF)
|41
|Pied dominant
|Droit
Évoluant au RB Salzbourg, Gloukh est un ailier droit doté d’une grande intelligence technique qui évolue à la manière d’un numéro 10 traditionnel. Il privilégie les combinaisons courtes, les transitions fluides et les passes en profondeur intelligentes, ce qui confère une grande dynamique à vos lignes offensives.
La créativité, la vitesse et le fort potentiel de ces ailiers droits transformeront votre effectif pour les saisons à venir. Lamine Yamal figure en tête de liste en tant que talent générationnel doté d’un potentiel de classe mondiale, tandis qu’Antonio Nusa et Facundo Buonanotte constituent des options prometteuses et abordables.
Arda Güler et Johan Bakayoko sont plus onéreux, mais apportent une qualité immédiate tout en affichant une progression impressionnante. Pour les managers à la recherche de stars confirmées, Saka et Rodrygo sont des achats incontournables.
Ceux qui doivent respecter un budget trouveront en Nico Williams et Michael Olise des choix idéaux, alliant de solides qualités actuelles à la possibilité de devenir des attaquants d’élite.
Les meilleurs ailiers droits pour les équipes des divisions inférieures
Dans le mode Carrière d’EAFC 26, trouver le bon ailier droit pour un petit club consiste avant tout à optimiser le rapport qualité-prix tout en gardant à l’esprit la croissance à long terme. Ces joueurs sont abordables par rapport aux stars d’élite, mais possèdent le potentiel de devenir des joueurs de classe mondiale, ce qui en fait le choix idéal pour les managers disposant d’un budget plus restreint.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (estimée)
|Note actuelle
|Note de potentiel
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Ailier droit/gauche
|18 à 22 millions d'euros
|76
|88
|Johan Bakayoko
|23
|PSV Eindhoven
|Ailier droit
|31 à 35 millions d'euros
|81
|88
|Désiré Doué
|20
|Paris SG
|Ailier droit/Milieu de terrain
|55 à 60 millions d’euros
|76
|89
|Savinho
|22
|Manchester City
|Ailier droit
|23 à 28 millions d'euros
|82
|88
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Milieu offensif/Ailier droit
|38 à 42 millions d'euros
|81
|88
Pourquoi ces choix ?
Pour les managers qui n’évoluent pas dans les ligues majeures, ces cinq ailiers offrent un équilibre idéal entre un prix abordable et un potentiel élevé.
Doué et Nusa sont des joueurs polyvalents et athlétiques, capables de devenir des titulaires incontournables au fil des saisons. Bakayoko et Savinho apportent un talent immédiat tout en conservant une marge de progression, tandis que Güler offre des qualités techniques d’élite à un coût raisonnable. Chacun d’entre eux constitue un choix pérenne pour les projets ambitieux des divisions inférieures.
Les meilleurs ailiers droits des clubs de haut niveau
Lorsque vous dirigez un club de haut niveau dans EAFC 26, l'objectif est de recruter des joueurs capables d'être immédiatement performants tout en ayant la marge de progression nécessaire pour devenir des superstars de classe mondiale. Ces ailiers droits possèdent déjà des notes d'élite, une expérience en Ligue des champions et la capacité de porter votre équipe lors des matchs les plus importants.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (estimée)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Bukayo Saka
|24
|Arsenal
|Ailier droit
|120 à 125 millions d'euros
|88
|90
|Rodrygo Goes
|25
|Real Madrid
|Ailier droit
|90 à 117 millions d'euros
|86
|91
|Xavi Simons
|23
|RB Leipzig
|Ailier droit / Milieu offensif
|65 à 70 millions d'euros
|84
|89
|Nico Williams
|23
|Athletic Club
|Ailier droit/gauche
|78 à 82 millions d'euros
|86
|89
|Michael Olise
|24
|Bayern de Munich
|Ailier droit
|75 à 80 millions d’euros
|84
|88
Pourquoi ces choix ?
Pour les entraîneurs des meilleurs clubs, ces ailiers apportent un impact immédiat et des qualités qui leur permettront de s'imposer à long terme. Saka est sans doute le meilleur jeune ailier droit du moment, alliant vitesse, excellence technique et potentiel de leadership.
Rodrygo apporte au Real Madrid un pedigree qui lui permettra de briller sur la plus grande scène européenne. Xavi Simons est un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur les ailes ou au centre, ce qui est idéal pour la flexibilité tactique. Pour les clubs à la recherche d’options d’élite légèrement plus abordables, Nico Williams et Olise allient un fort potentiel à une bonne valeur de revente, ce qui en fait des investissements judicieux à long terme.
Jeunes talents bon marché au poste d’ailier droit dans le mode Carrière d’EAFC 26
Pour les managers disposant de budgets plus serrés dans EAFC 26, le poste d’ailier droit est un secteur où vous pouvez dénicher des pépites cachées. Ces jeunes prodiges ne sont peut-être pas les joueurs les mieux notés au départ, mais avec un développement adapté, ils peuvent devenir des attaquants capables de changer la donne. Les recruter tôt vous garantit à la fois une qualité durable et une forte valeur de revente, ce qui en fait des choix parfaits pour vos projets en mode Carrière.
|Nom du joueur
|Âge
|Club
|Poste
|Valeur de marché (estimée)
|Note actuelle
|Note potentielle
|Roony Bardghji
|20
|F.C. Copenhague
|Ailier droit
|3 à 8 millions d'euros
|71
|84
|Ben Doak
|20
|Middlesbrough
|Ailier droit
|4 à 7 millions d'euros
|70
|85
|Ángelo Gabriel
|21
|Al-Nassr
|Ailier droit
|10 à 15 millions d'euros
|74
|84
|Facundo Buonanotte
|21
|Leicester City
|Ailier droit
|14 à 20 millions d'euros
|76
|84
|Antonio Nusa
|21
|RB Leipzig
|Ailier droit/gauche
|18 à 22 millions d'euros
|76
|88
Ces jeunes espoirs de droite, peu coûteux, ne s’imposeront pas tout de suite, mais constituent d’excellents projets à long terme. Nusa et Doué offrent polyvalence et qualités athlétiques, Bardghji et Gabriel apportent du panache à des prix très abordables, et Doak est un ailier encore brut mais prometteur, prêt à devenir une future star.
EAFC : les 26 meilleurs ailiers droits
Ce sont les buts qui font gagner les matchs, et j’ai déjà passé en revue les autres postes pour vous aider à constituer un effectif complet. Consultez ces guides si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble.
- Les meilleurs ailiers droits – Ces ailiers apportent une vitesse folle et des centres d’une précision redoutable, capables de déjouer complètement les défenses. Utilisez-les pour exercer une pression constante sur vos adversaires et mettre en place des attaques redoutables.
- Meilleurs ailiers gauches – Agiles et imprévisibles, ces joueurs sont capables de dribbler les défenseurs et de se créer des occasions de but depuis des angles difficiles. Ils sont parfaits pour varier le jeu offensif et déstabiliser vos adversaires.
- Les meilleurs milieux offensifs – Des milieux de terrain visionnaires qui contrôlent le rythme du jeu et délivrent des passes en profondeur décisives à vos attaquants. Ils sont le moteur de toute attaque efficace, vous offrant un contrôle tactique total.
- Meilleurs milieux droits – Des coureurs infatigables dotés de l’endurance nécessaire pour dominer les ailes tout en soutenant à la fois la défense et l’attaque. Leurs déplacements ouvrent des espaces et tiennent les adversaires en alerte.
- Meilleurs milieux gauches – Des créateurs équilibrés, capables de contribuer à l’attaque tout en se repliant pour aider en défense. Ils apportent de la polyvalence à votre effectif et permettent de maintenir une pression constante sur l’ensemble du terrain.
Continuez à rechercher ces talents et à peaufiner votre composition pour enchaîner les buts et dominer chaque match en mode Carrière !