18 jeux similaires à Phasmophobia en 2026 pour les amateurs d’horreur en mode coopératif

J'ai recherché des jeux similaires à Phasmophobia qui suscitent la même angoisse liée à l'enquête, tout en proposant des rebondissements originaux. Certains mettent l'accent sur l'exorcisme de démons face à des entités agressives. D'autres proposent un mode multijoueur asymétrique où les humains endossent le rôle des chasseurs.

Cette liste recense 18 titres proposant des expériences similaires. Vous y trouverez des explorations archéologiques de tombes, des chasses aux monstres compétitives et des jeux d’horreur psychologique en solo qui égalent le niveau de terreur de Phasmophobia.

Certains se prêtent à des sessions rapides de 20 minutes. D’autres exigent une survie à long terme avec des éléments de construction de base. Tous capturent différents aspects de ce qui rend la chasse aux fantômes si captivante. Plongez-vous dans cette sélection pour découvrir lequel de ces jeux pourrait bien devenir votre prochaine obsession effrayante.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Phasmophobia

J’ai trouvé que ces trois choix constituaient les meilleurs points de départ. Des rencontres rapides avec des démons, des systèmes de preuves bien ficelés ou des opérations à l’échelle d’une entreprise avec des équipes plus importantes. Chacun propose une approche distincte de l’horreur paranormale.

1 Pacify 2019 Des chasses aux fantômes au rythme effréné dans des maisons hantées, où les esprits deviennent de plus en plus rapides et agressifs. Idéal pour les groupes à la recherche de parties rapides, ponctuées de poursuites intenses et de frayeurs authentiques. Buy now 2 Devour 2021 Des exorcismes de démons condensés en 20 minutes de chaos, au cours desquelles des entités vous traquent sans relâche à mesure que les objectifs progressent. Idéal pour les équipes qui souhaitent retrouver la tension de Phasmophobia sans le rythme lent des enquêtes. Buy now 3 White Noise 2 2017 Jeu d'horreur asymétrique en 4 contre 1, dans lequel un joueur incarne le monstre qui traque quatre enquêteurs. Il allie une enquête en mode coopératif à un mode multijoueur compétitif, pour un comportement humain imprévisible. Buy now

Ces trois titres couvrent les chasses au rythme effréné, les enquêtes authentiques et les opérations à grande échelle. La liste complète ci-dessous explore 15 autres jeux allant de l’horreur de survie à la terreur psychologique, en passant par la chasse aux monstres compétitive.

18 jeux similaires à Phasmophobia pour les fans d’horreur en mode coopératif

Phasmophobia a perfectionné la chasse aux fantômes en mode coopératif, mais d’autres titres procurent des frissons similaires avec des rebondissements uniques. Certains se concentrent sur les exorcismes de démons, d’autres ajoutent un mode multijoueur asymétrique, et quelques-uns abandonnent le mode coopératif au profit d’un jeu d’horreur psychologique en solo.

Cette liste regroupe des jeux axés sur l'enquête, les mécanismes de survie et la terreur à l'état pur. Combien de ces jeux, similaires à Phasmophobia, avez-vous déjà joués ?

1. Pacify [Le meilleur jeu similaire à Phasmophobia pour des chasses aux fantômes au rythme effréné]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Casual, Horreur, Indépendant, Coop en ligne, Stratégie Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC Année de sortie 2019 Créateur(s) Shawn Hitchcock / Hitchcock Games

Dans Pacify, vous et votre équipe vous retrouvez plongés dans des maisons hantées où vous devez lutter contre le temps pour chasser des esprits en colère. Vous explorerez des lieux effrayants, récupérerez des objets clés et accomplirez des rituels afin de renvoyer les fantômes d’où ils viennent.

Le style graphique s'inscrit dans l'univers de l'horreur indépendante, avec des pièces faiblement éclairées, des lumières vacillantes et des sursauts qui surgissent de nulle part.

Ce qui m’a immédiatement captivé, c’est la rapidité avec laquelle tout se déroule. Les parties se terminent en 15 à 20 minutes. Le fantôme devient progressivement plus rapide et plus agressif. La coordination est essentielle : une personne fait diversion tandis qu’une autre accomplit les objectifs.

Pourquoi nous l'avons choisi Pacify reproduit à la perfection ces moments de panique où l’on court pour sauver sa vie, propres aux jeux similaires à Phasmophobia, mais les condense en manches courtes et intenses. C’est le chaos, les cris et l’adrénaline concentrés en 20 minutes.

Les outils sont basiques mais efficaces : lampes de poche, clés, objets rituels. Rien de compliqué. Pacify prend également en charge la réalité virtuelle, ce qui amplifie la terreur lorsque vous vous retournez physiquement pour vérifier si quelque chose se trouve derrière vous. Il est d'une bouchée de pain et fonctionne sur la plupart des PC, ce qui en fait le jeu idéal pour convaincre vos amis de se lancer dans une petite session d'horreur.

Mon verdict : Pacify reproduit à la perfection le chaos angoissant dont rêvent les fans de Phasmophobia, tout en le condensant en sessions de 20 minutes. Parfait pour des sessions d’horreur rapides entre amis.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PACIFY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Devour [Un jeu d’exorcisme coopératif terrifiant dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Horreur, Indépendant, Multijoueur Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur(s) Jeux « Straight Back »

Je n'oublierai jamais ma première partie de Devour. Le démon n'était pas simplement présent, comme dans Phasmophobia. Il me traquait.

Chaque carte vous plonge, vous et jusqu’à trois amis, dans des lieux imprégnés d’imagerie sectaire, tels que des asiles abandonnés, des fermes maudites et des sites rituels qui dégagent une véritable atmosphère oppressante. Votre mission est simple : brûler ou sacrifier 10 objets spécifiques pour mettre fin à une possession. Mais le démon devient de plus en plus agressif à chaque objet que vous éliminez.

La mécanique de jeu est simple mais brutale. Je signalais l’emplacement des objets via le chat vocal tandis que mon coéquipier distrayait l’entité. Un seul faux pas et vous vous faites éliminer. La coordination devient une question de survie. Le jeu propose 7 cartes avec 4 niveaux de difficulté, allant de « facile » à « cauchemar », ce qui vous permet de vous y mettre en douceur ou de vous lancer un véritable défi.

Pourquoi nous l’avons choisi Devour reproduit cette même angoisse croissante que l’on ressent dans Phasmophobia et pousse l’agressivité encore plus loin. Le démon vous poursuit sans relâche à mesure que vous vous rapprochez de la réalisation de votre objectif.

Chaque carte modifie juste ce qu’il faut la formule pour rester originale. Les « jumpscares » sont percutants et trouver des salles publiques peut être aléatoire, mais entre amis, c’est l’une des expériences d’horreur en coop les plus intenses qui soient. Les graphismes sont sombres et atmosphériques, et chaque effet sonore vous tient en haleine.

Mon avis : si vous recherchez des jeux dans la veine de Phasmophobia, avec des affrontements incessants contre des démons et un jeu d'équipe axé sur des objectifs, Devour est un jeu incontournable.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEVOUR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. White Noise 2 [Jeu multijoueur asymétrique dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Indépendant, Coop en ligne, Stratégie, Horreur de survie Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC Année de sortie 2017 Développeur(s) Milkstone Studios

White Noise 2 bouleverse les codes du jeu d’horreur en mode coopératif en désignant un joueur comme le monstre, tandis que quatre enquêteurs partent à la recherche d’indices dans des environnements plongés dans l’obscurité totale. Cette configuration asymétrique donne lieu à d’intenses moments de jeu du chat et de la souris où votre lampe torche devient votre seule défense. Dirigez-la vers le visage du monstre et vous disposerez de quelques précieuses secondes pour fuir avant qu’il ne disparaisse.

J’ai adoré à quel point cela différait de l’IA des fantômes de Phasmophobia. Jouer le rôle d’un enquêteur implique de collaborer avec votre équipe pour localiser 8 indices, puis de détruire 8 sigils pour remporter la partie. Vous pouvez survivre à deux captures avant d’être éliminé ; le monstre doit donc redoubler d’efforts pour chaque élimination. Jouer le rôle de la créature vous confère des capacités et une perspective de chasseur qui transforment complètement le jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi White Noise 2 fait le pont entre le mode coopératif d’enquête de Phasmophobia et les jeux d’horreur asymétriques tels que Dead by Daylight. Le format 4 contre 1 exige un travail d’équipe tout en introduisant des comportements humains imprévisibles dans le jeu.

La diversité m’a impressionné. Seize enquêteurs différents dotés de statistiques et de capacités uniques, six monstres aux pouvoirs distincts et sept cartes garantissent une expérience toujours renouvelée. Le niveau de maîtrise requis est élevé. Pour vaincre des monstres expérimentés, il faut une coordination sans faille et des tactiques intelligentes. Se faufiler seul dans des couloirs sombres procure une véritable sensation de peur, et les développeurs proposent régulièrement des mises à jour.

Mon verdict : si vous recherchez des jeux similaires à Phasmophobia avec une touche compétitive et un gameplay asymétrique, White Noise 2 vous offre une expérience d’horreur multijoueur pleine de suspense.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WHITE NOISE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Forewarned [Jeu d’horreur archéologique dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Indépendant, Coop en ligne, Horreur de survie Plateformes PC Année de sortie 2024 Développeur(s) Dreambyte Games

Dans Forewarned, les tombes de l’Égypte antique sont des pièges mortels générés de manière procédurale, dans lesquels vous et jusqu’à trois amis partez à la recherche d’indices tandis que les esprits des anciens medjay vous traquent. Le thème archéologique est très présent, avec des hiéroglyphes et des artefacts maudits disséminés un peu partout. La disposition de chaque tombe change à chaque partie, donc mémoriser les itinéraires de fuite ne vous sauvera pas.

Le danger semble plus immédiat que dans Phasmophobia. Chaque medjay exige des actions spécifiques pour survivre. Certains vous obligent à éviter tout contact visuel. D’autres vous punissent si vous restez immobile. Je me suis retrouvé à collecter constamment des indices plutôt qu’à attendre que des phénomènes paranormaux se produisent.

Le jeu propose 12 types d’indices, chaque esprit disposant de 8 identifiants uniques, ce qui rend l’enquête très satisfaisante.

Pourquoi nous l’avons choisi Forewarned reprend les mécanismes d’enquête de Phasmophobia et les transpose dans des tombes antiques, avec une narration environnementale et des agencements procéduraux. L’angle archéologique lui confère une identité distincte tout en conservant cette même tension liée à la collecte de preuves.

La prise en charge de la réalité virtuelle rend l'exploration de ces tombes encore plus immersive. Les sursauts sont particulièrement saisissants et l'atmosphère reste tendue. Les salles d'attente peuvent parfois être calmes, mais l'expérience principale comble parfaitement votre envie de jeu d'horreur et de survie.

Mon verdict : Forewarned comble la même envie d’enquête que Phasmophobia tout en proposant une expérience d’horreur dans des tombes égyptiennes où le danger est plus immédiat. L’exploration de tombes n’a jamais été aussi tendue.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FOREWARNED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Ghost Exorcism S.A.S. [Le jeu qui se rapproche le plus de la profondeur de la chasse aux fantômes de Phasmophobia]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Indépendant, Horreur, Coop en ligne, Simulation, Accès anticipé Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur(s) StudioGoupil

Jusqu’à six joueurs peuvent former une équipe dans Ghost Exorcism S.A.S., transformant ainsi la chasse aux fantômes en une véritable opération d’entreprise spécialisée dans le paranormal. De vastes cartes accueillent plusieurs fantômes simultanément, et votre mission ne se limite pas à leur identification.

Vous rassemblez des preuves et effectuez de véritables exorcismes pour chasser les esprits. Le jeu met à votre disposition des grenades de sel et des pistolets laser, ce qui vous rend moins vulnérable que dans Phasmophobia, où vous êtes pratiquement sans défense.

J’ai apprécié le fait que les rencontres avec des fantômes n’entraînent pas une mort immédiate. Vous pouvez encaisser des coups et vous remettre. Les événements vous prennent toujours au dépourvu avec des manifestations soudaines, mais le fait de disposer d’outils pour riposter modifie le rapport de force. Les chasses à plusieurs fantômes deviennent complexes, car vous devez associer les bonnes actions d’exorcisme au bon type d’esprit.

Pourquoi nous l’avons choisi Ghost Exorcism S.A.S. offre la même profondeur que Phasmophobia en matière de collecte de preuves, tout en ajoutant des mécanismes d’exorcisme axés sur l’action. La taille plus importante des équipes en fait un jeu idéal pour les groupes d’amis qui recherchent cette ambiance de « société de chasse aux fantômes ».

Le grimoire d’exorcisme vous permet de rédiger des sorts personnalisés, ce qui ajoute une touche d’originalité à chaque partie. Les grandes cartes aux objectifs variés garantissent une bonne rejouabilité. Le jeu est particulièrement réussi entre amis plutôt qu’avec des inconnus, surtout si vous ne le prenez pas trop au sérieux.

Mon verdict : les fans de Phasmophobia qui souhaitent des équipes plus nombreuses et des exorcismes interactifs adoreront Ghost Exorcism S.A.S. C’est la chasse aux fantômes à l’échelle d’une entreprise.

6. Demonologist [Le jeu le plus réaliste, dans le style de Phasmophobia]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Horreur, Indépendant, Coop en ligne Plateformes PC Année de sortie 2023 Développeur(s) Clock Wizard Games

Demonologist reprend la formule de l’identification des fantômes tout en améliorant considérablement la fidélité visuelle. Les graphismes sautent immédiatement aux yeux, conférant aux maisons abandonnées et aux lieux hantés un aspect plus concret et réaliste. Vous et votre équipe menez à bien des missions basées sur des contrats, au cours desquelles vous devez identifier le type de fantôme, remplir des objectifs optionnels et réaliser des exorcismes pour terminer chaque partie.

Les frayeurs ne deviennent pas répétitives, contrairement à d’autres jeux coopératifs captivants de ce genre. Les différents types de fantômes exigent des contre-mesures spécifiques ; il est donc essentiel d’apprendre à connaître le comportement de chaque entité. Je me suis retrouvé à compter fortement sur mes coéquipiers pour la coordination de l’équipement et la collecte de preuves. La structure des objectifs garantit des parties tendues et ciblées. Identifier, enquêter, exorciser.

Pourquoi nous l'avons choisi Demonologist s'inscrit dans la lignée du gameplay d'enquête de Phasmophobia tout en poussant encore plus loin le réalisme graphique. L'ambiance et la conception des environnements créent une expérience véritablement effrayante qui ne donne pas l'impression d'être précipitée ou mal développée.

La personnalisation du refuge apporte une touche personnelle entre les missions. La diversité des comportements des fantômes évite toute désensibilisation. Même après plusieurs heures passées dans le même lieu de départ, le jeu maintient la tension grâce à des événements imprévisibles.

Mon verdict : si vous recherchez des jeux dans la veine de Phasmophobia, dotés de graphismes de nouvelle génération et de mécanismes d’exorcisme perfectionnés, Demonologist vous offre une chasse aux fantômes immersive et des plus réalistes.

7. The Outlast Trials [Jeu d’horreur et de survie en coopératif dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS, survival horror, solo, coop en ligne Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur(s) Red Barrels

Les épreuves d’Outlast vous plonge au cœur d’expériences psychologiques menées à l’époque de la Guerre froide, où survivre signifie rester caché. Avec jusqu’à trois coéquipiers, vous devez traverser des scénarios d’essais peuplés de sujets de test dérangés. Les environnements oppressants vous obligent à adopter un gameplay furtif. Vous ne pouvez pas riposter. Il s’agit d’une survie dans le plus pur style Outlast, où se cacher et échapper sont vos seules options.

La tension ne retombe jamais. Je me souviens encore de mon premier essai, lorsqu’un géant nu est apparu de nulle part alors que je m’apprêtais à remplir un objectif. Les ennemis surgissent soudainement et sans relâche, transformant de simples tâches en défis éprouvants pour les nerfs. Le jeu trouve un équilibre entre l’horreur et des moments chaotiques qui rendent l’expérience étrangement amusante malgré la terreur.

Pourquoi nous l’avons choisi Les épreuves d’Outlast propose des frayeurs en mode coopératif similaires à celles de jeux comme Phasmophobia, mais remplace la chasse aux fantômes par un pur jeu d’horreur et de survie. Les mécanismes de jeu furtif et la conception sonore atmosphérique créent une véritable angoisse.

Les systèmes de progression vous permettent de débloquer des outils et des capacités qui modifient le déroulement des épreuves. L’univers est riche et complexe, avec les expériences de la Murkoff Corporation qui donnent un sens à toute cette folie.

Mon avis : si vous recherchez des jeux dans la veine de Phasmophobia, alliant horreur intense dans un jeu d’infiltration et expérimentations psychologiques, Les épreuves d’Outlast vous propose des épreuves coopératives terrifiantes.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE OUTLAST TRIALS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Dead By Daylight [Meilleur jeu multijoueur asymétrique dans le style de Phasmophobia]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, horreur de survie, coop en ligne Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Développeur(s) Behaviour Interactive Inc.

Quatre survivants réparent des générateurs tandis qu’un tueur les traque. C’est le principe de base de Dead By Daylight, qui donne lieu à des parties multijoueurs parmi les plus tendues que vous puissiez vivre. Le format 4 contre 1 fait que chaque partie est différente selon la personne qui incarne le tueur et les avantages dont disposent les survivants.

J'ai passé mes douze premières parties à me faire laminer avant de comprendre comment contourner les tueurs et synchroniser correctement les sauvetages. La courbe d'apprentissage est raide, mais gratifiante. Une fois que vous maîtrisez les mécanismes du jeu, les moments décisifs deviennent incroyablement satisfaisants.

Pourquoi nous l’avons choisi Dead By Daylight reproduit la même tension du jeu du chat et de la souris que Phasmophobia, mais confie le contrôle de la menace à un joueur humain. Le format 4 contre 1 crée une horreur imprévisible que l’IA ne peut pas reproduire.

La liste des tueurs ne cesse de s’étoffer avec des personnages sous licence tels que Michael Myers, Ghostface et Pyramid Head. Les événements saisonniers et les mises à jour régulières fidélisent la communauté de joueurs, même si ces événements peuvent parfois sembler répétitifs. La courte durée des parties signifie que vous n’êtes jamais qu’à une partie de la rédemption après une défaite cuisante.

Mon verdict : pour les fans de Phasmophobia qui recherchent un jeu d’horreur compétitif asymétrique avec des tueurs incarnés par des joueurs, Dead By Daylight offre une tension sans fin, digne d’un jeu du chat et de la souris, à travers des franchises d’horreur emblématiques.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEAD BY DAYLIGHT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Vendredi 13 : Le Jeu [Jeu de survie « slasher » dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, horreur de survie, coopératif en ligne Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) IllFonic / Gun Media

Sept moniteurs tentent désespérément de survivre tandis que Jason Voorhees rôde autour du Camp Crystal Lake. Un joueur incarne le tueur imparable tandis que tous les autres se battent pour s’échapper. Les cartes reproduisent fidèlement l’atmosphère des films d’horreur des années 1980, avec des chalets, des rives de lac et des forêts sombres qui semblent tout droit sortis des films.

J'ai adoré la façon dont chaque partie se déroulait différemment. Vous pouvez rester avec votre groupe et attendre l'apparition de Tommy Jarvis, ou faire cavalier seul et vous cacher dans les bois jusqu'à l'arrivée de la police. Les configurations de personnages deviennent complètement farfelues. « No Fear Jenny » peut pratiquement intimider Jason, tandis que « Running Vanessa » file à toute allure grâce à une vitesse et une endurance incroyables.

Pourquoi nous l’avons choisi « Vendredi 13 : Le Jeu » offre des parties dont la tension rappelle celle de « Phasmophobia », à travers un jeu de survie classique inspiré des films d’horreur. Le format « un contre plusieurs » donne lieu à des moments de travail d’équipe désespérés face à un méchant emblématique de l’horreur.

Les différentes versions de Jason restent fidèles aux films, avec des forces et des faiblesses bien définies. Les meurtres sont brutaux et personnalisables. Bien que des problèmes de licence aient mis un terme aux mises à jour officielles, les serveurs communautaires et les mods permettent au jeu de perdurer.

Mon avis : Les fans de Phasmophobia en quête d’un jeu d’horreur « slasher » proposant des meurtres emblématiques et une lutte désespérée pour la survie trouveront dans « Vendredi 13 : Le Jeu » toute l’horreur authentique du Camp Crystal Lake.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FRIDAY THE 13TH: THE GAME GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Le Blackout Club [Jeu d’horreur narratif en coopératif dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu À la première personne, coopératif en ligne, horreur, action, indépendant, simulation Plateformes Xbox One, PlayStation 4, PC Année de sortie 2019 Créateur(s) Question

Dans Le Blackout Club, les rues de banlieue recèlent quelque chose de sinistre. Avec jusqu’à trois amis, vous incarnez des adolescents enquêtant sur une force mystérieuse qui contrôle les adultes de votre ville. Les missions furtives allient enquête et résolution d’énigmes : vous devez vous faufiler dans les quartiers, recueillir des preuves et éviter de vous faire attraper par des ennemis somnambules appelés « Sleepers ».

L’atmosphère rend parfaitement compte de cette paranoïa inquiétante propre à la banlieue. Les éléments de missions générés de manière procédurale assurent une grande variété de parties. J’ai particulièrement apprécié la façon dont les missions exigent une coordination sans faille et une réflexion rapide sous pression. Vous fermez les yeux pour suivre une entité invisible tandis que vos coéquipiers vous guident, ou vous réanimez un ami quelques secondes avant qu’un « Sleeper » ne l’attrape.

Pourquoi nous l'avons choisi Le Blackout Club propose des jeux à l’instar de Phasmophobia, alliant horreur narrative et coordination d’équipe. Les mécanismes de furtivité sociale et l’accent mis sur l’enquête créent une tension similaire dans un cadre totalement différent.

Les graphismes élégants et le mystère paranormal vous captivent immédiatement. Les missions encouragent la résolution créative de problèmes tandis que vous rassemblez des indices et remplissez vos objectifs. L’expérience est optimale avec un groupe d’amis dévoués capables de se coordonner via le chat vocal.

Mon verdict : les fans de Phasmophobia à la recherche d’un jeu d’horreur coopératif axé sur l’histoire, mêlant furtivité et mystère de banlieue, devraient se procurer Le Blackout Club, actuellement en promotion pour les groupes d’amis, même si l’histoire est déjà terminée.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Alien : Isolation [Jeu d’horreur solo offrant une tension similaire à celle de Phasmophobia]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Solo, Action-aventure, FPS, Horreur de survie Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Année de sortie 2014 Développeur(s) Creative Assembly / SEGA

Un seul Xenomorph vous traque à travers la station Sébastopol. L’IA s’adapte à votre comportement, mémorise vos cachettes et sanctionne les tactiques répétitives. Vous passerez la majeure partie de votre temps accroupi dans des casiers et des conduits d’aération, à écouter les pas de l’extraterrestre résonner dans les couloirs tout en espérant qu’il ne vienne pas vérifier votre cachette.

Pour moi, ce qui ressort immédiatement, c'est la conception sonore. Chaque craquement de la station, chaque pas que vous faites, chaque sifflement de l'extraterrestre suscite une véritable terreur. Le son vous plonge complètement dans l'univers du jeu, vous donnant l'impression de vivre la même horreur qu'Amanda Ripley. Même les moments passés dans le vide spatial alimentent l'angoisse, lorsque le métal vient heurter la coque.

Pourquoi nous l’avons choisi Alien : Isolation parvient à créer la même tension soutenue que des jeux comme Phasmophobia grâce au comportement imprévisible de l’IA. La paranoïa constante liée au fait de ne pas savoir où se trouve la menace reflète parfaitement la chasse aux fantômes.

La furtivité et la gestion des ressources deviennent des outils de survie essentiels. L’atmosphère sombre et réaliste de ce jeu de science-fiction reste oppressante tout au long de l’aventure. Plusieurs niveaux de difficulté vous permettent d’adapter l’expérience à votre niveau de confort.

Mon avis : Les fans de Phasmophobia en quête d’un jeu solo intense, avec une IA adaptative qui vous traque, devraient découvrir la référence absolue en matière d’horreur soutenue et de terreur atmosphérique qu’est *Alien : Isolation**.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ALIEN: ISOLATION GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Amnesia : The Dark Descent [Jeu d’horreur psychologique dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu À la première personne, psychologique, horreur de survie, aventure Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2010 Développeur(s) Frictional Games

Votre santé mentale s'effrite dans l'obscurité. Amnesia : The Dark Descent a perfectionné la formule de l'horreur impuissante, où se cacher est votre seule défense. Vous explorez le château de Brennenburg, en résolvant des énigmes et en reconstituant une histoire mêlant moralité et désespoir, tandis que des monstres vous traquent dans des couloirs faiblement éclairés.

C’est l’atmosphère qui fait toute la force de ce jeu. La conception sonore, la musique et l’éclairage se combinent pour créer une angoisse permanente. J’ai trouvé les rencontres avec les monstres incroyablement tendues. Une fois repéré, se faire pourchasser est véritablement terrifiant. Le schéma devient le suivant : explorer et collecter des objets, se cacher dès que l’on entend un bruit, survivre à la poursuite, puis se mettre en sécurité. Répétitif, certes, mais efficace.

Pourquoi nous l'avons choisi Amnesia : The Dark Descent a été le pionnier des mécanismes d’horreur investigative sur lesquels se sont appuyés des jeux similaires à Phasmophobia. Le système de santé mentale et la narration par l’environnement ont établi un modèle pour les jeux d’horreur modernes.

Les énigmes trouvent le juste équilibre entre complexité et solutions logiques. Le mode Difficile fait monter les enjeux avec des ressources limitées et une mort définitive en cas de perte de santé mentale. Le DLC Justine propose un défi plus court et plus intense.

Mon verdict : les fans de Phasmophobia à la recherche d’un jeu d’horreur psychologique à l’atmosphère qui s’installe lentement, avec des mécanismes de santé mentale et une narration par l’environnement, trouveront Amnesia : The Dark Descent inoubliable malgré quelques répétitions.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AMNESIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS, psychologique, survival horror Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Développeur(s) Red Barrels

Votre seule arme est une caméra vidéo équipée d’une vision nocturne. Le journaliste indépendant Miles Upshur enquête sur l’asile de Mount Massive après avoir reçu un tuyau anonyme, et tout tourne mal dès que vous y pénétrez. Le bâtiment est un cauchemar sanglant, peuplé de patients évadés et de quelque chose de bien pire qui se cache dans l’obscurité.

Le fonctionnement de la batterie de la caméra ajoute une pression constante. L'enregistrement des séquences épuise l'autonomie, vous obligeant à choisir entre voir clairement et économiser la batterie. « Courez, cachez-vous ou mourez » devient votre mantra. Il n'y a pas de système de combat. Les ennemis vous acculent dans des casiers ou sous des lits tandis que vous retenez votre souffle et priez pour qu'ils s'en aillent.

Pourquoi nous l’avons choisi Outlast procure la même terreur palpitante que des jeux similaires à Phasmophobia, mais vous prive de tout sentiment de contrôle. La perspective « found footage » et l’accent mis exclusivement sur la survie créent une angoisse implacable.

La conception sonore renforce chaque rencontre. Je vous recommande vivement d’utiliser un casque pour repérer les bruits de pas et les cris lointains. Le décor de l’asile dégage une atmosphère poignante grâce aux détails environnementaux et aux notes éparpillées qui révèlent les expériences horribles menées par la société. Les cinématiques, impossibles à sauter, s’intègrent parfaitement au gameplay, même si elles peuvent s’avérer frustrantes lors des parties en mode « Cauchemar ».

Mon avis : les fans de Phasmophobia à la recherche d’un jeu d’horreur en solo qui vous prive de tout mécanisme de défense trouveront le cauchemar de l’asile d’Outlast inoubliable et véritablement terrifiant.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE OUTLAST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

14. Darkwood [Jeu d’horreur et de survie en vue de dessus, dans la lignée du mystère de Phasmophobia]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Solo, Action, Aventure, Indépendant, RPG, Horreur de survie Plateformes PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 Développeur(s) Acid Wizard Studio

Darkwood vous piège dans une forêt polonaise surréaliste. La forêt est animée, mais quelque chose ne tourne pas rond. Ici, la journée est consacrée à la recherche de ressources et la nuit, à vous barricader à l’intérieur. La perspective en vue de dessus crée une tension claustrophobe grâce à un champ de vision limité. Les menaces peuvent surgir de n’importe quel angle.

Les séquences nocturnes m’ont fait battre le cœur à tout rompre. Des créatures griffent les murs, enfoncent les barricades. Le jeu vous oblige à vous adapter ou à mourir, encore et encore. Les combats sont brutaux et éprouvants, mais jamais injustes. Vous pouvez récupérer votre équipement si vous retournez à l’endroit où vous êtes mort, ce qui m’a poussé à continuer d’avancer malgré l’angoisse.

Pourquoi nous l'avons choisi Le mystère policier et l’angoisse qui s’installe progressivement reflètent ce qui fait le succès des jeux similaires à Phasmophobia. Darkwood troque les sursauts de peur contre des mécanismes nocturnes procéduraux qui créent une horreur véritablement imprévisible.

L’univers, peuplé de PNJ étranges et de créatures terrifiantes, est à la fois grotesque et intrigant. L’exploration vous dévoile des fragments d’histoire qui vous plongent toujours plus profondément dans les secrets de la forêt. Le jeu vous donne le sentiment d’être insignifiant, ce qui renforce parfaitement l’atmosphère oppressante.

Mon verdict : cette expérience surréaliste de survival horror récompensera les joueurs de Phasmophobia qui privilégient la narration par l’environnement et l’exploration investigative à l’action incessante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DARKWOOD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. The Dark Pictures Anthology : Man of Medan [Jeu d’horreur axé sur l’histoire, à l’instar de Phasmophobia]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Drame interactif, Horreur de survie, Solo, Multijoueur Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Supermassive Games / BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Alors que Phasmophobia vous invite à enquêter sur des fantômes à l’aide d’un équipement, Man of Medan vous plonge au cœur d’un film d’horreur interactif où vos choix de dialogue et vos réactions en une fraction de seconde déterminent qui survivra. Il s’agit moins de recueillir des preuves que de vivre des frayeurs cinématographiques aux conséquences irréversibles.

Cinq amis montent à bord d’un bateau de plongée pour explorer l’épave d’un avion de la Seconde Guerre mondiale. Des pirates les détournent. Puis un bateau fantôme apparaît et tout bascule dans une terreur surnaturelle. Le jeu se déroule à travers des angles de caméra cinématographiques et un doublage professionnel, avec des scénarios qui se ramifient en fonction de vos décisions.

Pourquoi nous l’avons choisi Man of Medan propose un jeu d’horreur cinématographique axé sur la narration, avec une prise de décision en mode coopératif qui crée une tension partagée et des moments de groupe mémorables.

Le gameplay mêle exploration, événements en temps réel et mécanismes de contrôle du rythme cardiaque. Des images prémonitoires disséminées un peu partout vous donnent un aperçu des futurs possibles, vous aidant ainsi à faire de meilleurs choix.

Le mystérieux Conservateur apparaît entre les chapitres, commentant vos décisions et vous donnant des indices énigmatiques. Le mode « Soirée cinéma » permet à cinq amis de se passer une manette, chacun contrôlant un personnage différent. Le mode coopératif en ligne répartit les commandes entre deux joueurs pour une expérience narrative partagée.

Mon verdict : les joueurs de Phasmophobia à la recherche de récits à embranchements et de frayeurs cinématiques en mode coopératif trouveront dans Man of Medan une expérience d’horreur en groupe différente, mais tout aussi captivante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE DARK PICTURES ANTHOLOGY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

16. Hunt: Showdown [Jeu compétitif de chasse aux monstres dans la veine de Phasmophobia]

Notre note : x 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, FPS, coop en ligne Plateformes PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Crytek

Hunt: Showdown reprend le concept de chasse aux monstres de Phasmophobia et y ajoute une touche brutale. D'autres joueurs traquent les mêmes cibles que vous, et ils n'hésiteront pas à vous tuer pour remporter la prime en premier. Dans les bayous impitoyables de Louisiane, vous traquez les monstres à l'aide d'indices sonores, vous les éliminez, puis vous vous échappez avant que des chasseurs rivaux ou des ennemis contrôlés par l'IA ne mettent fin à votre mission.

Le cadre des années 1890 est imprégné d’une atmosphère particulière. Des bâtiments abandonnés recèlent des indices et du butin. Chaque bruit compte. Les corbeaux s’envolent à votre approche, alertant ainsi les joueurs à proximité. Les coups de feu résonnent à travers la carte, révélant votre position. La « mort définitive » signifie que vous perdez définitivement votre chasseur et son équipement.

Pourquoi nous l’avons choisi Hunt: Showdown allie des mécanismes d’enquête à un PvP à haut risque, créant ainsi des moments de jeu FPS tendus où la chasse aux monstres côtoie la survie par extraction.

Le rythme tactique récompense la patience. J’ai passé des parties entières à me déplacer lentement, à tendre l’oreille pour repérer les autres équipes avant d’engager le combat. La variété de l’équipement vous permet de jouer avec des fusils, des arcs, des pistolets ou même des armes de corps à corps. Les modes solo, duo ou trio changent complètement la dynamique. Chaque expédition est unique, car les adversaires humains créent des scénarios imprévisibles que l’IA ne pourrait jamais reproduire.

Mon verdict : les joueurs de Phasmophobia prêts pour une chasse aux monstres compétitive avec un enjeu de « permadeath » trouveront dans Hunt: Showdown une action FPS méthodique et à haut risque.

17. Monstrum II [Jeu d’horreur multijoueur de type « escape game » dans la veine de Phasmophobia]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Indépendant, Stratégie, Horreur de survie, Coop en ligne Plateformes PC Année de sortie 2022 Créateur(s) Team Junkfish / Junkfish Limited

Imaginez Phasmophobia, mais où vous tentez activement de vous échapper plutôt que d’identifier les monstres. Monstrum II échoue jusqu’à quatre prisonniers sur un fort en mer où un joueur contrôle un monstre chasseur. Les prisonniers activent des boîtes à fusibles, réparent des générateurs et s’échappent en hélicoptère ou en sous-marin tandis que la créature les traque à travers des couloirs industriels et des ponts embrumés.

Le cadre du fort maritime crée une tension claustrophobe. Les couloirs de métal rouillé résonnent des bruits de pas. Les sections en extérieur offrent un répit temporaire avant que vous ne vous repliiez à l’intérieur pour accomplir vos objectifs. Les trois monstres jouables possèdent chacun un style de chasse unique, obligeant les prisonniers à adapter leurs stratégies d’évasion.

Pourquoi nous l’avons choisi Monstrum II propose une expérience d’horreur asymétrique similaire à celle de jeux comme Phasmophobia, avec des graphismes améliorés et des mécanismes de poursuite émergents.

J'ai apprécié le fait que la multiplicité des voies d'évasion encourage l'expérimentation plutôt que la mémorisation d'un seul parcours. Jouer le rôle du monstre bouleverse complètement l'expérience, vous transformant en une menace qui traque des prisonniers désespérés. Les développeurs corrigent activement les bugs et travaillent en étroite collaboration avec la communauté, ce qui se traduit par des améliorations constantes depuis le lancement en accès anticipé.

Mon verdict : les fans de Phasmophobia à la recherche d’un jeu d’horreur asymétrique sur le thème de l’évasion, dans l’ambiance d’un fort en mer, apprécieront le gameplay tendu de Monstrum II, qui s’apparente à un jeu du chat et de la souris, malgré quelques imperfections liées à l’accès anticipé.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

18. The Forest [Jeu de survie et de construction dans la veine de Phasmophobia, avec une touche de mystère]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action, Aventure, Indépendant, Simulation, Survie, Coop en ligne Plateformes PC, PlayStation 4 Année de sortie 2018 Développeur(s) Endnight Games Ltd

Votre avion s'écrase sur une péninsule isolée. Vous voyez des cannibales entraîner votre fils dans la forêt. Vous vous retrouvez désormais seul, avec une seule mission : survivre assez longtemps pour le retrouver. The Forest allie la survie que l'on retrouve dans certains des jeux en monde ouvert les plus intéressants à une véritable atmosphère d'horreur, grâce à des mutants cannibales qui apprennent à cerner vos habitudes et vous attaquent de manière stratégique.

Contrairement aux enquêtes structurées de Phasmophobia, ce jeu vous offre une liberté totale. Abattez des arbres, construisez des bases, explorez des grottes regorgeant de découvertes inquiétantes. Le cycle jour-nuit crée une tension naturelle. La journée semble relativement sûre pour récolter des ressources. La nuit apporte son lot d’angoisse, car les mutants deviennent agressifs et votre visibilité diminue.

Pourquoi nous l’avons choisi The Forest allie des mécanismes de survie à un mystère d’enquête et à des frayeurs en mode coopératif que les fans de Phasmophobia reconnaîtront.

L’IA des cannibales m’a impressionné par son imprévisibilité. Ils repèrent votre base, battent en retraite lorsqu’ils sont en infériorité numérique et coordonnent leurs attaques. Le mode coopératif prend en charge jusqu’à huit joueurs pour de longues sessions de survie. L’histoire se dévoile petit à petit à travers l’exploration des grottes et des indices présents dans l’environnement. Les mods et les serveurs communautaires prolongent considérablement la durée de vie du jeu.

Mon verdict : Vous recherchez des jeux en monde ouvert qui allient la construction de base à une enquête d’horreur ? The Forest offre une expérience de survie en coopératif fluide où chaque nuit est synonyme de danger.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE FOREST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Mon avis général

Si vous êtes à la recherche de votre prochaine obsession en matière de chasse aux fantômes après Phasmophobia, le meilleur point de départ dépend de ce qui vous effraie le plus.

Pour les joueurs avides de rencontres plus rapides avec des démons agressifs → Devour . Ce jeu propose des missions d’exorcisme intenses où la coordination est la clé de la survie, parfait pour les groupes qui souhaitent retrouver la tension de Phasmophobia condensée en 20 minutes de pure adrénaline.

. Ce jeu propose des missions d’exorcisme intenses où la coordination est la clé de la survie, parfait pour les groupes qui souhaitent retrouver la tension de Phasmophobia condensée en 20 minutes de pure adrénaline. Pour les enquêteurs à la recherche de l’expérience de chasse aux fantômes la plus authentique → Demonologist . Ce jeu affine la formule de collecte de preuves de Phasmophobia avec des graphismes supérieurs et des mécanismes peaufinés.

. Ce jeu affine la formule de collecte de preuves de Phasmophobia avec des graphismes supérieurs et des mécanismes peaufinés. Pour les grands groupes d’amis à la recherche d’opérations à l’échelle d’une agence → Ghost Exorcism INC. Ce jeu prend en charge jusqu’à six joueurs avec des exorcismes axés sur l’action et des cartes plus vastes, ce qui est parfait pour les équipes qui souhaitent retrouver l’ambiance d’une agence d’enquête paranormale.

Chaque jeu met en avant différents aspects de ce qui fait le succès de Phasmophobia. Commencez par celui dont le facteur de peur vous attire le plus.

Foire aux questions