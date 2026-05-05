Les 10 meilleurs jeux similaires à Pokémon Pokopia en 2026 auxquels vous devez absolument jouer

Les jeux comme Pokémon Pokopia sont très prisés en ce moment, et je comprends pourquoi. Ce jeu phare de la Switch 2 mêle collection de créatures, construction en mode « bac à sable » et simulation de vie dans une boucle si addictive que 2,2 millions de joueurs s’y sont mis en quatre jours.

J’ai passé des semaines à arroser chaque parcelle de terre jusqu’à ce que Slowpoke vienne gâcher ma fête (littéralement).

Une fois le jeu terminé, je me suis mis en quête de retrouver cette même sensation de bien-être : des créatures adorables, une grande liberté créative et la joie de construire quelque chose de magnifique à partir de rien.

Voici donc ma liste des meilleurs jeux similaires à Pokémon Pokopia que j’ai pu trouver.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Pokémon Pokopia

Pokopia puise dans de nombreux genres à la fois ; les jeux qui s’en rapprochent le plus dépendent donc de la partie de l’expérience qui vous a le plus marqué. Simulation sociale, bac à sable, collection de créatures : certains excellent dans le premier aspect, d’autres se concentrent sur le second.

Ci-dessous, j’ai sélectionné trois jeux similaires à Pokémon Pokopia, car chacun d’entre eux reflète un pilier différent de ce qui rend Pokopia si addictif.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 C'est le jeu qui se rapproche le plus de la création de monde en temps réel et de l'esprit communautaire de Pokopia. Vous transformez une île déserte en un village animé aux côtés d'adorables animaux, avec la même liberté de terraformation et de décoration que celle offerte par Pokopia. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Référence incontournable parmi les jeux de ferme chaleureux tels que Pokopia, il allie des relations approfondies avec les PNJ à une progression satisfaisante en matière de culture et d’artisanat. Il a captivé de nombreux joueurs pendant des centaines d’heures au fil de parties toutes différentes les unes des autres. Buy now 3 Viva Piñata 2006 Le jeu original de création de jardins pour créatures. Vous concevez des habitats pour attirer des animaux piñata colorés en fonction de leurs besoins spécifiques – une formule que Pokopia a empruntée et développée 20 ans plus tard. Buy now

Ces trois-là se démarquent, mais la liste complète réserve quelques surprises. Continuez à faire défiler pour découvrir tous les jeux similaires à Pokémon Pokopia en détail.

Les 10 meilleurs jeux similaires à Pokémon Pokopia – Des simulations chaleureuses aux jeux de collection de créatures

Pokopia a prouvé que les Pokémon pouvaient s'épanouir en dehors des combats au tour par tour. Les jeux de cette liste, à l'image de Pokémon Pokopia, recréent cette même magie à travers la collection de créatures, la construction d'habitats, l'agriculture et la liberté offerte par un mode « bac à sable ».

J’ai classé et noté tous ces excellents titres en fonction de leur capacité à refléter l’attrait principal de Pokopia.

1. Animal Crossing : New Horizons [Meilleure simulation de vie tranquille dans l’esprit de Pokopia]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation de vie, bac à sable Plateformes Nintendo Switch, Switch 2 Année de sortie 2020 / 2026 Créateur(s) Nintendo EPD / Nintendo Durée moyenne de jeu Plus de 200 heures Idéal pour Les joueurs qui ont adoré la création et la décoration en temps réel de Pokopia

Animal Crossing : New Horizons est l’un des meilleurs jeux similaires à Pokémon Pokopia auxquels vous pouvez jouer sur Nintendo Switch et Switch 2. Ces deux jeux vous plongent dans un espace vierge et vous mettent au défi de le transformer en paradis. Dans Pokopia, vous reconstruisez la région de Kanto post-apocalyptique en incarnant un Ditto déguisé. Dans New Horizons, vous transformez une île déserte en un village prospère peuplé d’animaux aux personnalités bien affirmées.

La comparaison entre Pokémon Pokopia et Animal Crossing revient sans cesse sur Internet, et on comprend facilement pourquoi. Ces deux jeux s’articulent autour de l’aménagement du terrain, de la décoration et de la création de liens avec d’adorables habitants.

Vous collectez des ressources, fabriquez des meubles, plantez des arbres et des fleurs, puis aménagez le tout pour améliorer la note de votre île. Une horloge en temps réel régit les événements saisonniers, les fêtes et les changements météorologiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Animal Crossing : New Horizons incarne parfaitement l’essence même de la construction d’île en temps réel propre à Pokémon Pokopia. Aucun autre jeu Animal Crossing n’offre une telle liberté pour aménager le terrain, décorer et tisser des liens avec votre communauté à votre rythme.

Alors que Pokopia vous fait construire des habitats pour attirer des Pokémon spécifiques, New Horizons vous permet de concevoir des quartiers à thème qui font le bonheur de vos villageois. Une fois que vous débloquez la terraformation, les possibilités créatives sont illimitées : creuser des rivières, ériger des falaises et paver des sentiers deviennent alors tout à fait possibles.

Mon verdict : je m’attendais à une version allégée de Pokopia, et j’ai fini par y passer plus de 300 heures. Animal Crossing : New Horizons est ce qui se rapproche le plus d’un second chez-soi dans cette liste.

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2. Stardew Valley [Meilleur jeu de ferme similaire à Pokopia]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation agricole, RPG Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Année de sortie 2016 Créateur(s) ConcernedApe (Eric Barone) Durée moyenne de jeu Plus de 120 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des systèmes sociaux plus approfondis en plus de l'agriculture et de l'artisanat

Stardew Valley est le champion incontesté des jeux de ferme chaleureux tels que Pokopia, et l’importante mise à jour 1.6 l’a rendu encore meilleur. Vous héritez d’une ferme délabrée dans une petite ville et passez vos journées à cultiver, élever des animaux, extraire du minerai et faire connaissance avec vos voisins.

Chaque PNJ possède une histoire, un emploi du temps et des quêtes personnelles que vous débloquez en nouant des liens d’amitié (ou en vivant une histoire d’amour). Si la construction de monde apaisante de Pokopia vous a séduit, Stardew Valley propose une expérience similaire , mais avec une dimension sociale bien plus riche.

Vous êtes libre d’aménager votre ferme comme bon vous semble. Des rangées de myrtilles impeccables, une jungle chaotique de cultures aléatoires ou un empire viticole méticuleusement planifié : toutes ces options sont envisageables.

Pourquoi nous l'avons choisi Stardew Valley allie la boucle de construction réconfortante de Pokopia au système social le plus abouti de cette liste. L’agriculture, l’artisanat et la progression au sein de la communauté peuvent vous occuper pendant des centaines d’heures.

Les cycles saisonniers apportent de la variété au rythme du jeu, tandis que les mines ajoutent une dimension de danger avec des combats, du butin et des affrontements contre des boss. C’est ce mélange qui fait de Stardew Valley l’un des jeux les plus aboutis, à l’instar de Pokémon Pokopia, sur toutes les plateformes.

Ce qui distingue Stardew Valley de la plupart des jeux du genre de Pokémon Pokopia, c’est sa charge émotionnelle. Les personnages sont aux prises avec la dépression, l’insatisfaction professionnelle et la pression familiale. Leur venir en aide ajoute un enjeu qui fait défaut aux jeux de type « bac à sable » purs. Plus de 300 000 avis « extrêmement positifs » sur Steam le confirment.

Mon verdict : même après deux parties, vous continuerez à découvrir des secrets. Stardew Valley est un jeu de ferme, à l’instar de Pokopia, qui ne cesse de vous surprendre.

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3. Viva Piñata [Jeu classique mettant en scène des créatures, à l’instar de Pokopia]

Notre note Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation de vie, Collection de créatures Plateformes Xbox 360, Xbox One (rétrocompatible), PC Année de sortie 2006 Développeur(s) Rare / Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les mécanismes de création d’habitats et d’attraction de créatures de Pokopia

Viva Piñata est le jeu auquel Pokopia doit le plus, et si vous n’y avez pas encore joué, c’est le signe qu’il faut vous y mettre. Le concept est pratiquement identique : entretenez un jardin, aménagez l’environnement et observez des créatures colorées apparaître en fonction des conditions que vous créez.

Plantez les bonnes fleurs, construisez les bons étangs, et un Quackberry viendra se dandiner jusqu’à vous. Répondez à ses besoins, et il deviendra un résident permanent. C’est le jeu original de type « construisez-le, et ils viendront », à l’image de Pokopia.

Chaque espèce de piñata a des exigences spécifiques pour venir vous rendre visite, s’installer chez vous et nouer des relations amoureuses. De plus, les relations prédateur-proie ajoutent une véritable tension. Par exemple, un Syrupent (serpent) dévorera vos Mousemallows (souris) si vous ne les séparez pas par une clôture.

Pourquoi nous l’avons choisi Viva Piñata a été le pionnier de la formule consistant à construire un habitat pour attirer des créatures, sur laquelle repose Pokémon Pokopia. La richesse de son écosystème et son charme restent inégalés.

Cet équilibre fragile consistant à gérer des dizaines de créatures aux besoins contradictoires confère au jeu une dimension stratégique qu’aucun autre titre, comme « Pokémon Pokopia », n’a réussi à égaler, même près de 20 ans plus tard.

Chaque piñata possède des animations loufoques, des sons uniques et un intérieur rempli de bonbons. La suite, Viva Piñata : Des ennuis au paradis, a élargi l’univers avec de nouveaux biomes et plus de 100 espèces. Le seul inconvénient est qu’elle est réservée à la Xbox et au PC. Néanmoins, des jeux comme Pokémon Pokopia doivent à cette série une ovation debout.

Mon verdict : si personnaliser les habitats pour attirer de nouveaux Pokémon était ce que vous préfériez dans Pokopia, sachez que Viva Piñata a inventé ce plaisir et continue de le proposer avec brio.

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4. Ooblets [Un jeu de collection de créatures mignonnes à l’image de Pokopia]

Notre note Enebameter 8.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation agricole, jeu de collection de créatures Plateformes PC, Xbox One/Series X Année de sortie 2022 Développeur(s) Glumberland Durée moyenne de jeu 40 à 55 heures Idéal pour Les joueurs qui souhaitent collectionner des créatures sans le stress des combats

Ooblets allie la collection de créatures à la vie à la ferme et à la vie en ville, le tout dans un univers si résolument serein qu’il pourrait vous remonter le moral.

Si vous avez lu notre critique de Pokopia et que vous avez été séduit par son ambiance chaleureuse sans combat, Ooblets pousse cette philosophie encore plus loin. Vous gagnez de nouvelles créatures grâce à des concours de danse basés sur des cartes. Défiez des Ooblets sauvages, jouez des cartes de capacité et remportez une graine pour faire pousser un tout nouvel Ooblet dans votre ferme.

Plus de 50 espèces, avec des variantes « Gleamy » courantes, peu communes et ultra-rares, donnent un véritable intérêt à la collection. L'agriculture fonctionne comme dans Stardew Valley, mais vos Ooblets mettent également la main à la pâte en s'occupant des « Oobcoops » pour automatiser les tâches.

Pourquoi nous l’avons choisi Ooblets combine la collection de créatures, l’agriculture et les duels de danse pour former l’un des jeux les plus décalés, à l’image de Pokopia, sur toutes les plateformes.

La note positive de 91 % sur Steam (plus de 1 300 avis) parle d’elle-même. La progression peut sembler un peu lente en milieu de partie, et les battles de danse manquent parfois un peu de difficulté. Mais pour les jeux comme Pokémon Pokopia qui privilégient l’ambiance au détriment du défi, Ooblets est le choix idéal.

Mon verdict : les duels de danse à eux seuls valent le détour. C’est un jeu qui déborde de personnalité du début à la fin.

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5. Dragon Quest Builders 2 [Jeu de construction de type « bac à sable » similaire à Pokopia]

Notre note Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action, jeu de construction en mode bac à sable Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4 Année de sortie 2019 Développeur(s) Omega Force / Square Enix Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment le mode de construction en monde ouvert de Pokopia, guidé par une histoire

Voici une anecdote amusante : l’équipe d’Omega Force qui a co-développé Pokopia a également créé Dragon Quest Builders 2. Si vous souhaitez comprendre d’où provient l’ADN « bac à sable » de Pokopia, ce jeu Dragon Quest acclamé par la critique en est le modèle.

Vous incarnez un jeune bâtisseur dans un monde où une secte a interdit toute construction, et vous reconstruisez la civilisation bloc par bloc avec une charmante galerie de PNJ qui s’installent dans les villes que vous créez.

Vous construisez une cuisine, et les villageois se mettent à cuisiner. Vous construisez une chambre, et ils y dorment. Cette boucle de rétroaction reflète fidèlement le système d’habitat de Pokopia et fait de Dragon Quest Builders 2 l’un des jeux les plus satisfaisants sur le plan narratif, à l’instar de Pokémon Pokopia.

Pourquoi nous l'avons choisi Dragon Quest Builders 2 est le précurseur direct des mécanismes de construction de Pokémon Pokopia, développé par la même équipe. C'est la rencontre parfaite entre la construction par blocs et la narration d'un jeu de rôle.

L’histoire, d’une durée de plus de 50 heures, comprend un arc narratif véritablement émouvant autour de Malroth, ainsi qu’une île en mode « bac à sable » sans aucune restriction une fois le jeu terminé.

Mon verdict : pour tous ceux qui recherchent des jeux comme Pokémon Pokopia avec une dimension narrative plus marquée, Dragon Quest Builders 2 a établi la référence.

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6. Slime Rancher 2 [Jeu d’élevage de créatures similaire à Pokopia]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation de vie, Aventure Plateformes PC, Xbox Series X Année de sortie 2022 (accès anticipé), 2024 (version 1.0) Développeur(s) Monomi Park Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures Idéal pour Les joueurs qui ont adoré les aspects « soins aux créatures » et « exploration » de Pokopia

Slime Rancher 2 vous propulse sur Rainbow Island, équipé d’un sac à dos aspirateur et d’un seul objectif : collecter d’adorables slimes, les héberger dans des enclos et vendre leurs « plorts » pour en tirer profit. Tout comme Pokopia, ce jeu s’articule autour de la prise en charge de créatures mignonnes dans un environnement que vous façonnez et agrandissez.

Alors que Pokopia consiste à construire des habitats pour des Pokémon, Slime Rancher 2 vous invite à gérer des espèces aux régimes alimentaires, humeurs et comportements uniques au sein d’un immense ranch personnalisable.

Donnez un type de « plort » à un slime d’une autre espèce, et vous créerez un Largo hybride doté de caractéristiques combinées. Si vous allez trop loin, vous ferez apparaître un Tarr – un slime hostile qui dévore tout sur son passage. Cette tension entre risque et récompense rend le gameplay de ce jeu de ferme de premier plan captivant et confère à Slime Rancher 2 un avantage concurrentiel par rapport à d’autres jeux comme Pokémon Pokopia, qui jouent la carte de la sécurité.

Pourquoi nous l’avons choisi Slime Rancher 2 réussit à merveille à allier soins aux créatures et gestion de ranch, tout comme Pokémon Pokopia. Son univers coloré et ses combinaisons de slimes alliant risque et récompense respirent la joie de vivre.

Il est plus court que *Pokopia* (environ 30 heures), mais chaque heure regorge de couleurs et de charme. Les jeux comme *Pokémon Pokopia* atteignent rarement un tel niveau de pur bonheur.

Mon verdict : si l’idée de voir d’adorables créatures gambader dans votre ranch personnalisé vous séduit, Slime Rancher 2 est un pur bonheur sous forme de jeu.

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7. Mon passage chez Sandrock [Simulation de vie et d’artisanat dans la veine de Pokopia]

Notre note Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation de vie, RPG, artisanat Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Année de sortie 2023 Développeur(s) Pathea Games / PM Studios Durée moyenne de jeu 80 à 120 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent l’ambiance de reconstruction de ville de Pokopia, avec un système d’artisanat plus approfondi

Mon passage chez Sandrock vous met dans la peau d’un bâtisseur arrivant dans une ville désertique en difficulté. Récupérez de la ferraille, fondez des ressources et construisez des ouvrages publics qui permettront à la communauté de se relever.

Si cela vous fait penser à l'intrigue de Pokopia, mais avec des outils électriques à la place des Pokémon, vous êtes sur la bonne voie. Ce jeu vous récompense par des progrès concrets à mesure que les bâtiments s'élèvent et que les habitants reviennent.

Le système d’artisanat de ce jeu est également plus approfondi que dans presque tous les autres titres de cette liste. Extrayez des minerais, affinez les matériaux à travers plusieurs stations, puis assemblez des machines complexes. Vous pouvez vous lier d’amitié, vivre une histoire d’amour et vous marier avec plus de 30 PNJ, chacun doté d’un emploi du temps et d’un scénario personnel en plusieurs parties – une richesse sociale qui le distingue de la plupart des jeux similaires à Pokémon Pokopia disponibles sur le marché.

Pourquoi nous l’avons choisi Mon passage chez Sandrock reprend le principe de reconstruction de ville de Pokopia, en y ajoutant une touche d’artisanat industriel et des relations approfondies avec les PNJ.

J’ai personnellement passé plus de 90 heures sur ma première partie et il me restait encore des commandes inachevées. Parmi les jeux du genre de Pokémon Pokopia, ce titre hors du commun mise tout sur le fantasme de la construction d’une colonie.

Mon verdict : si la reconstruction de la colonie dans Pokopia vous a tenu éveillé jusqu’après minuit, Mon passage chez Sandrock prolonge cette expérience dans un RPG d’artisanat de plus de 80 heures.

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8. Disney Dreamlight Valley [Un jeu de construction de village chaleureux à l’image de Pokopia]

Notre note Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Simulation de vie, Aventure Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Année de sortie 2022 (accès anticipé), 2024 (jeu gratuit) Développeur(s) Gameloft Montréal / Gameloft Durée moyenne de jeu 50 à 80 heures Idéal pour Les joueurs qui souhaitent créer un univers à la manière de Pokopia avec des personnages familiers

Disney Dreamlight Valley vous captive grâce à une nostalgie mise à profit, et je le dis comme un compliment. Si Pokopia vous a conquis en vous permettant d’interagir avec vos Pokémon préférés d’une nouvelle manière, ce jeu chaleureux de premier plan fait de même avec les icônes de Disney et Pixar.

Vous arrivez dans un village ravagé par des épines maléfiques, et votre mission consiste à restaurer les biomes, à vous lier d’amitié avec des personnages Disney et à redécorer la vallée pour lui redonner sa gloire d’antan. Le parallèle avec le principe de Pokopia, qui consiste à « reconstruire une région de Kanto en ruines », est ici tout à fait indéniable.

Chaque personnage (Moana, WALL-E, Scar) dispose d’une jauge d’amitié, de quêtes et de rôles à remplir. Les possibilités de personnalisation sont très poussées, allant du modelage du terrain et du déplacement des bâtiments à des centaines d’ensembles de mobilier thématiques. C’est ce genre de charme issu de la propriété intellectuelle qui lui permet de se démarquer de jeux comme Pokémon Pokopia, même si ses mécanismes sous-jacents sont plus simples.

Pourquoi nous l'avons choisi Disney Dreamlight Valley transpose la formule de construction de village de Pokémon Pokopia dans l’univers magique de Disney. Se lier d’amitié avec des personnages emblématiques tout en redonnant vie à une vallée procure les mêmes moments de pur bonheur.

Les systèmes d’agriculture et d’artisanat restent superficiels par rapport à d’autres jeux comme Pokémon Pokopia, mais en termes de charme et de nostalgie, Disney Dreamlight Valley occupe une niche très spécifique.

Mon verdict : malgré un système d’artisanat peu approfondi, le charme indéniable de reconstruire un village aux côtés de Vaiana et de WALL-E vous donnera envie d’y revenir. Disney Dreamlight Valley privilégie la nostalgie au détriment de la profondeur, et ce choix s’avère payant.

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9. Minecraft [Jeu de construction de type « bac à sable » similaire à Pokopia]

Notre note Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Sandbox, Survie, Aventure Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Année de sortie 2011 Créateur(s) Mojang Studios / Microsoft Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures (pas de limite réelle) Idéal pour Les joueurs qui recherchent une liberté créative et des possibilités de construction illimitées

Minecraft peut sembler un choix surprenant dans une liste de jeux similaires à Pokémon Pokopia, mais le lien est profond. Les développeurs de Pokopia chez Omega Force ont spécifiquement cité Minecraft comme une influence majeure, et les critiques ont qualifié Pokopia de mélange entre Animal Crossing et Minecraft, avec une touche Pokémon.

Ce jeu « bac à sable » très populaire partage ce rythme « collecter-construire-améliorer » qui anime Pokopia, et ici, seule votre imagination vous sert de limite. Le mode Créatif vous offre des blocs à l’infini et une liberté totale pour construire tout ce que vous pouvez imaginer, des châteaux aux fermes, en passant par une ville entière.

Pourquoi nous l’avons choisi Minecraft est le jeu de type « bac à sable » sur lequel repose Pokémon Pokopia. Une liberté créative illimitée et le mod Pixelmon en font un choix incontournable.

Le mode Survie intègre la collecte de ressources et des créatures hostiles pour les joueurs en quête de défis. Quant au mod Pixelmon, il ajoute littéralement des Pokémon à Minecraft : capture, combats, reproduction, tout y est. Avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus, des jeux comme Pokémon Pokopia doivent beaucoup à Minecraft.

Mon verdict : si c’est l’aspect « construction » de Pokopia qui vous a séduit, Minecraft vous offre cette liberté, multipliée à l’infini.

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10. Palworld [Jeu de survie avec des créatures, dans le style de Pokopia]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Survie en monde ouvert, collection de créatures Plateformes PC, Xbox One/Series X Année de sortie 2024 (accès anticipé) Développeur(s) Pocketpair Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures Idéal pour Les joueurs qui souhaitent allier la compagnie des créatures de Pokopia à des combats de survie

Palworld reprend la dynamique de compagnonnage entre créatures que Pokopia aborde avec douceur et l’intègre dans un univers de survie de type « bac à sable » où se mêlent armes à feu, construction de bases et automatisation industrielle. C’est le cousin excentrique de la réunion de famille : bruyant, clivant et impossible à ignorer.

Plus de 25 millions de joueurs se sont lancés dans l’aventure dès le premier mois, et les discussions autour de jeux comme Palworld reviennent toujours à Pokopia. Vous capturez des « Pals », vous les affectez à des postes de travail, vous les faites se reproduire pour améliorer leurs statistiques et vous affrontez des boss.

L’ambiance est à l’opposé de celle de Pokémon Pokopia. C’est chaotique, répétitif et parfois absurde. La construction de base est étonnamment approfondie, avec des structures à plusieurs niveaux et des chaînes de production automatisées qui poussent le concept de collection de créatures bien plus loin que la plupart des jeux du genre Pokémon Pokopia n’oseraient le faire.

Pourquoi nous l’avons choisi Palworld transforme la gestion douce des créatures de Pokémon Pokopia en un bac à sable de survie débridé. Son nombre impressionnant de joueurs prouve que cette formule fonctionne dans un registre complètement différent.

Le jeu est encore en accès anticipé, donc des bugs apparaissent. Mais pour les fans de jeux comme Pokémon Pokopia qui recherchent une expérience de collection de créatures avec une touche plus crue, Palworld comble une lacune qu’aucun autre titre de cette liste ne peut combler.

Mon verdict : si vous recherchez le côté (un peu) plus sombre et plus sauvage de la collection de créatures, Palworld transforme le concept chaleureux de Pokémon Pokopia en une véritable aventure de survie.

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Mon verdict global sur les meilleurs jeux similaires à Pokémon Pokopia

Que vous hésitiez entre Pokémon Pokopia et Animal Crossing ou que vous recherchiez simplement quelque chose de nouveau, sachez que chaque jeu de cette liste incarne une partie de ce qui rend des jeux comme Pokémon Pokopia si particuliers.

Le choix qui vous conviendra le mieux dépendra de l’aspect de l’expérience qui vous a le plus séduit.

Quel est aujourd’hui le meilleur point de départ pour découvrir des jeux similaires à Pokémon Pokopia ?

Pour la création et la décoration d’un univers en temps réel → Animal Crossing : New Horizons . C’est le jeu Animal Crossing le mieux noté, qui reflète mieux que tout autre titre disponible l’esprit communautaire qui anime Pokémon Pokopia.

→ . C’est le jeu Animal Crossing le mieux noté, qui reflète mieux que tout autre titre disponible l’esprit communautaire qui anime Pokémon Pokopia. Pour l’agriculture et les liens sociaux profonds → Stardew Valley . Les intrigues complexes des PNJ et les cycles de culture gratifiants vous occuperont pendant plusieurs mois. Le mode multijoueur coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs ajoute une nouvelle dimension, et avec un portage confirmé sur Switch 2 en préparation, le moment ne pourrait être mieux choisi.

→ . Les intrigues complexes des PNJ et les cycles de culture gratifiants vous occuperont pendant plusieurs mois. Le mode multijoueur coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs ajoute une nouvelle dimension, et avec un portage confirmé sur Switch 2 en préparation, le moment ne pourrait être mieux choisi. Pour le cycle « créatures-habitats » → Viva Piñata . Ce jeu a inventé cette formule et la maîtrise toujours avec brio, près de 20 ans plus tard.

→ . Ce jeu a inventé cette formule et la maîtrise toujours avec brio, près de 20 ans plus tard. Pour la liberté d’un monde ouvert → Dragon Quest Builders 2 . Il partage littéralement le même ADN que Pokémon Pokopia grâce à l’équipe d’Omega Force.

→ . Il partage littéralement le même ADN que Pokémon Pokopia grâce à l’équipe d’Omega Force. Pour quelque chose de plus sauvage → Palworld. Il propulse la collection de créatures dans un univers de survie chaotique.

J'ai passé au total plus de 100 heures sur ces jeux depuis que j'ai terminé Pokopia, et chacun d'entre eux m'a donné cette envie familière de « juste une mission de plus ». C'est là la marque des meilleurs jeux comme Pokémon Pokopia, et je ne pense pas m'arrêter de sitôt.

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