16 jeux similaires à Shinobi : Art of Vengeance – Guide 2026

Si vous recherchez des jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance, vous êtes sans doute à la recherche de ce mélange rapide et précis de plates-formes, d’infiltration et de combats axés sur le maniement des lames. J’ai dressé une liste qui couvre à la fois les jeux d’action classiques à défilement horizontal et les interprétations modernes de l’univers fantastique des ninjas.

Shinobi occupe une place aux côtés de Golden Axe et Jet Set Radio dans l’héritage de Sega, et a même marqué l’ère de la Sega Saturn ; j’ai donc cherché à trouver un équilibre entre l’esprit rétro et le confort moderne. Attendez-vous à des références aux défis à la manière de la NES, à des commandes fluides, à quelques discussions sur les bons vieux jeux, et à un gameplay qui récompense la maîtrise.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance

Pour découvrir rapidement des jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance, commencez par ici. J’ai sélectionné cinq titres remarquables qui font écho aux lames rapides et à des retours clairs. Chacun d’entre eux vous ouvre la voie vers l’univers fantastique des shinobi.

Ces coups de cœur allient style et rejouabilité (et peut-être un peu de défi) pour les fans de ninjas.

1 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Je me tourne vers Sekiro lorsque j’ai envie d’un jeu de combat à l’épée qui privilégie avant tout le timing. Les bris de garde, les parades, les roues et les coups de grâce précis exigent une concentration totale sur l’espacement et le sang-froid. Le grappin permet de créer des parcours verticaux astucieux. Si vous êtes amateur de précision, ce jeu en est la référence absolue. Buy now 2 Mark of the Ninja 2012 Ce jeu transforme l’invisibilité en un système compréhensible. La lumière, les sons et les lignes de vue sont visualisés. Les outils permettent d’effectuer des parcours furtifs non létaux ou d’utiliser des tactiques de terreur silencieuses. Les points d’ancrage et les conduits d’aération récompensent une reconnaissance minutieuse. C’est le choix le plus évident pour les joueurs à la recherche d’un contrôle total de la furtivité. Buy now 3 Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 Vous commandez une escouade d’assassins dotés de compétences uniques, en enchaînant des attaques synchronisées en temps réel. Il s’agit moins de réflexes fulgurants que de planification minutieuse, ce qui rend la réussite d’autant plus gratifiante lorsque tous les gardes tombent à l’unisson. Buy now

Continuez à faire défiler la page pour découvrir les caractéristiques complètes et de brèves critiques de chaque titre. À la fin, vous disposerez d’une sélection et saurez clairement lequel des meilleurs jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance correspond à votre humeur de ce soir.

16 jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance – Du classique au moderne

Cette liste vous propose un voyage à travers les jeux de furtivité et de plates-formes de précision qui perpétuent l’esprit Shinobi à travers les styles et les époques. Parcourez la sélection, retenez-en quelques-uns pour ce soir, lancez le téléchargement, puis partagez votre propre sélection.

Parmi les meilleurs jeux similaires à Shinobi : L’art de la vengeance, combien en avez-vous joués ?

1. Sekiro : Shadows Die Twice [Le meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour ses parades précises et ses duels mortels de ninjas]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, « soulslike » Plateformes PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2019 Développeur(s) FromSoftware, Activision Durée moyenne de jeu 30 heures

Sekiro : Shadows Die Twice vous plonge dans le Japon de l’ère Sengoku, où vous incarnez un ninja solitaire. Le principe est simple et brutal : attaquez pour prendre l’avantage, parez pour priver votre adversaire de répit, puis il ne vous reste plus qu’à achever votre adversaire. Le grappin transforme les toits et les falaises en lignes d’attaque, si bien que la mobilité fait elle aussi office d’arme.

Ce qui m’a particulièrement plu, c’est l’importance que revêtent encore les attaques parées. Une parade parfaite fait perdre l’équilibre et le rythme à l’adversaire ; ainsi, même la défense prend un caractère offensif. La direction artistique est sombre et mythique, et les boss rendent le danger palpable grâce à des schémas d’attaque clairs et faciles à maîtriser. J’ai beaucoup apprécié la façon dont les outils de la prothèse de ninja offrent des options supplémentaires sans pour autant se substituer à une lecture attentive du combat et à des bases techniques solides.

Pourquoi nous l'avons choisi Sekiro repose sur la posture. Chaque affrontement est une question d’anticipation, et une parade nette ouvre la voie à un coup fatal. Il privilégie la discipline à la panique.

Comptant parmi les jeux de type « soulslike » les plus remarquables du marché, il place la barre très haut en matière de combat à l’épée basé sur la maîtrise. Lorsque la posture est brisée, le coup rouge qui met fin au combat s’abat comme un verdict, à la fois net et définitif.

Mon verdict : Vous recherchez une interprétation moderne et mortelle du combat des ninjas ? C’est celui-ci qu’il vous faut.

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2. Mark of the Ninja [Meilleur jeu dans la veine de Shinobi : L’art de la vengeance pour une véritable infiltration dans l’ombre]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de plateforme, Furtivité Plateformes PC, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Année de sortie 2012 Développeur(s) Klei Entertainment, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu 8,5 heures

Mark of the Ninja est le meilleur tutoriel de furtivité en 2D que l’on puisse imaginer. La lumière, le son et les angles de vision sont clairement représentés, ce qui vous permet de toujours comprendre pourquoi vous avez été repéré. Des outils vous permettent de distraire les gardes ou de vous faufiler discrètement derrière eux. Le style graphique « cel-shading » est immédiatement reconnaissable et d’une grande netteté.

Vous repérez les itinéraires de patrouille et marquez vos éliminations silencieuses (tout en surveillant les champs de vision), puis enchaînez les actions grâce au mode Ombre pour déclencher une élimination synchronisée. Le fait de sauvegarder souvent et de pouvoir revenir en arrière favorise l’apprentissage sans répétition fastidieuse.

Les cartes vont des forts enneigés aux villes en passant par des villas insulaires, avec de multiples points d’accès et de petits secrets dissimulés derrière les circuits de patrouille.

Pourquoi nous l’avons choisi Il incarne la furtivité comme aucun autre jeu. La lumière, le son et les lignes de vue sont tous pris en compte, de sorte que chaque succès semble mérité et que chaque échec a un sens.

J’adore la façon dont il dissocie la réussite de la violence. Vous pouvez venir à bout d’une carte tel un fantôme ou une ombre qui sème la terreur sur son passage. Les déplacements sont fluides, et le grappin claque au rythme d’un métronome. La cadence devient méditative à mesure que les plans s’enchaînent, et les amateurs de furtivité trouvent leur rythme.

Mon verdict : Le jeu d'infiltration ninja en 2D par excellence, qui reste la référence du genre.

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3. Shadow Tactics : Les Lames du Shogun [Meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour les assassinats stratégiques]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Stratégie en temps réel, furtivité Plateformes PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Année de sortie 2016 Développeur(s) Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Durée moyenne de jeu 25 heures

Dans Ghostrunner, vous guidez une escouade de ninjas et leurs alliés à travers des cartes ouvertes, dans une vue isométrique. Vous posez des pièges et enchaînez les capacités pour venir à bout des ennemis en toute discrétion. Le mode « Shadow » enregistre les actions de plusieurs personnages afin que vous puissiez lancer une attaque simultanée.

Ce jeu explore l’aspect stratégique de l’univers des ninjas. Il s’apparente davantage à une partie d’échecs qu’à un jeu de combat, mais la satisfaction est immense lorsque le plan se déroule sans accroc. Les amateurs de contrôle tactique et d’élégance discrète s’y sentiront comme chez eux, et ce titre mérite de figurer aux côtés des meilleurs jeux d’infiltration destinés aux esprits stratégiques.

Pourquoi nous l'avons choisi Cinq spécialistes, une attaque synchronisée. Le mode Shadow vous permet d’enchaîner des multi-kills au timing parfait, pour une sensation digne d’un braquage réussi.

Le « Sensory Boost » vous permet de vous incliner en plein vol pour esquiver les balles, puis de profiter de cet élan pour enchaîner une feinte. Les enchaînements de mouvements entre les niveaux s’appuient sur des points de contrôle précis, ce qui rend les boucles d’entraînement fluides et agréables, plutôt que frustrantes.

P.S. : Les améliorations ultérieures ouvrent de nouveaux angles et proposent des outils pour gérer les foules, tandis que les contre-la-montre poussent encore plus loin vos compétences en matière de parcours.

Mon verdict : Pour les assassins patients qui aiment résoudre les niveaux comme des casse-têtes, c’est un véritable petit bijou.

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4. Ghostrunner [Meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour une action cyber-ninja ultra-rapide]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, jeu de plateforme Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Amazon Luna Année de sortie 2020 Développeur(s) One More Level, Slipgate Ironworks, 505 Games, All in Games Durée moyenne de jeu 7 heures

À la première personne, baigné de néons et d’une rapidité fulgurante. Ghostrunner transforme chaque pièce en un casse-tête de mouvement. Un seul coup et vous mourez. Vos ennemis aussi. Cela vous pousse à enchaîner des parcours parfaits à l’aide de grappins, de courses murales, d’actions rapides et d’esquives au ralenti.

Pourquoi nous l’avons choisi Vitesse et précision ne font plus qu’un. Chaque pièce devient un casse-tête de mouvement, où les courses murales et les morts en un seul coup vous poussent vers un enchaînement parfait.

Le jeu distille le fantasme du ninja en une expérience de vitesse et de clarté. Échouer, recommencer, apprendre, trouver le rythme. Lorsque vous parvenez enfin à parcourir un espace sans vous faire toucher, la rediffusion en temps réel donne l’impression de regarder une séquence de cascades. Il s’inscrit également parfaitement parmi les jeux de plateforme les plus rapides pour les joueurs en quête de rythme.

Mon verdict : un flux cinétique pur pour les fans de jeux d’action-RPG qui souhaitent vivre au bord du fil du rasoir.

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5. Aragami [Le meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour une furtivité à la Phantom]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, Furtivité Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Année de sortie 2016 Développeur(s) Lince Works Durée moyenne de jeu 7 heures

Aragami est un jeu d’aventure et d’infiltration stylisé où l’obscurité alimente vos pouvoirs. Le « Shadow Leap » vous permet de vous téléporter entre des points d’ombre, de créer des leurres et de disparaître. L’univers présente un style épuré, en cel-shading, qui facilite la lecture du jeu.

Le combat direct étant risqué, chaque succès repose sur la patience. Le jeu reprend l’esprit des anciens Shinobi, où l’intelligence dans les attaques et le choix de l’itinéraire priment sur les statistiques brutes.

Pourquoi nous l'avons choisi Shadow Leap transforme la carte en un réseau de zones sûres. Savoir distinguer la lumière de l’obscurité devient votre compétence principale.

J’apprécie particulièrement le fait que l’interprétation des sources de lumière devienne un élément central de la navigation, puisque les chemins éclairés par la lune et les torches des gardes délimitent des couloirs sûrs. Les affrontements directs étant risqués, vous devez planifier vos itinéraires, traquer vos proies depuis les hauteurs et cacher les corps pour ne pas alerter les patrouilles ; c’est vraiment le jeu idéal à faire tourner sur un ordinateur portable de jeu performant.

Mon verdict : une expérience épurée, axée sur l’ombre, pour les joueurs qui souhaitent se sentir véritablement invisibles.

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6. Strider [Le meilleur jeu dans la veine de Shinobi : L’art de la vengeance pour des sensations de ninja à l’ancienne]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, jeu de plates-formes Plateformes PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Année de sortie 2014 Développeur(s) Double Helix Games, Capcom Durée moyenne de jeu 5,5 heures

Cette nouvelle version de Strider s'apparente à la série Shinobi. Vous fendez une ville de science-fiction à coups de lame Cypher tout en explorant une carte 2D semi-ouverte qui se débloque au fur et à mesure que vous acquérez des outils. Les figures acrobatiques et la vitesse sont au cœur du jeu.

Le gameplay exige de l’agressivité. Vous êtes récompensé lorsque vous terminez les niveaux rapidement et avec panache. Il s’agit d’une version moderne reprenant l’ADN des jeux d’arcade, qui s’intègre parfaitement aux autres grands jeux de plateforme mettant l’accent sur une progression fluide.

Pourquoi nous l’avons choisi L’ADN de l’arcade revisité avec une touche de modernité. Strider récompense l’agressivité et les acrobaties stylées, ce qui en fait un véritable cousin de Shinobi.

Il allie la vitesse classique des jeux d’arcade à une structure légère de type Metroidvania, ce qui procure le même plaisir que les anciens niveaux de Shinobi qui cachaient des chemins alternatifs aux joueurs les plus attentifs.

Mon verdict : Une énergie d’arcade rehaussée d’une touche de modernité, idéal pour les fans qui regrettent cette sensation de pure adrénaline.

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7. Katana ZERO [Le meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour des speedruns élégants et mortels]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de plateforme, hack and slash Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2019 Développeur(s) Askiisoft, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 4,5 heures

Katana ZERO vous donne l’impression de mettre en scène une partie parfaite. Une seule erreur entraîne une remise à zéro, mais votre pouvoir de ralenti vous permet de trancher les balles et de chorégraphier vos solutions. L’ambiance « néon noir » et l’esthétique Cyberpunk soignée, ainsi qu’une bande-son percutante, contribuent à créer l’atmosphère.

Chaque pièce est une séquence « tout ou rien » avec des éliminations en un seul coup, une tension subtile, des redémarrages instantanés et une capacité à ralentir le temps pour des tirs précis. Vous explorez le terrain au prix de morts rapides, puis vous tracez la trajectoire parfaite à travers les gardes et les pièges, en visionnant un replay impeccable lorsque cela fonctionne.

Pourquoi nous l'avons choisi Planifiez, ralentissez le temps et tracez la ligne parfaite à travers une pièce. Le ralenti est un véritable tour d’honneur.

Il reproduit la pression des jeux d’arcade classiques dans un habillage moderne. Chaque niveau terminé renforce cette poussée de dopamine. Regorgeant de nombreuses séquences compactes exigeant une grande maîtrise, ce jeu est un véritable régal et figure parmi les meilleurs jeux de type « hack-and-slash » actuels pour les amateurs de précision.

Mon verdict : Court, élégant et chirurgical. Il récompense la réflexion sereine sous le feu de l’action.

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8. Styx : Maître des Ombres [Meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour des éliminations impitoyables et furtives]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Furtivité, Action-aventure Plateformes PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2014 Développeur(s) Cyanide Studio, Nacon Durée moyenne de jeu 15,5 heures

Styx est un jeu entièrement axé sur la furtivité. Vous êtes vulnérable, les niveaux sont des terrains de jeu à plusieurs niveaux, et la verticalité est votre meilleure alliée. L’invisibilité et un clone contrôlable transforment les patrouilles en casse-têtes. Le combat est (comme je l’ai mentionné) risqué, il est donc plus judicieux de l’éviter et de garder un chemin dégagé vers les sorties.

Ce jeu comble les mêmes envies que les jeux de furtivité purs, mais avec une touche gobeline. Il s'adresse aux joueurs qui aiment observer, créer des points de liaison, se faire discrets (facultatif) et se faufiler à travers les secrets.

Pourquoi nous l’avons choisi Les cartes verticales, l’invisibilité et un clone espiègle font de chaque infiltration un véritable casse-tête qui exige patience et planification.

L’esthétique mêle pierre crasseuse, torches chaleureuses et ponts de corde qui soulignent la hauteur. Les points de contrôle sont équitables, ce qui encourage les expérimentations et permet aux parties répétées de trouver un rythme régulier.

Mon verdict : Un jeu de monde ouvert en mode furtif astucieux, destiné aux joueurs patients qui aiment planifier et exercer un contrôle total.

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9. The Messenger [Le meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour les jeux de plateforme rétro mettant en scène des ninjas]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, jeu de plates-formes, Metroidvania Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur(s) Sabotage Studio, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 12 heures

The Messenger débute par une course effrénée à la Ninja Gaiden, puis se transforme en un jeu de type Metroidvania qui oscille entre passé et futur. Le « Cloudstepping » vous permet d’effectuer des sauts supplémentaires lorsque vous touchez des ennemis ou des lanternes, transformant ainsi vos déplacements en un jeu de rythme.

Au fur et à mesure de votre progression, de nouveaux outils se débloquent, puis la carte se replie sur elle-même à mesure que vous revisitez des zones avec une nouvelle mobilité et une stratégie plus efficace. Les boss vous apprennent à anticiper leurs mouvements, tandis que de petites salles de défi vous permettent de vous échauffer entre deux moments forts.

Pourquoi nous l'avons choisi Le passage d’un jeu d’action linéaire en 8 bits à une carte plus vaste permettant de voyager dans le temps est une véritable surprise qui enrichit l’expérience de jeu.

C’est à la fois un chef-d’œuvre et un jeu à part entière. Le scénario est plein d’esprit, la musique est géniale et l’exploration apporte une nouvelle dimension. Il se distingue parmi les meilleurs jeux de type Metroidvania pour les joueurs qui apprécient la découverte après un début de jeu plein de suspense.

Mon verdict : Une évolution astucieuse du jeu d’action ninja rétro, alliant cœur et intelligence.

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10. Cyber Shadow [Meilleur jeu dans la veine de Shinobi : L’art de la vengeance pour les nostalgiques des ninjas 8 bits]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, jeu de plateforme Plateformes PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch, macOS, Linux Année de sortie 2021 Développeur(s) Mechanical Head Studios, Yacht Club Games Durée moyenne de jeu 6 heures

Cyber Shadow donne l’impression d’être une suite perdue d’un jeu 8 bits qui aurait tiré les leçons de l’époque moderne. Les niveaux sont linéaires et difficiles, les boss frappent fort, et de nouvelles compétences de ninjutsu permettent de débloquer des chemins plus fluides.

Le pixel art est un véritable régal, et la bande-son rend parfaitement l’esprit de l’époque sans paraître désuète. Ma nostalgie me ramène vers la NES, et pour moi, c’est un excellent choix qui s’ajoute à merveille aux autres grands jeux de plateforme qui privilégient le timing et la clarté.

Pourquoi nous l’avons choisi On a l’impression d’un épisode perdu de la série Shinobi en 8 bits, mais en plus affûté. Des boss redoutables et des points de contrôle bien placés font revivre l’esprit de la NES.

Les points de contrôle sont justes et clairs, et vous pouvez partir à la recherche de secrets sans vous éloigner du parcours principal. Il reprend le même rythme de défilement horizontal que les premiers opus de Shinobi, mais avec une touche de science-fiction et un peu plus d’indulgence, vraiment.

Mon verdict : un défi authentique avec des points de contrôle équitables et des commandes qui tiennent en haleine.

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11. Shank [Le meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour des combats sanglants et un style arcade]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, Hack and Slash Plateformes PS3, Xbox 360, PC Année de sortie 2010 Développeur(s) Klei Entertainment, Electronic Arts Durée moyenne de jeu 3 heures

Il s’agit d’un jeu de combat qui mise sur le style. Alternez entre des couteaux, un outil lourd et des armes à feu pour venir à bout des hordes d’ennemis. Le mode coopératif apporte une énergie débordante, et le style bande dessinée est bien au-dessus de ce à quoi on pourrait s’attendre.

La campagne, courte, avance à un rythme soutenu, et une préquelle en mode coop local distincte vous offre une soirée de jeu entre amis si vous en voulez davantage. Le concept semble simple sur le papier, mais il faut faire preuve d’un véritable sens du timing et savoir choisir son parcours dès que les ennemis se mélangent.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est un dessin animé qui saigne. L’animation est soignée, les combos sont déjantés, la progression est étonnamment fluide et l’ambiance est pleine d’attitude.

Ce n'est pas un jeu de ninjas, mais il incarne l'esprit « arcade » que les premiers fans de Shinobi adorent. Court, percutant et parfait pour une soirée où vous préférez le spectacle à la discrétion.

Mon verdict : Un jeu de combat endiablé, riche en combos, qui comble les envies de jeu à l’ancienne.

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12. Blazing Chrome [Meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour un chaos ninja de type « bullet hell »]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, « Run and Gun » Plateformes PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) JoyMasher, The Arcade Crew Durée moyenne de jeu 2,5 heures

Ce jeu est le fruit d’une alliance entre Contra et Metal Slug. Courez, sautez, déplacez-vous et éliminez des machines tandis que les boss envahissent l’écran. Le mode coopératif local transforme ce chaos en une véritable fête.

La tension propre aux jeux d'arcade et le danger d'une seule touche dans les modes les plus difficiles rappellent le côté tranchant de Shinobi. C'est le jeu idéal pour une partie rapide et explosive, et il se prête parfaitement à des parties multijoueurs amusantes entre amis sur le canapé.

Pourquoi nous l’avons choisi C'est la renaissance de Contra Chaos, un pack de chaos en coopératif qui offre ce punch d'arcade rétro dont les fans de Shinobi rêvent encore.

La difficulté s'adapte bien, avec des modes abordables pour s'échauffer et des réglages difficiles où un seul coup peut être fatal. Ce n'est pas une histoire de ninja, mais le rythme et la clarté font écho à l'essence même du jeu d'arcade dont se souviennent les fans de longue date de Shinobi.

Mon verdict : Court, explosif et rejouable. Un jeu de tir rétro intense qui respecte votre temps.

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13. Black Myth : Wukong [Meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour un combat mythique de nouvelle génération]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action Plateformes PS5, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2024 Développeur(s) Game Science Durée moyenne de jeu 53 heures

Il s’agit d’un RPG d’action somptueux s’inspirant de la mythologie chinoise. Les techniques de combat au bâton, les esquives et les transformations alimentent de longs duels face à des créatures imposantes. Le jeu présente le niveau de finition et l’envergure d’un titre phare. Les transformations apportent une variété tactique, car un loup agile ou un minuscule insecte peut effectuer des missions de reconnaissance, esquiver ou riposter au-delà des techniques de combat au bâton.

Les amateurs de jeux de type « soulslike » qui aiment décrypter les schémas d’attaque des ennemis s’y plongeront rapidement. Ce n’est pas une histoire de samouraïs, mais le rythme alternant défis et vengeance vous semblera familier.

Pourquoi nous l’avons choisi Les transformations ajoutent des niveaux tactiques aux combats de boss, et l’univers est un véritable festin visuel du début à la fin.

J’apprécie la façon dont les arènes encadrent les duels à la manière de pièces de théâtre, avec des indices faciles à décrypter et suffisamment d’espace pour contourner l’adversaire et le punir. Le monde s’étend sur des forêts brumeuses, des grottes de temples, des falaises de montagne et des palais éclairés par la lumière de l’orage.

Mon verdict : Une quête grandiose et exigeante, dotée d’un univers artistique saisissant et de combats profonds.

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14. Wanted: Dead [Le meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour une action déjantée]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action, Hack and Slash, Jeu de tir à la troisième personne Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2023 Développeur(s) Soleil, 110 Industries Durée moyenne de jeu 8 heures

Ce jeu est chaotique, mais d’une manière tout à fait charmante. Vous combinez des enchaînements au katana avec des coups de grâce à l’arme à feu, le tout dans une ambiance rétro qui rappelle la PS2. Lorsque tout s’enchaîne parfaitement, l’expérience est à la fois déjantée et unique.

Vous incarnez le lieutenant Hannah Stone et nettoyez les niveaux à l’aide de coups de katana, de parades rapides et de rafales de tirs qui tiennent les ennemis en échec. Les combats se déroulent tantôt dans des couloirs étroits, tantôt dans des cours ouvertes où les tireurs d’élite vous guettent, et comprendre la composition des groupes d’ennemis s’avère plus efficace que de se fier uniquement aux statistiques.

Le jeu est l’œuvre des créateurs de Ninja Gaiden, ce qui lui confère une certaine mordant sous son style. C’est essentiellement un jeu au charme un peu brouillon, mais doté d’une réelle profondeur de combat : votre petit plaisir coupable.

Pourquoi nous l'avons choisi À la fois désordonné et élégant, dans l’esprit de l’époque de la PS2. Il mêle des enchaînements au katana à des séquences de tir pour créer un cycle de combat décousu, imparfait mais inoubliable.

Il est parfois un peu brut, mais sincère, et ce mélange peut séduire (je n’arrive vraiment pas à m’arrêter d’y jouer) une fois que l’on a pris le coup de main.

Mon verdict : Imparfait, tapageur, mais amusant. Venez pour l’ambiance, restez pour les combats intenses.

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15. Sifu [Meilleur jeu dans le style de Shinobi : L’art de la vengeance pour la maîtrise brutale du combat au corps à corps]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de combat, Action Plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Sloclap Durée moyenne de jeu 10 heures

Sifu est un jeu entièrement axé sur le combat. Les parades et la gestion de la distance permettent d’infliger des dégâts progressifs jusqu’à ce que la garde de l’adversaire cède. Chaque échec vous fait vieillir, augmentant ainsi les dégâts infligés au détriment de votre santé. Ce cycle d’apprentissage repose sur la répétition.

Le choix des armes et les projections par poussée permettent de contrôler l’espace, tandis que les contre-attaques sanctionnent les enchaînements trop audacieux. La mise en scène s’inspire du cinéma de kung-fu, des clubs enfumés aux toits glissants sous la pluie, le tout sur une bande-son tendue.

Pourquoi nous l’avons choisi Le système de vieillissement rend chaque mort douloureuse et chaque progrès une véritable poussée de dopamine. La discipline devient une véritable histoire.

Il reflète l’état d’esprit Shinobi, axé sur l’entraînement et la maîtrise. Sifu est le meilleur moyen d’aiguiser vos réflexes et d’anticiper les attaques avec précision. Difficile de trouver un meilleur laboratoire en solo ; ce jeu mérite sa place parmi les meilleurs jeux de combat qui privilégient le timing.

Mon verdict : Sans conteste l’un des systèmes de combat au corps à corps les plus aboutis du secteur.

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16. Dishonored 2 [Meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance pour ses assassinats magiques dans l’ombre]

Notre note 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-aventure, Furtivité Plateformes PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2016 Développeur(s) Arkane Lyon, Bethesda Softworks Durée moyenne de jeu 12,5 heures

Dishonored 2 met à votre disposition toute une panoplie de pouvoirs et fait confiance à votre créativité. « Blink » est une téléportation sur une courte distance, « Domino » relie des cibles entre elles afin qu’une seule action les affecte toutes, et les niveaux sont des espaces de jeu minutieusement conçus qui récompensent la curiosité.

Des niveaux tels que le Manoir mécanique et le Quartier de la Poussière se distinguent comme de véritables chefs-d’œuvre scénographiques qui vous enseignent les techniques de déplacement au fur et à mesure de votre exploration. L’univers artistique mêle avec beaucoup de justesse une technologie « whalepunk » à une noblesse en déclin. Vous pouvez suivre des parcours furtifs sans faire la moindre victime, vous concentrer sur des assassinats impeccables, ou encore mélanger les styles à la volée sur votre écran de jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu de monde ouvert furtif fondé sur la liberté, où Domino et les niveaux mécaniques vous permettent de tracer vos propres parcours furtifs, à la manière d’un shinobi, à travers un monde vivant.

Il incarne le fantasme du Ninpo, qui consiste à plier la réalité à votre volonté. La furtivité, lorsqu’elle s’accompagne de mécanismes trop complexes, est souvent un véritable désastre ; pourtant, ce jeu figure parmi les meilleurs jeux solo qui encouragent une approche ludique de la résolution de problèmes.

Mon verdict : Un terrain de jeu dédié à la furtivité où se mêlent stratégie, pouvoirs et style.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Shinobi : L’art de la vengeance ?

Sekiro : Shadows Die Twice est le titre moderne qui se rapproche le plus de Shinobi en termes de combat à l’épée basé sur la précision et de duels mortels entre ninjas. Pour une expérience classique à défilement horizontal, The Messenger offre une touche rétro pleine de panache. Ces deux titres privilégient la précision et la lecture fluide des situations plutôt que les statistiques, à l’image du Shinobi classique.

Quel type de jeu est Shinobi ?

À l’origine, Shinobi était un jeu de plates-formes d’action en 2D proposant des combats précis et un timing rigoureux. Le nouveau L’art de la vengeance est une réinterprétation moderne avec des niveaux pleins de suspense et un clin d’œil à l’exploration légère entre les affrontements. Attendez-vous à des redémarrages rapides, des indices précis sur les ennemis et des enchaînements de plates-formes très satisfaisants.

Shinobi est-il disponible sur PS5 ?

Oui. « Shinobi : L’art de la vengeance » est prévu sur PS5 et PS4, ainsi que sur Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une démo jouable est désormais disponible sur PlayStation, ce qui permet aux utilisateurs de PlayStation de se faire une première idée du jeu. Le calendrier de lancement mentionne plusieurs régions, ce qui laisse présager une large disponibilité.

Shinobi : L’art de la vengeance est-il une suite ?

Non. Il s’agit d’un reboot de la franchise Shinobi qui met en scène le retour de Joe Musashi avec un nouveau style graphique et des mécanismes modernes, plutôt que de reprendre l’intrigue d’un dernier opus en particulier. Attendez-vous à des rebondissements inédits, des mécanismes de jeu repensés et une direction artistique audacieuse.

Qui développe Shinobi : L’art de la vengeance ?

Le jeu est développé par Lizardcube et édité par Sega. Lizardcube a déjà revisité des classiques tels que *Streets of Rage 4*, ce qui explique l’enthousiasme de nombreux fans à l’idée de découvrir la touche apportée par ce studio à ce titre. Son parcours laisse présager des combats fluides et une touche de nostalgie.